Podział cen Slack: Znajdź odpowiedni plan dla swojego biznesu

Wybór odpowiedniego narzędzia do komunikacji może być przytłaczający, zwłaszcza gdy próbuje się zrównoważyć koszty z funkcjami, których potrzebuje zespół.

Znalezienie odpowiedniego planu cenowego Slack może być mylące - chcesz poprawić współpracę i wydajność bez nadmiernych wydatków.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, liderem zespołu, czy profesjonalistą, potrzebujesz jasności co do tego, co oferuje każdy plan, aby wyeliminować frustrację związaną z płaceniem za nieużywane funkcje lub brakiem niezbędnych funkcji.

W tym artykule omówimy plan cenowy Slack, aby pomóc Ci znaleźć idealny plan, który pasuje do potrzeb i budżetu Twojej organizacji. 👇

Podział planów cenowych Slack

Ile kosztuje Slack? Przyjrzyjmy się różnym planom:

Free Plan

Jeśli zaczynasz lub prowadzisz mały zespół, Free Plan może być świetną opcją do niezbędnej komunikacji bez żadnych kosztów. Free Plan od Slack zaspokaja podstawowe potrzeby, w tym bezpośrednie wiadomości i ograniczone integracje

Plan ten ma jednak pewne limity, które mogą nie być w stanie w pełni wesprzeć długoterminowego rozwoju zespołu w miarę ewolucji potrzeb.

Kluczowe funkcje:

Historia wiadomości i plików: Otrzymasz dostęp do historii wiadomości i plików z ostatnich 90 dni. Chociaż na razie może się to sprawdzić, może stać się bólem głowy, jeśli będziesz musiał odszukać starsze rozmowy w celu uzyskania odniesienia lub zgodności w przyszłości

Otrzymasz dostęp do historii wiadomości i plików z ostatnich 90 dni. Chociaż na razie może się to sprawdzić, może stać się bólem głowy, jeśli będziesz musiał odszukać starsze rozmowy w celu uzyskania odniesienia lub zgodności w przyszłości Integracje: Free Plan pozwala na połączenie do 10 aplikacji innych firm, takich jak Google Drive, Office 365 i Trello. Jest to przydatne dla małych Teams, ale jeśli twoja organizacja korzysta z szerokiego zakresu narzędzi, limit ten może okazać się ograniczający

Free Plan pozwala na połączenie do 10 aplikacji innych firm, takich jak Google Drive, Office 365 i Trello. Jest to przydatne dla małych Teams, ale jeśli twoja organizacja korzysta z szerokiego zakresu narzędzi, limit ten może okazać się ograniczający Możliwości komunikacji: Możesz prowadzić tylko spotkania audio i wideo jeden na jednego, co czyni go idealnym rozwiązaniem do szybkich odpraw lub indywidualnych spotkań. Jeśli jednak twój zespół polega na rozmowach grupowych, napotkasz przeszkodę, ponieważ ten plan nie obejmuje tych funkcji

Dla kogo:

Free Plan jest idealny dla małych Teams, startupów lub organizacji, które szukają podstawowego rozwiązania narzędzia do komunikacji w miejscu pracy do rutynowych zadań. Jest to darmowy sposób na rozpoczęcie pracy ze Slackiem, ale ma limity w zakresie historii wiadomości, integracji i możliwości połączeń.

Pro Plan

Jeśli zarządzasz małą lub średnią firmą i potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, aby wesprzeć swój rosnący zespół, Pro Plan jest świetną opcją.

Usprawnia on komunikację dzięki większej liczbie funkcji, takich jak nieograniczone wiadomości bezpośrednie, spotkania audio i wideo oraz możliwość tworzenia niestandardowych narzędzi monitorujących w celu lepszego zarządzania projektami. Ten plan jest solidnym krokiem naprzód w stosunku do Free Plan, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć zarówno wydajność, jak i współpracę w zespole.

Kluczowe funkcje:

Nieograniczona historia wiadomości: Plan Pro zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich bezpośrednich wiadomości i czatów zespołu, zapewniając, że ważne rozmowy są zawsze dostępne w celach referencyjnych lub zgodności z przepisami

Plan Pro zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich bezpośrednich wiadomości i czatów zespołu, zapewniając, że ważne rozmowy są zawsze dostępne w celach referencyjnych lub zgodności z przepisami Nieograniczone integracje: Połączenie z nieograniczoną liczbą aplikacji innych firm, przekształcając Slack w centralny hub dla wszystkich narzędzi, od zarządzania projektami po przechowywanie plików

Połączenie z nieograniczoną liczbą aplikacji innych firm, przekształcając Slack w centralny hub dla wszystkich narzędzi, od zarządzania projektami po przechowywanie plików Lepsza komunikacja: Dzięki Slack Huddles możesz organizować grupowe rozmowy głosowe i wideo z maksymalnie 50 uczestnikami, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań zespołowych, szybkich odpraw lub sesji szkoleniowych

Dzięki Slack Huddles możesz organizować grupowe rozmowy głosowe i wideo z maksymalnie 50 uczestnikami, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań zespołowych, szybkich odpraw lub sesji szkoleniowych Niestandardowe zasady przechowywania: Ustawienie niestandardowych zasad przechowywania wiadomości i plików, aby dostosować je do zasad i przepisów obowiązujących w firmie

Ustawienie niestandardowych zasad przechowywania wiadomości i plików, aby dostosować je do zasad i przepisów obowiązujących w firmie Dostęp gościnny: Współpracuj bezpiecznie z klientami i kontrahentami, przyznając im rozszerzony dostęp jako gościom, zapewniając im możliwość pracy w twoim obszarze roboczym bez narażania bezpieczeństwa głównego obszaru roboczego twojego zespołu

Współpracuj bezpiecznie z klientami i kontrahentami, przyznając im rozszerzony dostęp jako gościom, zapewniając im możliwość pracy w twoim obszarze roboczym bez narażania bezpieczeństwa głównego obszaru roboczego twojego zespołu Niestandardowe grupy użytkowników: Twórz niestandardowe grupy użytkowników, aby organizować zespoły, zarządzać uprawnieniami i usprawniać powiadomienia

Twórz niestandardowe grupy użytkowników, aby organizować zespoły, zarządzać uprawnieniami i usprawniać powiadomienia Priorytetowe wsparcie: Plan Pro oferuje priorytetowe wsparcie w celu szybkiego rozwiązywania problemów. Idealne rozwiązanie, aby utrzymać zespół w ruchu bez znaczących przestojów

Plan Pro oferuje priorytetowe wsparcie w celu szybkiego rozwiązywania problemów. Idealne rozwiązanie, aby utrzymać zespół w ruchu bez znaczących przestojów Trendy użytkowania: Pulpit analityczny Slack zapewnia widoczność podstawowych funkcji analitycznych, w tym wykorzystania kanałów, ilości wiadomości i aktywności użytkowników

Inne funkcje: Nieograniczone możliwości tworzenia cykli pracy, możliwość współpracy nad listami i dokumentami

Dla kogo:

Plan Pro jest idealny dla rozwijających się firm, które potrzebują zaawansowanych narzędzi do utrzymania połączenia i wydajności zespołów. Jest idealny dla tych, którzy potrzebują pełnych wiadomości bezpośrednich, historii połączeń i nie tylko Integracje Slack i możliwość organizowania spotkań grupowych.

Cena:

7,25 USD na użytkownika miesięcznie (przy rozliczeniu rocznym)

8,75 USD za użytkownika miesięcznie (przy rozliczeniu miesięcznym)

Business+ Plan

Zaprojektowany dla średnich i dużych firm, ten plan oferuje lepsze zabezpieczenia, funkcje zgodności i kontrolę administracyjną - idealne do zarządzania bardziej złożonymi potrzebami organizacyjnymi.

Kluczowe funkcje:

Oparte na SAML logowanie jednokrotne (SSO): Dzięki SSO Twój zespół może bezpiecznie logować się na wielu platformach za pomocą jednego zestawu poświadczeń. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń oznacza, że tylko autoryzowany personel ma dostęp do obszaru roboczego Slack

Dzięki SSO Twój zespół może bezpiecznie logować się na wielu platformach za pomocą jednego zestawu poświadczeń. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń oznacza, że tylko autoryzowany personel ma dostęp do obszaru roboczego Slack Wsparcie 24/7 z 4-godzinnym czasem reakcji: Gdy coś pójdzie nie tak, nie możesz czekać. Dzięki planowi Business+ otrzymasz priorytetowe wsparcie z gwarantowanym czterogodzinnym czasem reakcji, aby szybko wyeliminować wszelkie problemy

Gdy coś pójdzie nie tak, nie możesz czekać. Dzięki planowi Business+ otrzymasz priorytetowe wsparcie z gwarantowanym czterogodzinnym czasem reakcji, aby szybko wyeliminować wszelkie problemy Umowa SLA na 99,99% czasu pracy: Slack gwarantuje 99,99% czasu pracy, zapewniając minimalne przestoje, dzięki czemu twój zespół może płynnie współpracować i śledzić projekty

Slack gwarantuje 99,99% czasu pracy, zapewniając minimalne przestoje, dzięki czemu twój zespół może płynnie współpracować i śledzić projekty Ulepszone funkcje bezpieczeństwa: Plan Business+ obejmuje eksport danych, integrację narzędzia Data Loss Prevention (DLP) i konfigurowalne ustawienia przechowywania, aby spełnić surowe wymagania dotyczące ochrony danych

Plan Business+ obejmuje eksport danych, integrację narzędzia Data Loss Prevention (DLP) i konfigurowalne ustawienia przechowywania, aby spełnić surowe wymagania dotyczące ochrony danych Większa kontrola uprawnień: Łatwe zarządzanie dużymi Teamsami poprzez kontrolowanie, kto może publikować posty w kanałach lub używać wzmianek, które powiadamiają wszystkich członków, dzięki czemu kanały ogłoszeń nie rozpraszają uwagi

Łatwe zarządzanie dużymi Teamsami poprzez kontrolowanie, kto może publikować posty w kanałach lub używać wzmianek, które powiadamiają wszystkich członków, dzięki czemu kanały ogłoszeń nie rozpraszają uwagi Dostęp gościnny: Łatwa współpraca z partnerami zewnętrznymi, takimi jak klienci lub kontrahenci, bez opuszczania Slacka i zapewnienie im kontrolowanego dostępu do obszaru roboczego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych wewnętrznych

Łatwa współpraca z partnerami zewnętrznymi, takimi jak klienci lub kontrahenci, bez opuszczania Slacka i zapewnienie im kontrolowanego dostępu do obszaru roboczego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych wewnętrznych Niestandardowe grupy użytkowników: Ta funkcja pomaga efektywnie zarządzać uprawnieniami i powiadomieniami, zapewniając, że właściwe osoby są zawsze w pętli

Inne funkcje: Wszystko to, co w planie Pro, plus przydzielanie i odbieranie uprawnień dla kont gości, zarządzanie tożsamością i eksport danych dla wszystkich wiadomości.

Dla kogo:

Plan Business+ zapewnia firmom, które przestały korzystać z planów Basic i Pro, większą kontrolę nad swoimi operacjami. Jeśli Twoja firma wymaga ścisłej zgodności i zaawansowanego bezpieczeństwa, plan Business+ oferuje narzędzia, które pozwolą utrzymać wszystko w ryzach.

Funkcje takie jak priorytetowe wsparcie i dostęp dla gości pomagają szybko rozwiązywać problemy i umożliwiają bezpieczną współpracę z partnerami zewnętrznymi, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla firm obsługujących poufne informacje i operacje na dużą skalę.

Cena:

12,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczenie roczne)

15 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczenie miesięczne)

Enterprise Grid Plan

Enterprise Grid Plan (najdroższy plan) Slacka jest odpowiedni dla dużych przedsiębiorstw o złożonych wymaganiach komunikacyjnych. W przeciwieństwie do innych planów, ten niestandardowy cennik opiera się na konkretnych potrzebach organizacji

Plan ten dostarcza solidny zestaw funkcji, które poprawiają współpracę i bezpieczeństwo w połączonych obszarach roboczych.

Kluczowe funkcje:

Nielimitowane obszary robocze: Plan Enterprise Grid umożliwia centralne tworzenie i zarządzanie wieloma obszarami roboczymi Slack, co jest idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji z różnymi działami lub Teams, przy jednoczesnym zachowaniu ich wzajemnego połączenia

Plan Enterprise Grid umożliwia centralne tworzenie i zarządzanie wieloma obszarami roboczymi Slack, co jest idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji z różnymi działami lub Teams, przy jednoczesnym zachowaniu ich wzajemnego połączenia Zaawansowane bezpieczeństwo i zgodność: Dostawca szyfrowania danych, zarządzania kluczami Enterprise, integracji DLP i zgodności z HIPAA, idealny dla branż o surowych wymaganiach w zakresie ochrony danych

Dostawca szyfrowania danych, zarządzania kluczami Enterprise, integracji DLP i zgodności z HIPAA, idealny dla branż o surowych wymaganiach w zakresie ochrony danych eDiscovery i ochrona prawna: Obejmuje zaawansowane funkcje eDiscovery, umożliwiające zespołom prawnym dostęp i przechowywanie określonej komunikacji na potrzeby audytów i prowadzenia dokumentacji

Obejmuje zaawansowane funkcje eDiscovery, umożliwiające zespołom prawnym dostęp i przechowywanie określonej komunikacji na potrzeby audytów i prowadzenia dokumentacji Dedykowana obsługa klienta: Oferuje priorytetowe wsparcie 24/7 z wolnym czasem reakcji wynoszącym cztery godziny, a także dostęp do zespołów ds. sukcesu klienta w celu wdrożenia, szkolenia i optymalizacji korzystania ze Slack

Inne funkcje: Wszystko to, co w planie Business Plus, plus wsparcie dla zapobiegania utracie danych, dzienniki audytów, integracja z Enterprise Mobility Management (EMM), roszczenia domenowe, niestandardowe warunki usługi i wiele więcej.

Dla kogo:

Plan Enterprise Grid jest idealny dla dużych przedsiębiorstw z tysiącami pracowników, którzy potrzebują bezpiecznej, skalowalnej i konfigurowalnej komunikacji narzędzie do zdalnej współpracy .

Jest to najlepsze rozwiązanie dla organizacji działających w branżach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, finanse lub administracja rządowa, gdzie bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami są ważne. Ponadto można zarządzać wieloma obszarami roboczymi i uzyskać zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

Oferując najbardziej wszechstronny zestaw funkcji, plan ten jest opcją premium dla firm, które wymagają najwyższej jakości usług od swojej platformy komunikacyjnej.

Cena:

Ceny niestandardowe

Plany cenowe Slack: Szybkie porównanie

Plan Cena Kluczowe funkcje Dla kogo Plan Free Free 90 dni historii wiadomości i plików Do 10 integracji ze Slackiem Rozmowy głosowe i wideo jeden na jeden Małe Teamsy, startupy lub organizacje z podstawowymi potrzebami komunikacyjnymi i ograniczonym budżetem Plan Pro $7.25 za użytkownika/miesiąc (roczny) $8.75 za użytkownika/miesiąc (miesięczny) Nielimitowana historia wiadomościNieograniczone integracje aplikacjiPołączenia grupowe z maksymalnie 50 uczestnikamiDostosowywane zasady przechowywania24/7 wsparcie Małe i średnie firmy, które potrzebują zaawansowanych funkcji komunikacyjnych i wielu integracji aplikacji Business+ Plan $12.50 za użytkownika/miesiąc (rocznie) $15 za użytkownika/miesiąc (miesięcznie)_ Wsparcie SSO oparte na SAML24/7 z 4-godzinnym czasem reakcji99.99% uptime SLAZaawansowane funkcje bezpieczeństwa Średnie i duże firmy, które wymagają zwiększonego bezpieczeństwa, zgodności i kontroli administracyjnej Enterprise Grid Plan Custom Pricing Unlimited workspacesZaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zgodności (HIPAA, DLP)eDiscovery i prawne przechowywanie danych99,99% uptime SLADedykowane wsparcie 24/7 z 4-godzinnym czasem reakcji Duże przedsiębiorstwa o złożonych potrzebach komunikacyjnych, szczególnie w branżach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, finanse lub rząd

📄 Notatka: Dodatek Slack AI jest dostępny dla planu Pro i wyższych.

Jak wybrać odpowiedni plan Slack dla swojego teamu

Wybór odpowiedniego planu Slack może poprawić wydajność i przepływ komunikacji w zespole. Każdy plan ma swoje wady i zalety, a wybór niewłaściwego może skutkować limitami, które spowalniają pracę zespołu.

Oto jak wybrać najlepszy plan Slack, koncentrując się na czynnikach, które mają największe znaczenie dla twojej organizacji:

1. Według wielkości teamu

Małe zespoły: Plany Free lub Pro są idealne dla startupów lub małych zespołów. Plan Free oferuje podstawowe narzędzia komunikacyjne, podczas gdy plan Pro zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona historia wiadomości i przechowywanie plików z ulepszonymi integracjami dla rozwijających się zespołów

Plany Free są idealne dla startupów lub małych zespołów. Plan Free oferuje podstawowe narzędzia komunikacyjne, podczas gdy plan Pro zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona historia wiadomości i przechowywanie plików z ulepszonymi integracjami dla rozwijających się zespołów Większe zespoły: Dla organizacji rozwijających się z większą liczbą pracowników i złożonymi cyklami pracy, plany Business+ lub Enterprise Plan obsługują duże bazy użytkowników i oferują dodatkową kontrolę administracyjną

2. Dzięki funkcjom bezpieczeństwa i zgodności

Standardowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa: Plan Pro oferuje podstawowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych (w spoczynku i podczas przesyłania) oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), dzięki czemu jest odpowiedni dla teamów obsługujących rutynowe dane biznesowe

oferuje podstawowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych (w spoczynku i podczas przesyłania) oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), dzięki czemu jest odpowiedni dla teamów obsługujących rutynowe dane biznesowe Zaawansowane potrzeby w zakresie bezpieczeństwa: Dla branż zarządzających wrażliwymi informacjami, Business+ i Enterprise Grid Plans są dostawcami logowania jednokrotnego (SSO) opartego na SAML, zapobiegania utracie danych (DLP) i zgodności z HIPAA w celu zwiększenia ochrony danych

3. Według potrzeb komunikacyjnych

Podstawowa komunikacja: Free Plan pokrywa podstawowe potrzeby w zakresie komunikacji z 90-dniowym limitem wiadomości i historii plików. Może jednak okazać się niewystarczający dla Teams wymagających bardziej zaawansowanych narzędzi do współpracy

Free Plan pokrywa podstawowe potrzeby w zakresie komunikacji z 90-dniowym limitem wiadomości i historii plików. Może jednak okazać się niewystarczający dla Teams wymagających bardziej zaawansowanych narzędzi do współpracy Bardziej kompleksowe potrzeby komunikacyjne: Jeśli twój zespół potrzebuje grupowych połączeń wideo, nieograniczonej integracji aplikacji i automatyzacji cyklu pracy, Pro Plan jest niezbędny. Plan Business+ dodaje zaawansowane narzędzia i wsparcie premium

4. Według budżetu

Oszczędne rozwiązania: Free Plan jest odpowiedni dla zespołów dbających o budżet i potrzebujących podstawowych funkcji. Plan Pro, zaczynający się od 7,25 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczany rocznie), oferuje dużą wartość z zaawansowanymi funkcjami

Free Plan Pro, zaczynający się od 7,25 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczany rocznie), oferuje dużą wartość z zaawansowanymi funkcjami Większa inwestycja dla większej kontroli: Dla większych teamów, które wymagają solidnych funkcji bezpieczeństwa i zgodności, Business+ Plan za 12,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczany rocznie) lub Enterprise Grid Plan są lepszymi inwestycjami

Wprowadzenie do ClickUp: Lepsza alternatywa dla Slacka

A co jeśli powiedzielibyśmy ci, że istnieje lepsza Alternatywa dla Slacka ?

Tak, mówimy o ClickUp popularny narzędzie do zarządzania projektami i współpracy które jest bardziej wszechstronne.

Podczas gdy Slack jest popularny do czatów zespołowych już od jakiegoś czasu, jeśli szukasz czegoś, co robi więcej niż tylko wysyłanie wiadomości, ClickUp cię zaskoczy.

Zobaczmy, dlaczego ClickUp przewyższa Slack:

ClickUp Chat

Ponieważ przyglądamy się alternatywnej platformie czatu, zacznijmy od ClickUp Chat .

W przeciwieństwie do Slacka, gdzie czat jest głównym wydarzeniem, ClickUp idzie dalej, wiążąc rozmowy bezpośrednio z zadaniami.

Usprawnij komunikację w zespole dzięki ClickUp' Chat, komentarzom i @wzmiankom

Dzięki ClickUp Chat wszystkie zadania i konwersacje zbiegają się w jednym miejscu, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami, takimi jak Slack. Zamiast skakać między narzędziami lub tracić kontekst, ClickUp utrzymuje czaty, zadania i pliki zespołu ujednolicone i połączone w jednym obszarze roboczym.

ClickUp wyróżnia się również tym, że umożliwia natychmiastowe przekształcanie ważnych wiadomości na czacie w zadania, które można wykonać.

Użyj ClickUp Assigned Comments, aby wszyscy byli odpowiedzialni i na bieżąco.

W przeciwieństwie do Slacka, gdzie kluczowe komentarze mogą zostać zagrzebane w wątkach, ClickUp dostarcza przydatne funkcje, takie jak Przypisane komentarze aby przypisać zadania konkretnym członkom zespołu i zapewnić odpowiedzialność przez cały czas. Rozpocznij rozmowę w dowolnym miejscu w obszarze roboczym, między zadaniami, dokumentami lub bezpośrednio na czacie i pożegnaj się z podatkiem od przełączania!

Wystarczy zaznaczyć tekst w dokumencie lub zacytować komentarz, aby rozpocząć wątek rozmowy ze współpracownikami

ClickUp Docs

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs - przechowuj wszystkie dokumenty projektu w jednym miejscu

Podczas gdy Slack przoduje w komunikacji, Dokumenty ClickUp idzie o krok dalej, łącząc komunikację z dokumentacją, zarządzaniem zadaniami i organizacją cyklu pracy - wszystko na jednej platformie.

Korzystaj z funkcji takich jak Wykrywanie współpracy ClickUp , historia wersji i bezproblemowa integracja z zadaniami, aby stworzyć zarys projektu ze współpracownikami i przypisać zadania projektowe bezpośrednio z dokumentów. Dokumenty są wyposażone w bogate elementy formatu, takie jak banery i możliwości osadzania, co pozwala na niestandardowy wygląd dokumentów oraz dodawanie do nich obrazów i połączonych z nimi linków.

Co najlepsze? Strony można organizować jako zagnieżdżone elementy i kategoryzować je dalej na różne kategorie Przestrzenie ClickUp przy użyciu folderów i etykiet.

🌈Czy wiesz, że _Team Liquid, _popularna marka eSportowa, użyła ClickUp do zrobienia zwiększyć jego wydajność o 3x . Główne wyzwania, przed którymi stanęli, obejmowały rozłączone zespoły korzystające z wielu narzędzi, błędną komunikację i słabą dokumentację.

Konsolidując cztery różne narzędzia w ClickUp, usprawnili cykl pracy, poprawili współpracę w zespole i uzyskali lepszą widoczność w swoich projektach.

W wyniku tej zmiany ClickUp został w 100% wdrożony w całej organizacji i pomógł w imponującym 10-krotnym wzroście firmy w ciągu zaledwie czterech lat.

Mózg ClickUp

Zwiększ wydajność dzięki ClickUp Brain - uzyskaj inteligentne sugestie, podsumowania zadań i automatyzację, aby usprawnić swoją pracę ClickUp Brain oferuje więcej niż tylko podsumowania zadań - to kompletny asystent AI wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy. Dzięki ponad 100 gotowym podpowiedziom automatyzuje wszystko, od pisania zawartości po podsumowywanie długich dyskusji, zwiększając wydajność poprzez usprawnienie zadań w jednym miejscu.

Minimalizuje to potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji i zwiększa wydajność dzięki płynnej integracji możliwości AI z zarządzaniem projektami, dokumentacją i śledzeniem zadań

W przeciwieństwie do ClickUp AI, który skupia się głównie na wątkach komunikacyjnych, ClickUp Brain integruje się z całym cyklem pracy, dzięki czemu jest idealny dla teamów zarządzających złożonymi projektami i wieloma narzędziami. Slack AI ogranicza się jedynie do podsumowywania rozmów lub pomocy w znalezieniu szybkich odpowiedzi.

✨Dodatkowy zasób: Dla teamów, które chcą jeszcze bardziej usprawnić komunikację, korzystając z efektywnego szablony planów komunikacji i odkrywanie najlepszych strategie komunikacji mogą jeszcze bardziej pomóc we współpracy.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że ClickUp jest najlepszym Konkurent Slack .

ClickUp Pricing

darmowy plan ClickUp jest dość hojny, oferując 100 MB przestrzeni dyskowej, nielimitowane zadania i dostęp do większości funkcji. Nasze płatne plany zaczynają się już od 7$ za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) i zapewniają nieograniczoną przestrzeń dyskową i zaawansowane narzędzia.

Dla porównania, jak wyszczególniliśmy w naszym rankingu ClickUp vs Slack przewodniku, plan Slack jest bardziej ograniczony, zwłaszcza z historią wiadomości i ograniczeniami przechowywania. Cena początkowa planu Slack Pro w USA wynosi 8,75 USD za użytkownika (rozliczane miesięcznie). Jeśli szukasz płatnego planu, aby zmaksymalizować swój budżet, cennik ClickUp oferuje większą elastyczność i wartość dla Teams.

💡 Porada dla profesjonalistów: Poznaj następujące rozwiązania ClickUp darmowe szablony planów komunikacji aby uprościć komunikację z zespołem i wszystko zorganizować.

ClickUp dostarcza więcej za mniej

ClickUp to szwajcarski scyzoryk obszarów roboczych - ma wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Możesz czatować, zarządzać zadaniami, śledzić czas, a nawet obsługiwać dokumenty bez opuszczania platformy. To świetny sposób na zmniejszenie przeciążenia narzędziami i utrzymanie wszystkiego w porządku.

Z drugiej strony, Slack stawia na prostotę. Jest łatwy w użyciu i idealny, jeśli potrzebujesz prostoty, bezproblemowa komunikacja. Jeśli jednak twój zespół potrzebuje czegoś więcej, może się okazać, że będziesz żonglować Slackiem z innymi narzędziami do zarządzania projektami.

Tak więc, jeśli jesteś fanem Slacka, warto sprawdzić ClickUp. Może to być rozwiązanie typu "wszystko w jednym", o którym nie wiedziałeś, że jest ci potrzebne - dzięki niemu twoje życie zawodowe stanie się o wiele bardziej dostępne, a może nawet przyjemniejsze. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się sam, dlaczego ClickUp może być lepszym wyborem.