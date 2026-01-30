20 podpowiedzi Jasper AI, które poprawią Twoje umiejętności pisarskie i pobudzą kreatywność

Czy wiesz, że 62% marketerów już korzysta z AI do generowania pomysłów na nowe tematy? Kolejne 53% wykorzystuje ją do streszczania zawartości, a 44% do tworzenia szkiców artykułów.

Jednak AI nie ma na celu odebrania Ci pracy. Chodzi o to, aby zrobić więcej w krótszym czasie!

Jasper to oparty na sztucznej inteligencji asystent pisania, który pomaga w tworzeniu zawartości i automatyzuje powtarzalne zadania. Wykorzystując możliwości narzędzia w zakresie przetwarzania języka naturalnego, specjaliści ds. marketingu mogą zautomatyzować powtarzalne zadania, zoptymalizować zawartość pod kątem SEO, tworzyć opisy produktów oraz generować wysokiej jakości teksty w ułamku sekundy.

W tym wpisie na blogu omówimy 20 podpowiedzi Jasper AI, które ułatwią Ci realizację zadań marketingowych i zwiększą skuteczność Twoich strategii. 🎯

⏰60-sekundowe podsumowanie Podpowiedzi Jasper AI pomagają narzędziu AI generować pomysły na zawartość marketingową w mediach społecznościowych, taką jak posty, e-maile i reklamy

Skuteczne podpowiedzi powinny zawierać kontekst, określać ton/styl, eksperymentować z nasileniem emocji, mieć ustaloną strukturę oraz zawierać element odgrywania ról.

Korzyści płynące z korzystania z podpowiedzi Jasper AI obejmują zwiększoną wydajność, większą kreatywność, spójny przekaz marki, analizę danych oraz optymalizację pod kątem wyszukiwarek.

Aby efektywnie korzystać z Jasper AI, unikaj przeładowywania go informacjami, szanuj prywatność, ustalaj realistyczne oczekiwania, jasno formułuj polecenia, przekazuj informacje zwrotne na temat wyników i zwracaj uwagę na wszelkie uprzedzenia

Poznaj alternatywy dla Jasper, takie jak ClickUp Brain, do tworzenia zawartości opartej na AI, współpracy zespołowej i zarządzaniu projektami

Zrozumienie podpowiedzi Jasper AI

Zanim zagłębimy się w podpowiedzi Jasper AI, omówmy, czym one są, jak działają i dlaczego są ważne.

Czym są podpowiedzi Jasper AI?

Podpowiedzi Jasper AI to konkretne instrukcje, komendy lub pytania, które podajesz, aby pomóc narzędziu do pisania Jasper AI w generowaniu pomysłów i zawartości. Możesz dostosować te podpowiedzi do różnych materiałów marketingowych, takich jak kampanie e-mailowe, posty w mediach społecznościowych, teksty reklamowe i nie tylko.

Pamiętaj, że AI działa tak dobrze, jak dobre są Twoje instrukcje. Im bardziej szczegółowa i jasna jest podpowiedź, tym lepszy będzie wynik.

📌 Przykład: Zamiast zadawać Jasperowi pytanie „Jakie są korzyści z podpowiedzi dla zespołów marketingowych”, spróbuj zapytać: „Wyobraź sobie, że jesteś inżynierem podpowiedzi. Z Twojej eksperckiej perspektywy, dlaczego zespoły marketingowe powinny korzystać z podpowiedzi?”

🔍 Czy wiesz, że? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser i Christopher Hull założyli Jasper AI w lutym 2021 roku. Firma z siedzibą w Austin w Teksasie rozrosła się w ciągu trzech lat, obsługując ponad 70 000 użytkowników na całym świecie i generując ponad 142,9 mln dolarów przychodów.

Korzyści wynikające z wykorzystania podpowiedzi AI w strategiach marketingowych

Podpowiedzi AI mogą znacznie wzmocnić Twoje kampanie marketingowe. Oto jak:

Większa wydajność: Automatyzują one zadania Automatyzują one zadania marketingowe , takie jak analiza danych i tworzenie zawartości, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniach strategicznych

Większa kreatywność: Podpowiedzi AI dostarczają świeżych, kreatywnych pomysłów, które mogłyby nie pojawić się przy użyciu konwencjonalnych metod

Analiza ogromnych zbiorów danych: Podpowiedzi skłaniają Jasper do analizowania ogromnych zbiorów danych w celu odkrycia informacji na temat zachowań i preferencji klientów, co pozwala opracowywać inteligentniejsze, ukierunkowane strategie w celu osiągnięcia celów

Spójny przekaz marki: Podpowiedzi AI zapewniają spójność głosu, tonu, tożsamości i przekazu marki we wszystkich kanałach marketingowych

Lepsze wyniki kampanii: Oferują one wsparcie dla ciągłej optymalizacji marketingowej, dzięki czemu możesz wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym w oparciu o wskaźniki wydajności

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi dla Jasper AI?

Dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego Jasper najlepiej reaguje na jasne, konwersacyjne podpowiedzi, które wyznaczają mu kierunek działania. Jednak tworzenie podpowiedzi nie jest zadaniem, w którym jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich sytuacji. Kluczem do sukcesu jest eksperymentowanie z różnymi stylami i dopracowywanie swojego podejścia, aby Jasper działał jak najlepiej.

Wskazówki dotyczące podpowiedzi Jasper AI

Korzystanie z podpowiedzi AI przypomina kreatywne pisanie — im więcej ćwiczysz, tym lepsze osiągasz wyniki. Oto jak to robić prawidłowo:

Podaj kontekst: Pomóż Jasperowi zrozumieć „szerszy obraz sytuacji”. Określ ton, grupę docelową, cel lub wszelkie kluczowe szczegóły, które Twoim zdaniem mają znaczenie.

Wykorzystaj technikę łańcucha myśli : Rozbij złożone problemy na małe, łatwe do opanowania kroki. AI może przejść przez ten proces, zamiast spieszyć się z odpowiedzią

📌Przykładowa podpowiedź: Pomóż mi stworzyć plan zawartości w mediach społecznościowych w celu promocji smartwatcha. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Zbadaj grupę docelową tego produktu oraz jej kluczowe zainteresowania w mediach społecznościowych

Zaproponuj 5 pomysłów na angażujące posty w mediach społecznościowych, które trafią do tej grupy odbiorców

Do każdego pomysłu na post dołącz krótki opis zawartości i tonu (np. informacyjny, humorystyczny, inspirujący)

Napisz 3 warianty podpisów do mediów społecznościowych dla każdego pomysłu na post, które podkreślają unikalne funkcje produktu

Dodaj odpowiednie przedrostki: Używaj konkretnych przedrostków, takich jak „Jako ekspert ds. marketingu” lub „jakbyś rozmawiał z”, aby uzyskać bardziej spersonalizowane odpowiedzi

Eksperymentuj z ustawieniami temperatury: Wykorzystaj funkcję temperatury w Jasperze, aby regulować poziom kreatywności. Ustaw niską wartość (np. 0,1), aby uzyskać bezpieczne, przewidywalne odpowiedzi, a wysoką (np. 0,8) – aby tworzyć teksty swobodne lub kreatywne.

Stawiaj na uporządkowane podpowiedzi: W swoich podpowiedziach używaj punktorów lub list numerowanych

📌Przykład: Zamiast pytać: „Opowiedz mi o strategiach dotyczących zawartości marketingowej”, powiedz: 1. Przygotuj listę 5 najlepszych strategii content marketingowych. 2. Krótko wyjaśnij każdą z nich. 3. W miarę możliwości dodaj przykłady.

Spróbuj odgrywać role: Poproś Jaspera, aby wcielił się w rolę Twojej grupy docelowej. Załóżmy na przykład, że jesteś dyrektorem ds. technologii i piszesz ten e-mail

Dodaj kontekst emocjonalny: Wykorzystaj emocjonalne podpowiedzi i perswazję dzięki Jasper AI

Podpowiedź emocjonalna: Pomóż mi przygotować prezentację planu rozwoju produktu, która trafi do naszego zespołu kierowniczego. Upewnij się, że przekazuje ona poczucie pilności i podkreśla strategiczne znaczenie każdej inicjatywy. To zadanie jest bardzo ważne dla mojej kariery

Poproś o wiele przykładów: Wykorzystaj technikę syntetycznego bootstrapu, aby AI wygenerowała wiele przykładów na podstawie Twoich danych wejściowych i wymagań. Pomaga to tworzyć różnorodne scenariusze, zwłaszcza gdy dane z rzeczywistego świata mają limit

💡Przykład: Wciel się w rolę trenera fitness i napisz opis produktu przedstawiający kompaktową, składaną maszynę do wiosłowania przeznaczoną do domowej siłowni. Najważniejsze funkcje: Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie

Połączenie Bluetooth do synchronizacji różnych aplikacji

Regulowane poziomy trudności dla wszystkich poziomów zaawansowania

Ergonomiczne siedzisko oraz stylowy, nowoczesny design Ton: motywujący, konwersacyjny, informacyjny, profesjonalny, z naciskiem na wzmocnienie pozycji klienta Temperatura: Ustawienie na 0,8, aby umożliwić kreatywne i energiczne pisanie Podaj 3 warianty, które będą brzmiały swobodnie i ekscytująco.

Najlepsze podpowiedzi Jasper AI dla różnych zastosowań

Od tworzenia zawartości po strategie marketingowe – zapoznaj się z najlepszymi podpowiedziami Jasper AI, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas, pobudzą kreatywność i zapewnią imponujące wyniki. 👀

1. Pisanie blogów i tworzenie zawartości

Pisanie zarówno długich, jak i krótkich tekstów, dostosowywanie zawartości na podstawie opinii innych oraz czekanie na zatwierdzenia — samodzielne zarządzanie kalendarzem zawartości jest trudnym zadaniem.

Oto kilka podpowiedzi do pisania opartych na AI, które pomogą Ci sprostać wymaganiom jako jednoosobowa armia zawartości i uniknąć wypalenia. 💫

1. Skorzystaj tutaj z modelu „problem-rozwiązanie”. Napisz szczegółowy wpis na blogu o długości [liczba słów], analizujący wpływ [konkretnego wydarzenia/wiadomości] na [konkretną branżę lub społeczność]. Zacznij od kluczowego problemu, a następnie omów związane z nim wyzwania lub ryzyko. Zakończ praktycznymi rozwiązaniami, które mogą wdrożyć profesjonaliści, z wsparciem danych z [wiarygodnych platform] oraz spostrzeżeniami ekspertów wraz z linkami.

2. Zastosuj schemat „Co, Dlaczego, Jak”. Napisz kompleksowy zarys wpisu na bloga o długości [liczba słów]. Uwzględnij kluczowe wnioski z [książki/artykułu] i zastanów się, jak te spostrzeżenia można zastosować w [branży/polu]. Dodaj przykłady z życia wzięte i studia przypadków, aby pokazać, jak te koncepcje działają w praktyce. Podaj [liczba] kroków, które czytelnicy mogą wdrożyć.

3. Wciel się w rolę specjalisty ds. marketingu cyfrowego. Stwórz szczegółową, praktyczną strategię, aby zdobyć wysokiej jakości linki zwrotne z renomowanych stron internetowych w [branży]. Wykorzystaj model AIDA. Celem jest zwiększenie autentyczności mojej strony [link do strony] oraz poprawa jej pozycji w wynikach wyszukiwania dla wpisu na blogu poświęconego [konkretnemu tematowi].

4. Stwórz dwuminutowe wideo na YouTube o [temat]. Wideo powinno zaczynać się od wciągającego wstępu lub anegdoty, po czym powinno nastąpić przegląd tematu, [liczba] praktycznych wskazówek oraz zakończenie zachęcające widzów do subskrypcji.

5. Wykorzystaj [zawartość źródłową] i przekształć ją w post na [konkretnej platformie społecznościowej] skierowany do [określonej grupy odbiorców]. Zacznij od najważniejszego i najbardziej angażującego wniosku z zawartości źródłowej, upewniając się, że natychmiast przyciągnie uwagę.

Przykłady zastosowań AI w marketingu zawartości i generowaniu pomysłów: Wyszukiwanie odpowiednich słów kluczowych i popularnych tematów

Tworzenie szczegółowych konspektów SEO dla autorów

Analiza strategii konkurencji i identyfikacja obszarów możliwości

Przeprowadzanie badań odbiorców

🧠 Czy wiesz, że? Jasper opiera się na frameworku Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) i został wytrenowany na istniejących danych pochodzących z około 10% internetu. Dzięki temu może generować spójne i adekwatne do kontekstu teksty dotyczące różnych tematów.

2. Copywriting i marketing

Dla marketera lub pisarza znalezienie równowagi między kreatywnością a strategią może stanowić wyzwanie.

Chcesz, aby Twoje teksty trafiały do docelowych odbiorców, ale nie możesz powstrzymać się od dodawania własnego stylu. Aby zakończyć ten niekończący się dylemat i dotrzymać terminów, skorzystaj z podpowiedzi Jasper AI.

Wystarczy podać ramy strategiczne lub szczegóły dotyczące grupy docelowej, a resztą zajmie się dostawca.

Oto kilka przykładów podpowiedzi, od których możesz zacząć:

1. Wykorzystanie schematu „Przed-Po-Pomost”. Napisz tekst, który przedstawia obecną sytuację z [problemem], z którym boryka się [personaz klienta]. Pokaż im świat po skorzystaniu z naszego [produktu/usługi] i to, jak poprawiło to ich sytuację. Następnie przedstaw [pomost], aby pokazać im, jak osiągnąć ten lepszy stan, korzystając z naszego produktu.

2. Napisz tekst, korzystając z modelu „Exclusive-Inclusive”. Przedstaw nasz [produkt/usługę] jako elitarny i pożądany przez [idealnego klienta]. Uwzględnij takie punkty jak [unikalna cecha produktu], [problem klienta] i [pożądane działanie].

3. Przeanalizuj rynek [produktu/usługi]. Zidentyfikuj potencjalne segmenty klientów na podstawie danych demograficznych, zachowań i preferencji zakupowych. Przedstaw [liczba] dostosowanych strategii, które pozwolą skutecznie dotrzeć do każdego segmentu i zaangażować go, w tym konkretne kanały, style komunikacji oraz przykłady kampanii odpowiadających ich potrzebom.

4. Stwórz tekst, korzystając z modelu „Story-Solve-Sell”, aby przekształcić potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów. Opowiedz fascynującą historię, która przemawia do [profilu idealnego klienta] i odnosi się do problemu, który rozwiązuje nasz [produkt/usługa]. Następnie pokaż, w jaki sposób nasz produkt rozwiązuje ten problem, i muść mocne wezwanie do działania, aby przekonać czytelnika do zakupu lub podjęcia pożądanego działania. Dodaj też zmienne, takie jak [produkt/usługa], [unikalny punkt sprzedaży] i [pożądane działanie].

5. Napisz tekst, wykorzystując schemat „Oczekiwanie-Niespodzianka”, aby wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do działania [idealnego klienta]. Uwzględnij takie punkty jak [unikalna cecha produktu], [problem] oraz [pożądane działanie].

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zautomatyzuj testowanie zawartości, wykorzystując AI do przeprowadzania testów A/B na nagłówkach, obrazach lub wezwaniach do działania (CTA), a następnie pozwól jej przeanalizować dane w celu określenia, które warianty przynoszą najlepsze wyniki.

3. Zawartość w mediach społecznościowych

Tworzenie zawartości w mediach społecznościowych, która przyciąga uwagę, a jednocześnie pozostaje wierna wizerunkowi marki, stanowi wyzwanie, zwłaszcza przy napiętych terminach. Twoje pomysły zaczynają się powtarzać i trudno jest zdecydować, od czego zacząć.

Jako oprogramowanie wspomagające pisanie, Jasper generuje świeże pomysły na zawartość i pomaga tworzyć posty do Twojej kolejnej, wyróżniającej się kampanii w mediach społecznościowych. Wystarczy wprowadzić swoje cele i specyfikacje, a program wykona resztę pracy.

Przyjrzyjmy się kilku pomysłom na podpowiedzi, z których możesz skorzystać:

1. Stwórz pomysły na serię postów na Instagramie skierowanych do [grupy docelowej], podkreślając wyjątkowe zalety [produktu/usługi], w tym [listę unikalnych cech]. Podaj historie sukcesu i [liczbę] praktycznych wskazówek dostosowanych do ich potrzeb. Skorzystaj z [linków] jako inspiracji i zastosuj model AIDA, aby przyciągnąć uwagę, wzbudzić zainteresowanie i pragnienie oraz zachęcić do działania.

2. Napisz serię podpisów do postów i kreatywnych tekstów, wykorzystując społeczny dowód słuszności, narrację i język perswazyjny w [odpowiednim tonie]. Muszą one pokazywać wartość mojego [produktu/usługi] i zachęcać [docelową grupę odbiorców] do podjęcia działania. Możesz też użyć humoru, anegdot i zawartości, z którymi odbiorcy mogą się utożsamić, aby nawiązać z nimi połączenie.

3. Czy możesz zaproponować [liczba] pomysłów na zawartość dla [platforma mediów społecznościowych] związanych z [konkretny temat/branża], które mogą zainteresować [grupa docelowa]? Wykorzystaj model PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) jako przewodnik po pomysłach i dołącz do każdego z nich szczegółowy opis wraz z techniką realizacji. Upewnij się, że pomysły obejmują mieszankę treści edukacyjnych, inspirujących i praktycznych.

4. Jakie modne i skuteczne hashtagi warto wykorzystać na [platformie społecznościowej] w [miesiąc, rok], dostosowane specjalnie do [grupy docelowej]? Interesują się oni [branżą/trendem]. Uwzględnij mieszankę popularnych, niszowych i markowych hashtagów oraz podaj konkretną liczbę obserwujących dla każdego z nich. Upewnij się, że są one zgodne z [słowami kluczowymi związanymi z tematem].

5. Czy możesz mi pomóc w opracowaniu kompleksowego 30-dniowego kalendarza zawartości dla [platformy mediów społecznościowych], który będzie zgodny z [wartościami marki] i dostosowany do [grupy docelowej]? Wykorzystaj metodę 5-3-2, aby zachować równowagę zawartości:

5 artykułów informacyjnych

3 posty promocyjne

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ikony błyskotki, aby ulepszyć swoje podpowiedzi do kampanii w mediach społecznościowych. Jasper wypełni luki, które mogły zostać pominięte w Twojej pierwotnej podpowiedzi.

4. Opisy produktów i e-commerce

Zarządzasz wszystkimi działami marketingowymi sklepu internetowego sprzedającego ręcznie robione wyroby skórzane. Produkt ma wszystko, co potrzebne, by się wyróżnić, ale zaangażowanie w sieci to za mało.

Pisanie opisów produktów i optymalizacja pod kątem SEO zajmuje czas, który wolałbyś poświęcić na marketing offline.

Jest to jednak nieunikniona praca. Oto kilka podpowiedzi Jasper AI, które pomogą Ci tworzyć atrakcyjną zawartość e-commerce:

1. Potrzebuję szczegółowego opisu produktu dla nowej linii [nazwa linii] z kategorii [kategoria produktu]. Podkreśl [unikalne cechy produktu] i ułóż tekst w formacie: chwytliwy wstęp, funkcje, korzyści i wezwanie do działania. Skoncentruj się na wyróżnieniu tej linii produktów na tle konkurencji, dodając [czynniki] i dostosowując ją do [grupy docelowej].

2. Opisz dzień z życia klienta [grupa docelowa] korzystającego z [nazwa produktu], podkreślając jego wpływ na każdy etap życia.

3. Napisz bogaty w wrażenia sensoryczne opis [nazwa produktu] marki [nazwa marki]. Wzmiankuj, jak wygląda, jak się go dotyka, jak pachnie lub jak brzmi, unikając typowych przymiotników opisujących produkty, takich jak [przykłady]. Skoncentruj się na zanurzeniu czytelnika w tym doświadczeniu, a nie tylko na samym opisaniu elementu.

4. Napisz opis produktu i etykiety produktu dla [nazwa i opis produktu], które podkreślą, jak produkt idealnie nadaje się na [określoną porę roku] lub [okazję, np. ślub, wakacje lub weekendowy wypad]. Niech scenariusz będzie dostosowany do przeznaczenia produktu.

5. Napisz metaopis produktu [nazwa produktu], skupiając się na kunszcie wykonania i historii powstania produktu. Może on obejmować materiały, rzemieślników lub proces tworzenia. Uwzględnij [szczegóły].

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wyszkol swoje narzędzie AI, aby odzwierciedlało ton i styl Twojej marki, dostarczając mu przykłady z poprzedniej zawartości lub przewodnik stylistyczny. Możesz również dostarczać mu aktualne dane i informacje zwrotne, aby zapewnić zgodność wszystkich opisów z tożsamością marki i wzmocnić zaufanie klientów.

Typowe błędy, których należy unikać przy korzystaniu z podpowiedzi Jasper AI

Korzystanie z Jasper AI jest ekscytujące, ale kilka typowych błędów początkujących może sprawić, że wyniki będą dalekie od ideału. Oto, czego należy unikać:

Nadmiar informacji: Przekazanie Jasperowi zbyt dużej ilości informacji naraz może prowadzić do zamieszania i niespójnych odpowiedzi. Podziel złożone zadania na serię konkretnych, łatwych do opanowania podpowiedzi, aby uzyskać bardziej przejrzyste wyniki

Akceptowanie nieodpowiednich wyników: Niezadowalające lub poniżej oczekiwań wyniki oznaczają straconą szansę. Dlatego dopracuj swoje podpowiedzi lub poproś o poprawki, aż uzyskasz to, czego potrzebujesz.

Ignorowanie stronniczości: Wyniki generowane przez Jasper AI mogą odzwierciedlać stronniczość, taką jak wybiórczość próby lub stereotypy, wynikającą z limitów danych szkoleniowych. Ignorowanie tego faktu może prowadzić do wypaczonych lub problematycznych wyników.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Chociaż AI doskonale radzi sobie z generowaniem kreatywnych pomysłów i automatyzacją zadań, nie może zastąpić ludzkiej intuicji. Wykorzystaj ją więc do doskonalenia swoich umiejętności pisarskich.

Ograniczenia korzystania z Jasper

Chociaż Jasper świetnie radzi sobie z tworzeniem solidnych szkiców, nie jest pozbawiony wad. Zrozumienie tych wad pozwala dostosować wyniki i zapewnić skuteczne wykorzystanie AI w marketingu zawartości.

Trudności z niszowymi tematami: Jasper często generuje ogólną zawartość na specjalistyczne tematy, więc należy liczyć się z koniecznością gruntownej edycji. Na przykład, jeśli zapytasz o marketing oparty na kontach dla B2B SaaS w służbie zdrowia, może on podać ogólne wskazówki zamiast szczegółów specyficznych dla branży

Brak funkcji zarządzania projektami: Jasper doskonale sprawdza się w tworzeniu zawartości, ale nie posiada narzędzi do synchronizacji pomysłów, śledzenia zadań ani zarządzania cyklem pracy w zespole. To zmusza marketerów do korzystania z oddzielnych platform

Wymaga wielu rund poprawek: Traktuj wyniki pracy Jaspera jako pierwszy, wstępny szkic. Jeśli szukasz czegoś bardziej dopracowanego, przygotuj się na poświęcenie czasu na weryfikację faktów i modyfikacje

Nie radzi sobie ze złożonym formatowaniem: Jasper nie spełnia zaawansowanych wymagań dotyczących formatowania, takich jak tabele, wykresy czy złożone elementy wizualne w zawartości

Alternatywy dla Jasper, które warto sprawdzić

Jasper wyznacza wysokie standardy w dziedzinie pisania opartego na AI, ale często generuje przewidywalną zawartość o podobnej strukturze. W przypadku złożonych zadań, takich jak koordynacja kampanii lub dostosowywanie zawartości do cykli pracy, może to pozostawiać niedosyt.

A może warto zapoznać się z innymi narzędziami marketingowymi opartymi na AI ?

Właśnie w tym może pomóc oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi.

Jako uniwersalna aplikacja do pracy, ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Możesz wykorzystać je do automatyzacji rutynowych procesów, usprawnienia komunikacji, uzyskania unikalnych punktów widzenia w marketingu oraz przyspieszenia tworzenia zawartości — a wszystko to w ramach jednej platformy.

ClickUp Brain, asystent pisania oparty na AI od ClickUp, pomaga zespołom porządkować pomysły, przeprowadzać burze mózgów i konfigurować cykle pracy, aby ułatwić pisanie.

Przyjrzyjmy się kilku funkcjom, które sprawiają, że warto się tym zainteresować. 📃

Tworzenie zawartości

Twórz dopracowane teksty i zawartość w dowolnym stylu dzięki ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz długiej, czy krótkiej zawartości (e-maile, posty na blogu, teksty do mediów społecznościowych itp.) — ClickUp Brain tworzy ją za pomocą kilku kliknięć. Potrafi nawet podsumowywać dyskusje i sporządzać notatki ze spotkań.

📌Przykładowa podpowiedź: Stwórz miesięczny kalendarz marketingu e-mailowego dla kampanii promującej wprowadzenie naszego nowego produktu SaaS. Kalendarz powinien obejmować 4 cotygodniowe wiadomości e-mail: jedną przedstawiającą produkt, jedną z opiniami klientów, jedną z ofertą specjalną i jedną z prezentacją produktu.

Wypróbuj ClickUp Brain Zobacz odpowiedź ClickUp Brain na podpowiedź

Możesz zobaczyć, jak ClickUp Brain przetwarza podpowiedź i integruje się z ClickUp Docs, aby stworzyć żądaną zawartość. ClickUp Docs pełni rolę scentralizowanego repozytorium do przechowywania wszystkich Twoich treści. Każdy członek Twojego zespołu może współpracować i przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Integracja z cyklami pracy

Integracja ClickUp Brain z ClickUp Tasks pozwala na automatyczne generowanie aktualizacji, raportów o statusie i podsumowań na podstawie Twoich zadań i projektów.

Ponadto ClickUp Brain stanowi wartościową alternatywę dla Jasper AI, automatyzując tworzenie zadań w oparciu o Twoje potrzeby i rozmowy.

Na przykład, jeśli wyjaśnisz szczegóły nowego tematu wpisu na blogu, narzędzie może wygenerować i przydzielić zadanie autorowi zawartości dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji, które potrafią przetwarzać komendy automatyzacji w języku naturalnym.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli masz trudności z przeformułowaniem niezręcznych zdań lub chcesz dopracować istniejącą zawartość, ClickUp Brain może Ci w tym pomóc. Narzędzie to poprawia przepływ, strukturę i czytelność zdań, oferując sugestie dotyczące uściślenia przekazu lub lepszego doboru słów.

Śledzenie kampanii i wyszukiwanie informacji

W przeciwieństwie do Jasper AI, który głównie generuje pomysły, ClickUp Brain działa jako baza wiedzy marketingowej, zapewniając połączenie między szczegółami kampanii, plikami zespołu i danymi analitycznymi, co umożliwia natychmiastowy dostęp do nich. Ta wielofunkcyjność sprawia, że jest to jedna z najsilniejszych alternatyw dla Jasper AI.

Chcesz sprawdzić wyniki swojej ostatniej kampanii? Zapytaj Brain: „Jaki jest CTR ostatniej kampanii e-mailowej?”, aby uzyskać natychmiastowe informacje.

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wszelkich dyskusjach lub zadaniach, aby zapewnić spójność działań zespołu dzięki ClickUp Brain

Współpraca zespołowa

Chcesz stworzyć płynny cykl pracy dla swoich zespołów tworzących zawartość? ClickUp Brain + ClickUp Chat to rozwiązanie dla Ciebie. ClickUp Brain pozwala organizować i przechowywać wszystkie pomysły, notatki i zasoby w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie i rozwijanie koncepcji zawartości.

Jednocześnie ClickUp Chat centralizuje komunikację, dzięki czemu członkowie zespołu mogą szybko udostępniać opinie, omawiać zmiany lub zadawać pytania — bez konieczności przełączania się między różnymi platformami. To połączenie nie tylko usprawnia współpracę, ale także zapewnia spójność wszystkich elementów, ułatwiając zespołom utrzymanie wspólnego kursu i szybkie tworzenie wysokiej jakości zawartości.

Gotowe szablony

Aby ułatwić Ci pracę, ClickUp oferuje obszerną bibliotekę szablonów podpowiedzi AI przeznaczonych specjalnie dla marketingu. Nie musisz już wymyślać podpowiedzi ani zaczynać od zera.

Na przykład szablony strategii content marketingowych są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych zespołów marketingowych, które mają wiele obowiązków.

Zamień podpowiedzi AI w projekty o wysokim stopniu powodzenia dzięki ClickUp

Jasper AI pozwala tworzyć szkice różnych rodzajów zawartości i przeprowadzać burzę mózgów w poszukiwaniu kreatywnych pomysłów. Ale na tym kończą się jego możliwości. Nie posiada żadnych zintegrowanych narzędzi do zarządzania projektami, które pomogłyby Ci scentralizować strategie marketingu zawartości.

Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania projektami z wbudowanymi funkcjami AI, ClickUp to najlepszy wybór.

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami, która usprawnia cykl pracy dzięki solidnym narzędziom do zarządzania zadaniami, śledzenia postępów w projektach oraz koordynowania działań między zespołami.

ClickUp Brain to cenne narzędzie w ramach obszaru roboczego ClickUp, które usprawnia zarządzanie zadaniami, tworzenie zawartości i współpracę zespołową. Wykracza ono poza podstawową pomoc w pisaniu, płynnie integrując sztuczną inteligencję z codziennymi cyklami pracy, dzięki czemu nawet najbardziej złożone projekty stają się łatwiejsze w zarządzaniu i realizacji.

