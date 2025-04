Free Content Calendar Templates dla Arkuszy Google

Do zrobienia? 71% osób zajmujących się marketingiem zawartości stwierdziło, że content marketing z roku na rok staje się coraz ważniejszy dla ich organizacji?

Nic dziwnego, że skuteczne planowanie zawartości jest niezbędne do ddostarczania spójnych, wysokiej jakości materiałów, które rezonują z odbiorcami

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, czy częścią większego zespołu marketingowego, darmowe szablony kalendarza zawartości dla Arkuszy Google mogą sprawić, że zarządzanie kampaniami marketingowymi to pestka. Te szablony do content marketingu upraszczają planowanie na różnych platformach, umożliwiając śledzenie pomysłów, terminów i wyników - wszystko w jednym miejscu.

Ponadto, jeśli nie jesteś gotowy, aby zainwestować w płatny oprogramowanie kalendarza zawartości te szablony Arkuszy Google i inne alternatywy mogą pomóc w śledzeniu strategii.

Co składa się na dobry szablon Kalendarza Google?

Dobrze przygotowany szablon kalendarza treści w Arkuszach Google może stanowić wsparcie dla płynnego i efektywnego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o posty na blogu, kampanie w mediach społecznościowych czy newslettery e-mail, idealny szablony kalendarza zawartości powinny oferować funkcje, które upraszczają planowanie i zwiększają wydajność.

Oto czego należy szukać:

Wyczyszczony przegląd dat i terminów : Wybierz szablon, który organizuje zawartość według dat, dzięki czemu możesz łatwo śledzić nadchodzące posty, nie tracąc z oczu terminów

: Wybierz szablon, który organizuje zawartość według dat, dzięki czemu możesz łatwo śledzić nadchodzące posty, nie tracąc z oczu terminów Śledzenie wskaźników wydajności : Wybierz szablon z przestrzenią do rejestrowania statystyk wydajności (takich jak zaangażowanie, zasięg i komentarze)

: Wybierz szablon z przestrzenią do rejestrowania statystyk wydajności (takich jak zaangażowanie, zasięg i komentarze) Przestrzeń na szczegóły zawartości : Upewnij się, że jest miejsce na zanotowanie szczegółów, takich jak podpisy, hashtagi i niezbędne połączone linki. Najlepsze szablony umożliwiają dodanie tych szczegółów bezpośrednio do kalendarza, dzięki czemu Teams ma wszystkie informacje w jednym miejscu, co ułatwia dostosowanie do strategii marketingowej w mediach społecznościowych

: Upewnij się, że jest miejsce na zanotowanie szczegółów, takich jak podpisy, hashtagi i niezbędne połączone linki. Najlepsze szablony umożliwiają dodanie tych szczegółów bezpośrednio do kalendarza, dzięki czemu Teams ma wszystkie informacje w jednym miejscu, co ułatwia dostosowanie do strategii marketingowej w mediach społecznościowych Elastyczność dla różnych platform : Pozwala na niestandardowe dostosowanie go do różnych kanałów mediów społecznościowych, płynnie dostosowując się do unikalnych potrzeb w zakresie danych powstania zawartości

: Pozwala na niestandardowe dostosowanie go do różnych kanałów mediów społecznościowych, płynnie dostosowując się do unikalnych potrzeb w zakresie danych powstania zawartości Łatwy w użyciu format: DobryKalendarz w Arkuszach Google jest intuicyjny i nie wymaga dużej wiedzy na temat formatu. Będziesz potrzebował czegoś prostego, ale skutecznego - pomyśl o sekcjach oznaczonych kolorami lub listach rozwijanych, aby wskazać status zawartości, platformę lub typ postu

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji

Szablony kalendarza zawartości Arkuszy Google

Zapoznajmy się z siedmioma szablonami kalendarza treści w Arkuszach Google, które pomogą Ci zrealizować Twoje pomysły na zawartość:

1. Szablon kalendarza treści w Arkuszach Google autorstwa Vertex42

przez

Vertex42 https://cdn.vertex42.com/calendars/images/social-media-content-calendar-template.png Vertex42 /%href/

Możesz uprościć planowanie i śledzenie zawartości dzięki szablonowi kalendarza treści w Arkuszach Google autorstwa Vertex42.

Oto jak to zrobić:

Uzyskaj dostęp do osi czasu wykresu Gantta i miesięcznego kalendarza, aby zapewnić kompleksowy przegląd harmonogramu zawartości

Łatwa edycja tytułów, opisów i dat w arkuszu Zawartość, podczas gdy arkusz Kalendarz wizualizuje harmonogram publikacji

Bezproblemowa współpraca z zespołem przy użyciu wersji Arkuszy Google

Ten darmowy szablon kalendarza zawartości zawiera również Hashtag Organizer do zarządzania etykietami w mediach społecznościowych. Dzięki nowej funkcji Pokaż czas trwania publikacji możesz wizualizować oś czasu swoich kampanii marketingowych.

idealny dla: Menedżerów zawartości, którzy chcą zarządzać wieloma rezultatami w różnych projektach

2. Szablon kalendarza zawartości Arkuszy Google autorstwa Backlinko

przez

Backlinko https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mHCgjgmY0bEl8FfEetLnU5riDlTlbZ4WCsWIaKZc6zs/edit?gid=0#gid=0 Backlinko /%href/

Masz trudności z utrzymaniem spójnego harmonogramu zawartości? Szablon kalendarza treści w Arkuszach Google firmy Backlinko upraszcza proces planowania i produkcji zawartości, zapewniając wydajność i organizację.

Dzięki trzem różnym widokom, ten kalendarz zawartości mediów społecznościowych może bez wysiłku zarządzać każdym aspektem przepływu treści:

Widok planowania treści pomaga w burzy mózgów, optymalizacji SEO i tworzeniu danych powstania treści w mediach społecznościowych

pomaga w burzy mózgów, optymalizacji SEO i tworzeniu danych powstania treści w mediach społecznościowych Widok cyklu pracy nad zawartością prowadzi krok po kroku przez proces, zapewniając terminową realizację

prowadzi krok po kroku przez proces, zapewniając terminową realizację Miesięczny kalendarz dostarcza gotowy do użycia kalendarz terminów i dat publikacji, aby osiągnąć szersze cele marketingowe

idealny dla: Małych agencji reklamowych prezentujących zawartość klientom

3. Szablon kalendarza zawartości wideo od Coefficient

przez

Coefficient https://coefficient.io/wp-content/uploads/2024/04/Video-Content-Calendar-template-768x630.webp Współczynnik /%href/

Chcesz lepiej zarządzać swoją strategią dotyczącą zawartości wideo? Szablon kalendarza zawartości wideo firmy Coefficient pomaga zorganizować proces planowania i realizacji wideo, zapewniając porządek informacji w podróży.

Oto jak to zrobić:

Szybko organizuj swoje pomysły na wideo dzięki jego wstępnie zbudowanej strukturze

Wizualizować harmonogram zawartości, zapewniając spójny przepływ angażujących materiałów wideo

Śledzenie wydajności wideo w celu podejmowania decyzji opartych na danych i optymalizacji strategii

Płynnie współpracować z zespołem, upewniając się, że wszyscy są zgodni co do planów zawartości i obowiązków

idealne dla: Domów produkcyjnych, które chcą zarządzać swoimi materiałami wideo dla klientów

4. Szablon rocznego kalendarza zawartości według współczynnika

przez

Coefficient https://coefficient.io/wp-content/uploads/2024/04/yearly-content-calendar-template-768x510.webp Współczynnik /%href/

Dzięki szablonowi rocznego kalendarza zawartości firmy Coefficient możesz przejąć kontrolę nad swoją strategią dotyczącą zawartości, planując, organizując i śledząc swoje wysiłki w zakresie zawartości przez cały rok.

Dzięki widokowi na cały rok możesz łatwo przeglądać swój kalendarz zawartości. Wizualizuj swoją strategię treści, identyfikuj kluczowe daty, planuj posty na blogu i planuj kampanie sezonowe ze szczegółowymi podziałami, zapewniając dobrze zorganizowany kalendarz treści.

Ponadto szablon ten pomaga śledzić wydajność zawartości i mierzyć jej wpływ na plany biznesowe. Możesz podejmować decyzje oparte na danych, aby zoptymalizować swoją strategię, analizując kluczowe wskaźniki.

idealny dla: Menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą tworzyć roczne plany zawartości

💡Pro Tip: Dodaj kolumny dla typu zawartości, odbiorców docelowych, słów kluczowych i kanałów dystrybucji, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

5. Szablon kalendarza zawartości e-mail by Coefficient

przez

Coefficient https://coefficient.io/wp-content/uploads/2024/04/Email-Content-Calendar-template-768x579.webp Współczynnik /%href/

Skorzystaj z szablonu kalendarza zawartości e-mail firmy Coefficient, aby zaplanować i zrealizować strategię e-mail marketingu, utrzymać spójny harmonogram e-maili i zwiększyć zaangażowanie subskrybentów.

Zdefiniuj regularną częstotliwość wysyłania e-maili, aby mieć pewność, że subskrybenci otrzymują wartościową zawartość w przewidywalnych odstępach czasu. Strategicznie planuj zawartość e-maili, dopasowując je do kluczowych wydarzeń i maksymalizując ich wpływ. Ponadto, podziel swoją listę e-mailową na segmenty, aby dostarczać spersonalizowane wiadomości, które trafiają do odbiorców.

idealny dla: Menedżerów kampanii e-mail, którzy chcą prowadzić i śledzić powodzenie kampanii

Przeczytaj również: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych

6. Szablon kalendarza treści na Instagram autorstwa Coefficient

przez

Coefficient https://coefficient.io/wp-content/uploads/2024/04/instagram-content-calendar-template-google-sheets-768x459.webp Współczynnik /%href/

Dzięki szablonowi kalendarza treści na Instagramie firmy Coefficient możesz planować zawartość, aby zachować spójny wizerunek marki i wykorzystać popularne tematy.

Oto, co szablon ma do zaoferowania:

Utrzymuj regularny harmonogram publikowania postów, aby pozostać na topie wśród odbiorców i zwiększyć widoczność

Upewnij się, że Twój kanał na Instagramie wygląda atrakcyjnie wizualnie, planując spójny układ siatki

Skrupulatne planowanie każdego postu, w tym pomysłów na zawartość, podpisów, hashtagów i elementów wizualnych

Strategicznie badaj i uwzględniaj odpowiednie hashtagi, aby zwiększyć wykrywalność

Dywersyfikuj swoją zawartość za pomocą różnych typów postów, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców

idealne dla: Menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą dokładnie realizować swoją strategię na Instagramie

7. Kalendarz zawartości Arkuszy Google firmy HubSpot

przez

HubSpot https://www.hubspot.com/hubfs/Screen%20Shot%202021-03-26%20at%2011.47.39%20AM.png HubSpot /%href/

Często największym wyzwaniem w blogowaniu nie jest samo pisanie, ale wiele innych zadań, które się z tym wiążą. Począwszy od burzy mózgów i identyfikacji czytelników docelowych, po optymalizację postów za pomocą słów kluczowych i tworzenie atrakcyjnych wezwań do działania, każdy krok jest niezbędny do zachowania organizacji, koncentracji i powodzenia.

Kalendarz zawartości Arkuszy Google firmy HubSpot dostarcza trzy formaty kalendarza redakcyjnego dla mediów społecznościowych (w tym Excel, Arkusze Google i Kalendarz Google).

Każdy szablon zawiera łatwe do wykonania instrukcje i porady ekspertów dotyczące zarządzania blogiem, pomagając szybko wdrożyć system, który pozwoli ci utrzymać harmonogram publikacji na szczycie.

idealny dla: Menedżerów zawartości, którzy chcą śledzić, zarządzać i realizować swoją strategię blogowania przy użyciu SEO.

💡Quick Hack: Zidentyfikuj główne filary zawartości lub tematy, aby zapewnić silną podstawę dla swojej strategii treści.

Przeczytaj także: 15 darmowych szablonów planów marketingowych do budowania strategii marketingowej

Ograniczenia korzystania z Arkuszy Google dla szablonów Kalendarza Google z zawartością

Chociaż Arkusze Google oferują elastyczną i konfigurowalną platformę do tworzenia kalendarzy zawartości, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z jej limitów:

Wyzwania związane ze współpracą w czasie rzeczywistym: Podczas gdy Arkusze Google oferują współpracę w czasie rzeczywistym, jest ona mniej intuicyjna i wydajna w porównaniu do dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami

Podczas gdy Arkusze Google oferują współpracę w czasie rzeczywistym, jest ona mniej intuicyjna i wydajna w porównaniu do dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami Problemy z kontrolą wersji: Zarządzanie wieloma wersjami i śledzenie zmian może być bardziej skomplikowane w Kalendarzu Google, zwłaszcza gdy wielu członków zespołu pracuje nad kalendarzem jednocześnie

Zarządzanie wieloma wersjami i śledzenie zmian może być bardziej skomplikowane w Kalendarzu Google, zwłaszcza gdy wielu członków zespołu pracuje nad kalendarzem jednocześnie Podstawowe zarządzanie zadaniami: Arkusze Google mogą obsługiwać podstawowe zadania i terminy, ale brakuje im zaawansowanych funkcji, takich jak zależności zadań, śledzenie czasu i śledzenie postępów

Arkusze Google mogą obsługiwać podstawowe zadania i terminy, ale brakuje im zaawansowanych funkcji, takich jak zależności zadań, śledzenie czasu i śledzenie postępów Brak wbudowanych przepływów pracy: Tworzenie złożonych przepływów pracy lub automatyzacja zadań może być wyzwaniem bez dodatkowych integracji lub skryptów

Tworzenie złożonych przepływów pracy lub automatyzacja zadań może być wyzwaniem bez dodatkowych integracji lub skryptów Ręczne wprowadzanie danych: Ręczne wprowadzanie i aktualizowanie zawartości może być czasochłonne i podatne na błędy

Ręczne wprowadzanie i aktualizowanie zawartości może być czasochłonne i podatne na błędy Zależność od spójności użytkownika: Skuteczność kalendarza zależy od spójnych aktualizacji i przestrzegania wybranej struktury, co może być trudne do utrzymania w czasie

Alternatywne szablony kalendarza treści w Arkuszach Google

Arkusze Google mogą być wszechstronnym narzędziem do tworzenia kalendarzy zawartości, ale nie zawsze jest to najbardziej wydajne lub bogate w funkcje rozwiązanie. Alternatywy dla Arkuszy Google , takie jak ClickUp, oferta zakres zaawansowanych funkcji i konfigurowalnych szablonów, aby usprawnić proces planowania i zarządzania zawartością.

Użytkownik ClickUp, Sid Babla , koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College Student Wellness Center, wyjaśnia,

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszych danych dotyczących powstania treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane, itp.) wraz z tym, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mailową, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być wykorzystana do rozważenia i oddelegowania zadań/kolejnych kroków (służąc potrzebie śledzenia i monitorowania naszego cyklu powstania zawartości)

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College Student Wellness Center

Omówmy teraz darmowe szablony kalendarza zawartości, które stanowią świetną alternatywę dla Arkuszy Google:

1. Szablon miesięcznego kalendarza zawartości ClickUp

Szablon miesięcznego kalendarza zawartości ClickUp

Przejmij kontrolę nad swoim kalendarzem zawartości dzięki Szablon miesięcznego kalendarza zawartości ClickUp . Oferuje potężny, elastyczny sposób zarządzania wszystkimi potrzebami redakcyjnymi, takimi jak:

Wybierz układ, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy spośród czterech konfigurowalnych widoków: Kalendarz, Tablica, Lista i Oś czasu

układ, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy spośród czterech konfigurowalnych widoków: Kalendarz, Tablica, Lista i Oś czasu Łatwe śledzenie każdej sceny produkcji zawartości za pomocą siedmiu niestandardowych statusów oznaczonych kolorami

każdej sceny produkcji zawartości za pomocą siedmiu niestandardowych statusów oznaczonych kolorami Rejestruj i monitoruj kluczowe szczegóły każdego postu za pomocą pięciu pól niestandardowych: Zasoby, Kategoria, Kanał, Połączony i Data publikacji

Idealne dla: Menedżerów treści, którzy chcą organizować, śledzić i zarządzać dostarczaną zawartością.

💡Quick Hack: Zmień przeznaczenie istniejącej zawartości na nowe formaty (np. posty na blogu na wideo, infografiki lub posty w mediach społecznościowych) i dystrybuuj je zgodnie z odbiorcami platformy społecznościowej

2. Szablon listy kalendarza zawartości ClickUp

Szablon listy kalendarza zawartości ClickUp

Nie pozwól, aby zamieszanie związane z zawartością wykoleiło Twoje cele marketingowe. The Szablon listy kalendarza zawartości ClickUp został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu planowania zawartości i śledzenia celów marketingowych.

Szablon zawiera:

Pięć adaptowalnych widoków, w tym widoki Listy, Kalendarza, Tablicy, Osi czasu i Widoku dokumentu. Możesz zarządzać i nadzorować każdą scenę produkcji zawartości w formacie, który najbardziej ci odpowiada

w tym widoki Listy, Kalendarza, Tablicy, Osi czasu i Widoku dokumentu. Możesz zarządzać i nadzorować każdą scenę produkcji zawartości w formacie, który najbardziej ci odpowiada Pięć niestandardowych statusów oznaczonych kolorami, dzięki czemu organizacja jest płynna i łatwo sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda zawartość

dzięki czemu organizacja jest płynna i łatwo sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda zawartość **Siedem pól niestandardowych, takich jak "Tydzień", "Filar zawartości", "Powiązane pliki", "Wartość", "Zatwierdzenie przez klienta", "Data publikacji" i "Notatki", które pomogą ci efektywnie zarządzać kluczowymi szczegółami

✨Idealny dla: Menedżerów treści, którzy chcą planować generowanie zawartości zgodnie z celami marki

3. Szablon planu zawartości ClickUp

Szablon planu zawartości ClickUp

Aby osiągnąć cele strategii treści, musisz upewnić się, że każdy krok procesu tworzenia i publikowania treści jest jasny. Szablon Szablon planu zawartości ClickUp został stworzony, aby to ułatwić.

Ten zorientowany na działania szablon Listy posiada funkcje, które sprawiają, że śledzenie, zarządzanie i organizowanie zawartości jest proste i wydajne. Użyj niestandardowych statusów, takich jak "Zatwierdzone", "Zaległości", "W trakcie", "W trakcie przeglądu" i "Opublikowane", aby wyświetlić postęp każdego elementu, upewniając się, że żadne zadanie nie zostanie przeoczone.

Dzięki dziewięciu polom niestandardowym - w tym "Writer", "Assets Needed", "Keywords", "Purpose" i "Content-Type" - szablon ten pomaga łatwo uchwycić istotne szczegóły i wizualizować dane dotyczące zawartości. Zintegrowane funkcje zarządzania projektami, takie jak śledzenie czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach, utrzymują zespół w zgodzie z harmonogramem.

idealny dla: Planiści treści i marketerzy, którzy chcą pozostać na tej samej stronie, jeśli chodzi o planowanie i marketing zawartości

Przyjazne przypomnienie: Uwzględnij sezonowe wydarzenia i święta, aby tworzyć aktualną i odpowiednią zawartość.

4. Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Szablon Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp pomaga stworzyć ujednolicony plan dla wszystkich kanałów społecznościowych, uprościć współpracę z zespołem i uporządkować pomysły na zawartość, aby uzyskać maksymalny efekt.

Oto jak to zrobić:

Skutecznie planuj i twórz angażującą zawartość dzięki funkcjom takim jak Biblioteka treści, Scena treści i Formularz sugestii treści

angażującą zawartość dzięki funkcjom takim jak Biblioteka treści, Scena treści i Formularz sugestii treści Zaplanuj swoje posty, aby uzyskać optymalny zasięg, korzystając z widoku kalendarza zawartości

swoje posty, aby uzyskać optymalny zasięg, korzystając z widoku kalendarza zawartości Śledzenie postępu każdego zadania i informowanie zespołu na bieżąco dzięki dostosowywanym statusom

idealne dla: Specjalistów ds. marketingu, którzy chcą planować posty i śledzić zaangażowanie

5. Szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Z szablonem Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp można łatwo zaplanować posty z wyprzedzeniem, aby utrzymać stałe zaangażowanie. Możesz również zoptymalizować każdy post pod kątem maksymalnego zasięgu na różnych platformach i analizować wydajność za pomocą narzędzi do raportowania, aby dostosować swoją strategię.

Oto, co oferuje:

Niestandardowe statusy , takie jak "Anulowany", "Zakończony", "W trakcie", "Wstrzymany" i "Do zrobienia", pozwalają śledzić postęp każdego postu

, takie jak "Anulowany", "Zakończony", "W trakcie", "Wstrzymany" i "Do zrobienia", pozwalają śledzić postęp każdego postu Niestandardowe pola , takie jak Referencje, Platforma, Media i Częstotliwość, pomagają kategoryzować posty, ułatwiając zarządzanie i organizowanie każdej kampanii

, takie jak Referencje, Platforma, Media i Częstotliwość, pomagają kategoryzować posty, ułatwiając zarządzanie i organizowanie każdej kampanii Cztery wszechstronne widoki według platformy, kalendarza aktywności, tygodniowej listy do zrobienia i przewodnika dla początkujących - dzięki czemu można zobaczyć zawartość mediów społecznościowych z różnych perspektyw



idealny dla: Marketerów, którzy chcą planować i ustalać zawartość mediów społecznościowych jak social whizz

6. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Świetna zawartość zaczyna się od świetnego planu, a to wymaga solidnego systemu.

The Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp został zaprojektowany, aby uprościć planowanie zawartości, zapewniając przejrzysty, uporządkowany widok harmonogramu publikacji, zarówno dziennego, tygodniowego, jak i miesięcznego.

Widok listy treści umożliwia uporządkowane przechowywanie i organizowanie artykułów i fragmentów zawartości w celu szybkiego dostępu do nich, zapewniając, że żaden materiał nie zaginie w chaosie.

Widok przewodnika dla początkujących zawiera wskazówki dotyczące ustawień i cyklu pracy. Dodatkowo, widok Zasoby zawiera pomocne połączenia i narzędzia dotyczące sprawniejszego tworzenia zawartości . Dzięki sześciu niestandardowym statusom - w wersji roboczej, w przeglądzie, opublikowanym, gotowym do publikacji i badawczym - będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco z zawartością redakcyjną.

✨Idealne dla: Redaktorów i menedżerów zawartości, którzy chcą planować i harmonogramować treści dla klientów

7. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu

Co by było, gdyby Twój kalendarz zawartości nie tylko utrzymywał Cię w porządku, ale także wzmacniał Twoją strategię marketingową? Szablon Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu do zrobienia właśnie tego. Pomaga on w utrzymaniu uporządkowanej, spójnej i skutecznej zawartości we wszystkich kanałach cyfrowych.

Zacznij od widoku przewodnika Getting Started, w którym znajdziesz wgląd w zawartość marketingową, aby rozpocząć swój projekt. Aby śledzić postęp każdego elementu, widok Tablicy postępu pozwala zobaczyć zawartość płynnie przechodzącą przez sceny, co ułatwia wykrycie wąskich gardeł.

Siedem niestandardowych statusów - anulowane, zakończone, w trakcie realizacji, w trakcie weryfikacji i wstrzymane - pozwala zachować porządek i informować wszystkich o postępach.

idealny dla: Specjalistów ds. marketingu, którzy chcą organizować i planować zawartość marketingową

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp's Assign Comments funkcja zachęcająca do współpracy między członkami Teams i zapewniająca, że wszyscy są zgodni co do celów projektu.

8. Szablon kalendarza promocji ClickUp

Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp

Opanowanie sztuki idealnego wyczucia czasu może sprawić, że promocja będzie udana lub nie - to właśnie w tym miejscu Szablon kalendarza promocji ClickUp wkracza do akcji. To inteligentny sposób na planowanie i zarządzanie każdym szczegółem, od stawek rabatów po czas trwania promocji i terminy ważności, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Pola niestandardowe pozwalają śledzić szczegóły, których potrzebujesz, aby Twoje wysiłki promocyjne były dobrze ukierunkowane i terminowe.

Widok harmonogramu umożliwia mapowanie dat rozpoczęcia i zakończenia każdej promocji, pomagając w śledzeniu jej przebiegu. Widok Nadchodzące święta pomaga planować specjalne promocje w okresie świąt i szczytowych zakupów. Widok listy oferuje przestrzeń do burzy mózgów i przechowywania nowych pomysłów na promocję, gdy tylko się pojawią.

Dodatkowo, dzięki automatycznym powiadomieniom, jesteś zawsze na bieżąco, co czyni ten szablon nieocenionym narzędziem dla każdej dobrze wykonanej strategii promocyjnej.

idealny dla: Specjalistów ds. marketingu, którzy chcą planować i harmonogramować działania promocyjne

9. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Zarządzanie kampaniami marketingowymi może być tak proste, jak sprawdzanie listy do zrobienia. Szablon Szablon kalendarza kampanii ClickUp ułatwia ustawienie jasnej osi czasu dla każdej kampanii i śledzenie postępów w stosunku do kluczowych kamieni milowych, zapewniając, że każde zadanie przyczynia się do realizacji celów marketingowych.

Współpraca jest ułatwiona - członkowie Teams i interesariusze mogą być na bieżąco i dostosowywać się do siebie, dzięki czemu kampanie przebiegają sprawnie od początku do końca:

Ułóż harmonogram kampanii i kluczowe daty za pomocą widoku Kalendarza wydarzeń

harmonogram kampanii i kluczowe daty za pomocą widoku Kalendarza wydarzeń wizualizować przepływ zadań i oś czasu za pomocą widoku osi czasu, uzyskując szerszy widok

przepływ zadań i oś czasu za pomocą widoku osi czasu, uzyskując szerszy widok Śledzenie każdego zadania z osobna za pomocą widoku listy kampanii

każdego zadania z osobna za pomocą widoku listy kampanii Monitoruj postępy na każdej scenie dzięki widokowi procesu kampanii

postępy na każdej scenie dzięki widokowi procesu kampanii Maintainer prosty, usprawniony cykl pracy z tylko dwoma statusami: Otwarte i Zakończone

idealny dla: Małe agencje reklamowe mogą śledzić, zarządzać i prezentować swoje kampanie reklamowe dla klientów

10. Szablon do skalowania produkcji zawartości ClickUp

Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp

Szablon Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w płynnym zarządzaniu i skalowaniu produkcji zawartości, tak jak robi to zespół ClickUp dla swoich blogów. Chociaż szablon ten wykorzystuje zawartość bloga jako przykład, cykl pracy można dostosować do innych typów treści.

Po zastosowaniu folderu Content Production Scaling Folder do obszaru roboczego, uzyskasz dostęp do kilku zoptymalizowanych widoków, w tym do widoku Backlog w ramach listy Blog Posts (In Progress). Ten widok zaległości został opracowany w celu usprawnienia procesu, umożliwiając szybki dostęp do briefów blogowych, komentarzy i aktywnych adresów URL dla nadchodzących aktualizacji zawartości.

Dzięki polom niestandardowym, takim jak "Typ treści", "Docelowa data publikacji", "Źródło autora", a nawet adresom URL wersji roboczych i postów na żywo, możesz organizować i ustalać priorytety zawartości z najwyższą wydajnością.

✨Idealne dla: Content marketerów, którzy chcą skalować i planować dostarczanie różnych treści

Przeczytaj również: Szablony kalendarzy zawartości w mediach społecznościowych w Excelu i arkuszach

Maksymalizacja wydajności zawartości dzięki ClickUp

Szablony kalendarza treści w Arkuszach Google zapewniają przejrzysty przegląd osi czasu treści, pomagając być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami. Główne korzyści to elastyczność, łatwa dostępność i scentralizowany hub do zarządzania danymi i śledzenia postępów w realizacji zadań.

Dla tych, którzy szukają jeszcze bardziej niezawodnego rozwiązania, Free szablony kalendarzy zawartości od ClickUp oferują zaawansowane funkcje zaprojektowane do kompleksowego zarządzania zawartością.

Pozwalają one agencjom i agencjom contentowym realizować płynną strategię treści, od burzy mózgów po tworzenie i planowanie postów.

ClickUp umożliwia organizowanie wszystkich scen powstawania treści, ustawienie terminów, przydzielanie zadań i wizualizację przepływu pracy, dzięki czemu idealnie nadaje się do kompleksowego planowania zawartości. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś zarządzanie zawartością na wyższy poziom!