11 najlepszych generatorów skryptów AI na 2025 rok

Blok pisarski jest prawdziwy. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą zawartości, marketerem czy producentem wideo, prawdopodobnie zmagasz się z wpatrywaniem się w pusty ekran, szukając idealnych słów.

Z pomocą przychodzi generator skryptów AI. 🤖

Te inteligentne narzędzia eliminują ból głowy związany z pisaniem scenariuszy, przekształcając pomysły w dopracowaną, gotową do użycia zawartość w ciągu kilku sekund. AI wykonuje całą ciężką pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne - na połączeniu z odbiorcami.

Poniżej zebraliśmy najlepszych (i naszych ulubionych) scenarzystów AI, którzy zyskają na popularności w 2024 roku. Najpierw jednak przyjrzyjmy się, jak wybrać najlepsze narzędzie AI dla siebie.

Czego należy szukać w generatorze skryptów AI?

Nie wszystkie Narzędzia AI do tworzenia zawartości są takie same, a znalezienie odpowiedniego może utrudnić lub uniemożliwić pracę. Oto funkcje, które należy wziąć pod uwagę:

Łatwość obsługi: : Wybierz narzędzie do pisania skryptów AI, które ma intuicyjny interfejs, umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy bez stromej krzywej uczenia się

: Wybierz narzędzie do pisania skryptów AI, które ma intuicyjny interfejs, umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy bez stromej krzywej uczenia się Opcje tonacji i stylu : Znajdź narzędzie, które pozwala na elastyczność w tonie, czy to profesjonalnym, konwersacyjnym, czy fabularnym, aby dopasować się do celu zawartości

: Znajdź narzędzie, które pozwala na elastyczność w tonie, czy to profesjonalnym, konwersacyjnym, czy fabularnym, aby dopasować się do celu zawartości Wzmacniacze kreatywności : Wybierz narzędzie, które zainspiruje cię haczykami, sloganami lub pomysłami, aby przyspieszyć proces twórczy

: Wybierz narzędzie, które zainspiruje cię haczykami, sloganami lub pomysłami, aby przyspieszyć proces twórczy Zgodność z formatem : Wybierz narzędzie, które pasuje do twojego medium , niezależnie od tego, czy piszesz atrakcyjne skrypty wideo, prezentacje czy posty w mediach społecznościowych

: Wybierz narzędzie, które pasuje do twojego medium niezależnie od tego, czy piszesz atrakcyjne skrypty wideo, prezentacje czy posty w mediach społecznościowych Jakość wydruku : Wybierz narzędzie, które tworzy przejrzyste, dobrze zorganizowane skrypty, które wymagają minimalnej edycji

: Wybierz narzędzie, które tworzy przejrzyste, dobrze zorganizowane skrypty, które wymagają minimalnej edycji Możliwości integracji: Poszukaj narzędzia, które integruje się z twoimi ulubionymi aplikacjaminarzędziami zwiększającymi wydajnośćoszczędzając jeszcze więcej czasu

Poszukaj narzędzia, które integruje się z twoimi ulubionymi aplikacjaminarzędziami zwiększającymi wydajnośćoszczędzając jeszcze więcej czasu Przystępność cenowa: Znajdź narzędzie, które pasuje do Twojego budżetu (niektóre narzędzia oferują świetną funkcję bez rozbijania banku)

11 najlepszych generatorów skryptów AI

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami AI do tworzenia skryptów, aby wyeliminować stres związany z pisaniem i pobudzić swoją kreatywność.

1. ClickUp (najlepszy do generowania zawartości AI i zintegrowanego zarządzania projektami)

Wykorzystaj w pełni narzędzie ClickUp AI z siecią neuronową, ClickUp Brain, aby szybko zaspokoić swoje potrzeby w zakresie zawartości ClickUp łączy dane powstania skryptu i zarządzanie projektami w jednym zgrabnym pakiecie. Dzięki sieci neuronowej ClickUp Brain dzięki wbudowanemu asystentowi ClickUp AI możesz szybko wyciągać wnioski i generować skrypty, aby przyspieszyć śledzenie cyklu pracy nad projektem.

Niezależnie od tego, czy piszesz scenariusz wideo, brief marketingowy czy podsumowanie raportu, to narzędzie AI upraszcza cały proces, od pomysłu do ostatecznej edycji.

To, co również wyróżnia ClickUp, to nacisk na współpracę w czasie rzeczywistym.

Edytuj, komentuj i udoskonalaj wygenerowane przez AI skrypty natychmiast ze swoim Teams w Dokumenty ClickUp . Dzięki bogatemu formatowi tekstu i współpracy w czasie rzeczywistym możesz pracować nad pomysłami ze swoim zespołem i połączyć je z zadaniami i cyklami pracy, aby uzyskać dodatkowy kontekst. Najbardziej atrakcyjne scenariusze pomysłów można przekształcić w zadania i przypisać do odpowiednich członków zespołu, aby zwiększyć odpowiedzialność w zespołach.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na stronie, aby powiedzieć "pisz z AI " i obserwować, jak rozwija się magia. Można również zaznaczyć tekst i poprosić AI o jego rozwinięcie, skrócenie lub podsumowanie w zależności od potrzeb.

Spraw, aby praca była przyjemna i oparta na współpracy dzięki ClickUp Docs

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zadaniami poprzez przypisanie ról i ustawienie terminów, monitorowanie postępów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, a wszystko to w tym samym obszarze roboczym. Możesz nawet zautomatyzować cykle pracy dzięki Automatyzacja ClickUp .

Jeśli potrzebujesz trochę struktury, aby zacząć, plik Szablon skryptu podcastu ClickUp pomaga uporządkować przepływ audycji i sprawić, że będzie ona wciągająca. Od burzy mózgów po świeże pomysły na Tablice ClickUp szablon zawiera wszystko, czego potrzeba do stworzenia świetnego pokazu, od tworzenia konspektów w ClickUp Docs.

Ponadto Szablon do pisania zawartości ClickUp tworzy jasne ramy dla tworzenia dobrze zorganizowanych, przyjaznych dla czytelnika artykułów. Dzięki temu szablonowi możesz również upewnić się, że zawartość jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, aby zapewnić przepływ ruchu organicznego.

Poniżej prezentujemy ClickUp Brain w akcji.

Błyskawicznie podsumowuj długie czaty zespołowe i wklejaj spostrzeżenia do dostępnego dokumentu w ujednoliconym obszarze roboczym ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Podpowiedzi AI dostosowane do roli: Szybkie generowanie wysokiej jakości szkiców z uwzględnieniem kontekstuPodpowiedzi AI dotyczące pisaniadostosowane do różnych potrzeb w zakresie zawartości

Szybkie generowanie wysokiej jakości szkiców z uwzględnieniem kontekstuPodpowiedzi AI dotyczące pisaniadostosowane do różnych potrzeb w zakresie zawartości Transkrypcja audio i wideo : Konwersja nagrań na edytowalny tekst z możliwością wyszukiwania, co ułatwia wyodrębnienie kluczowych szczegółów i włączenie ich do zawartości

: Konwersja nagrań na edytowalny tekst z możliwością wyszukiwania, co ułatwia wyodrębnienie kluczowych szczegółów i włączenie ich do zawartości Biblioteka szablonów skryptów : Korzystaj z gotowych szablonów layoutslikeszablony podcastów które pomagają w automatycznym pisaniu skryptu wideo i nie tylko

: Korzystaj z gotowych szablonów layoutslikeszablony podcastów które pomagają w automatycznym pisaniu skryptu wideo i nie tylko Hub integracji narzędzi : Połączenie z ponad 1000 aplikacji, takich jak Grammarly do edycji, Figma do projektowania i Google Drive do przechowywania, aby zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu

: Połączenie z ponad 1000 aplikacji, takich jak Grammarly do edycji, Figma do projektowania i Google Drive do przechowywania, aby zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu Wbudowana komunikacja w zespole: Użyj ClickUp Chat aby omawiać skrypty, przeprowadzać burze mózgów i współpracować z zespołem bez przełączania platform

Limity ClickUp

Bogaty w funkcje obszar roboczy może być początkowo nieco przytłaczający

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

2. Rytr (najlepszy do tworzenia szybkiej krótkiej zawartości opartej na AI)

przez Rytr Rytr to asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji, idealny do szybkiego generowania skryptów dla krótkiej zawartości, takich jak CTA (wezwania do działania), SMS-y i podpisy AI. Jest to idealne rozwiązanie dla marketerów, menedżerów mediów społecznościowych i właścicieli małych firm, którzy muszą szybko tworzyć zawartość bez poświęcania kreatywności.

Najlepsze funkcje Rytr

Niestandardowy ton i styl : Ustawienie tonu i stylu zawartości za pomocą wbudowanych tonów głosu - formalnego, swobodnego lub przyjaznego - aby dopasować się do preferencji odbiorców docelowych

: Ustawienie tonu i stylu zawartości za pomocą wbudowanych tonów głosu - formalnego, swobodnego lub przyjaznego - aby dopasować się do preferencji odbiorców docelowych Sprawdzanie plagiatu : Zapewnij oryginalność swojej zawartości, co jest niezbędne dla twórców treści, którzy chcą uniknąć niezamierzonego powielania

: Zapewnij oryginalność swojej zawartości, co jest niezbędne dla twórców treści, którzy chcą uniknąć niezamierzonego powielania Sugestie SEO od AI: Zwiększ widoczność zawartości w wyszukiwarkach dzięki wskazówkom SEO opartym na AI i opcjom integracji słów kluczowych

Limity Rytr

Wynikom może brakować głębi lub dokładności, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych lub niszowych tematów

Dostawca zapewnia minimalne wsparcie dla tekstu sformatowanego (nie można wyróżnić żadnej części tekstu), a limit znaków na miesiąc jest stosunkowo niski

Ceny Rytr

Plan Free

Unlimited : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium: $29/miesiąc na użytkownika

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

3. Squibler (najlepszy do pisania długich projektów z pomocą AI)

przez Squibler Squibler to narzędzie przeznaczone do dłuższych, bardziej kreatywnych projektów pisarskich, takich jak powieści, scenariusze i opowiadania. Autorzy, scenarzyści i aspirujący powieściopisarze poszukujący ustrukturyzowanego podejścia do tworzenia długich formularzy znajdą w nim pomoc w organizacji i utrzymaniu koncentracji podczas realizacji swoich projektów.

Squibler najlepsze funkcje

Format podzielonego ekranu: Praca nad wieloma sekcjami rękopisu jednocześnie przy użyciu widoku podzielonego ekranu

Praca nad wieloma sekcjami rękopisu jednocześnie przy użyciu widoku podzielonego ekranu Organizacja na tablicy korkowej: Organizuj swoje pomysły za pomocą tablicy korkowej, która pozwala łatwo przenosić i łączyć elementy fabuły

Organizuj swoje pomysły za pomocą tablicy korkowej, która pozwala łatwo przenosić i łączyć elementy fabuły Wbudowana historia wersji: Łatwe śledzenie zmian i poprawek dzięki funkcjiautomatyczna kontrola wersji dokumentów Limity Squiblera

Dostępne szablony są ograniczające dla wysoce kreatywnych lub niszowych projektów

Nie określono wsparcia językowego dla osób piszących w języku innym niż angielski

Ceny Squibler

Squibler Limited : Free

: Free Squibler Pro: 29 USD/miesiąc za użytkownika

4. Writecream (najlepszy do tworzenia i rozpowszechniania multimediów opartych na AI)

przez Writecream Writecream generuje zawartość tekstową i multimedialną, dzięki czemu nadaje się do tworzenia tekstów reklamowych, postów na blogach i podkładów głosowych do podcastów. Jest również idealny dla marketerów cyfrowych, twórców zawartości i przedsiębiorców, pomagając w szybkim tworzeniu danych powstania. Ponadto pomaga w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości kontaktowych, w tym zimnych e-maili i prezentacji na LinkedIn.

Najlepsze funkcje Writecream

Tryb komend: Przyspieszenie generowania zawartości dzięki łatwym w użyciu komendom zapewniającym precyzyjną kontrolę nad wynikami

Przyspieszenie generowania zawartości dzięki łatwym w użyciu komendom zapewniającym precyzyjną kontrolę nad wynikami Generowanie obrazów: Tworzenie obrazów generowanych przez AI w celu uzupełnienia zawartości opartej na tekście

Tworzenie obrazów generowanych przez AI w celu uzupełnienia zawartości opartej na tekście podkładanie głosu pod wideo w YouTube: przekształcanie artykułów na blogu w treści audio dzięki wbudowanym opcjom głosowym

Limity Writecream

Parafraza pozwala na użycie zaledwie 2000 znaków jednocześnie

Wyniki są czasami mierne i wymagają dalszej edycji

Ceny Writecream

Free Forever

Unlimited: $9/miesiąc za użytkownika

Writecream oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

5. Copy.ai (najlepszy do automatyzacji danych powstania i skalowania wyników za pomocą AI)

przez Copy.ai Wśród wielu funkcji Copy.ai ułatwia tworzenie treści poprzez automatyzację zadań, takich jak pisanie treści przyjaznych dla SEO, przekształcanie wywiadów w artykuły i przekształcanie transkrypcji w dopracowane narracje. Jest to idealne rozwiązanie dla biznesów, które chcą tworzyć wysokiej jakości materiały szybko i na dużą skalę, zachowując przy tym spójny głos marki.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Dostęp do API i masowe uruchamianie cykli pracy: Automatyzacja danych powstania zawartości poprzez płynną integrację API, idealną do obsługi dużych ilości kopii

Automatyzacja danych powstania zawartości poprzez płynną integrację API, idealną do obsługi dużych ilości kopii Zaktualizowane modele uczenia się języka: Używaj aktualnych modeli uczenia się języka do generowania dynamicznej zawartości, która dostosowuje się do różnych tematów i branż

Używaj aktualnych modeli uczenia się języka do generowania dynamicznej zawartości, która dostosowuje się do różnych tematów i branż Marketingowe i sprzedażowe przepływy pracy: Szybkie pisanie skryptów z celowaną zawartością przy użyciu gotowych przepływów pracy

Limity Copy.ai

Narzędzie nie posiada funkcji sprawdzania faktów i cytatów źródłowych dla generowanej zawartości

Ma tendencję do powtarzania zawartości, zwłaszcza podczas generowania wielu artykułów na podobne tematy

Ceny Copy.ai

Samoobsługa (najlepsza dla osób fizycznych) Free Starter : 49 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowane: 249 USD/miesiąc za zespół pięciu członków

White Glove (najlepsza dla organizacji): Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

4,7/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

6. Invideo AI (najlepsze do szybkiego tworzenia wysokiej jakości wideo przy użyciu AI)

przez Invideo AI Invideo AI upraszcza produkcję wideo poprzez automatyzację kluczowych zadań, takich jak pisanie scenariuszy, pozyskiwanie mediów i dodawanie lektorów. Ten generator skryptów wideo AI jest idealny dla marketerów wideo, twórców YouTube i firm produkujących zawartość promocyjną. Pomaga szybko tworzyć profesjonalne wideo bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Invideo AI najlepsze funkcje

Dostępne media stockowe: Przeglądaj bibliotekę obrazów stockowych , wideo i muzyki (w tym mediów iStock), aby wzbogacić swoją zawartość wideo

Przeglądaj bibliotekę obrazów stockowych wideo i muzyki (w tym mediów iStock), aby wzbogacić swoją zawartość wideo Wbudowane szablony wideo: Wybieraj z zakresu szablonów (od filmów wyjaśniających po prezentacje produktów), aby przyspieszyć proces tworzenia wideo

Wybieraj z zakresu szablonów (od filmów wyjaśniających po prezentacje produktów), aby przyspieszyć proces tworzenia wideo Realistyczni lektorzy AI: Twórz realistyczne podkłady głosowe w wielu językach, z dodatkową możliwością tworzenia niestandardowych klonów głosowych

Limity Invideo AI

Redaktor nie jest zoptymalizowany pod kątem przeglądarek i mogą występować opóźnienia

Brakuje mu możliwości kontrolowania intonacji i szybkości mowy, więc nie jest w stanie wytworzyć prawdziwej mowy podobnej do ludzkiej

Ceny Invideo AI

**Free

Plus: $35/miesiąc na użytkownika

$35/miesiąc na użytkownika Max: $60/miesiąc na użytkownika

$60/miesiąc na użytkownika Generative: $120/miesiąc na użytkownika

Invideo AI oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

7. ChatGPT (najlepszy do burzy mózgów i tworzenia zawartości w oparciu o AI)

przez ChatGPT ChatGPT to wszechstronne narzędzie AI, które może pomóc w wielu różnych zadaniach, od generowania zawartości i burzy mózgów po odpowiadanie na pytania i kodowanie. Jest przydatne dla studentów, nauczycieli, naukowców i profesjonalistów z branży Business, którzy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zawartości lub gromadzeniu informacji na różne tematy.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Przetwarzanie języka naturalnego : Generowanieodpowiedzi podobne do ludzkich w stosunku do odpowiedzi AI**Sprawianie, że rozmowy są naturalne i płynne

: Generowanieodpowiedzi podobne do ludzkich w stosunku do odpowiedzi AI**Sprawianie, że rozmowy są naturalne i płynne Zrozumienie kontekstu : Zaangażuj się w spójne, wieloobrotowe rozmowy, ponieważ ChatGPT może zapamiętać poprzednie interakcje w ramach sesji

: Zaangażuj się w spójne, wieloobrotowe rozmowy, ponieważ ChatGPT może zapamiętać poprzednie interakcje w ramach sesji Niestandardowe: Dostosowanie modelu do konkretnych przypadków użycia poprzez integrację API, co pozwala na bardziej spersonalizowane interakcje

Limity ChatGPT

Podczas pracy ze złożonymi danymi, odpowiedziom czasami brakuje dokładności

Nie działa dobrze do zrobienia wielojęzycznej zawartości

Ceny ChatGPT

Free

Plus : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Teams: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (600+ recenzji)

4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 opinii)

8. Jasper AI (najlepszy do upraszczania marketingowych cyklów pracy z zawartością AI)

przez Jasper AI Jasper to narzędzie AI przeznaczone do tworzenia wysokiej jakości zawartości pisemnej w różnych formatach, w tym postów na blogu, opisów produktów i kopii stron internetowych. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów marketingowych, agencji treści i firm, które muszą tworzyć duże ilości zawartości o stałej jakości i stylu.

Jasper AI oferuje szablony, konfigurowalne cykle pracy i integracje z narzędziami do sprawdzania gramatyki takie jak Grammarly, pomagające pisać skrypty i szybko je optymalizować.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Wiadomości i cytaty w czasie rzeczywistym: Poproś Jaspera o napisanie o bieżących wydarzeniach, a dołączy on połączone linki do ich źródeł, ułatwiając utrzymanie świeżości i dokładności zawartości

Poproś Jaspera o napisanie o bieżących wydarzeniach, a dołączy on połączone linki do ich źródeł, ułatwiając utrzymanie świeżości i dokładności zawartości Zarządzanie projektami: Łatwe udostępnianie dokumentów swojemu zespołowi i dodawanie etykiet statusu, aby szybko zidentyfikować, co jest gotowe do przeglądu lub nadal w toku

Łatwe udostępnianie dokumentów swojemu zespołowi i dodawanie etykiet statusu, aby szybko zidentyfikować, co jest gotowe do przeglądu lub nadal w toku Tworzenie kampanii: Prześlij brief kampanii i wygeneruj wszystkie zasoby potrzebne do pełnej kampanii marketingowej

Jasper AI limits

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wygenerowany tekst był pełen nieścisłości i niespójności, co wymagało znacznej edycji i sprawdzenia faktów

Brak zaawansowanych możliwości przetwarzania języka, co prowadzi do gorszej jakości wyników i mniej intuicyjnego doświadczenia użytkownika.

Ceny Jasper AI

Kreator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Jasper AI oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,800 recenzji)

9. Writesonic (najlepszy do wszechstronnego i wielofunkcyjnego tworzenia zawartości AI)

przez Writesonic Writesonic oferuje kompleksową platformę do tworzenia wysokiej jakości zawartości, od artykułów zoptymalizowanych pod kątem SEO po kopie stron docelowych, dostosowanych do potrzeb marketingu treści i kreatywności. Jeden z najpopularniejszych generatorów skryptów wideo, jest najlepszy dla marketerów cyfrowych, specjalistów SEO i twórców zawartości poszukujących Alternatywy Jasper do generowania zawartości przyjaznej dla wyszukiwarek.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wyjście wielu generacji: Tworzenie wielu unikalnych wersji zawartości w jednym kroku

Tworzenie wielu unikalnych wersji zawartości w jednym kroku Humanizacja zawartości : Zwiększ naturalność i relatywność skryptu wygenerowanego przez AI, czyniąc go bardziej angażującym

: Zwiększ naturalność i relatywność skryptu wygenerowanego przez AI, czyniąc go bardziej angażującym Analizator luk w zawartości: Analizuj luki w zawartości i porównuj z konkurencją, aby zoptymalizować swoją strategię dotyczącą zawartości

Limity Writesonic

Narzędzie może być używane tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach, więc nie można tworzyć zawartości w podróży

Wygenerowana zawartość może wymagać znacznej edycji w celu lepszego dopasowania do konkretnych tonów marki lub złożonych tematów

Ceny Writesonic

Free

Indywidualny: $20/miesiąc na użytkownika

$20/miesiąc na użytkownika Standardowy: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 249 USD/miesiąc za zespół składający się z trzech członków

249 USD/miesiąc za zespół składający się z trzech członków Zaawansowany: 499 USD/miesiąc za zespół pięciu członków

499 USD/miesiąc za zespół pięciu członków Usługa AI + Human Content: $2,000/miesiąc

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

10. Uproszczony (najlepszy do współpracy i zarządzania projektami dotyczącymi zawartości AI)

przez Uproszczone Simplified to platforma oparta na AI, która obejmuje zakres typów zawartości, w tym grafikę, edycję wideo i posty w mediach społecznościowych, wszystko w jednym miejscu. Idealna do zarządzania kreatywnymi zasobami i konsolidacji cykli pracy, pomaga zaoszczędzić czas, zachowując spójność w różnych projektach treści.

Najlepsze funkcje Simplified

Narzędzia projektowe oparte na AI: Łatwe tworzenie wizualizacji za pomocą generowanych przez AI klipów projektowych, funkcji edycji wideo i automatycznych generatorów napisów

Łatwe tworzenie wizualizacji za pomocą generowanych przez AI klipów projektowych, funkcji edycji wideo i automatycznych generatorów napisów Zatwierdzanie przez klienta zewnętrznego: Uproszczenie cyklu pracy klienta poprzez udostępnianie projektów do opinii i zatwierdzenia bezpośrednio przez platformę

Uproszczenie cyklu pracy klienta poprzez udostępnianie projektów do opinii i zatwierdzenia bezpośrednio przez platformę Niestandardowa księga marki: Zachowaj spójną tożsamość marki, trzymając sięwytyczne dotyczące marki i centralizując logo, kolory i czcionki w ramach niestandardowego zestawu marki

Uproszczone limity

Czasami może wydawać się, że opcje niestandardowe są ograniczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników

Wydaje się używać limitowanej palety kolorów pomimo podpowiedzi

Uproszczone ceny

Simplified Free

Simplified One: $29.99/miesiąc za użytkownika

$29.99/miesiąc za użytkownika Simplified Growth: 119,99 USD/miesiąc za zespół składający się z pięciu członków

119,99 USD/miesiąc za zespół składający się z pięciu członków Simplified Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Simplified

G2: 4,6/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,6/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

11. ContentBot (najlepszy do kompleksowej automatyzacji obiegu zawartości z AI)

przez ContentBot ContentBot to narzędzie AI zaprojektowane, aby pomóc marketerom, blogerom i menedżerom treści efektywnie tworzyć zawartość, w tym posty na blogach, kampanie e-mail i pisanie ukierunkowane na SEO. Platforma jest szczególnie przydatna do dostosowania danych powstania zawartości do celów marketingowych.

Najlepsze funkcje ContentBot

Płynny import i eksport: Przesyłanie dużych zbiorów danych w celu przyspieszenia procesu powstania i otrzymywanie wyników w postaci plików CSV, dokumentów, a nawet regularnych aktualizacji e-mail

Przesyłanie dużych zbiorów danych w celu przyspieszenia procesu powstania i otrzymywanie wyników w postaci plików CSV, dokumentów, a nawet regularnych aktualizacji e-mail Funkcja Humanizer: Tworzenie niewykrywalnej zawartości napisanej przez AI, która czyta się naturalnie, zapewniając autentyczność tekstu

Tworzenie niewykrywalnej zawartości napisanej przez AI, która czyta się naturalnie, zapewniając autentyczność tekstu Wsparcie wielojęzyczne: Dotarcie do globalnych odbiorców poprzez generowanie zawartości w wielu językach

Limity ContentBot

Część zawartości może nie być zawsze aktualna lub dokładna

Zawartość nadal wymaga kontroli jakości i edycji po wyprodukowaniu z powodu błędów, takich jak nierozpoznawanie rzeczowników własnych i odpowiednich wielkich liter

Cennik ContentBot

Prepaid: $0.5 za 1000 słów

$0.5 za 1000 słów Starter : $9/miesiąc za 50 000 słów

: $9/miesiąc za 50 000 słów Premium : $29/miesiąc za 150 000 słów

: $29/miesiąc za 150 000 słów Premium+: 49 USD/miesiąc za 400 000 słów

ContentBot oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

