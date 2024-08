Najlepsze podcasty o pisaniu wspierające kreatywność w 2024 roku

W 1959 roku Jack Kerouac wziął do ręki swoją maszynę do pisania i napisał spontaniczną listę trzydziestu "wskazówek" dotyczących pisania, oferując perełki porad, takie jak "pisz to, co chcesz bez dna z dna umysłu" i "pisz we wspomnieniach i zdumieniu dla samego siebie"

Nie wiemy, czy Kerouac wziąłby udział w podcastach, aby udostępniać swoje wskazówki Belief and Technique for Modern Prose (Wiara i technika współczesnej prozy) .

Wiemy jednak, że proces pisania jest nieskończenie fascynujący i nieuchwytny, a sekrety pisarzy są poszukiwane.

Mówienie o pisaniu często wydaje się prostsze niż samo pisanie. Chociaż słuchanie polecanych tutaj podcastów nie zastąpi siadania do pisania, może pomóc przezwyciężyć izolację w poszukiwaniu inspiracji, niezależnie od tego, czy jesteś kreatywnym pisarzem, czy aspirującym powieściopisarzem.

Właśnie dlatego podcasty o pisaniu są tak cenne. Oferują wsparcie, wskazówki i zachętę do twórczych wysiłków.

Pisarskie podcasty to programy audio, które badają wiele aspektów pisania, od rzemiosła po styl życia.

Są to niezbędne narzędzia dla każdego, kto chce zwiększyć swoją kreatywność, udoskonalić swoje umiejętności lub znaleźć społeczność w czasami samotnym przedsięwzięciu pisarskim.

Słuchając tych podcastów, możesz uczyć się na podstawie doświadczeń innych pisarzy, poznawać nowe techniki i pozostać zmotywowanym podczas swojej pisarskiej podróży.

Różne rodzaje podcastów o pisaniu

Pisarskie podcasty są dostępne w różnych smakach, zaspokajając różnorodne potrzeby i gusta społeczności pisarskiej.

Oto niektóre z głównych rodzajów podcastów o pisaniu i co mogą one zaoferować:

Podcasty instruktażowe: Te podcasty oferują praktyczne porady dotyczące doskonalenia umiejętności pisania, obejmujące tematy od gramatyki po strukturę opowieści. Dostarczają one bogactwa wiedzy dostępnej zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych pisarzy

Podcasty inspirujące : Te podcasty mają na celu motywowanie poprzez udostępnianie historii powodzenia i wygłaszanie przemówień motywacyjnych. Służą one jako źródło zachęty, wspierając odporność i kreatywność potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom związanym z karierą pisarską

Podcasty gatunkowe: Jeśli chcesz zagłębić się w niuanse pisania w określonych kategoriach literackich, takich jak tajemnica, romans lub science fiction, podcasty gatunkowe są przeznaczone dla ciebie. Dostarczają one spostrzeżeń dostosowanych do pisarzy pragnących udoskonalić swoje rzemiosło w ramach określonych gatunków

Wywiady z autorami: Te podcasty oferują intymne spojrzenie na życie bestsellerowych autorów, dając ci wgląd w procesy twórcze i doświadczenia, które kształtują ich pracę. Daje to zakulisowe spojrzenie na sztukę i zawód pisarza

Podcasty zorientowane na społeczność: Te podcasty tworzą wirtualne przestrzenie dla pisarzy, aby mogli się połączyć i udostępniać swoje różnorodne podróże i spostrzeżenia. Aktywnie prowadzą cię na twojej ścieżce, służąc jako drogowskazy dla tych, którzy chcą opanować swoje rzemiosło i znaleźć twórcze spełnienie

Teraz, gdy znasz już różne rodzaje podcastów, możesz wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim preferencjom.

Aby pomóc ci jeszcze bardziej, przygotowaliśmy listę najlepszych podcastów roku, dostarczając cennych spostrzeżeń, które udoskonalą twoje umiejętności pisarskie i pobudzą inspirację.

Najlepsze podcasty o pisaniu

Bez względu na to, gdzie jesteś w swojej pisarskiej podróży, przygotowaliśmy listę 17 najlepszych podcastów pisarskich tego roku, aby pobudzić przepływ kreatywnych soków:

1. Nastawieni na pisanie

przez Zorientowany na pisanie Prowadzony przez Brooke Warner z She Writes, największej na świecie społeczności internetowej dla pisarek, oraz Granta Faulknera z National Novel Writing Month (NaNoWriMo), Write-minded to cotygodniowy podcast, który oferuje dynamiczne połączenie porad dotyczących pisania, dyskusji na temat rzemiosła i spostrzeżeń branżowych.

W każdym odcinku gospodarze przeprowadzają interesujące wywiady z pisarzami i profesjonalistami z branży wydawniczej, którym towarzyszy mini-funkcja badająca aktualne trendy w świecie wydawniczym.

Niezależnie od tego, czy jesteś aspirującym autorem, czy uznanym pisarzem, Write-minded zapewnia fascynującą mieszankę kreatywnej inspiracji i wglądu w biznes.

W ostatnich odcinkach Stephanie Foo omawiała wyzwania związane z pisaniem o traumie, a A.M. Strona główna udostępniała spostrzeżenia na temat rzemiosła charakteryzacji, dzięki czemu jest to nieocenione źródło informacji dla pisarzy na wszystkich scenach ich podróży.

Odcinki, których trzeba posłuchać

How to Be Self-Revealing in Memoir When You're Not In Real Life, z funkcją dr Briana H. Williamsa

Przyszłość książki, z funkcją Mai Thomas

The Subtle Art of Attunement and Its Bearing on Our Writing, z funkcją Barona Wormsera

Co mówią słuchacze

Nie mogę przestać słuchać. Jeśli jesteś pisarzem, też nie będziesz w stanie

2. Podcast Creative Penn

przez Podcast Creative Penn Prowadzony przez Joannę Penn, odnoszącą sukcesy niezależną autorkę i przedsiębiorcę, The Creative Penn Podcast dostarcza informacji na temat pisania, samodzielnego publikowania, marketingu książek, a także tego, jak zarabiać na życie dzięki pisaniu.

Każdy odcinek obejmuje tematy z zakresu od eksploracji gatunków po techniczne aspekty publikowania, mające na celu pomóc autorom zrozumieć branżę książkową.

Joanna często zaprasza gości, takich jak Mark Dawson i Orna Ross, którzy dzielą się swoją wiedzą na konkretne tematy, oferując słuchaczom praktyczne porady, które mogą zastosować w swoich pisarskich i wydawniczych przedsięwzięciach.

Odcinki, których trzeba posłuchać

kreatywne podejście do generatywnego AI w projektowaniu okładek książek_ z Jamesem Helpsem

stawianie czoła lękom i pisanie wyjątkowych postaci_ z Barbarą Nickless

Jak generatywne wyszukiwanie AI wpłynie na odkrywczość książek w następnej dekadzie z Joanną Penn

Co mówią słuchacze

Mieszanka odbiorców i styl podcastu (monolog, po którym następuje wywiad) sprawiają, że jest on zabawny. Bardzo gorąco polecam

3. Grammar Girl Szybkie i brudne porady dla lepszego pisania

via Szybkie i brudne porady Mignon Fogarty, głos stojący za Grammar Girl, oferuje krótkie, przyjazne wskazówki, które poprawią twoje pisanie. Obejmując gramatykę, styl i użycie, każdy odcinek analizuje typowe błędy w pisaniu i niuanse stylistyczne, które mogą wpłynąć lub zepsuć moją pracę.

Podcast pomaga pisarzom na wszystkich poziomach oczyścić swoją prozę i komunikować się bardziej efektywnie, co czyni go jedną ze 101 najlepszych stron internetowych Writer's Digest.

Goście, tacy jak lingwiści i autorzy, omawiają ewolucję języka i najlepsze praktyki pisarskie, dzięki czemu złożone zasady językowe stają się dostępne dla każdego.

Odcinki, których trzeba posłuchać

technologia zmienia sposób pisania. Kto był pierwszym Goody Two Shoes?

psychologia (i język) czasu. Przecinki są jak ludzie w metrze. Lisie obowiązki

dlaczego angielski ma nieme litery. Dayjamas_

Co mówią słuchacze

Podcast Grammar Girl jest najlepszy!!! Szczególnie podobają mi się fragmenty o tym, jak angielski zmieniał się w czasie

4. The Writers' Hangout

przez Hangout pisarzy The Writers' Hangout to przestrzeń dla pisarzy do udostępniania historii, wyzwań i zwycięstw.

Prowadzą go różni członkowie społeczności pisarskiej, w tym dyrektor ds. mediów społecznościowych PAGE Sandy Adomaitis i współprowadzący Terry Sampson. Każdy odcinek poświęcony jest innym aspektom życia pisarskiego, od przezwyciężania bloku pisarskiego po odkrywanie procesów twórczych.

Podcast oferuje społeczność i praktyczne porady, pomagając pisarzom czuć się mniej odizolowanymi.

Jedną z najważniejszych funkcji pełnionych w programie jest scenarzysta Matias Caruso, którego udział ma szczególne znaczenie. Jako scenarzysta-samouk z Argentyny, Caruso wnosi do podcastu unikalną perspektywę i podróż.

Jego historia samodzielnego opanowania języka angielskiego i umiejętności scenopisarskich w obliczu wyzwań kulturowych i językowych jest inspirująca i zrozumiała dla aspirujących pisarzy na całym świecie.

Dzięki funkcji spostrzeżeń Caruso, podcast nie tylko wzbogaca swoją zawartość o różnorodne doświadczenia, ale także podkreśla inkluzywność i zachętę, którą ma na celu wspierać w społeczności twórców.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Jak pisarze znajdują swoich agentów i menedżerów

7 szybkich wskazówek dotyczących tworzenia zapadających w pamięć imion postaci

10 najważniejszych wskazówek Billy'ego Wildera, jak napisać świetny scenariusz_

Co mówią słuchacze

Podcasty takie jak te są dokładnie tym, czego potrzebuję, gdy robię sobie przerwę w pisaniu. Czuję się tak, jakbyś był z nimi w tej przestrzeni i cieszył się rozmową

5. Szkoła samodzielnego publikowania

przez Podcast Szkoły Self-Publishingu Chandler Bolt prowadzi podcast Self-Publishing School, który skupia się na tym, jak pisać, publikować i skutecznie sprzedawać swoje książki.

Każdy odcinek zawiera wskazówki krok po kroku dotyczące samodzielnego publikowania, dzięki czemu jest cennym źródłem informacji dla autorów na każdym etapie kariery.

Chandler i jego goście, w tym odnoszący sukcesy autorzy, tacy jak Joanna Penn i Derek Murphy, omawiają strategie wprowadzania książek na rynek, marketingu i budowania marki autora, oferując słuchaczom plan powodzenia w samodzielnym publikowaniu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

opanowanie marketingu i promocji książki_ z dr Joe Vitale

przenośne historie, świetne studia przypadków i pisanie książek, którymi ludzie się dzielą_ z Joeyem Colemanem

the Story Blender: Jak sprzedałem milion egzemplarzy moich powieści_ ze Stevenem Jamesem

Co mówią słuchacze

To dobry podcast dla każdego, kto chce napisać książkę, niezależnie od sytuacji życiowej

6. The Writer Files

przez Podglomerat Kelton Reid bada nawyki, siedliska i mózgi słynnych pisarzy, aby zrozumieć, co sprawia, że działają.

The Writer Files obejmuje wszystko, od hacków wydajności po psychologiczne wyzwania związane z pisaniem, oferując wgląd w to, jak odnoszący sukcesy pisarze pokonują typowe przeszkody.

Wśród gości znaleźli się autorzy bestsellerów, tacy jak David Sedaris i Gretchen Rubin, którzy udostępniają swoje rutyny, techniki pisania, inspiracje i wskazówki dotyczące utrzymania kreatywności i wydajności.

Odcinki, których trzeba posłuchać

How to Land a Book Deal z agentką i autorką Lucindą Halpern

jak pisze autor bestsellerów nr 1 NY Times Jim Butcher

sztuka i rzemiosło dramatu telewizyjnego z Aaronem Tracym

Co mówią słuchacze

Jeśli jesteś pisarzem (a nawet jeśli nie jesteś), słuchanie The Writer Files będzie dobrze spędzonym czasem

7. Londyński Salon Pisarzy

przez Londyński Salon Pisarzy Prowadzony przez pisarzy i współzałożycieli London Writers' Salon, Matthew Trinetti i Parul Bavishi, ten podcast zaprasza słuchaczy do świata warsztatów pisarskich i dyskusji literackich.

Każdy odcinek zgłębia rzemiosło pisarskie poprzez rozmowy z autorami, redaktorami i agentami literackimi, oferując praktyczne porady i inspiracje.

London Writers' Salon to wsparcie dla pisarzy w doskonaleniu rzemiosła i odnajdywaniu swojej społeczności, a goście omawiają tematy istotne zarówno dla nowych, jak i doświadczonych autorów.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Pisanie historii miłosnych, budowanie silnych postaci, opanowanie powieści dla młodych dorosłych, od muzyka do pisarza z Davidem Arnoldem

nawigacja i sukces w samodzielnym publikowaniu, zalety i wady tradycyjnego publikowania, pisanie kopii sprzedażowej, kategorie Amazon, budowanie publiczności, obsługa praw, zatrudnianie pomocy_ z Gwyn Bennett

pisanie i czytanie jako narzędzia do sensownego życia, pisanie literatury faktu o wielkich ideach, uczenie się od wielkich literatów_ z Benjaminem Hutchinsonem

Co mówią słuchacze

To bardzo prowokuje do myślenia. Bardzo mi się podobało!

8. Moc opowiadania historii

przez Podcasty Apple The Power of Storytelling, prowadzony przez byłą dziennikarkę i eksperta PR Nicolę J. Rowley, bada sztukę i wpływ opowiadania historii w różnych mediach.

Poszczególne odcinki omawiają sposób tworzenia, udostępniania i odbierania historii, oferując wgląd w techniki narracyjne, które przyciągają odbiorców.

Podcast bada pytanie: "Jak moja historia może wpłynąć na moje życie i życie innych ludzi?"

Goście, w tym znani dziennikarze, autorzy i mówcy, dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi tworzenia atrakcyjnych historii, dzięki czemu jest to cenne źródło informacji dla pisarzy, którzy chcą poprawić swoje umiejętności narracyjne.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Onto your next Chapter z Sarah Walker

Twórz dziedzictwo: Napisz swoją historię z Abigail Horne

Unlock the Power of Storytelling, Podróż Nicoli J. Rowley

Co mówią słuchacze

Inspirujące rozmowy o sile opowiadania historii. Nicola jest świetną rozmówczynią wyciągającą historie swoich gości

9. Pisanie wokół dzieci

przez Pisanie wokół dzieci Writing Around the Kids jest podcastem zaprojektowanym przez Annę Jefferson i Sama Johnsona dla pisarzy poruszających się w zawiłościach nadrzędnego rodzicielstwa wraz z ich twórczymi przedsięwzięciami.

Każdy odcinek oferuje strategie skutecznego zarządzania czasem, ustalania wyraźnych granic i zwiększania kreatywności nawet w rodzinnym chaosie.

Główną atrakcją serii jest udział Elizabeth Haynes, byłej analityczki wywiadu policyjnego mieszkającej w Norfolk z mężem i synem.

W podcaście Elizabeth udostępniała swoje spostrzeżenia na temat wyzwalającego doświadczenia pisania w różnych gatunkach i kreatywnej wolności tworzenia bez wcześniej określonego planu, szczególnie podkreślając swój udział w National Novel Writing Month (NaNoWriMo).

Jej podróż od napisania pierwszej powieści w miesięcznym wyzwaniu pisarskim (NaNoWriMo) do zostania autorem opublikowanym w 37 krajach jest nie tylko motywująca, ale także pełna praktycznych wskazówek dla słuchaczy, którzy starają się zrównoważyć swoją pasję do pisania z nadrzędnymi obowiązkami.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Writing/Life Balance November z Nicolą Williams, Jacqueline Roy i Annie Garthwaite

dyskusja panelowa Pisanie i macierzyństwo z Jo Clegg, Rosie Walker i Nicolą Gill

Co mówią słuchacze

Bardzo mi się podobało, świetne pomysły

10. Tworzenie szczęśliwych pisarzy

przez Audioboom Creating Happy Writers skupia się na radości i spełnieniu, jakie może przynieść pisanie. Podcast jest przeznaczony dla pisarzy książek non-fiction i biznesowych.

Prowadzony przez Steph Caswell, każdy odcinek bada sposoby na utrzymanie pasji do pisania, przezwyciężenie zwątpienia w siebie i objęcie procesu twórczego. Ma również na celu edukowanie, inspirowanie i wzmacnianie pisarzy za pomocą niezbędnych narzędzi.

Goście, w tym autorzy, psychologowie i trenerzy kreatywności, oferują wgląd w utrzymanie motywacji i szczęścia w praktyce pisarskiej, dzięki czemu jest to źródło inspiracji dla pisarzy pragnących ożywić swoją pasję.

Odcinki, których trzeba posłuchać

jak znaleźć czas na napisanie książki o biznesie w 2024 roku?

10 lekcji, których nauczyłem się przez 10 lat pisania

nieodparte wprowadzenia: Przyciągnij czytelnika od pierwszej strony_e

Co mówią słuchacze

**Steph Caswell elokwentnie udostępnia fenomenalną wartość w tych krótkich podcastach. Warto posłuchać, jeśli prowadzisz własny biznes i chcesz wyróżnić się w swojej niszy. Lub jeśli masz jakikolwiek inny powód, aby napisać książkę non-fiction

11. Podcast Beautiful Writers

przez Podcast Beautiful Writers Linda Sivertsen prowadzi Beautiful Writers Podcast, którego funkcją są intymne rozmowy z niektórymi z najbardziej lubianych autorów i kreatywnych umysłów.

W każdym odcinku zagłębia się w proces pisania, spostrzeżenia dotyczące branży wydawniczej i osobiste podróże gości, takich jak Elizabeth Gilbert i Brené Brown.

Podcast oferuje zakulisowe spojrzenie na wyzwania i triumfy związane z pisaniem, dostarczając słuchaczom inspiracji i praktycznych porad od tych, którzy odnieśli znaczący sukces w swojej karierze pisarskiej.

Odcinki, których trzeba posłuchać

jak napisać książkę (i faktycznie ją skończyć!)_ z Marie Forleo

Answering the Biggest Questions that Stump Writers z Cheryl Strayed i Nią Vardalos

top Lit Agent & Writer on Togetherness_ z Jennifer Rudolph Walsh i Dani Shapiro

Co mówią słuchacze

Wspaniałe porady, inspiracje i lekcje. Skarb!!!

12. Pijacka odyseja z Johnem Kingiem

przez Podcasty Apple The Drunken Odyssey, prowadzony przez Johna Kinga, to podcast o pisaniu, który łączy dyskusje literackie, wywiady i okazjonalne warsztaty pisarskie.

John i jego goście, w tym poeci, powieściopisarze i eseiści, omawiają niuanse pisania, znaczenie literatury oraz radości i trudności procesu twórczego.

Podcast wyróżnia się eklektyczną mieszanką zawartości, od dogłębnej analizy literackiej po lekkie rozmowy o podróży pisarza.

Odcinki, których trzeba posłuchać

A Discussion of Kathleen Alcott's Emergency, z Samanthą Nickerson

A Discussion of Myhouse.wad for Doom, z Michaelem Merriamem

Co mówią słuchacze

The Drunken Odyssey to genialny podcast! Uwielbiam to, że możemy zajrzeć do umysłów autorów i dowiedzieć się, jak to jest żyć takim życiem

13. Zestaw narzędzi kreatywnego pisarza

przez Zestaw narzędzi kreatywnego pisarza Andrew J. Chamberlain prowadzi The Creative Writer's Toolbelt, oferując praktyczne, namacalne porady dla pisarzy, którzy chcą doskonalić swoje rzemiosło. Chociaż nie wydał nowego odcinka od października 2022 roku, prawie 200 wcześniejszych odcinków jest pełnych przydatnej wiedzy i wskazówek dla pisarzy.

Każdy odcinek koncentruje się na konkretnych aspektach pisania, takich jak rozwój postaci, ustawienie lub fabuła, dostarczając słuchaczom narzędzi i technik, które poprawią ich sposób opowiadania historii.

Gośćmi są autorzy, redaktorzy i agenci literaccy, którzy udostępniają swoją wiedzę i doświadczenia, dzięki czemu złożone koncepcje pisarskie są przystępne i wykonalne.

Odcinki, których trzeba posłuchać

podstawy marketingu - Clayton Noblit z Written Word Media

zaufaj procesowi, który daje ci radość - Jessie Kwak

spraw, by czytelnik poczuł się mądry - Jessica Brody

Co mówią słuchacze

To mój ulubiony podcast o kreatywnym pisaniu i przesłuchałem każdy odcinek. Metoda wyjaśniania pojęć i technik przez Andrew jest prosta i łatwa do zrozumienia

14. Podcast The Big Gay Fiction

przez JeffandWill.com Prowadzony przez Jeffa Adamsa i Willa Knaussa, The Big Gay Fiction Podcast celebruje gejowskie romanse i oferuje wgląd w pisanie i publikowanie historii LGBTQ+.

Każdy odcinek pełni funkcję wywiadów z autorami, recenzji najnowszych dzieł i dyskusji na temat trendów w gatunku.

Goście, w tym popularni autorzy tacy jak TJ Klune i Gregory Ashe, dzielą się swoimi doświadczeniami w pisaniu, dostarczając inspiracji i porad dla dostawców w społeczności LGBTQ+ lub przy jej wsparciu.

Odcinki, których trzeba posłuchać

wzmocnienie czytelników i twórców opowieści dzięki subskrypcjom

Timothy Janovsky's Time Traveling Rom-Com

opowieści o "wadach" i "niespokojnych łotrach" z Jessem Everlee

Co mówią słuchacze

Dzięki tej dwójce znalazłem wspaniałych autorów i książki. Gorąco polecam!

15. Rutyna pisarza

przez Podcasty Apple Dan Simpson jest gospodarzem Writer's Routine, podcastu, który bada codzienną rutynę pisarzy odnoszących sukcesy, aby odkryć, w jaki sposób osiągają swoje cele.

Każdy odcinek oferuje wgląd w nawyki pisarskie, które sprzyjają wydajności i kreatywności, a goście omawiają swoje harmonogramy, obszary robocze i metody pokonywania bloków pisarskich.

Autorzy tacy jak Ian Rankin i Lisa Jewell udostępniali swoje nawyki, oferując przydatne spostrzeżenia słuchaczom, którzy chcą zoptymalizować swoje praktyki pisarskie.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Jak planować i pisać fikcję historyczną z D.V. Bishopem

dlaczego największą przeszkodą w pisaniu są własne wymówki_ z Denzilem Meyrickiem

Jak pisać wokół codziennej pracy z Alexem Hayem

Co mówią słuchacze

Uwielbiam ten podcast. Świetne wskazówki i spostrzeżenia od różnych pisarzy, które naprawdę pomagają inspirować i wzmacniać

16. Dobrze czytająca czarna dziewczyna

przez Dobrze czytająca czarna dziewczyna Well-Read Black Girl, prowadzone przez Glory Edim, pełni funkcję rozmów z czarnoskórymi pisarkami, podkreślając ich pracę i badając tematy reprezentacji, różnorodności i tożsamości w literaturze.

Każdy odcinek celebruje wkład czarnoskórych autorek w świat literatury, a goście omawiają proces pisania, inspiracje i znaczenie czarnoskórych głosów w opowiadaniu historii.

Wśród gości znalazły się takie osobistości jak Jesmyn Ward i Tayari Jones, dzięki czemu jest to inspirujący program zarówno dla pisarzy, jak i czytelników.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Brit Bennett o Pewnym pisaniu

Gabrielle Union o Pisaniu swojej prawdy

Zeba Blay Wprowadza uzdrowienie na stronę

Co mówią słuchacze

Jest to zachęcająca przestrzeń dla słuchaczy, aby usłyszeć od wpływowych autorów i osób publicznych, ale w sposób, który jest przyjazny

17. Pomaganie pisarzom w stawaniu się autorami

przez Podcasty Apple K.M. Weiland jest gospodarzem podcastu Helping Writers Become Author, który oferuje porady dotyczące tworzenia fascynujących historii.

Koncentrując się na strukturze opowieści, łukach postaci i tematach, Weiland dostarcza słuchaczom narzędzi potrzebnych do poprawy ich pisania.

Poprzez pojedyncze odcinki i rozmowy z gośćmi, podcast zagłębia się w techniczne aspekty pisania, oferując jasne, praktyczne wskazówki, które pisarze mogą zastosować w swojej pracy, aby tworzyć bardziej wciągające i atrakcyjne historie.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Pisanie wielu wątków: Wszystko, co musisz wiedzieć

How to Market a Book: 6 kroków od pełnoetatowego autora

jak zarządzać czasem dla pisarzy?

Co mówią słuchacze

Chociaż pracuję w zupełnie innym gatunku pisarskim, Helping Writers Become Author stał się moim najbardziej cenionym przewodnikiem pisarskim

Jak korzystać z podcastów pisarskich dla inspiracji i nauki

Chcesz słuchać podcastów dla pisarzy, ale nie możesz znaleźć na to czasu? Zacznij od zaplanowania czasu na słuchanie podcastów w swojej codziennej rutynie.

Rozpoczęcie dnia od inspirującej notatki z podcastem o pisaniu podczas śniadania lub porannej rutyny może nadać pozytywny ton produktywnemu dniu pisania.

Codzienne dojazdy do pracy, niezależnie od tego, czy jeździsz samochodem, chodzisz pieszo, czy korzystasz z transportu publicznego, są doskonałą okazją do przyswajania nowych pomysłów i informacji związanych z pisaniem, zamieniając czas podróży w sesję nauki.

Zaplanowane przerwy są również doskonałym czasem na słuchanie podcastów, zapewniając relaksującą ucieczkę, która utrzymuje umysł aktywnie zaangażowany w pisanie.

Poza tym, słuchanie podcastów można połączyć z ćwiczeniami lub pracami domowymi i przekształcić te rutynowe zadania w przyjemne i edukacyjne chwile.

Pod koniec dnia warto poświęcić kilka minut na słuchanie podcastów o pisaniu. Wybierz odcinki, które cię zainspirują lub zrelaksują i przygotują twój umysł do zadań pisarskich na następny dzień. W przypadku odcinków, które szczególnie przypadły ci do gustu, poświęcenie czasu na aktywne słuchanie i robienie notatek może również pomóc ci w refleksji i zastosowaniu zdobytych spostrzeżeń w swoim pisaniu.

Takie ustrukturyzowane podejście do integracji podcastów z codziennymi czynnościami zapewnia połączenie z szerszą społecznością pisarską i zapewnia ciągły strumień motywacji i nauki.

Notowanie kluczowych punktów, odsetków lub podpowiedzi do pisania wzmiankowanych w podcaście to świetny sposób na utrwalenie zdobytej wiedzy. Postaraj się również włączyć nowe techniki lub słownictwo, którego się nauczyłeś, do swojego pisania.

Rozwijaj swoją karierę pisarską z ClickUp

Aby rozwinąć swoją karierę pisarską, potrzebujesz czegoś więcej niż talentu i poświęcenia. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc usprawnić proces twórczy i zwiększyć wydajność. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. ClickUp to kompleksowa platforma przeznaczona dla pisarzy, którzy chcą udoskonalić swój cykl pracy i zwiększyć swoją kreatywność.

Z Dokumenty ClickUp i ClickUp Brain , można uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, aby zoptymalizować swoje zadania i umiejętności pisania.

Twórz piękne dokumenty, wiki i nie tylko

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji Dokumenty ClickUp to obszar roboczy typu "wszystko w jednym", w którym pisarze mogą tworzyć, edytować i organizować swoje dokumenty.

Jeśli angażujesz się w intensywne badania i notatki, skonsoliduj swoje materiały w tych dokumentach i dobrze je zorganizuj. Możesz także tworzyć wiki podczas pracy nad większymi projektami pisarskimi.

Połączenie zadań, dokumentów, osób i całej wiedzy firmy za pomocą AI

Szybko twórz ważne dokumenty, takie jak studium przypadku, korzystając z funkcji AI ClickUp ClickUp Brain's AI możliwości działają jak asystent pisania oferując innowacyjne rozwiązanie pozwalające przezwyciężyć blok pisarski. Może generować konspekty, streszczenia lub podpowiedzi, rozpoczynając proces pisania dowolnego zadania.

Funkcja ta pełni również funkcję generator konturów pomagający uporządkować pomysły i stworzyć spójny przepływ dla swoich utworów.

Umożliwia on zespołom ds. zawartości dostarczanie pomysłów na posty na blogu lub zespołom ds. produktów tworzenie dokumentów produktowych i projektowanie badań testowych użytkowników w kilka sekund!

Używaj szablonów kalendarza pisania i zawartości, aby pozostać zorganizowanym i dotrzymywać terminów

ClickUp dostarcza również szablony do pisania zawartości które upraszczają dane powstania różnego rodzaju zawartości, od wpisów na blogu do dokumentację techniczną .

Szablony te są doskonałym źródłem informacji dla pisarzy poszukujących uporządkowanego początku swoich projektów, zapewniającego spójność i jakość całej ich pracy.

Dodatkowo, ClickUp zawiera szablony kalendarza zawartości ułatwiając autorom planowanie i śledzenie harmonogramów publikacji. To narzędzie organizacyjne ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójnej produkcji i spotkania terminów.

Dla pisarzy zainteresowanych ciągłym uczeniem się i doskonaleniem oraz zarządzaniem czasem, integracja podcasty dotyczące wydajności i ClickUp mogą zapewnić wsparcie i inspirację dla kwitnącej kariery pisarskiej.

Rozwijaj swoje kreatywne umiejętności dzięki podcastom o pisaniu

Niezależnie od tego, czy szukasz porady, inspiracji, czy po prostu komfortu, wiedząc, że nie jesteś sam w swoich pisarskich wyzwaniach, istnieje podcast pisarski dla Ciebie! Podcasty dla pisarzy to nie tylko informacje - to katalizatory kreatywności, łączące pisarzy na całym świecie we wspólnej podróży.

Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie swojej kreatywności jest korzystanie z ClickUp. To platforma, która pozwala zwiększyć wydajność i uprościć cykl pracy, dzięki czemu możesz skupić się na swoim rzemiośle.

Oferuje ona ujednoliconą przestrzeń do tworzenia, zapisywania i zarządzania kreatywnymi projektami i dokumentami. Jako jedna z najbardziej popularnych platform najlepszych narzędzi do pisania i kreatywnych partnerów, ClickUp błyszczy niezależnie od tego, czy współpracujesz z teamem, udostępniasz opinie, dostarczasz usługi pisania zawartości lub samodzielna praca nad projektem.

ClickUp jest Free do wypróbowania, więc po co czekać? Zarejestruj się już dziś i odkryj, jak może to zmienić proces pisania, zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę.

Najczęściej zadawane pytania

1. **Jakie są najlepsze podcasty dla pisarzy?

To pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ różne podcasty mogą spodobać się różnym pisarzom w zależności od ich preferencji, celów i odsetków. W zależności od takich czynników, jak temat i gatunek, format i styl, a także gospodarze i zaproszeni goście, możesz wyszukać podcasty, które odpowiadają Twoim potrzebom i gustom.

2. **Jak wykorzystać podcasty do zrobienia czegoś inspirującego?

Podcasty mogą być świetnym źródłem inspiracji do pisania, ponieważ mogą pokazać ci nowe pomysły, perspektywy i historie.

Słuchaj podcastów z funkcjami pisarzy, których podziwiasz i chcesz nauczyć się sztuki pisania. Możesz posłuchać ich historii, wyzwań i powodzeń oraz zastosować ich wskazówki i techniki w swojej pracy.

3. **Jaki jest najlepszy podcast dla profesjonalnych pisarzy?

To pytanie zależy od osobistych preferencji i celów jako profesjonalnego pisarza. Niektóre z podcastów, które mogą być pomocne dla profesjonalnych pisarzy to High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op i The Copywriter Club.