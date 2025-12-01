ClickUp a Teams: które narzędzie do współpracy jest dla Ciebie odpowiednie?

Zebrania przy stole konferencyjnym wydają się odległym wspomnieniem. Wirtualne sesje burzy mózgów i spotkania online stały się normą.

Ale czy zawsze są one tak wydajne, jak byś sobie tego życzył?

68% pracowników uważa, że nieefektywne spotkania zespołowe są głównym czynnikiem obniżającym wydajność.

Środowisko sprzyjające współpracy może znacznie poprawić wydajność poprzez ograniczenie straty czasu — podczas spotkań lub w innych sytuacjach.

Odpowiednie narzędzie do współpracy cyfrowej może pomóc Ci szybciej osiągnąć cel dzięki solidnemu zarządzaniu zadaniami lub usprawnionej komunikacji.

Rozważ zalety ClickUp i Microsoft Teams. To świetne opcje, które pomagają zespołom utrzymać połączenie, organizację i wydajność. Które z nich będzie najlepsze dla Twojego zespołu?

Czytaj dalej, aby znaleźć idealne rozwiązanie! (Lub obejrzyj to wideo, aby uzyskać szybki przegląd)

Czym jest ClickUp?

ClickUp to nie tylko narzędzie do współpracy. To wszechstronna aplikacja do pracy, w której łączą się zadania i rozmowy. Znana z zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, oferuje najważniejsze możliwości, jakich można oczekiwać od każdego najwyższej klasy narzędzia do zarządzania pracą.

Skorzystaj z tablic Kanban w ClickUp, aby uzyskać przejrzysty widok ogólny na wszystkie zadania

Od nagrywania i udostępniania ekranu po wspólne tworzenie i edytowanie dokumentów z zespołem — to oprogramowanie pozwala samodzielnie zarządzać wątkami dyskusji i zadaniami w jednym oknie. Wynik? Mniejsze obciążenie aplikacjami, dzięki czemu Twój zespół może osiągnąć więcej bez konieczności przełączania się między narzędziami przez cały dzień.

Funkcje takie jak pola niestandardowe, widoki niestandardowe, szablony i zależności zadań zapewniają płynny przebieg projektów, a @wzmianki, przypisane komentarze i kontekstowe wątki czatu pozwalają wszystkim być na bieżąco. Niezależnie od tego, czy prowadzisz start-up, czy duże przedsiębiorstwo, ClickUp dostosowuje się do stylu pracy Twojego zespołu i zmienia sposób realizacji zadań.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom ClickUp służącym do współpracy.

Funkcja nr 1: Nagrywaj asynchroniczne wideo za pomocą ClickUp Clips

Załóżmy, że przegapiłeś ważne spotkanie. Jak wolałbyś nadrobić zaległości? Przeglądać chaotyczne wątki e-mailowe, próbując poskładać w całość to, co się wydarzyło, czy po prostu obejrzeć nagranie podsumowujące spotkanie, które udostępnił Ci kolega? Wybór jest oczywisty i właśnie do tego służą ClickUp Clips.

Nagrywaj i udostępniaj wideo w zadaniach lub czatach dzięki ClickUp Clips

ClickUp Clips to doskonałe narzędzie komunikacyjne do pracy zdalnej, szkoleń lub wyjaśnień wideo, łączące nagrywanie ekranu i wiadomości wideo z zarządzaniem zadaniami. Możesz je wykorzystać do łatwego tworzenia samouczków, przekazywania wizualnych informacji zwrotnych lub wyjaśniania złożonych procesów. Możesz również przekształcić fragmenty transkrypcji wideo bezpośrednio w zadania ClickUp.

Dodawaj opinie i komentarze w dowolnym miejscu do swoich Clipów ClickUp za pomocą jednego kliknięcia

ClickUp porządkuje i zapisuje wszystkie Twoje wideo w centrum Clips Hub, ułatwiając ich późniejsze wyszukiwanie. Możesz je również udostępniać na różne sposoby — na przykład osadzając je bezpośrednio w zadaniach ClickUp, wysyłając jako linki lub pobierając pliki wideo.

Funkcja nr 2: Koordynuj cotygodniowe spotkania dzięki wspólnym kalendarzom

Chcesz zintegrować zarządzanie spotkaniami bezpośrednio ze swoim obszarem roboczym? Skorzystaj z ClickUp Meetings!

Jedną z najlepszych funkcji jest to, jak zapewnia połączenie spotkań z rzeczywistymi wynikami. Możesz planować spotkania, robić szczegółowe notatki, tworzyć porządki obrad i przekształcać punkty dyskusji w zadania — wszystko w jednym miejscu. Ważne decyzje i elementy do wykonania nie zginą w natłoku innych spraw.

Możesz również przenieść notatki i zadania do wykonania na następne spotkanie, dzięki czemu będziesz mieć jasny zapis tego, co zostało omówione i ustalone. Pomaga to w śledzeniu postępów projektu, monitorowaniu spraw w toku oraz zapewnieniu odpowiedzialności — a wszystko to w łatwym w obsłudze interfejsie.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Rozpoczynaj i dołączaj do spotkań Zoom bezpośrednio z poziomu zadań lub czatów w ClickUp dzięki integracji ClickUp z Zoom. Przechodź od dyskusji nad zadaniami do rozmów wideo bez opuszczania ClickUp!

Zyskaj przewagę podczas spotkań dzięki dostępowi do biblioteki szablonów w ClickUp Meetings

Ponadto dzięki gotowym szablonom komunikacyjnym ClickUp (takim jak szablon zarządzania konferencjami ClickUp ) możesz stworzyć solidny plan, który sprawi, że każde spotkanie będzie bardziej wydajne, a także pozwoli na prowadzenie przejrzystej dokumentacji zobowiązań zespołu i aktualizacji dotyczących projektu.

Skorzystaj z przyjaznego dla początkujących szablonu ClickUp Spotkań, aby rozpocząć pracę z gotową strukturą

Jeśli chcesz poznać naszą opinię, proponujemy wypróbować szablon spotkań ClickUp .

Ta w pełni konfigurowalna, gotowa platforma stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia pracy. Zawiera:

Zestaw predefiniowanych statusów niestandardowych do monitorowania postępów w realizacji zadań (np. Zaplanowane, W trakcie realizacji, Otwarte, Zamknięte)

Poziomy priorytetów i kategorie zapewniające lepszą widoczność na każdym etapie spotkania. Ułatwia to śledzenie postępów i gwarantuje, że żadne zadania do wykonania ani punkty do omówienia nie zostaną pominięte

Różnorodne opcje widoków dostosowane do cyklu pracy Twojego zespołu: tradycyjny widok listy, wizualna tablica Kanban, kalendarz oraz wbudowany wątek rozmowy

Funkcja nr 3: Rób notatki i automatycznie transkrybuj swoje spotkania

ClickUp Brain, natywna sztuczna inteligencja platformy, to inteligentny asystent wiedzy w Twoim obszarze roboczym.

Poproś ClickUp Brain o automatyczną transkrypcję Twoich Clipów i uzyskaj dostęp do kluczowych fragmentów

Funkcja automatycznego transkrypcji aktywnie przekształca zawartość wideo w wiedzę, którą można przeszukiwać. Ułatwia to przeglądanie filmów, przechodzenie do konkretnych momentów oraz wyodrębnianie konkretnych dyskusji, decyzji lub wyjaśnień bez konieczności oglądania całego nagrania.

Narzędzie oparte na AI może również automatycznie generować notatki i porządki obrad, a także w kilka sekund sporządzać podsumowania protokołów spotkań.

Pozwól ClickUp Brain wyszukać to, czego potrzebujesz, zamiast robić to samodzielnie

Członkowie zespołu mogą nawet zadawać pytania dotyczące wideo, a ClickUp Brain przeanalizuje transkrypcje, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi.

Ponadto narzędzie to automatycznie generuje elementy do wykonania i podzadania podczas dyskusji. Dzięki temu po zakończeniu spotkania wszystkie kluczowe decyzje i obowiązki są już zapisane i gotowe do realizacji.

W ten sposób zwiększysz swoją wydajność i nigdy nie przegapisz cennych spostrzeżeń zawartych w godzinach nagrań.

Dodatkowa funkcja: idź o krok dalej dzięki czatom na żywo i tablicom

A co, jeśli musisz natychmiast omówić coś z członkami zespołu? Skorzystaj z czatu ClickUp. Gromadzi on wszystkie rozmowy indywidualne i zespołowe, komentarze, aktualizacje oraz działania związane z projektami w jednym miejscu, dzięki czemu możesz płynnie przejść od dyskusji do działania bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Synchronizuj dyskusje z zadaniami, aby uzyskać przejrzyste, zintegrowane cykle pracy dzięki ClickUp Chat

Jednym kliknięciem zamień dowolną wiadomość w zadanie. Sztuczna inteligencja ClickUp potrafi uchwycić kontekst z Twoich rozmów i stworzyć szczegółowe zadania gotowe do wykonania, oszczędzając Ci kłopotu z ręcznym wprowadzaniem danych. Ponadto, wzmianka o zadaniu lub dokumencie na czacie automatycznie tworzy linki do tych elementów.

👀 Czy wiesz, że? Inne narzędzia AI dostępne w czacie ClickUp to AI Answers, które czerpie informacje z historii czatu i połączonych aplikacji, oraz AI CatchUps, które podsumowują wątki, które przegapiłeś.

Potrzebujesz przeprowadzić rozmowę na żywo? Funkcja SyncUps w czacie ClickUp umożliwia prowadzenie rozmów wideo i audio bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Podczas rozmowy możesz udostępniać swój ekran, łączyć zadania, a nawet poprosić AI o podsumowanie spotkania i utworzenie działań do wykonania za pomocą funkcji FollowUps.

Przeprowadź burzę mózgów w formie wizualnej i przekształć najlepsze pomysły w zadania dzięki tablicom ClickUp

Jeśli Ty i Twój zespół preferujecie pracę wizualną i lubicie zbierać się przy tablicy, tablice ClickUp są dla Was idealne. Pozwalają one na mapowanie pomysłów, projektowanie cykli pracy i prowadzenie strategicznych dyskusji w jednym miejscu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z tych szablonów tablic, aby zaoszczędzić czas i szybko uporządkować swoje pomysły. Pomogą Ci one pracować wydajnie i usprawnią współpracę zespołową, dzięki wspólnemu zrozumieniu celów.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach w cenie 7 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego.

Czym jest Microsoft Teams?

Microsoft Teams to wszechstronny hub współpracy, w którym możesz rozmawiać na czacie, organizować wirtualne spotkania, udostępniać pliki i pracować nad dokumentami wraz z zespołem. Dzięki unikalnej integracji z Microsoft 365 idealnie nadaje się dla firm korzystających z tego ekosystemu, usprawniając cykl pracy dzięki aplikacjom takim jak Word, Excel i Outlook.

Dostępna na urządzeniach mobilnych aplikacja Teams pozwala pozostać w kontakcie z dowolnego miejsca. Teams oferuje dedykowane kanały, wysokiej jakości połączenia audio-wideo oraz udostępnianie ekranu, umożliwiając kontakt ze wszystkimi, niezależnie od tego, czy chodzi o szybką rozmowę, czy duże wirtualne wydarzenie.

Funkcje Teams

Przyjrzyjmy się niektórym z wyróżniających się funkcji Teams.

Funkcja nr 1: Nagrywaj spotkania i organizuj wydarzenia na żywo dla tysięcy uczestników

Teams stał się potężnym narzędziem do wideokonferencji, obsługującym do 10 000 uczestników bez ograniczeń czasowych trwania rozmów.

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do produktywnego spotkania: napisy na żywo, opcje nagrywania, udostępnianie ekranu oraz funkcję tłumienia szumów, która filtruje dźwięki z otoczenia. Pokoje dyskusyjne umożliwiają rozmowy w mniejszych grupach, a konfigurowalne tła i tryb Together Mode zapewniają bardziej naturalną atmosferę.

Jednak podczas niestandardowych spotkań użytkownicy borykali się z długim czasem ładowania bez połączenia o dużej przepustowości. Dlatego zawsze warto regularnie aktualizować przeglądarkę, aby zapewnić jej najlepszą wydajność.

Teams obsługuje webinaria z udziałem do 1000 interaktywnych uczestników i 20 000 osób z prawem tylko do przeglądania, oferując funkcje rejestracji, kontrolę gospodarza, reakcje na żywo, śledzenie obecności oraz analizy.

Możesz zapraszać partnerów zewnętrznych za pomocą dostępu dla gości i funkcji Teams Connect, dodawać ich do kanałów oraz bezpiecznie udostępniać pliki dzięki solidnym zabezpieczeniom cyberbezpieczeństwa firmy Microsoft.

Funkcja nr 2: Konfiguruj kanały rozmów i uzyskaj dostęp do plików bezpośrednio z pakietu Microsoft

Teams to ekspert w utrzymywaniu komunikacji zespołowej w jednym miejscu.

Możesz utworzyć dedykowane kanały dla różnych projektów lub tematów, co pozwoli ograniczyć natłok wiadomości i skupić się na konkretnych rozmowach.

Kanał „Ogólny” jest głównym hubem aktualności dla całego zespołu (Żegnajcie, firmowe e-maile!), natomiast kanały niestandardowe pozwalają skupić się na bardziej ukierunkowanych dyskusjach.

Potrzebujesz opinii innej osoby? Po prostu wykonaj wzmiankę, aby włączyć ją do rozmowy — dzięki temu wszyscy będą na bieżąco.

Kolejną dużą zaletą jest ścisła integracja Teams z narzędziami do pracy z dokumentami w pakiecie Microsoft 365. Aplikacja umożliwia dostęp, udostępnianie i edycję plików oraz nagrań bezpośrednio z SharePoint i OneDrive, dzięki czemu nie ma potrzeby przełączania się między różnymi platformami.

Dzięki technologii Microsoft Copilot aplikacja Teams oferuje zakres narzędzi AI oraz botów, które przejmą za Ciebie żmudne zadania.

Jednym z najbardziej przydatnych narzędzi AI jest Recap. Jego lokalizacja znajduje się w zakładce „Recap” w kalendarzu i czacie aplikacji Teams, co umożliwia automatyczne generowanie:

Podsumowania spotkań i kluczowe punkty

Spersonalizowane najważniejsze informacje dla każdego uczestnika

Łatwy dostęp do nagrań i transkrypcji

Porządki obrad i notatki ze spotkań

Oprócz tego Teams oferuje szereg specjalistycznych botów, które mogą Ci pomóc. Popularnym przykładem jest bot TellMe, który działa jako inteligentny przekazywacz informacji i zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych organizacyjnych z różnych aplikacji pakietu Microsoft 365.

Inne popularne boty to Polly do tworzenia ankiet i zarządzania nimi oraz Statsbot do automatyzacji planowania i dostarczania raportów.

Jeśli potrzebujesz, możesz również zaprojektować własne boty!

Inne przydatne funkcje Teams: komunikatory internetowe i tablice do wielokrotnego użytku

Jedną z kluczowych funkcji Teams jest komunikator internetowy, który szybko tworzy połączenia między użytkownikami w rozmowach indywidualnych lub grupowych.

Interfejs czatu umożliwia formatowanie tekstu, przesyłanie plików, wstawianie fragmentów kodu oraz używanie @wzmianek, aby zwrócić uwagę odpowiednich osób, co pomaga zespołom pozostać na bieżąco, nawet na odległość.

Jeśli potrzebujesz większej przestrzeni do omawiania pomysłów, możesz skorzystać z tablic przeznaczonych do spotkań, aby rysować, pisać i dodawać adnotacje na wspólnym obszarze roboczym, odtwarzając atmosferę osobistej sesji burzy mózgów.

Zawartość tablicy można zapisać i wrócić do niej później, co pozwala zespołom kontynuować pracę od miejsca, w którym skończyli, podczas przyszłych spotkań.

Ceny Teams

Plany dla użytkowników domowych

Microsoft Teams: Free

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Plany biznesowe

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika

ClickUp a Teams: porównanie funkcji

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przegląd funkcji obu platform.

Funkcje ClickUp Microsoft Teams Indywidualne i grupowe rozmowy wideo oraz audio Tak Tak Webinaria na dużą skalę Nie Tak, pozwala na dodanie do 1000 członków z uprawnieniami do interakcji i 20 000 członków z uprawnieniami tylko do przeglądania Udostępnianie ekranu Tak Tak Nagranie wideo Tak, Clips Hub automatycznie przechowuje i porządkuje pliki Tak, nagrane spotkania są zapisywane w OneDrive Komunikatory internetowe i czat Tak Tak Grupy, kanały i wątki Tak Tak Udostępnianie plików Tak, wszystkie pliki są dostępne na tej samej platformie Tak, dzięki SharePoint i OneDrive można uzyskać bezpośredni dostęp do plików z poziomu Teams. Wzmianki i komentarze Tak Tak Ankiety, pliki GIF i emoji Tak Tak Tablica Tak, posiada zaawansowane narzędzia do burzy mózgów i mapowania pomysłów Tak, podstawowe i wielokrotnego użytku tablice podczas każdego spotkania Napisy na żywo i tłumaczenia Nie Tak Automatyczna transkrypcja i sporządzanie notatek Tak (dla Clips) Tak Narzędzia AI do tworzenia inteligentnych streszczeń i wyszukiwania tematów Tak; podsumowuj rozmowy, wyróżniaj kluczowe wiadomości, identyfikuj elementy do wykonania, konwertuj wideo na katalog z funkcją wyszukiwania Tak, podsumowuj rozmowy i kieruj zapytania do wyspecjalizowanych botów Wspólne kalendarze Tak Tak Przekształcanie wiadomości w zadania Tak, bezpośrednio przekształcaj wiadomości w zadania i zarządzaj nimi na bieżąco Tak, jednak jest to część planów premium. Widok i edycja dokumentów Tak Tak, jednak wymaga to przejścia do innej aplikacji Wiele przestrzeni projektowych Tak Nie Uprawnienia uczestników Tak Tak Integracje Tak, ponad 1000 integracji z różnego rodzaju narzędziami biznesowymi, w tym aplikacjami Microsoft Tak; integruje się z ponad 700 aplikacjami Szablony spotkań Tak Tak Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych Tak Tak Aplikacje mobilne i komputerowe Tak Tak Ceny Bezpłatne i płatne plany już od 7 USD za użytkownika miesięcznie Bezpłatne i płatne plany biznesowe już od 4 USD za użytkownika miesięcznie

A teraz porównajmy je szczegółowo:

1. Rozmowy wideo

ClickUp

Funkcja SyncUps ułatwia prowadzenie rozmów wideo podczas dyskusji indywidualnych lub grupowych. Rozmowy te można nagrywać i przechowywać w Clips Hub, gdzie użytkownicy mogą komentować i udostępniać te klipy osobom zarówno z organizacji, jak i spoza niej.

Możesz również udostępniać swój ekran i współpracować przy użyciu tablic, a wszystko jest automatycznie zapisywane, co ułatwia późniejszy dostęp.

Teams

Microsoft Teams obsługuje wszystko, od rozmów indywidualnych po webinaria z udziałem nawet 20 000 uczestników, w tym gości.

Rozmowy można nagrywać w OneDrive lub SharePoint, a dostępne są opcje udostępniania ekranu, dodawania adnotacji, napisów na żywo (z tłumaczeniami) oraz tablic, z których można korzystać wielokrotnie. Niestandardowe tła i tryb Together oparty na AI tworzą naturalną atmosferę biura, zmniejszając zmęczenie.

🏆 Zwycięzca: Chociaż ClickUp zapewnia podstawowe funkcje, Microsoft Teams oferuje bardziej rozbudowane narzędzia do wideokonferencji, co czyni go lepszym wyborem w przypadku większych spotkań i webinarów.

2. Czat i komunikatory internetowe

ClickUp

Czat ClickUp łączy komunikację i zarządzanie projektami w jednym obszarze roboczym, umożliwiając łatwe przełączanie się między zadaniami, komentarzami i dokumentami. Możesz nawet przekształcić komentarze i notatki ze spotkań w zadania, ale omówimy to bardziej szczegółowo za chwilę.

ClickUp pozwala również organizować czaty poprzez tworzenie przestrzeni odzwierciedlających strukturę Twojego zespołu, co ułatwia wyszukiwanie dyskusji. W przypadku ważnych aktualizacji funkcja Postów (podobna do ogólnego kanału w Teams) zapewnia centralne miejsce na ogłoszenia. Dzięki opcjom czatów indywidualnych, przypomnień i SyncUps (połączeń audio-wideo) czat ClickUp to szybki sposób na utrzymywanie kontaktu z zespołem.

Teams

Szybkie wiadomości w czasie rzeczywistym do czatów indywidualnych lub grupowych to kluczowa funkcja Teams, która minimalizuje potrzebę korzystania z e-maili. Możesz przypiąć wiadomości, formatować tekst oraz używać emotikonów, GIF-ów i niestandardowych memów, aby czaty były bardziej angażujące.

W przypadku ważnych aktualizacji możesz oznaczyć wiadomości jako „Ważne” lub „Pilne” — ta druga opcja wysyła powtarzające się powiadomienia, aby mieć pewność, że zostaną zauważone. Skieruj wiadomość do konkretnych osób za pomocą @wzmianek lub użyj @kanału, aby powiadomić wszystkich uczestników wątku. Masz również możliwość wyciszenia powiadomień, aby skupić się na pracy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Połączenie zarządzania projektami z komunikacją w jednym miejscu ogranicza konieczność przełączania się między aplikacjami oraz zwiększa koncentrację i wydajność.

3. Zintegrowane zarządzanie zadaniami

ClickUp

ClickUp szczyci się tym, że przekształca pomysły w działania. Możesz z łatwością zamienić wiadomości, komentarze, notatki ze spotkań lub wyróżniające się pomysły z sesji na tablicy w konkretne zadania i natychmiast przypisać je członkom zespołu. Ponadto wszystkie zadania pozostają dostępne w czacie, na tablicy lub w notatkach, co ułatwia monitorowanie terminów, priorytetów i postępów w jednym miejscu.

Teams

Zarządzanie zadaniami w Teams to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla członków Premium. Dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak Planner i To Do, możesz tworzyć zadania, ustalać terminy, przypisywać obowiązki i śledzić postępy bezpośrednio w interfejsie Teams. Ułatwia to przeglądanie harmonogramów projektów oraz sprawdzanie, kto jest za co odpowiedzialny, co pomaga zespołowi skuteczniej zarządzać projektami i terminami.

🏆 Zwycięzca: Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, ClickUp wygrywa dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, które są dostępne w jednym miejscu bez konieczności korzystania z innych aplikacji (w przeciwieństwie do Teams).

4. Możliwości AI

ClickUp

Wbudowane narzędzie AI ClickUp — ClickUp Brain — automatycznie transkrybuje zawartość wideo w Clipach, zamieniając ją w przeszukiwalną bazę danych w zaledwie kilka minut. Możesz łatwo wyszukiwać ważne szczegóły w transkrypcjach lub pozwolić, aby narzędzie zrobiło to za Ciebie.

Po zakończeniu spotkań ClickUp Brain może również pomóc w podsumowaniu notatek ze spotkania oraz utworzeniu zadań i elementów do wykonania, dzięki czemu wszystko będzie uporządkowane. Aplikacja pozwala również nadrobić zaległości w rozmowach, które przegapiłeś, wyróżnić kluczowe wiadomości i odfiltrować zbędne szczegóły, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Teams

Microsoft Teams posiada również narzędzie oparte na AI, które podsumowuje spotkania i generuje automatyczne transkrypcje, ułatwiając wszystkim zapamiętanie przebiegu dyskusji. Może ono tworzyć niestandardowe podsumowania dla każdej osoby, zapewniając jej dostęp do kluczowych informacji, które są dla niej istotne.

Teams oferuje również różne wyspecjalizowane boty, które mogą odpowiadać na pytania, przeprowadzać ankiety i dostarczać statystyki. Jednak znalezienie odpowiedniego bota może być trudne, ponieważ przeglądanie dostępnych opcji może zająć trochę czasu.

🏆 Zwycięzca: Po raz kolejny ClickUp zajmuje pierwsze miejsce dzięki uporządkowanemu podejściu, które pozwala mieć wszystko w jednym miejscu podczas spotkań.

5. Integracje

ClickUp

Dzięki ponad 1000 integracjom ClickUp z łatwością łączy się z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack, Zoom i GitHub. Pozwala użytkownikom na importowanie dokumentów, zarządzanie komunikacją i śledzenie postępów w jednym miejscu. Możesz również dostosować swój cykl pracy poprzez automatyzację zadań i synchronizację danych na wszystkich platformach.

Teams

Teams to natywne narzędzie do współpracy w ramach pakietu Microsoft 365, więc nie jest zaskoczeniem, że jego integracja z ekosystemem Microsoftu jest najsilniejsza. Pozwala ono na szybkie przełączanie się między wysyłaniem e-maili, udostępnianiem plików i planowaniem spotkań przy użyciu narzędzi takich jak Outlook, OneDrive i SharePoint. Ma również połączenie z ponad 700 aplikacjami innych firm, dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać dodatkowe funkcje do zarządzania projektami lub tworzyć ankiety bezpośrednio w swoich kanałach.

🏆 Zwycięzca: To zależy. Jeśli Twoja firma korzysta z różnych narzędzi, ClickUp będzie najlepszym wyborem. Jeśli jednak Twój zespół jest już głęboko zanurzony w środowisku Microsoft, lepszym rozwiązaniem może okazać się Teams.

6. Ceny

ClickUp

Ceny ClickUp koncentrują się na funkcjach zarządzania i oferują przejrzystą strukturę poziomów dostosowaną do różnych rozmiarów zespołów i potrzeb.

Jeśli dopiero zaczynasz, wybierz wersję Free. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanych funkcji, możesz zapoznać się z planami płatnymi, których ceny zaczynają się od 7 USD miesięcznie za użytkownika. ClickUp oferuje opcję Enterprise dla większych organizacji, ale aby poznać szczegóły dotyczące cen, musisz skontaktować się z dostawcą.

Ponadto każdy może uzyskać dostęp do ClickUp Brain za dodatkową opłatą w wysokości 7 USD miesięcznie od każdego członka obszaru roboczego ClickUp.

Teams

Microsoft Teams oferuje również bezpłatną wersję z podstawowymi funkcjami. Płatne plany obejmują opcje do użytku osobistego i biznesowego, co ułatwia rozpoczęcie pracy osobom, które potrzebują jedynie narzędzi do czatu i współpracy, przy niższych kosztach.

Ceny planów osobistych zaczynają się od 6,99 USD miesięcznie, a zakres cen planów biznesowych wynosi od 4 do 12,50 USD miesięcznie za użytkownika.

🏆 Zwycięzca: Spośród tych dwóch narzędzi Teams oferuje najtańszy plan. Jednak najlepszy wybór zależy od Twoich potrzeb — zaawansowane zarządzanie projektami w ClickUp czy zintegrowane narzędzia komunikacyjne w Microsoft Teams.

ClickUp kontra Teams na Reddicie

Aby lepiej zrozumieć to porównanie, przejrzeliśmy opinie użytkowników Reddita na temat tych narzędzi.

Właściciele małych firm zazwyczaj doceniają wszechstronność, jaką oferuje ClickUp. Dzięki możliwości obsługi znacznej części podstawowych operacji biznesowych narzędzie to zyskało dużą popularność, zwłaszcza wśród start-upów.

Oto, co mówi GeekyBlogger:

Prowadzę małą firmę internetową (blog technologiczny) i używam ClickUp (szczególnie z polami niestandardowymi i widokami) do prawie wszystkiego. Zamiast Slacka używam widoków rozmów (kanałów czatu) w ClickUp. Zamiast osobnego CRM używam pól niestandardowych, takich jak „wartość transakcji” w ClickUp. Mimo że ClickUp nazywa każdy wpis na liście lub tablicy zadaniem, może to być również kontakt, artykuł na stronie internetowej, kampania marketingowa lub projekt. Dzięki temu nie musisz płacić za wiele narzędzi i możesz znaleźć wszystkie ważne informacje w jednym miejscu.

Prowadzę małą firmę internetową (blog technologiczny) i używam ClickUp (szczególnie z polami niestandardowymi i widokami) do prawie wszystkiego. Zamiast Slacka używam widoków rozmów (kanałów czatu) w ClickUp. Zamiast osobnego CRM używam pól niestandardowych, takich jak „wartość transakcji” w ClickUp. Mimo że ClickUp nazywa każdy wpis na liście lub tablicy zadaniem, może to być również kontakt, artykuł na stronie internetowej, kampania marketingowa lub projekt. Dzięki temu nie musisz płacić za wiele narzędzi i możesz znaleźć wszystkie ważne informacje w jednym miejscu.

Tymczasem niektórzy użytkownicy ClickUp są pod dużym wrażeniem nowych i ulepszonych funkcji czatu.

Użytkownik Reddita JordyGG mówi:

Bardzo podoba mi się funkcja czatu, z której nasi klienci mogą korzystać zamiast e-maila. Dzięki temu nasza komunikacja asynchroniczna jest znacznie lepiej zorganizowana.

Bardzo podoba mi się funkcja czatu, z której nasi klienci mogą korzystać zamiast e-maila. Dzięki temu nasza komunikacja asynchroniczna jest znacznie lepiej zorganizowana.

Inny użytkownik odpowiedział:

Nowy czat ClickUp znajduje się na górnym poziomie , zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Bardzo łatwo jest do niego przejść i porozmawiać, sprawdzić, czy są jakieś wiadomości wymagające odpowiedzi itp.

Nowy czat ClickUp znajduje się na górnym poziomie , zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniu mobilnym. Bardzo łatwo jest do niego przejść i porozmawiać, sprawdzić, czy są jakieś wiadomości wymagające odpowiedzi itp.

Niektórzy użytkownicy skarżą się jednak na trudności związane z opanowaniem obsługi (wynikające z funkcji niestandardowych) oraz sporadyczne błędy powodujące od czasu do czasu niewielkie opóźnienia.

MS Teams ma ogromną rzeszę zwolenników. Niektórzy użytkownicy są wielkimi fanami jego możliwości integracji ze środowiskiem Microsoft.

Wspaniałą cechą Teams jest to, że łączy on Slacka, Zoom, OneDrive i wszystkie aplikacje pakietu Office oraz Trello/Notion/cokolwiek innego w jednej aplikacji. Moja firma korzystała wcześniej z różnych programów, które prawie nie komunikowały się ze sobą, więc powoli zastępujemy wszystko, podobnie jak nasi klienci.

Wspaniałą cechą Teams jest to, że łączy on Slacka, Zoom, OneDrive i wszystkie aplikacje pakietu Office oraz Trello/Notion/cokolwiek innego w jednej aplikacji. Moja firma korzystała wcześniej z różnych programów, które prawie nie komunikowały się ze sobą, więc powoli zastępujemy je Wszystkim, podobnie jak nasi klienci.

Jednak niektórzy użytkownicy Reddita nie lubią przełączać się między sekcjami Teams i Chat, ponieważ są to dwie oddzielne sekcje platformy. Tymczasem kilku innych uważa, że krzywa uczenia się jest dość stroma, co skłania ich do poszukiwania alternatyw dla Teams.

Mówi graysky311,

Największym problemem jest krzywa uczenia się. Najważniejsze jest zrozumienie, do czego służą czaty i kanały oraz jak z nich prawidłowo korzystać. Następnie należy zrozumieć, jak to wszystko łączy się z witryną zespołu w SharePoint i jak prawidłowo udostępniać pliki. Widziałem, jak ludzie wdrażali Teams w całej organizacji bez przeszkolenia nikogo w zakresie jego obsługi, co prowadziło do wielu frustracji i błędów. *

Największym problemem jest krzywa uczenia się. Najważniejsze jest zrozumienie, do czego służą czaty i kanały oraz jak z nich prawidłowo korzystać. Następnie należy zrozumieć, jak to wszystko łączy się z witryną zespołu w SharePoint i jak prawidłowo udostępniać pliki. Widziałem, jak ludzie wdrażali Teams w całej organizacji bez przeszkolenia nikogo w zakresie jego obsługi, co prowadziło do wielu frustracji i błędów. *

Jeśli chcesz korzystać z obu narzędzi do współpracy zespołowej jednocześnie, możesz zintegrować Teams bezpośrednio z ClickUp i czerpać korzyści z obu rozwiązań.

Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Ciągłe przełączanie się między aplikacjami, limit możliwości zarządzania zadaniami i podstawowa AI w Teamsie sprawiają, że łatwo poczuć frustrację z powodu drobnych opóźnień, które z czasem się kumulują.

ClickUp rozwiązuje te problemy od razu. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami, konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, płynnie działającym narzędziom komunikacyjnym oraz wbudowanej sztucznej inteligencji, ClickUp to nie tylko doskonałe rozwiązanie do współpracy zespołowej i zarządzania cyklem pracy w jednym miejscu.

To sprawia, że jest to zwycięzca naszego bezpośredniego porównania!🥇

