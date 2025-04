10 najlepszych narzędzi AI do tablic, które usprawnią cykl pracy

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś na wirtualnym spotkaniu, próbujesz uchwycić pomysły wszystkich, ale jest to bałagan wykresów i karteczek samoprzylepnych, a połowa pomysłów rzuconych podczas burzy mózgów została utracona lub niedokładnie uchwycona.

A gdyby tak tablica mogła zrobić coś więcej niż tylko przechowywać notatki? Narzędzia AI do tablic pomagają organizować, wizualizować i łączyć pomysły bez wysiłku, zapewniając płynną i skoncentrowaną współpracę.

Na tym blogu omówimy dziesięć narzędzi AI do tablic online, które sprawią, że sesje burzy mózgów będą bardziej wydajne i angażujące. 📝

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto nasze zestawienie 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi AI do tworzenia tablic:

ClickUp: Najlepsze do tworzenia tablic AI i automatyzacji przepływu pracy FigJam: Najlepsze rozwiązanie do kreatywnej współpracy i burzy mózgów Mural: najlepsze rozwiązanie do zdalnej burzy mózgów i planowania Tablica Explain Wszystko: Najlepsza do tworzenia interaktywnych lekcji i prezentacji Google Jamboard: Najlepsze do prostej współpracy i notatek Miro: Najlepszy do wizualnej współpracy i tworzenia pomysłów Microsoft Tablica: Najlepsze do wspólnej burzy mózgów i udostępniania pomysłów w czasie rzeczywistym Stormboard: Najlepsza do organizowania i ustalania priorytetów pomysłów Teams Ziteboard: Najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym z rozpoznawaniem rysunków Limnu: Najlepsza do zdalnego korzystania z Tablicy z intuicyjnymi funkcjami

**Czego należy szukać w narzędziach AI do tworzenia tablic?

Kiedy szukasz najlepsze oprogramowanie do tablic z funkcjami AI, weź pod uwagę te funkcje, aby usprawnić burze mózgów i sesje współpracy w zespole:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Znajdź narzędzia AI Tablica, które są intuicyjne i łatwe w nawigacji, aby Twój zespół mógł skupić się na pomysłach, a nie na rozgryzaniu oprogramowania

Znajdź narzędzia AI Tablica, które są intuicyjne i łatwe w nawigacji, aby Twój zespół mógł skupić się na pomysłach, a nie na rozgryzaniu oprogramowania Współpraca w czasie rzeczywistym: Upewnij się, że każdy może wnieść swój wkład i natychmiast zobaczyć aktualizacje w narzędziach AI Tablica, pomagając zespołowi pozostać na tej samej stronie, bez względu na to, gdzie się znajdują

Upewnij się, że każdy może wnieść swój wkład i natychmiast zobaczyć aktualizacje w narzędziach AI Tablica, pomagając zespołowi pozostać na tej samej stronie, bez względu na to, gdzie się znajdują Integracja z innymi narzędziami: Wybierz narzędzia AI Tablica, które łączą się z istniejącymi aplikacjami - takimi jak narzędzia do planowania projektów, projektowania lub tworzenia dokumentów - w celu zapewnienia płynnej pracy

Wybierz narzędzia AI Tablica, które łączą się z istniejącymi aplikacjami - takimi jak narzędzia do planowania projektów, projektowania lub tworzenia dokumentów - w celu zapewnienia płynnej pracy Różnorodność szablonów i kształtów: Wybierz narzędzie z szerokim zakresem szablonów i kształtów umożliwiającym elastyczność w prezentowaniu pomysłów i organizowaniu myśli szablonów dla Tablic

Wybierz narzędzie z szerokim zakresem szablonów i kształtów umożliwiającym elastyczność w prezentowaniu pomysłów i organizowaniu myśli szablonów dla Tablic Dostępność i kompatybilność z urządzeniami: Upewnij się, że narzędzie działa na różnych urządzeniach i platformach, aby każdy członek zespołu mógł w nim uczestniczyć

10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia tablic

Gotowy, aby przenieść swoje sesje burzy mózgów na wyższy poziom?

Oto zestawienie dziesięciu najlepszych opcji, które usprawnią wizualne zarządzanie projektami . 👇

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia tablic AI i automatyzacji cyklu pracy) ClickUp to potężna, kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która zapewnia zespołom wsparcie w organizowaniu zadań, automatyzacji cykli pracy i usprawnianiu współpracy.

Znany ze swojej elastyczności, ClickUp dostarcza zakres narzędzi dostosowanych do usprawnienia zarządzania projektami, pomysłami i komunikacją w zespole. Integruje również zaawansowane funkcje AI, które upraszczają burzę mózgów, zwiększają wydajność i przekształcają koncepcje w wykonalne zadania.

Kluczowe dla atrakcyjności ClickUp są dwie funkcje, które na nowo definiują sposób, w jaki Teams przeprowadzają burze mózgów i planują:

Tablica ClickUp Tablice ClickUp ułatwiają wspólną burzę mózgów w czasie rzeczywistym. Służą one jako cyfrowy obszar roboczy, w którym Teams mogą wizualnie wymieniać się pomysłami, oferując wszystkim przestrzeń do wspólnego wnoszenia wkładu, komentowania i udoskonalania planów.

Spraw, aby współpraca w zespole była płynna i zorganizowana dzięki ClickUp Whiteboards

W przeciwieństwie do tradycyjnych tablic, ClickUp Whiteboards 3.0 łączy elementy wizualne bezpośrednio z zadaniami projektu, wypełniając lukę między pomysłami a ich realizacją. Pozwala to na dodawanie notatek, adnotacji do pomysłów i łączenie odpowiednich dokumentów bezpośrednio z obszarem roboczym. Możesz również użyć AI do generowania obrazów!

Przeprowadzaj burze mózgów, organizuj i twórz razem ze swoim zespołem w ClickUp Whiteboards

Na przykład, podczas spotkania dotyczącego wprowadzenia produktu na rynek, członkowie zespołu mogą dodawać pomysły, pytania i elementy działań, z których każdy jest oznaczony dla konkretnych członków zespołu w celu zapewnienia odpowiedzialności. Te wizualizacje stają się żywymi elementami, które można śledzić, aktualizować i przekształcać w wykonalne zadania w ClickUp.

Pomysły przechodzą od razu od burzy mózgów do realizacji, dzięki czemu Twój zespół idzie naprzód bez zbędnych kłopotów.

Funkcja Tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams w celu przeprowadzenia burzy mózgów lub dopracowania pewnych inicjatyw

Briettny Curtner, kierownik ds. programów

ClickUp Brain

Następny, ClickUp Brain to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca w obszarze roboczym. Pomaga Teams przezwyciężyć bloki kreatywności i przekształcić sesje burzy mózgów w ustrukturyzowane, wykonalne plany.

Generuj wizualizacje w Tablicach za pomocą ClickUp Brain, natychmiast ożywiając swoje pomysły

Zdolność ClickUp Brain do generowania obrazów bezpośrednio w aplikacji Whiteboards dodaje nowy poziom kreatywności do burzy mózgów.

Podczas planowania i burzy mózgów możesz poprosić Brain o stworzenie wizualizacji, takich jak diagramy, wykresy lub inne odpowiednie obrazy, aby wesprzeć swoje pomysły. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani ręcznie projektować wizualizacji - Brain zajmie się tym, dodając nową warstwę kreatywności do procesu burzy mózgów.

Konwertuj teksty na zadania bezpośrednio z Tablic za pomocą ClickUp Brain

Brain analizuje również Twój cykl pracy i rekomenduje szablony, które najlepiej pasują do Twojego projektu, jednocześnie tworząc zadania i podzadania w oparciu o Twoje pomysły. Ułatwia to przejście od burzy mózgów do działania bez utraty tempa.

_ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Budując ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne

Bazza Gilbert, Product Manager

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wspólna burza mózgów i dopracowywanie pomysłów w udostępnianej, interaktywnej przestrzeni, ułatwiającej płynną współpracę

Wspólna burza mózgów i dopracowywanie pomysłów w udostępnianej, interaktywnej przestrzeni, ułatwiającej płynną współpracę Efektywne zarządzanie zadaniami: Szybkie przekształcanie pomysłów w wyczyszczone elementy działania, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami

Szybkie przekształcanie pomysłów w wyczyszczone elementy działania, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami Usprawniony przepływ pracy: Łatwe przypisywanie i śledzenie zadań, zapewniające płynny postęp od burzy mózgów do wykonania

Łatwe przypisywanie i śledzenie zadań, zapewniające płynny postęp od burzy mózgów do wykonania kreatywne ulepszenia: automatyczne generowanie elementów wizualnych, które dodają głębi i przejrzystości omawianym pomysłom

automatyczne generowanie elementów wizualnych, które dodają głębi i przejrzystości omawianym pomysłom Automatyczna organizacja: Organizowanie pomysłów w wykonalne zadania, utrzymywanie wszystkiego w skupieniu i śledzenie w miarę ewolucji planów

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po wielu funkcjach i niestandardowych opcjach ClickUp

Tablic nie można jeszcze używać w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. FigJam (najlepszy do kreatywnej współpracy i burzy mózgów)

Via: FigJam FigJam, stworzony przez Figma, oferuje interaktywną tablicę online zaprojektowaną w celu ułatwienia zespołom współpracy wizualnej i burzy mózgów.

Uruchomiony w 2021 roku FigJam ułatwia interakcję w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi takich jak notatki samoprzylepne, naklejki do głosowania i kształty. Jest szczególnie skuteczny w organizowaniu złożonych projektów i cykli pracy, umożliwiając Teams zarządzanie kreatywnymi zadaniami w elastycznym środowisku.

Najlepsze funkcje FigJam

Generowanie niestandardowych szablonów w celu usprawnienia ustawień projektu za pomocą podpowiedzi opartych na AI

Automatyczne organizowanie plików i notatek FigJam w grupy tematyczne w celu rozpoznawania wzorców

Tworzenie wizualnych ram dla map myśli, cykli pracy lub retrospektyw w oparciu o podpowiedzi

Podsumowywanie dyskusji w celu wyjaśnienia kluczowych wniosków i dostosowania po sesjach burzy mózgów

Limity aplikacji FigJam

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm, ograniczająca elastyczność

Brak panelu warstw w plikach FigJam

Ceny FigJam

Starter Teams: Free

Free Profesjonalista: 5 USD/miesiąc za licencję

5 USD/miesiąc za licencję Organizacja: 5 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

5 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4.5/5 (ponad 440 recenzji)

4.5/5 (ponad 440 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 25 recenzji)

3. Mural (najlepszy do zdalnej burzy mózgów i planowania)

Via: Mural Mural to platforma do tworzenia tablic online dla Teams, którzy chcą przeprowadzać burze mózgów, planować i organizować projekty. Integruje się z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i Jira, dzięki czemu nadaje się do różnych cykli pracy.

Narzędzie to jest idealne dla zdalnych i hybrydowych zespołów skupionych na wizualizacji pomysłów i efektywnej pracy zespołowej.

Najlepsze funkcje

Generowanie i organizowanie notatek, zmniejszając wysiłek manualny podczas sesji burzy mózgów

Przyspieszenie rutynowych zadań, takich jak tworzenie szablonów, przypisywanie elementów działań i zarządzanie sesjami współpracy

Tworzenie map myśli i grupuj notatki według tematów, aby ujawnić połączenia

Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki solidnej ochronie danych podczas współpracy

Muralne limity

Duże tablice mogą stać się trudne w zarządzaniu w miarę skalowania projektów

Wydajność może spadać podczas obsługi tablic o dużej zawartości z wieloma współpracownikami

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Ceny murali

Free

Teams: $12/miesiąc za członka

$12/miesiąc za członka Business: 18 USD/miesiąc za członka (rozliczane rocznie)

18 USD/miesiąc za członka (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje murali

G2: 4.6/5 (1370+ recenzji)

4.6/5 (1370+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (130+ opinii)

Pro Tip: Zamiast dodawać kolejne notatki, użyj funkcji komentarzy, aby omówić konkretne pomysły lub elementy na tablicy. Pomaga to skupić się na rozmowach i sprawia, że współpraca jest bardziej interaktywna.

4. Tablica Explain Wszystko (najlepsza do tworzenia interaktywnych lekcji i prezentacji)

Via: Wyjaśnij Wszystko Tablica Explain Wszystko to wszechstronna platforma do tworzenia interaktywnych lekcji, samouczków i prezentacji. Umożliwia użytkownikom dodawanie adnotacji, rysowanie i wyjaśnianie koncepcji w czasie rzeczywistym, co czyni ją doskonałym wyborem do współpracy zdalnej i osobistej.

Multimedialne możliwości narzędzia wspierają pracę z plikami PDF, obrazami i materiałami wideo, oferując elastyczność w zakresie danych powstania.

Wyjaśnij Wszystko najlepsze funkcje

Automatyzacja danych powstania zawartości, w tym redagowanie tekstu i generowanie wizualizacji do prezentacji

Niestandardowe obrazy generowane przez AI w oparciu o potrzeby projektu,ulepszanie wizualnego storyboardingu Tworzenie map podróży użytkowników i generowanie spostrzeżeń w celu poprawy projektowania UX we wszystkich obszarach

Współpraca w czasie rzeczywistym z płynnymi aktualizacjami dla wszystkich uczestników

Wyjaśnij wszystkie limity

Opanowanie zaawansowanych funkcji AI może zająć trochę czasu

Niektóre integracje innych firm, zwłaszcza te spoza narzędzi edukacyjnych lub narzędzi do prezentacji, mogą nie działać płynnie

Wyjaśnij ceny Wszystko

Free

Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Oceń i zrecenzuj Wszystko

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Google Jamboard (najlepszy do prostej współpracy i notatek)

Via: Google Google Jamboard to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia cyfrowych tablic, które umożliwia interakcję z "dżemami" nawet 50 użytkownikom

Dzięki prostemu interfejsowi Jamboard pomaga zespołom w burzy mózgów i efektywnym udostępnianiu pomysłów. Narzędzie dobrze integruje się z innymi aplikacjami z obszaru roboczego Google, dzięki czemu jest wygodne dla organizacji już korzystających z produktów Google.

Najlepsze funkcje Google Jamboard

Konwertowanie odręcznych notatek na tekst w celu łatwego dostosowywania i płynnego udostępniania

Udoskonalanie szkiców w dopracowane, dobrze zdefiniowane kształty w celu uzyskania wyraźniejszych wizualizacji

Zapisuj i uzyskuj dostęp do Jamów bezpośrednio z Dysku Google, aby uprościć ich przechowywanie

Bezpośrednie wstawianie obrazów z wyszukiwarki Google do bieżących dżemów

limity Google Jamboard

Każdy jam jest ograniczony do 20 slajdów, co ogranicza rozszerzenia projektów

Brak funkcji osadzania audio lub wideo, co ogranicza możliwości interaktywne

Notatki samoprzylepne mają limit 171 znaków

Cennik Google Jamboard

Free Forever na zawsze

Oceny i recenzje Google Jamboard

G2: 4.3/5 (65+ recenzji)

4.3/5 (65+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 120 recenzji)

Pro Tip: Podziel swoją tablicę na warstwy lub sekcje, aby zachować porządek. Kategoryzowanie informacji pomaga podzielić złożone pomysły na prostsze, bardziej strawne fragmenty, ułatwiając skupienie się i ustalanie priorytetów.

6. Miro (najlepsza do współpracy wizualnej i tworzenia pomysłów)

Via: Miro Miro to platforma oparta na tablicy do współpracy, przeznaczona do burzy mózgów, planowania i wizualizacji pomysłów. Jego funkcje oparte na AI, takie jak strukturyzowanie pomysłów w zautomatyzowane cykle pracy i oferowanie sugestii dotyczących zawartości, zwiększają wydajność i kreatywność.

Co więcej, szeroki zakres szablonów i integracja z narzędziami takimi jak Slack i Jira sprawiają, że dobrze nadaje się do różnych branż i struktur zespołów.

Najlepsze funkcje Miro

Przekształcanie sesji burzy mózgów w zorganizowane cykle pracy i diagramy

Automatyczne przekształcanie odręcznych notatek i szkiców w edytowalne formaty cyfrowe

Generowanie pomysłów, obrazów i kodu na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika w celu przyspieszenia tworzenia pomysłów i szybszego wprowadzania ich na rynek

Tworzenie diagramów UML i schematów blokowych z podpowiedzi tekstowych w celu łatwej edycji

Miro limit

AI czasami brakuje kontekstu, zwłaszcza w mapach myśli o bardziej złożonych strukturach

Limity użycia AI mogą zakłócać cykl pracy i utrudniać kreatywność

Ceny Miro

Free

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Miro oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6830+ recenzji)

4.7/5 (6830+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1575+ opinii)

7. Tablica Microsoft (najlepsza do wspólnej burzy mózgów i udostępniania pomysłów w czasie rzeczywistym)

Via: Microsoft Microsoft Tablica to elastyczna przestrzeń cyfrowa, która umożliwia zespołom efektywną współpracę.

Ulepszone przez Microsoft Copilot narzędzie usprawnia współpracę i zwiększa wydajność, dzięki czemu jest idealne dla Teams poszukujących kreatywnych i zorganizowanych cykli pracy. Jest to świetna opcja dla Teams pracujących nad różnymi projektami w różnych branżach, szczególnie tych, które już należą do ekosystemu Microsoft.

Najlepsze funkcje Microsoft Tablica

Korzystaj z funkcji opartych na AI, aby podsumowywać sesje burzy mózgów i podkreślać kluczowe wyniki

Osadzanie plików, takich jak dokumenty Word, arkusze Excel lub pliki PDF, bezpośrednio na tablicy w celu łatwego odwoływania się do nich

Zapisz i wyeksportuj swoją tablicę jako obraz lub PDF, aby udostępniać ją innym

Płynna integracja z narzędziami Microsoft, takimi jak Teams i OneNote, zapewniająca ujednoliconą współpracę

Limity aplikacji Microsoft Tablica

Wydajność może spadać podczas pracy na złożonych tablicach z wieloma współpracownikami

Tylko do 10 osób może współpracować jednocześnie, co ogranicza interakcje zespołowe na dużą skalę

Brak zaawansowanych funkcjinarzędzi do tworzenia diagramówktóre są dostępne na innych platformach

Cena Microsoft Tablica

Free

Microsoft 365 Personal: 70 USD/rok

70 USD/rok Microsoft 365 Family: 100 USD/rok

Oceny i recenzje Microsoft Tablica

G2: 4,5/5 (ponad 45 recenzji)

4,5/5 (ponad 45 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 145 recenzji)

8. Stormboard (najlepszy do organizowania i ustalania priorytetów pomysłów zespołu)

Via: Stormboard Stormboard to intuicyjne narzędzie do cyfrowej tablicy usprawniające burzę mózgów i zarządzanie pomysłami.

Dzięki StormAI użytkownicy korzystają z kontekstowych sugestii, które usprawniają proces burzy mózgów. Jego wielojęzyczne wsparcie promuje współpracę między globalnymi Teams. Narzędzie to jest świetne dla Teams szukających prostej, ale potężnej platformy do zarządzanie projektami za pomocą Tablicy .

Najlepsze funkcje tablicy

Generowanie niestandardowych szablonów na podstawie istniejącej zawartości i celów projektu

Automatycznie podsumowuj pomysły i organizuj notatki, pomagając zespołom śledzić postępy i zachować przejrzystość

Tworzenie wielojęzycznego środowiska, umożliwiającego globalnym zespołom łatwiejszą współpracę

Łatwe przenoszenie, zmiana rozmiaru i organizowanie notatek, obrazów i innych elementów na tablicy za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania

Aktualne limity

Wydajność może spadać podczas pracy z większymi teamami lub tablicami z dużą ilością danych

Ograniczone opcje kolorów dla kart, co może wpływać na organizację wizualną

Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z braku możliwości usunięcia użytkowników z tablicy

Cennik Stormboard

Free

Business: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Stormboard

G2: 4.4/5 (75+ recenzji)

4.4/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Pro Tip: W przeciwieństwie do fizycznych tablic, te cyfrowe często oferują nieskończoną przestrzeń. Nie czuj się ograniczony do małego obszaru - wykorzystaj całą kanwę do szkicowania szczegółowych cykli pracy, map lub diagramów. W razie potrzeby zawsze możesz powiększyć lub pomniejszyć obraz.

9. Ziteboard (najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym z rozpoznawaniem rysunków)

Via: Ziteboard Ziteboard to narzędzie do tworzenia tablic online przeznaczone do szybkiej i łatwej współpracy. Oferuje funkcje takie jak rozpoznawanie kształtów i intuicyjne pomoce do rysowania. Pozwala użytkownikom na wspólną pracę na tym samym wirtualnym płótnie bez konieczności pobierania plików, co czyni go szczególnie przydatnym dla zdalnych teamów.

Zdolność Ziteboard do rozpoznawania intencji użytkownika podczas rysowania sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do współpracy Narzędzie AI dla projektantów dla projektantów, edukatorów i zdalnych teamów, których celem jest efektywna współpraca i szkicowanie pomysłów.

Najlepsze funkcje Ziteboard

Rysowanie kształtów i natychmiastowe przekształcanie ich w idealne formularze, takie jak koła, kwadraty i prostokąty, w celu zapewnienia dokładności

Ulepszanie rysunków odręcznych poprzez wygładzanie linii, tworząc wyraźniejsze, bardziej interpretowalne wizualizacje

Rysuj z łatwością, ponieważ narzędzie reaguje na dane wprowadzane na tablicy

Wykorzystaj nieskończoną powierzchnię Canva, aby swobodnie rozwijać swoje pomysły, nie martwiąc się o przestrzeń

Limity tablicy

Limit do trzech podstawowych kolorów, ograniczający kreatywną ekspresję i różnorodność wizualną

Zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona liczba tablic i ulepszone narzędzia do współpracy, są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Ziteboard

Free

Tydzień pro: $5/tydzień

$5/tydzień Miesięczny pro: $9/miesiąc

$9/miesiąc Roczny pro: $85/rok

$85/rok Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Ziteboard

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Limnu (najlepszy do zdalnego korzystania z Tablicy z intuicyjnymi funkcjami)

Via: X Limnu dostarcza rozwiązanie cyfrowej tablicy dla zdalnych Teams. Zapewnia wsparcie dla współpracy techniki burzy mózgów i jest idealny do sesji kreatywnych, spotkań dotyczących planu i zadań związanych z rozwiązywaniem problemów.

Intuicyjny interfejs oprogramowania zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby tablic, aktualizacji w czasie rzeczywistym i integracji ze Slackiem.

Najlepsze funkcje Limnu

Naśladowanie rzeczywistej tablicy dzięki algorytmom AI, które zapewniają płynne wrażenia przypominające pisanie piórem

Interakcja w czasie rzeczywistym z natychmiastowymi aktualizacjami i bez opóźnień, zapewniająca płynne uczestnictwo dla wszystkich

Niestandardowy obszar roboczy poprzez wykluczenie niepotrzebnych narzędzi dla usprawnionego i skoncentrowanego środowiska

Obsługa wielu projektów jednocześnie z nieograniczoną liczbą tablic w celu zwiększenia elastyczności dla członków zespołu

Limitu ograniczenia

Brak wbudowanej funkcji udostępniania ekranu

Wymaga od uczestników tworzenia kont, co może powodować tarcia, zwłaszcza dla zewnętrznych współpracowników

Nie ma możliwości odzyskania tablic po zakończeniu sesji

Ceny Limnu

Free

Pro: $5/miesiąc

$5/miesiąc Teams: $8/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Limnu

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Niektóre tablice mają wbudowane narzędzia do głosowania lub zbierania opinii. Użyj ich, aby nadać priorytet pomysłom lub zebrać opinie na temat tego, co powinno być następne. Może to pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji i zapewnić, że głos zespołu zostanie wysłuchany.

Collaborate Smarter With ClickUp AI, Illuminating Your Teamwork Współpracuj inteligentniej z ClickUp AI, ułatwiając pracę zespołową

Narzędzia AI do tworzenia tablic mają wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wspieranie kreatywności i usprawnianie współpracy. Narzędzia te mogą pomóc w organizowaniu pomysłów, tworzeniu map strategii i przełamywaniu bloków burzy mózgów - wszystko w jednym miejscu.

ClickUp łączy w sobie moc Tablic i Mózgu, aby zwiększyć kreatywność i usprawnić współpracę.

Tablice pozwalają Teamsom na wizualną burzę mózgów i organizowanie pomysłów, podczas gdy Brain wykorzystuje AI, aby pomóc przezwyciężyć bloki twórcze i utrzymać przepływ pomysłów.

Razem sprawiają, że ClickUp jest idealnym narzędziem do inteligentniejszej i wydajniejszej pracy zespołowej.

Zarejestruj się za Free już dziś!