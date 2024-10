21 Free szablonów tabel zwiększających wydajność

Czujesz się przytłoczony długimi, zagraconymi dokumentami? Tabele to świetny sposób na uporządkowanie danych w przejrzysty, ustrukturyzowany format. Mogą one pomóc w porównywaniu produktów, śledzeniu projektów, obsłudze raportów finansowych, zarządzaniu zapasami lub analizowaniu wyników ankiet.

Jednak tworzenie nowej tabeli od podstaw dla każdego zadania może być czasochłonne. Z drugiej strony, wstępnie zaprojektowana tabela pozwala zaoszczędzić wysiłek i czas, pomagając skupić się na ważnych zadaniach.

I tu z pomocą przychodzą szablony tabel!

W tym wpisie na blogu zebraliśmy 21 najlepszych darmowych szablonów tabel, które są w pełni konfigurowalne i zaprojektowane tak, aby ułatwić ci życie. Gotowy, aby zmniejszyć wysiłek manualny i stać się bardziej zorganizowanym? Zaczynajmy!

Czym są szablony tabel?

Szablony tabel to ustrukturyzowane układy wierszy i kolumn używane do rejestrowania i prezentowania informacji w zorganizowany sposób, takich jak dane klientów, transakcje finansowe, zadania do wykonania, budżety i inne.

Oto kluczowe elementy szablonów tabel:

Wiersz nagłówka: Każda kolumna w górnym wierszu szablonu tabeli posiada etykiety zapewniające kontekst dla danych dostarczanych poniżej. Etykiety zależą od przeznaczenia szablonu. Na przykład, jeśli szablon służy do śledzenia projektów, etykiety to "Nazwa zadania", "Przypisane do", "Data rozpoczęcia", "Termin rozpoczęcia" itp.

Co składa się na dobry szablon tabeli?

Dobry szablon tabeli porządkuje dane i ułatwia ich odczyt. Oto kluczowe funkcje, które sprawiają, że szablon tabeli jest dobry:

Wyczyszczona struktura : Wybieraj puste szablony z łatwą do naśladowania strukturą i dobrze zdefiniowanymi nagłówkami, wierszami, kolumnami i spójnym formatem. Sprawia to, że wprowadzanie danych jest intuicyjne i zwiększa czytelność

: Wybieraj puste szablony z łatwą do naśladowania strukturą i dobrze zdefiniowanymi nagłówkami, wierszami, kolumnami i spójnym formatem. Sprawia to, że wprowadzanie danych jest intuicyjne i zwiększa czytelność Wbudowane funkcje i formuły : Wybieraj szablony tabel z wbudowanymi formułami i funkcjami, zwłaszcza podczas pracy ze złożonymi wartościami. Zmniejszają one ilość pracy ręcznej i błędów w obliczeniach

: Wybieraj szablony tabel z wbudowanymi formułami i funkcjami, zwłaszcza podczas pracy ze złożonymi wartościami. Zmniejszają one ilość pracy ręcznej i błędów w obliczeniach Skalowalność : Szukaj szablonów tabel, które mogą pomieścić duże ilości danych. Gwarantuje to, że szablon pozostanie przydatny w miarę rozwoju firmy bez konieczności częstych aktualizacji i przeprojektowywania

: Szukaj szablonów tabel, które mogą pomieścić duże ilości danych. Gwarantuje to, że szablon pozostanie przydatny w miarę rozwoju firmy bez konieczności częstych aktualizacji i przeprojektowywania Atrakcyjność wizualna : Wybierz profesjonalnie wyglądające szablony tabel, aby dodać je bezpośrednio do raportowania i prezentacji. Pozwala to interesariuszom na interpretację informacji na pierwszy rzut oka

: Wybierz profesjonalnie wyglądające szablony tabel, aby dodać je bezpośrednio do raportowania i prezentacji. Pozwala to interesariuszom na interpretację informacji na pierwszy rzut oka Łatwość użycia : Uzyskaj szablony tabel, które są łatwe w użyciu i intuicyjne oraz oferują przewodniki ułatwiające rozpoczęcie pracy, dzięki czemu Twój zespół może z nich korzystać bez większego przeszkolenia

: Uzyskaj szablony tabel, które są łatwe w użyciu i intuicyjne oraz oferują przewodniki ułatwiające rozpoczęcie pracy, dzięki czemu Twój zespół może z nich korzystać bez większego przeszkolenia Możliwość dostosowania: Upewnij się, że wybrane szablony mogą być niestandardowe w oparciu o twoje potrzeby i wybory. Poszukaj opcji dodawania niestandardowych pól i zmiany kolorów, obramowania, wyświetlania, stylu, układu i innych elementów

Zanim omówimy każdy z szablonów tabel ClickUp, zapoznajmy się z funkcją widoku tabeli ClickUp. Widok tabeli w ClickUp pozwala wizualizować dane i zarządzać budżetami, informacjami o klientach, zapasami, finansami i nie tylko. Funkcja ta umożliwia szybkie tworzenie wydajnych arkuszy kalkulacyjnych z niestandardowymi polami.

Pomaga również połączyć zadania, dokumenty i zależności w celu zorganizowania pracy i udostępniania tabel interesariuszom, aby byli na bieżąco.

Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione poniżej szablony ClickUp mają wsparcie dla widoku tabeli. Oznacza to, że można uzyskać dostęp do wielu niestandardowych typów pól, atrybutów, kategorii, statusów i innych dostosowań. Bez względu na to, z jakiego urządzenia lub systemu operacyjnego korzystasz, tabele ClickUp działają wszędzie ✨

tworzenie niestandardowych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą ClickUp Table View_

21 najlepszych szablonów tabel Free

Od katalogów Business i budżetowania po szablony arkuszy kalkulacyjnych, zebraliśmy tutaj wyczerpującą listę szablonów tabel. Rzućmy okiem!

1. Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Śledzenie sprawozdań finansowych i budżetów z ClickUp Editable Spreadsheet Template

Jeśli zmagasz się ze śledzeniem statusu finansowego swojej firmy, nadszedł czas, aby przejąć kontrolę dzięki Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp . Możesz użyć tego szablonu tabeli do zarządzania złożonymi sprawozdaniami finansowymi swojej firmy.

Pomaga on śledzić miesięczną sprzedaż brutto/netto, zyski i straty, a także statusy zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Dzięki temu szablon arkusza kalkulacyjnego można

Automatyzacja wprowadzania danych

Tworzyć niestandardowe formuły do obliczania sprzedaży brutto, zysku brutto i sprzedaży netto

Śledzenie postępów projektów i inwestycji za pomocą wizualizacji

Zmniejszyć liczbę błędów przy wprowadzaniu danych

Zapewnić spójność danych we wszystkich dokumentach finansowych

Co nam się podobało: Szablon umożliwia dodawanie niestandardowych formuł i równań w celu szybkiego obliczania liczb. Ponadto umożliwia śledzenie inwestycji za pomocą intuicyjnych wizualizacji.

2. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Zarządzaj wszystkimi informacjami o kliencie w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Spreadsheet Template

Żonglowanie istniejącymi klientami i poszukiwanie nowych potencjalnych klientów nie jest łatwe. The Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp może ułatwić ten proces.

Możesz udokumentować wszystkie ważne informacje o kliencie, takie jak nazwa klienta, typ biznesu, branża, adres, e-mail, numer kontaktowy i inne. Można również osadzić strony internetowe klientów i zsynchronizować Kalendarz Google. Pomaga to usprawnić wdrażanie klientów i poprawić procesy obsługi klienta.

Co nam się podobało: Ten szablon arkusza kalkulacyjnego zawiera widok formularza, który pomaga tworzyć formularze od podstaw do zbierania danych. Można go użyć do łatwego generowania formularzy do zbierania informacji o kliencie i formularzy do zbierania opinii na temat bieżących procesów.

3. Szablon katalogu firm ClickUp

Zarządzaj wszystkimi kontaktami z partnerami, dostawcami i klientami za pomocą darmowego szablonu ClickUp Business Directory Template

Podobnie jak format Yellow Pages, szablon Szablon ClickUp Business Directory służy do tworzenia bazy danych kontaktów, w której można znaleźć szczegółowe informacje o klientach, potencjalnych klientach i sprzedawcach

Na przykład, jeśli jesteś małą firmą szukającą potencjalnych współpracowników, możesz użyć tego szablonu do stworzenia zorganizowanej listy lokalnych firm.

Ten szablon pomoże ci:

Zbierać i przechowywać informacje o potencjalnych klientach, partnerach biznesowych i sprzedawcach

Połączyć się z innymi Businessami w swojej branży i budować relacje

Organizować informacje kontaktowe w łatwy do odesłania sposób

Co nam się podobało: Może to być świetny punkt wyjścia dla profesjonalistów próbujących organizować i śledzić informacje o klientach lub dostawcach. Można zastąpić Baza danych Excel z tym darmowym szablonem do prowadzenia listy firm i partnerów, którzy mogą potrzebować Twoich produktów lub usług.

4. Szablon katalogu pracowników ClickUp

Uzyskaj dostęp do aktualnych informacji o pracownikach dzięki szablonowi katalogu pracowników ClickUp

Podobnie jak szablon Business Directory, szablon Szablon katalogu pracowników ClickUp centralizuje dane pracowników, w tym rolę zawodową, lokalizację, dział, e-mail, telefon, adres i inne.

Szablon tabeli ułatwia wdrożenie, dostarczając istotnych informacji o menedżerach, współpracownikach i innych pracownikach w organizacji. Dodatkowo szablon katalogu umożliwia płynną i bezpieczną komunikację z pracownikami.

Co nam się podobało: Maintainer wszystkich danych pracowników w jednym miejscu może pomóc w celach zgodności i pozwala szybko wyszukać zaktualizowane informacje o pracownikach lub współpracownikach.

5. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Bezproblemowe zarządzanie projektami dzięki szablonowi ClickUp Project Management Spreadsheet Template

Jeśli zarządzasz wieloma projektami jednocześnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zgubisz się w śledzeniu szczegółów i opóźnisz realizację projektu.

Szablon Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp pomaga pomyślnie zakończyć wszystkie złożone projekty. Posiada dostosowywane wiersze i kolumny do śledzenia rezultatów na różnych etapach projektu

Dzięki temu szablonowi tabeli możesz:

Wizualizować oś czasu projektu

Planować izarządzanie budżetami projektów* Bieżące informowanie interesariuszy

Śledzenie postępu prac w czasie rzeczywistym

Organizowanie wszystkich informacji o projekcie w jednym miejscu

Śledzenie zależności między zadaniami w celu zapewnienia terminowej realizacji projektu

Co nam się podobało: Ten szablon zawiera widoki listy, tabeli i kalendarza, dzięki czemu wszystkie informacje są łatwo dostępne i uporządkowane.

6. Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp

Jeśli nadal borykasz się z Arkuszami Google do zarządzania swoim biznesem nieruchomości, nadszedł czas, aby się przestawić Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp dla nieruchomości jest idealnym alternatywa dla Arkuszy Google .

Ten szablon zapewnia kompleksowy przegląd portfolio nieruchomości. Możesz śledzić przynoszące dochód leady, przekształcać je w klientów i utrzymywać aktualną listę nieruchomości do sprzedania

Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości pomaga:

Śledzenie przychodzących leadów i transakcji w trakcie realizacji

Szczegółowo monitorować transakcje na rynku nieruchomości, w tym daty zamknięcia, cenę sprzedaży, podatki, prowizje, wydatki itp.

Rejestrować ceny rynkowe w celu analizowania i szacowania ROI, przepływów pieniężnych itp.

Co nam się podobało: Aplikacja oferuje niestandardowe widoki, takie jak Property View, All Properties View, Sold View i Location View, które ułatwiają zarządzanie cyklem pracy.

7. Szablon śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Zarządzanie procesem sprzedaży wymaga pełnej widoczności potencjalnych klientów, spotkań, ofert i transakcji. Należy śledzić nazwy potencjalnych klientów, kontakty, scenę sprzedaży, rozmowy wyjaśniające, daty spotkań, zamknięte/utracone transakcje itp.

To właśnie tutaj Szablon ClickUp Sales Tracker ułatwia pracę.

Dostarcza on podstawowych informacji potrzebnych do zarządzanie projektami sprzedażowymi . Możesz również śledzić wyniki swojego teamu w czasie rzeczywistym, usprawnić podejmowanie decyzji i stworzyć strategię sprzedaży opartą na danych

Aby rozpocząć, pobierz pusty szablon i wykonaj następujące kroki.

Ustaw zadania do śledzenia celów sprzedażowych, współczynników konwersji, opinii klientów i nie tylko

Zacznij śledzić swoją aktywność sprzedażową i ustaw automatyczne przypomnienia o działaniach następczych i interakcjach z klientami

Utwórz plikPulpit ClickUp do śledzenia bieżącej i projektowanej sprzedaży oraz innych wskaźników, w tym kosztu sprzedaży, przychodów itp.

Analizuj dane sprzedażowe, aby zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy

Co nam się podobało: Widok Sales Tracker i Sales Volume per Month umożliwiają śledzenie i analizowanie wyników sprzedaży. Dodatkowo, widok Sales Status per Product dostarcza zasobów i spostrzeżeń dotyczących zarządzania sprzedażą.

8. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Czy Twój zespół nie osiąga swoich celów sprzedażowych? The Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp pomaga śledzić cotygodniowe cele, aby zmaksymalizować wysiłek zespołu.

Pozwala śledzić tygodniowe wyniki sprzedaży i wskaźniki KPI, w tym współczynnik konwersji potencjalnych klientów, wielkość sprzedaży według kanału, całkowitą sprzedaż itp. w jednym miejscu.

Możesz edytować komórki szablonu tabeli, aby rejestrować cotygodniowe zimne połączenia, działania następcze, przekonwertowane połączenia, zaplanowane spotkania i nie tylko. Ten szablon pomaga:

Śledzenie wyników sprzedaży

Dostrzec obszary wymagające poprawy

Analizować i udostępniać niestandardowe informacje o klientach swojemu zespołowi

Co nam się podobało: Widok tygodniowy i widok bieżącego tygodnia umożliwiają zarządzanie zadaniami związanymi z cotygodniowym raportowaniem sprzedaży. Ponadto widok raportu sprzedaży na koniec dnia i widok raportów dostarczają narzędzi do śledzenia i generowania raportów sprzedaży.

9. Szablon planu budżetu osobistego ClickUp

Szablon planu budżetu osobistego ClickUp

Jeśli masz trudności ze śledzeniem swoich finansów, mimo że próbujesz różnych sposobów narzędzi bazodanowych nadszedł czas, aby uprościć ten proces za pomocą narzędzia Szablon planu budżetu osobistego ClickUp . Możesz użyć tego szablonu, aby notować swoje wydatki w różnych kategoriach, takich jak "Wydatki na stronę główną", "Koszty transportu", "Wydatki na życie" i "Ubezpieczenie"

Szablon pomaga:

Śledzenie swoich działań finansowych

Ustawienie celów finansowych

Zidentyfikować wydatki, które można zmniejszyć lub usunąć, aby poprawić budżet

Możesz również wyświetlić miesięczne podsumowanie budżetu i użyć pola niestandardowego Odchylenie, aby zidentyfikować dodatkowe wydatki.

Co nam się podobało: Ten szablon pomaga kontrolować dochody i wydatki, dzięki czemu można opracować budżet, który pasuje do stylu życia i osiągnąć cele finansowe.

10. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Szablon raportu budżetowego ClickUp

Najskuteczniejszym sposobem na planowanie i realizację projektów w ramach budżetu jest regularne śledzenie i analizowanie wydatków. Szablon raportu budżetowego ClickUp przychodzi z pomocą tutaj!

Zapewnia on odpowiedni układ tabeli, dzięki czemu uzyskasz szczegółowy widok swoich przeszłych i obecnych wyników finansowych. W ten sposób możesz zidentyfikować obszary, w których można zmniejszyć wydatki i tworzyć raporty budżetowe w krótszym czasie.

Szablon raportowania budżetowego pomaga:

Śledzenie wydatków w różnych działach

Identyfikować potencjalne problemy finansowe

Analizować i prezentować dane finansowe interesariuszom

Co nam się podobało: Szablon ułatwia wykrywanie potencjalnych problemów finansowych i unikanie nadmiernych wydatków. Pomaga również podejmować bardziej świadome decyzje i efektywniej alokować zasoby.

11. Szablon prostego budżetu ClickUp

Szablon prostego budżetu ClickUp

Z Prosty szablon budżetu ClickUp możesz uporządkować i śledzić wszystkie swoje dochody i wydatki w schludnej tabeli bez przytłoczenia dużą ilością liczb.

Szablon pomaga:

Ustawienie celów finansowych

Zidentyfikować obszary, w których ponosisz nadmierne wydatki

Śledzenie miesięcznych dochodów i wydatków

Zidentyfikować obszary potencjalnego wzrostu finansowego

Aby edytować ten szablon, wprowadź swoje źródła dochodów i wydatki. Użyj Cele ClickUp do ustawienia celów budżetowych i wizualnego śledzenia postępów. Następnie wykorzystaj pola niestandardowe, aby zsumować swoje dochody i wydatki oraz obliczyć budżet. Na koniec dodaj powtarzające się zadania, aby przypomnieć sobie o sprawdzeniu budżetu co miesiąc.

Co nam się podobało: Pomaga przyjąć zorientowane na cele podejście do zarządzania finansami.

12. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp.

Efektywne zarządzanie czasem pomaga zwiększyć wydajność i utrzymać zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ale jeśli nadal polegasz na zwykłych, starych arkuszach Excela do śledzenia i zarządzania czasem, nadszedł czas, aby zmienić swoje podejście. Obliczanie czasu w Excelu wymaga użycia wielu formuł, co może być skomplikowane. Zamiast tego mamy prostszy sposób - metodę Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp .

Ten szablon umożliwia ustawienie terminów, śledzenie, kategoryzowanie i ustalanie priorytetów działań oraz szacowanie czasu poświęconego na każde zadanie. Możesz uzyskać przegląd swoich zadań za pomocą Tablice Kanban i określić najbardziej czasochłonne czynności.

Co nam się podobało: Pomaga wizualnie śledzić i eliminować blokery wydajności za pomocą narzędzi takich jak tablice Kanban.

13. Szablon arkusza prowizji ClickUp

Szablon arkusza prowizji od sprzedaży ClickUp

Jeśli współpracujesz z wieloma przedstawicielami handlowymi, konsultantami lub agentami nieruchomości, Szablon arkusza prowizji ClickUp jest idealnym narzędziem do śledzenia i obliczania prowizji.

Możesz użyć tego szablonu do rejestrowania całkowitej sprzedaży i prowizji zarobionych przez poszczególnych przedstawicieli lub agentów. Dodatkowo, pomaga on śledzić premie pracowników w tym samym arkuszu.

Ten szablon tabeli pomaga:

Dokładnie śledzić indywidualne zarobione prowizje

Zapewnić ustawienie i spotkanie celów sprzedażowych

Dostrzec obszary do poprawy

Poprawić wyniki zespołu

Uzyskanie widoczności rozwoju firmy i trendów

Co nam się podobało: Szablon arkusza prowizji pomaga również ocenić ogólne trendy i wyniki sprzedaży w celu sprawiedliwego obliczenia prowizji od sprzedaży.

14. Szablon ClickUp Accounts Payable

Szablon zobowiązań ClickUp

Gdy masz do czynienia z wieloma dostawcami, śledzenie zobowiązań na papierze staje się trudnym zadaniem. Łatwo też przegapić terminy płatności.

Ale dzięki Szablon ClickUp Accounts Payable śledzenie zobowiązań jest bezproblemowe. Pomaga zarządzać cyklami płatności w sposób wydajny i dokładny. Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie szczegółów faktury, takich jak kwota rozliczenia, warunki płatności, typ, saldo do zapłaty, termin płatności itp.

Zmniejszyć liczbę błędów przy wprowadzaniu danych

Uzyskać uporządkowany widok zaległych płatności

Zapobiegać pomijaniu terminów płatności

Poprawić budżetowanie i prognozę przepływów pieniężnych

Co nam się podobało: Ten szablon oferuje niestandardowe widoki, w tym widok zobowiązań, widok procesu płatności i widok typu płatności, aby pomóc w efektywnym zarządzaniu wydatkami firmy.

15. ClickUp Prosty szablon CRM

Prosty szablon CRM ClickUp

Powodzenie w biznesie wymaga znajomości swoich klientów i dbania o nich. Jednak gdy liczba klientów rośnie, zarządzanie relacjami staje się trudne. W takim przypadku potrzebna jest dobrze zarządzana baza danych klientów. Prosty szablon CRM firmy ClickUp pozwala stworzyć jedno źródło prawdy dla informacji kontaktowych klientów. Możesz śledzić klientów, dostawców, sprzedaż i inne ważne dane na jednym ekranie. Dodatkowo pomaga analizować opinie klientów i trendy .

Najlepsze jest to, że można użyć Automatyzacja ClickUp aby ustawić przypomnienia dla niestandardowych działań następczych. Dzięki temu nie przegapisz spotkań i żaden z Twoich klientów nie pozostanie w tyle.

Co nam się podobało: Korzystając z tego niestandardowego szablonu tabeli, można uzyskać kompleksowy widok interakcji z klientami. Pomaga to usprawnić proces podejmowania decyzji, poprawić jakość obsługi klienta i usprawnić procesy sprzedaży.

16. Szablon CRM sprzedaży ClickUp

Zarządzaj i śledź potencjalnych klientów oraz ulepszaj interakcje z nimi dzięki szablonowi CRM ClickUp dla sprzedaży

Zbudowanie skutecznego CRM jest kluczem do rozwoju biznesu. Jednak stworzenie go od podstaw może być skomplikowane. Dlatego potrzebujesz Szablony CRM . Oferują one gotowe ramy do usprawnienia i automatyzacji procesów CRM, w tym zarządzania danymi klientów i śledzenia potoków.

Jednym z takich szablonów jest Szablon ClickUp Sales CRM który pomaga wizualizować możliwości w lejku sprzedaży. Możesz użyć tego szablonu do identyfikacji potencjalnych klientów, zamykania transakcji, śledzenia wyników sprzedaży i odkrywania niestandardowych informacji o klientach.

Szablon ClickUp Sales CRM pomaga:

Organizować wszystkie dane niestandardowe klientów w jednym miejscu

Uzyskać widoczność interakcji z niestandardowymi klientami

Uzyskać wgląd w lejek sprzedaży w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Automatyzację wprowadzania danych

Co nam się podobało: Ten szablon tabeli oferuje analitykę w czasie rzeczywistym i bazę danych bez kodu, dzięki czemu jest bardzo łatwy w dostosowaniu i użyciu. Ponadto można użyć Zadania ClickUp do monitorowania opinii i recenzji niestandardowych klientów.

17. Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp

Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp

"Poznaj swojego wrogiego konkurenta 🥷

Zamknięte śledzenie konkurencji pomaga zidentyfikować luki rynkowe i poznać najnowsze trendy w branży. Z Szablon ClickUp do śledzenia konkurencji zadanie staje się znacznie łatwiejsze.

Pomaga on śledzić produkty konkurencji - ich funkcje, ceny, rozwiązywane przez nie problemy, aktualizacje i inne. Ten szablon tabeli pozwala również stworzyć repozytorium informacji o konkurentach - ich wysiłkach marketingowych, pozycjonowaniu marki, strategiach i innych istotnych działaniach.

Co nam się podobało: Szablon daje zakończony obraz działań i strategii konkurencji. Możesz monitorować szanse i zagrożenia rynkowe, aby ulepszać swoje strategie i osiągać lepsze wyniki.

18. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktów ClickUp

Niezależnie od tego, czy tworzysz oprogramowanie do planowania projektów cRM lub jakiegokolwiek innego oprogramowania, znalezienie odpowiednich funkcji spełniających wymagania odbiorców jest wyzwaniem.

The Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp może pomóc w tworzeniu wartościowych produktów. Ten szablon matrycy pozwala porównać różne funkcje oprogramowania, ułatwiając wybór produktu, który najlepiej odpowiada celom i potrzebom docelowych odbiorców.

Szablonu można użyć do:

Zrozumieć niestandardowe potrzeby klientów

Zidentyfikować istotne funkcje w celu ustalenia priorytetów ich rozwoju

Ustalanie priorytetów zasobów i budżetów dla projektów o dużym znaczeniu

Śledzenie postępów w rozwoju produktu

Co nam się podobało: Szablon pomaga zidentyfikować funkcje, które zapewniają maksymalną wartość dla klientów, ustalić priorytety zasobów i dostarczyć produkty, które odniosą sukces.

19. Szablon do śledzenia nawyków osobistych ClickUp

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Formularz nowego nawyku wymaga konsekwencji i dyscypliny. Potrzebujesz czegoś, co utrzyma Twoją motywację. Świetnym sposobem na zwiększenie motywacji jest wizualne śledzenie postępów, a nie ma na to lepszego sposobu niż codzienne odhaczanie zadań. Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp jest idealnym narzędziem do śledzenia swoich nawyków i upewnienia się, że przestrzegasz ich sumiennie. Szablon ten pomoże Ci

Ustawienie celów związanych z nawykami

Śledzenie postępów w kierunku opanowania nowego nawyku

Widok powodzeń i porażek w czasie rzeczywistym

Być bardziej zorganizowanym i wydajnym

Gdy masz już gotową listę nowych nawyków, ustaw oś czasu na kształtowanie każdego z nich za pomocą następujących narzędzi Kamienie milowe ClickUp . Pomoże ci to osiągnąć każdy nawyk w ustawionym okresie.

Co nam się podobało: Ten szablon pomaga lepiej zrozumieć swoją rutynę. Możesz kategoryzować i dodawać niestandardowe atrybuty, takie jak "Przeczytaj 10 stron", "15-minutowa joga", "5k kroków" i inne, aby wizualizować swój postęp.

20. Szablon księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp

Jeśli pracujesz w dziale księgowości lub finansów i szukasz narzędzi do śledzenia transakcji finansowych, wypróbuj Szablon księgi głównej ClickUp . Może on pomóc w śledzeniu transakcji debetowych i kredytowych, porównywaniu aktywów i pasywów oraz uzyskaniu zakończonego obrazu ogólnych zysków i strat firmy.

Możesz użyć tego szablonu do:

Maintainer księgi transakcji finansowych

Monitorować wydatki, przychody i zyski/straty za pomocą widoku zysków i strat

Śledzenia aktywów, kapitału własnego i zobowiązań w widoku bilansu

Tworzenie niestandardowych raportów finansowych

Utrzymywanie spójności i dokładności raportów finansowych

Co nam się podobało: Szablon pomaga rejestrować wszystkie transakcje biznesowe w jednym miejscu, ułatwiając uzgadnianie kont i spełnianie wymogów finansowych.

21. Szablon oświadczenia pro forma ClickUp

Prognoza przychodów, wydatków i przepływów pieniężnych za pomocą szablonu ClickUp Pro Forma Statement Template

Sprawozdanie pro forma jest niezbędne do strategicznego planowania finansowego dla firm. Jest to narzędzie typu "co by było gdyby", które pomaga analizować bieżące dane finansowe firmy, prognozować przyszłe wyniki i planować nieprzewidziane sytuacje Szablon sprawozdania pro forma ClickUp pomaga stworzyć sprawozdanie pro forma bez większego wysiłku. Dostarcza on ustrukturyzowany układ, dzięki czemu można ocenić bieżącą sytuację finansową i podejmować świadome decyzje dotyczące długoterminowego rozwoju biznesu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Prognozować wydatki, przychody, zyski, przepływy pieniężne i straty

Uzyskać przegląd kondycji finansowej swojego biznesu dzięki różnym stylom tabel i niestandardowym widokom

Uzyskać wgląd w to, jak zmiany rynkowe wpływają na Twój Business

Co nam się podobało: Właściciele firm mogą używać tego szablonu do śledzenia kondycji finansowej swojej firmy, prognozy przyszłych przychodów i wydatków oraz ograniczania ryzyka finansowego.

Organizowanie danych stało się łatwiejsze dzięki ClickUp!

Efektywne przechowywanie i analiza danych to klucz do zwiększenia wydajności operacyjnej. Pomaga również podejmować świadome decyzje biznesowe. I właśnie dlatego potrzebujesz szablonów tabel.

Umożliwiają one efektywne organizowanie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. ClickUp oferuje kilka szablonów tabel, które można dostosować w różnych widokach, aby łatwo zarządzać pracą osobistą i biurową.

Konfigurowalne, intuicyjne i skalowalne gotowe szablony ClickUp można wykorzystać do wszystkiego - od śledzenia zadań do wykonania po zarządzanie budżetem i wizualizację wyników firmy.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij korzystać z szablonów tabel!