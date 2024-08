10 darmowych szablonów katalogów, by zachować porządek

Szablony katalogów mogą być ratunkiem dla zapracowanych dyrektorów i kierowników. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szablonu, który pomoże Ci uporządkować dokumenty, obrazy, linki, osoby, firmy, czy coś innego, mamy dla Ciebie rozwiązanie!

W tym artykule przedstawimy 10 szablonów katalogów, aby dać ci wyobrażenie o tym, jak można ich używać i pomóc ci wybrać najlepszy dla twoich potrzeb.

Co to jest szablon katalogu?

Szablon katalogu to gotowy dokument lub witryna internetowa, której można użyć do utworzenia katalogu osób, firm, dokumentów, mediów i nie tylko. Zazwyczaj zawierają one pola na imię i nazwisko, informacje kontaktowe i inne istotne dane dotyczące każdego wpisu.

Chociaż katalogi zazwyczaj nie zawierają automatyzacji i śledzenia zadań, mogą być dobrym CRM alternatywy dla menedżerów i innych pracowników poszukujących prostych rozwiązań. W wielu przypadkach można również zintegrować swoje katalogi z CRM lub oprogramowaniem do zarządzania projektami.

Szablony katalogów mogą być tworzone w celu zaspokojenia różnych potrzeb, takich jak:

Katalogi dokumentów

Katalogi zdjęć

Katalogi pracowników

Katalogi członków

Katalogi dostawców

Katalogi branżowe

Katalogi wydarzeń

Katalogi produktów

Katalogi stron internetowych

Korzyści z szablonu katalogu

Szablony katalogów oszczędność czasu i wysiłek, dostarczając wstępnie sformatowany dokument lub oprogramowanie, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą one również pomóc w zapewnieniu, że tworzone katalogi są spójne i łatwe w użyciu.

Oto niektóre z korzyści płynących z używania szablonów katalogów:

Oszczędność czasu i wysiłku dzięki wstępnie sformatowanemu dokumentowi lub stronie internetowej, które można dostosować do własnych potrzeb

Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie dzięki dokumentom, które są zawsze aktualne i aktualne

Zapewnienie spójności, dzięki czemu dokumentacja jest dobrze zorganizowana i szybko dostępna

Zwiększenie dokładności dokumentacji poprzez zapewnienie standardowego formatu wprowadzania i przechowywania danych

Usprawnij dostęp do wewnętrznych dokumentów i mediów, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych aktualizacji i dokumentów

Możliwość rozbudowy w miarę rozwoju firmy poprzez dodawanie, edytowanie lub zmienianie pól i funkcji w miarę upływu czasu

Zmniejszenie ryzyka utraty danych

Jeśli chcesz utworzyć katalogi dla swojej organizacji, szablony są doskonałym i łatwym sposobem na zapewnienie, że zbudujesz je wydajniej i dokładniej, abyś mógł je odzyskać i dostosować w miarę upływu czasu.

10 szablonów katalogów, które pozwolą zachować porządek w 2024 roku

Oto 10 darmowych szablonów katalogów, które mogą pomóc w utrzymaniu organizacji i produktywności w 2024 roku.

1. Szablon katalogu ClickUp

Szablon katalogu ClickUp

Szablon Szablon katalogu ClickUp to wstępnie sformatowana lista, która pomaga organizować dokumenty zespołu według informacji o pracownikach.

Szablon najlepiej nadaje się dla firm każdej wielkości, które muszą śledzić dokumenty swoich pracowników. Jest to również dobry wybór dla osób, które chcą utworzyć osobisty katalog swoich dokumentów.

Szablon zawiera konfigurowalne statusy, widoki i pola, które pozwalają na wykonywanie takich czynności jak:

Śledzenie ważnych dokumentów

Zapisywanie krytycznych informacji i wizualizacja danych

Łatwy dostęp do informacji w zorganizowanym katalogu

Śledzenie czasu, tagów, zależności i wiadomości e-mail

Dodawanie, aktualizowanie i przeglądanie dokumentów

Śledzenie zadań za pomocą narzędzi do zarządzania projektami

Szablon Directory firmy ClickUp jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, które muszą stworzyć zorganizowany katalog dokumentów.

Jeśli potrzebujesz więcej funkcji do przechowywania dodatkowych typów danych, takich jak strony docelowe, możesz również rozważyć utworzenie katalogu dla swoich danych za pomocą szablonu ClickUp szablon bazy danych . Pobierz ten szablon

2. Szablon katalogu pracowników ClickUp

Szablon katalogu pracowników ClickUp

Szablon Szablon katalogu pracowników ClickUp to gotowa lista, która pomaga stworzyć centralne miejsce dla wszystkich informacji o pracownikach.

Ten szablon katalogu pracowników najlepiej nadaje się dla firm każdej wielkości, które muszą śledzić informacje o pracownikach. Jest to również dobry wybór dla osób, które chcą stworzyć osobisty katalog swoich pracowników.

Szukasz świetnego rozwiązania, aby pójść o krok dalej w zakresie zasobów ludzkich? Szablon zasobów ludzkich ClickUp może pomóc w stworzeniu spersonalizowanego systemu dla zespołu HR. Znacznie ułatwia zarządzanie rekrutacją, rozwojem talentów, zarządzaniem pracownikami i wdrażaniem. Pobierz ten szablon

3. Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Szablon katalogu zdjęć ClickUp to gotowa tablica, która pomaga organizować i zarządzać zdjęciami zespołu. Zawiera statusy, pola i widoki, które pomagają śledzić, kategoryzować i wizualizować zdjęcia zespołu.

Szablon zawiera również następujące korzyści:

Łatwe organizowanie zdjęć w kategorie i foldery

Natychmiastowe znajdowanie zdjęć poprzez wyszukiwanie słów kluczowych i tagów

Śledzenie, kto i kiedy przesłał poszczególne zdjęcia

Lepsze śledzenie zespołu dzięki reakcjom na komentarze, wielu osobom przypisanym i ważności

Szablon katalogu zdjęć najlepiej nadaje się dla firm i działów każdej wielkości, które muszą śledzić zdjęcia swojego zespołu. Pobierz ten szablon

4. Szablon katalogu firm ClickUp

Szablon katalogu firm ClickUp

Gdy potrzebujesz utworzyć listę dostawców, katalog partnerów lub inny rodzaj katalogu kontaktów, Szablon katalogu firm ClickUp pomaga uprościć i zorganizować ten proces.

Szablon zawiera pola do śledzenia informacji kontaktowych, takich jak adresy e-mail i numery telefonów. Ponadto otrzymujesz widoki, które ułatwiają wyszukiwanie kontaktów według nazwy, firmy, branży lub lokalizacji.

Szablon Business Directory pomaga stworzyć bazę danych, która pozwala na:

Łatwe przechowywanie i przeglądanie informacji kontaktowych w jednej scentralizowanej lokalizacji

Usprawnić komunikację z dostawcami i partnerami, zapewniając szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych

Ułatwić rozwój nowych firm, zapewniając centralne repozytorium dla potencjalnych klientów i partnerów

W związku z tym można również rozważyć skorzystanie z usługi oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych lub wykres organizacyjny w arkuszu kalkulacyjnym Excel .

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania idealnego szablon listy sprzedawców szablon Business Directory od ClickUp jest doskonałym wyborem do stworzenia listy dostawców, spisu klientów lub wewnętrznej listy kontaktów! Pobierz ten szablon

5. Szablon katalogu członkowskiego ClickUp ze zdjęciami

Katalog członkowski ClickUp z szablonem zdjęć

Czy kiedykolwiek chciałeś, aby stworzenie interaktywnego katalogu ze zdjęciami członków było łatwiejsze? Teraz jest to możliwe! Z szablonem Katalog członkowski ClickUp z szablonem zdjęć aby stworzyć piękny, zorganizowany katalog członków, nie potrzebujesz żadnych technicznych sztuczek.

Niestandardowe pola zapewniają siedem opcji atrybutów, w tym imiona i nazwiska, numery telefonów, e-maile, kontakty alarmowe i adresy

Różne widoki ClickUp umożliwiają wyszukiwanie i sortowanie osób według typu członkostwa, formularza członkostwa, procesu członkostwa, daty rozpoczęcia członkostwa i innych ważnych informacji

Korzystanie z tego szablonu pomoże ci zbudować katalog członków, który zapewni wszystko, czego potrzebujesz: doskonałą widoczność, lepszą współpracę, lepsze możliwości tworzenia sieci oraz szybki dostęp do identyfikatorów członków i informacji kontaktowych.

Jeśli potrzebujesz śledzić członków, szablon ClickUp Membership Directory with Photos jest tym, czego szukałeś! Pobierz ten szablon

6. Szablon firmowej listy kontaktów ClickUp

Szablon firmowej listy kontaktów ClickUp

Jeśli chcesz utworzyć biznesową listę kontaktów, szablon Szablon listy kontaktów firmowych ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci zrobić to dobrze.

Szablon ten jest gotową listą, która pomaga utrzymać kontakty w jednym miejscu.

Zawiera niestandardowe pola do śledzenia informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko. Ponadto dostępne są niestandardowe widoki (np. według działu, statusu zatrudnienia lub daty rozpoczęcia pracy), które pomagają szybciej zlokalizować kontakty.

Szablon listy kontaktów firmowych upraszcza proces dodawania nowych kontaktów do listy.

Jest to doskonały szablon dla osób, które chcą śledzić współpracowników osobistych lub firmowych, zarówno dla siebie, małej firmy, jak i organizacji na poziomie przedsiębiorstwa. Pobierz ten szablon

7. Szablon profilu pracownika ClickUp

Szablon profilu pracownika ClickUp

Uporządkowane i łatwo dostępne informacje o profilu pracownika dzięki szablonowi Szablon profilu pracownika ClickUp .

Ten szablon pomaga śledzić dane kontaktowe pracowników, stanowiska i inne istotne informacje.

Profile można przeglądać według działu, kalendarza lub zadania, a także dostosować dowolne z siedmiu pól.

Szablon profilu pracownika od ClickUp sprawia, że przechowywanie, edytowanie i uzyskiwanie dostępu do informacji o profilu pracownika jest szybkim i łatwym procesem! Pobierz ten szablon

8. Arkusz kalkulacyjny katalogu pracowników programu Excel według Spreadsheet.com

Katalog pracowników służy do przechowywania informacji o pracownikach w jednym miejscu w celu zapewnienia wspólnego dostępu w całej organizacji

Arkusz Arkusz kalkulacyjny katalogu pracowników Excel według Spreadsheet.com to szablon arkusza kalkulacyjnego, który śledzi i zarządza danymi pracowników, takimi jak imiona i nazwiska, stanowiska, informacje kontaktowe, umiejętności, bieżące projekty i wiele innych.

Szablon jest łatwy w użyciu i modyfikacji, dzięki czemu można go dostosować do własnych potrzeb. Pobierz ten szablon

9. Szablon formularza spisu pracowników i listy kontaktów w programie Word od Template.net

Sprawdź listę szablonów katalogów biurowych Template.net

Jeśli szukasz bardzo prostej alternatywy dla katalogów online, może spodobać Ci się szablon Szablon katalogu pracowników i listy kontaktów w programie Word od Template.net .

Ten szablon jest dostępny w formatach MS Word, Google Docs i Apple Pages.

Arkusz kalkulacyjny umożliwia umieszczenie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w nagłówku u góry strony. Następnie wystarczy wprowadzić następujące informacje w polach arkusza kalkulacyjnego:

Imię i nazwisko pracownika

Numer identyfikacyjny

Stanowisko

Dział

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres domowy

Jeśli chcesz uniknąć katalogów online i opartych na chmurze, pobranie katalogu biurowego pracowników Template.net Word i utworzenie szablonu formularza listy kontaktów może być najlepszym rozwiązaniem. Pobierz ten szablon

10. Szablon katalogu pracowników Airtable

Współdzielony katalog wszystkich pracowników w Twojej firmie. Śledź ich role, daty rozpoczęcia pracy, urodziny, alergie pokarmowe i nie tylko

The Szablon katalogu pracowników Airtable to gotowy arkusz kalkulacyjny, który pomaga przechowywać dane kontaktowe pracowników, nazwy stanowisk i inne istotne informacje w jednym centralnym miejscu.

Szablon katalogu pracowników Airtable udostępnia następujące pola niestandardowe, które ułatwiają przechowywanie informacji o pracownikach.

Zawiera również niestandardowe widoki, które pomagają łatwo znaleźć potrzebne informacje, takie jak dział, status lub data zatrudnienia nowych pracowników. Możesz nawet użyć wbudowanego formularza, aby zebrać informacje o nowych pracownikach, takie jak wcześniejsze doświadczenie.

Jeśli chcesz szybko znaleźć sposób na śledzenie istotnych informacji o swoich pracownikach, szablon katalogu pracowników Airtable jest świetną opcją. Jest on łatwy w użyciu i dostosowaniu, a także może pomóc w poprawie komunikacji, współpracy i wydajności w miejscu pracy. Pobierz ten szablon

Wybór najlepszego szablonu katalogu na rok 2024

Omówiliśmy 10 darmowych szablonów katalogów, których można używać do śledzenia kontaktów, klientów i wszystkich pracowników w firmie.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, właścicielem firmy czy dyrektorem HR, potraktuj tę listę zakupów jako najlepsze szablony katalogów w '23!

Niezależnie od tego, czy chcesz przechowywać informacje o pracownikach, członkach, współpracownikach lub prawie każdej innej osobie lub celu biznesowym, prawdopodobnie znajdziesz dokładnie te funkcje, których szukasz w jednej z dziesięciu najlepszych.

Wszystkie szablony wymienione w tym artykule są darmowe, więc śmiało wypróbuj je i sprawdź, który z nich najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Aby uzupełnić swoje szablony katalogów, rozważ dodanie szablony arkuszy informacyjnych , szablony schematów organizacyjnych lub Alternatywy CRM do swojej siedziby.

Chcesz przenieść swój biznes na wyższy poziom? Wypróbuj ClickUp już dziś! Mamy ponad 1000 szablonów, podobnych do tych powyżej, które pomogą Ci stworzyć każdy rodzaj formularza lub dokumentu, jaki możesz sobie wyobrazić.

Zarejestruj się na darmowy okres próbny już dziś i zobacz, jak ClickUp może pomóc Ci osiągnąć więcej!