Free Arkusze Google - szablony sprzedaży

Każdy lider sprzedaży dąży do zamykania większej liczby transakcji, zwiększania przychodów ze sprzedaży, lepszego zarządzania klientami i ekspansji na nowe rynki. Badanie Gartnera dotyczące celów sprzedaży w 2024 r podkreśla najważniejsze priorytety dla działu sprzedaży: zwiększenie przychodów (52%), poprawa doświadczenia niestandardowego (50%), poprawa doświadczenia przedstawiciela handlowego (32%) i zwiększenie wydajności (24%).

Osiągnięcie tych celów wymaga jednak analizy odpowiednich danych, poprawy widoczności i umożliwienia teamom sprzedażowym skupienia się na kreatywnych i strategicznych zadaniach zamiast na powtarzalnych czynnościach.

Podczas gdy tradycyjne arkusze kalkulacyjne są przydatne, często mają trudności z dużymi ustawieniami danych, co prowadzi do nieefektywności.

Rozwiązanie? Specjalistyczne szablony sprzedaży w Arkuszach Google, które usprawniają operacje i zwiększają wydajność.

Przygotowaliśmy listę sześciu darmowych szablonów sprzedażowych w Arkuszach Google. Omówiliśmy również ich limity i zbadaliśmy warte uwagi Alternatywy dla Arkuszy Google które pomogą zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność przedstawicieli handlowych.

Co składa się na dobry szablon sprzedaży w Arkuszach Google?

Oto, co wyróżnia świetny szablon sprzedaży w Arkuszach Google:

Łatwość użytkowania: Upewnij się, że szablon Arkuszy Google jest łatwy w nawigacji, umożliwiając każdemu członkowi zespołu korzystanie z niego bez rozszerzenia

Upewnij się, że szablon Arkuszy Google jest łatwy w nawigacji, umożliwiając każdemu członkowi zespołu korzystanie z niego bez rozszerzenia Niestandardowe ustawienia: Umożliwiają łatwą modyfikację pól klientów, ustawienie wskaźników KPI i zarządzanie powiadomieniami w celu dopasowania do konkretnych potrzeb sprzedażowych

Umożliwiają łatwą modyfikację pól klientów, ustawienie wskaźników KPI i zarządzanie powiadomieniami w celu dopasowania do konkretnych potrzeb sprzedażowych Współpraca: Umożliwienie płynnej współpracy poprzez tworzenie zadań, śledzenie operacji, pozostawianie komentarzy i udostępnianie raportów sprzedaży zespołowi sprzedaży

Umożliwienie płynnej współpracy poprzez tworzenie zadań, śledzenie operacji, pozostawianie komentarzy i udostępnianie raportów sprzedaży zespołowi sprzedaży Wizualizacja i raportowanie: Uwzględnienie możliwości raportowania w celu wizualizacji danych sprzedażowych na wykresach słupkowych lub pulpitach w celu ich lepszej interpretacji

Uwzględnienie możliwości raportowania w celu wizualizacji danych sprzedażowych na wykresach słupkowych lub pulpitach w celu ich lepszej interpretacji Wbudowane obliczenia: Wybierz szablon z wbudowanymi formułami i zaawansowanymi obliczeniami w celu automatyzacji prognozy całkowitych przychodów i sprzedaży, oszczędzając czas i redukując błędy

Wybierz szablon z wbudowanymi formułami i zaawansowanymi obliczeniami w celu automatyzacji prognozy całkowitych przychodów i sprzedaży, oszczędzając czas i redukując błędy Integracja: Zapewnienie kompatybilności z istniejącymi systemami CRM, narzędziami marketingowymi i innymiplatformami wydajności sprzedaży dla płynnego transferu danych

Szablony sprzedaży w Arkuszach Google

1. Szablon CRM w Arkuszach Google firmy HubSpot

przez HubSpot Jeśli chcesz śledzić zadania sprzedażowe i zarządzać interakcjami z klientami bez konieczności inwestowania w oprogramowanie CRM, to Szablon CRM firmy HubSpot w Arkuszach Google powinien być Twoim wyborem.

Możesz pobrać ten darmowy szablon w Arkuszach Google i niestandardowo go dostosować, dodając lub usuwając pola, aby dopasować go do potoku sprzedaży Twojej firmy i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Następnie należy uwzględnić dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, opiekuna klienta, kanał komunikacji, stronę internetową, datę i scenę sprzedaży.

Przeanalizuj dane sprzedażowe i wygeneruj raport, aby odkryć trendy i wzorce klientów oraz usprawnić zarządzanie powiązaniami z klientami.

2. Arkusze Google Sales Lead Tracker by HubSpot

przez HubSpotArkusze Google do śledzenia potencjalnych klientów przez HubSpot umożliwia śledzenie podróży potencjalnych klientów i analizowanie danych w celu personalizacji wysiłków, usprawnienia lejka sprzedaży i poprawy konwersji. Aby rozpocząć śledzenie potencjalnych klientów za pomocą tego szablonu, pobierz go w formacie Arkuszy Google i skonfiguruj zgodnie ze swoimi scenami sprzedaży.

Przejdź do zakładki "Dane" i wprowadź szczegóły dotyczące potencjalnych klientów - imię i nazwisko, osobę kontaktową, źródło, region, adres e-mail, prawdopodobieństwo wygranej, scenę i status transakcji oraz szacowaną wartość.

Następnie można skorzystać z pulpitu szablonu, który oferuje wgląd we współczynniki konwersji, średnią wartość, cykl życia klienta i wielkość transakcji. Dzięki tym informacjom można tworzyć strategie sprzedaży i działania aby zwiększyć sprzedaż.

3. Szablon pulpitu sprzedaży w Arkuszach Google firmy HubSpot

przez HubSpot Śledzenie wskaźników KPI i metryk oraz udostępnianie raportów między zespołami w celu zwiększenia widoczności i przejrzystości nie zawsze jest łatwe.

Z Szablon pulpitu sprzedaży w Arkuszach Google firmy HubSpot można bez wysiłku monitorować miesięczne dane sprzedaży, rozmieszczać elementy pulpitu nawigacyjnego, konfigurować filtry i identyfikować wzorce.

Aby uzyskać wgląd w raportowanie, wprowadź szczegóły sprzedaży do szablonu Arkuszy Google i ustaw krytyczne wskaźniki sprzedaży, takie jak całkowita sprzedaż, współczynnik konwersji, średnia wartość sprzedaży, tygodniowe i miesięczne przychody oraz koszty pozyskania klienta.

Najlepsze jest to, że możesz ustawić automatyczne powiadomienia, aby ostrzec interesariuszy, gdy wskaźnik przekroczy lub spadnie poniżej wcześniej zdefiniowanych limitów. Pozwala to na świętowanie powodzenia biznesu i podejmowanie działań kontrolnych w celu sprostania wyzwaniom w procesach sprzedaży.

4. Szablon dziennika połączeń sprzedażowych by Szablon.net

przez Szablon.netSzablon dziennika rozmów sprzedażowych od Template.net to prosty, ale potężny szablon w Arkuszach Google, który pomaga analizować rozmowy sprzedażowe w celu poprawy wydajności zespołu. Pobierz go w formacie Arkuszy Google i niestandardowym, aby zacząć używać go w swoich cyklach pracy.

Co więcej, możesz korzystać z różnych pól, takich jak nazwa klienta, firma, data, godzina i notatki, aby uporządkować dane klienta. Szablon arkusza kalkulacyjnego zawiera wbudowane formuły i elementy wizualne, takie jak wykresy i paski, aby skutecznie projektować sprzedaż i śledzić dane.

5. Szablon formularza dziennego raportowania sprzedaży by Szablon.net

przez Szablon.net Chcesz rejestrować codzienne transakcje sprzedaży i oceniać wyniki każdego przedstawiciela handlowego? Szablon Szablon formularza dziennego raportowania sprzedaży od Template.net to świetna opcja.

Ten darmowy szablon Arkusza Google umożliwia rejestrowanie codziennych informacji o sprzedaży w jednej lokalizacji. Zawiera on istotne szczegóły, takie jak imię i nazwisko przedstawiciela handlowego, czas, nazwę produktu, wydajność i cenę jednostkową. Szablon arkusza kalkulacyjnego automatycznie oblicza sumę i pokazuje dzienną sprzedaż każdego przedstawiciela na pasku.

Pozwala to łatwo śledzić wydajność, identyfikować najlepiej sprzedające się produkty i mierzyć przychody generowane w stosunku do celów. To świetny sposób na monitorowanie postępów.

6. Szablon prognozy sprzedaży opartej na szansach przez Template.net

via Szablon.net Dokładny proces prognozy sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla skutecznej alokacji zasobów, budżetowania, ustawienia celów i zarządzania zapasami. W tym celu należy Szablon prognozy sprzedaży opartej na szansach przez Template.net umożliwia konsolidację szans sprzedaży i dokładną prognozę przyszłych przychodów.

Szablon zawiera pola takie jak agent sprzedaży, lokalizacja, szczegóły konta, prognozowana kwota, prawdopodobieństwo i zamknięcie prognozy. Można łatwo prognozować sprzedaż dla określonego okresu - miesiąca, kwartału lub roku. Wbudowane obliczenia w tym szablonie arkusza kalkulacyjnego automatycznie wypełniają ważoną prognozę i całkowitą wartość firmy.

Ten szablon Arkusza Google oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak raportowanie potoku sprzedaży, prognozowanie oparte na czasie i szacowanie wartości w oparciu o możliwości, w celu przewidywania konwersji sprzedaży i przychodów.

Limity korzystania z Arkuszy Google dla szablonów sprzedaży

Pomimo swojej funkcji i przyjazności dla użytkownika, te darmowe szablony Arkuszy Google mają swoje ograniczenia. Sprzedawcy korzystający z Arkuszy Google mogą mieć trudności z:

Brak automatyzacji: Szablony Arkuszy Google nie mogą zautomatyzować cyklu pracy sprzedaży poprzez wysyłanie e-maili, tworzenie zadań i generowanie raportów. W ten sposób zespoły sprzedażowe nie mogą zaoszczędzić czasu i zwiększyć wydajności

Szablony Arkuszy Google nie mogą zautomatyzować cyklu pracy sprzedaży poprzez wysyłanie e-maili, tworzenie zadań i generowanie raportów. W ten sposób zespoły sprzedażowe nie mogą zaoszczędzić czasu i zwiększyć wydajności Limit integracji: Integracja Arkuszy Google, nawet zproste narzędzia sprzedażoweczęsto wymaga dodatkowych dodatków, które mogą być uciążliwe i ograniczać płynny transfer danych

Integracja Arkuszy Google, nawet zproste narzędzia sprzedażoweczęsto wymaga dodatkowych dodatków, które mogą być uciążliwe i ograniczać płynny transfer danych Ograniczone możliwości niestandardowe: Opcje niestandardowe są często ograniczone, co utrudnia dostosowanie szablonów do złożonych procesów sprzedaży lub unikalnych potrzeb biznesowych

Alternatywy dla szablonów sprzedaży w Arkuszach Google

Teraz, gdy znasz już ofertę, funkcje i limity szablonów Arkuszy Google dla operacji sprzedaży, przyjrzyjmy się kilku alternatywom. ClickUp to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami, które usprawnia zaawansowane zarządzanie zadaniami, współpracę w czasie rzeczywistym, ustawianie celów i śledzenie KPI. Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp umożliwia zarządzanie wszystkimi zadaniami sprzedażowymi - od śledzenia potencjalnych klientów po współpracę z zespołem sprzedaży, szkolenie pracowników i wdrażanie niestandardowych klientów - wszystko w jednym miejscu.

Możesz rozbić silosy i zastąpić nieporęczne arkusze Excel lub Arkusze Google.

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, ich pozyskiwanie, niestandardowy onboarding i współpracę na jednej platformie ClickUp Brain , sieć neuronowa ClickUp, wykorzystuje AI do połączenia ludzi z zadaniami, dokumentami, bazami wiedzy i danymi klientów w celu odkrycia ukrytych spostrzeżeń i tworzenia projektów przychodów. Personalizuje zasięg, aby zwiększyć zaangażowanie i przeprowadza analizę nastrojów w celu udoskonalenia strategii.

Co więcej, dzięki bibliotece wstępnie zbudowanych, w pełni konfigurowalnych i darmowych szablonów, ClickUp jest niezbędnym narzędziem w stosie technologii sprzedaży .

1. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Potok sprzedaży zapewnia jasny widok całego procesu sprzedaży - poszukiwania, kwalifikacji potencjalnych klientów, propozycji, negocjacji, zamykania transakcji i zabezpieczania umów. Taka widoczność pomaga usprawnić rozwój produktów, zarządzanie zapasami, prognozowanie przychodów i podejmowanie wyzwań.

Na przykład Szablon potoku sprzedaży ClickUp to w pełni konfigurowalny szablon, który pozwala zarządzać danymi leadów i wizualizować lejek sprzedaży.

Dzięki ponad 30 niestandardowym statusom, czterem różnym niestandardowym widokom, niestandardowym polom i możliwościom zarządzania projektami, możesz usprawnić każdą scenę procesu sprzedaży, poprawić komunikację i współpracę między przedstawicielami handlowymi oraz ustalić priorytety potencjalnych klientów na podstawie pilności, wartości i potencjału.

Czytaj więcej: 10 szablonów Free Sales Pipeline do zamknięcia większej liczby transakcji

2. Szablon raportowania sprzedaży ClickUp

Szablon raportowania sprzedaży ClickUp

Generowanie szczegółowych raportów sprzedaży i śledzenie wskaźników nie musi być uciążliwe. Szablon Szablon raportu sprzedaży ClickUp ułatwia śledzenie kluczowych wskaźników, monitorowanie postępów sprzedaży i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Twórz niestandardowe pola, takie jak Region sprzedaży, Osiągnięcia sprzedaży, Rok sprzedaży, Kwartał sprzedaży i inne, aby przechowywać i wizualizować kluczowe dane. Użyj Widok tabeli w ClickUp do analizowania wzorców i trendów w wynikach sprzedaży, aby lepiej zrozumieć niestandardowych klientów i odblokować możliwości rozwoju.

Po zakończeniu monitorowania danych, podziel się spostrzeżeniami i ustaleniami w formie wizualnego raportu z zainteresowanymi stronami.

Wskazówka dla profesjonalistów: Najmądrzejszym sposobem na śledzenie krytycznych danych sprzedażowych i wydajności zespołu jest Pulpity ClickUp . Stwórz niestandardowy pulpit sprzedaży, aby śledzić i podkreślać kluczowe wskaźniki oraz podejmować decyzje oparte na danych.

3. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon KPI sprzedaży ClickUp pomaga ustawić mierzalne cele, monitorować kluczowe wskaźniki KPI i mierzyć powodzenie strategii sprzedaży. Ma to kluczowe znaczenie dla poprawy wyników sprzedaży, wykorzystania możliwości i zwiększenia przychodów.

Aby wizualizować wyniki sprzedaży, ustaw kluczowe wskaźniki KPI za pomocą pól niestandardowych, takich jak miesięczne przychody ze sprzedaży, średnia wartość zamówienia, współczynnik konwersji, wartość życiowa klienta i powtarzalna sprzedaż.

Potraktuj ten szablon jako mapę, która zapewnia pełną przejrzystość i jasność wskaźników KPI, aby ułatwić szybsze podejmowanie decyzji i osiąganie biznesowych celów sprzedażowych.

4. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Czy jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma narzędziami do zbierania danych sprzedażowych?

Skorzystaj z szablonu Szablon ClickUp Sales Tracker aby uzyskać przejrzysty widok ruchomych części procesu sprzedaży.

Możesz ustawić tygodniowe i miesięczne cele sprzedażowe swojego zespołu i uporządkować zadania według pięciu statusów, w tym "Cel osiągnięty", "Cel nieosiągnięty", "Zakończone", "Nierozpoczęte" i "W toku", aby śledzić postępy.

Ten darmowy szablon pozwala monitorować w czasie rzeczywistym wyniki indywidualne i zespołu, analizować dane, porównywać je z danymi historycznymi i podejmować decyzje oparte na danych.

Po przeanalizowaniu danych sprzedażowych można udostępniać wyniki w formie raportów lub prezentacji w celu przeglądu, nagradzania pracowników i ustalania nowych tygodniowych/miesięcznych celów.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do śledzenia sprzedaży

5. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon procesu sprzedaży ClickUp prowadzi przedstawicieli handlowych, kadrę kierowniczą i pracowników obsługi klienta przez proces przekształcania potencjalnych klientów w stałych klientów.

Dzięki temu szablonowi, który jest przyjazny dla początkujących, możesz wyjaśnić swój proces sprzedaży i zapewnić strukturę zespołom sprzedażowym, aby mogły skupić się na kolejnych krokach. Oprócz identyfikowania obszarów wymagających poprawy i umożliwienia zespołom optymalizacji procesu sprzedaży, szablon pomaga w łatwym wdrażaniu nowych pracowników sprzedaży, ponieważ mogą oni rozpocząć pracę nad zadaniami, odwołując się do niego.

Ten darmowy szablon został zaprojektowany, aby pomóc wszystkim w zespole sprzedaży szybciej i wydajniej zarządzać całym procesem sprzedaży. Możesz usprawnić proces sprzedaży dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wykresy, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach, wiadomości e-mail itp.

6. Szablon zaproszenia do sprzedaży ClickUp

Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Masz trudności z zarządzaniem kontaktami niestandardowymi?

The Szablon rozmowy sprzedażowej ClickUp pomaga rejestrować szczegóły rozmów, analizować wyniki przedstawicieli handlowych i przydzielać im kolejne zadania. W wyniku tego można kontrolować operacje sprzedaży, maksymalizować wydajność i oszczędzać czas.

Ten konkretny szablon sprzedaży pomaga monitorować rozmowy sprzedażowe i mierzyć wydajność przedstawicieli handlowych w celu znalezienia obszarów wymagających poprawy. Możesz zaprosić przedstawicieli handlowych do współpracy i upewnić się, że wszyscy interesariusze pozostają na tej samej stronie dzięki tym skonsolidowanym danym.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Dokumenty ClickUp do przechowywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozmów sprzedażowych, takich jak skrypty, broszury, prezentacje i materiały Free, w jednym miejscu. Zaproś swój czas do dzielenia się sugestiami za pomocą funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.

7. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Szablon planu sprzedaży ClickUp

Jako kierownik sprzedaży, stworzenie odpowiedniego planu sprzedaży, ustalenie jasnych celów i opracowanie strategii może być przytłaczające.

Szablon Szablon planu sprzedaży ClickUp pomaga stworzyć kompleksowy plan sprzedaży w celu zwiększenia wyników. Ten prosty w użyciu szablon jest idealny dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć niestandardowych klientów, ustawić jasną strukturę zadań i zwiększyć widoczność postępów w sprzedaży.

Dzięki pięciu niestandardowym statusom, czterem niestandardowym polom i pięciu różnym niestandardowym widokom można łatwo uzyskać dostęp do danych, wizualizować kroki planu sprzedaży i monitorować postępy. Dodatkowo, możesz usprawnić śledzenie planu sprzedaży dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak etykiety, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i etykiety priorytetów.

Ogólnie rzecz biorąc free Plan szablon planu sprzedaży zapewni, że członkowie zespołu pozostaną na tej samej stronie przez cały proces sprzedaży - ustawienie celów, śledzenie wyników, pokonywanie potencjalnych opóźnień i wyzwań oraz powodzenie.

8. Szablon ClickUp Sales Onboarding

Szablon ClickUp Sales Onboarding

Tworzenie materiałów sprzedażowych od podstaw jest czasochłonne i wymaga wysiłku.

W tym miejscu Szablon wdrożeniowy ClickUp dla sprzedawców upraszcza ten proces. Pięć pól niestandardowych, takich jak e-mail, numer kontaktowy, typ zatrudnienia, oficjalna data rozpoczęcia i data orientacji, pomaga uchwycić informacje niezbędne do wdrożenia. Widok wykresu Gantta w ClickUp ułatwia wizualizację cyklu pracy onboardingu, zarządzanie zadaniami za pomocą etykiet priorytetów i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj ClickUp Docs do udostępniania nowym pracownikom zasobów, takich jak dokumentacja procesu sprzedaży, informacje o produktach i materiały szkoleniowe. ClickUp Automation pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, aby odciążyć przedstawicieli handlowych i usprawnić ich pracę zarządzanie projektami dla teamów sprzedażowych .

Szablon Sales Onboarding firmy ClickUp pozwala stworzyć płynny proces wdrażania, pomagając nowym pracownikom szybko rozpocząć pracę i maksymalizując wydajność obecnych sprzedawców.

9. Szablon CRM sprzedaży ClickUp

Szablon ClickUp Sales CRM

Szablon Szablon CRM sprzedaży ClickUp pomaga zarządzać potencjalnymi klientami, wizualizować możliwości sprzedaży, organizować kontakty i odkrywać unikalne informacje.

Twórz zadania z ponad 20 niestandardowymi statusami, takimi jak "Aktywny", "W toku", "W rozmowach", "Onboarding" i " Zamknięty". Automatyzacja ClickUp idzie o krok dalej, automatyzując obieg e-maili, aby wysyłać aktualizacje na czas bez ręcznego wysiłku.

Na przykład, musisz wysyłać e-maile do potencjalnych klientów, z którymi rozmawiałeś w ciągu ostatniego tygodnia. ClickUp Brain może generować spersonalizowane wiadomości e-mail dla każdego potencjalnego klienta. Oszczędza to wiele godzin i skraca cykl sprzedaży dzięki automatyzacji działań następczych.

Poznaj wskazówki i triki dotyczące pisania skutecznych e-maili dzięki ClickUp Brain

Po prostu wpisz zapytanie, a otrzymasz spersonalizowane wskazówki od własnego asystenta AI.

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi B2B CRM

Tworzenie skutecznych strategii sprzedaży za pomocą ClickUp

Szablon sprzedaży pomaga śledzić aktualizacje od zespołu sprzedaży, zarządzać potencjalnymi klientami, lepiej zrozumieć klientów i tworzyć skuteczne plany sprzedaży.

Co wyróżnia ClickUp? Jego zaawansowane funkcje umożliwiają współpracę w ramach zespołu sprzedaży, pomagają w zrównoważonym skalowaniu i niestandardowych cyklach pracy sprzedaży.

A co najlepsze?

Funkcje automatyzacji i AI ClickUp pozwalają zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i zoptymalizować cały proces sprzedaży, pomagając zamienić potencjalnych klientów w niestandardowych klientów.

Gotowy, aby rozwinąć swoją strategię sprzedaży? Zarejestruj się na ClickUp za darmo aby pobrać i korzystać z tych skutecznych szablonów sprzedażowych.