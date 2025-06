10 najlepszych programów do obsługi portalu pracowniczego w 2025 roku

W tętniących życiem korytarzach nowoczesnych miejsc pracy, gdzie strefy czasowe się zacierają, a współpraca wykracza poza granice, skuteczne zarządzanie zespołem nie jest już zwykłym zadaniem — to sztuka. Jako specjalista ds. kadr nie jesteś w stanie samodzielnie zarządzać wszystkim — wdrażaniem nowych pracowników, administrowaniem świadczeniami, ocenami wydajności i wieloma innymi sprawami. Oprogramowanie do zarządzania pracownikami jest Twoim pomocnikiem, który pomaga Ci realizować zadania z niekończącej się listy rzeczy do zrobienia.

Skuteczny portal dla pracowników może nie tylko przechowywać informacje, ale także aktywnie angażować pracowników.

Niewiele firm śledzi zaangażowanie swoich pracowników, ale niewielki test wykazał, że może to być dobry pomysł. Kiedy jedna z firm poprawiła zadowolenie swoich pracowników z pracy, mniej osób opuszczało pracę, a absencja spadła o 27,5%.

Znalezienie odpowiedniego portalu samoobsługi pracowników może zmienić wydajność działu HR, ułatwiając codzienne zadania i sprawiając, że będą one bardziej przejrzyste, a jednocześnie pomagając pracownikom czerpać radość z pracy. W ciągu ostatniego roku w ClickUp przetestowaliśmy i stworzyliśmy listę 10 najlepszych programów do obsługi portalu dla pracowników na rok 2024. Każdy z nich został wybrany ze względu na jego zdolność do poprawy wydajności, komunikacji, zaangażowania i ogólnego zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Od kreatorów portali dla pracowników bez konieczności kodowania po oprogramowanie do zarządzania wiedzą i cyklem pracy działu HR — ten przewodnik pomoże Ci ocenić opcje oprogramowania, zawierając krótki przegląd mocnych stron każdego narzędzia, ceny, podstawowe funkcje i integracje.

Najpierw jednak przedstawimy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do obsługi portalu pracowniczego.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi portalu pracowniczego?

Według naszych badań oprogramowanie do obsługi portalu pracowniczego powinno zawierać wszystkie lub przynajmniej niektóre z poniższych funkcji:

Zarządzanie dokumentami: Zawsze szukaj narzędzi, które bez wysiłku gromadzą rutynowe dokumenty kadrowe , takie jak formularze podatkowe, odcinki wypłat, oferty zatrudnienia i zestawienia świadczeń. Nie chcesz pamiętać, które informacje znajdują się w którym narzędziu — skonsoliduj je, aby szybko je znaleźć

Udostępnianie wiedzy: Poszukaj platformy z bazą wiedzy, którą można udostępniać , zawierającą podręczniki firmowe, zasady, materiały szkoleniowe i inne niezbędne informacje, które ułatwią życie pracownikom

Dystrybucja ogłoszeń: Aby zapewnić skuteczną komunikację na wszystkich poziomach firmy, wybierz narzędzie, za pomocą którego możesz łatwo udostępniać ogłoszenia firmowe, przypomnienia i powiadomienia

Katalog pracowników: Powinieneś mieć możliwość przechowywania informacji kontaktowych, tytułów stanowisk, lokalizacji i innych danych w jednym miejscu. Ułatwia to znalezienie współpracowników z różnych działów i lokalizacji oraz nawiązanie z nimi kontaktu

Administracja świadczeniami: Poszukaj narzędzi, które oferują opcje samoobsługi dla pracowników umożliwiające rejestrowanie się i zarządzanie świadczeniami firmowymi

Integracje: Sprawdź, czy narzędzie można zintegrować z istniejącym oprogramowaniem HRMS, oprogramowaniem do obsługi płac i innymi narzędziami do obsługi działalności biznesowej, aby zapewnić płynny cykl pracy

Szablony : Wybierz rozwiązanie oferujące szablony podręczników dla pracowników i szablony wdrażania nowych pracowników, aby uprościć procesy HR i zapewnić spójność w całej organizacji

Przyjazny interfejs: Pracownicy chętniej korzystają z platformy, która jest łatwa w obsłudze

Wiele narzędzi do tworzenia portali dla pracowników jest przeznaczonych dla dużych firm, ma wiele funkcji i jest bardzo kosztownych (cenę można poznać dopiero po przejściu przez skomplikowaną procedurę). Istnieją lepsze rozwiązania, które są przystępne cenowo i łatwiejsze w użyciu.

10 najlepszych programów do obsługi portalu pracowniczego w tym roku

Oto najlepsze opcje oprogramowania do obsługi portalu pracowniczego w tym roku. Znalazły się one na naszej liście po prostu dlatego, że znacznie ułatwiają zarządzanie pracownikami i kontakt z nimi.

Zacznijmy od ulubionego programu naszego zespołu — ClickUp!

1. ClickUp — najlepsze rozwiązanie zapewniające bezpieczny dostęp dla pracowników

Najbardziej podoba mi się platforma ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ wszystko jest łatwe do znalezienia i użycia w jednym miejscu. To tak, jakby mieć super zorganizowane biuro HR w jednym programie komputerowym!

Zorganizuj i usprawnij procesy HR dzięki platformie ClickUp dla działu kadr

Uprość codzienne zarządzanie ludźmi i wdrażanie nowych pracowników, wspieraj rozwój pracowników lub znajdź nowe sposoby na utrzymanie zaangażowania zespołu — ClickUp sprawi, że wszystko to będzie łatwe i zmniejszy Twoje obciążenie pracą!

Zarządzanie dokumentami

Dokumenty ClickUp pozwalają przechowywać wszystkie ważne dokumenty HR w jednym miejscu, takie jak przewodniki dla nowych pracowników, podręczniki dla pracowników i zasady firmy.

Twórz dokumenty związane z procesami HR i współpracuj ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Dokumenty ClickUp mogą również pomóc w:

Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty swojemu zespołowi. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie projektów polityki firmy, podręczników dla pracowników czy wytycznych dotyczących procesów, wielu członków zespołu może pracować nad nimi razem w czasie rzeczywistym

Śledź zmiany i przechowuj różne wersje dokumentów. Podczas aktualizacji zasad lub procedur HR możesz łatwo wrócić do poprzednich wersji i w razie potrzeby porównać aktualizacje

Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować lub komentować określone dokumenty. W przypadku działu kadr oznacza to, że możesz przechowywać poufne informacje (takie jak umowy pracowników lub oceny wyników) w bezpiecznym miejscu i udostępniać je wyłącznie upoważnionym osobom

Łatwa integracja z innymi narzędziami, takimi jak , takimi jak zadania ClickUp przypomnienia ClickUp oraz cykle pracy. Na przykład, jeśli omawiasz proces wdrażania nowego pracownika, możesz przydzielić zadania członkom zespołu odpowiedzialnym za różne kroki za pomocą zadań ClickUp

Automatyzacja pracochłonnych zadań

Jeśli wszystko to brzmi jak dużo (ręcznej) pracy, wypróbuj AI Writer for Work od ClickUp Brain, aby zautomatyzować część zadań.

Znacznie usprawnij procesy HR i zarządzanie pracownikami dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może pomóc w burzy mózgów nad pomysłami na tworzenie dokumentacji HR, takiej jak podręczniki dla pracowników, dopracować język i ton formalnych e-maili i notatek służbowych, podsumować długie wątki komentarzy, aby przedstawić kluczowe informacje potrzebne do podejmowania decyzji opartych na danych, i wiele więcej.

Możesz również skorzystać z wbudowanych automatyzacji ClickUp lub stworzyć niestandardowe automatyzacje za pomocą ClickUp Brain, aby:

Automatyzacja powtarzalnych zadań , takich jak zatwierdzanie wniosków urlopowych pracowników, aktualizacja sald urlopowych i śledzenie czasu wolnego

Uprość proces wdrażania nowych pracowników poprzez automatyczne wysyłanie kluczowych dokumentów, zapewnianie zasobów IT i planowanie sesji szkoleniowych dla nowych pracowników

Śledź godziny pracy pracowników, zarządzaj zmianami i automatyzuj procesy związane z obecnością w celu obliczania wynagrodzeń

Szablonizacja procesów

ClickUp posiada bibliotekę bezpłatnych szablonów HR, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Oznacza to, że nie musisz tworzyć wszystkiego od podstaw, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy i wysiłku.

Na przykład szablon ClickUp "Podręczniki dla pracowników, zasady i procedury" może pomóc w lepszej organizacji i przekazywaniu najważniejszych dokumentów firmy.

Pobierz ten szablon Przekazuj misję, procedury i oczekiwania swojej firmy za pomocą szablonu podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp

Ten szablon pozwala przechowywać wszystkie ważne informacje o pracownikach w jednym miejscu, od tego, jak rozpocząć pracę (wdrożenie), po wszystkie zasady obowiązujące w firmie (polityki). Każdy może łatwo znaleźć najnowsze informacje, a dodawanie nowych informacji w miarę rozwoju firmy jest proste.

Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp oferuje:

17 sekcji szczegółowych informacji , takich jak notatka powitalna, opis idealnego członka zespołu, szczegóły dotyczące wdrażania nowych pracowników, kultura firmy, zasady obowiązujące w miejscu pracy itp.

Konfigurowalna okładka ułatwiająca drukowanie lub formatowanie do pliku PDF

Pulpit na pierwszej stronie, który pokazuje wszystkie podstrony, z przestrzenią do przypisania właścicieli sekcji i współpracowników

Możesz skorzystać z ponad 100 wbudowanych automatyzacji ClickUp lub stworzyć własne niestandardowe. Twój zespół doceni oszczędność czasu dzięki automatyzacji i szablonom powtarzalnych zadań, co pozwoli mu skupić się na strategicznych inicjatywach HR.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby nauczyć się korzystać ze wszystkich funkcji ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 12 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Simpplr — najlepsze rozwiązanie do usprawnienia komunikacji wewnętrznej

za pośrednictwem Simpplr

Simpplr jest jak cyfrowa tablica ogłoszeń dla Twojej firmy. Pozwala publikować ogłoszenia, kalendarze oraz sposoby przekazywania informacji zwrotnych i wyrażania uznania współpracownikom na jednej platformie.

Platforma personalizuje Twój kanał informacyjny, aby wyświetlać tylko te aktualizacje, które Cię interesują. Możesz przeglądać informacje według tematu, popularności lub własnego wyboru.

Asystent AI Simpplr jest jak super wyszukiwarka do pracy. Potrzebujesz pliku? Utknąłeś przy zadaniu kadrowym? Po prostu zapytaj asystenta, a on pomoże Ci znaleźć to, czego potrzebujesz, a nawet rozpocznie cykl pracy. Ten cyfrowy hub umożliwia pracownikom łatwy dostęp do ogłoszeń firmowych, kalendarzy, zbierania opinii i uznania współpracowników.

Najlepsze funkcje Simpplr

Informuj pracowników o najnowszych wiadomościach firmowych bezpośrednio w intranecie firmy

Łącz się z pracownikami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych, czatu, poczty e-mail i wyświetlaczy cyfrowych

Wzmocnij pozycję menedżerów dzięki danym dotyczącym zaangażowania i praktycznym zaleceniom

Limity Simpplr

Nie ma wbudowanego rozwiązania do zarządzania wiedzą i treścią. Będziesz potrzebować innych integracji, aby to osiągnąć

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z dokładnością asystenta AI

Ceny Simpplr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Simpplr

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

3. Guru — najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą i udostępniania informacji

Jeśli szukasz opartego na sztucznej inteligencji systemu wyszukiwania dla przedsiębiorstw, bazy wiedzy i oprogramowania intranetowego w jednym, rozważ Guru. Sercem Guru jest system zarządzania wiedzą oparty na sztucznej inteligencji, który łatwo integruje się z istniejącymi cyklami pracy.

Skraca czas poświęcany na wyszukiwanie informacji. Możliwość gromadzenia i porządkowania wiedzy w czasie rzeczywistym zapewnia zespołom stały dostęp do najnowszych danych, usprawniając procesy decyzyjne.

Może również śledzić, w jaki sposób ludzie korzystają z bazy wiedzy. Analizując te wzorce, możesz zidentyfikować luki informacyjne i je wyeliminować.

Najlepsze funkcje Guru

Zintegruj się z narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, aby zapewnić dostęp do odpowiednich informacji w ramach cyklu pracy

Skorzystaj z funkcji weryfikacji, aby upewnić się, że przechowywane informacje są zawsze aktualne i dokładne

Korzystaj z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji i rekomendacji, aby identyfikować luki w wiedzy, zduplikowaną zawartość i łączyć pracowników z ekspertami w danej dziedzinie

Ograniczenia Guru

Aplikacja mobilna może być mniej intuicyjna w porównaniu z wersją na pulpit, co może ograniczać dostęp w podróży

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać interfejs za trudny. Potrzebują czasu, aby nauczyć się korzystać ze wszystkich funkcji

Ceny Guru

Bezpłatna wersja próbna na 30 dni

Wszystko w jednym : 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje guru

G2: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

4. Dayforce HCM — najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania kapitałem ludzkim

za pośrednictwem Dayforce HCM

Dayforce HCM ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania kapitałem ludzkim. Przewodzi działom HR przez cały cykl życia pracownika, od rekrutacji po odejście z firmy. Łączy zarządzanie kadrami, płacami, świadczeniami, pracownikami i talentami w jednej aplikacji.

Platforma zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich danych kadrowych w jednym interfejsie, ułatwiając wyszukiwanie kandydatów, płynne wdrażanie nowych pracowników, zrównoważone planowanie, rozwój pracowników, zarządzanie płatnościami i świadczeniami.

Poprawia również samoobsługę dzięki łatwemu w użyciu niestandardowemu portalowi dla pracowników. Portal ten pomaga pracownikom samodzielnie zarządzać rutynowymi zadaniami, oszczędzając zespołom HR mnóstwo czasu.

Najlepsze funkcje Dayforce HCM

Usprawnij obsługę płac w ponad 200 krajach i terytoriach, upraszczając procesy

Wykorzystaj AI do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zatrudnienia, optymalizacji cyklu pracy i skutecznego zatrzymywania talentów

Wbudowane funkcje kontroli prywatności zapewniają bezpieczeństwo danych, priorytetowo traktując bezpieczeństwo na każdym poziomie

Ograniczenia Dayforce HCM

Może generować duże, nieczytelne raporty

Zgłoszono, że samoobsługowy portal dla pracowników jest przestarzały

Ceny Dayforce HCM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 950 recenzji)

5. Deel — najlepsze rozwiązanie do globalnej obsługi płac i zapewnienia zgodności z przepisami

Zarządzanie listami płac i zgodnością z przepisami w różnych krajach może być trudne, ponieważ nadal pracujemy zdalnie. Deel ułatwia ten proces, dzięki czemu możesz skupić się na podstawowej działalności biznesowej bez martwienia się o złożoność międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

Platforma zapewnia wsparcie dla wielu walut i globalne zarządzanie płacami w ponad 150 krajach bez konieczności indywidualnego zapoznawania się ze skomplikowanymi przepisami dotyczącymi płac w każdym kraju. Deel umożliwia również tworzenie umów dla wszystkich pracowników zdalnych, niezależnie od tego, czy są to pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, kontrahenci czy freelancerzy.

Dzięki wbudowanym, konfigurowalnym szablonom masz pewność, że wszystkie umowy są zgodne z lokalnymi przepisami, niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi pracownicy.

Najlepsze funkcje Deel

Zapewnij całodobową obsługę klienta dla globalnych operacji

Automatyzacja fakturowania i wypłat

Uzyskaj widoczność danych dotyczących pracowników w czasie rzeczywistym, w tym liczby pracowników, listy płac i innych kluczowych wskaźników

Limity Deel

Dostęp do niektórych funkcji w Europie jest ograniczony

Ceny Deel

Deel HR: Free

Deel Engage : 20 USD/pracownik miesięcznie

Deel US Payroll : 19 USD/pracownik miesięcznie

Deel Payroll : 29 USD/pracownik miesięcznie

Deel US PEO : 79 USD/pracownik miesięcznie

Zarządzanie kontrahentami Deel : 49 USD/miesiąc

Deel EOR: 599 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Deel

G2: 4,8/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 950 recenzji)

6. Axero Copilot — najlepsze rozwiązanie do poprawy wydajności pracowników

za pośrednictwem Axero Copilot

Axero Copilot to zaawansowane narzędzie do zarządzania wiedzą oparte na sztucznej inteligencji, które zmienia sposób współpracy zespołów i dostępu do informacji. Jego inteligentna wyszukiwarka szybko dostarcza wyniki, rozumiejąc kontekst zapytań. Silnik rekomendacji treści poleca odpowiednie artykuły i dokumenty, poprawiając wydajność dzięki dostarczaniu aktualnych informacji.

Funkcja automatycznej selekcji treści pozwala uporządkować bazę wiedzy i aktualizować ją na bieżąco. Funkcja analizy użytkowników zapewnia wgląd w wykorzystanie treści. Pomaga to zidentyfikować luki i usprawnić udostępnianie informacji.

Najlepsze funkcje Axero Copilot

Twórz cyfrowe obszary robocze dla każdego działu, aby uporządkować intranet

Korzystaj z narzędzi do współpracy, aby nawiązywać kontakty wewnętrzne, udostępniać oferty pracy i zarządzać najlepszymi talentami

Śledź obowiązkowe szkolenia, zasady lub inne ważne materiały dzięki funkcji "Wymagane lektury"

Limity Axero Copilot

Ograniczone możliwości dostosowania do konkretnych potrzeb biznesowych

Ceny Axero Copilot

30-dniowa wersja próbna

Standard chmury : Niestandardowe ceny

Cloud Premium : Niestandardowe ceny

Cloud Enterprise : Niestandardowe ceny

Lokalnie: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Axero Copilot

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

7. Zenefits — najlepsze kompleksowe rozwiązanie dla działu HR

za pośrednictwem Zenefits

Dzięki Zenefits możesz uprościć procesy zarówno dla zespołów HR, jak i pracowników. Na przykład automatyzuje procesy wdrażania nowych pracowników, w tym sprawdzanie referencji, listy ofert i samodzielne wdrażanie.

Wbudowane narzędzie do planowania z łatwością automatyzuje synchronizację listy płac, zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym i oferuje wygodne systemy rejestracji wejść/wyjść dla zespołów.

Zenefits wspiera integrację z różnymi platformami, w tym Google Workspace i Slack, a także dostawcami planów emerytalnych 401k do zarządzania świadczeniami.

Najlepsze funkcje Zenefits

Uzyskaj dostęp do wbudowanego kalendarza zgodności i unikaj błędów

Skonfiguruj analizę predykcyjną, aby uzyskać niestandardowe informacje

Generuj niestandardowe raporty porównawcze wynagrodzeń

Skorzystaj z funkcji analizy wizualnej, aby uzyskać wgląd w trendy dotyczące pracowników bez konieczności zarządzania wieloma zestawami danych

Ograniczenia Zenefits

Użytkownicy zgłaszają liczne błędy

Brak możliwości integracji z systemem emerytalnym

Ceny Zenefits

Podstawowe funkcje : 10 USD miesięcznie za pracownika

Wzrost : 20 USD/miesiąc na pracownika

Zen: 33 USD/miesiąc na pracownika

Oceny i recenzje Zenefits

G2: 3,9/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

za pośrednictwem Softr

Softr to konfigurowalne oprogramowanie do obsługi portalu pracowniczego, idealne dla małych firm i agencji. Z łatwością przekształca istniejące dane pracowników z arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych w w pełni funkcjonalną aplikację.

Pomaga to uniknąć nadmiaru technologii i oszczędza niepotrzebnych wydatków. Dzięki konfiguratorowi typu "przeciągnij i upuść" bez kodowania oraz ponad 100 gotowym widżetom Softr możesz tworzyć spersonalizowane aplikacje dostosowane specjalnie do potrzeb pracowników Twojej firmy.

Jeśli potrzebujesz takich funkcji, jak wdrażanie nowych pracowników, katalog pracowników, intranet, wiki lub zarządzanie świadczeniami, Softr pozwala łatwo zbudować przyjazny dla użytkownika portal. Możesz scentralizować wszystkie zasoby pracowników, katalogi i kalendarze w jednej aplikacji, która odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Softr

Korzystaj z szablonów i kreatorów logiki do szybkiego tworzenia aplikacji

Zintegruj je z istniejącymi narzędziami i bazami danych, takimi jak Arkusze Google, HubSpot i SmartSuite, aby tworzyć aplikacje dostosowane do cyklu pracy

Współpracuj nad tworzeniem aplikacji i dodawaj niestandardowy kod CSS i JavaScript, aby uzyskać dodatkowe funkcje

Ograniczenia Softr

Nie jest to idealny zamiennik dla w pełni niestandardowych rozwiązań

Ceny Softr

Free

Podstawowy : 59 USD/miesiąc

Profesjonalny : 167 USD/miesiąc

Business : 323 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Softr

G2: 4,8/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

9. Staffbase — najlepsze rozwiązanie do zwiększania zaangażowania pracowników

za pośrednictwem Staffbase

Zarządzaj zadaniami HR i stwórz platformę komunikacyjną dla pracowników dzięki Staffbase. Jest łatwa w użyciu i posiada wiele funkcji, które zapewniają wszystkim dostęp do informacji i połączenie.

Staffbase wyróżnia się centralizacją komunikacji między pracownikami w wielu kanałach. Ułatwia to przekazywanie ważnych informacji i angażowanie pracowników w dyskusje w czasie rzeczywistym.

Możesz również użyć Staffbase do tworzenia dedykowanych kanałów dla różnych zespołów i działów, co pomaga uprościć komunikację i przełamać bariery informacyjne w organizacji. Funkcje takie jak powiadomienia push, ankiety dla pracowników i dostarczanie treści do określonych odbiorców pozwalają spersonalizować komunikację i skutecznie angażować pracowników.

Najlepsze funkcje Staffbase

Ułatw współpracę i uzyskaj łatwy dostęp do najnowszych wersji dokumentów firmowych

Twórz profesjonalne i angażujące treści w oprogramowaniu do komunikacji z pracownikami

Uzyskaj dostęp do danych back-office, aby usprawnić proces podejmowania decyzji dotyczących strategii komunikacji wewnętrznej

Limity Staffbase

Wymaga znacznego wysiłku ze strony działu IT, zwłaszcza podczas początkowej konfiguracji

Pracownicy będą potrzebowali szkolenia, aby rozpocząć korzystanie z narzędzia

Ceny Staffbase

Starter : Niestandardowe ceny

Business : Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Staffbase

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 70 recenzji)

10. PeopleOne — najlepsze rozwiązanie do integracji współpracy pracowników

za pośrednictwem PeopleOne

PeopleOne to nowoczesne rozwiązanie intranetowe, które ożywia kulturę Twojego miejsca pracy. Oparte na platformie Microsoft SharePoint, zostało stworzone dla działów HR i zespołów ds. komunikacji wewnętrznej w różnych branżach, takich jak produkcja, logistyka, budownictwo, opieka zdrowotna, finanse i usługi profesjonalne.

To doskonałe narzędzie dla zespołów HR, które chcą poprawić jakość obsługi pracowników i wspierać inicjatywy związane z pracą zdalną.

Portal samoobsługowy PeopleOne zapewnia płynny dostęp do ważnych dokumentów kadrowych na pulpicie i platformach mobilnych.

Najlepsze funkcje PeopleOne

Przeprowadzaj badania opinii pracowników, organizuj ankiety i zarządzaj programami motywacyjnymi

Skorzystaj z funkcji bloga, aby informować pracowników i pomagać im w odświeżaniu wiedzy dzięki odpowiednim artykułom

Ograniczenia PeopleOne

Brak funkcji administracyjnych HR, takich jak rozliczanie wynagrodzeń, zarządzanie wydatkami i wnioski urlopowe

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy mogą być mniej rozbudowane niż w przypadku specjalistycznych rozwiązań HR

Ceny PeopleOne

Niezbędne : Niestandardowe ceny

Standard : Ceny niestandardowe

Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PeopleOne

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Zwiększ wydajność pracowników dzięki oprogramowaniu do obsługi portalu pracowniczego

Wybierając portal dla pracowników, należy kierować się przede wszystkim tym, czy będzie on dobrze współpracował z podstawowymi funkcjami, procesami i narzędziami Twojej firmy. Nawet jeśli narzędzie zapewnia wzrost wydajności, nie przyniesie ono zwrotu z inwestycji, jeśli zostanie wdrożone nieprawidłowo lub pracownicy nie będą chcieli z niego korzystać, ponieważ jest zbyt skomplikowane.

Poszukaj rozwiązania, które zajmie się głównymi wyzwaniami związanymi z kadrami i operacjami, zamiast platformy z wieloma funkcjami, która może nie spełniać Twoich potrzeb. Elastyczne narzędzie pomoże Ci wprowadzić nowe procesy bez zakłócania wydajności, a jednocześnie zapewni elastyczność niezbędną do rozwoju możliwości w przyszłości.

Na przykład ClickUp oferuje idealną równowagę między funkcjonalnością a elastycznością. Pomaga rozwiązywać problemy operacyjne i zwiększa wydajność poprzez poprawę widoczności i współpracy między działami.

Firma konsultingowa People Piece, zajmująca się rozwojem organizacyjnym, doświadczyła tego na własnej skórze. Przed wdrożeniem ClickUp pracownicy borykali się z problemem izolacji pracy w różnych narzędziach, takich jak dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne i Slack, co prowadziło do frustracji i błędów. Dzięki wdrożeniu ClickUp jako centralnej platformy firma People Piece zapewniła, że wszystkie zadania są rejestrowane w jednej lokalizacji i organizowane według inicjatyw i projektów. Pomogło to lepiej śledzić poszczególne zadania i uniknąć pominięcia kroków, zapewniając większą widoczność w całej organizacji. Udało im się stworzyć szczegółowe struktury projektów i list, aby zarządzać procedurami na dużą skalę, takimi jak rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników. Dzięki temu każde działanie miało swoje konkretne miejsce w cyklu pracy.

ClickUp ułatwia życie menedżerom ds. zasobów ludzkich dzięki szerokiemu zestawowi funkcji do zarządzania pracownikami.

Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatne konto ClickUp i przekonaj się sam.