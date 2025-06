10 najlepszych programów do zarządzania projektami w 2025 roku

Pomyślne zakończenie projektu wymaga efektywnego zarządzania budżetem, inteligentnej alokacji zasobów, zarządzania ryzykiem, zadowolenia interesariuszy i wysokiej jakości wyników. To wiele rzeczy, które trzeba zrobić dobrze.

Wszystko może być łatwiejsze, jeśli użyjesz oprogramowania do kontroli projektów, które pozwala śledzić wszystkie elementy w jednym miejscu. Odpowiednie oprogramowanie do kontroli projektów zwiększa przejrzystość projektu i usprawnia zarządzanie budżetem oraz ryzykiem w całym cyklu życia projektu. Pomaga również uporać się ze złożonością współczesnych projektów, umożliwiając strategiczne planowanie zasobów w celu osiągnięcia celów projektu. W tym blogu omówimy dziesięć najlepszych programów do kontroli projektów i ich funkcje.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do kontroli projektów?

Szukając oprogramowania do kontroli projektów, kierownicy projektów powinni priorytetowo traktować następujące funkcje:

Kompleksowe śledzenie projektu: Upewnij się, że oprogramowanie umożliwia śledzenie zadań projektu, osi czasu, kamieni milowych i budżetu. Powinno również zapewniać widoczność wyników i postępów projektu w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zasobami: Wiesz, że nawet średniej wielkości projekt wymaga aktywnego zarządzania zasobami, aby zakończył się sukcesem. Wybierz oprogramowanie, które umożliwia efektywny przydział zasobów i zarządzanie nimi, w tym personelem, sprzętem i materiałami. Powinno ono również prognozować zapotrzebowanie na zasoby i pomagać w śledzeniu ich dostępności w całym cyklu życia projektu

Budżetowanie: Wybierz oprogramowanie, które wspiera budżetowanie i zarządzanie kosztami. Poszukaj funkcji szacowania kosztów, śledzenia wydatków i raportowania finansowego

Opłacalność: Oprogramowanie do kontroli projektów powinno mieć opłacalne plany subskrypcji, aby spełnić wymagania Twojej firmy i oferować funkcje premium w przystępnej cenie. Idealny jest plan bezpłatny lub bezpłatna wersja próbna, ponieważ dają one czas na ocenę przydatności oprogramowania bez konieczności ponoszenia kosztów

Funkcje zarządzania ryzykiem: Upewnij się, że oprogramowanie do kontroli projektów zawiera funkcje identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka projektowego, aby zminimalizować potencjalne zakłócenia osi czasu i budżetu projektu

Współpraca: Najlepsze oprogramowanie do kontroli projektów oferuje narzędzia do płynnego planowania, koordynacji i komunikacji w ramach projektu

Doświadczenie użytkownika: Należy również sprawdzić skalowalność oprogramowania, jego wydajność i łatwość obsługi

10 najlepszych programów do zarządzania projektami

Poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najlepszych programów do kontroli projektów, które ułatwią proces zarządzania projektami.

1. ClickUp

Skorzystaj z narzędzia do zarządzania projektami ClickUp, aby przyspieszyć realizację planów, zarządzać zasobami, ustalać priorytety, przeglądać postępy i wykonywać wiele innych zadań

ClickUp to solidne oprogramowanie do zarządzania projektami i kontroli, które oferuje wiele funkcji dostosowanych do wymagań projektu. Jest to kompleksowa platforma, która pomaga ściśle współpracować z zespołem dzięki połączonym cyklom pracy, dokumentom, pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i nie tylko. Pomaga zespołom projektowym działać szybciej, pracować inteligentniej i oszczędzać czas.

Rozwiązania ClickUp do zarządzania projektami pomagają zarządzać zasobami, śledzić wyniki, tworzyć i przypisywać zadania, monitorować postępy oraz integrować popularne narzędzia projektowe — wszystko w jednym miejscu.

Co więcej? Skorzystaj z pulpitu ClickUp, aby wizualizować status projektu za pomocą kart, tabel, list i wykresów. Pomaga również gromadzić i analizować wszystkie dane projektu, dzięki czemu można łatwo śledzić zasoby, identyfikować wąskie gardła i nie przekraczać budżetu. Dostosuj pulpit do swoich potrzeb, korzystając z ponad 50 dostępnych widżetów.

Skorzystaj z pulpitu ClickUp, aby poprawić wydajność projektów i zarządzać sprintami

Efektywna kontrola projektu wymaga szczegółowych spotkań i dyskusji. Nie da się uniknąć wszystkich spotkań, ale można zaoszczędzić czas dzięki ClickUp Brain, zintegrowanemu asystentowi AI. Użyj go do podsumowywania notatek i rozmów ze spotkań, tworzenia briefów i raportów z projektów, automatyzacji aktualizacji zadań i elementów do wykonania oraz automatycznego wypełniania danych w tabelach.

Zautomatyzuj planowanie projektów i zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp Brain

Najlepsze funkcje ClickUp:

Automatyzacja cyklu pracy: Generuj podzadania automatycznie na podstawie opisów zadań, podsumowuj wątki komentarzy, otrzymuj automatyczne aktualizacje, informacje o projekcie i wiele więcej dzięki Generuj podzadania automatycznie na podstawie opisów zadań, podsumowuj wątki komentarzy, otrzymuj automatyczne aktualizacje, informacje o projekcie i wiele więcej dzięki ClickUp Brain . Usprawnij działania, takie jak zmiany statusu, przekazywanie projektów, przeglądy i zatwierdzanie, aby zwiększyć koncentrację zespołu

Skuteczna współpraca: Współpracuj z członkami zespołu nad realizacją projektu dzięki Współpracuj z członkami zespołu nad realizacją projektu dzięki ClickUp Docs , natywnej funkcji dokumentacji, która umożliwia zespołom tworzenie, edytowanie i udostępnianie baz wiedzy oraz wiele więcej.

Usprawnij komunikację w ramach projektu: Korzystaj Korzystaj z widoku czatu ClickUp , aby komunikować się w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, udostępniać aktualizacje, osadzać strony internetowe i przypisywać zadania do zasobów

Śledź postępy w czasie rzeczywistym: Monitoruj postępy projektu i zapewnij terminową realizację dzięki ponad 15 Monitoruj postępy projektu i zapewnij terminową realizację dzięki ponad 15 widokom ClickUp , takim jak wykres Gantta i oś czasu

Efektywne planowanie zasobów: Efektywnie alokuj zasoby, wizualizuj zadania, optymalizuj obciążenie pracą i koordynuj współpracę zespołu w całym cyklu życia projektu dzięki szablonom planowania zasobów ClickUp

Elastyczność: Elastycznie organizuj i kontroluj wszystko, od małych zespołów po duże przedsiębiorstwa, dzięki Elastycznie organizuj i kontroluj wszystko, od małych zespołów po duże przedsiębiorstwa, dzięki hierarchii ClickUp

Zarządzanie zakresem projektu: Usprawnij zarządzanie zmianami zakresu projektu i oceniaj potrzebę wprowadzenia zmian dzięki Usprawnijzarządzanie zmianami zakresu projektu i oceniaj potrzebę wprowadzenia zmian dzięki szablonowi SOP do zarządzania kontrolą zmian Clickup

Pobierz ten szablon Ustandiusz proces kontroli zmian, aby zminimalizować zakłócenia, korzystając z szablonu SOP do zarządzania kontrolą zmian ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Stwórz standardowy proces zgłaszania, przeglądania i zatwierdzania zmian

Śledź status każdej zmiany i zapewnij terminowe rozwiązanie problemów

Prowadź kompleksową ścieżkę audytu wszystkich zmian dla celów zgodności z przepisami

Ograniczenia ClickUp:

Możliwości dostosowywania mogą początkowo wydawać się przytłaczające

Aplikacja mobilna nie posiada jeszcze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Ceny ClickUp:

Free Forever Plan: Najlepszy do użytku osobistego

Unlimited: Najlepsze dla małych zespołów; 7 USD/miesiąc na użytkownika

Business: Najlepsze dla średnich zespołów; 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD miesięcznie za każdego użytkownika obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Asana

Asana to kolejne przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do kontroli projektów dla przedsiębiorstw. Jego kluczowe funkcje obejmują zarządzanie projektami, cele i raportowanie, zarządzanie zasobami oraz cykle pracy i automatyzację. Użytkownicy uwielbiają jego intuicyjny interfejs.

Ta platforma do zarządzania zadaniami pozwala opracowywać i planować projekty, przypisywać i śledzić zadania oraz przeglądać projekty w widoku Kanban, osi czasu i innych. Zapewnia również przegląd zadań w różnych zespołach, dzięki czemu nadaje się do współpracy międzyfunkcjonalnej podczas realizacji dużych projektów. Asana integruje się również z ponad 270 aplikacjami do automatyzacji kontroli projektów.

Najlepsze funkcje Asany:

Zarządzaj projektami od początku do końca i dbaj o synchronizację działań zespołu oraz terminowość realizacji celów

Połącz pracę wszystkich zespołów z większym celem firmy, śledząc postępy dzięki danym w czasie rzeczywistym zawartym w raportach

Zwiększ wydajność zespołu dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy i procesom

Planuj dokładne osie czasu, dostosowuj obciążenie pracą i realizuj cele rozwoju projektu

Ograniczenia Asany:

Import i eksport danych jest dostępny tylko w formatach plików JSON i CSV

Tylko jedna osoba może przypisywać zadania, co stanowi wyzwanie dla dużych zespołów z wieloma interesariuszami projektu. Nie można również przypisywać zadań wielu osobom przypisanym

Ceny Asana:

Free: Forever

Pakiet startowy: 13,49 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana:

G2: 4,3/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

3. Smartsheet

Smartsheet łączy elastyczność arkusza kalkulacyjnego z możliwościami narzędzia do zarządzania projektami, dzięki czemu jest jednym z najbardziej wszechstronnych rozwiązań do kontroli projektów. Przyjazny dla użytkownika interfejs Smartsheet pozwala w łatwy sposób wizualizować i dostosowywać zarządzanie projektami. Rozpoczęcie pracy jest naprawdę proste, zwłaszcza jeśli masz doświadczenie w pracy z programem Excel.

Pomaga śledzić wszystkie dane projektu w jednym miejscu, współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym, automatyzować cykle pracy i analizować kluczowe wskaźniki wydajności projektu. SmartSheet umożliwia również inteligentne podejmowanie decyzji dotyczących projektów dzięki automatycznie generowanej wizualizacji danych. Nie posiada jednak innych niezbędnych funkcji zarządzania projektami, takich jak dokumentacja i ustawianie celów.

Najlepsze funkcje Smartsheet:

Szczegółowo planuj projekty, korzystając z widoków Kanban, Gannt, Karta lub Siatka

Ustal budżety projektów i monitoruj progi, aby zwiększyć rentowność projektów

Podziel projekt na różne kamienie milowe, fazy, zadania lub zadania, aby usprawnić zarządzanie projektami

Uprość współpracę dzięki udostępnianiu dokumentów, sprawdzaniu, powiadomieniom i wątkom rozmów

Standaryzacja i automatyzacja tworzenia projektów oraz raportowania w celu skalowania złożonych projektów

Ograniczenia Smartsheet:

Konieczny jest zakup dodatkowych funkcji, takich jak tabela obrotowa itp.

Aby nabyć zaawansowany model, należy zakupić nowe licencje

Brakuje wystarczającego wsparcia dla formuł i przechowywania danych

Ceny Smartsheet:

Free: Forever

Zalety: 9 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 32 USD/miesiąc za użytkownika przy minimum 3 użytkownikach

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet:

G2: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

4. Runn

Runn umożliwia płynne planowanie projektów, alokację zasobów i śledzenie oraz zarządzanie obciążeniem, dzięki czemu jest doskonałym oprogramowaniem do kontroli projektów, które pozwala efektywnie zarządzać zasobami projektowymi.

Skorzystaj z Runn, aby ustawić osie czasu projektów, prognozować zapotrzebowanie na zasoby i śledzić koszty, aby osiągnąć powodzenie projektów. Jego solidne funkcje raportowania pomagają kontrolować zapotrzebowanie na zasoby i ich wykorzystanie, oddzielać godziny rozliczalne od nierozliczalnych oraz efektywnie pracować nad osiągnięciem celów.

Teams może korzystać z rozszerzenia Chrome do natychmiastowego i dokładnego śledzenia czasu.

Najważniejsze funkcje Runn:

Zrównoważyć obciążenie pracą każdego członka zespołu i planować w oparciu o istniejące przydziały oraz zaplanowane urlopy i dni wolne

Zarządzaj czasem i pieniędzmi dla różnych typów projektów dzięki prognozom dotyczącym wszystkich wskaźników finansowych

Zachowaj przegląd wszystkich zasobów, aby łatwo śledzić wydajność zespołu i identyfikować trendy wykorzystania zasobów

Dokładnie mierz postępy projektu i wydatki za pomocą kart czasu pracy

Planuj różne scenariusze, aby być przygotowanym na wszelkie zmiany

Ograniczenia Runn:

Ma ograniczone możliwości dostosowywania i może nie być możliwe dostosowanie go do konkretnych elementów projektu

Integracja z konkretnymi systemami zewnętrznymi może okazać się skomplikowana

Ceny Runn:

Free: Forever

PRO: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runn:

G2: 4,5/5 (zbyt mało recenzji)

Capterra: 4,8/5 (30 recenzji)

5. Float

Float to zintegrowana platforma do scentralizowanego zarządzania zasobami i planowania projektów. Można jej używać do zarządzania zadaniami projektowymi, ustalania budżetów i stawek rozliczeniowych oraz definiowania faz i osi czasu projektów.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcji "przeciągnij i upuść" można tworzyć szczegółowe harmonogramy zasobów, efektywnie alokować zasoby i identyfikować potencjalne wąskie gardła. Funkcja śledzenia czasu zapewnia przegląd szacowanego i rzeczywistego czasu wykonania zadań, co pomaga kontrolować budżety projektów i osie czasu.

Najlepsze funkcje Float:

Wyświetlaj harmonogramy projektów swojego zespołu na żywo, aby planować obciążenie i efektywnie przydzielać zadania

Przydzielaj zadania, ustalaj terminy i przydzielaj budżety, mając przegląd wykorzystania zasobów przez wszystkich pracowników

Śledź postępy swojego zespołu i budżety projektów w czasie rzeczywistym, podczas gdy członkowie zespołu łatwo rejestrują i edytują swoje rzeczywiste godziny pracy

Otrzymuj powiadomienia o trendach dotyczących pracy niepodlegającej rozliczeniu i potencjalnych stratach

Limity float:

Może to być kosztowne dla małych zespołów

Może się okazać, że nie jest ono dostosowane do urządzeń mobilnych i będziesz mieć problemy z przewijaniem na telefonie komórkowym

Oferuje ograniczoną integrację

Ceny zmienne:

Free: 14-dniowa wersja próbna

Pakiet startowy: 7,5 USD miesięcznie za użytkownika

Zalety: 12,5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Float:

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

6. Teamdeck

Teamdeck to kompleksowa platforma do zarządzania zasobami projektowymi i planowania dla zespołów kreatywnych i technicznych. Pomaga zarządzać dostępnością zasobów, śledzić rozliczalne godziny pracy i łatwo prognozować wymagania. Możesz śledzić bieżące i przyszłe obciążenie pracą swojego zespołu w czasie rzeczywistym w kalendarzach zespołów i odpowiednio przydzielać zasoby.

Najlepsze funkcje Teamdeck:

Przypisuj projekty do kalendarza swojego zespołu i określaj ich harmonogram godzinowy na podstawie dostępności, stanowiska, umiejętności i własnych atrybutów

Zarządzaj urlopami członków zespołu i śledź ich dostępność godzinową, aby wiedzieć, kiedy mogą być w pracy, a kiedy nie

Dostosuj szablony raportowania dla różnych zespołów, takich jak PM, HR, finanse i operacje, aby zaoszczędzić czas

Z łatwością śledź czas pracy poszczególnych członków w wielu projektach

Lepiej planuj nadchodzące projekty, uzyskując pełny widok bieżących zadań i wykorzystania zasobów

Ograniczenia Teamdeck:

Nie powiadamia nikogo, gdy członek zespołu bierze dzień wolny, co utrudnia śledzenie obecności zespołu

Użytkownicy znaleźli błędy w danych w raportach

Nie ma planu bezpłatnego, tylko wersja próbna

Ceny Teamdeck:

Free: 30-dniowa wersja próbna

Członek Light: 2 USD miesięcznie

Pełnoprawny członek: 6 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Teamdeck:

G2: 4,6/5 (12 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (42 recenzje)

7. Jira

Jira to narzędzie do śledzenia problemów i zwinnego zarządzania projektami dla zespołów programistów. Dzięki Jira możesz bez wysiłku planować, śledzić i wydawać projekty oprogramowania. Wykorzystuje zwinne metodyki, które umożliwiają zespołom szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania, zwiększając tym samym wskaźnik powodzenia projektów. Zintegruj je z innymi aplikacjami programistycznymi, aby stworzyć mapę celów firmy i wykrywać wąskie gardła w różnych działach.

Najlepsze funkcje Jira:

Zsynchronizuj pracę swojego zespołu i interesariuszy, dodając epiki, mapując elementy pracy, zależności i wydania na osi czasu

Użyj tablic scrum, aby podzielić duże, złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania, dzięki czemu Twoje zespoły, pracujące w sprintach, będą szybciej realizować zadania

Twórz konfigurowalne cykle pracy, które można dostosować do dowolnego stylu pracy

Skonfiguruj DevOps i płynnie zintegruj Jira z innymi produktami Atlassian

Uzyskaj dane w czasie rzeczywistym dotyczące ryzyka i postępów projektu, aby stale optymalizować wydajność

Ograniczenia Jira:

Nie może całkowicie zautomatyzować projektów

Użytkownicy uznali Jira za nieelastyczne i trudne do dostosowania do własnych potrzeb

Chociaż można importować pomysły do projektu za pomocą importu CSV, nie można w ten sposób przenieść ustawień pól, widoków ani ustawień projektu

Ceny Jira:

Free Forever: Do 10 użytkowników

Standard: 7,16 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,48 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira:

G2: 4,3/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 14 000 recenzji)

8. Basecamp

Basecamp to kolejne oprogramowanie do zarządzania projektami i kontroli projektów, które oferuje różne narzędzia do planowania, śledzenia i zarządzania projektami, takie jak tablice ogłoszeń, listy rzeczy do zrobienia, czaty grupowe i tabele kart do planowania projektów. Jego największą zaletą jest prosty interfejs użytkownika, który koncentruje się wyłącznie na współpracy online.

Dzięki Basecamp możesz tworzyć automatyczne meldunki dla powtarzających się zadań zespołu i przeglądać ogólny postęp wielu projektów. Pozwala również planować wydarzenia, terminy i kamienie milowe projektu, zapewniając jego wydajność i przejrzystość.

Najlepsze funkcje Basecamp:

Organizuj wszystkie swoje projekty, zadania i harmonogramy w prostym, jednostronicowym pulpicie

Korzystaj z uporządkowanych przestrzeni do tworzenia, udostępniania i omawiania dokumentów, plików i obrazów

Skuteczna komunikacja dzięki czatowi grupowemu w czasie rzeczywistym

Skonfiguruj automatyczne meldowanie się, aby skrócić czas spotkań

Ograniczenia Basecamp:

Brakuje w nim podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak śledzenie czasu, przydzielanie zadań i wykresy Gantta

Nie można dodawać etykiet do elementów, aby nadać im priorytet, przydzielić je lub sklasyfikować

Nie ma planu Free

Ceny Basecamp:

Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna, brak planu Free

Basecamp: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Pro Unlimited: 299 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Basecamp:

G2: 4,1/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

9. Hub Planner

Dzięki Hub Planner możesz planować i harmonogramować zasoby dla różnych projektów oraz śledzić ich wydajność, porównując czas prognozowany z rzeczywistym. Pomaga to śledzić wydajność zespołu w stosunku do wyznaczonych celów i oceniać umiejętności poszczególnych zasobów. Zapewnia również intuicyjne pulpity i szablony raportów do śledzenia postępów projektu i rentowności.

Pomaga również użytkownikom szybko wnioskować o zasoby i zatwierdzać je w systemie dzięki rozszerzeniu cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Hub Planner:

Śledź osie czasu projektów za pomocą kart czasu pracy Hub Planner, porównując czas zaplanowany i zgłoszony dla każdego zadania

Łatwe planowanie projektów w zespołach wewnętrznych i zewnętrznych

Skorzystaj z dynamicznej mapy cieplnej, aby szybko zidentyfikować luki w harmonogramie projektu i wizualizować obciążenie pracą zespołu

Zarządzaj wydatkami projektowymi i uzyskaj wgląd w rentowność projektu

Limity Hub Planner:

Nie można edytować błędu w karcie czasu pracy projektu

Niektórzy użytkownicy uważają raportowanie projektów za nieco skomplikowane

Chociaż oprogramowanie jest przydatne dla małych zespołów, może nie odpowiadać złożonym wymaganiom większych zespołów

Ceny Hub Planner:

Plug & Play: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business Leader: 54 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Hub Planner:

G2: 4,2/5 (19 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

10. Saviom

Rozwiązanie Saviom Enterprise Project Portfolio Management pomaga organizacjom zarządzać wieloma projektami jednocześnie. Możesz śledzić status projektu i wyniki w czasie rzeczywistym, wcześnie identyfikować ryzyko związane z projektem i ograniczać wąskie gardła.

Ponadto Saviom analizuje wyniki projektu w odniesieniu do ustalonego budżetu, aby zwiększyć rentowność. Pomagając w prognozowaniu potencjału kadrowego i wymagań projektu, pomaga zminimalizować koszty ogólne i poprawić wykorzystanie czasu rozliczeniowego.

Najlepsze funkcje Saviom:

Zrealizuj więcej projektów przy użyciu mniejszych zasobów dzięki rozwiązaniu Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), które generuje prognozy zapotrzebowania na zasoby, pomagając maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości

Przydzielaj i przenoś zadania za pomocą prostego przeciągnięcia i upuszczenia

Podejmuj lepsze decyzje dzięki szczegółowym pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym oraz konfigurowalnym raportom z filtrami i polami niestandardowymi

Generuj różne scenariusze, aby przewidywać wyzwania biznesowe i planować działania

Twórz zautomatyzowane sekwencje i niestandardowe cykle pracy, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Ograniczenia Saviom:

Dokumentacja jest ograniczona, dlatego ustawienie wszystkiego tak, jak chcesz, wymaga kilku prób i błędów i na początku może być czasochłonne

Użytkownicy uznali interfejs za nieco niezgrabny i przestarzały

Ceny Saviom:

Licencja Power: Niestandardowe ceny

Licencja Lite: Niestandardowe ceny

Licencja dla użytkowników niebędących użytkownikami: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Saviom:

G2: brak danych

Capterra: 4,2/5 (20 recenzji)

Zapewnij powodzenie projektu dzięki ClickUp

Kierownicy projektów mogą korzystać z oprogramowania do kontroli projektów, aby zapewnić powodzenie złożonych projektów poprzez zapewnienie przejrzystości, wydajności i odpowiedzialności. ClickUp oferuje szeroki zakres funkcji usprawniających procesy zarządzania projektami. Od planowania i alokacji obciążenia po śledzenie zadań i raportowanie — optymalizuje cykl pracy, zapewniając pomyślną realizację projektów.

