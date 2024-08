Jak stworzyć harmonogram Chronoworkingu dla swojego Teamu?

Czy jesteś rannym ptaszkiem? A może nocną sową? Czy udaje ci się znaleźć kilka godzin na zwiększenie wydajności w godzinach porannych lub nocnych? Jeśli tak, to jesteś chronopracownikiem.

Pisarka Ellen Scott ukuła termin "chronoworking" w jednej ze swoich książek newslettery , co było chwytliwym sposobem na opisanie godzin pracy, które ludzie utrzymują w dzisiejszych czasach. Zobaczmy, o co chodzi z tym zamieszaniem, dobrze?

Czym jest Chronoworking?

Chronoworking to proces tworzenia elastycznych harmonogramów pracy, które dopasowują godziny pracy do osobistego rytmu dobowego i poziomu energii danej osoby. To strategia zarządzania czasem uznaje, że każdy pracownik jest inny, z unikalnymi potrzebami, pragnieniami, preferencjami i wydajnymi porami dnia.

Osoby wcześnie wstające mogą pracować od 6:00 do 14:00, a nocne sowy mogą zaczynać o 19:00 i pracować przez całą noc. Możesz też podzielić ten harmonogram na 2-3 części czasu zapewniające wydajność.

Chronoworking to coś więcej niż tylko elastyczność miejsca pracy jednak. Chodzi o swobodę wyboru własnego, unikalnego chronozmiany, który jest zgodny z osobistymi szczytami wydajności lub potrzebami związanymi ze stylem życia.

Plusy i minusy chronoworkingu

Podobnie jak większość elastycznych modeli pracy w erze pracy hybrydowej, chronoworking koncentruje się na indywidualnym pracowniku wiedzy. Umożliwia im wybór tego, co dla nich najlepsze, oferując szereg korzyści.

Autonomia: Pracownicy wiedzy, zwłaszcza doświadczeni pracownicy, preferują autonomię do zrobienia swojej pracy bez mikrozarządzania. Chronoworking uosabia autonomię, budując zaufanie i niezawodność.

Samozarządzanie: Chronoworking upraszcza zarządzanie zespołem . Tworzy samozarządzające się teamy, które są odpowiedzialne za wyniki, a nie tylko za obecność/dyspozycyjność w godzinach pracy.

Wydajność: Ludzie nie są jednakowo wydajni w ciągu dnia; niektórzy mogą być bardziej czujni rano, podczas gdy inni osiągają swój szczyt po południu lub wieczorem. Chronoworking pomaga Teamsom osiągnąć cele w zakresie wydajności w sposób, który jest dla nich najbardziej naturalny i najmniej stresujący.

✅ Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Tradycyjna równowaga między życiem zawodowym a prywatnym obejmowała wolne wieczory i weekendy oraz być może trzytygodniowe wakacje. Współczesne rodziny potrzebują większej elastyczności. Chronoworking pozwala ludziom osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, która jest dla nich odpowiednia, dzięki czemu mogą łatwiej zajmować się sprawami osobistymi, radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Jeśli brzmi to idealnie, zrób sobie przerwę. To może nie być dla każdego. Niektóre z powszechnie wyrażanych krytycznych opinii na temat modeli Chronoworking są następujące.

Nie dla każdego: Pracownicy sklepów detalicznych, kierownicy sprzedaży, kasjerzy bankowi itp., którzy pracują z różnymi interesariuszami, muszą być dostępni, gdy inni są. Takie role nie są odpowiednie dla Chronoshiftu, ponieważ nie można zmienić czasu pracy w biurze, aby dostosować go do indywidualnych godzin pracy danej osoby.

Nie dla współpraca w czasie rzeczywistym : Znalezienie wspólnego czasu dla wielu członków zespołu na współpracę może być koszmarem, jeśli wszyscy pracują w trybie Chronoworking. Takie teamy będą uciekać się do komunikacji asynchronicznej, która czasami może być nieskuteczna w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Nie dla menedżerów Teams: Jeśli twoja praca polega na zarządzaniu zespołem, przydzielaniu pracy, sprawdzaniu wyników, przekazywaniu informacji zwrotnych i dążeniu do wspólnych celów, Chronoworking może utrudniać ci codzienne zadania. Menedżerowie nie mogliby być dostępni przez cały czas, gdy członkowie ich zespołu są wydajni.

Nie dla młodych, niedoświadczonych pracowników: Chronoworking wymaga pewnego poziomu samozarządzania i inicjatywy. Osoby, które są zakończone w świecie zawodowym mogą czuć się zdystansowane i pozbawione wsparcia.

Pomimo potencjalnych wad Chronoworkingu, może on być nieoceniony dla zdalnych/hybrydowych Teams. Oto jak to zrobić.

Chronoworking wynikający z pracy zdalnej

Pandemia, emocjonalne żniwo, zmęczenie Zoomem i praca zdalna zapoczątkowały naturalną zmianę w kierunku Chronoworkingu. Podczas gdy pandemia oddzieliła fizyczną obecność w biurze od wyników pracy, Chronoworking ma to samo do zrobienia w przypadku stałych godzin pracy.

Od tego czasu Chronoworking i praca zdalna pozostają w symbiotycznym powiązaniu. Dla pracowników zdalnych Chronoworking jest po prostu sposobem na dzień pełen wydajności. Przykładowo, wielu członków Teams rozpoczyna swój dzień pracy o 11 rano, pracując do późnych godzin nocnych nad zadaniami wymagającymi skupienia.

Ponieważ nikt nie monitoruje ich fizycznie, nie muszą martwić się o to, że będą online przez określoną liczbę godzin. Jeśli pracownicy zdalni potrzebują zmiany przestrzeni, mogą przenieść się do najbliższej kawiarni.

Z drugiej strony, aby być skutecznym Chronoworkerem, lepiej jest pracować z domu. Praca zdalna daje ci swobodę, fizyczną przestrzeń i czas na wybranie najbardziej wydajnych godzin.

Chociaż praca zdalna jest bardzo wspierana przez modele Chronoworking, można ją wdrożyć dla wszystkich rodzajów zespołów. Oto jak to zrobić.

Jak wdrożyć Chronoworking w swoim miejscu pracy

W ramach elastycznej polityki pracy możesz zaoferować członkom swojego zespołu możliwość wyboru godzin pracy. Niektóre z nich mogą być nawet Chronoworkingiem.

Jednak wdrożenie ustrukturyzowanego podejścia do Chronoworkingu może zapewnić Tobie i Twojemu zespołowi większą przejrzystość. Solidne oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże wdrożyć, monitorować, optymalizować i utrzymywać Chronoworking. Oto jak to zrobić.

1. Ocena przydatności do pracy

Jak powiedzieliśmy wcześniej, Chronoworking nie jest dla każdego. Dlatego przed jego wdrożeniem należy ocenić, które role pasują do elastycznych harmonogramów pracy.

Zdefiniuj role: Napisz kompleksowy opis stanowiska, aby upewnić się, że uwzględnia on wszelkie aspekty pracy, które wymagają obecności pracownika w określonym czasie.

Określ rezultaty: Aby Chronowork był skuteczny, członkowie zespołu muszą wiedzieć, co mają osiągnąć. Dlatego przed wyrażeniem zgody na Chronoworking należy określić oczekiwania i rezultaty dla każdej osoby.

Zidentyfikuj wskaźniki: Najprostszym sposobem mierzenia wydajności przez Teams była liczba przepracowanych godzin. Jeśli przepracowałeś osiem godzin dziennie, byłeś uważany za wydajnego. Chronoworking wymaga nowego sposobu myślenia.

2. Opracowanie wyczyszczonych zasad

Stwórz szczegółowe zasady, aby zapewnić jasność i sprawiedliwość. Oferta wskazówki dotyczące pracy na stronie głównej . Uwzględnij ich prawa i obowiązki. Na przykład, Chronoworkerzy mogą mieć prawo do wyboru godzin pracy, o ile są dostępni każdego dnia na standup lub odpowiadają na całą komunikację w ciągu 12 godzin.

Firma może wymagać, aby pracownicy byli dostępni na spotkania Teams w godzinach od 10 do 14, ale pozwala im wybrać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy poza tymi godzinami. Dokumenty ClickUp to fantastyczny sposób na dokumentowanie zasad Chronoworking. Podświetlaj i formatuj tekst, aby przyciągnąć uwagę. Udostępnianie całemu zespołowi i udostępnianie wszystkim. Edytuj wspólnie i prowadź rejestr zaktualizowanych zasad.

dokumenty ClickUp do rejestrowania polityki firmy_

3. Zaplanuj moją pracę

Chronoworking może być dużą zmianą dla większości teamów przyzwyczajonych do pracy w modelu 9-5. Aby zapewnić płynne przejście, potrzebny jest plan. Szablon planu pracy zdalnej ClickUp to świetny punkt wyjścia. Ten przyjazny dla początkujących szablon jest idealny do stworzenia kompleksowego planu dla pracowników zdalnych. Można go niestandardowo dostosować do potrzeb Chronoworking w swojej organizacji.

ClickUp remote szablon planu pracySzablon planu pracy zespołu ClickUp pomaga uzyskać przejrzysty widok harmonogramu pracy zespołu w jednym miejscu. Pozwala to na śledzenie codziennych wydarzeń.

Zarządzaj harmonogramem pracy całego zespołu w jednym miejscu

4. Planuj zadania swojego zespołu

Teams pracujący chronologicznie nienawidzą budzić się rano i rozglądać za wydajnych rzeczy do zrobienia . Dlatego planuj pracę z wyprzedzeniem.

Podziel swoje projekty na wykonalne zadania, które możesz przydzielić każdemu członkowi zespołu, który może nad nimi pracować samodzielnie. Podział pracy w ClickUp to szablon tablicy przeznaczony wyłącznie do tego celu.

Podziel duży projekt na mniejsze, łatwe do zarządzania części, korzystając z szablonu podziału pracy ClickUp

Szablon ten pozwala podzielić projekt na łatwe do zarządzania części, ułatwiając jego dystrybucję i zarządzanie nim. Zapewni to jasny widok zadań, osi czasu i rezultatów, dzięki czemu pracownicy zdalni będą mogli z nich korzystać.

Można również użyć dowolnego z tych szablonów free szablony do zarządzania projektami aby rozpocząć.

5. Wszyscy na tej samej stronie

Chronoworkerzy działają jako zespół, gdy straty w komunikacji/tłumaczeniu są minimalne. Użyj specjalnie zaprojektowanego narzędzia do zarządzania projektami, aby zapewnić skuteczne przekazywanie wszystkich informacji między członkami zespołu. ClickUp do pracy zdalnej jest idealnym rozwiązaniem!

Twórz zadania ze szczegółowymi opisami i kryteriami akceptacji

Używaj list kontrolnych do kontroli jakości

UżywajWidok ClickUp Chat aby zobaczyć wszystkie wiadomości w jednym miejscu

Uzyskaj pełną widoczność wszystkich swoich zadań dzięki ponad 15 niestandardowym widokom ClickUp, w tym wykresowi Gantta, osi czasu, kalendarzowi i nie tylko. Buduj szablony wydajności niestandardowe dla Twojej organizacji do ponownego wykorzystania.

Użyj niestandardowego widoku zadania, który najlepiej pasuje do twojego projektu

6. Szkolenie liderów

Aby ten model był skuteczny, należy wyposażyć liderów w umiejętności zarządzania zespołem chronoworkingowym. Oferuj szkolenia dotyczące:

Ustawienie oczekiwań

Mierzenia wyników zamiast przepracowanych godzin

Wsparcia zróżnicowanych harmonogramów członków zespołu

Utrzymywania wyczyszczonych kanałów komunikacji

Rozwiązywanie konfliktów

Techniki zarządzania czasem

Od czasu upowszechnienia się pracy zdalnej, spotkania stały się znaczące pożeraczami czasu w biurze . Aby uniknąć tego obciążenia, należy przeszkolić menedżerów i kierowników działów w zakresie prowadzenia efektywnych spotkań, które nie zakłócają produktywnego czasu zespołu.

Jeśli wszystko to wydaje się być dużą zmianą organizacyjną dla nowego trendu, pomyśl jeszcze raz.

Odkrywanie przyszłych trendów Chronoworkingu

Podobnie jak praca zdalna i hybrydowa, Chronoworking ma potencjał, by zastąpić tradycyjny dzień pracy od 9 do 17. Zwłaszcza w przypadku pracy opartej na wiedzy, takiej jak pisanie, kodowanie, projektowanie itp., Chronoworking stwarza możliwość do zrobienia najnowocześniejszej pracy, wykorzystując najbardziej kreatywny czas pracownika.

W rozszerzeniu, Chronoworking może stać się normą wśród cyfrowych nomadów, którzy pracują nie tylko skąd chcą, ale także kiedy chcą. Rozwijający się narzędzia cyfrowych nomadów pomagają uczynić to przejście płynniejszym.

Narzędzia AI i aplikacje do planowania pracy mogą również pomóc Chronoworkerom, działając jako ich osobisty asystent niezależnie od godzin pracy. Opierając się na modzie generatywnej AI, organizacje będą korzystać z bardziej inteligentnych narzędzi, aby umożliwić Chronoworking.

Aktywnie korzystaj z Chronoworkingu dzięki ClickUp

Chociaż chronoworking nie jest dla każdego, może być przełomem dla większości Business, zwłaszcza w hybrydowym lub w pełni zdalnym miejscu pracy. Może wykładniczo zwiększyć wydajność i kreatywność pracowników umysłowych.

Zasadniczo, chronoworking jest zdrowym zachowaniem w pracy, które może być dobrze przyjęte przez Teams. Kluczem do powodzenia jest jednak przemyślane i adaptacyjne wdrożenie.

Narzędzie takie jak Zarządzanie projektami ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia pracy zdalnej i Chronoworkers. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Chronoworkingu

1. Czym jest Chronoworking?

Chronoworking to elastyczna organizacja pracy, która umożliwia pracownikom wybór godzin pracy w oparciu o ich rytm wydajności i zegar biologiczny.

2. Dlaczego Chronoworking jest kolejnym trendem w pracy?

Chronoworking oferuje wszystkie korzyści płynące z wirtualnych Teams i nie tylko. Jest zgodny z nowoczesnymi preferencjami dotyczącymi elastyczności, dopasowując godziny pracy do osobistych szczytów energii. Wspiera równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i wykorzystuje technologię ułatwiającą pracę zdalną i asynchroniczną.

Takie podejście doskonale spełnia zmieniające się potrzeby zróżnicowanej, globalnej siły roboczej i dostosowuje się do współczesnej dynamiki miejsca pracy.

3. Jak Chronoworking może zwiększyć wydajność pracowników?

Chronoworking zwiększa wydajność pracowników poprzez:

Umożliwienie pracownikom pracy w godzinach szczytu energetycznego

Zmniejszenie zmęczenia

Minimalizowanie przerw

Wsparcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Poprawa satysfakcji z pracy

Dostosowanie się do osobistych rytmów wydajności prowadzi do bardziej wydajnej i efektywnej pracy.