TickTick vs. ClickUp: która aplikacja do zarządzania zadaniami jest najlepsza?

Trudności z utrzymaniem porządku i skupieniem są realne; znalezienie odpowiedniego narzędzia zwiększającego wydajność może być kluczem do uporządkowania chaosu.

Warto skorzystać z oprogramowania do zarządzania zadaniami, takiego jak TickTick i ClickUp, które zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci uporać się z coraz dłuższą listą rzeczy do zrobienia. Te cyfrowe narzędzia do zarządzania zadaniami obiecują uprościć cykl pracy, zwiększyć wydajność i uporządkować chaos codziennego życia.

Którą z nich wybrać? W tym wpisie na blogu dokonujemy szczegółowego porównania ClickUp i TickTick, analizując ich funkcje i ceny, aby ostatecznie ustalić, która aplikacja jest najlepsza do zarządzania zadaniami.

TickTick vs. ClickUp: szybkie porównanie, które pomoże Ci wybrać odpowiedni menedżer zadań

Funkcja TickTick ClickUp Zarządzanie zadaniami Proste listy, priorytety, inteligentne listy, powtarzające się zadania Zaawansowane zadania, podzadania, zależności, automatyzacje, ponad 15 widoków Współpraca Podstawowe udostępnianie; ograniczone widoki w planie bezpłatnym Współpraca w czasie rzeczywistym z dokumentami, komentarzami, tagowaniem i połączonymi zadaniami Widoki i wizualizacja Kalendarz i Kanban w płatnych planach Kalendarz, tablica, wykres Gantta, oś czasu, tabela, tablice do pisania włączone w cenę Integracje Limit (Slack, Gmail, Zapier) Ponad 1000 integracji Możliwości AI Żadna ClickUp Brain do tworzenia podsumowań, zadań do wykonania i automatyzacji Zarządzanie czasem Timer Pomodoro, śledzenie nawyków Śledzenie czasu, szacunki, karty czasu pracy, widok obciążenia pracą Ceny* Free; wersja premium 35,99 USD/rok Free; płatne plany od 7 USD/użytkownik/miesiąc Najlepsze dla Osoby potrzebujące prostych list rzeczy do zrobienia Teams i zaawansowani użytkownicy potrzebujący elastycznego, skalowalnego zarządzania zadaniami

Czym jest TickTick?

TickTick to prosta aplikacja zwiększająca wydajność, przeznaczona dla freelancerów i małych firm. Jej prosty interfejs użytkownika pozwala uporządkować zadania, ułatwiając zarządzanie celami zawodowymi i osobistymi w jednym miejscu.

Unikalną funkcją aplikacji jest możliwość śledzenia wielu list zadań na jednym ekranie, co jest bardzo wygodne dla osób zajmujących się zadaniami z różnych dziedzin życia i pracy.

TickTick oferuje zaawansowane funkcje, takie jak elastyczny kalendarz i tablica Kanban, dzięki czemu nadaje się do zarządzania projektami.

Możesz współpracować ze współpracownikami lub członkami rodziny, udostępniać listy, przypisywać zadania i śledzić historię zadań. Dzięki automatycznym przypomnieniom o jednorazowych i powtarzających się zadaniach oraz pięciu widokach kalendarza, TickTick upraszcza zarządzanie zadaniami w przypadku napiętych harmonogramów.

Funkcje TickTick

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom TickTick:

1. Inteligentne wprowadzanie zadań i zarządzanie nimi

Tworzenie zadań i zarządzanie nimi w TickTick jest nie tylko elastyczne, ale także inteligentne.

Zapomnij o pisaniu — użyj głosu, aby łatwo tworzyć zadania, włączając Siri z TickTick na swoim iPhonie. Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, skorzystaj z funkcji Quick Ball, aby tworzyć zadania z ekranu głównej, nawet gdy telefon jest zablokowany.

W widżecie TickTick, dostępnym dla wszystkich użytkowników smartfonów, możesz ustawiać terminy, przypisywać zadania innym osobom, dodawać tagi i ustalać priorytety zadań.

TickTick rozumie również daty podane w języku naturalnym (funkcja ta nosi nazwę Smart Date Parsing). Wystarczy powiedzieć „dzisiaj” lub „jutro” albo zrobić wzmiankę o konkretnym dniu tygodnia, a aplikacja szybko ustali termin wykonania zadania.

Oprócz tego aplikacja oferuje funkcję niestandardowych tagów oraz funkcję przekształcania wiadomości e-mail w zadania, co zwiększa wydajność pracy.

2. Wiele alertów i przypomnień

Jeśli ustawiłeś sześć budzików, aby się obudzić (dla pewności), spodoba Ci się funkcja TickTick umożliwiająca ustawienie wielu alertów dla każdego zadania.

To, co wyróżnia tę funkcję, to możliwość niestandardowego dostosowania. Nie chodzi tylko o posiadanie wielu przypomnień, ale o dostosowanie alertów do własnych preferencji. Możesz wybierać spośród powiadomień push, e-maili, a nawet wiadomości tekstowych.

TickTick idzie o krok dalej, oferując przypomnienia oparte na lokalizacji dla użytkowników systemów Android i iOS. Jeśli potrzebujesz motywacji do medytacji przed pracą, ustaw przypomnienia, które wyzwalają się, gdy tylko usiądziesz przy biurku.

3. Organizacja zadań za pomocą inteligentnych list

Szukasz osobistego asystenta, który pomoże Ci zorganizować zadania? Skorzystaj z inteligentnych list TickTick.

Dzięki inteligentnym listom możesz tworzyć dynamiczne widoki zadań w oparciu o określone kryteria, takie jak priorytet, termin, tagi lub lista, na której się znajdują. Nie są to tylko statyczne listy; są one automatycznie aktualizowane jako zadania, aby spełniały ustawione kryteria. To jak magia, która pozwala spersonalizować widok zadań i utrzymać go w aktualnym stanie.

Niestandardowe inteligentne listy pozwalają grupować zadania według lokalizacji, rodzaju pracy, relacji lub terminów.

Priorytetyzuj zadania jako wysokie, średnie, niskie lub bez priorytetu, uzupełniając je kodami kolorystycznymi, aby wyróżnić najważniejsze elementy. Łatwo wyszukuj zadania, sortując je według czasu, tytułu, tagu, priorytetu lub niestandardowych filtrów.

4. Timer Pomodoro poprawiający zarządzanie czasem

TickTick posiada wbudowany w oprogramowanie do zarządzania zadaniami timer Pomodoro.

Dzięki temu timerowi sam decydujesz, jak długo chcesz pracować przed przerwą. Działa on zgodnie z techniką Pomodoro, dzieląc pracę na interwały, zazwyczaj trwające 25 minut, z krótkimi przerwami pomiędzy nimi.

Podczas pracy możesz nawet odtwarzać uspokajające białe szumy, choć więcej opcji jest dostępnych w ramach płatnego planu. Członkowie otrzymują dodatkową korzyść — mogą oszacować, ile czasu zajmie wykonanie zadania, i porównać to z rzeczywistym czasem poświęconym na jego wykonanie.

Ceny TickTick

Free

Premium: 35,99 USD/rok

Czym jest ClickUp?

ClickUp to potężna, kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zawierająca wszystko, czego potrzebujesz, aby bez wysiłku zarządzać zadaniami i projektami.

Ta platforma, której zaufały takie firmy jak AirBnB, Netflix i Google, oferuje najwyższej klasy rozwiązanie do zarządzania zadaniami z funkcjami zwiększającymi wydajność i usprawniającymi cykl pracy.

ClickUp płynnie łączy zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, przypomnienia, kalendarze, a nawet funkcje skrzynki odbiorczej w jedną potężną platformę. To scentralizowane podejście eliminuje potrzebę korzystania z wielu aplikacji i sprzyja płynniejszym cyklom pracy.

Ten przyjazny dla użytkownika pakiet do zarządzania zadaniami ułatwia wydajną wielozadaniowość i organizację projektów dowolnej wielkości. Pomaga planować niestandardowe przepływy zadań z terminami, aby zmaksymalizować wydajność. Ponadto możesz uzyskać szczegółowe raporty dotyczące postępów projektu i utrzymać porządek dzięki przejrzystym pulpitom nawigacyjnym. Możesz również nadawać priorytety zadaniom za pomocą systemu kodów kolorystycznych, co ułatwia identyfikację elementów o najwyższym priorytecie.

ClickUp oferuje również kompleksowe funkcje zarządzania zadaniami, w tym przypisywanie zadań, podzadania, zależności, przypomnienia, priorytety, tagi, komentarze, załączniki plików i wiele innych. Ta rozbudowana funkcjonalność jest dostosowana do potrzeb zespołów każdej wielkości i z różnych branż.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, czy dużą firmą, ClickUp może dostosować się do Twoich potrzeb.

ClickUp funkcje

ClickUp staje się coraz bardziej popularnym oprogramowaniem do zarządzania zadaniami, oferującym kompleksowy zestaw funkcji.

1. Spersonalizuj swoje miejsce pracy i zadania

Przydzielaj zadania, monitoruj i prowadź śledzenie postępu całego zespołu w jednym obszarze roboczym dzięki zadaniu ClickUp.

Zadania ClickUp pozwalają dostosować przepływ zadań za pomocą pól niestandardowych dostosowanych do potrzeb Twojego zespołu lub projektu. Pola te mogą przechwytywać dodatkowe dane lub metadane dotyczące zadań, takie jak poziomy priorytetów, typy zadań, działy lub inne istotne informacje. Pomaga to w bardziej efektywnym organizowaniu i filtrowaniu zadań.

Możesz łatwo współpracować ze swoim zespołem, przydzielając zadania wielu osobom i tworząc wątek komentarzy. Spersonalizuj te komentarze, dodając konkretne instrukcje lub kontekst dla każdej osoby przypisanej. Możesz nawet zamienić komentarze w elementy do wykonania i zaoszczędzić czas dzięki możliwości udostępniania nagrań ekranu.

Zamiast polegać na domyślnych statusach zadań (np. Otwarte, Zamknięte), w ClickUp możesz zdefiniować statusy niestandardowe, które są dostosowane do cyklu pracy Twojego zespołu. Na przykład możesz mieć statusy takie jak „w trakcie”, „Oczekuje na weryfikację”, „Zablokowane” lub „Wstrzymane”. Zapewnia to więcej kontekstu i jasności co do aktualnego stanu każdego zadania.

Szybko przeglądaj swoje projekty i patrz na swoją pracę z różnych perspektyw. Dostosuj podzadania, żeby pokazywały potrzebne informacje w odpowiednim czasie. ClickUp oferuje różne widoki (np. tablica, lista, kalendarz), które pomagają wizualizować zadania i nimi zarządzać.

Niezależnie od tego, czy chodzi o konkretny projekt, czy codzienne zadania, ta funkcja pozwala zarządzać wszelkiego rodzaju pracami z większą wydajnością i lepszą widocznością. Możesz spersonalizować swoje miejsce pracy i zdefiniować typy zadań, które najlepiej sprawdzają się w Twoim zespole.

2. Przyspiesz realizację zadań dzięki szablonom

Możesz zapewnić sobie maksymalną wydajność dzięki szablonowi do zarządzania zadaniami, który jest dostosowany do każdego członka zespołu, projektu i przepływu pracy.

Szablon zarządzania zadaniami ClickUp jest wyposażony w kompleksowe funkcje, które umożliwiają zespołom:

Strukturyzuj i kategoryzuj zadania według ich statusu, ważności lub podziału na zespoły.

Monitoruj i udoskonalaj cykle pracy, oceniając obciążenie zespołu i postępy w realizacji zadań.

Płynna współpraca przy planowaniu, delegowaniu i wykonywaniu zadań w różnych grupach

3. Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj ClickUp brain, aby zająć się powtarzalnymi i rutynowymi zadaniami, podczas gdy Ty skupisz się na ważnych sprawach.

ClickUp Brain w zarządzaniu zadaniami jest jak pomocny dżin w pracy. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć pozwala na automatyzację prawie wszystkiego za pomocą poleceń w języku naturalnym, ułatwiając zespołowi skupienie się na najważniejszych zadaniach. Dzięki tej funkcji ustawianie i śledzenie celów związanych z zarządzaniem projektami jest niezwykle proste.

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pozwala szybko podsumować notatki ze spotkań lub aktualizacje projektów oraz generować elementy do wykonania i wnioski na podstawie dokumentów i zadań. Dzięki wstępnie ustrukturyzowanym nagłówkom i tabelom sztuczna inteligencja zapewnia, że menedżerowie projektów mają dobrze zorganizowaną zawartość.

Ale to nie wszystko.

ClickUp Brain może również analizować dane projektowe, usprawniać proces podejmowania decyzji, szacować koszty projektów, optymalizować alokację zasobów, prognozować zapotrzebowanie na obciążenie, upraszczać zarządzanie zespołem oraz monitorować potencjalne ryzyka w czasie rzeczywistym.

4. Zoptymalizuj swoje procesy dzięki listom kontrolnym zadań

Twórz praktyczne cykle pracy na podstawie list rzeczy do zrobienia w ramach zadania, korzystając z listy kontrolnej zadań.

Lista kontrolna zadań ClickUp pomagają tworzyć proste listy rzeczy do zrobienia i kroki w ramach zadania. Dzięki prostemu układowi, interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” oraz możliwości zagnieżdżania elementów, listy kontrolne zamieniają listę rzeczy do zrobienia w praktyczne przepływy pracy dla Ciebie i Twojego zespołu.

Lista kontrolna jest idealna do tworzenia wykazów kroków lub zadań, które obejmują wiele powtarzających się działań. Możesz zarządzać codziennymi listami kontrolnymi z komputera, urządzenia mobilnego lub przeglądarki. Pozwalają one nawet dodawać niestandardowe format i kolory, aby urozmaicić wygląd.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes: 19 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach.

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie za obszar roboczy na członka.

TickTick vs. ClickUp: porównanie funkcji

Funkcja TickTick ClickUp Widok kalendarza Tylko w wersji płatnej Tak Organizacja zadań Prosta i podstawowa; zawiera inteligentne listy i zadania o wielu priorytetach. Zaawansowana; umożliwia dodawanie zadań i celów, grupowanie zadań, przypisywanie komentarzy, ustawienie powiadomień i wizualizację wszystkiego za pomocą ponad 15 widoków. Współpraca Limity; użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji nie mają dostępu do widoku kalendarza i widoku Kanban. Rozbudowana: twórz dokumenty, łącz je z zadaniami i odpowiednio oznaczaj, aby wszystko było automatycznie aktualizowane. Integracje Ograniczona; można nawiązać połączenie ze Slackiem i Gmailem Ponad 1000 integracji AI Nie Tak Analizy Limitowane Zaawansowane Przypomnienia Tak Tak Śledzenie czasu Tak Tak Obsługa klienta Czat, e-mail Czat, e-mail, telefon, samouczki

Zarówno TickTick, jak i ClickUp oferują rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami, zaspokajające różnorodne potrzeby osób indywidualnych i zespołów.

Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że ich funkcje i podejście różnią się, co sprawia, że jedna z nich może być bardziej odpowiednia dla Twoich konkretnych wymagań. Przyjrzyjmy się szczegółom i porównajmy ich oferty:

1. Organizacja

TickTick

Organizacja zadań w TickTick jest prosta i podstawowa. Inteligentne listy i opcje ustalania priorytetów zadań zapewniają użytkownikom proste sposoby organizowania i przydzielania zadań odpowiednim osobom. Możesz również dodawać terminy wykonania, tworzyć niestandardowe tagi i korzystać z limitowanej liczby szablonów, aby rozpocząć pracę.

ClickUp

Z drugiej strony ClickUp może zrobić wszystko to, co TickTick, a nawet więcej. Od ustawiania celów i zadań po śledzenie ich na zunifikowanym pulpicie nawigacyjnym – ta platforma idzie o krok dalej.

Zamiast za każdym razem tworzyć nowe listy zadań, możesz zapisać powtarzające się zadania jako szablon i od razu dodać je do swojej kolekcji na przyszłość. Jeśli chcesz mieć coś gotowego, skorzystaj z obszernej biblioteki szablonów do zarządzania zadaniami i projektami.

Grupuj podobne zadania, dodawaj komentarze, ustaw powiadomienia, wymyślaj nowe pomysły na tej samej platformie i widokuj je na ponad 15 sposobów, żeby monitorować każde zadanie dokładnie tak, jak chcesz.

2. Współpraca

TickTick

TickTick świetnie nadaje się do współpracy z innymi. Możesz udostępniać listy różnym użytkownikom, niezależnie od tego, czy chodzi o projekty zawodowe, czy inne zadania. W ten sposób zadania z list można przypisywać konkretnym członkom zespołu, jasno określając zakres obowiązków.

TickTick pozwala Ci sprawdzić, co się dzieje z zadaniami, ale jego funkcje w darmowym planie są z limitem. Na przykład widoki kalendarza i Kanban są dostępne tylko dla członków premium.

Aplikacje te zapewniają świetny przegląd bieżących procesów i śledzą postępy, ale nie jest to coś, z czego mogą korzystać użytkownicy bezpłatni, co daje im podpowiedź do poszukiwania alternatyw dla TickTick.

ClickUp

ClickUp upraszcza współpracę zespołową, płynnie integrując organizację projektów i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym w ramach jednej potężnej platformy. Dzięki możliwości tworzenia bogatych, wspólnych dokumentów ClickUp Docs i łączenia ich bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami, zespoły mogą utrzymywać scentralizowaną bazę wiedzy, która zapewnia kontekst i przejrzystość na każdym kroku.

Jedną z wyróżniających funkcji ClickUp jest intuicyjny system tagowania dokumentów. Pozwala on zespołom łatwo sortować, wyszukiwać i przeglądać informacje, eliminując bałagan i dezorganizację, które często towarzyszą tradycyjnym metodom dokumentacji.

Przypisując zadania, projekty i dokumenty o jasnych powiązaniach, ClickUp zapewnia automatyczne odzwierciedlanie aktualizacji i zmian we wszystkich obszarach, dzięki czemu wszyscy są zsynchronizowani i na bieżąco.

3. Integracje

TickTick

TickTick nie jest tak sprawny w integracjach jak ClickUp. Chociaż aplikacja jest dostępna na różnych urządzeniach (od komputerów stacjonarnych po smartwatche), może integrować się tylko z kilkoma platformami, takimi jak Slack, Zapier i Gmail.

Może to stanowić problem dla zespołów międzyfunkcyjnych, które na co dzień korzystają z kilku platform. Ciągłe przełączanie się między aplikacjami często utrudnia wydajność i produktywność.

ClickUp

Z kolei ClickUp może łączyć się z ponad 1000 aplikacji dzięki integracjom ClickUp! To sprawia, że jest to doskonały wybór dla zespołów, które korzystają z wielu platform do zrobienia swojej pracy.

Zamiast ciągle przełączać się między aplikacjami, mogą oni przenieść swoje zadania i projekty do jednego wspólnego obszaru roboczego. Dzięki temu ich cykl pracy jest płynniejszy, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu i zwiększa wydajność.

4. Ceny

plan TickTick ClickUp Free Dodawaj zadania za pomocą głosu, zamieniaj e-maili w zadania, korzystaj z inteligentnego parsowania dat, irytujących alertów i inteligentnych list. Unlimited zadania, tablice, dokumenty do współpracy, tablice Kanban, widok wszystko, widok kalendarza, pola niestandardowe Płatna 1 plan: Premium. Obejmuje wszystkie bezpłatne funkcje oraz: widok kalendarza, subskrypcje kalendarzy innych firm, widok Kanban, niestandardowe filtry, historię edycji, śledzenie postępów. 3 plany: Unlimited, Business i Enterprise Unlimited Business Enterprise Wszystko za darmo, a dodatkowo śledzenie czasu, goście z uprawnieniami, nieograniczona liczba integracji, zespoły, widok formularza, AI. Wszystko, co oferuje wersja Unlimited, plus zaawansowana automatyzacja, śledzenie czasu z dokładnymi szacowanymi czasami, karty czasu pracy, zarządzanie obciążeniem pracą, zaawansowane udostępnianie publiczne. Wszystko w wersji Business plus zaawansowane uprawnienia, Unlimited role niestandardowe, udostępnianie przestrzeni zespołowi, niestandardowa wydajność w zakresie obciążenia pracą.

TickTick

Cennik TickTick jest dość prosty – masz do wyboru wersję bezpłatną i płatną, i to wszystko. Niektórzy mogą uznać to za zbyt restrykcyjne, zwłaszcza że płatny plan zawiera najbardziej zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe filtry.

Tak sztywny plan cenowy może odstraszyć większe marki, które mogą szukać konkretnych funkcji wspierających ich skalowalność.

ClickUp

Z drugiej strony, plany cenowe ClickUp są bardzo elastyczne. Są przystępne cenowo i oferują specjalne korzyści dostosowane do potrzeb zespołów i firm każdej wielkości. Daje to klientom duże możliwości skalowalności i oszczędności.

ClickUp ma cztery poziomy: bezpłatny, nieograniczony, biznesowy i korporacyjny. Możesz wybrać odpowiedni dla siebie w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań Twojej firmy.

TickTick kontra ClickUp na Reddicie

Aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji między TickTick a ClickUp, postanowiliśmy sprawdzić, co użytkownicy Reddita mają do powiedzenia na temat tych narzędzi.

Jeden z użytkowników jasno wyraził swoją opinię na temat ClickUp jako narzędzia do zarządzania codziennymi zadaniami.

Używam ClickUp do tworzenia list rzeczy do zrobienia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W przypadku użytkowników indywidualnych… aplikacja ta pozwala realizować bardziej złożone potrzeby związane z planowaniem. W pracy używam jej do śledzenia mojej listy rzeczy do zrobienia [sic]… Uważam, że działa dobrze, ponieważ w niektórych kategoriach mam powtarzające się zadania, więc jeśli chcę zobaczyć tylko te rzeczy, mogę po prostu wyświetlić tę konkretną listę.

Inni natomiast przyjęli bardziej dyplomatyczne podejście, szczegółowo wyjaśniając swój wybór.

Jeśli potrzebujesz tylko szybkiej i prostej listy rzeczy do zrobienia oraz niezawodnej aplikacji mobilnej, pozostań przy TickTick. Przeniosłem się z tych dwóch aplikacji do Clickup, ponieważ potrzebowałem więcej funkcji do zarządzania projektami. Tak, Clickup jest dość powolny w porównaniu z innymi aplikacjami, ale funkcje takie jak śledzenie czasu wykonania zadań, pola niestandardowe i bardziej szczegółowa kategoryzacja zadań są bardzo potrzebne do kompleksowego zarządzania.

Które oprogramowanie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Czas ogłosić zwycięzcę. 🏆

W starciu ClickUp kontra TickTick zwycięża ClickUp.

Chociaż TickTick doskonale sprawdza się w zarządzaniu zadaniami, ma trudności z nadążaniem za rosnącymi potrzebami współczesnych zespołów i indywidualnych użytkowników. Jego prosty interfejs ma swoje limity, zwłaszcza w porównaniu z nowszymi narzędziami, które oferują większą elastyczność, więcej funkcji i większą funkcjonalność.

TickTick ma pewne braki w zakresie automatyzacji cyklu pracy, współpracy, integracji i cen.

ClickUp? Nie tylko wypełnia te luki, ale wykracza poza nie. Jest to obecnie jedno z najbardziej konfigurowalnych narzędzi do zarządzania projektami, które idealnie dopasuje się do Ciebie i Twojego zespołu.

Potrzebujesz więcej dowodów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się o jego możliwościach.