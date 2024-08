HubSpot Hacks: Transformacja podejścia do sprzedaży, marketingu i zarządzania projektami

HubSpot to niezawodny pomocnik w przyciąganiu, angażowaniu i przekształcaniu potencjalnych klientów w niestandardowych odbiorców. Pomaga bez wysiłku zarządzać danymi kontaktowymi, analizować wydajność kampanii marketingowych, tworzyć faktury i oferty oraz usprawniać proces tworzenia zawartości za pomocą AI.

Ale przy tak ogromnych możliwościach łatwo jest zostać przytłoczonym. 🤯

Aby pomóc Ci w poruszaniu się po platformie i wykorzystaniu jej pełnego potencjału, zebraliśmy najlepsze hacki i wskazówki dotyczące HubSpot, które zmienią Cię w profesjonalnego użytkownika. Przedstawimy również ClickUp, wszechstronną platformę wydajności, która może służyć jako idealny Alternatywa dla HubSpot .

7 ekskluzywnych hacków HubSpot dla optymalnej wydajności

Każdy z sześciu produktów HubSpot - Sales, Commerce, Service, CMS, Operations i Marketing Hub - oferuje unikalne funkcje i narzędzia, które pomagają w pozyskiwaniu potencjalnych klientów. Jednak niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem HubSpot, czy nowym użytkownikiem platformy, musisz zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać te funkcje, aby zwiększyć współczynniki konwersji.

W tej sekcji przedstawimy siedem ekskluzywnych hacków HubSpot, aby zwiększyć wydajność i usprawnić procesy zarządzania projektami marketingowymi.

1. Hacki na stronę docelową

Każdy marketer wie, że ostatecznym celem strony docelowej jest przekształcenie odwiedzających w potencjalnych klientów. Podczas gdy HubSpot oferuje Free kreator stron docelowych do tworzenia atrakcyjnych wizualnie stron docelowych należy pamiętać o kilku rzeczach, aby wykorzystać ruch w witrynie.

Po pierwsze, prostota jest kluczem. Twoja strona docelowa powinna zawierać tylko tyle informacji, aby zaangażować odwiedzających bez przytłaczania ich. Powinien zawierać takie elementy jak:

Wyczyszczony nagłówek

Zwięzły opis oferty firmy

Zdjęcie produktu lub usługi firmy

Formularz do zbierania danych kontaktowych odwiedzającego

Sekcja oferty na stronie docelowej ma kluczowe znaczenie i musi prezentować produkt firmy oraz sposób, w jaki może on rozwiązać problemy odwiedzających i poprawić ich życie. Na przykład, dla firmy oferującej dostawę jedzenia w nocy, sekcja oferty może brzmieć: #1 Night Time Food Delivery Service. 🍣

2. Hacki do kreatora formularzy

HubSpot jest również wyposażony w opcja tworzenia formularzy . Projektując takie formularze dla swoich stron docelowych, doświadczeni marketerzy często stosują taktykę zwaną progresywnym profilowaniem. Polega ona na zbieraniu informacji od potencjalnych klientów stopniowo, a nie od razu.

Oto jak ta technika działa w praktyce: zespół marketingowy firmy zaprojektuje formularz zapytania na stronie docelowej, który będzie wymagał od odwiedzających jedynie wprowadzenia ich nazwisk i adresów e-mail. W miarę jak odwiedzający wchodzi w interakcję ze stronami internetowymi lub zawartością firmy, marketerzy będą obserwować jego zachowanie, aby ocenić jego preferencje i punkty bólu i odpowiednio dostosować swoje wysiłki marketingowe.

3. Hacki marketingu przychodzącego

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na przyciągnięcie ruchu do witryny jest publikowanie artykułów informacyjnych w formie blogów. Jednak burza mózgów dotycząca ekscytujących tematów i chwytliwych nagłówków może być kłopotliwa.

Świetnym sposobem na podejście do tego problemu jest wykorzystanie podejścia marketingu przychodzącego. Strategia ta wykorzystuje niestandardowe punkty bólu klientów i wykorzystuje zebrane dane do tworzenia inteligentnej zawartości, która najlepiej z nimi współgra.

Jako jeden z najlepszych narzędzi marketingu przychodzącego hubSpot ma kilka funkcji, które pomogą Ci zidentyfikować te punkty bólu.

Portal klienta HubSpot pozwala użytkownikom na raportowanie typowych problemów z produktem lub usługą. Dodatkowo, system zgłoszeń HubSpot śledzi najczęstsze problemy zgłaszane przez klientów, takie jak trudności z konkretnymi funkcjami.

Wyobraź sobie, że prowadzisz firmę zajmującą się pielęgnacją skóry i zauważyłeś, że niektórzy klienci czują się przytłoczeni podczas rozpoczynania reżimu pielęgnacji skóry. Gdy już wiesz, co przeszkadza odwiedzającym, możesz łatwo tworzyć zawartość, która rozwiązuje ich problemy. W tym przypadku rozwiązaniem byłoby pisanie blogów informacyjnych przedstawiających niezbędne elementy zestawu startowego do pielęgnacji skóry, takie jak krem nawilżający, tonik i środek oczyszczający. 🧴

4. SEO hacki

Nawet po stworzeniu artykułów informacyjnych dla swojej witryny, Twoja praca jest daleka od zakończenia. Kluczowym aspektem projektów związanych z content marketingiem to zapewnienie wysokiej pozycji zawartości witryny w wynikach wyszukiwania (SERP). Osiągnięcie tego wymaga strategicznego zintegrowania słów kluczowych, które są zgodne z popularnymi zapytaniami wyszukiwania. 🔍

Z pomocą przychodzi tutaj narzędzie marketingowe SEO firmy HubSpot. Posiada ono funkcję analityczną, która dostarcza cennych danych na temat popularnych zapytań. Łącząc dane z systemu sprzedaży biletów i narzędzia marketingowego SEO oraz wykorzystując asystenta zawartości opartego na narzędziach AI platformy, można tworzyć atrakcyjne nagłówki i artykuły, które będą rezonować z odbiorcami i zajmować wysokie pozycje w wyszukiwarkach.

5. Hacki e-mail marketingu

Powodzenie kampanii e-mail marketingowych wymaga przyciągającego uwagę haczyka i spersonalizowanego wezwania do działania (CTA). Jednak tworzenie dostosowanych e-maili i wezwań do działania dla każdego klienta nie jest łatwym zadaniem dla zespołu marketingu i sprzedaży.

W tym miejscu do gry wkraczają HubSpot's Smart CTAs i szablony e-maili. Funkcje te pomagają tworzyć wezwania do działania i e-maile dla każdego leada i niestandardowego klienta HubSpot, biorąc pod uwagę jego odsetki i sceny w podróży kupującego.

Na przykład, CTA platformy dla potencjalnego leada zachęci go do zaplanowania sesji demo. Tymczasem CTA dla obecnych klientów zachęci ich do przejścia na wyższy plan.

Możesz także skorzystać z funkcji testów A/B HubSpot, aby przeanalizować różne szablony e-maili, określić, który z nich najlepiej rezonuje z celami odbiorców i odpowiednio udoskonalić szablony.

Po zidentyfikowaniu najlepiej działających szablonów, możesz użyć HubSpot do definiowania wyzwalaczy, takich jak kliknięcie przez potencjalnego klienta na połączony link w poprzednim e-mailu lub nadchodzące wydarzenie, takie jak rabat, aby automatycznie wysłać do niego odpowiedni szablon. 💌

6. Hacki do zarządzania leadami

Jednym z największych wyzwań w marketingu leadowym jest efektywne przekazywanie leadów zakwalifikowanych marketingowo do zespołu sprzedaży w celu ich dalszego pozyskania i konwersji. Problem pojawia się zazwyczaj, gdy dane kontaktowe są rozproszone na wielu platformach.

Jako jeden z najlepszych Rozwiązania oprogramowania CRM , HubSpot CRM rozwiązuje ten problem poprzez konsolidację wszystkich danych potencjalnych klientów i klientów w jednej scentralizowanej lokalizacji. 🎯

Co więcej, oddzielenie potencjalnych klientów, którzy mogą dokonać konwersji, od tych mniej zainteresowanych ofertą produktową może usprawnić wysiłki związane ze sprzedażą i marketingiem. HubSpot's zarządzanie leadami i możliwości pozyskiwania klientów obejmują funkcję punktacji potencjalnych klientów, która pozwala ustalić kryteria na podstawie scena cyklu życia potencjalnego klienta . Na przykład, częste odwiedziny strony internetowej mogą wskazywać na potencjalnego klienta, który kwalifikuje się do sprzedaży.

Wprowadzając te kryteria do systemu oceny leadów HubSpot, można wskazać leady z wysokimi wynikami, wskazującymi na ich gotowość do zakupu, i dostosować kampanie, aby zapobiec ich oziębieniu. Z drugiej strony, niższe oceny leadów wskazują na potrzebę dostosowania wysiłków marketingowych w celu poprawy współczynników konwersji.

7. Hacki mediów społecznościowych

Utrzymanie stałej obecności w mediach społecznościowych jest niezbędne dla skutecznego marketingu, a kluczowym hackiem jest regularne publikowanie zawartości. Przerwy między postami, takie jak publikowanie dzisiaj, a następnie czekanie trzy miesiące na następny post, mogą utrudniać wysiłki związane z generowaniem leadów.

Oparty na AI generator postów w mediach społecznościowych firmy HubSpot umożliwia tworzenie wielu postów w mediach społecznościowych w ciągu jednego dnia i planowanie ich publikacji z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ponadto samo publikowanie zawartości w mediach społecznościowych nie wystarczy. Musisz stale angażować swoich odbiorców, aby utrzymać ich odsetki. Wyobraź sobie, że potencjalny klient wysyła bezpośrednią wiadomość na stronę Twojej firmy na Facebooku, szukając informacji o produkcie reklamowanym w Twoich kampaniach marketingowych. Jeśli twój zespół sprzedaży i marketingu nie odpowie na to zapytanie przez kilka tygodni, stracisz szansę na konwersję tego potencjalnego klienta.

Skrzynka odbiorcza w HubSpot rozwiązuje ten problem poprzez konsolidację i monitorowanie wszystkich interakcji tekstowych na wszystkich kontach w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki tej funkcji dostawca może szybko odpowiadać na zapytania w HubSpot bez konieczności przełączania się między wieloma kanałami mediów społecznościowych.

4 wskazówki, jak najlepiej wykorzystać HubSpot

Oprócz hacków HubSpot, które omówiliśmy wcześniej, istnieje kilka dodatkowych wskazówek, które użytkownicy HubSpot mogą zastosować, aby zwiększyć możliwości platformy zarządzanie biznesem możliwości. Poniżej omówimy te najbardziej godne uwagi. 👇

1. Skorzystaj z Akademii HubSpot

HubSpot Academy to platforma szkoleniowa online oferująca różne darmowe kursy i certyfikaty z zakresu od e-maili i mediów społecznościowych po strategie marketingu cyfrowego. 🏫

Dzięki tym kursom możesz zdobyć certyfikaty marketingowe i nauczyć się podstawowych umiejętności, takich jak tworzenie angażującej zawartości, personalizowanie e-maili oraz skuteczne przyciąganie i konwertowanie leadów.

Co więcej, HubSpot Academy zapewnia wgląd w to, jak można wykorzystać platformę do napędzania rozwoju i rentowności biznesu. Możesz skorzystać z tych darmowych zasobów, aby poprawić swoje umiejętności marketingowe i strategie pozyskiwania klientów.

2. Używaj automatyzacji do powtarzalnych zadań

Doskonałym sposobem na usprawnienie operacji i maksymalne wykorzystanie możliwości HubSpot jest wykorzystanie możliwości platformy w zakresie automatyzacji sprzedaży i marketingu do powtarzalnych zadań. Oto kilka przykładów tego, jak automatyzacja może zmienić Twój cykl pracy:

Automatyzacja kampanii e-mail i działań następczych w oparciu o działania leadów lub nadchodzące wydarzenia. Możesz zapewnić terminową i celową komunikację z potencjalnymi klientami oraz obecnymi i byłymi klientami

w oparciu o działania leadów lub nadchodzące wydarzenia. Możesz zapewnić terminową i celową komunikację z potencjalnymi klientami oraz obecnymi i byłymi klientami Wdrożenie automatycznej oceny leadów z określonymi kryteriami i wyzwalaczami. W ten sposób platforma może pomóc zidentyfikować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów

z określonymi kryteriami i wyzwalaczami. W ten sposób platforma może pomóc zidentyfikować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów Automatyzacja publikowania postów w mediach społecznościowych , pomagająca odciążyć zespół od czasochłonnego, ręcznego publikowania postów

, pomagająca odciążyć zespół od czasochłonnego, ręcznego publikowania postów Ustawienie automatycznych powiadomień, aby otrzymywać aktualizacje statusu, gdy potencjalni klienci podejmują ważne działania, takie jak kliknięcie połączonych e-maili. Teams będzie w stanie podpowiedzieć odpowiednie działania szybko i skutecznie

3. Wykorzystanie funkcji analitycznych HubSpot

Dzięki rozszerzonym możliwościom analitycznym HubSpot możesz dokładnie monitorować działania odwiedzających w Twojej witrynie, identyfikować strony internetowe o wysokiej wydajności i otrzymywać raporty dotyczące wydajności różnych kanałów marketingowych.

Te spostrzeżenia pozwalają lepiej zrozumieć strony internetowe, zawartość i strategie marketingowe, które najlepiej trafiają do potencjalnych klientów i potencjalnych klientów. Wykorzystaj tę wiedzę, aby dokładnie dostroić swoją witrynę, opracować atrakcyjną zawartość i udoskonalić strategie marketingu wzrostu aby spotkać się z celami sprzedaży i przychodów.

4. Wykorzystaj możliwości integracji HubSpot

Większość Teams polega na wielu narzędzi Business w wykonywaniu codziennych zadań, co może zmniejszyć wydajność i powodować powstawanie silosów podczas synchronizacji lub konsolidacji danych.

HubSpot łagodzi ten problem poprzez synchronizację danych na różnych platformach, jednocześnie umożliwiając użytkownikom dalsze korzystanie z preferowanych narzędzi.

Na przykład, integracja HubSpot z ClickUp , najlepszym w swojej klasie narzędziem do zarządzania projektami, jednocześnie zwiększy wydajność i funkcje platformy. ClickUp wyróżnia się w zarządzaniu zadaniami i śledzeniu projektów, dostarczając niezbędnego wsparcia w zarządzaniu projektami dla zespołów z różnych branż. Dla zespołów sprzedażowych i marketingowych zajmujących się różnorodnymi zadaniami, takimi jak e-mail i content marketing z HubSpot, integracja ClickUp oferuje zmieniającą zasady gry przewagę konkurencyjną.

Dla przykładu, wyzwalacze HubSpot, takie jak zgłoszenia klientów, mogą automatycznie generować zadania w ClickUp, tworząc w ten sposób kompleksową listę zadań. Lista ta obejmuje istotne zadania, takie jak działania następcze wobec klientów i tworzenie zawartości, które można łatwo przypisać różnym członkom zespołu w obszarze roboczym ClickUp. Zadania mogą być również oznaczone kolorami w zależności od priorytetu zoptymalizować cykl pracy i zapewnić, że Teams w pierwszej kolejności zajmą się zadaniami o wysokim priorytecie.

Wzmocnij swoje zespoły sprzedaży i marketingu poprzez integrację HubSpot z ClickUp

ClickUp: Najlepsza alternatywa dla HubSpot

Podczas gdy integracja między HubSpot i ClickUp może zdziałać cuda dla Twoich wysiłków marketingowych i sprzedażowych, ClickUp może również pełnić funkcję niezależnego narzędzia do zarządzania sprzedażą alternatywa dla HubSpot .

ClickUp jest potężnym narzędziem do wizualizacji danych oraz narzędzie do zarządzania projektami z pakietem funkcji zwiększających wydajność zespołów sprzedażowych, marketingowych i zajmujących się relacjami z klientami. Platforma posiada ponad 1000 gotowych szablonów dla wielu scenariuszy biznesowych, takich jak zarządzanie produktem sprzedaż, marketing, finanse, księgowość i wiele innych.

Dla małych firm i startupów z ograniczonym budżetem, ClickUp ma Free Forever Plan, umożliwiając im m.in skutecznie zarządzać swoimi operacjami bez żadnych kosztów . 💰

Co więcej, ClickUp w ostatnim czasie ekspansja biura przybliżyła jej usługi do klientów, umożliwiając zlokalizowane wsparcie, zasięg sprzedaży i lepsze wrażenia użytkownika.

Kolejnym ważnym powodem, dla którego ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla HubSpot, są jego możliwości integracyjne. Oprócz HubSpot, ClickUp płynnie integruje z popularnymi platformami, takimi jak Zoom, Make, Unito, Kalendarz Google, Dropbox, Gmail i Slack.

Wprowadź niestandardowe integracje do swoich spersonalizowanych pulpitów dzięki ClickUp Integrations

Mając to na uwadze, zbadajmy, w jaki sposób ClickUp może służyć jako godny substytut HubSpot w procesach sprzedaży, zarządzaniu projektami marketingowymi, e-mail marketingu i automatyzacji.

1. ClickUp Sales ClickUp Sales to kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia procesu sprzedaży. Umożliwia wizualizację potoków sprzedaży, śledzenie aktywności na kontach niestandardowych klientów, automatyzację zadań i współpracę nad transakcjami przy użyciu

Niestandardowe formularze i Pulpity .

Tworząc niestandardowy formularz ClickUp, możesz zbierać istotne informacje o potencjalnych klientach i klientach, takie jak adresy e-mail, nazwiska i numery telefonów.

Tymczasem pulpity ClickUp pozwalają wizualizować i analizować dane sprzedażowe, aby mierzyć postęp i eliminować wąskie gardła. Oferują one różnorodne narzędzia wizualne, takie jak wykresy Cumulative Flow, Velocity, Burnup i Burndown, które pomagają monitorować postępy transakcji i łatwo uzyskać dostęp do zdolności zespołu sprzedaży do konwersji leadów.

Monitoruj wyniki sprzedaży, generowane przychody, aktywność pipeline i nie tylko dzięki niestandardowym raportom i pulpitom w ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp posiada własny system CRM o nazwie ClickUp CRM , który może służyć jako scentralizowany hub do przechowywania i zarządzania danymi w celu zwiększenia wzrostu klientów i ich zadowolenia. Zawiera ponad 10 niestandardowych widoków do monitorowania zaangażowania klientów i szczegółów konta przy użyciu list, tabel, tablic Kanban, wykresów Gantta i innych.

Śledzenie pipeline'u i interakcji z klientami za pomocą niestandardowych widoków w ClickUp CRM

Możesz z łatwością korzystać z potężnych możliwości ClickUp CRM, wykorzystując następujące funkcje Szablon ClickUp CRM . Ten przyjazny dla użytkownika, konfigurowalny framework umożliwia śledzenie i sortowanie potencjalnych klientów oraz ustalanie priorytetów zadań w zależności od sceny sprzedaży przy użyciu różnych trybów widoku. Zawiera również Pola niestandardowe do dodawania i organizowania informacji o klientach, takich jak nazwa kontaktu, e-mail i branża.

Użyj szablonu CRM ClickUp, aby organizować i zarządzać danymi klientów oraz wizualizować proces sprzedaży

3. ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi

Efektywne zarządzanie projektami marketingowymi często zaczyna się od sesji burzy mózgów, a ClickUp oferuje idealne narzędzie do współpracy w tym zakresie Tablice ClickUp . To nieskończone wirtualne płótno pozwala zespołom marketingowym generować i wizualizować pomysły w czasie rzeczywistym przy użyciu różnych kształtów, obiektów i notatek. 🔴

Burza mózgów, dodawanie notatek i współpraca nad pomysłami i cyklami pracy przy użyciu tablic ClickUp

Po sesjach burzy mózgów zespoły marketingowe potrzebują platformy do dokumentowania swoich strategii i kampanii. Dokumenty ClickUp pozwala tworzyć, edytować i przechowywać raporty, strategie i inne niezbędne dokumenty marketingowe. Usprawnij cykl pracy, dodając połączone linki i pliki, etykiety dla członków Teams i przydzielając zadania bezpośrednio w Docs.

ClickUp oferuje również funkcję AI o nazwie ClickUp Brain który może pomóc w tworzeniu dostosowanych postów na blogu, generowaniu pomysłów na kampanie marketingowe i automatyzacji powtarzalnych zadań marketingowych.

Użyj ClickUp Brain, aby usprawnić proces tworzenia pomysłów i pisania

4. ClickUp dla e-mail marketingu

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z kontami Gmail, Outlook, Office 365 i IMAP, ClickUp pozwala odpowiadać na zapytania, wysyłać e-maile i przekształcać je w szczegółowe zadania bez konieczności przełączania się między aplikacjami i zakładkami.

Możesz także skorzystać z możliwości automatyzacji ClickUp, aby wyzwalać odpowiedzi e-mail na podstawie przesłanych formularzy lub wydarzeń związanych z zadaniami, zapewniając podpowiedź i spersonalizowaną komunikację z odbiorcami.

Użyj funkcji Szablon kampanii e-mail ClickUp do tworzenia angażującej zawartości z wezwaniami do działania idealnie dopasowanymi do odbiorców. Szablon zapewnia spójny i profesjonalny ton wiadomości, eliminując potrzebę rozszerzenia projektu e-maila.

Twórz i planuj powodzenia kampanii e-mailowych z szablonem kampanii e-mailowych ClickUp

5. Automatyzacja ClickUp Automatyzacja ClickUp zapewnia niezrównaną wydajność, umożliwiając automatyzację powtarzalnych zadań i oszczędzając cenny czas i wysiłek.

Najpierw musisz określić wyzwalacze i działania, które platforma ma podjąć po każdym wyzwalaczu.

Na przykład, możesz zdefiniować terminy jako wyzwalacze i poprosić ClickUp o wysyłanie powiadomień do osób przypisanych za każdym razem, gdy zbliża się termin wykonania zadania. Funkcja ta może również automatycznie przypisywać zadania do różnych członków zespołu, zmieniać priorytet każdego zadania i wiele więcej.

Tworzenie niestandardowych automatyzacji, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i wybranych warunków w ClickUp

Nie wiesz, jak rozpocząć automatyzację cykli pracy w ClickUp? Nie martw się - platforma posiada bibliotekę zawierającą ponad 100 gotowych automatyzacji dla różnych sytuacji, w tym przekazywania projektów, przydzielania zadań i niestandardowych zmian statusu.

Zwiększ wydajność sprzedaży, marketingu i zarządzania projektami dzięki ClickUp

HubSpot to niezwykłe oprogramowanie o rozszerzonych funkcjach i możliwościach zarządzania biznesem. Dzięki odpowiednim hackom i wskazówkom można w pełni wykorzystać potencjał HubSpot do optymalizacji sprzedaży, marketingu, CRM i wielu innych procesów.

Dzięki bezproblemowym funkcjom zarządzania zadaniami i projektami, ponad 1000 gotowych szablonów, intuicyjnym automatyzacjom i szerokim możliwościom integracji, ClickUp może uzupełnić funkcje HubSpot - lub w pełni je zastąpić.

Gotowy na zwiększenie wydajności i wyników projektów? Rozpocznij swoją podróż ku powodzeniu- zarejestruj się w ClickUp już dziś . ☀️