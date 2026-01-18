Dzień z życia menedżera ds. marketingu: spostrzeżenia ekspertów

Menedżerowie ds. marketingu to wszechstronni specjaliści, którzy mają kluczowe znaczenie dla powodzenia działań marketingowych. Ich zadaniem jest planowanie działań marketingowych z uwzględnieniem ogólnej strategii biznesowej. Przydzielają zasoby oraz monitorują postępy operacyjne i rozwój firmy, pomagając przekształcić pomysły w przynoszące wyniki kampanie. 🙌

Lista codziennych obowiązków menedżera ds. marketingu jest długa i zróżnicowana. Od udziału w spotkaniach z kierownictwem wyższego szczebla i współpracownikami po rozwiązywanie pojawiających się problemów — ich dzień jest wypełniony po brzegi różnymi zadaniami. Dlatego muszą być zorganizowani i korzystać z dostępnych narzędzi oraz automatyzacji.

Jeśli interesuje Cię ten wymagający, ale satysfakcjonujący zawód, dowiedz się więcej na jego temat w tym artykule. Przedstawimy dzień z życia menedżera ds. marketingu, omawiając typowe zadania, wyzwania i technologie.

Kim jest menedżer ds. marketingu?

Marketing to wieloaspektowa dziedzina, w której działają różni specjaliści, tacy jak copywriterzy, analitycy badań rynkowych i graficy. Menedżer ds. marketingu pełni rolę łącznika między wszystkimi tymi stanowiskami.

Planują, koordynują i nadzorują wysiłki marketingowe lub reklamowe w całym zespole lub agencji, dbając o sprawny przebieg operacji. Oprócz zarządzania często uczestniczą w tworzeniu i redagowaniu zawartości, generowaniu pomysłów oraz utrzymywaniu kontaktów z opinią publiczną.

Aby sprostać wszystkim tym zadaniom, menedżer ds. marketingu musi posiadać:

Umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem

Umiejętności komunikacyjne

Predyspozycje przywódcze

Kreatywność i ciekawość

Myślenie strategiczne

Umiejętności rozwiązywania problemów

Menedżerowie ds. marketingu muszą piąć się po szczeblach kariery, aby osiągnąć tę rolę. Zaczynają jako specjaliści ds. marketingu, następnie uzyskują certyfikaty w konkretnej dziedzinie marketingu, która ich interesuje, a wymarzoną rolę osiągają dzięki promocji wewnętrznej lub zewnętrzej. W większości przypadków dyplom z marketingu nie jest konieczny, aby rozpocząć tę karierę, ale niezbędne są doświadczenie i odpowiednia wiedza techniczna. 📚

Rola i obowiązki menedżera ds. marketingu

Obowiązki menedżera ds. marketingu różnią się w zależności od branży, wielkości organizacji i wielu innych czynników. Do typowych obowiązków należą:

Planowanie kampanii marketingowych : Menedżer musi zrozumieć misję pracodawcy i potrzeby klienta, a następnie wykorzystać swoją kreatywność i strategiczne myślenie do generowania i rozwijania pomysłów na kampanie. Uczestniczy również w definiowaniu, wdrażaniu i weryfikacji Menedżer musi zrozumieć misję pracodawcy i potrzeby klienta, a następnie wykorzystać swoją kreatywność i strategiczne myślenie do generowania i rozwijania pomysłów na kampanie. Uczestniczy również w definiowaniu, wdrażaniu i weryfikacji celów marketingowych oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

Zarządzanie różnymi zasobami: Menedżer ds. marketingu przydziela zadania w oparciu o indywidualne obciążenie i umiejętności pracowników oraz przeprowadza dystrybucję Menedżer ds. marketingu przydziela zadania w oparciu o indywidualne obciążenie i umiejętności pracowników oraz przeprowadza dystrybucję budżetu marketingowego

Nadzorowanie realizacji kampanii: Menedżer monitoruje i uczestniczy w realizacji kampanii, zapewniając wsparcie w razie potrzeby. Musi zadbać o to, aby zadania związane z projektem marketingowym były zakończone na czas.

Analiza wskaźników wydajności: We współpracy ze specjalistami menedżer monitoruje wskaźniki KPI zarówno w trakcie trwania kampanii, jak i po jej zakończeniu. Sporządza raporty marketingowe, aby informować kierownictwo wyższego szczebla o postępach i wynikach.

Tworzenie strategii usprawnień: Oceniając wyniki zespołu i porównując je z wynikami konkurencji, menedżer identyfikuje obszary wymagające poprawy i dostosowuje swoje podejście do przyszłych projektów

Wskazówka od profesjonalisty: Menedżerowie ds. marketingu mają wiele na głowie, ale narzędzie zwiększające wydajność, takie jak ClickUp, stanowi ogromną pomoc. Wspiera ich ono przez cały cykl życia projektu. Pozwala im nadążać za wszystkimi zmiennymi elementami i zautomatyzować powtarzalne zadania administracyjne.

Wgląd w codzienne życie menedżera ds. marketingu

Codzienne obowiązki menedżera ds. marketingu zmieniają się w zależności od etapu projektu, pojawiających się problemów i zmieniających się potrzeb klientów. Poniżej opisujemy typowy dzień pracy.

Pierwsza połowa dnia: Strategia i planowanie

Zazwyczaj pierwsza godzina dnia pracy menedżera ds. marketingu zaczyna się od kawy oraz sprawdzenia wiadomości e-mail i innych wiadomości. ☕

Po zastrzyku kofeiny przygotowują się do dnia, przeglądając swoją osobistą listę zadań oraz platformę do zarządzania zadaniami. Delegują zadania członkom zespołu, przypominając im o dotrzymywaniu terminów i aktualizowaniu bazy danych.

Znaczna część dnia upływa na spotkaniach, takich jak:

Codzienne spotkania stand-up

Cotygodniowe sesje burzy mózgów

Indywidualne spotkania z członkami zespołu

Spotkania z przełożonym i innymi osobami na wyższych stanowiskach

Ponieważ większość komunikacji odbywa się w trybie asynchronicznym, spotkanie stanowi cenną okazję do bezpośredniej interakcji i szybkiego podejmowania decyzji.

Menedżer ds. marketingu musi regularnie kontaktować się z członkami zespołu, aby oceniać ich postępy, oferować pomoc oraz odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ich rozwiązanie staje się priorytetem menedżera. Dzięki szybkiemu działaniu może on zapewnić, że plan projektu marketingowego będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Spotkania z kadrą kierowniczą zazwyczaj obejmują generowanie pomysłów, planowanie strategiczne oraz omówienie postępów w realizacji zadań.

Wskazówka dla profesjonalistów: Menedżerowie mogą korzystać z szablonu spotkań ClickUp, aby planować dowolne spotkania, tworzyć porządki obrad i gromadzić notatki ze spotkań.

Część dnia menedżera ds. marketingu poświęcona jest badaniom i generowaniu pomysłów. Śledzi on trendy w mediach społecznościowych i innych kanałach, analizuje strategie marketingowe konkurencji oraz opracowuje nowe, kreatywne kampanie.

Pomimo swoich nadprzyrodzonych zdolności menedżerowie ds. marketingu też są ludźmi. Cieszą się przerwą na lunch tak samo jak każdy inny. 🌮

Druga połowa dnia: Zastosowanie i podsumowanie

Menedżer ds. marketingu zazwyczaj spędza drugą część dnia na nadzorowaniu pracy i upewnianiu się, że jest ona zgodna ze strategią — zarządza zespołami. Może to obejmować:

Monitorowanie działań marketingowych i wyników poszczególnych pracowników

Sprawdzanie i zatwierdzanie zawartości przed publikacją

Wykrywanie luk w kalendarzu

Burza mózgów dotycząca nowych rodzajów zawartości i kampanii

Tworzenie kluczowej zawartości, takiej jak reklamy, strony docelowe i posty w mediach społecznościowych

Opracowanie procesów w celu oceny i usprawnienia cyklu pracy

Analiza wyników w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Informacja zwrotna stanowi istotną część działań marketingowych. Menedżer jest odpowiedzialny za jej otrzymywanie, przekazywanie i wdrażanie.

Stanowią oni pomost między wyższymi a niższymi szczeblami organizacji. Reprezentują i równoważą potrzeby obu tych grup. Kiedy przełożeni przekazują informacje zwrotne, menedżer musi zadbać o to, by znalazły one odzwierciedlenie w pracy każdego z pracowników. Jeśli zespół menedżera ma jakiekolwiek obawy wymagające zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, menedżer jest odpowiedzialny za ich przekazanie.

Pod koniec dnia pracy menedżer ds. marketingu zazwyczaj zajmuje się sprawami administracyjnymi, dbając o porządek na obszarach roboczych. Odpowiada na wszelkie zaległe wiadomości i przygotowuje się do następnego dnia. 🌇

Zarządzanie marketingowe w sektorze B2B

Marketing typu business-to-business (B2B) wymaga innego podejścia do zarządzania niż marketing typu business-to-consumer (B2C). Grupa docelowa jest mniejsza i lepiej zorientowana, a stawka jest wyższa, co oznacza dłuższe cykle sprzedaży.

Celem marketingu B2B jest budowanie wiarygodności i zaufania do marki. Ma on również na celu pielęgnowanie długoterminowych relacji z klientami poprzez ukierunkowaną zawartość i spersonalizowane komunikaty. Podczas gdy marketing B2C opiera się na mediach masowych i społecznościowych, typowe kanały marketingowe B2B obejmują:

Marketing zawartości

Marketing e-mailowy

Wydarzenia

Networking zawodowy

Strategia content marketingu B2B opiera się na zaawansowanych treściach edukacyjnych, które dostarczają wartości klientom i odpowiadają na ich potrzeby. Podkreśla ona również wpływ promowanego produktu lub usługi na firmę klienta.

Jeśli chodzi o wskaźniki, menedżer ds. marketingu B2B koncentruje się na wynikach długoterminowych, a nie na tych natychmiastowych. Zazwyczaj mierzy wartość klienta w całym okresie współpracy (CLV), współczynniki konwersji oraz zwrot z inwestycji (ROI).

Wskazówka dla profesjonalistów: Ze względu na wszystkie te zawiłości proces podejmowania decyzji przez menedżera ds. marketingu B2B jest bardziej złożony i angażuje większą liczbę interesariuszy. Dlatego niezbędne jest posiadanie skutecznego narzędzia do uporządkowania całej wiedzy, uczestników i działań. Szablon planu marketingowego firmy B2B w ClickUp jest do tego idealnym narzędziem! ❣️

Typowe wyzwania związane z pracą menedżera ds. marketingu

Menedżerowie ds. marketingu codziennie stają przed wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich są nagłe i nieoczekiwane, inne natomiast stanowią nieodłączną część pracy. Poniżej omówimy najczęstsze wyzwania związane z tym zawodem oraz najlepsze sposoby radzenia sobie z nimi.

Ograniczony limit budżetowy

Większość menedżerów ds. marketingu w pewnym momencie musi zmierzyć się z limitami budżetowymi. Ograniczenia te mogą wynikać z wielu przyczyn, takich jak zmiana priorytetów organizacyjnych czy warunki gospodarcze.

Aby sobie z nimi poradzić, menedżerowie ds. marketingu muszą opracować swój plan marketingowy i starannie rozdzielić zasoby. Muszą określić jasne cele, aby móc nadać priorytet inicjatywom, które są najbardziej istotne. Następnie muszą ocenić i wybrać kanały oraz taktyki, które generują najniższe koszty, ale przynoszą najlepsze wyniki. Zazwyczaj obejmują one media społecznościowe, e-maile, marketing treści oraz polecenia klientów.

Menedżer może być w stanie obniżyć koszty poprzez negocjacje z dostawcami. Skupienie strategii na utrzymaniu klientów zamiast na pozyskiwaniu nowych może być również opłacalne. Badania wielokrotnie wykazały, że pozyskiwanie nowych klientów jest znacznie droższe niż utrzymanie obecnych.

Menedżer ds. marketingu powinien nadzorować działania operacyjne, aby zapewnić wydajność agencji marketingowej we wszystkich zadaniach. Musi monitorować analizy wyników, aby móc dostosowywać plan marketingowy w celu uzyskania optymalnych rezultatów i zwrotu z inwestycji. 💸

Ciągłe zmiany

Plan menedżera ds. marketingu nie może być statyczny. Powinien ewoluować wraz ze zmianami w zachowaniach klientów i trendach marketingowych. Aby zapewnić, że jego dział lub agencja nadąża za zmianami, menedżer musi prowadzić ciągłe badania i być na bieżąco. Może to robić poprzez:

Badania rynku: Gromadzenie i analiza danych ilościowych, takich jak dane analityczne dotyczące klientów, oraz danych jakościowych przy użyciu ankiet i grup fokusowych

Źródła internetowe: Menedżer powinien regularnie czytać odpowiednie i wiarygodne publikacje, aby być na bieżąco.

Analiza konkurencji: Inne agencje mogły już dostrzec zmiany, dlatego warto przyjrzeć się ich praktykom i sposobom dostosowania się do nowych warunków.

Wydarzenia branżowe: Konferencje i inne wydarzenia to doskonały sposób, aby poznać aktualną sytuację w branży i omówić trendy z innymi specjalistami.

Wskazówka dla profesjonalistów: Menedżerowie ds. marketingu mogą tworzyć idealne ankiety i bez wysiłku udostępniać je klientom za pomocą ClickUp Forms. A co najlepsze? Platforma może automatycznie przekształcać odpowiedzi w zadania do wykonania.

Duże ilości danych

Chociaż dane mają kluczowe znaczenie dla powodzenia agencji marketingowej lub reklamowej, wraz z rozwojem firmy mogą one łatwo stać się przytłaczające. 😶‍🌫️

Dlatego menedżer ds. marketingu musi starannie dobierać źródła danych. Powinien określić wskaźniki KPI dla swoich celów i wyeliminować nieistotne dane, które tylko zajmują przestrzeń. Powinien również dysponować solidnym systemem zarządzania danymi, aby integrować dane z wielu źródeł, porządkować je i udostępniać.

Warto wykorzystać automatyzację do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych, ponieważ pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów.

Dane muszą być również bezpieczne, dokładne i kompletne — menedżer powinien wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa danych. Powinien również monitorować i weryfikować dane, aby upewnić się, że nadają się one do analizy.

Duże obciążenie pracą i stres

Biorąc pod uwagę liczbę codziennych obowiązków, rola menedżera ds. marketingu jest stresująca. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli dopiero zaczyna on pełnić funkcję kierowniczą lub stoi przed trudnym zadaniem rozbudowy działalności, standaryzacji procesów i tworzenia strategii, które będą wytyczać kierunek rozwoju firmy na najbliższe kilka lat.

Nawet jeśli nie zawsze wydaje się to możliwe, menedżerowie muszą robić przerwy i dbać o siebie. Poza tym powinni robić wszystko, co w ich mocy, aby ułatwić sobie wykonywanie obowiązków.

Kluczem do radzenia sobie z dużym obciążeniem pracą jest skrupulatna organizacja. Menedżer nie może przejmować zadań innych osób. Musi umieć skutecznie delegować zadania, tak aby nikt nie był przepracowany, w tym on sam. Może to osiągnąć poprzez analizę cyklu pracy swojego zespołu marketingowego i ciągłe dostosowywanie go w miarę pojawiania się nowych informacji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Wizualizacja procesu ułatwia wykrywanie przeszkód, opracowywanie strategii usprawnień oraz koordynację pracy zespołowej. Szablon diagramu przepływu ClickUp Swimlane to szybki i kreatywny sposób na przedstawienie dowolnego cyklu pracy, podział działań między działy oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Obecnie dostępne są różne technologie, które pomagają planować i nadzorować działania marketingowe. Menedżer powinien z nich korzystać, aby odciążyć się od niektórych obowiązków.

Niezależnie od tego, czy zajmuje się marketingiem małej firmy, czy globalnej organizacji, menedżer ds. marketingu powinien korzystać z narzędzi usprawniających codzienne działania marketingowe, zapewniających widoczność pracy oraz zapobiegających błędom i nieporozumieniom.

Menedżerowie ds. marketingu korzystają z narzędzi analitycznych, aby gromadzić i oceniać dane dotyczące wyników kampanii marketingowych. Narzędzia te pozwalają im podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji wysiłku.

Podczas gdy narzędzia analityczne koncentrują się na aktualnych i konkretnych wnioskach, narzędzia business intelligence (BI) dają menedżerom szerszy obraz sytuacji biznesowej, obejmujący dane z wielu źródeł. Narzędzia BI i uzyskane dzięki nim wnioski pomagają zrozumieć grupę docelową klientów i wytyczają ogólną strategię firmy.

Specjalistyczne narzędzia do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), e-mailu, mediów społecznościowych i zarządzania zawartością pozwalają menedżerom ds. marketingu planować i realizować kampanie w różnych kanałach. Możesz korzystać z: