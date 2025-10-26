15 najlepszych alternatyw dla Google Forms w 2026 r. (bezpłatne i płatne)

Formularze są wszędzie — niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, poszukujesz potencjalnych klientów, czy zarządzasz potwierdzeniami udziału w wydarzeniu.

A jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś szybko stworzyć ankietę, prawdopodobnie skorzystałeś z Google Forms. Jest to narzędzie darmowe, łatwe w użyciu i dobrze zintegrowane z Arkuszami Google, co wyjaśnia, dlaczego jest tak popularne wśród wielu użytkowników.

Ale jest jeden problem — nie jest idealny. Szablony i opcje projektowania w Google Forms są podstawowe. Platforma nie oferuje również zaawansowanych narzędzi analitycznych, a jeśli potrzebujesz zbierania danych w trybie offline lub niestandardowych dostosowań, nie masz szczęścia. Istnieje kilka dobrych alternatyw dla Google Forms, oferujących szeroki zakres funkcji i możliwości. Dzięki wbudowanej funkcji Formularzy ClickUp pozwala zbierać odpowiedzi, przekształcać je bezpośrednio w zadania do wykonania i wiązać je z szerszymi cyklami pracy, podczas gdy Typeform jest znany ze swojego angażującego, interaktywnego projektu. Microsoft Forms to świetna opcja dla osób w ekosystemie Microsoftu, a Zoho Forms to solidny wybór dla firm potrzebujących automatyzacji i integracji. Formstack dobrze nadaje się do zaawansowanych cyklów pracy i potrzeb przedsiębiorstw.

Większość zespołów boryka się dziś nie tylko z nieporęcznymi formularzami, ale także z rozrostem pracy. Zbyt wiele niepowiązanych narzędzi, rozproszonych danych i ręcznych działań następczych obniża wydajność. Odpowiedni kreator formularzy powinien upraszczać, a nie pogłębiać chaos.

W rzeczywistości 80% marketerów preferuje narzędzia do tworzenia formularzy z funkcją automatyzacji do generowania i pielęgnowania leadów. Jeśli więc uważasz, że Google Forms już nie spełnia Twoich oczekiwań, masz szczęście.

Zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Google Forms, aby pomóc Ci tworzyć bardziej inteligentne i skuteczne formularze online — bez kłopotów i nadwyrężania budżetu.

Najlepsze alternatywy dla Google Forms w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla *Ceny ClickUp • Pola niestandardowe formularzy i logika warunkowa • Natychmiastowe przekształcanie odpowiedzi w zadania • Pulpity nawigacyjne, automatyzacje, szablony Zespoły, które chcą, aby formularze były ściśle połączone z zarządzaniem zadaniami i cyklami pracy Free Forever Plan; plany płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Jotform • Ponad 10 000 szablonów • Ponad 32 bramki płatnicze • Gromadzenie danych w trybie offline • Formularze wielojęzyczne Firmy potrzebujące formularze z obsługą płatności i dostosowane do rynku globalnego Dostępny Free Plan; plany płatne od 39 USD miesięcznie Zoho Forms • Natywna integracja z ekosystemem Zoho • Logika warunkowa i automatyzacja • Przesłane formularze offline z urządzeń mobilnych Teams, które już korzystają z aplikacji Zoho Dostępny Free Plan; plany płatne od 10 USD miesięcznie Formidable Forms • Zaawansowane widoki danych • Wyświetlanie danych w interfejsie użytkownika • Formularze wielostronicowe • Generowanie plików PDF Witryny WordPress, które wymagają wyświetlania danych Płatne plany od 79 USD rocznie Typeform • Interfejs użytkownika z jednym pytaniem na raz • Logika rozgałęzień • Pobieranie płatności • Ponad 120 integracji Zespoły skupiające się na ankietach konwersacyjnych i kwalifikacji potencjalnych klientów Dostępny Free Plan; plany płatne od 29 USD miesięcznie Paperform • Formularze w stylu stron docelowych • Osadzanie multimediów • Niestandardowy CSS • Katalogi produktów Zespoły marketingowe tworzące markowe formularze ukierunkowane na konwersję Brak Free Planu; plany płatne od 29 USD miesięcznie Cognito Formularze • Zaawansowany silnik obliczeniowy • Formuły niestandardowe • Logika warunkowa • Bezpieczne płatności Firmy korzystające z formularzy zamówień i finansowych wymagających wielu obliczeń Dostępny Free Plan; plany płatne od 19 USD miesięcznie SurveyMonkey • Bank pytań opracowany przez ekspertów • Zaawansowana analityka • Analiza nastrojów • Wiele formatów eksportu Zespoły przeprowadzające badania naukowe oparte na ankietach zawierających duże ilości danych Dostępny Free Plan; plany płatne od 99 USD miesięcznie Formstack • Zgodność z HIPAA i SOC 2 • Automatyzacja cyklu pracy • Podpisy elektroniczne • Generowanie plików Przykłady zastosowań w służbie zdrowia, branży prawniczej i automatyzacji przedsiębiorstw Płatne plany od 99 USD miesięcznie Wufoo • Wizualne raporty w czasie rzeczywistym • Automatycznie aktualizowane pulpity nawigacyjne • Limity odpowiedzi • Integracja z systemami płatności Zespoły, które priorytetowo traktują raportowanie i analizę formularzy Płatne plany od 22 USD miesięcznie WPForms • Integracja natywna z WordPressem • Kontrola dostępu i blokowanie formularzy • Kreator oparty na AI • Ponad 2000 szablonów Użytkownicy WordPressa, którzy potrzebują bezpiecznych, prostych formularzy Płatne plany od 99 USD rocznie 123FormBuilder • Automatyczne wykrywanie języka • Tryb offline • Logika warunkowa • Ponad 2000 szablonów Międzynarodowe zespoły tworzące formularze wielojęzyczne Dostępny Free Plan; plany płatne od 37 USD miesięcznie Kreator formularzy HubSpot • Natywna synchronizacja z CRM • Profilowanie progresywne • Punktacja potencjalnych klientów • Automatyzacja marketingu Zespoły marketingowe skupiające się na automatyzacji pozyskiwania potencjalnych klientów Free w ramach HubSpot CRM; płatnie w ramach Marketing Hub Ninja Forms • Pełny dostęp do API • Niestandardowe cykle pracy • Przesyłanie plików i płatności • Punkty zaczepienia dla programistów Programiści potrzebujący niestandardowej personalizacji formularzy WordPress Bezpłatny plan podstawowy; plany płatne od 99 USD rocznie Formsite • Szyfrowanie na poziomie pól • Dostęp oparty na rolach • Lokalizacja danych • Zabezpieczenia zgodne z przepisami Zespoły zajmujące się danymi wysoce wrażliwymi lub podlegającymi regulacjom Płatne plany od 24,95 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze alternatywy dla Google Forms?

Zanim wybierzesz jedną z opcji z naszej listy konkurentów Google Forms, pamiętaj o tych kluczowych funkcjach:

Zautomatyzowana logika warunkowa : Wybierz alternatywę dla Google Forms, która dynamicznie wyświetla lub ukrywa pytania w oparciu o poprzednie odpowiedzi, aby tworzyć bardziej spersonalizowane i angażujące ankiety Wybierz alternatywę dla Google Forms, która dynamicznie wyświetla lub ukrywa pytania w oparciu o poprzednie odpowiedzi, aby tworzyć bardziej spersonalizowane i angażujące ankiety

Niestandardowa możliwość dostosowania wizerunku marki i elastyczność projektowania: Znajdź narzędzie, które pozwala dodawać logo, kolory i unikalne elementy stylistyczne dopasowane do Twojej marki

Kompleksowe funkcje analityczne i raportowanie: Wybierz narzędzie, które oferuje wykresy, wiele formatów eksportu oraz automatyczne wnioski, aby uprościć analizę danych

Kilka integracji z narzędziami innych firm: Upewnij się, że aplikacja ma połączenie z systemami CRM, narzędziami do obsługi e-maila i innymi aplikacjami, aby zapewnić płynne udostępnianie danych i wydajność cyklu pracy

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: Sprawdź zgodność z RODO, szyfrowanie oraz szczegółowe mechanizmy kontroli dostępu w przypadku przetwarzania danych wrażliwych

👀 Czy wiesz, że? Zanim stał się samodzielnym produktem, Google Forms został wprowadzony w 2008 roku jako część pakietu Dokumenty Google. Z biegiem czasu ewoluował, zyskując nowe funkcje i integracje, by w końcu w 2016 roku stać się samodzielnym narzędziem, które lepiej wspiera gromadzenie danych i współpracę.

15 najlepszych alternatyw dla formularzy Google

Chcesz znaleźć idealny kreator formularzy dostosowany do Twoich potrzeb? Oto 15 najlepszych alternatyw:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowywalnych formularzy, gromadzenia danych i analizy)

ClickUp to zdecydowanie najlepszy wybór – to prawdziwie wszechstronna aplikacja do pracy. Łączy w sobie zaawansowane funkcje tworzenia formularzy z narzędziami zwiększającymi wydajność i ułatwiającymi współpracę, dzięki czemu cała Twoja praca znajduje się w jednym miejscu.

A co najlepsze? Możesz łatwo przekształcić zebrane odpowiedzi w zadania. Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie pracowników, przeprowadzasz badania rynku, czy obsługujesz płatności i faktury, widok formularzy w ClickUp ułatwia utrzymanie porządku i połączenia wszystkich danych.

W przeciwieństwie do Google Forms, ClickUp Forms oferuje inteligentne odpowiedzi warunkowe, dzięki czemu Twoje formularze dostosowują się w czasie rzeczywistym na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Wynik? Bardziej innowacyjne i spersonalizowane doświadczenie dla respondentów. Całkowicie nowe centrum formularzy pełni rolę centralnego centrum dowodzenia, zapewniając natychmiastowy dostęp i usprawnione zarządzanie wszystkimi formularzami, od zgłoszeń błędów po prośby dotyczące kampanii.

Możesz również uatrakcyjnić swoje formularze dzięki funkcjom, takim jak bloki informacyjne i opisy pytań, zapewniając respondentom jasny kontekst i wytyczne, co gwarantuje dokładne i wydajne gromadzenie danych. To nie wszystko! Wykorzystaj analizę opartą na sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby przekształcić wszystkie te odpowiedzi w praktyczne wyniki. Skupienie się na kontekstowej, połączonej inteligencji pomaga zespołom uniknąć rozrostu AI, gdzie fragmentaryczne narzędzia AI powodują więcej zamieszania niż jasności.

Koniec z marnowaniem czasu na próby syntezy wniosków z odpowiedzi.

Spersonalizuj swoje formularze, dostosowując je do tożsamości marki dzięki możliwości dostosowania obrazów tytułowych, tła i kolorów przycisków. Oprócz estetyki, ClickUp wzmocnił również swoje integracje, w tym ulepszoną integrację z Zapier oraz możliwość tworzenia integracji czatu za pośrednictwem API ClickUp, co ułatwia płynną automatyzację cyklu pracy.

Ponadto dzięki ponad 100 szablonom automatyzacji w ClickUp możesz usprawnić zbieranie i analizę odpowiedzi — oszczędzając czas i zapewniając płynne działanie wszystkich procesów.

Możesz na przykład zautomatyzować kierowanie potencjalnych klientów, natychmiastowo przydzielając zadania zespołom sprzedaży i marketingu. Dzięki temu odpowiedzi z formularzy są uporządkowane, a działania następcze realizowane na czas — co pomaga przekształcić więcej potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów. Możesz nawet skonfigurować automatyczne wiadomości e-mail i powiadomienia, aby żadna odpowiedź nie umknęła Twojej uwadze!

A co najlepsze? Możesz zsynchronizować wszystko z ClickUp CRM, dzięki czemu dane klientów będą aktualne i dostępne na całej platformie. Mając wszystkie informacje w jednym miejscu, tworzenie formularzy, które zbierają odpowiednie dane i pomagają podejmować lepsze decyzje, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Masz mało czasu? Nie ma sprawy! Przejrzyj bibliotekę szablonów i wybierz gotowy formularz, który spełnia Twoje potrzeby.

Oto nasze najlepsze propozycje!

Jeśli chcesz stworzyć formularz opinii dla użytkowników, klientów lub pracowników, zacznij od szablonu formularza opinii ClickUp. Ten w pełni konfigurowalny szablon doskonale nadaje się do projektowania ankiet zgodnych z wizerunkiem marki, zbierania istotnych danych oraz analizowania ich w celu podejmowania decyzji dotyczących produktów i rozpoznawania trendów.

Jeśli jednak szukasz czegoś prostszego, sprawdź szablon formularza ClickUp. Zawiera on pola niestandardowe, które pozwalają tworzyć dowolne formularze lub ankiety, umożliwiające bezpieczne zbieranie dokładnych odpowiedzi oraz zachowanie zgodności z przepisami i standardami branżowymi.

Zalety ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Niektóre funkcje nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Recenzje i oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Formularze ClickUp pozwalają nam w łatwy sposób przekazywać zgłoszenia z jednego zespołu do drugiego. Wpisy w formularzu stają się zadaniami, a my możemy śledzić wszystkie te zgłoszenia na Tablicy, dzięki czemu interesariusze i kierownicy zespołów są informowani o postępach, przeszkodach lub zależnościach. Zapewnia to wszystkim zaangażowanym osobom widoczność i gwarantuje, że zadania zostaną zakończone tak szybko, jak to możliwe.

Formularze ClickUp pozwalają nam w łatwy sposób przekazywać zgłoszenia z jednego zespołu do drugiego. Wpisy w formularzu stają się zadaniami, a my możemy śledzić wszystkie te zgłoszenia na Tablicy, dzięki czemu interesariusze i kierownicy zespołów są informowani o postępach, przeszkodach lub zależnościach. Zapewnia to wszystkim zaangażowanym osobom widoczność i gwarantuje, że zadania zostaną zakończone tak szybko, jak to możliwe.

2. Jotform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy z wbudowaną funkcją płatności)

Jotform pozwala łatwo tworzyć zaawansowane formularze dzięki ponad 10 000 szablonów i szerokim możliwościom dostosowywania — w przeciwieństwie do większości innych zaawansowanych kreatorów formularzy nie wymaga to długiego okresu nauki.

Jego kreator typu „przeciągnij i upuść” oferuje wsparcie dla automatyzacji cyklu pracy, logiki warunkowej, formularzy wielojęzycznych oraz szczegółowych analiz.

Możesz również osadzać pliki PDF, zbierać podpisy za pośrednictwem DocuSign oraz dostosowywać przepływy płatności. Dzięki Smart Payments Forms możesz dzielić płatności, konfigurować raty i stosować logikę warunkową — to rzadkie zalety w innych narzędziach do tworzenia formularzy niestandardowych.

Najlepsze funkcje Jotform

Skorzystaj z ponad 100 szablonów, aby tworzyć spersonalizowane formularze płatności, ankiety i nie tylko

Zautomatyzuj zadania, takie jak generowanie faktur, raportów, przypomnień e-mailowych i automatycznych odpowiedzi

Akceptuj płatności za pośrednictwem 32 bram płatniczych, ACH, kart kredytowych/debetowych oraz e-czeków

Zbieraj dane w trybie offline dzięki Jotform Mobile Forms

Przetłumacz formularze na ponad 130 języków, aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie

Zintegruj z ponad 150 narzędziami, w tym systemami CRM, takimi jak HubSpot, oraz usługami e-mailowymi, takimi jak Mailchimp

Ograniczenia Jotform

Minimalna liczba formularzy w wersji Free

Automatyzacje są dość proste

Ceny Jotform

Starter: Free

Brąz: 39 USD/miesiąc

Silver: 49 USD/miesiąc

Gold: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jotform

Dzięki licznej grupie wolontariuszy sprzedających reklamy do programów teatralnych, Jotform radykalnie zmienił nasz cykl pracy. Tak łatwo jest zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu. Informacje o reklamach, płatności – wszystko w jednym prostym, łatwym w użyciu formularzu. Koniec z papierowymi formularzami i śledzeniem wielu form płatności. Koniec z utraconymi reklamami, bo ktoś nieprawidłowo wypełnił dokumenty.

Dzięki licznej grupie wolontariuszy sprzedających reklamy do programów teatralnych, Jotform radykalnie zmienił nasz cykl pracy. Tak łatwo jest zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu. Informacje o reklamach, płatności – wszystko w jednym prostym, łatwym w użyciu formularzu. Koniec z papierowymi formularzami i śledzeniem wielu form płatności. Koniec z utraconymi reklamami, bo ktoś nieprawidłowo wypełnił dokumenty.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przechodzisz z Google Forms lub Microsoft Forms na Jotform? Możesz płynnie przenieść wszystkie swoje istniejące formularze bez utraty danych!

3. Zoho Forms (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy w ekosystemie Zoho)

Kompleksowy pakiet biznesowy Zoho sprawia, że jest to rozwiązanie wybierane przez wiele firm, a Zoho Forms idealnie się w nim wpisuje. Oferuje on redaktor typu „przeciągnij i upuść” z ponad 30 typami pól, logikę warunkową do tworzenia formularzy dynamicznych oraz automatyzację do pozyskiwania potencjalnych klientów, wysyłania powiadomień i gromadzenia danych.

Dzięki integracji z aplikacjami Zoho (CRM, Books, Projects) każde przesłane zgłoszenie synchronizuje się bez dodatkowych łączników, realizując automatyzację zadań takich jak fakturowanie, odpowiedzi e-mailowe i aktualizacje projektów.

Najlepsze funkcje Zoho Forms

Osadzaj formularze na stronach internetowych i w mediach społecznościowych

Przydzielaj zadania, ustalaj role i śledź postępy

Akceptuj płatności bezpośrednio za pośrednictwem formularzy

Zyskaj wgląd w dane dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym

Zapewnij bezpieczeństwo dzięki zaawansowanej ochronie danych

Uzyskaj dostęp do formularzy i przesyłaj je w trybie offline za pomocą aplikacji mobilnej

Ograniczenia Zoho Forms

Ograniczone możliwości dostosowywania niestandardowych elementów

Brak funkcji AI

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej nie jest zbyt intuicyjny

Ceny Zoho Formularz

Wszystkie plany są rozliczane rocznie.

Free Forever

Podstawowy: 10 USD/miesiąc

Standard: 25 USD/miesiąc

Profesjonalny: 50 USD/miesiąc

Wersja Premium: 90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Forms

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Forms

Obecnie Zohoform umożliwia integrację wyłącznie z innymi produktami Zoho, takimi jak Zoho CRM. Oznacza to, że jeśli szukasz szerszego zakresu integracji z innymi popularnymi narzędziami, możesz napotkać limit. Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z platformy należy koniecznie rozważyć swoje konkretne potrzeby i upewnić się, że Zoho Form spełnia oczekiwane wymagania dotyczące integracji.

Obecnie Zohoform umożliwia integrację wyłącznie z innymi produktami Zoho, takimi jak Zoho CRM. Oznacza to, że jeśli szukasz szerszego zakresu integracji z innymi popularnymi narzędziami, możesz napotkać ograniczenia. Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z platformy należy koniecznie rozważyć swoje konkretne potrzeby i upewnić się, że Zoho Form spełnia oczekiwane wymagania dotyczące integracji.

4. Formidable Forms (najlepsze rozwiązanie dla stron WordPress z zaawansowanym wyświetlaniem danych)

Jeśli potrzebujesz zarządzać danymi i wyświetlać je bezpośrednio na swojej stronie WordPress — czy to w przypadku ogłoszeń o pracy, ofert nieruchomości czy katalogów — Formidable Forms to rozwiązanie dla Ciebie.

Funkcja Widoki pozwala zbierać przesłane formularze i natychmiast wyświetlać je w niestandardowych formatach, takich jak tabele, kalendarze lub interaktywne listy — bez konieczności kodowania. Możesz szybko tworzyć złożone, oparte na danych aplikacje, korzystając z ponad 200 szablonów, narzędzi do automatyzacji i płynnych integracji.

Najlepsze funkcje Formidable Forms

Twórz i dostosowuj wygląd formularzy za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść”

Wyświetlaj przesłane formularze jako niestandardowe widoki front-endowe

Podziel długie formularze na wielostronicowe sekcje z automatycznym zazyskaniem odpowiedzi

Zautomatyzuj dostępność formularzy dzięki zaplanowanym datom otwarcia i zamknięcia

Chroń formularze dzięki wbudowanym narzędziom do zapobiegania spamowi

Generuj pliki PDF dla faktur, certyfikatów i nie tylko

Ograniczenia Formidable Forms

Trudna nauka obsługi, zwłaszcza w zakresie stylizacji i widoków

Niesprawny interfejs spowodowany dużą liczbą pól i warunków

Ceny Formidable Forms

Wszystkie poniższe ceny są cenami bez rabatu, rozliczanymi w cyklu rocznym.

Podstawowy: 79 USD/rok

Plus: 199 USD/rok

Business: 399 USD/rok

Elite: 599 USD/rok

Oceny i recenzje Formidable Forms

G2: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

💡 Porada eksperta: Nie zadowalaj się uniwersalnym formularzem — przeprowadź testy A/B, aby porównać różne układy, rozmieszczenie pól i projekty. Przetestuj różne warianty, takie jak formaty jednokolumnowe i wielokolumnowe, paski postępu w formularzach wieloetapowych lub różne rozmieszczenia przycisków CTA, aby sprawdzić, która wersja zapewnia wyższy wskaźnik wypełnienia. Niewielkie poprawki mogą mieć znaczący wpływ na zaangażowanie użytkowników i konwersje!

5. Typeform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy konwersacyjnych)

Ankiety są niezbędne do uzyskania opinii, ale mogą być również uciążliwe. Typeform rozwiązuje ten problem, zamieniając formularze w angażujące doświadczenia przypominające czat.

Zamiast przytłaczać użytkowników pełnoekranowym kwestionariuszem, jak w Google Forms, Typeform zadaje po jednym pytaniu na raz, tworząc płynny, interaktywny przepływ. Ponadto pozwala użytkownikom tworzyć nieograniczoną liczbę formularzy nawet w ramach planu Free.

Dzięki logice rozgałęzień i spersonalizowanym działaniom następczym przypomina to bardziej rozmowę niż ankietę — idealne rozwiązanie do kwalifikacji potencjalnych klientów, zbierania opinii klientów lub quizów, w których liczy się wskaźnik ukończenia.

Najlepsze funkcje Typeform

Korzystaj z ponad 28 typów pytań z logiką pomijania i branchami

Umieszczaj formularze na stronach internetowych lub udostępniaj je w mediach społecznościowych

Akceptuj płatności dzięki integracji z PayPal i Stripe

Śledź odpowiedzi za pomocą unikalnych identyfikatorów, aby uzyskać lepszy wgląd w dane

Generuj szczegółowe raporty dotyczące wskaźników wypełnienia i wzorców

Zacznij połączenie z ponad 120 aplikacjami innych firm, takimi jak Calendly i Slack

Ograniczenia Typeform

Zbyt duża liczba opcji projektowych może być myląca

Nie jest to idealne narzędzie do generowania leadów

Kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ceny Typeform

Podstawowe plany:

Free Forever

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Plus: 59 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Plany rozwoju:

Growth Essentials: 199 USD/miesiąc

Growth Pro: 349 USD/miesiąc

Growth Custom: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Typeform

G2: 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Typeform

Uważam, że narzędzie to doskonale sprawdza się przy zbieraniu opinii na temat rozwiązań projektowych. Pozwoliło mi zebrać uwagi od wielu użytkowników i uporządkować je w sposób, który umożliwił mi rozważenie mojego podejścia w zakresie ustalania priorytetów funkcji i reagowania na zgłaszane obawy. Czasami denerwowało mnie napotykanie paywalli, ale nie było to niczym zaskakującym w przypadku usługi płatnej

Uważam, że narzędzie to doskonale sprawdza się przy zbieraniu opinii na temat rozwiązań projektowych. Pozwoliło mi zebrać uwagi od wielu użytkowników i uporządkować je w sposób, który umożliwił mi rozważenie mojego podejścia w zakresie ustalania priorytetów funkcji i reagowania na zgłaszane obawy. Czasami denerwowało mnie napotykanie paywalli, ale nie było to niczym zaskakującym w przypadku usługi płatnej

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co ma na wyniku pominięcie decyzji i opóźnienia w realizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie notatek z przypomnieniem, czy korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania — dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać zgrany.

6. Paperform (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy marketingowych przypominających strony docelowe)

Niektóre zespoły marketingowe nie ograniczają się tylko do tworzenia formularzy — projektują pełnoprawne strony docelowe. Jak to robią? Korzystając z narzędzi takich jak Paperform.

Ta alternatywa dla Google Forms jest idealna do tworzenia atrakcyjnych wizualnie, nastawionych na konwersję formularzy, które wyglądają bardziej jak profesjonalne strony internetowe. W przeciwieństwie do sztywnych kreatorów formularzy, Paperform pozwala na swobodne rozmieszczanie zawartości, łącząc pytania, obrazy, wideo i tekst tak, jak podczas edycji dokumentu.

Właśnie dlatego zespoły wykorzystują je do wprowadzania produktów na rynek, składania wniosków i przeprowadzania ankiet związanych z marką.

Najlepsze funkcje Paperform

Twórz formularze internetowe, strony docelowe i quizy, korzystając z ponad 700 układów i ponad 500 szablonów

Dostosuj formularze niestandardowo za pomocą obrazów, wideo, nagłówków i tekstu sformatowanego

Gromadź dane odwiedzających na potrzeby reklam PPC i kampanii o celach ukierunkowanych

Twórz katalogi produktów z opcjami zamawiania i płatności

Osadzaj formularze na stronach internetowych za pomocą niestandardowego kodu CSS

Zintegruj z ponad 2000 narzędzi, takich jak Slack, Asana i Dropbox

Ograniczenia Paperform

Ograniczone funkcje związane z plikami PDF i brak możliwości skanowania do formatu PDF

Trudne opanowanie zaawansowanych funkcji

Brak wersji Free

Ceny Paperform

Essentials: 29 USD/miesiąc

Pro: 59 USD/miesiąc

Business: 129 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Paperform

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Paperform

Jestem całkiem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć dzięki Paperform; jedyną wadą jest to, że nauka obsługi zajęła mi nieco więcej czasu niż w przypadku Typeform oraz to, że nie mogę znaleźć opcji archiwizacji formularzy zamiast ich usuwania. Ostatecznie utworzyłem folder.

Jestem całkiem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć dzięki Paperform; jedyną wadą jest to, że nauka obsługi zajęła mi nieco więcej czasu niż w przypadku Typeform oraz to, że nie mogę znaleźć opcji archiwizacji formularzy zamiast ich usuwania. Ostatecznie utworzyłem folder.

7. Cognito Forms (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy wymagających wielu obliczeń)

Cognito Forms to trafny wybór, jeśli Twoja firma zajmuje się złożonymi obliczeniami. Ten zaawansowany kreator formularzy obsługuje wycenę w czasie rzeczywistym, obliczenia podatkowe i niestandardowe formuły — idealnie nadaje się do szczegółowych formularzy zamówień, faktur i aplikacji finansowych.

Jego potężny silnik obliczeniowy automatyzuje skomplikowane obliczenia matematyczne, stosuje stawki podatkowe lub rabaty, a nawet wstawia wyniki do niestandardowych plików PDF. Oferuje również automatyzację cyklu pracy, bezpieczne pobieranie płatności oraz elastyczny kreator typu „przeciągnij i upuść”.

Najlepsze funkcje Cognito Forms

Dostosuj czcionki, style wprowadzania danych i kolory za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść” niestandardowego

Korzystaj z ponad 17 typów pytań, w tym pól dotyczących cen i waluty

Zautomatyzuj obliczenia dzięki wbudowanemu silnikowi formuł

Zastosuj logikę warunkową, aby wyświetlać tylko istotne pola

Uzyskaj dostęp do ponad 150 szablonów różnych typów formularzy

Pobieraj płatności za pośrednictwem Square lub PayPal

Ograniczenia Cognito Forms

Ograniczone opcje projektowania i formatowania

Mniejsza liczba bezpośrednich integracji

Ceny Cognito Formularzy

Indywidualne: Free Forever

Pro: 19 USD/miesiąc

Teams: 39 USD/miesiąc

Enterprise: 129 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Cognito Forms

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Cognito Forms to wszechstronna platforma, która zapewnia elastyczność, możliwość dostosowania i logikę warunkową niezbędną do tworzenia formularzy, które spełnią praktycznie wszystkie Twoje potrzeby i pomysły. Cykl pracy pozwala zautomatyzować określone funkcje. Dzięki rolom możesz określać, które pola są widoczne, wymagane lub ukryte dla konkretnych osób. Przed podjęciem decyzji o wyborze Cognito Forms przeanalizowałem wiele różnych platform. To rozwiązanie naprawdę znacznie usprawniło nasze procesy.

Cognito Forms to wszechstronna platforma, która zapewnia elastyczność, możliwość dostosowania i logikę warunkową niezbędną do tworzenia formularzy, które spełnią praktycznie wszystkie Twoje potrzeby i pomysły. Cykl pracy pozwala zautomatyzować określone funkcje. Dzięki rolom możesz określać, które pola są widoczne, wymagane lub ukryte dla konkretnych osób. Przed podjęciem decyzji o wyborze Cognito Forms przeanalizowałem wiele różnych platform. To rozwiązanie naprawdę znacznie usprawniło nasze procesy.

8. SurveyMonkey (najlepsze rozwiązanie do tworzenia ankiet zawierających duże ilości danych)

SurveyMonkey oferuje znacznie bardziej rozbudowaną platformę niż Google Forms — zwłaszcza w zakresie profesjonalnych badań i analizy danych.

Dzięki zaawansowanym opcjom niestandardowego dostosowywania i analizom narzędzie to idealnie nadaje się do wszystkiego, od badań rynkowych po ankiety dotyczące satysfakcji pracowników.

Ponadto bank ponad 2000 pytań opracowanych przez ekspertów i przetestowanych pomaga zadawać właściwe pytania dzięki inteligentnym sugestiom dostosowanym do Twoich celów.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Skorzystaj z ponad 15 typów pytań, aby tworzyć ankiety skierowane na określony cel

Zwiększ dokładność dzięki rozgałęzieniom warunkowym i logice pomijania

Umieszczaj ankiety w wiadomościach e-mail, aby zwiększyć liczbę odpowiedzi

Analizuj dane za pomocą chmury słów i analizy nastrojów

Eksportuj wyniki w formatach CSV, XLS, PDF, PPT i SPS

Ograniczenia SurveyMonkey

Obsługa interfejsu użytkownika może być trudna

Zaawansowane funkcje i szczegółowe analizy są dostępne wyłącznie w planach wyższych poziomów

Ceny SurveyMonkey

Podstawowe: Free

Pakiet Premier Annual: 1428 USD/rok

Pakiet Advantage Annual: 468 USD/rok

Standardowy abonament miesięczny: 99 USD/miesiąc

Team Advantage: 25 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Team Premier: 75 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 22 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SurveyMonkey

Nie jestem specjalistą od danych, ale to narzędzie pozwala mi je zabezpieczać i wykorzystywać. Podoba mi się, że zawiera bazę sugerowanych odpowiedzi zgodnych ze standardami branżowymi. Ponieważ nie jestem prawdziwym guru w dziedzinie danych, uważam, że łatwo jest błędnie zinterpretować moje wyniki! Ponadto dodanie współpracowników i uzyskanie dodatkowych funkcji jest nieco kosztowne dla użytkownika korzystającego z wersji „lite”.

Nie jestem specjalistą od danych, ale to narzędzie pozwala mi je zabezpieczać i wykorzystywać. Podoba mi się, że zawiera bazę sugerowanych odpowiedzi zgodnych ze standardami branżowymi. Ponieważ nie jestem prawdziwym guru w dziedzinie danych, uważam, że łatwo jest błędnie zinterpretować moje wyniki! Ponadto dodanie współpracowników i uzyskanie dodatkowych funkcji jest nieco kosztowne dla użytkownika korzystającego z wersji „lite”.

9. Formstack (najlepsze rozwiązanie do tworzenia automatycznych formularzy medycznych i prawnych)

Formstack to nie tylko narzędzie do tworzenia formularzy — to pełnoprawna platforma zwiększająca wydajność pracy, szeroko stosowana w branżach medycznej, prawniczej i finansowej.

Oprócz tworzenia formularzy, narzędzie to generuje niestandardowe pliki na podstawie przesłanych danych, w tym umowy, oferty i porozumienia. Narzędzie oferuje również wsparcie dla zawartości warunkowej, pól dynamicznych i podpisów elektronicznych, spełniając jednocześnie rygorystyczne standardy zgodności HIPAA i SOC 2.

Najlepsze funkcje Formstack

Kreator typu „przeciągnij i upuść” z ponad 300 konfigurowalnymi szablonami

Importuj formularze z innych platform za pomocą narzędzia Form Importer

Blokuj spam dzięki niewidocznemu reCAPTCHA

Zabezpiecz dane dzięki szyfrowaniu SSL oraz zgodności z przepisami RODO i HIPAA

Zyskaj wgląd dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj cykl pracy poprzez przekierowywanie danych i integrację z ponad 260 aplikacjami

Ograniczenia Formstack

Ograniczone opcje czcionek i formatowania

Interfejs użytkownika może zawierać błędy i być mylący

Nie można eksportować danych w różnych formatach

Ceny Formstack

Formularze: 99 USD/miesiąc

Pakiet: 299 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 100 recenzji)

10. Wufoo (najlepsze rozwiązanie do raportowania i analizy formularzy)

Jeśli Twoja firma opiera się na szczegółowych raportach wizualnych i pulpitach nawigacyjnych, Wufoo ułatwia analizę danych.

Umożliwia tworzenie niestandardowych raportów z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, tabelami obrotowymi, dynamicznymi wykresami i tabelami krzyżowymi — bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Możesz również zautomatyzować udostępnianie raportów i skonfigurować pulpity nawigacyjne, które aktualizują się wraz z pojawieniem się nowych danych.

Najlepsze funkcje Wufoo

Wybierz spośród ponad 400 szablonów formularzy lub zaprojektuj własny za pomocą narzędzia Theme Designer

Umożliw respondentom przesyłanie plików bezpośrednio za pośrednictwem formularzy

Chroń dane dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu SSL

Generuj niestandardowe raporty z automatycznie aktualizowanymi pulpitami nawigacyjnymi i analizuj formularze dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym

Ustaw limity, aby zamknąć formularze po osiągnięciu limitu odpowiedzi lub upływie terminu

Zacznij połączenie z ponad 2000 aplikacjami, w tym z bramkami płatniczymi, takimi jak PayPal

Ograniczenia serwisu Wufoo

Interfejs wygląda na przestarzały i może nie być przyjazny dla użytkownika

Opcje widżetów są podstawowe w porównaniu z innymi narzędziami

Nie oferuje wsparcia dla formularzy offline

Ceny Wufoo

Pakiet podstawowy: 22 USD/miesiąc

Profesjonalny: 39 USD/miesiąc

Zaawansowany: 99 USD/miesiąc

Ultimate: 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje serwisu Wufoo

G2: 4,2/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

💡 Ciekawostka: W 2011 roku firma SurveyMonkey przejęła Wufoo. Od tego czasu Wufoo wdrożyło najwyższy poziom zabezpieczeń SurveyMonkey i obecnie jest bezpośrednio zintegrowane z tą platformą, co pozwala zarządzać wpisami w Wufoo z poziomu konta SurveyMonkey.

11. WPForms (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prostych formularzy w WordPress)

WPForms to nieodzowne narzędzie dla właścicieli stron WordPress – przyjazny dla początkujących kreator formularzy, który płynnie integruje się z wtyczkami WordPress.

Jest wysoce konfigurowalny i bezpieczny, umożliwiając użytkownikom tworzenie ekskluzywnych formularzy, przesłanych zgłoszeń lub zawartości dostępnej tylko po zalogowaniu — idealnych do wniosków członków, ofert specjalnych lub rejestracji ograniczonych czasowo.

To, co wyróżnia WPForms, to solidna kontrola dostępu. Możesz zabezpieczyć formularze hasłem, ustawić ograniczenia ról użytkowników, limitować liczbę przesłanych formularzy, zaplanować dostępność, a nawet przyznać dostęp tylko użytkownikom, którzy kupili lub wyświetlili określoną zawartość.

Najlepsze funkcje WPForms

Ulepsz formularze dzięki dodatkom, takim jak Ankiety i sondaże oraz Strony formularzy

Dostosuj pola formularza za pomocą kreatora formularzy opartego na AI

Ogranicz dostęp za pomocą dodatku Form Locker

Natychmiastowe generowanie formularzy dzięki ponad 2000 darmowych szablonów

Blokuj spam za pomocą Captcha i Google reCAPTCHA

Stwórz połączenie z ponad 7000 aplikacjami dzięki wbudowanym integracjom i Zapier

Ograniczenia WPForms

Dostosowanie niestandardowe wymaga znajomości CSS

Zaawansowane funkcje i integracje są dostępne w planach wyższych poziomów

Drogie w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny WPForms

Podstawowy: 99 USD/miesiąc

Plus: 199 USD/miesiąc

Pro: 399 USD/miesiąc

Elite: 599 USD/miesiąc

Oceny i recenzje WPForms

G2: 4,7/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Wszystkie dane pozostają u Ciebie (jest to szczególnie ważne, jeśli gromadzisz informacje, których nie chcesz udostępniać Google ani innym serwisom). Użytkownicy mogą odpowiadać bez konieczności logowania się lub korzystania z konta zewnętrznego (formularze Google wymagają konta Google). Łatwe w użyciu po krótkim okresie nauki.

Wszystkie dane pozostają u Ciebie (jest to szczególnie ważne, jeśli gromadzisz informacje, których nie chcesz udostępniać Google ani innym serwisom). Użytkownicy mogą odpowiadać bez konieczności logowania się lub korzystania z konta zewnętrznego (formularze Google wymagają konta Google). Łatwe w użyciu po krótkim okresie nauki.

12. 123FormBuilder (najlepsze rozwiązanie do tworzenia formularzy wielojęzycznych)

Jeśli Twoja firma obsługuje klientów na całym świecie, Twoje formularze muszą być dostosowane do wielu języków. 123FormBuilder ułatwia to dzięki automatycznemu wykrywaniu lokalizacji użytkownika i wyświetlaniu formularzy w preferowanym przez niego języku. Ponadto ujednolica odpowiedzi w różnych językach, zachowując jednocześnie reguły, formatowanie i obliczenia.

Ta intuicyjna i niedroga platforma nie wymaga długiego wdrażania. Pozwala na przeciąganie i upuszczanie elementów, dostosowywanie ustawień oraz publikowanie formularzy w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje 123FormBuilder

Automatycznie wykrywaj lokalizację użytkownika, aby wyświetlać formularze w odpowiednim języku

Ujednolicenie formatów odpowiedzi niezależnie od języka, w jakim zostały przesłane

Wykorzystaj logikę warunkową, aby dynamicznie wyświetlać lub ukrywać pola

Twórz formularze w trybie offline i synchronizuj dane po ponownym połączeniu z internetem

Chroń dane dzięki CAPTCHA i szyfrowaniu SSL

Uzyskaj dostęp do ponad 2000 szablonów dla różnych branż i zastosowań

Ograniczenia 123FormBuilder

Układ aplikacji mobilnej może nie być przyjazny dla użytkownika

Ograniczone możliwości dostosowywania formularzy niestandardowych

Interfejs może zawierać błędy

Ceny 123FormBuilder

Podstawowe: Free

Gold: 37 USD/miesiąc

Platinum: 49 USD/miesiąc

Diamond: 99 USD/miesiąc

Enterprise: 225 USD/miesiąc

Oceny i recenzje 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

13. HubSpot Form Builder (najlepsze narzędzie do generowania leadów z formularzy)

HubSpot Form Builder, kluczowy element pakietu marketingowo-sprzedażowego HubSpot, został zaprojektowany z myślą o generowaniu leadów. Automatycznie kieruje leady do zespołów sprzedaży, umożliwiając spersonalizowane działania następcze w oparciu o udzielone odpowiedzi.

W jaki sposób? Dzięki bezpośredniej synchronizacji z HubSpot CRM natychmiast aktualizuje dane kontaktowe i ocenia potencjalnych klientów. Ponadto jego funkcja progresywnego profilowania rozpoznaje powracających użytkowników i zadaje nowe pytania zamiast powtarzać stare — czego brakuje w Google Forms.

Najlepsze funkcje narzędzia HubSpot Form Builder

Synchronizuje przesłane formularze z HubSpot CRM, aby prowadzić śledzenie potencjalnych klientów i zarządzać nimi

Wykorzystuje profilowanie progresywne do zbierania nowych danych od powracających użytkowników

Automatyzuje spersonalizowane wiadomości e-mail i cykle pracy po przesłaniu formularza

Zawiera ukryte pola do gromadzenia danych dotyczących kampanii i źródeł potencjalnych klientów

Osadza formularze na dowolnej stronie internetowej z wbudowanym śledzeniem i analizą

Integruje się z ponad 1000 aplikacji w ekosystemie HubSpot w celu segmentacji i pielęgnowania relacji z klientami

Ograniczenia narzędzia HubSpot Form Builder

Nie można wykupić samej subskrypcji platformy do tworzenia formularzy

Ograniczone funkcje raportowania

Trudna nauka obsługi dla początkujących

Ceny narzędzia HubSpot Form Builder

Kreator formularzy jest bezpłatny w ramach HubSpot CRM i Marketing Hub; nie można go kupić jako samodzielnego produktu.

Oceny i recenzje narzędzia HubSpot Form Builder

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

🧠 Ciekawostka: Formularze wieloetapowe mogą zwiększyć wskaźnik wypełnienia nawet o 46%, ponieważ użytkownicy uważają je za mniej przytłaczające niż długie, jednostronicowe formularze!

14. Ninja Forms (najlepszy kreator formularzy WordPress dla programistów)

Chociaż Ninja Forms jest ulubionym narzędziem właścicieli stron WordPress, naprawdę sprawdza się w przypadku programistów, którzy potrzebują możliwości niestandardowego dostosowywania i zaawansowanych interakcji z użytkownikami.

Oprócz standardowych funkcji, takich jak logika warunkowa, opcje płatności, przesyłanie plików i obliczenia, Ninja Forms zapewnia rozbudowany dostęp do API z filtrami i hookami, umożliwiając w pełni niestandardowe doświadczenia związane z formularzami.

Programiści mogą również tworzyć niestandardowe cykle pracy bez konieczności pisania skomplikowanych skryptów backendowych, co ułatwia kierowanie danymi, stosowanie logiki warunkowej oraz tworzenie połączeń z usługami innych firm.

Najlepsze funkcje Ninja Forms

Redaktor typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia prostych formularzy kontaktowych, zamówień lub płatności

Eksportuj i importuj dane z formularzy do plików Excel, PDF lub Arkuszy Google

Zapobiegaj spamowi dzięki ReCaptcha i polom niestandardowymi pytaniami i odpowiedziami

Pełny dostęp do API WordPressa umożliwiający zaawansowaną personalizację niestandardowych formularzy

Integruje się z Trello, Slackiem i innymi narzędziami innych firm

Szybki start dzięki 16 gotowym szablonom

Ograniczenia Ninja Forms

Niektórzy użytkownicy mogą uznać wersje płatne za drogie

Brak darmowych dodatków

Ceny Ninja Forms

Podstawowe: Free

Plus: 99 USD/rok

Pro: 199 USD/rok

Elite: 499 USD/rok

Oceny i recenzje Ninja Forms

Za mało recenzji

Za mało recenzji

15. Formsite (najlepsze rozwiązanie do przetwarzania formularzy o wysokim poziomie bezpieczeństwa)

Żadne narzędzie do tworzenia formularzy online z naszej listy nie przykłada tak dużej wagi do bezpieczeństwa jak Formsite.

Dzięki szyfrowaniu na poziomie pól użytkownicy mogą chronić określone pola formularza, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych danych — takich jak numery ubezpieczenia społecznego lub dane medyczne — przy jednoczesnym zachowaniu dostępności pozostałych pól. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa obejmują 256-bitowe szyfrowanie SSL, kontrolę dostępu opartą na rolach oraz opcje lokalizacji danych, zapewniając prywatność i zgodność ze złożonymi przepisami.

Najlepsze funkcje Formsite

Dostosuj formularze niestandardowe, dodając logo i projekty pasujące do Twojej marki

Umieść formularze na dowolnej stronie, korzystając z prostego kodu typu „kopiuj-wklej”

Szyfruj formularze i ankiety za pomocą kodów QR i kodów kreskowych 2D

Twórz formularze zamówień z automatycznym wyceną i wieloma opcjami płatności

Wizualizuj wyniki w wielu formatach, aby ułatwić analizę

Zintegruj się z narzędziami innych firm, takimi jak Salesforce i inne, za pośrednictwem Zapier

Ograniczenia serwisu Formsite

Ograniczone możliwości dostosowywania

Interfejs może być nieco zagmatwany

Ceny Formsite

Wersja osobista: 24,95 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 39,95 USD/miesiąc

Business: 69,95 USD/miesiąc

Business +: 99,95 USD/miesiąc

Enterprise: 249,95 USD/miesiąc

Oceny i recenzje serwisu Formsite

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Pożegnaj się z nudnymi formularzami dzięki najlepszym alternatywom dla Google Forms!

Zaawansowane i interaktywne formularze mogą pomóc Ci zbierać lepsze dane, angażować użytkowników i podejmować mądrzejsze decyzje. Chociaż istnieje wiele świetnych, darmowych alternatyw dla Google Forms, wybór odpowiedniej zależy od Twoich potrzeb.

Jeśli jednak zapytasz nas, ClickUp poradzi sobie z każdym wymaganiem, jakie mu postawisz. Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne pola, automatyzacja formularzy, płynna integracja i raportowanie w czasie rzeczywistym, jest to potężne narzędzie do zarządzania formularzami i projektami w jednym miejscu.

FAQ (często zadawane pytania)

Tak. Narzędzia takie jak Jotform, Typeform, Zoho Forms i Cognito Forms oferują bezpłatne poziomy z podstawowymi funkcjami i limitem odpowiedzi.

Zarówno Jotform, jak i Zoho Forms umożliwiają przesyłanie formularzy w trybie offline, które synchronizują się automatycznie po ponownym połączeniu z internetem.

Większość alternatyw pozwala na łatwe importowanie danych z formularzy Google, choć po imporcie może być konieczne dostosowanie mapowania pól lub formatowania.

Zwróć uwagę na opcje niestandardowe, integracje, funkcje analityczne, automatyzację i zabezpieczenia — w zależności od Twoich celów.