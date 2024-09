11 najlepszych twórców formularzy AI na 2024 rok

Jeśli często zadajesz sobie pytanie: "Jak mogę skutecznie gromadzić dane i usprawniać procesy biznesowe?", formularz online musi być Twoim nowym posunięciem.

Tworzenie formularzy online i analizowanie odpowiedzi pomaga w ulepszaniu produktów, generowaniu leadów, automatyzacji zadań i usprawnianiu operacji.

Prawdziwe wyzwanie? Stworzenie interaktywnych, łatwych w użyciu, spersonalizowanych formularzy online, aby zwiększyć liczbę odpowiedzi użytkowników.

Mój zespół i ja długo szukaliśmy niezawodnego i konfigurowalnego narzędzia do tworzenia formularzy.

Spędziliśmy dużo czasu testując różne generatory formularzy AI, aby tworzyć angażujące formularze, analizować dane i wyciągać wnioski. Na podstawie moich badań stworzyłem na tym blogu listę najlepszych narzędzi AI do tworzenia formularzy.

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć jedno- lub wielostronicowe formularze do celów badawczych, marketingowych i zbierania opinii, ten przewodnik pomoże Ci zoptymalizować procesy i zaoszczędzić wiele godzin.

Poznajmy najlepsze generatory formularzy AI, których możesz użyć do tworzenia pięknych formularzy.

Czego należy szukać w kreatorze formularzy AI?

Chociaż możesz utworzyć formularz w programie Excel tworzenie angażujących, dynamicznych i intuicyjnych formularzy wymaga zaawansowanych możliwości.

Oto kilka krytycznych funkcji, których powinieneś szukać w formularzu online oprogramowanie do tworzenia formularzy :

Łatwość użytkowania: Sprawdź, czy kreator formularzy jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Narzędzie nie może wymagać znajomości kodowania, aby nawet nietechniczni użytkownicy mogli z łatwością tworzyć formularze

Sprawdź, czy kreator formularzy jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Narzędzie nie może wymagać znajomości kodowania, aby nawet nietechniczni użytkownicy mogli z łatwością tworzyć formularze Możliwości dostosowywania: Narzędzie powinno pozwalać na dostosowanie formularza do potrzeb specyficznych dla biznesu, czyniąc go interaktywnym dla odbiorców i nakłaniając ich do jego zakończenia przed porzuceniem

Narzędzie powinno pozwalać na dostosowanie formularza do potrzeb specyficznych dla biznesu, czyniąc go interaktywnym dla odbiorców i nakłaniając ich do jego zakończenia przed porzuceniem Logika warunkowa : Chcesz zbierać bardzo istotne dane od użytkowników? Wybór narzędzia z zaawansowanymi możliwościami logiki warunkowej ma kluczowe znaczenie dla personalizacji pytań w czasie rzeczywistym w oparciu o odpowiedzi użytkowników

: Chcesz zbierać bardzo istotne dane od użytkowników? Wybór narzędzia z zaawansowanymi możliwościami logiki warunkowej ma kluczowe znaczenie dla personalizacji pytań w czasie rzeczywistym w oparciu o odpowiedzi użytkowników Wsparcie dla wielu stron : Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla wielu stron w formularzach w celu gromadzenia szczegółowych informacji

: Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla wielu stron w formularzach w celu gromadzenia szczegółowych informacji Przyjazny dla urządzeń mobilnych : Wybierz kreator formularzy AI, który może dostosować się do interfejsu mobilnego, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe doświadczenie

: Wybierz kreator formularzy AI, który może dostosować się do interfejsu mobilnego, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe doświadczenie Integracja: Upewnij się, że narzędzie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak CRM, marketing, analiza danych, komunikacja i platformy e-mail marketingu

11 najlepszych kreatorów formularzy AI do wykorzystania w 2024 roku

1.ClickUp (najlepszy do konfigurowalnych formularzy i gromadzenia danych)

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami z wbudowanym automatyzacja formularzy funkcja, która pomaga tworzyć przyjazne dla użytkownika formularze online. Widok formularza w ClickUp pozwala bez wysiłku zbierać informacje od zespołu, klientów lub odbiorców.

Funkcja tworzenia formularzy dodaje wiele pól do formularza online, w tym tekst, długi tekst, numer, e-mail, telefon, datę, listy rozwijane i pola wyboru. Pomaga to w formułowaniu pytań w zależności od celu, takich jak pytania otwarte, zamknięte, tak/nie, ankiety pulsacyjne i matrycowe.

Tworzenie intuicyjnych formularzy za pomocą logiki warunkowej i reguł w widoku ClickUp Form

Ukrywa pytania takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu respondentów, których informacje zostały już zebrane, dzięki czemu nie muszą oni ponownie wypełniać tych pól. Usprawnia to doświadczenie użytkownika, poprawiając odpowiedzi i ocenę konwersji. Automatyzacja ClickUp jeszcze bardziej poprawia wrażenia dzięki automatyzacji cykli pracy po przesłaniu, takich jak wysyłanie e-maili do użytkowników i partnerów, aby utrzymać ich w pętli. Możesz również wyzwalać generowane przez AI dane i analizę nastrojów klientów, aby odkrywać spostrzeżenia i podejmować strategiczne decyzje.

Automatyzacja cykli pracy z formularzami i optymalizacja operacji za pomocą ClickUp Automation

Oto jak możesz wykorzystać wstępnie zbudowane automatyzacje, aby zwiększyć wydajność zespołu:

Wykorzystaj ponad 100 gotowych szablonów do automatyzacji powtarzających się procesów tworzenia formularzy, takich jak przypisywanie zadań, publikowanie komentarzy i zmiana statusów

Automatycznie dodawaj nowe zadania do osób przypisanych i obserwujących, oszczędzając czas

Połączenie z istniejącymi aplikacjami w celu ułatwienia automatyzacji w całym stosie technologicznym

Dodatkowo, używając Zadania ClickUp umożliwia automatyczne tworzenie i przypisywanie zadań na podstawie odpowiedzi z formularzy online. Dodaj etykiety, informacje z formularza i odpowiedzi do opisu zadania, aby dodać dodatkowy kontekst do swoich zadań.

Zbieraj wymagania za pomocą formularzy ClickUp i kieruj je do odpowiednich osób przypisanych jako zadania ClickUp, które można śledzić

Wykorzystaj możliwości ClickUp Forms, aby usprawnić pracę zespołów programistycznych :

Usprawnij raportowanie błędów poprzez zbieranie krytycznych informacji, takich jak opis błędu, specyfikacja urządzenia i systemu operacyjnego, komunikat o błędzie, wpływ itp.

poprzez zbieranie krytycznych informacji, takich jak opis błędu, specyfikacja urządzenia i systemu operacyjnego, komunikat o błędzie, wpływ itp. Zbieranie prośb o dodanie nowych funkcji od członków zespołu i użytkowników końcowych

od członków zespołu i użytkowników końcowych Usprawnienie współpracy między zespołami programistów i testerów poprzez zbieranie szczegółów przypadków testowych, raportów z wykonania testów, zidentyfikowanych problemów, krytyczności problemów itp.

Co więcej, możesz dostarczać dane wejściowe i siedzieć i relaksować się, podczas gdy ClickUp Brain wybiera najbardziej odpowiednie i idealne pytania do ankiety w Twoim imieniu. Wypróbowaliśmy kilka podpowiedzi do generowania ankiet za pomocą ClickUp Brain.

Przykłady podpowiedzi AI dla ankiet i sondaży:

Podpowiedź 1: Wygeneruj angażujące pytania ankietowe, aby zebrać cenne informacje od odbiorców. \Określ grupę docelową i cel ankiety

Prompt 2: Stwórz przekonujące pytanie ankietowe, aby zaangażować odbiorców i zachęcić ich do udziału. [Określ temat lub motyw ankiety]

Podpowiedź 3: Wygeneruj serię pytań ankietowych, aby zmierzyć poziom zadowolenia klientów i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. \Określ branżę lub rodzaj działalności]

Użyj ClickUp Brain do generowania wysoce trafnych pytań do ankiet i sondaży

Po zebraniu danych możesz wykorzystać ClickUp Brain do przeprowadzenia analizy danych:

Praktyczne spostrzeżenia dzięki ujawnianiu trendów i wzorców, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone

Zwiększoną skalowalność ankiet dzięki automatyzacji dystrybucji, gromadzenia i analizy danych

Lepsze wyniki ankiet dzięki intuicyjnym projektom i analizie nastrojów opartej na AI

Możesz także wykorzystać potężne sieci neuronowe ClickUp Brain do szybkiej analizy danych za pomocą tabel porównawczych, tworzenia i uruchamiania strategii marketingowych oraz udostępniania wyników interesariuszom w celu otrzymywania sugestii i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Wreszcie, możliwości niestandardowe pozwalają na personalizację wielu czynników, takich jak motywy, kolory, obrazy, przechowywanie, szablony i wiadomości.

Załóżmy na przykład, że zbierasz opinie na temat funkcji produktu, obsługi klienta i planów cenowych. Możesz użyć Szablon formularza opinii ClickUp i niestandardowe pola, widoki i zadania w celu łatwego gromadzenia, uzyskiwania dostępu i organizowania informacji. Zapewnia to scentralizowaną lokalizację do analizy danych i usprawnienia procesu zbierania opinii.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-643.png Szablon formularza opinii ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pozwala na:

Tworzenie ankiet ukierunkowanych na indywidualne potrzeby klientów

Zapewnienie klientom platformy do wyrażania swoich pomysłów i obaw

Zbierać ważne spostrzeżenia w celu ulepszania produktów i usług

Ocenić obszary wymagające udoskonalenia i opracować dostosowane do nich strategie

Został zaprojektowany, aby pomóc Ci zebrać wszystkie istotne dane w jednym miejscu i wykorzystać opinie użytkowników w ustalaniu priorytetów projektów . Dostarcza to cennych analiz przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktów oraz zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów.

ClickUp najlepsze funkcje

Wybieraj spośród różnych pól i zbieraj tylko istotne dane za pomocąNiestandardowe pola ClickUp* Aktualizuj pola dynamicznie na podstawie odpowiedzi i uprość wypełnianie formularzy dla użytkowników

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować najbardziej angażujące pytania do swoich formularzy

Przeglądaj formularze w czasie rzeczywistym i analizuj odpowiedzi, aby odblokować spostrzeżenia

Automatycznie przekształcaj odpowiedzi z formularzy w wykonalne zadania za pomocą ClickUp Tasks

UżyjEtykiety zadań ClickUp aby dodać informacje do opisów zadań i łatwo je znaleźć

Limity ClickUp

ClickUp Brain nie jest dostępny w wersji Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,700+ recenzji)

: 4.7/5 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Czytaj więcej: 11 darmowych szablonów formularzy do zbierania informacji zwrotnych

2. Formularze.app (najlepsze dla bramek płatności)

przez Formularze.app Darmowy generator formularzy AI Forms.app pomaga tworzyć niestandardowe formularze przy użyciu gotowych szablonów. Dzięki platformie można zamieścić formularz online na swojej stronie internetowej. Możesz również dostosować ustawienia prywatności, aby dotrzeć do odbiorców docelowych i uniemożliwić innym osobom ich widok.

Ten kreator AI integruje się z Arkuszami Google, MailChimp, Stripe, PayPal i Zapier, aby pomóc w automatyzacji cyklu pracy i usprawnieniu procesów.

Formularze.app najlepsze funkcje

Łatwa zmiana kolejności pytań poprzez ich przeciąganie i upuszczanie

Kontroluj, kto może uzyskać dostęp do twoich formularzy poprzez 4 różne stany prywatności: prywatny, limitowany, nienotowany i publiczny

Ustawienie warunków, aby pokazać lub ukryć pola na podstawie odpowiedzi użytkownika

Limity aplikacji Forms.app

Ograniczona liczba wzorów/szablonów formularzy i opcji personalizacji pod względem kolorów i czcionek

Niektórzy użytkownicy raportują, że platforma powinna oferować więcej rodzajów pytań, aby zrozumieć puls grupy docelowej

Cennik Forms.app

Free

Podstawowy : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Pro : $35/miesiąc

: $35/miesiąc Premium: $99/miesiąc

Formularze.app oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (450+ recenzji)

: 4.5/5 (450+ recenzji) Capterra: (240+ recenzji)

3. SurveySparrow (najlepszy do ankiet konwersacyjnych)

przez SurveySparrow SurveySparrow, jeden z najlepszych Alternatywy dla JotForm dla ankiet konwersacyjnych, pomaga tworzyć interaktywne formularze z funkcjami podobnymi do czatu w celu zbierania istotnych informacji i optymalizacji działań biznesowych.

Dostarcza ponad 1500 integracji, aby bez wysiłku eksportować dane do zewnętrznych narzędzi i istniejących systemów.

Pulpity menedżerskie pomagają wizualizować dane z ankiet za pomocą wykresów słupkowych i wyciągać istotne wnioski z formularzy generowanych przez AI. Istnieje również możliwość automatyzacji cykli pracy na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach poprzez definiowanie warunków i wyzwalanie działań, takich jak kolejne wiadomości e-mail i aktualizacje zespołu.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Dodawanie wideo do tła ankiet

Otrzymywanie raportów z analiz ankiet bezpośrednio na skrzynkę odbiorczą w preferowanym harmonogramie

Przypomnienie osobom, które nie odpowiedziały na ankietę lub odpowiedziały częściowo za pomocą e-maili i zachęcenie ich do zakończenia ankiety

Limity SurveySparrow

Brak funkcji analitycznych do obliczania i wskazywania statystycznie istotnych różnic

Reprezentacja danych wymaga wielu ręcznych interwencji, aby uzyskać wymagane informacje

Ceny SurveySparrow

Podstawowy : 39 USD/miesiąc rozliczane kwartalnie

: 39 USD/miesiąc rozliczane kwartalnie Essential : $59/miesiąc rozliczane kwartalnie

: $59/miesiąc rozliczane kwartalnie Business : $149/miesiąc rozliczane kwartalnie

: $149/miesiąc rozliczane kwartalnie Enterprise: Ceny niestandardowe

SurveySparrow oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1900+ recenzji)

: 4.4/5 (1900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

4. Typeform (najlepszy do niestandardowych formularzy)

przez Typeform Typeform generuje atrakcyjne wizualnie i angażujące formularze online. Znany z łatwego w użyciu interfejsu, wyświetla tylko jedno pytanie na stronie, aby uniknąć przytłoczenia odbiorców i zwiększyć liczbę odpowiedzi.

Dzięki Typeform można niestandardowe formularze z unikalnymi logo, elementami, kolorami, czcionkami, obrazami tła i wideo. Dostępnych jest ponad 28 edytowalnych formatów pytań do zbierania danych, takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, rankingi, oceny i pisemne opinie.

Najlepsze funkcje Typeform

Powiedz AI Typeform o swoich wymaganiach, a ona automatycznie zbuduje dla ciebie formularze

Dostawca odpowiednich opcji odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru przy użyciu AI

Generowanie sugestii opartych na AI w celu przekształcenia długich pytań w proste i angażujące

Limity Typeform

Brak funkcji analizy i interpretacji za pomocą pulpitów i raportowania

Nie zapisuje częściowych odpowiedzi od użytkowników

Ograniczone opcje niestandardowe dla szablonów i pytań

Ceny Typeform

Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Plus : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Typeform oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (750+ recenzji)

4.5/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (860+ opinii)

5. Involve.me (najlepszy do szczegółowych ankiet)

przez Involve.me Za pomocą generatora formularzy AI Involve można wkleić adres URL witryny w kreatorze formularzy AI. Kreator przechwytuje elementy Twojej marki, aby utworzyć formularze i szczegółowe ankiety. Następnie można dodawać elementy, personalizować i dostosowywać szablony zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Możliwości analityczne AI Involve analizują zebrane dane w celu tworzenia szczegółowych raportów i pulpitów. Pomaga nam to uzyskać potężne spostrzeżenia na temat klientów, optymalizować lejki pod kątem konwersji i podejmować decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje Involve

Podgląd formularzy i ich optymalizacja pod kątem różnych urządzeń, takich jak urządzenia mobilne i komputery stacjonarne

Tworzenie bezpiecznych formularzy do przyjmowania płatności dzięki integracji z kontami Stripe i PayPal

Zapraszanie zespołów do określonych obszarów roboczych i przypisywanie im praw do edycji i widoku

Włącz limity

Funkcje projektowania są podstawowe i brakuje im większej liczby opcji dostosowywania pozycji i rozmiarów szablonów

Niestandardowe elementy brandingu, takie jak czcionki, są ograniczone

Obejmują ceny

Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pro : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Agency : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaangażuj oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (80+ recenzji)

: 4.7/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji);

6. Fillout (najlepszy do tworzenia wielostronicowych formularzy)

przez Wypełnienie Fillout to prosty, bezkodowy kreator formularzy AI, który pomaga tworzyć rozbudowane formularze, quizy i ankiety. Platforma oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zbieranie płatności, tworzenie wielostronicowych formularzy, logowanie i planowanie, aby pomóc w tworzeniu najbardziej zaawansowanych formularzy.

Fillout integruje się z istniejącymi narzędziami bez wysiłku, automatyzując cykle pracy i skalując operacje biznesowe.

Najlepsze funkcje Fillout

Dodawaj kody rabatowe i zbieraj płatności od użytkowników za pomocą Stripe bez dodatkowych opłat

Dodaj stronę planowania do swoich formularzy i pozwól użytkownikom zarezerwować spotkanie

Limity Fillout

Brak opcji organizowania formularzy, logiki i obliczeń w foldery i obszary robocze

Brak możliwości podejmowania działań do zrobienia i powiadamiania użytkowników o zrobionych zmianach

Wypełnianie cennika

Free Forever

Starter : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Pro : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Business: $89/miesiąc

Wypełnij oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Feathery (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy)

przez Feathery Feathery to narzędzie do tworzenia formularzy AI bez kodu, które pomaga zautomatyzować dowolny cykl pracy z formularzami i zaoszczędzić czas.

Feathery tworzy formularze przy użyciu AI i pomaga migrować wysokowydajne szablony formularzy od innych marek (Typeform). Można go również użyć do automatyzacji cykli pracy po przesłaniu poprzez wyodrębnianie informacji o użytkownikach, sprawdzanie wniosków i kierowanie ich do odpowiednich pracowników w celu zatwierdzenia.

Ponadto Feathery zapewnia zgodność z SOC-2 i HIPAA, aby chronić wrażliwe dane klientów przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Najlepsze funkcje Feathery

Definiowanie niestandardowej logiki w języku naturalnym i wyświetlanie pytań na podstawie poprzednich odpowiedzi w polach

Integracja z ponad 100 narzędziami CRM, e-mail, analityką, płatnościami i narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczenia Feathery

Nie pozwala na łatwe osadzanie na stronach internetowych

Integracja z platformami automatyzacji marketingu nie jest płynna

Ceny Feathery

Free Forever

Rozwój : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Feathery

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. MakeForms (najlepsze dla intuicyjnych projektów)

przez MakeForms Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnym projektom MakeForms możesz generować jednostronicowe, wielostronicowe i jednorazowe formularze online dla swojego Businessu.

Dzięki funkcjom weryfikacji mobilnej i e-mail, łatwo jest zweryfikować tożsamość użytkownika, wyeliminować fałszywe leady i zebrać dokładne dane użytkownika.

Narzędzie pomaga tworzyć wiele linków dla jednego formularza, takich jak media społecznościowe, e-mail i kanały marketingu influencerów, co pomaga analizować wskaźniki odpowiedzi odbiorców i powodzenie każdego utworzonego linku.

Makeforms jest zgodny z HIPAA, RODO, SOC-2 i ISO, dostarczając funkcje szyfrowania danych i tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony wrażliwych danych.

Najlepsze funkcje MakeForms

Korzystaj z wyczyszczonych i zorganizowanych układów, aby prowadzić użytkowników przez wielostronicowe formularze

Publikowanie formularzy na swojej stronie internetowej i oferowanie bardziej profesjonalnego doświadczenia użytkownika

Limity MakeForms

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak warunki logiczne i płynne możliwości integracji za pośrednictwem API i webhooków

Szablony formularzy są ograniczone i brakuje im większej liczby typów

Ceny MakeForms

Essentials : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Pro : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Agency : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

MakeForms oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Tak! Formularze (najlepsza funkcja na różnych urządzeniach)

przez Tak! Formularze Yay! Forms oferuje atrakcyjne wizualnie i responsywne projekty zapewniające płynne wypełnianie formularzy na różnych urządzeniach.

Ta platforma oparta na AI analizuje zachowanie użytkowników w formularzach online, aby sugerować odpowiednie opcje odpowiedzi, zwiększać wskaźniki odpowiedzi i zbierać cenne opinie. Pomaga to w lepszym zrozumieniu klientów i personalizacji strategii marketingowych i produktów.

Yay! Najlepsze funkcje formularzy

Niestandardowe gotowe motywy i szablony dopasowane do wyglądu i stylu marki

Sprawdzanie, gdzie użytkownicy porzucają stronę i optymalizowanie jej w celu zwiększenia konwersji

Segmentuj użytkowników za pomocą zaawansowanychlogika warunkowa i zwiększ dokładność gromadzonych danych

Yay! Limity dla formularzy

Indeksowanie i eksportowanie formularzy jako plików PDF nie jest możliwe

Yay! Ceny formularzy

Starter : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Plus : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Professional: $79/miesiąc

Yay! Oceny i recenzje formularzy

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Formularze Zoho (najlepsze dla zespołów i procesów zatwierdzania)

przez Formularze Zoho Zoho Forms to darmowe narzędzie do tworzenia formularzy dla teamów bez doświadczenia w kodowaniu.

Możesz generować i osadzać formularze online na swojej stronie internetowej, platformach mediów społecznościowych i kampaniach e-mail, aby zwiększyć zaangażowanie.

Jego zaawansowane funkcje obejmują niestandardowe pola, bezpieczeństwo danych, walidację pól i logikę warunkową. Respondenci mają również możliwość zapisywania częściowo wypełnionych formularzy, do których mogą wrócić w dogodnym dla siebie momencie.

Najlepsze funkcje formularzy Zoho

Walidacja odpowiedzi użytkowników w formularzach na żywo w czasie rzeczywistym

Przekierowywanie użytkowników do strony powodzenia, strony z podziękowaniem lub innego formularza po przesłaniu odpowiedzi

Wysyłanie powiadomień SMS i e-mail do respondentów po zakończeniu formularza

Limity formularzy Zoho

Możliwość wypełnienia tylko ograniczonej liczby pól

Brak możliwości integracji z innymi popularnymi narzędziami i platformami poza Zoho

Niestandardowe opcje są ograniczone podczas tworzenia formularzy przy użyciu gotowych szablonów

Cennik formularzy Zoho

Free

Podstawowy : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Standard : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Profesjonalny: $50/miesiąc

Formularze Zoho oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ recenzji)

11. Google Forms AI Form Builder (najlepszy do tworzenia podstawowych formularzy za darmo)

przez Formularze Google Google Forms to szeroko stosowana aplikacja do tworzenia formularzy AI, która ułatwia generowanie formularzy, udostępnianie ich online, zbieranie danych i analizowanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo wybierać pytania z istniejących typów pytań, przeciągać i upuszczać, aby zmienić kolejność pytań, a także niestandardowe kolory, obrazy i czcionki.

Wbudowana inteligentna funkcja Google AI Form Builder pozwala ustawić reguły walidacji, wykrywać błędy formatu i zbierać tylko czyste odpowiedzi użytkowników. Dzięki dostępności z dowolnego urządzenia, możesz tworzyć ankiety i odpowiadać na nie w podróży, co sprawia, że jest to dobre rozwiązanie Alternatywa dla SurveyMonkey .

Najlepsze funkcje Google Forms AI Form Builder

Eksport zebranych danych do Arkuszy Google w celu głębszej analizy i automatyzacji

Dodawanie współpracowników do tworzenia formularzy i wspólnego analizowania wyników w czasie rzeczywistym

Tworzenie i edytowanie formularzy w podróży, a także umożliwienie użytkownikom odpowiadania za pomocą dowolnego urządzenia, takiego jak tablet, komputer i telefon komórkowy

Ograniczenia Google Forms AI Form Builder

Ograniczona liczba niestandardowych możliwości w zakresie brandingu, takich jak rodzaj czcionki, układy, rozmiar i kolor

Platforma ulega awarii podczas obsługi większego ruchu przesłanych zgłoszeń

Brak funkcji analizy danych i raportowania

Cennik Google Forms AI Form Builder

Free

Business Starter : $7.20/użytkownika/miesiąc

: $7.20/użytkownika/miesiąc Business Standard : $14.40/użytkownika/miesiąc

: $14.40/użytkownika/miesiąc Business Plus: $21.60/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Google Forms AI Form Builder

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (10000+ recenzji)

Czytaj więcej: Typeform vs Formularze Google (funkcje, ceny)

Twórz angażujące formularze z ClickUp

Dawno minęły czasy, kiedy zmagałeś się z Excelem, aby tworzyć formularze.

Oprogramowanie do tworzenia formularzy AI zapewnia szeroki zakres funkcji, takich jak gotowe szablony, edytowalne pola, logika warunkowa, analiza danych i pulpity. Ułatwia to zespołom tworzenie przyjaznych dla użytkownika formularzy.

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje potrzebne do tworzenia prostych, ale w pełni funkcjonalnych formularzy.

Jest to idealne narzędzie do dostosowywania się do specyficznych potrzeb Businessu i efektywnego zbierania informacji. Zarejestruj się na ClickUp za darmo aby tworzyć najbardziej angażujące i spersonalizowane formularze w ciągu kilku minut.