Jak wykresy kamieni milowych mogą pomóc w rozwiązaniu problemu wąskich gardeł w projekcie?

Ciekawy wykresów kamieni milowych i jak je tworzyć _?

Kamienie milowe są kluczowymi elementami każdego projektu, ponieważ oferują wyraźny widok tego, co osiągnąłeś i dokąd zmierzasz.

podobnie jak pierwszy kieliszek wina jest pierwszym głównym_ krokiem do zostania światowej sławy koneserem wina_ 😉

I choć kamienie milowe projektu mogą nie być tak zabawne jak wino, to zdecydowanie są powodem do świętowania i dlatego tak ważne jest, aby wizualizować je za pomocą wykresów kamieni milowych.

ale do zrobienia wykresu kamieni milowych?

Istnieje kilka sposobów tworzenia wykresów kamieni milowych, takich jak:

naniesienie kamieni milowych naWykresy Gantta w Excelu* dodawanie ich do plikuoś czasu projektu szablon

korzystanie z dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami

jaki rodzaj wina najlepiej pasuje do tworzenia wykresów kamieni milowych?

(ok, może nie to ostatnie)

Zanim jednak przejdziemy dalej, wyjaśnimy czym są kamienie milowe i wykresy kamieni milowych. Omówimy również dwa popularne sposoby korzystania z kamieni milowych i dlaczego Excel nie jest idealny do ich mapowania. Na koniec ujawnimy nasze tajną metodę aby łatwo tworzyć efektywne wykresy kamieni milowych.

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące kamieni milowych!

Czym są kamienie milowe?

Kamienie milowe są ważnymi osiągnięciami w cyklu życia projektu.

Są to punkty kontrolne, które oznaczają kluczowe wydarzenia lub zadania, które zostały zakończone.

Na przykład, ukończenie pierwszej wersji oprogramowania jest kamieniem milowym dla większości zespołów programistycznych.

Dlaczego kamienie milowe są ważne?

Kamienie milowe są ważne, ponieważ:

Podkreślająfazy projektu i ujawnij zależności

Informowanie interesariuszy o postępach w realizacji projektu

Daj swojemu zespołowi poczucie spełnienia

Poinformuj, jak blisko jesteś zakończenia projektu, a co ważniejsze, szampana na świętowanie!

Jak wybrać kamienie milowe?

Pierwszy kluczowy krok planowanie kamieni milowych to wybór i przypisanie kamieni milowych do projektu.

Zasadniczo, pytanie, które należy zadać brzmi:

"Czy to kwalifikuje się jako kamień milowy projektu?"

jak więc odpowiedzieć na to pytanie?

To proste. Kamień milowy jest zawsze ważnym wydarzeniem związanym z projektem.

oznacza to, że urodziny psa nie są kamieniem milowym, choć są ważne

Jakie są przykłady kamieni milowych?

Oto kilka popularnych przykłady kamieni milowych projektu :

Data rozpoczęcia i data końcowa kamienia milowego faza projektu jak "faza projektowania" lub "faza rozwoju

Główne produkty projektu, takie jak 'Plan projektu' i "prototypy produktów"

Kluczowe wydarzenia, takie jak "zatwierdzenie projektu" lub "zatwierdzenie przez sponsora projektu

Co to jest wykres kamieni milowych?

Wykres kamieni milowych to wykres, którego można użyć do zorganizowanego przeglądu kamieni milowych projektu. Przedstawia on wszystkie kamienie milowe projektu i podkreśla, jak blisko jesteś osiągnięcia każdego z nich.

Kiedy potrzebny jest wykres kamieni milowych?

Jeśli pracujesz nad projektem z kamieniami milowymi, potrzebujesz wykresu kamieni milowych.

dlaczego?

Wizualizacja zawsze znacznie ułatwia pracę. Posiadając przejrzystą wizualną mapę kamieni milowych, twój zespół może wizualizować swoje postępy i skutecznie motywować się do osiągnięcia mety.

ponadto, lepsza wydajność pracy oznacza lepsze imprezy po pracy!

Do zrobienia wykresu kamieni milowych za pomocą szablonów Excela?

Teraz, gdy wszystkie podstawy kamieni milowych są już wyczyszczone, przejdziemy do tego, jak z nich korzystać.

Najczęstszym sposobem implementacji kamieni milowych jest użycie szablonu wykresu kamieni milowych w Excelu lub szablonu wykresu Gantta.

Przyjrzyjmy się bliżej tym szablonom:

(Notatka: Nie zalecamy korzystania z żadnej z tych powszechnie stosowanych metod, ponieważ istnieje o wiele lepsza alternatywa) kliknij tutaj aby dowiedzieć się, co to jest.)

1. Korzystanie z wykresu kamieni milowych lub szablonu osi czasu w programie Excel

An Szablon wykresu kamieni milowych w projekcie Excel pozwala stworzyć wizualną mapę całego projektu oś czasu projektu i wykreślić kluczowe kamienie milowe.

Oto jak odczytać ten wykres liniowy:

Pozioma etykieta osi : która jest osią czasu (dzień lub miesiąc) całego projektu

: która jest osią czasu (dzień lub miesiąc) całego projektu Linie pionowe: reprezentują kamienie milowe/punkty kontrolne wraz z wykresem osi czasu

Kliknij tutaj aby pobrać szablon kamienia milowego.

2. Dodawanie kamieni milowych do szablonu wykresu Gantta

Innym sposobem na śledzenie kamieni milowych przez kierownika projektu jest użycie szablonu wykresu Gantta w programie Excel.

Oto jak to zrobić:

Wykreśl wykres Gantta przy użyciu szablonu

Wybierz kamienie milowe, zadania i fazy

Ręcznie wstaw ikonę do tych ważnych punktów osi czasu na wykresie Gantta

Oto w pełni funkcjonalny szablon wykresu Gantta dla potrzeb projektu:

Kliknij tutaj aby pobrać szablon Gantt Chart Excel.

Dlaczego Excel nie jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania projektami?

Korzystanie z Excel do zarządzania projektami jest trochę jak picie wina w pudełku:

_Jest w porządku, jeśli jesteś w rutynie, i to do zrobienia

Ale nie można porównywać do dobrego wina jak Chardonnay

więc czym jest Chardonnay w zarządzaniu projektami?

Proste. Potężny, oddany oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp.

ale czekaj, szablony Excela całkiem dobrze mapują kamienie milowe, prawda?

Nie do końca.

Są niewygodne i pomijają wiele ważnych funkcji, których potrzebujesz.

Na przykład szablon wykresu Gantta wymagałby ręcznego wprowadzania kamieni milowych i ponownego dostosowywania wszystkiego w przypadku zmiany harmonogramu.

Ponadto, aby sprawnie zarządzać projektami, sama mapa każdego kamienia milowego projektu nie wystarczy.

Będziesz potrzebował mnóstwa innych funkcji, takich jak:

Integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajnośćAutomatyzacja cyklu pracy i przeczytaj nasz szczegółowy przewodnik po wykresie Gantta. Wykresy Gantta są potężne same w sobie, ale gdy są używane z kamieniami milowymi, stają się idealną parą, tak jak rum i cola.

ale zaraz, czy wykresy Gantta nie są skomplikowane?

Zwykle tak jest, zwłaszcza gdy używasz szablonów Excela.

Jednak dzięki ClickUp Widok wykresu Gantta to zupełnie inna gra w piłkę.

Wykresy Gantta ClickUp są nie tylko potężne; są również wszechstronne, interaktywne i bardzo przyjemne w użyciu.

Widok wykresu Gantta w ClickUp umożliwia również:

Automatycznie dostosowywać zależności zadań po zmianie harmonogramu powiązanych zadań

Automatycznie obliczać procent ukończenia projektu

Automatycznie obliczaćścieżkę krytyczną którą musisz podążać, gdy jesteś w tyle za napiętym harmonogramem

ale do zrobienia jest połączenie kamieni milowych?

ClickUp zrobi to automatycznie za Ciebie.

Wystarczy przełączyć się na widok wykresu Gantta, to wszystko!

Otrzymasz wtedy kamienie milowe w postaci żółtych ikon diamentów reprezentujących wszystkie ważne elementy na osi czasu projektu.

Oto zrzut ekranu:

Krok 3: Udostępnianie zespołowi i interesariuszom

co ma wspólnego sześciopak piwa z Twoimi projektami?

zawsze powinny być udostępniane

Oto, czego możesz się spodziewać:

Kamień milowy projektu powinien być zawsze dostępny dla członków zespołu w celu efektywnej współpracy

Interesariusze mogą od czasu do czasu potrzebować widoku wykresu Gannta (z kamieniami milowymi), aby być na bieżąco

Ale do zrobienia, aby nikt przypadkowo nie usunął lub nie edytował ważnej etykiety danych z wykresu Gannta? wykresy zarządzania projektami ?

To proste, wystarczy użyć ClickUp'a Niestandardowe prawa dostępu .

Ta funkcja umożliwia wybiórcze udostępnianie folderu, obiektu, pliku projektu i listy zadań dowolnej osobie z zespołu lub spoza niego.

Co rozumiemy przez "selektywnie?"

Będziesz mieć pełną kontrolę nad tym, co dana osoba może lub nie może zrobić w ClickUp.

_Jak to dokładnie działa?

ClickUp's Uprawnienia umożliwia ustawienie różnych praw dostępu dla każdego.

Oto uprawnienia, które można ustawić:

Możliwość widoku : może wyświetlać szczegóły projektu, ale nie może wchodzić w interakcje

: może wyświetlać szczegóły projektu, ale nie może wchodzić w interakcje Może komentować : może dodawać komentarze do zadań

: może dodawać komentarze do zadań Może edytować : może edytować zadania, ale nie może tworzyć nowych zadań

: może edytować zadania, ale nie może tworzyć nowych zadań Twórz i edytuj : może tworzyć nowe zadania i podzadania

: może tworzyć nowe zadania i podzadania Może usunąć: może usunąć każde zadanie, którego nie zrobienia

Ale wciąż nie jesteśmy na dnie beczki.

Beczka funkcji ClickUp ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Oto kolejna runda funkcji:

Zależności : aby wykonać swoje zadania we właściwej kolejności

Dokumenty : tworzenie dokumentów projektu i udostępnianie ich zespołowi

Priorytety : ustalanie priorytetów zadań na podstawie ich pilności

Puls : widok raportów aktywności i identyfikacja miejsc, w których zespół jest najbardziej aktywny

Wiele widoków : przeglądaj obszar roboczy projektu w dogodny dla siebie sposób, wybierając widok listy, Kanban -stylWidok tablicy, Widok kalendarza,Widok BoxorazMe Mode ## Wnioski

_Więc, zamierzasz wybrać wino w pudełku czy dobre Chardonnay?

Odpowiedź jest dość prosta.

Na poważniejszą notatkę, kamienie milowe są bardzo ważne dla twoich projektów i może być w porządku użycie szablonów do obsługi zadania.

Ale po co zadowalać się 'okay', skoro można mieć 'awesome' za darmo!

Zamiast korzystać z dziesiątek szablonów wykresu osi czasu, planera zarządzania zasobami i harmonogramu projektu, dlaczego nie skorzystać z jednego narzędzia, które zastąpi je wszystkie? Zarejestruj się na ClickUp już dziś i utrzymaj duszę swojego zespołu na wysokim poziomie wydajności.