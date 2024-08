Smartsheet vs. Jira: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Czy nadszedł czas, aby Twój zespół odszedł od śledzenia zadań na papierze lub notatkach? Istnieje wiele możliwości narzędzi do zarządzania projektami do wyboru, ale Smartsheet i Jira to jedne z najpopularniejszych aplikacji dla dużych teamów.

Oba rozwiązania usprawniają planowanie projektów i zarządzanie projektami, ale ich ustawienia i funkcje nie są takie same.

Która z opcji - Smartsheet czy Jira - najlepiej nadaje się do pracy twojego zespołu?

W tym przewodniku przyjrzymy się temu, co każda z nich ma do zaoferowania oprogramowanie do zarządzania projektami i ich najbardziej atrakcyjne funkcje oraz jak wypadają w zestawieniu obok siebie. Podzielimy się również niezbyt tajnym narzędziem do usprawniania zadań, projektów, czatów i szablonów zespołu w jednym miejscu. ✨

Co to jest Smartsheet? Smartsheet to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie znajomość programu Excel z mocą platformy zarządzania projektami (PM) SaaS. Może to brzmieć jak baza danych lub arkusz kalkulacyjny, ale w rzeczywistości jest to platforma do zarządzania projektami na poziomie Enterprise, zaprojektowana do skalowania.

przez Smartsheet To oprogramowanie do zarządzania projektami wspiera współpracę w czasie rzeczywistym oraz imponujący szyk pulpitów, wykresów Gantta, funkcji automatyzacji i oprogramowania do śledzenia problemów w celu śledzenia zadań.

Funkcje Smartsheet

Smartsheet jest bardzo skoncentrowany na danych, więc jest idealny dla Teams, które zarządzają dużą ilością danych. Ale nawet jeśli tak nie jest, jest wiele rzeczy, które można pokochać w tym opartym na chmurze narzędziu PM.

1. Widoki, cykle pracy i pulpity - ojej!

Smartsheet oferuje solidne narzędzia i szablony do zarządzania ludźmi, projektami, zasobami i dużymi pomysłami w jednym miejscu. Domyślnie projekty wyświetlane są w widoku siatki, ale możesz przełączyć się na widok wykresu Gantta, wykresu lub kalendarza, aby spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Przez Smartsheet

Smartsheet zawiera niestandardowe formularze do gromadzenia danych, które są przesyłane do arkuszy w czasie rzeczywistym, co jest idealne, jeśli jesteś menedżerem projektu skoncentrowanym na danych.

Ponadto, oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala na współpracę wewnętrzną lub zewnętrzną, dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy ramię w ramię z klientami, wykonawcami lub partnerami zewnętrznymi. System obejmuje również narzędzia do proofingu które sprawiają, że kreatywne recenzje to pestka i raporty śledzenia czasu do fakturowania lub lepszego zarządzania zasobami wewnętrznie (lub zewnętrznie).

2. Zarządzanie projektami i portfolio (PPM)

via Smartsheet

Ustawienia PPM w Smartsheet wspierają planowanie, dostosowywanie, wdrażanie i skalowanie. Wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do wykrywania nieefektywności w cyklu pracy i projektach Twojego zespołu, dzięki czemu możesz ograniczyć pracę ręczną i poświęcić energię na rzeczy, które faktycznie poruszają igłę.

Co więcej, Smartsheet PPM pomaga standaryzować i usprawniać procesy poprzez selekcję danych w czasie rzeczywistym, więc jeśli masz obsesję na punkcie wydajności, ta funkcja zarządzania zasobami jest koniecznością. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Smartsheet zawiera zarówno szablony, jak i konfigurowalne narzędzia automatyzacja cyklu pracy po wyjęciu z pudełka.

3. Integracje

Nawet jeśli jesteś śledzenie projektów na papierze, istnieje duża szansa, że Twój zespół korzysta już z różnych narzędzi. Nie trzeba jednak wylewać dziecka z kąpielą - wystarczy ustawić integrację Smartsheet z narzędziami, z których zespół już korzysta.

Rozwiązania do zarządzania projektami Smartsheet integrują się z wieloma innymi aplikacjami, w tym:

Slack

Google Obszar roboczy

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 i Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Jeśli Twój zespół jest zawsze w ruchu, Smartsheet ma również aplikację mobilną na iOS i Androida.

A jeśli potrzebujesz czegoś bardziej niestandardowego, Smartsheet umożliwia stworzenie całkowicie spersonalizowanej aplikacji bez użycia kodu.📱

4. Zatwierdzenia i przechowywanie zasobów

Smartsheet może wydawać się platformą skoncentrowaną na danych (i zdecydowanie tak jest), ale ma również funkcje przeznaczone dla marketerów i teamów kreatywnych. Zbuduj swoją strategię w Smartsheet i dostosuj ją do ilościowych wskaźników z kluczowych wskaźników wydajności (KPI), aby zobaczyć swoje duże cele i wydajność w czasie rzeczywistym jednocześnie.

Budżety sprawiają, że marketing się kręci, więc użyj Smartsheet, aby prognozy harmonogramów , zasoby i inne dane w czasie rzeczywistym.

via Smartsheet

Nie ma też potrzeby przełączania się między oprogramowaniem do zarządzania projektami a aplikacją do przechowywania danych w chmurze. Smartsheet przechowuje duże zasoby w różnych formatach, w tym renderingi 3D i wideo 8K.

Łatwość obsługi Smartsheet ułatwia przesyłanie, udostępnianie i współpracę nad plikami z zespołem. Narzędzie do proofingu Smartsheet śledzi, gdzie znajdują się zasoby i czy zostały już zatwierdzone - koniec z czekaniem w zawieszeniu na projekt graficzny.

5. Strategiczna transformacja

Potrzebujesz wprowadzić poważne zmiany? Smartsheet jest do Twojej dyspozycji. Jego ustawienie strategicznej transformacji zapewnia wsparcie dla zakończonych zmian w firmie, od zarządzania procesami i inteligentne cykle pracy do łączników danych i strategie operacyjne .

Cennik Smartsheet:

Free

Pro: $7/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 10 użytkowników, rozliczane rocznie

$7/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie 10 użytkowników, rozliczane rocznie Business: $25/miesiąc za użytkownika dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczane rocznie

$25/miesiąc za użytkownika dla nieograniczonej liczby użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Czym jest Jira?

Atlassian jest właścicielem giganta oprogramowania Jira , jedno z największych narzędzi do zarządzania projektami dla rozwoju oprogramowania i zwinnych Teams. W przeciwieństwie do Smartsheet, który pasuje do niemal każdego rodzaju pracy, Jira jest od podstaw stworzona do tworzenia oprogramowania.

przez Jira Jeśli kierujesz zespołem kreatywnym, prawdopodobnie nie ma sensu używać oprogramowania Jira, ale jeśli jesteś odpowiedzialny za techniczny zespół DevOps, jest to zdecydowany zwycięzca w starciu Smartsheet vs Jira.

Jira może być bardziej niszowa, ale jest również częścią ekosystemu Atlassian. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji lub funkcji, możesz łatwo dodać inne produkty, takie jak Confluence lub Open DevOps.

Funkcje Jira

Jira jest idealna dla zespołów programistycznych dzięki ustawieniom agile-first, szablonom, narzędziom do automatyzacji typu "przeciągnij i upuść" i nie tylko.

1. Planowanie, śledzenie, wydawanie i raportowanie w jednym miejscu

Podłącz swoje duże, ambitne cele, aby tworzyć historie użytkowników, śledzić problemy i przydzielać zadania swojemu zespołowi. Wyświetlaj swoje projekty w widoku osi czasu, tablicy lub wykresu Gantta, aby uzyskać pełną widoczność projektu.

via Jira

Jeśli śledzisz różne wersje oprogramowania, Jira rejestruje wszystkie wersje według daty rozpoczęcia, daty wydania i opisu. Jest to bardzo przydatne, jeśli zarządzasz wieloma wersjami jednocześnie i potrzebujesz ogólnego widoku statusu każdego projektu.

Masz ochotę na więcej danych? Przejdź do wizualizacji danych Jira w czasie rzeczywistym w oś czasu lub Tablica Kanban widok. Po wyjęciu z pudełka, Jira zawiera raporty techniczne, takie jak raporty sprintów, wykresy burndown i wykresy kontrolne. Można nawet pobierać raporty według użytkownika i wersji oprogramowania, aby zobaczyć jak wydajnie pracuje mój zespół .

Ale hej, jeśli potrzebujesz czegoś bardziej niestandardowego, Jira to zrobi. Pozwala zbudować niestandardowy pulpit, który wyświetla tylko najważniejsze dane w jednym miejscu. 📊

2. Integracje

Jira ma tak wiele integracji, że nie możemy nawet wymienić ich wszystkich tutaj. Dzieje się tak dlatego, że integracje są dostępne za pośrednictwem imponująco rozległego Atlassian Marketplace. Znajdziesz tu integracje z takich kategorii jak zarządzanie powiązaniami z klientami, makra, e-mail, monitorowanie i wiele innych.

Popularne integracje obejmują Miro, Figma i GitLab, więc jeśli potrzebujesz połączenia swojego rozwiązania PM z narzędziami technicznymi, Jira jest doskonałym wyborem.

3. Automatyzacja

Automatyzacja w Jira obsługuje wiele skomplikowanych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień lub uruchamianie cykli pracy.

via Jira

Nie jest wymagany żaden kod: Wybierz jeden z gotowych wyzwalaczy automatyzacji Jira lub niestandardowy. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, Jira zarekomenduje wyzwalacze na podstawie ustawień i historii Twojego konta.

Automatyzacja doskonale nadaje się do tworzenia raportów obciążenia pracą użytkowników w celu lepszego zarządzania zasobami - dzięki czemu można automatycznie przydzielać lub oddelegować pracę w całym zespole. Efektywność planowania projektów może zdecydowanie wzrosnąć, gdy automatyzacja cykli pracy dzięki rozwiązaniom do zarządzania projektami.

4. Szablony

Jira zawiera szablony zaprojektowane z myślą o uruchomieniu projektów. Większość z nich szablonów służy do zarządzania pracą , ale Jira oferuje również szablony do zarządzania usługami, tworzenia oprogramowania, a nawet marketingu i projektowania.

przez Jira

Nie ma potrzeby tworzenia projektu od podstaw. Użyj szablonu, aby szybko ustawić projekty w formacie tablicy Kanban lub w formacie Tablica Scrum do śledzenia problemów DevOps - świat jest Twoją ostrygą.

Ceny Jira

**Free

Standard: $8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Premium: $16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Enterprise Plan : Kontakt w sprawie wyceny

Smartsheet vs. Jira: Porównanie funkcji

Smartsheet i Jira mają odpowiednią siłę ognia do obsługi projektów dla Enterprise i małych Business. Istnieje jednak wiele różnic między tymi dwiema platformami, a decyzja o wyborze odpowiedniej opcji ostatecznie sprowadza się do potrzeb Twojego biznesu.

1. Przypadek użycia

Smartsheet twierdzi, że może dobrze działać w zespołach IT, ale nie został zaprojektowany z myślą o rozwoju lub IT, tak jak Jira. Jira może sprawdzić się w przypadku zespołów nietechnicznych, ale tak naprawdę nie będzie wart swojej ceny (i prawdopodobnie zmyli ludzi w marketingu niepotrzebnie skomplikowanymi rozwiązaniami do zarządzania projektami).

Smartsheet sprawdza się jednak w szerszym zakresie zastosowań. Jeśli planujesz przestawić całą organizację na jedno rozwiązanie do zarządzania projektami, Smartsheet jest bardziej wszechstronny i ma krótszą krzywą uczenia się.

zwycięzca:* Smartsheet za wszechstronność; Jira dla zespołów programistycznych

2. Szablony

Chcesz zaoszczędzić czas? Zarówno Jira, jak i Smartsheet oferują szablony. Jira oferuje około 40 szablonów, które koncentrują się głównie na formatowaniu projektów. Z kolei Smartsheet oferuje szablony w wielu językach i ma ponad 190 szablonów w języku angielskim do wszystkiego, od quizów pop, przez mapy drogowe produktów, po kampanie e-mail. Jest to lepsza opcja, jeśli potrzebujesz szablonów do różnych zastosowań.

Zwycięzca: Smartsheet

3. Automatyzacja i AI

via Smartsheet

Zarówno Jira, jak i Smartsheet są wyposażone w narzędzia do automatyzacji przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść". Jednak w starciu Jira vs. Smartsheet okaże się, który z nich będzie królował, jeśli chodzi o AI.

Smartsheet jest obecnie w fazie beta testów AI do tworzenia formuł, wykresów i asystenta AI na żywo. Nie jest ona obecnie dostępna dla wszystkich, choć planują ją wkrótce udostępnić.

Obecnie Jira oferuje AI w postaci wirtualnych agentów, aby odciążyć członków zespołu pracujących w roli obsługi klienta. Ale w planach jest coś więcej: Zapisz się na listę oczekujących, aby być jednym z pierwszych, którzy przetestują Atlassian Intelligence AI, która obiecuje generować zawartość, dbać o notatki ze spotkań i podsumowania, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące projektu.

Zwycięzca: Zbyt wcześnie, by powiedzieć

4. Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Zarządzanie zasobami cyfrowymi (Digital Asset Management, DAM) jest niezbędne do przechowywania plików organizacji w jednej uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni cyfrowej. Niestety, Jira w ogóle nie oferuje funkcji DAM - w tym celu należy sięgnąć po inny produkt Atlassian, Brandfolder.

Smartsheet oferuje DAM, który ułatwia organizowanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów zarówno wewnętrznie, jak i partnerom zewnętrznym. Nie martw się, Smartsheet oferuje również solidne funkcje uprawnień, które pozwalają trzymać informacje pod kluczem.

Zwycięzca: Smartsheet

5. Ceny

Jira i Smartsheet nie różnią się zbytnio cenami. Jira jest o 1,15 USD droższa za użytkownika (dla 10 użytkowników) w swoim standardowym planie. Jira jest jednak tańsza i kosztuje 16 USD za użytkownika w warstwie Premium, podczas gdy Smartsheet pobiera 25 USD za użytkownika w warstwie Business.

Na szczęście zarówno Smartsheet, jak i Jira oferują wersje Free, więc można je wypróbować przed zakupem.

zwycięzca:* Jira dla podstawowych funkcji; Smartsheet dla kont wyższego poziomu

Jira vs. Smartsheet na Reddit

Jak widać, w debacie pomiędzy Smartsheet i Jira nie ma wyraźnego zwycięzcy. Skonsultowaliśmy się z dobrymi ludźmi z Reddit aby ocenić, które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze dla różnych zastosowań.

Niektórzy użytkownicy są zagorzałymi fanami Jiry: "Jako ktoś, kto korzystał z Asany, Trello, MS Project i Smartsheet, nie wyobrażam sobie bycia tak wydajnym bez prostoty i odpowiedzialności, które kojarzą mi się z Jirą" - powiedział jeden z nich.

Inni użytkownicy uważali jednak, że Jira nie do końca odpowiada ich potrzebom. Jeden z użytkowników powiedział: "Minęło już trochę czasu od naszych poszukiwań narzędzia, ale wydaje mi się, że pamiętamy, że zdecydowaliśmy, że Jira jest trochę młotem na nasze problemy z muchami. To po prostu nie było dobre dopasowanie. Wypróbowaliśmy cały szereg narzędzi. Teraz Smartsheet + Teams odmieniły nasze życie"

Inny użytkownik stwierdził, że wdrożenie Jira było zbyt skomplikowane i że "narzędzia takie jak Trello i Smartsheet są bardziej wszechstronne i lepiej nadają się dla mniejszych zespołów, które muszą działać szybko"

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Smartsheet vs. Jira

Użyj ClickUp, aby łatwo zarządzać zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracować ze swoim zespołem

Smartsheet i Jira mają swoje wady i zalety. Jeden z nich jest lepszy dla programistów, podczas gdy inny jest bardziej ogólny. Ale kto powiedział, że trzeba wybierać między hiper-specjalistyczną i uber-generyczną platformą? 👀

Zamiast tego wybierz ClickUp. Jesteśmy ulubionym narzędziem wszechświata do zarządzania projektami w zakresie zarządzania zadaniami, ustawienia celów, współpracy zespołowej, szablonów i wielu innych.

Nie tylko to, ale nasza w 100% konfigurowalna platforma oferuje niszową pomoc dla wszystkich rodzajów Teams, dzięki czemu zyskujesz korzyści płynące z platformy typu "wszystko w jednym" i dogłębnej wiedzy specjalistycznej.

Zarządzaj ludźmi, zadaniami, projektami i budżetami w tym samym miejscu

Lepsza współpraca i szybsze działanie realizację projektów z wykorzystaniem kompleksowej platformy ClickUp

Po co oddzielać narzędzie PM od codziennej pracy? ClickUp Zarządzanie projektami organizuje projekty, pomaga ustawić cele i śledzi całą komunikację. Wszystko jest w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby szukania informacji. Wystarczy podłączyć dane, wizualizować cykle pracy i zrobić więcej na jednej platformie.

Śledzenie wszystkiego w przejrzystym widoku tabeli

Zobacz status każdego zadania na pierwszy rzut oka dzięki widokowi tabeli w ClickUp Widok tabeli ClickUp to oszczędzająca czas, bezkodowa baza danych do budżetowania, śledzenia zapasów, zarządzania kontaktami i nie tylko. Wybieraj spośród naszych gotowych pól formularza lub twórz pola niestandardowe, aby rejestrować niemal wszystko.

Prosta funkcja "przeciągnij i upuść" sprawia, że widok tabeli ClickUp jest o wiele łatwiejszy do przeglądania danych lub układania wierszy w celu śledzenia budżetu lub czasu.

Skorzystaj z pomocy AI

Wprowadź kilka kluczowych szczegółów i ton głosu, a następnie napisz e-maile w kilka sekund za pomocą ClickUp AI

Zarówno Smartsheet, jak i Jira mają ograniczone możliwości AI. Ale ClickUp AI to jedyny na świecie asystent AI dostosowany do konkretnych zadań, który jest w stanie poradzić sobie z codziennym obciążeniem pracą.

Powierz ClickUp AI wyłapywanie literówek, pisanie e-maili, tworzenie skryptów, generowanie agend i ... właściwie wszystko inne. ClickUp AI żyje w twoich projektach, zadaniach i szablonach, aby przyspieszyć twój dzień pracy i abyś mógł skupić swoją energię na istotnych zadaniach do wykonania.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp: Przyjazne dla użytkownika zwinne zarządzanie projektami

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Nie ma wyraźnego zwycięzcy w przeciąganiu liny między Jira a Smartsheet. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od sposobu pracy i potrzeb użytkownika.

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba się na nic decydować. Zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki platformie, która jest zarówno wszechstronna, jak i wyspecjalizowana. ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które spotka Cię na przecięciu prostoty i funkcji.

Przekonaj się sam: Stwórz obszar roboczy ClickUp teraz za darmo .