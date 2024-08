Ruch kontra poniedziałek: Bitwa o zarządzanie zadaniami i projektami

Praca jako kierownik projektu często przypomina chodzenie po linie - starasz się zachować równowagę (i zdrowie psychiczne!), gdy niespodziewane przeszkody, cięcia budżetowe i kurczące się terminy próbują cię powalić. 🤹

Narzędzia do zarządzania projektami

zapewniają dodatkowe wsparcie, którego potrzebujesz, aby chodzić po linie bez poślizgu. Dwaj mistrzowie tego balansowania to Motion i Monday. Oba pomagają planować, organizować i zarządzać zadaniami i projektami jak profesjonalista. To powiedziawszy, nie powinieneś eeny-meeny-miny-moe swojej decyzji Motion vs. Monday, ponieważ oba narzędzia mają swoje unikalne mocne strony i kilka limitów.

W tym artykule przedstawimy podstawowe funkcje Monday i Motion pod mikroskopem, aby pomóc Ci wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, które spełnia wszystkie wymagania i pozwala pewnie obsługiwać projekty.

Czym jest Motion?

Ruch

to solidna aplikacja do planowania i zwiększania wydajności z funkcjami opartymi na AI, które pomagają zoptymalizować i dostosować cykl pracy nad projektem. Inteligentny kalendarz pozwala planować dni minuta po minucie, żonglować spotkaniami i zadaniami oraz tworzyć niestandardowe harmonogramy, aby przenieść współpracę zespołową na nowy poziom.

Opcje automatycznego planowania są jedną z najmocniejszych stron Motion - jedynym zadaniem jest wprowadzenie zadań, a platforma starannie umieści je w harmonogramach zespołu. Oferuje również wiele szablonów i integracji, które zwiększają funkcjonalność, oszczędzają czas i zapewniają spójność.

Należy uważać, by nie pomylić Motion z

Notion

. Ten ostatni jest platformą, która pomaga scentralizować notatki, zadania i bazy danych i może nie oferować zaawansowanych opcji zarządzania projektami, takich jak Motion.

Via:

Ruch

Funkcje ruchu

Motion zaczynał jako kalendarz i aplikacja do planowania, ale z czasem przekształcił się w

platformę do zarządzania projektami

. Zobaczmy, co sprawia, że ta aplikacja jest tak atrakcyjna.

AI do planowania zadań i projektów

Motion to kreator harmonogramów w dziedzinie planowania i organizowania złożonych zadań i projektów. 🪄

To napędzane sztuczną inteligencją narzędzie analizuje twoje wpisy i tka swoje zaklęcia planowania, biorąc pod uwagę priorytet, czas trwania i status. Mówiąc najprościej, Motion zdejmuje planowanie z twojego talerza i pozwala ci zająć się innymi ważnymi zadaniami, zapewniając jednocześnie, że twój zespół jest w pętli.

A więc, do zrobienia czego Motion wspiera AI?

planowanie projektów

moja praca?

Załóżmy, że dodałeś pięć zadań do platformy. Mają one różne priorytety, czasy trwania i wiele osób przypisanych. Motion użyje dostarczonych informacji, aby wstawić zadania do dostępnych slotów dla każdego członka zespołu, tworząc niestandardowe harmonogramy. Każda osoba zobaczy tylko zadania jej dotyczące, podczas gdy zadania o wysokim priorytecie pojawią się na górze. Platforma będzie

blok czasu

w kalendarzach wszystkich osób, aby zapewnić skoncentrowaną pracę, wolną od zakłóceń.

Via: Ruch

Szablony

Głównym celem korzystania z najwyższej klasy narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak Motion, jest oszczędność czasu i poprawa wydajności. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest korzystanie z szablonów. Motion może pochwalić się imponującą kolekcją gotowych szablonów do planowania zadań, zarządzania projektami i organizowania spotkań.

Oprócz korzystania z gotowych szablonów, można tworzyć własne. Na przykład, można skonfigurować strukturę powtarzających się zadań w aplikacji Motion

kampanie marketingowe

który można ponownie wykorzystać dla każdego kolejnego klienta i projektu.

Asystent spotkań

Prowadzenie wielu spotkań zespołu i interesariuszy jest nienegocjowalną częścią obowiązków kierownika projektu. Jednak wplatanie ich w i tak już napięty harmonogram może być stresujące.

Na szczęście, dzięki aplikacji Meeting Assistant od Motion możesz usprawnić swoje spotkania!

Ta wygodna funkcja działa jak osobisty asystent. Powiedz jej o preferowanych godzinach spotkań, a ona utworzy harmonogram dostępności i wyświetli go współpracownikom. Możesz na przykład zrezygnować ze spotkań w piątki lub organizować je codziennie, ale tylko rano.

Ustaw dzienne limity spotkań, a Motion zablokuje twój harmonogram na dany dzień, gdy tylko je osiągniesz. Spersonalizuj swoją stronę rezerwacji za pomocą szablonów i pożegnaj się z wysyłaniem e-maili w celu zaplanowania pojedynczego spotkania.

Cennik Motion

Indywidualny : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Teams: $12/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Co to jest Monday?

Monday.com to powiew świeżego powietrza na rynku usług internetowych

zarządzanie pracą

przestrzeń pozwalająca użytkownikom na personalizację cyklu pracy w celu uzyskania maksymalnej funkcji. To niezły kameleon - platforma dostosowuje się równie dobrze do ciężkiego zarządzania projektami, intensywnej pracy CRM lub regularnych operacji biznesowych! 🦎

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, Monday oferuje opcje definiowania, organizowania i wykonywania każdego aspektu przepływu pracy.

Oprócz niestandardowych cykli pracy, Monday oferuje wiele widoków projektów, gotowe automatyzacje i intuicyjne pulpity. Skorzystaj z platformy, aby obserwować swój projekt z wielu perspektyw i śledzić postępy z pewnością i przejrzystością.

Via:

Monday

Funkcje poniedziałku

Załóżmy nasze detektywistyczne kapelusze i zbadajmy wyróżniające się funkcje Monday, aby zrozumieć, dlaczego jest to świetne rozwiązanie

oprogramowanie do zarządzania projektami

. 🕵️

Widoki projektów

Prosta zmiana perspektywy może ujawnić rzeczy, których wcześniej nie zauważyłeś, i nikt nie wie o tym lepiej niż kierownicy projektów. Przełączanie się między widokami pomaga zidentyfikować słabe punkty,

usprawnić procesy

, śledzenie oś czasu i osiąganie

cele projektu

z minimalnymi przeszkodami.

Jako najwyższej klasy

oprogramowanie do wizualnego zarządzania projektami

monday polega na wykorzystaniu różnych widoków, aby cieszyć się maksymalną jasnością i przejrzystością.

Platforma oferuje 10+ widoków, umożliwiając wizualizację przepływów danych w dowolny sposób. Wybierz widok Gantt, aby utworzyć oś czasu i zarządzać zależnościami, zdecyduj się na widok obciążenia pracą, aby zrozumieć obciążenie zespołu, lub użyj widoku Pliki, aby zarządzać zasobami projektu. Przełączaj się między widokami bez wysiłku, zablokuj widok, aby uniemożliwić edycję i wybierz swój ulubiony konspekt, aby

zaoszczędzić czas

i zmaksymalizować wydajność.

Via: Monday

Automatyzacja

Dzięki opcjom automatyzacji Monday nie trzeba tracić czasu na powtarzalne czynności. Wykorzystaj je, aby zwiększyć wydajność i zminimalizować ryzyko błędów!

Korzystanie z automatyzacji może brzmieć jak zaawansowana technologia, ale tak nie jest - Monday umożliwia automatyzację zadań bez kodu w oparciu o prostą logikę obejmującą wyzwalacz, warunek i działanie. Na przykład, możesz chcieć archiwizować swoje zadania za każdym razem, gdy ich status zmieni się na Done. W tym przypadku archiwizacja zadań jest akcją, zmiana statusu jest wyzwalaczem, a faktyczne przełączenie na Done jest warunkiem.

Monday umożliwia tworzenie własnych automatyzacji, ale na początek można również skorzystać z gotowych szablonów projektów. 😍

Niestandardowe role

Monday rozumie, że osoby zarządzające projektami muszą bezbłędnie organizować zespoły, aby mieć pewność, że każdy zna swoją rolę

role i obowiązki

dlatego oferuje niestandardowe role.

Ta odsetkowa funkcja pozwala menedżerom zdefiniować jasną rolę dla każdego członka zespołu zaangażowanego w dany projekt. Role można przypisywać na podstawie tytułu stanowiska i działu oraz definiować określone uprawnienia dla danej pozycji. W ten sposób każdy członek zespołu otrzymuje odpowiednie poziomy dostępu do wykonywania swoich obowiązków i zarządzania kontami pracowników. Po utworzeniu niestandardowych ról można je ponownie wykorzystać w innych projektach, oszczędzając czas.

Via: Monday

Monday pricing

Free

Podstawowy : 8 USD/miesiąc za licencję

: 8 USD/miesiąc za licencję Standard : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Pro : $16/miesiąc za licencję

: $16/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Motion vs. Monday: Porównanie funkcji

Motion i Monday oferują różne ustawienia funkcji, więc w zależności od wymagań można skłaniać się ku jednemu oprogramowaniu. Rozwiążmy dylemat Monday vs. Motion, porównując trzy krytyczne aspekty: przyjazność dla użytkownika, integracje i opcje raportowania, aby znaleźć odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Narzędzie do zarządzania projektami może mieć wszystkie dzwonki i gwizdki, ale to wszystko idzie na marne, jeśli nie jest przyjazne dla użytkownika.

Na szczęście nie będziesz miał tego problemu z żadnym z narzędzi do zarządzania projektami. Zarówno Motion, jak i Monday są bardzo łatwe w użyciu i intuicyjne. Nie będziesz miał żadnych problemów z ustawieniem i zarządzaniem cyklami pracy, nawet jeśli jesteś nowy w narzędziach do zarządzania projektami. Każdy przycisk i opcja są wyraźnie oznaczone i nie ma miejsca na pomyłki.

Pod względem łatwości obsługi, mamy remis. Jedyną rzeczą, która może dać Monday przewagę jest design. Platforma ma bardziej atrakcyjny, kolorowy interfejs w porównaniu do Motion, co przyciąga wielu użytkowników.

Via: Ruch

Integracje

Integracje z innymi aplikacjami dodają narzędziom do zarządzania projektami turbodoładowania i zwiększają ich funkcję.

Monday przoduje w tym aspekcie i oferuje ponad 200 integracji ułatwiających współpracę i komunikację, optymalizację cyklu pracy, zarządzanie dokumentami oraz raportowanie i analitykę. Niektóre popularne natywne integracje obejmują Canva, Miro, Zoom i Confluence. Monday posiada API ułatwiające połączenie z innymi narzędziami i centralizację pracy.

Motion również oferuje natywne integracje, ale lista jest znacznie krótsza - można zintegrować się tylko z siedmioma aplikacjami. Na szczęście jedną z nich jest Zapier, za pomocą którego można połączyć się z tysiącami aplikacji i platform. Motion posiada również API, co zapewnia większą elastyczność w zakresie integracji.

Jeśli wolisz natywne integracje, Monday jest tutaj lepszym wyborem.

Via: Monday

Opcje raportowania

Dla wielu kierowników projektów opcje raportowania są koniecznością - chcesz wizualizować postępy projektu, porównywać dane, dostrzegać obszary wymagające poprawy i podejmować świadome decyzje.

Monday to rozumie i oferuje rozbudowane funkcje raportowania. Korzystaj z pulpitów z ponad 30 widżetami, aby mierzyć wskaźniki KPI, śledzić wydajność, monitorować obciążenie pracą i sprawdzać, czy Twój zespół działa zgodnie z planem. Platforma oferuje widok wykresu, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dzięki raportowaniu analitycznemu i wykresom.

Z drugiej strony pola, opcje raportowania wydają się być piętą achillesową Motion. Platforma jest fantastyczna do planowania i tworzenia harmonogramów, ale brakuje jej funkcji dogłębnego raportowania, co może być przeszkodą dla wielu osób zarządzających projektami. Na szczęście Motion można zintegrować z innymi narzędziami analitycznymi i rozszerzyć jego funkcje.

Motion vs. Monday na Reddit

Sprawdźmy, co społeczność Reddit ma do powiedzenia na temat tych narzędzi.

Jeden z użytkowników wzmiankował, że lubił Motion, ale uważał go za zbyt drogi -Oto fragment ich recenzji:

_Wygasła moja wersja próbna. Robi dobrą robotę, ale jest bardzo drogi do zrobienia. Ktoś powinien wymyślić coś fajnego i tańszego!

ustawienie kalendarza co tydzień lub co dwa tygodnie. Mogę poświęcić 1 godzinę tygodniowo na uporządkowanie kalendarza, ponieważ nie jestem CxO, który musi tasować wiele wydarzeń

wykupiłbym subskrypcję, gdyby była odpowiednio wyceniona. Może ich model oceny powinien opierać się na liczbie zadań i przetasowań, a nie na stawce ryczałtowej, która może być droga

Inny użytkownik powiedział, że uwielbiał tablice Kanban w Monday aczkolwiek ustawienia mogą być trudne do prawidłowego wdrożenia:

_Istnieją pewne dziwactwa związane z ustawieniem, ale było to najlepsze ulepszenie, jakie wprowadziliśmy. Mamy tablice dla wszystkich członków do śledzenia pracy, które widzą tylko oni i ich menedżerowie. Mamy tablicę śledzenia dla dostawców i inną dla wewnętrznych

Użytkownik w sekcji ten sam wątek nie był jednak fanem struktury cenowej Monday:

_Próbowałem tego i choć uważam to za odsetki, myślę, że jest to szalenie drogie. Ponadto każą płacić w przyrostach, więc możesz płacić za 10 dodatkowych licencji, gdy potrzebujesz tylko 1

Via: Ruch

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Motion vs. Monday

Wybór pomiędzy Motion a Monday zazwyczaj oznacza pewien kompromis. Jeśli zdecydujesz się na opcje planowania i harmonogramowania Motion, musisz pogodzić się z brakiem narzędzi do raportowania. Z drugiej strony, jeśli chcesz niestandardowych ról i pulpitów Monday, nie będziesz cieszyć się tak wieloma funkcjami planowania.

Na szczęście, nie będziesz musiał grać w grę polegającą na dawaniu i braniu, jeśli wybierzesz trzecią opcję, która ma wszystko ClickUp !

ClickUp to

zarządzanie projektami i zadaniami

narzędzie z funkcjami do

optymalizacji cyklu pracy

organizuj zadania, współpracuj i śledź postępy bez wysiłku. Dzięki solidnemu ustawieniu funkcji będziesz w stanie osiągnąć niespotykany dotąd poziom wydajności. 📈

Przyjrzyjmy się trzem podstawowym funkcjom, które sprawiają, że ClickUp jest doskonałym narzędziem Motion i

Alternatywa dla Monday

!

1. Zarządzanie projektami ClickUp ze wsparciem AI

ClickUp umożliwia zespołom planowanie, śledzenie i współpracę nad dowolnym projektem w jednym miejscu

ClickUp ma na celu ułatwienie zarządzania projektami dzięki dedykowanemu zestawowi funkcji zintegrowanemu w ramach

Pakiet do zarządzania projektami ClickUp

.

Dzięki ClickUp możesz łączyć małe i duże Teams i pracować nad każdym aspektem projektu z maksymalną przejrzystością i zaangażowaniem.

Planujesz projekt?

ClickUp AI

może pomóc! To potężne AI

asystent pisania

może tworzyć całe plany projektów, osie czasu i briefy, podsumowywać notatki, tworzyć

agendy spotkań

, burzy mózgów i redagowania zawartości - i otrzymujesz dziesiątki podpowiedzi dla poszczególnych ról, aby wygenerować pożądane wyniki!

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad cyklem pracy nad projektem, skorzystaj z następujących funkcji

Ponad 15 widoków ClickUp'a

i wizualizować dane w dowolny sposób. Korzystaj z list, tablic, osi czasu i kalendarzy, aby zobaczyć dane z różnych perspektyw i skupić się na szerszej perspektywie, nie tracąc przy tym istotnych szczegółów.

Współpraca jest ważnym czynnikiem powodzenia każdego projektu. ClickUp dostarcza opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, korekta, czat, notatki i komentarze, aby utrzymać Teams w pętli o najmniejszych aktualizacjach.

Pulpity ClickUp z ponad 50 wizualnymi widżetami

pomagają uzyskać dostęp do kart czasu pracy, planów sprintów, wskaźników projektów i innych raportów informacyjnych, umożliwiając śledzenie postępów z dokładnością umożliwiającą podjęcie odpowiednich działań.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu projektów od podstaw? Skorzystaj z jednego z najwyższej klasy narzędzi ClickUp

szablonów do zarządzania projektami

aby zaoszczędzić czas i zapewnić spójność. ✨

2. Zadania ClickUp dla bogatej widoczności cyklu pracy

Zarządzaj zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp

Osoby zarządzające projektami muszą być w stanie przypisywać, organizować i śledzić zadania z najwyższą precyzją i wydajnością. ClickUp daje Ci możliwość projektowania niestandardowych cykli pracy za pomocą

Zadania ClickUp

.

Ten pakiet umożliwia korzystanie z

35+ ClickApp

do zarządzania zadaniami dostosowanymi do potrzeb. Mapa zadań zespołu, tworzenie powiązań między zadaniami,

automatyzacja powtarzalnych czynności

lub edytować je zbiorczo. Dzięki opcjom takim jak dodawanie wielu osób przypisanych do zadania, wspólna edycja i komentarze w wątkach, utrzymanie jednolitego frontu zespołu nigdy nie było łatwiejsze!

Z

Pola niestandardowe ClickUp

, możesz dostarczyć kontekstowe szczegóły dla każdego zadania, aby upewnić się, że Twój zespół wie, co ma zrobić. Ułatwia to również filtrowanie i organizowanie codziennych

rezultaty

szczególnie w przypadku projektów na dużą skalę. Ponadto,

tworzenie demonstracji zadań z nagraniami ekranu

i przypisz

poziomy dostępu oparte na hierarchii

aby pomóc członkom zespołu pewnie iść naprzód!

3. Widok kalendarza ClickUp ułatwiający planowanie

Przeciągnij i upuść zadania do widoku kalendarza ClickUp

ClickUp oferuje ponad 15 widoków projektów, a spośród nich najbardziej popularny jest

Widok kalendarza ClickUp

może zmienić Cię w profesjonalistę w dziedzinie planowania i harmonogramowania!

Ten układ pozwala zobaczyć swoje zadania w podziale na dzień, cztery dni, tydzień lub miesiąc, dzięki czemu możesz wybrać poziom szczegółowości, który chcesz obserwować w danym momencie.

Planowanie jest bardzo proste - przeciągnij i upuść zadanie do kalendarza i gotowe! Kalendarz ClickUp synchronizuje się z Kalendarzem Google, zapewniając scentralizowany widok wszystkich zadań.

Widok Kalendarza jest w pełni konfigurowalny - filtruj widok według projektu, priorytetu lub innego kryterium, oznaczaj zadania kolorami dla łatwiejszej nawigacji i wyświetlaj szczegóły zadania. Będziesz cieszyć się zbiorczą edycją - wybierz wiele zadań i zmień ich szczegóły bez powtarzania procesu niezliczoną ilość razy. 😍

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Żadnych kompromisów: ClickUp to łatwe zarządzanie projektami

Dzięki różnorodnym funkcjom planowania, wizualizacji i

opcje współpracy

clickUp jest spełnieniem marzeń dla osób zarządzających projektami. Jego głębokie możliwości dostosowywania pozwalają stworzyć obszar roboczy, który pasuje do każdego projektu i linii pracy. Ponadto integruje się z ponad 1000 innych programów, umożliwiając usprawnienie rozproszonej pracy na jednej platformie. Wypróbuj darmową wersję ClickUp aby samemu poznać jego funkcje! 😎