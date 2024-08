Loom vs. Vidyard: Kto wygra bitwę o narzędzia wideo?

Pamiętasz lata 70-te, kiedy radio było modne do nadawania czegokolwiek? Cóż, zawartość wideo zrobiła więcej niż tylko "zabiła gwiazdę radia" - zawładnęła naszymi ekranami i sercami! Na podstawie 2022 statystyk dotyczących marketingu wideo, ludzie spędzali średnio 100 minut dziennie oglądając wideo online . To prawie dwie godziny!

Wśród oprogramowania wideo dostępnego na rynku, Loom i Vidyard są godnymi uwagi rozwiązaniami. Od transmisji na żywo po wideokonferencje, oba narzędzia stały się medium komunikacyjnym zarówno dla Business, jak i osób prywatnych. Teraz prawdziwe pytanie brzmi: jak dowiedzieć się, które z nich jest idealne do zrobienia?

Nasze porównanie Loom vs. Vidyard pomoże rozwikłać skomplikowany gobelin tych tytanów wideo. Przeanalizujemy ich najważniejsze funkcje, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich inicjatyw wideo.

Czym jest Loom?

Via: Loom Loom to wszechstronne narzędzie do komunikacji wideo, przekształcające dane powstania i dystrybucję wiadomości wideo w płynne doświadczenie. Jego misja? Umożliwić beztarciową asynchroniczną komunikację upraszczając proces nagrywania i udostępniania materiałów wideo.

Dzięki Loom możesz przechwytywać wideo za pomocą kamery internetowej, ekranu lub obu jednocześnie! Aplikacja oferuje szyk funkcji, w tym niestandardowy rozmiar zrzutu ekranu, narzędzia do rysowania, komentowanie w czasie rzeczywistym, reakcje emoji i przesyłanie wiadomości wideo w celu uzyskania opinii.

Niezależnie od tego, czy chodzi o świat biznesu, edukacji czy osobistych połączeń, Loom zyskał pozycję zależnego wyboru do zdalnych zadań współpracy, prezentacji online i wizualnego opowiadania historii. 📖

Stał się również jedną z platform wideo dla firm, które mogą łatwo polegać na wydajności wideo.

Funkcje Loom

Rynek jest zalany Alternatywy dla Loom które wypychają połączone klipy. Co więc daje Loom przewagę nad rywalami? Poznajmy jego wyróżniające się funkcje! 🔍

1. Przechwytywanie i udostępnianie

Możliwości Loom zmieniają zasady gry, jeśli chodzi o przechwytywanie i udostępnianie asynchronicznych wiadomości wideo. Niezależnie od tego, czy nagrywasz z ekranu, kamery internetowej, czy obu jednocześnie, z lektorem lub bez, proces ten to bułka z masłem.

Wideo można przechwytywać z dowolnej aplikacji na komputerze wybranym urządzeniu i uzyskać dostęp do opcji niestandardowych danych wyjściowych za pomocą rozwijanego menu. Można dostosować:

Tryb nagrywania: Ekran i kamera, Tylko ekran lub Tylko kamera Rozmiar: Pełny ekran, Okno lub Rozmiar niestandardowy

Via: Loom Loom upraszcza również proces udostępniania, ułatwiając rozpowszechnianie informacji i spostrzeżeń . Możesz bez wysiłku dystrybuować swoją zawartość na różnych platformach i urządzeniach, po prostu generując natychmiastowy link, wysyłając go e-mailem lub osadzając wideo na stronie internetowej.

Loom w wersji Free wspiera funkcję nagrywania w jakości do 720p, zapewniając widzom wyraźny widok. Jednak dla tych, którzy szukają najwyższej jakości obrazu, upgrade do HD lub 4K to tylko jedno kliknięcie.

2. Bogate narzędzia do edycji

Loom umożliwia wykorzystanie sztuki edycji wideo do tworzenia samouczków i wiadomości wideo dla Teams, studentów i innych odbiorców.

Przycinanie, aktualizowanie i udoskonalanie wiadomości staje się tak proste, jak kilka kliknięć. Wykorzystaj narzędzie do rysowania, aby znaleźć opcje podkreślenia kluczowych szczegółów wideo, dodać odrobinę zabawy i połączyć się z widzem na poziomie osobistym.

Via Loom

Przycinaj lub łącz ze sobą klipy, aby stworzyć wciągający, wolny od wpadek film Loom. Jeśli tworzysz wideo edukacyjne, masz możliwość dodania zewnętrznych połączonych zasobów edukacyjnych.

A w momentach, gdy jedno wideo to za mało, możesz bez wysiłku połączyć wiele Loomów, aby stworzyć wiadomość do udostępnienia w prostym i przystępnym formacie. Podsumowując, moc edycji wideo jest w twoich rękach i nie potrzebujesz dyplomu z filmografii, aby to zadziałało! 🎥

3. Reakcje w czasie rzeczywistym

Loom pozwala odbiorcom do zrobienia czegoś więcej niż tylko oglądania! Mogą aktywnie uczestniczyć i angażować się w zawartość w czasie rzeczywistym! 😍

Via Loom

Dzięki publikowaniu komentarzy ze znacznikami czasu i reakcji emoji, widzowie nie muszą być tylko biernymi obserwatorami. Możesz wiedzieć, kiedy twoja publiczność jest podekscytowana, zaintrygowana, a może nawet zdziwiona - dokładnie w momencie, gdy to się dzieje.

Odpowiedzi i komentarze służą jako narzędzia do zbierania opinii w czasie rzeczywistym i ulepszania przekazu. Ale to nie tylko ulica jednokierunkowa. Oprogramowanie do nagrywania ekranu Loom przenosi interakcję wideo na wyższy poziom, sprawiając, że odpowiadanie na komentarze jest równie zabawne i wciągające!

Ceny Loom

Starter : Free

: Free Business : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z firmą

Czym jest Vidyard?

Via: Vidyard Czy kiedykolwiek myślałeś o uzyskaniu zaufanego towarzysza wideo, aby zwiększyć swoje wysiłki marketingowe i sprzedażowe? Vidyard jest właśnie dla Ciebie! Otwiera on drzwi do tworzenia interaktywnych materiałów wideo, personalizowania zawartości i ulepszania przekazu poprzez zagłębianie się w analitykę.

Vidyard jest dostępny za pośrednictwem rozszerzenia Chrome lub aplikacji komputerowej, z których oba są wyposażone w wygodny, wbudowany redaktor wideo i funkcje przesyłania wiadomości wideo.

Platforma umożliwia natychmiastowe udostępnianie mojej pracy globalnej publiczności, zapewniając nawet powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy ktoś zaangażuje się w zawartość. Jest to zakończony pakiet marketingu wideo zaprojektowany, aby zapewnić profesjonalną przewagę. 💼

Funkcje Vidyard

Skupmy się na głównych funkcjach, które odróżniają Vidyard od podobnych narzędzi na rynku. 👇

1. Wbudowany redaktor wideo z natychmiastowym udostępnianiem

Chcesz zamienić swoje działania sprzedażowe w hit? Niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wprowadzenie, demo, atrakcyjna prezentacja czy przekonująca propozycja, Vidyard zapewni Ci ochronę.

Dzięki niemu uzyskasz dostęp do gotowych skryptów wideo zaprojektowanych do tworzenia wysokiej jakości zawartości na każdą scenę cyklu sprzedaży. 🎞️

Via: Vidyard Ale tutaj Vidyard podnosi poprzeczkę: jego funkcja AI może tworzyć spersonalizowane skrypty wideo, zapewniając rezonans wiadomości z celami odbiorców.

Ponadto umożliwia płynną integrację, dzięki czemu można udostępniać te wideo bezpośrednio z platform takich jak Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn i innych. Spotkasz się z potencjalnymi klientami tam, gdzie się znajdują, dzięki czemu będą mogli łatwo zaangażować się w Twoją zawartość!

2. Zaawansowana analiza wideo

Dzięki Vidyard otrzymujesz kryształową kulę pozwalającą zerknąć na to, jak dobrze radzi sobie Twoja zawartość wideo. Oferuje głęboki wgląd i analizy wideo, które są niezbędne w strategiach marketingowych i sprzedażowych. 🔮

Na przykład, można śledzić zaangażowanie widzów w najdrobniejszych szczegółach, wskazując, kiedy widzowie porzucają lub ponownie oglądają określone segmenty. Dane te są kopalnią złota, która pozwala zrozumieć, co przyciąga odbiorców, a co może wymagać drobnych poprawek.

Vidyard może nawet pomóc ci odkryć tożsamość widzów wideo, odkryć, z jaką zawartością się angażują i zmierzyć czas trwania, przez który są dostrojeni.

3. Wsparcie marketingowe i SEO

Większość Alternatywy dla Vidyard nie są nastawione na zaspokajanie potrzeb marketingowych. Ale dzięki Vidyard nie tylko generujesz najwyższej jakości zawartość marketingową, ale także budujesz trwałe relacje z klientami dzięki bardziej przekonującym strategiom konwersji.

Dzięki zarządzaniu hostingiem wideo możesz przesyłać całą swoją zawartość marketingową, taką jak promocje, filmy demonstracyjne i klipy z historiami klientów, w jednym scentralizowanym miejscu o nazwie Video Hub. Wybierz układy i dodaj elementy marki firmy, aby stworzyć kolekcję zawartości wideo skierowanej do klientów. Ta platforma wideo wyróżnia się spersonalizowanym przekazem wideo i niestandardowymi lub podstawowymi możliwościami edycji.

Ponadto można wykorzystać zaangażowanie jeden na jeden i przemawiać do widzów na bardziej osobistym poziomie, osadzając wideo z wezwaniem do działania (CTA) w e-mailach lub w dowolnym miejscu w sieci. Możesz także włączyć funkcję SEO metatags w ustawieniach ogólnych huba, aby umożliwić indeksowanie w wyszukiwarkach dla lepszej widoczności twoich wideo.

Cennik Vidyard

Free

Pro : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Plus : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Business: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Loom vs. Vidyard: Porównanie funkcji

Wróćmy do naszego pojedynku: Loom vs. Vidyard. Oba są wyjątkowymi narzędziami wideo z własnymi unikalnymi funkcjami i dziwactwami do personalizacji wideo. Loom wyróżnia się prostotą i szybką datą powstania wideo, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem do nagrywania ekranu, udostępniania wideo i szybkiego przesyłania wiadomości wideo. Z drugiej strony, Vidyard jest znany z solidnych możliwości marketingu wideo, idealnych dla firm, które chcą angażować i konwertować klientów za pomocą spersonalizowanej zawartości wideo.

Aby ułatwić podejmowanie decyzji, przyjrzyjmy się bliżej jak te narzędzia radzą sobie w trzech głównych obszarach: nagrywanie wideo, narzędzia do wspólnej edycji i analityka. 👀

Specyfikacja nagrywania wideo

Loom i Vidyard zapewniają wygodę nagrywania za pośrednictwem rozszerzeń przeglądarki i aplikacji komputerowych, dzięki czemu tworzenie danych wideo jest dziecinnie proste. Mają one jednak wyraźne różnice.

Vidyard wysuwa się na prowadzenie, zapewniając jakość nagrywania do 1080p we wszystkich planach, a dla tych, którzy szukają najwyższej klarowności, jego aplikacja komputerowa odblokowuje nawet magię 4K. Z drugiej strony, Loom oferuje jakość 4K wyłącznie w swoich płatnych planach, ograniczając darmowe konta do wciąż przyzwoitego 720p.

Jeśli chodzi o liczbę wideo, które można utworzyć za pomocą darmowego konta, Vidyard i Loom stoją ramię w ramię, pozwalając na maksymalnie 25 filmów na użytkownika. Niestety, nie ma możliwości nagrywania nieograniczonej liczby wideo zarówno na Vidyard, jak i Loom w wersji darmowej!

Jednak między Vidyard i Loom - tutaj fabuła się zagęszcza - darmowe konto Loom ogranicza czas trwania każdego wideo do 5 minut. Z drugiej strony, Vidyard rozszerza możliwości opowiadania historii dzięki imponującemu 30-minutowemu limitowi nagrań w bibliotece wideo. ⏲️

Edycja wideo i współpraca

Nagrywanie wideo może być pewną wadą Loom, ale nadrabia to niezwykłymi narzędziami do edycji. Loom pełni funkcję przyzwoitego wizualna platforma współpracy z opcjami do:

Zszywania Loomów stworzonych przez wielu współpracowników Integracja Loomów mobilnych i desktopowych Dodawanie zawartości wielokrotnego użytku (np. klipu CTA) do świeżo utworzonych materiałów wideo Wstawianie klipów w ramach Loom (np. o czymś, o czym zapomniałeś wzmianki)

Vidyard ma swoje mocne strony w dziale edycji wideo i niestandardowych miniaturek, oferując solidny szyk funkcji. Ale w kategorii wspólnej edycji, korona trafia do Loom. 👑

Analityka i spostrzeżenia

Powiedzmy, że jesteś szefem marketingu w rozwijającej się firmie technologicznej i właśnie wprowadziłeś serię promocyjnych wideo. Twój zespół używa zarówno Vidyard, jak i Loom do udostępniania tych wideo potencjalnym klientom. Jakich analiz zaangażowania wideo możesz się spodziewać?

Loom oferuje podstawową analitykę, informując, kto i kiedy oglądał wideo. Coś w stylu "Twoje wideo demonstracyjne produktu uzyskało 100 widoków w ciągu tygodnia"

Ale kiedy zwrócisz się do Vidyard, uzyskasz głębszy wgląd. Informuje nie tylko o tym, kto oglądał, ale także jak długo to robił. Odkryjesz, że podczas gdy 100 osób obejrzało demo, 60 z nich obejrzało całe wideo, co wskazuje na duże zainteresowanie.

Podsumowując, jeśli chcesz podejmować decyzje oparte na danych z bogatszą analityką, Vidyard to najlepszy wybór. 🥇

Loom vs. Vidyard na Reddit

Użytkownicy Reddita są znani ze swoich szczerych i pełnych pasji dyskusji na różne tematy, a oprogramowanie wideo nie jest wyjątkiem. Loom i Vidyard zrobiły furorę w dziedzinie narzędzi wideo, podpowiedź Redditowiczów do wyrażania swoich opinii, udostępniania swoich doświadczeń i oferowania spostrzeżeń. 📢

Ogólna opinia jest taka, że Loom jest bardziej popularnym narzędziem niż Vidyard, ale ten drugi oferuje lepsze doświadczenie do celów informacyjnych, choć jego interfejs może nie być najlepszy do udostępniania wideo.

Oto co to jest użytkownik, który wypróbował oba produkty miał do powiedzenia:

"For I def see Loom used a lot of often. Próbowałem Vidyard jakiś czas temu, ale okazało się, że jest wadliwy/niespójny, więc go porzuciłem.''

Mimo to Vidyard ma wielu zwolenników ze względu na swoje funkcje oparte na sprzedaży o tym wspomniał jeden z użytkowników :

"Często używam wtyczki Chrome (vidyard go) do sprzedaży - te 30-60 sekundowe wideo wiadomości głosowe były dla nas skuteczne. Nie próbowałem CTA w wersji pro, ale z tego co słyszałem, mogą działać bardzo dobrze - zależnie od podejścia." "

Jeden z użytkowników w tym samym wątku wyraził opinię, że Vidyard może działać tylko w przypadku małych firm:

"_Działa dobrze w SMB, nie tak bardzo w przestrzeniach Mid-Market i Enterprise ze względu na zapory IT."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Loom vs. Vidyard

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania łańcucha e-maili lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp

Zarówno Vidyard, jak i Loom świetnie sprawdzają się jako samodzielne narzędzia do nagrywania ekranu, ale mają swoje wady. Na przykład, Loom jest świetnym narzędziem dla nauczycieli, ale jego restrykcyjny Free Plan sprawia, że korzyści są niedostępne dla wielu osób. Vidyard, z drugiej strony, ma funkcje, ale cierpi na wiele niedociągnięć pod względem użyteczności .

Na szczęście masz inny darmowy rejestrator ekranu, który sprawia, że nagrywanie i udostępnianie wideo jest dziecinnie proste: ClickUp ! 🤩

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do pracy zaprojektowane dla wszystkich rodzajów Business, zarówno w przestrzeni edukacyjnej, jak i marketingowej. Oferuje ono bezproblemowe platformę do produkcji wideo , wyposażona w dedykowane funkcje do zarządzania Clipami, współpracy w czasie rzeczywistym, wsparcia potoku sprzedaży i zarządzania zadaniami.

Sprawdźmy, w jaki sposób ClickUp wnosi świeże spojrzenie do przestrzeni przesyłania wiadomości wideo, tworzenia, udostępniania i współpracy!

1. Używaj Clip by ClickUp do płynnego udostępniania wideo klientom i pracownikom

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego łącza do przeglądarki, które nie wymaga pobierania i może być oglądane natychmiast po nagraniu Clip by ClickUp to pełen funkcji rejestrator ekranu w aplikacji dostępny dla każdego, kto zarejestruje się na platformie! A kiedy mówimy, że jest hojny, mamy na myśli:

Brak limitów czasowych dla nagrań - niezależnie od tego, czy nagrywasz demo skierowane do klienta, czy też długi filmwideo szkoleniowe, Clip ma Twoje wsparcie!

Nagrania bez znaku wodnego nawet w planie Free Plan

Wyczyszczone przechwytywanie głosu

Platforma umożliwia nagrywanie całego ekranu, okna aplikacji lub zakładek przeglądarki. Natychmiastowe udostępnianie nagrania członkom zespołu, klientom lub zewnętrznym odbiorcom za pomocą bezpiecznego e-maila, publicznego lub prywatnego połączonego. Nie ma potrzeby dodatkowego pobierania, przesyłania lub eksportowania - wideo jest odtwarzane bezpośrednio w przeglądarce! Oprócz nagrań, możesz także przycinać strony internetowe i uzyskiwać zrzuty ekranu za pomocą Rozszerzenie ClickUp dla Chrome .

Jeśli chodzi o użyteczność, można rozpocząć pracę w ciągu kilku sekund. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić ClickUp i uzyskać dostęp do opcji Record Clip z zasobnika zadań w prawym dolnym rogu ekranu. 📹

Wszystkie nagrane klipy są wysokiej jakości i możliwość osadzenia za pomocą widoku Embed ClickUp . Ale oto prawdziwy urok - możesz zmienić swoje wideo w wykonalne zadania, dostarczyć kontekst kolejnych kroków i przypisać je widzom. To tak, jakby zamienić każdą wiadomość w przyjazne wezwanie do działania!

Ogólnie rzecz biorąc, jest to praktyczne narzędzie, jeśli chcesz zastąpić spotkania lub długie wątki e-mail bogatymi materiałami wideo. ClickUp integruje się z ponad 1000 programów, w tym Zoom , Microsoft Teams oraz Slack co sprawia, że udostępnianie zawartości jest jeszcze łatwiejsze!

2. Zrewolucjonizuj pracę zespołową dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

ClickUp wykorzystuje współpraca w czasie rzeczywistym na wyższy poziom, niezależnie od branży i celów. 💖

Powiedzmy, że pracujesz nad projektem zasięgowym - po prostu wykorzystaj ClickUp's wszechstronne funkcje do współpracy i powodzenia.

Bardzo interaktywne tablice ClickUp wprowadzają nowy poziom współpracy wydajności w projektach wideo . Używaj notatek samoprzylepnych, łączników i tekstów do wymiany perspektyw w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem. Jeszcze lepsze jest to, że otrzymujesz kolekcję Szablony Tablic dla wsparcia zadań takich jak burza mózgów pomysłów marketingowych, mapowanie procesów lub pisanie konspektów wideo.

Szukanie wideo współpraca przy zarządzaniu projektami ? Dzięki ClickUp możesz:

3. Kontroluj swój cykl pracy i pokonuj zadania dzięki ClickUp!

Zarządzaj zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracuj ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Zarządzanie zadaniami ClickUp jest prawdziwą potęgą dla wszystkich Business - niezależnie od tego, czy zajmujesz się projektem wideo, czy prowadzisz firmę zwinny zespół niestandardowy cykl pracy dla każdego projektu!

Z ponad 35 ClickApp do swojej dyspozycji, możesz automatyzację zadań wykonywanych ręcznie uruchom Cykle sprintów i uruchom nagrywanie ekranu jednym kliknięciem! Twórz zadania z niestandardowymi identyfikatorami zadań i przypisuj je do jednego lub wielu osobom przypisanym . Włącz Pola niestandardowe do dodawania atrybutów do zadań - na przykład można dodać link do samouczka Clip w polu niestandardowym, aby osoba przypisana nie miała problemów z zrobieniem zadania.

Możesz nawet przypisać komentarze jako elementy akcji, dzięki czemu nic nie umknie uwadze! 🤠

Aby poradzić sobie ze złożonymi projektami wideo, użyj funkcji Zależność od zadania funkcja logicznego podziału zadań na podzadania, takie jak Review scripts lub Test audiences. Wizualizuj je pod różnymi kątami i edytuj zbiorczo za pomocą funkcji Pasek działań zbiorczych . A dzięki powtarzającym się zadaniom i Przypomnienia już nigdy nie przegapisz ważnego terminu produkcji!

ClickUp to więcej niż narzędzie wideo!

Zarówno Loom, jak i Vidyard to znakomite narzędzia do tworzenia strategii wideo, ale dla wielu teamów korzystanie z tych produktów o ograniczonej wydajności może nadszarpnąć ich budżet. ClickUp może być bardziej ekonomiczną opcją, szczególnie dla małych i średnich teamów, które potrzebują możliwości nagrywania ekranu i zarządzania projektami w jednym. Rejestracja darmowego konta ClickUp odblokowuje świat usprawnionych, nieograniczonych samouczków wideo i narzędzi do zarządzania zadaniami współpracy - to wygrana dla Ciebie i Twojego zespołu! 🏆