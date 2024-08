10 najlepszych alternatyw i konkurentów Milanote w 2024 r. (bezpłatnych i płatnych)

Szukasz alternatywy dla Milanote? Nie ma problemu!

Milanote jest świetnym narzędzie do robienia notatek do badań, tworzenia pomysłów, kreatywności współpraca projektowa organizacja, tworzenie map myśli i diagramów.

Fani uwielbiają darmową wersję i prosty interfejs Milanote, ale nie jest on odpowiedni dla każdego. Na szczęście istnieją inne fantastyczne opcje. Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Milanote na 2024 rok, które pomogą Ci zorganizować kreatywne projekty.

Co to jest Milanote?

Milanote to popularna cyfrowa aplikacja do robienia notatek i narzędzie do współpracy, które pozwala organizować pomysły za pomocą dużych tablic wizualnych. Pozwala Tobie i Twojemu zespołowi udostępniać samoprzylepne notatki, listy rzeczy do zrobienia, linki, pliki, obrazy i przypomnienia.

Wielu użytkowników Milanote chwali jego zaawansowaną funkcjonalność, konkurencyjne ceny i możliwość personalizacji. Jest preferowany przez projektantów, pisarzy i innych kreatywnych profesjonalistów, którzy muszą uchwycić swoje pomysły, inspiracje i plany w wizualnym obszarze roboczym. 🎨

Żadne narzędzie nie jest jednak idealne dla wszystkich, a Milanote nie jest wyjątkiem. Świetnie nadaje się do wizualnej burzy mózgów i organizacji, ale niektórzy użytkownicy potrzebują więcej funkcji lub innego układu, aby zoptymalizować przepływ pracy swojego zespołu. I to jest w porządku!

Czego szukać w alternatywie dla Milanote

Jeśli szukasz alternatywy dla Milanote, założymy się, że potrzebujesz dodatkowych funkcji w swoim narzędziu do robienia notatek. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać, szukając kolejnego narzędzia do porządkowania notatek:

Łatwy podgląd kalendarza: Wiele narzędzi do robienia notatek oferuje funkcje planowania czasowego i zarządzania projektami w oparciu o kalendarz

Wiele narzędzi do robienia notatek oferuje funkcje planowania czasowego i zarządzania projektami w oparciu o kalendarz Integracje: Kilka alternatyw Milanote zapewnia integracje z innymi popularnymi narzędziami, aby ułatwić ci życie

Kilka alternatyw Milanote zapewnia integracje z innymi popularnymi narzędziami, aby ułatwić ci życie Śledzenie postępów: Znajdziesz kilka opcji śledzenia wskaźników ukończenia, statusów zadań i osi czasu - niezależnie od tego, czy chodzi o życie osobiste, czy pracę zawodową

Oczywiście Milanote ma kilka wspaniałych funkcji, których nie chcesz stracić! Oto kilka funkcji, o których warto pamiętać podczas przechodzenia na nowe narzędzie:

Elegancki interfejs: Upewnij się, że nowe narzędzie ma łatwy w użyciu i zrozumiały interfejs

Upewnij się, że nowe narzędzie ma łatwy w użyciu i zrozumiały interfejs Współpraca: Nie rezygnuj z pracy zespołowej! Współpraca w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla kreatywnych zespołów z funkcjami wspólnych notatek

Nie rezygnuj z pracy zespołowej! Współpraca w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla kreatywnych zespołów z funkcjami wspólnych notatek Burza mózgów : Będziesz potrzebował narzędzia, które jest wystarczająco elastyczne, aby umożliwić efektywną burzę mózgów

: Będziesz potrzebował narzędzia, które jest wystarczająco elastyczne, aby umożliwić efektywną burzę mózgów Konfigurowalne szablony: Poszukaj czegoś z wieloma konfigurowalnymi szablonami, aby zaoszczędzić czas

Poszukaj czegoś z wieloma konfigurowalnymi szablonami, aby zaoszczędzić czas Zarządzanie projektami: Organizowanie notatek w ramach zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy jest niezbędna w przypadku projektów, które wymagają wielu użytkowników

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Milanote w 2024 roku

Czy jesteś gotowy, aby wziąć zarządzanie zadaniami na wyższy poziom? Bądź podekscytowany, ponieważ mamy informacje na temat 10 najlepszych alternatyw Milanote!

Narzędzia te usprawnią przepływ pracy i utrzymają zespół na właściwym torze. Zanurzmy się i zobaczmy, które z nich jest idealne dla Ciebie.

Wcielaj swoje pomysły w życie lub po prostu zrelaksuj się, rysując odręcznie na tablicach ClickUp na telefonie komórkowym

Stawiamy na opinie użytkowników, co w dużej mierze przyczyniło się do przyznania ClickUp najwyższego miejsca. Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Tylko w tym roku, ClickUp znalazł się na szczycie listy G2 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2024 roku ! 🏆 🙌

ClickUp to darmowe narzędzie do zarządzania projektami ze wszystkim, czego można wymagać od alternatywy Milanote.

Połącz burzę mózgów ze śledzeniem postępów za pomocą ClickUp Mind Maps . Będziesz używać cele projektu i zadania, aby stworzyć wizualne procesy krok po kroku, które ożywią Twoją oś czasu. A nasze szablony map myśli ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Łatwe dostosowywanie tablic poprzez dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów

Połącz swój zespół za pomocą Tablice ClickUp , która pozwala zobaczyć aktywność wszystkich osób, niezależnie od tego, czy pracują obok siebie, czy w różnych krajach. Każdy może dodawać notatki, umieszczać swoje kreatywne pomysły na płótnie i przeprowadzać burze mózgów współpraca w czasie rzeczywistym .

Zarządzaj projektami w widoku z góry za pomocą aplikacji Tablica Kanban ClickUp . Funkcje "przeciągnij i upuść", sortowanie zadań i filtrowanie sprawiają, że nasz konfigurowalny system Kanban jest tak zwinny, jak Twój zespół.

I nie zapomnij Automatyzacja ClickUp ! Możesz dostosować gotowe Automatyzacje do swoich potrzeb, dzięki czemu rutynowe zadania będą wykonywane automatycznie, a Twój zespół będzie mógł skupić się na ważniejszych rzeczach.

ClickUp najlepsze cechy

Twórz piękne wiki, dokumenty i nie tylko za pomocąDokumenty ClickUp i łączyć je z przepływami pracy, aby móc realizować pomysły wraz z zespołem

Wizualizuj, organizuj i podsumowuj swoje kreatywne pomysły za pomocą konfigurowalnej aplikacjiSzablon mapy koncepcyjnej ClickUp* Skorzystaj zszablony briefów kreatywnych,szablony śledzenia nawykóworazszablony przepływu pracy aby upewnić się, że Twój zespół jest na bieżąco

Kompatybilność z komputerami Mac, iPhone'ami, iPadami, systemami Linux, Windows, Android i większością przeglądarek pozwala zespołom pracować na różnych platformach

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi, abyzarządzanie przepływem pracy łatwiejsze dla wszystkich, w tym Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab i Outlook

Dostosuj interfejs użytkownika i pulpity nawigacyjne, aby członkowie zespołu mieli wszystko, czego potrzebują, na wyciągnięcie ręki

Uzyskaj dostęp do wszystkich wyżej wymienionych funkcji bez ponoszenia żadnych kosztów, korzystając z planu Free Forever

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce korzystania z funkcji ClickUp (rozwiązane dzięki mnóstwu darmowych samouczków wideo!)

Niektóre funkcje są dostępne tylko w przeglądarce i aplikacjach komputerowych (np. cyfrowa tablica do współpracy)

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (8,700+ recenzji)

4.7/5 (8,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opinii)

2. Evernote

Evernote to wiodące oprogramowanie do tworzenia notatek, które istnieje od 2008 roku. Ta prosta aplikacja do robienia notatek ustanowiła standard dla branży obok Microsoft OneNote. Jest popularna wśród małych zespołów, które chcą zarządzać listami rzeczy do zrobienia, organizować zadania i (zgadłeś) robić notatki.

Zamiast wizualnej tablicy, takiej jak Milanote, Evernote wykorzystuje notatniki i tagi do organizowania pomysłów i informacji. Aplikacja istnieje już od jakiegoś czasu, ale posiada zaktualizowane funkcje, takie jak dostęp do plików offline, tryb ciemny i obsługa odręcznych notatek. ✏️

Wypróbowałeś już tę aplikację? Istnieje wiele innych aplikacji Alternatywy dla Evernote dla tych, którzy chcą sprawdzić inne opcje.

Najlepsze funkcje Evernote

Korzystanie ze specjalistycznych funkcji tworzenia notatek, takich jak skanowanie dokumentów, wycinanie stron internetowych, integracja z kalendarzem i odręczne notatki

Organizowanie pomysłów i notatek za pomocą tagów, które ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji

Dostęp do podstawowych funkcji dla osób indywidualnych i małych zespołów w wersji bezpłatnej

Możliwość pracy wieloplatformowej z aplikacjami desktopowymi i mobilnymi kompatybilnymi z systemami Windows, iOS i Android

Ograniczenia Evernote

Organizacja i formatowanie dokumentów nie oferują tak wielu funkcji, jak niektóre inne narzędzia do robienia notatek

Użytkownicy zgłaszają słabą kompatybilność z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ta alternatywa Milanote wysyła powtarzające się wiadomości o sprzedaży do swoich darmowych użytkowników i ogranicza darmowych użytkowników do 50 notatników

Ceny Evernote

Darmowy

Personal: $14.99/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$14.99/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Profesjonalny: $17.99/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive to narzędzie do zarządzania projektami z wieloma funkcjami wspierającymi kreatywne zespoły. Zakończ fragmentaryczne przepływy pracy i prowadź swoje projekty od początku do końca za pomocą jednego interfejsu opartego na danych.

W przeciwieństwie do swobodnej tablicy wizualnej Milanote, Rodeo Drive kładzie nacisk na organizację i zarządzanie finansami. Możesz robić notatki na temat swoich projektów, zarządzać obciążeniem zespołu dzięki dokładnemu planowaniu zadań i korzystać z zarządzania projektami opartego na kalendarzu, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Najlepsze cechy Rodeo Drive

Usprawnienie współpracy zespołowej i zarządzania projektami dzięki prostym funkcjom przydzielania zadań, harmonogramom projektów i prostej aplikacji do robienia notatek

Uzyskiwanie wglądu w projekty za pomocą funkcji raportowania w celu nadzorowania śledzonego czasu i wydajności zespołu

Integracja z QuickBooks i Xero dousprawnić proces księgowania* Skorzystaj z funkcji budżetowania i raportowania finansowego, aby monitorować kondycję finansową swoich projektów przez cały cykl ich życia

Ograniczenia Rodeo Drive

Darmowy plan jest ograniczony do 10 użytkowników i nie zapewnia dostępu do niektórych zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak funkcji w porównaniu z innymi aplikacjami do prowadzenia notatek

Ceny Rodeo Drive

Darmowy

Achiever: $14.99/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

Oceny i recenzje Rodeo Drive

G2: 4.5/5 (4+ recenzji)

4.5/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

4. Miro

Miro to narzędzie do tworzenia map myśli dla zespołów, które chcą uchwycić, uporządkować i zorganizować swoje pomysły. Ułatwia płynną współpracę za pomocą czatu i komentarzy, automatycznie organizuje mapy myśli za pomocą jednego kliknięcia i dodaje zawartość do nieskończonego płótna, aby zilustrować swoje pomysły.

Jako super elastyczna alternatywa dla Milanote, Miro wyróżnia się takimi funkcjami jak udostępnianie ekranu, tryb prezentacji i konferencje zespołowe. Posiada bibliotekę przyjaznych dla użytkownika szablonów, które pomagają wygładzić krzywą uczenia się, niezależnie od tego, nad jakim projektem pracujesz.

Dla tych, którzy już wypróbowali tę aplikację, istnieje wiele Alternatywy dla Miro -masz opcje!

Najlepsze cechy Miro

Użyj tablicy do kreatywnej burzy mózgów, mapy myśli do przechwytywania pomysłów i tablicy planowania, aby stworzyć wizualną reprezentację każdego projektu

Importuj arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel i Google Sheets za pomocą jednego kliknięcia, dzięki integracji Miro

Użyj szablonu kalendarza mediów społecznościowych, aby śledzić pomysły na kampanie, robić notatki na temat projektów i utrzymywać swój zespół na bieżąco we wszystkich profilach społecznościowych

Tworzenie niestandardowych narzędzi i wtyczek przy użyciu HTML, JavaScript i CSS

Ograniczenia Miro

Darmowy plan jest ograniczony do jednego obszaru roboczego, co niektóre zespoły z wieloma użytkownikami uważają za zbyt ograniczające

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy w edytorze tekstu i funkcjach przeciągania i upuszczania, a także potrzebę obsługi Markdown w aplikacji notatek

Ceny Miro

Darmowy

Starter: $10/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc

$10/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc Biznes: $20/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$20/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4.8/5 (ponad 5,100 recenzji)

4.8/5 (ponad 5,100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ opinii)

5. Pojęcie

Notion to elegancki obszar roboczy do współpracy, sporządzania notatek i list rzeczy do zrobienia. Zespoły używają go do organizowania zadań w tablice Kanban, widoki kalendarza i tabele. To oprogramowanie do zarządzania zadaniami łączy elastyczne notatki, listy rzeczy do zrobienia i wiki, informując i łącząc członków zespołu.

Jako kolejna świetna alternatywa dla Milanote, Notion łączy kilka narzędzi w jednym pulpicie nawigacyjnym z prostym układem, zapewniając jednocześnie dodatkowe funkcje, takie jak arkusze kalkulacyjne. Jego struktura oparta na blokach umożliwia tworzenie niestandardowych baz danych, stron i innych elementów w celu zaspokojenia potrzeb związanych z zarządzaniem projektami.

Dostępnych jest mnóstwo Alternatywy dla pojęcia jeśli już wypróbowałeś ten. 👀

Notion najlepsze cechy

Zachowaj dane swojego zespołusesje burzy mózgów i kreatywne pomysły dzięki prostej funkcji sprawdzania gramatyki

Użyj Notion API, aby zintegrować swoje strony i bazy danych z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół, aby uzyskać pełną wszechstronność

Projektuj niestandardowe przestrzenie współpracy, osie czasu projektów, tablice Kanban, kalendarze i listy zadań, które mają wszystko, czego potrzebujesz

Współpracuj z wieloplatformowymi zespołami, korzystając z uproszczonego pulpitu nawigacyjnego, który utrzymuje wszystkich na tej samej stronie

Ograniczenia Notion

Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas wdrażania i potrzebę większej konfiguracji niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania projektami

Niektóre recenzje wspominają, że interfejs użytkownika aplikacji mobilnej jest mylący lub trudny w nawigacji

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $10/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc

$10/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc Biznes: $18/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$18/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

6. Asana

Asana to wiodące narzędzie do zarządzania pracą i projektami, które pomaga zespołom różnej wielkości realizować swoje pomysły i dotrzymywać terminów. Wyróżnia się w zarządzaniu listą rzeczy do zrobienia z fantastycznym śledzeniem postępu zadań. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala użytkownikom zmieniać widoki, ustalać priorytety zadań i robić notatki związane z projektem.

Asana może być dobrym rozwiązaniem, jeśli szukasz bardziej zorganizowanej alternatywy dla Milanote i nie masz nic przeciwko utracie funkcji swobodnej burzy mózgów. Wykorzystaj kamienie milowe projektu, niestandardowe pola i zależności zadań, aby ułatwić życie całemu zespołowi.

Czy znasz już aplikację Asana? Możesz wybierać spośród kilku innych Alternatywy dla Asany aby znaleźć lepsze dopasowanie.

Najlepsze cechy Asany

Śledź postępy projektu, powiadamiaj wszystkich członków zespołu o aktualizacji zadań i zostawiaj komentarze z @ wzmiankami, aby komunikować się w czasie rzeczywistym

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki przejrzystemu interfejsowi, który minimalizuje krzywą uczenia się dla członków zespołu

Wybierz widok tablicy, listy lub osi czasu, aby wizualnie zorganizować swój projekt w sposób, który Ci odpowiada

Korzystaj z automatyzacji, aby zajmować się drobnymi sprawami i oszczędzać czas członków zespołu

Ograniczenia Asany

Niektóre zespoły zgłaszają brak funkcji dostosowywania pulpitu nawigacyjnego i funkcji śledzenia projektów

Niektóre recenzje wspominają o braku zaawansowanych funkcji i elastyczności przy korzystaniu z bezpłatnego planu (na wielu urządzeniach)

Cennik Asana

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Premium: $13.49/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc

$13.49/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc Biznes: $30.49/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$30.49/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

7. Google Keep

Google Keep to osobista aplikacja do robienia notatek zaprojektowana bardziej dla konsumentów niż współpracujących zespołów. Jest to idealna opcja do organizowania myśli i robienia notatek na bieżąco. Dostosuj interfejs, dodawaj obrazy i korzystaj z nieograniczonej przestrzeni dyskowej na wszystkie swoje pomysły.

Możesz korzystać z Google Keep za darmo, aby śledzić swoje osobiste notatki, genialne pomysły i myśli. Jest to alternatywa dla Milanote dla tych, którzy nie korzystają z funkcji współpracy i nie potrzebują funkcji zarządzania projektami. 🌻

Najlepsze funkcje Google Keep

Korzystaj z Google Keep na Androidzie, iOS i Chrome, aby łatwo robić notatki bez względu na to, gdzie jesteś

Korzystaj z bezpłatnego dostępu do wszystkich funkcji tworzenia notatek; wszystko, czego potrzebujesz, to konto Gmail

Zapisywanie plików na Dysku Google za pomocą jednego kliknięcia, aby uzyskać wygodniejszy dostęp do notatek

Rób szybkie i łatwe notatki podczas przeglądania stron internetowych, oszczędzając czas i porządkując swoje pomysły

Ograniczenia Google Keep

Notatki Keep nie są dostępne w trybie offline, chyba że korzystasz z Chromebooka

Nie jest przeznaczony do współpracy, pracy zdalnej ani zarządzania projektami

Cennik Google Keep

Darmowy

Oceny i recenzje Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

8. Nuclino

Nuclino to przestrzeń robocza do współpracy z lekkim interfejsem użytkownika, który pomaga zespołowi pozostać skupionym. Zapewnia funkcję szybkiego wyszukiwania i pozwala użytkownikom ujednolicić wszystkie swoje projekty, wiedzę i dokumenty na jednej platformie.

Nuclino kładzie nacisk na najważniejsze elementy, oferując widok dla każdego przepływu pracy. Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji obecnych w innych alternatywach Milanote na tej liście, ale pięknie wykonuje funkcje, które zawiera.

Najlepsze cechy Nuclino

Przełączanie się między widokami listy, tablicy, tabeli i wykresu w celu zmiany sposobu wizualnej eksploracji pomysłów i wiedzy zespołu

Współpraca z członkami zespołu z całego świata w czasie rzeczywistym przy użyciu szybkiej i niezawodnej platformy

Minimalizacjaprzełączanie kontekstu i pożegnaj się z chaosem związanym z zarządzaniem folderami i plikami, przechowując wszystko we wspólnym obszarze roboczym współdzielonym przez zespół

Pracuj z członkami zespołu korzystającymi z różnych platform na urządzeniach z systemami Windows, macOS, Linux, iOS i Android

Ograniczenia Nuclino

Niektóre recenzje wspominają o braku integracji z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami

W oparciu o opinie klientów, Nuclino może nie być pomocne w przypadku dużych baz danych i zespołów

Ceny Nuclino

Darmowy

Standard: $5/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc

$5/miesiąc na użytkownika płatne co miesiąc Premium: $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

Bonus: Sprawdź top 10 Nuclino Alternatywy i konkurenci

9. Roam Research

Roam Research to oparte na chmurze narzędzie do robienia notatek, które utrzymuje porządek w badaniach i dokumentach. Umożliwia tworzenie notatek punktowych, łączenie notatek, automatyczne zapisywanie pracy i przechowywanie notatek w bocznej zakładce w celu szybkiego odwoływania się do nich podczas wyszukiwania w Internecie.

Roam działa jak wiki z automatycznymi linkami zwrotnymi, dzięki czemu użytkownicy mogą łączyć swoje notatki i pomysły za pomocą nakładających się hierarchii. Wykorzystaj ją do wspólnego zarządzania wiedzą w zdalnych zespołach, aby każdy mógł dzielić się swoimi pomysłami, organizować swoje myśli i być bardziej produktywnym.

Najlepsze cechy Roam

Przełączaj się między funkcjami, takimi jak zarządzanie projektami, progresywne podsumowanie i bullet journaling, aby za każdym razem uzyskać idealny format

Śledź swoje badania za pomocą dwukierunkowych linków, tagów z linkami wstecznymi i poszczególnych stron

Stwórz połączoną sieć wiedzy, do której Twój zespół może wnosić wkład i na której może polegać we wszystkich projektach

Współpracuj z wieloplatformowymi zespołami, korzystając z przestrzeni roboczej online, do której każdy ma dostęp

Ograniczenia Roam

Prosty interfejs może utrudniać funkcjonalność niektórym zespołom na podstawie opinii użytkowników

Nie ma darmowej wersji, a niektóre recenzje wspominają o frustracji związanej z brakiem przejrzystości cen

Ceny Roam

Plusy: $15/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc

Oceny i recenzje Roam

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

10. Trello

Trello jest jednym z najlepszych narzędzi Kanban, dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi. Brakuje mu elastyczności Milanote, ale wielu użytkowników uważa, że ta bardziej sztywna struktura często ułatwia organizację pracy.

Trello oferuje obszerną bibliotekę dodatków (zwanych też wtyczkami), które pozwalają dodawać funkcje i integracje potrzebne do każdego projektu lub zespołu. Nawet bez dodatków Trello ułatwia wizualizację listy rzeczy do zrobienia, zarządzanie nadchodzącymi zadaniami oraz tworzenie niestandardowych tablic i kart do śledzenia terminów, szczegółów projektu i plików. 📚

Czy wypróbowałeś już Trello? Masz do dyspozycji kilka niesamowitych Alternatywy dla Trello do wyboru.

Najlepsze cechy Trello

Przełączanie się między widokami tablicy, kalendarza, pulpitu nawigacyjnego, osi czasu, tabeli, mapy i obszaru roboczego w celu uzyskania nowego spojrzenia na projekt

Uzyskaj widok projektu z góry na dół za pomocą struktury tablicy Kanban, aby śledzić postępy pod każdym kątem

Uporządkuj swoją pracę za pomocą tablic i kart, do których cały zespół ma dostęp, które może udostępniać, aktualizować i komentować

Skorzystaj z ponad 200 integracji, aby połączyć wszystko w jednym prostym obszarze roboczym

Ograniczenia Trello

Według opinii, brak dodatkowych funkcji zarządzania projektami, takich jak raporty i analizy, utrudnia realizację niektórych projektów

Niektóre dodatki nie są dostępne dla darmowych użytkowników

Ceny Trello

Darmowy

Standardowy: 6 USD/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc

6 USD/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc

$12.50/miesiąc za użytkownika płatne co miesiąc Enterprise: $17.50+/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

