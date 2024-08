10 Beste Dingen 3 Alternatieven voor Taakbeheer in 2024

Er zijn drie dingen die we leuk vinden aan Things 3: de strakke gebruikersinterface, verschillende agenda-integraties en het klinkt als een trilogie van klassieke monsterfilms. Heeft iemand Things 1 en 2 gezien? 🧟‍♀️

Maar zelfs onze favoriete dingen hebben hun gebreken en Things 3 is daarop geen uitzondering. Toegankelijkheid, prijs, algemene functionaliteit en gebrek aan samenwerkingsmogelijkheden laten veel te wensen over als het gaat om Things 3.

wat doe je dan?

Je gaat op zoek naar een alternatief dat elk gat in de functionaliteit kan opvullen, en nog veel meer. En wij zijn er om je te helpen!

Met alle productiviteitsapps die er zijn, kan het overweldigend zijn om elders te zoeken. Wij helpen je je opties te sorteren met deze lijst van de negen beste Things 3 alternatieven.

Wat moet je zoeken in een Things 3 alternatief?

Things 3 is alleen beschikbaar binnen het Apple ecosysteem, wat betekent dat je een Mac, iPhone of iPad nodig hebt om het te gebruiken. En omdat er geen webgebaseerde app is, heb je alleen toegang tot je takenlijsten vanaf je apparaten, niet vanaf elk apparaat met internettoegang.

Snel notities maken, opmaken met uitgebreide bewerkingsfuncties en de ingevoerde gegevens omzetten in bij te houden taken die u overal kunt openen

Hoewel er geen doorlopende abonnementskosten zijn voor Things 3, is er ook geen gratis versie van deze app. Bovendien moet je voor elk iOS-apparaat apart betalen ($49,99 om het aan je Mac toe te voegen, $19,99 om het aan je iPad toe te voegen en $9,99 om het aan je iPhone of Apple Watch toe te voegen, voor een totaal van $80).

Er zijn ook geen samenwerkingsfuncties, dus deze app werkt beter voor individuen dan voor teams. Zelfs individuen die een strandvakantie willen plannen met hun beste vriendinnen moeten misschien ergens anders zoeken om iedereen op één lijn te krijgen. 🏝️

Als we op zoek zijn naar het beste alternatief voor Things 3, willen we een app met vergelijkbare sterke punten, maar met minder nadelen. Hier is onze checklist van functies en kenmerken die elke goede takenlijst-app zou moeten bieden:

Gebruiksvriendelijk ontwerp

Sjablonen voor takenlijsten voor een snelle installatie

Een web-app

Functies voor samenwerking

Gratis of betaalbare plannen

De 10 beste Dingen 3 Alternatieven om te gebruiken in 2024

Dit zijn een paar van onze favoriete Things 3 alternatieven. Hoewel ze geen van allen in bruine papieren verpakkingen met touwtjes worden geleverd, bieden deze negen apps een sterke combinatie van de bovenstaande functies en bevatten ze opties voor iOS-, Android- en Microsoft-gebruikers.

Maak duidelijke, multifunctionele takenlijsten om uw ideeën eenvoudig te beheren en overal te werken met een ClickUp Takenchecklist

ClickUp is niet alleen een tool voor taakbeheer, het is een hele gereedschapskist. 🛠️

Apps voor takenlijsten zijn gemaakt voor individuen en tools voor projectbeheer zijn gebouwd voor teams, ClickUp is gebouwd voor beide. De krachtige functies zijn geschikt voor projecten van elke grootte. Dus of u nu een zoektocht naar een appartement of een productlancering probeert te organiseren, ClickUp kan u helpen om het voor elkaar te krijgen.

Dit platform beschikt over creatieve ruimtes, zoals ClickUp Whiteboards en Docs, waar u uw ideeën kunt brainstormen, en projectborden waar u geneste Taak Checklists en wijs ze toe aan andere leden.

Met een intuïtieve gebruikersinterface met drag-and-drop-functionaliteit en honderden dynamische functies voor taakbeheer, zoals Tags, Checklists en aangepaste velden, kunt u uw workflow op uw eigen manier organiseren. En met ClickUp's desktop-, web- en mobiele apps voor iPhone of Android hebt u overal toegang tot uw werk.

Beste functies

ClickUp's Sjabloonbibliotheek met meer dan 1.000 kant-en-klare bronnen voor elk gebruik, inclusief deSjabloon voor taakbeheer en deSjabloon "Getting Things Done om uw takenlijst snel op te stellen

ClickUp Documenten zijn ideaal voor brainstormen en het organiseren van uwClickUp Taken. Als u de GTD-methode (Getting Things Done) voor taakbeheer gebruikt, helpt Docs u georganiseerd te blijven tijdens de fase waarin u ideeën vastlegt

Met de samenwerkingsfuncties kunt u taken en deadlines aan andere mensen toewijzen. Je kunt ook opmerkingen achterlaten, chatten en documenten naast elkaar bewerken

Ingebouwde tijdregistratie helpt u te visualiseren hoe lang verschillende taken duren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen over deadlines in de toekomst

Dankzij integraties kunt u uw ClickUp takenlijst eenvoudig verbinden met uw Apple, Outlook of Google Agenda app

Beperkingen

Omdat ClickUp zoveel aanpasbare functies heeft, kan er een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Niet alle functies van ClickUp zijn beschikbaar in het gratis plan

Prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.350+ beoordelingen)

4.7/5 (8.350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.720+ beoordelingen)

2. Workflowy

via Workflowy Het motto van Workflowy is "een eenvoudigere manier om je werk te organiseren" Eenvoud is verreweg de grootste kracht van Workflowy.

Met deze app voor taakbeheer kun je geneste lijsten met opsommingstekens maken, zodat je je hoofdtaken in één lijst kunt organiseren en vervolgens elk opsommingsteken kunt opsplitsen in subtaken door een geneste lijst onder je hoofdtaak toe te voegen.

Je kunt opsommingstekens blijven opsplitsen in verdere nesten, zodat je subtaken, sub-subtaken, sub-subtaken, enzovoort kunt toevoegen.

Workflowy is beschikbaar als web-app, als desktop-app voor Windows, MacOS en Linux, en als mobiele app voor iOS of Android.

Beste functies

Het eenvoudige ontwerp maakt deze app ongelooflijk makkelijk te gebruiken zonder leercurve of opstarttijd

Met de intuïtieve samenwerkingsfuncties kun je iedereen uitnodigen voor je lijst door een link te delen, en je kunt permissies voor alleen bekijken of bewerken geven aan elk van je medewerkers

Beperkingen

Workflowy heeft beperkte opmaakopties, waardoor het moeilijker kan zijn om in een oogopslag onderscheid te maken tussen uw taken

De gebruikersinterface is niet point-and-click zoals veel van de andere apps op deze lijst, en het kan zijn dat je verschillende sneltoetsen moet leren om dit platform effectief te gebruiken

Prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $4,99 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

3. Google-taken

via Google TakenBord Als u al vertrouwd bent met Google Workspace, dan Google Taken kan gemakkelijk in uw bestaande workflow passen.

Hoewel gebruikers vroeger klaagden dat Google Tasks een aantal belangrijke functies miste die andere takenlijsten wel boden (zoals synchronisatie met je agenda-app), hebben recente updates grote verbeteringen aangebracht. Deze app belichaamt dus echt de "Als het eerst niet lukt..." mantra. 🏅

Nu worden alle taken die je krijgt via Gmail, afspraken die je toevoegt aan Google Agenda of herinneringen die je instelt via Google Assistant in realtime toegevoegd aan de Taken-app. Je hoeft dus niet meer te pingpongen tussen apps. 🏓

Als je nu Google Taken raadpleegt, zie je al je dagelijkse taken op één plek. Omdat het gemaakt is door Google, is het een geweldige app voor Android-gebruikers, maar ze bieden ook apps voor iOS en desktop.

Beste functies

Als je al deel uitmaakt van het Google-ecosysteem, kun je dankzij realtime synchronisatie met andere Google-apps eenvoudig al je taken op één plek organiseren

Dankzij de functies voor delen die vergelijkbaar zijn met delen in Google Documenten kun je anderen uitnodigen om je lijsten te bekijken of te bewerken

Met kanban-borden kun je de voortgang van je taken bijhouden of je takenlijsten ordenen op thema's

Beperkingen

Google Taken is absoluut een takenlijst-app en geen projectmanagementtool. Er zijn geenkalenders voor projectbeheeren de functies zijn niet geavanceerd genoeg om complexe projecten te organiseren

Als je meer dan één Google-account gebruikt, zoals aparte werk- en privéaccounts, kun je niet al je taken op één plek zien. Je moet de gekoppelde Taken-account van elke Google-account afzonderlijk controleren

prijzen ####

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. 2Do

via 2Do 2Do is een functierijke app voor takenlijsten met een gebruikersinterface die zelfs ontwerpers bewonderen.

Zelfs met de mogelijkheid om te sorteren, filteren, taggen, locaties toe te voegen, datumbereiken in te stellen en batchgewijs te bewerken, is een van de meest indrukwekkende dingen van 2Do dat het zoveel functies in zo'n strakke lay-out past. 🧹

Je kunt deze app gebruiken om een eenvoudige takenlijst of soortgelijke dingen 3 op te zetten, je kunt het gebruiken om een Gedane Dingen (GTD) productiviteitsplan waarin u uw ideeën vastlegt en je werk prioriteert .

2Do verkoopt zichzelf als een persoonlijke taakbeheerder, en het is zeker gebouwd voor individuele productiviteit, niet voor teamproductiviteit. Deze app is voor de eenzame wolven van deze wereld. 🐺

Het is ook het beste voor Mac-gebruikers. Dit platform begon als een takenlijstprogramma voor Mac en iOS-apparaten, maar is nu ook beschikbaar als Android-app. De desktopversie is nog steeds alleen beschikbaar op MacOS.

Beste functies

Locatiegebonden meldingen herinneren je aan taken, zoals "boodschappen doen" of "de stomerij ophalen", wanneer ze in de buurt zijn en makkelijk te voltooien zijn

Geavanceerde planningsfuncties maken het makkelijk om terugkerende taken in te stellen met elke gewenste frequentie

Geavanceerd zoeken betekent dat je meerdere projecten en honderden taken tegelijk kunt plannen, zonder ook maar één taak uit het oog te verliezen

Beperkingen

Het prijsmodel voor 2Do lijkt erg op dat van Things 3, wat betekent dat er geen gratis versie is. Je betaalt een eenmalig bedrag en hebt toegang om het programma op maximaal vijf apparaten te installeren

Er zijn geen samenwerkingsfuncties, dus je kunt anderen niet uitnodigen om je lijsten te bewerken of taken toe te wijzen

prijzen ####

Licentie voor één gebruiker: $49,99

$49,99 Licentie voor meerdere gebruikers: $149,99

Beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (2+ beoordelingen)

3.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. Weg

via Weg Als gamification de enige manier is waarop je jezelf kunt overtuigen om iets te doen, dan snappen we dat. We hebben allemaal wel eens wat extra motivatie nodig. De app Gone biedt die motivatie door te fungeren als je afteltimer in een productiviteitsspel. ⏱️

Zodra je een to-do-item toevoegt, is het slechts 24 uur beschikbaar in je lijst voordat het verdwijnt. Voltooi al je taken om de dag te winnen.

Je krijgt meldingen wanneer taken bijna verdwijnen, zodat je ze op het nippertje kunt aanpakken. En aan het einde van de week krijg je een score die laat zien welk percentage van je taken je binnen 24 uur hebt voltooid. Dit systeem kan je een beter idee geven van hoeveel je op een dag kunt bereiken en het kan je helpen om sterker te worden in je werk werkdrukbeheer vaardigheden terwijl je bezig bent.

Beste functies

Het gamification-element van deze app kan je motiveren om meer taken uit te voeren

Het eenvoudige ontwerp van de checklist is makkelijk te gebruiken zonder leercurve

De 24-uurs tijdlijn helpt je te concentreren op je dagelijkse taken en te voorkomen dat je jezelf overbelast

Beperkingen

Gone is alleen beschikbaar als mobiele app voor iOS-apparaten. Het is niet beschikbaar voor desktop of Android, en je hebt er alleen toegang toe vanaf je iPhone of iPad-niet vanaf elk apparaat met internet

Verdwenen taken kunnen ertoe leiden dat sommige items op je takenlijst door de mazen van het net vallen of dat je items meerdere keren opnieuw moet invoeren voordat je ze gedaan krijgt

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. Akiflow

via Akiflow Deze app is voor de supertaskers. 🦸

Zoveel als taakplanningssoftware omdat het een takenlijst is, helpt Akiflow u om uw to-dos en uw agenda tegelijkertijd bij te houden. Het integreert ook met andere projectbeheertools, zoals ClickUp, Asana, Trello, Jira en Todoist, zodat u uw taken van meerdere platforms kunt importeren en Akiflow kunt gebruiken om elke taak te organiseren, prioriteren en plannen.

Deze app is een geweldige keuze voor gebruikers die een extreem gedetailleerde uitsplitsing van hun dagen willen. Het is beschikbaar als web app of als desktop app voor Mac of Windows. Mobiele apps voor iOS en Android worden momenteel in bèta getest.

Beste functies

Met tijdblokkering kun je items van je takenlijst naar je agenda slepen om ze direct in te plannen

De inbox- en agendafunctie vereenvoudigt het proces van het verzamelen en plannen van je taken door je takenlijst en agenda naast elkaar te tonen

Dankzij integraties kun je taken importeren uit je meest gebruikte apps, zoals Slack, Gmail, Notion en ClickUp, zodat je minder tijd kwijt bent aan het samenstellen van je taken

Beperkingen

Hoewel er een gratis proefversie van zeven dagen is, is er geen gratis plan en de maandelijkse tarieven zijn hoog in vergelijking met andere to-do-list apps

Veel gebruikers vinden de functies beter werken voortaakbeheer dan projectbeheerdus je hebt misschien een andere tool nodig als je complexe teamprojecten plant

Prijzen

Maandelijks plan: $24,99 per maand

$24,99 per maand Jaarplan: $14,99 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (30+ beoordelingen)

5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

Bekijk onze lijst van dichtbij_ alternatieven voor Akiflow

7. Microsoft om te doen

via Microsoft om te doen In 2015 kocht Microsoft Wunderlist, een van de populairste to-do list apps op dat moment. Ze namen de belangrijkste functies van Wunderlist, integreerden ze in Microsoft takenlijst en stopte met de eerste app ten gunste van To Do, dat integreert in het Microsoft 365 ecosysteem.

Dus als alles wat je doet via dat ecosysteem loopt, dan zal Microsoft To Do symbiotisch in je workflow passen.

Dit programma speelt mooi samen met Microsoft-planner en Outlook, en zal automatisch taken die zijn toegewezen in Planner of gemarkeerde e-mails in Outlook toevoegen aan je takenlijst. En hoewel deze app het meest geschikt is voor 365-gebruikers, is hij ook beschikbaar voor iOS of Android.

Beste functies

De lay-out van deze app lijkt veel op eendagelijkse plannerzodat je in staat bent om je dag en de week die voor je ligt te visualiseren in een vertrouwd formaat

Het is gemakkelijk om terugkerende taken te plannen, zelfs op een aangepast schema

U kunt samenwerken aan taken door items toe te wijzen aan andere mensen vanuit To Do of vanuit Microsoft Planner

Beperkingen

Hoewel To Do een aantal opties heeft om de visuele lay-out van de app aan te passen, zijn de opties beperkt en veel gebruikers klagen dat er niet genoeg geavanceerde opmaakfuncties zijn

Er is geen ingebouwde kalenderweergave, dus je kunt je taken alleen in lijstformaat bekijken

Prijzen

**Gratis

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.750+ beoordelingen)

8. Taskade

via TaskadeTaskade houdt het midden tussen een app voor persoonlijk taakbeheer en een app voor projectbeheer in teamverband, met functies die ergens tussen de twee in liggen. 🤸‍♂️

Het is een goede keuze voor individuele supergebruikers of voor kleine teams. Maar voor grote teams zijn de functies misschien niet robuust genoeg.

Als je iemand bent die zijn takenlijst meestal vanaf zijn mobiele apparaat raadpleegt, dan zul je dol zijn op het native app-ontwerp van Taskade. De app werkt snel en heeft opties voor widgets die je kunnen helpen bij het visualiseren van je to-dos en de voortgang van je project.

De mobiele app is beschikbaar voor iOS of Android. Er zijn ook desktop-apps voor Mac, Windows en Linux, en browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge.

Beste functies

Taskade maakt het gemakkelijk om zowel je professionele als persoonlijke to-dos in één app te beheren met aparte gebieden voor elk deel van je leven

De samenwerkingsfuncties omvatten niet alleen de mogelijkheid om taken aan teamgenoten toe te wijzen, maar ook een in-app videogesprekfunctie waarmee je face-to-face kunt chatten

Het heeft sterke functies voor het maken van notities voor brainstormen en documentatie, of voor de vastlegfase van je Getting Things Done-proces

Mogelijkheden voor schetsen om taken te beheren

Beperkingen

Taskade biedt slechts een paar integraties, dus je zult de meeste van je taken handmatig moeten toevoegen in plaats van ze automatisch te laten importeren

Veel gebruikers geven aan dat ze graag meer aanpassingsopties zouden zien en zeggen dat de interface onoverzichtelijk kan aanvoelen

Prijzen

Gratis

Startersprijs: $4 per maand

$4 per maand Plus: $8 per maand

$8 per maand Pro: $19 per maand

$19 per maand Zakelijk: $49 per maand

$49 per maand Ultimate: $99 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (25+ beoordelingen)

4.7/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (45+ beoordelingen)

9. Todoist

via Todoist Voor een app voor taakbeheer die eenvoudig, schoon en georganiseerd is, Todoist is een gebruiksvriendelijke optie.

Je kunt een dagelijkse basiscontrolelijst maken of je kunt meerdere projecten toevoegen en voor elk project een aparte checklist maken. Er zijn eenvoudige functies voor delen. En je kunt andere mensen uitnodigen voor je projecten en je taken delegeren aan familieleden of teamleden.

Deze app werkt met verschillende persoonlijke productiviteitsstrategieën, waaronder GTD en de Pomodoro techniek. Hoewel je het ook kunt gebruiken om eenvoudige teamprojecten te organiseren, is het een betere taakbeheertool dan een projectbeheertool.

Todoist is beschikbaar als desktop-app voor Mac, Windows of Linux, als mobiele app voor iOS of Android, en als browserextensie voor Chrome, Firefox, Edge en Safari.

Beste functies

Met natuurlijke taalaanwijzingen kun je een nieuwe taak of een aangepaste terugkerende planning maken door gewoon te typen wat er in je hoofd opkomt

Met de functie Projecten kun je aparteto-do-lijsten maken voor je werk, privéleven en andere categorieën* Met de functie Karma kunt u uw productiviteit visueel bijhouden met grafieken en diagrammen die uw voltooiingspercentage van taken weergeven

Beperkingen

Herinneringen zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Beperkte integraties maken het moeilijk om verbinding te maken met je e-mail, agenda of notitie-apps

Prijzen

Beginner/starter-plan: Gratis

Gratis Pro Plan: $4 per maand

$4 per maand Zakelijk Plan: $6 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (760+ beoordelingen)

4.4/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.250+ beoordelingen)

10. TickTick

via TickTick TickTick is een populaire app voor taakbeheer die individuen en teams helpt om georganiseerd en productief te blijven. Met TickTick kunnen gebruikers to-do lijsten maken, herinneringen instellen, taken plannen en samenwerken met anderen.

Beste eigenschappen

Ingebouwd Pomodoro-timer * Herinneringen voor schema's samen met locatie-gebaseerde waarschuwingen

Beschikbaar voor iOS (iPhone & iPad) en Android

Beperkingen

Geen native agendasynchronisatie

Beperkte integratiemogelijkheden

De gratis versie is beperkt tot slechts 99 taken (we zouden willen dat het op zijn minst een rond getal was 😏)

Prijzen

Basisplan kan worden opgewaardeerd naar Premiumplan voor $27,99 per jaar

Beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Zoek het juiste ding om dingen te vervangen 3

Ze zeggen dat de beste dingen in het leven gratis zijn, en je kunt ClickUp - een van de beste Things 3 alternatieven - nu gratis gaan gebruiken.

Met ClickUp heb je de kracht om je werkruimte jouw manier te organiseren. Je kunt aparte takenlijsten maken voor je werk en je privéleven en je kunt to-dos organiseren om langetermijndoelen te halen.

Plus, meer dan 1000 aanpasbare sjablonen om je door de taken te leiden die horen bij de belangrijkste momenten in het leven. Dus of u nu uw eerste huis gaat kopen, uw bruiloft gaat plannen of een inhoudskalender voor uw blog gaat maken, ClickUp helpt u om alles wat u moet doen uit te zoeken en gedaan te krijgen.

Het is de perfecte app voor het plannen van de kleine dingen, de grote dingen en alle dingen daartussenin. Probeer ClickUp vandaag gratis uit .