10 Beste Outliner Apps & Tools om Taken te Beheren in 2024

Voel je je overweldigd door meerdere Taken, naderende deadlines, ongeorganiseerde gedachten en verspreide aantekeningen? Dan heb je misschien een outliner app nodig. Ze brengen orde in je gedachten, aantekeningen en taken en maken je leven productiever en stressvrij.

Maar wat is een outliner app precies? Simpel gezegd is het een hulpmiddel dat je werkstromen voor het maken van aantekeningen en het plannen van taken structureert en vereenvoudigt door je te helpen complexe gedachten, lange aantekeningen en grote taken op te splitsen in kleine en beheersbare stukjes. ✨

Er zijn tegenwoordig veel outliner apps beschikbaar, dus het kan vervelend en tijdrovend zijn om de juiste app te vinden. Maar maak je geen zorgen! Wij hebben de top 10 outliner apps voor verschillende behoeften en gebruikssituaties op een rijtje gezet. Dus of je nu een drukke professional, eigenaar van een bedrijf, schrijver, onderzoeker of freelancer bent, er is een tool voor jou.

Wat moet je zoeken in een Outliner App?

Om de juiste outliner app voor jouw behoeften te kiezen, moet je de functies ervan grondig bekijken. Neem deze sleutel factoren in overweging:

Gebruiksvriendelijke interface: Een outliner app moet makkelijk te navigeren zijn, zodat het organiseren van je gedachten, aantekeningen en abonnementen eenvoudig is. Als de app complex lijkt, zoek dan naar uitgebreide documentatie en responsieve klantenservice om je te begeleiden

Een outliner app moet makkelijk te navigeren zijn, zodat het organiseren van je gedachten, aantekeningen en abonnementen eenvoudig is. Als de app complex lijkt, zoek dan naar uitgebreide documentatie en responsieve klantenservice om je te begeleiden Werkt onderweg: Kies een outliner app die overal beschikbaar is, klaar om je gedachten op elk moment vast te leggen. Zorg ervoor dat het werkt op het web, desktop en mobiel, en dat het een Chrome extensie heeft indien nodig

Kies een outliner app die overal beschikbaar is, klaar om je gedachten op elk moment vast te leggen. Zorg ervoor dat het werkt op het web, desktop en mobiel, en dat het een Chrome extensie heeft indien nodig Integratie met andere apps: Uw outliner app moet verbinding maken met andere apps die u dagelijks gebruikt, zoals uw e-mail, agenda, opslagruimte in de cloud of tools voor projectmanagement. Dit houdt uw werkstroombeheer soepel en efficiënt

Uw outliner app moet verbinding maken met andere apps die u dagelijks gebruikt, zoals uw e-mail, agenda, opslagruimte in de cloud of tools voor projectmanagement. Dit houdt uw werkstroombeheer soepel en efficiënt Teamvriendelijk: Als je deel uitmaakt van een team, kies dan een app met realtime samenwerking functies om iedereen op de hoogte te houden. En als je team uitbreidt, zorg er dan voor dat de app gemakkelijk meegroeit

Als je deel uitmaakt van een team, kies dan een app met realtime samenwerking functies om iedereen op de hoogte te houden. En als je team uitbreidt, zorg er dan voor dat de app gemakkelijk meegroeit Aanpassingsopties: Een outliner app moet naar wens kunnen worden aangepast, met functies zoals opmaakstijlen en kleuren, meerdere weergaven en aangepaste instellingen voor weergave (bijv. thema's, donkere modus, enz.)

De 10 beste outliner-programma's voor gebruik in 2024

Na grondig onderzoek en testen hebben we de top 10 outliner apps op de markt uitgekozen en hun unieke functies, limieten en beoordelingen van gebruikers uitgelicht. Laten we eens kijken.

1.

ClickUp

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform uitgerust met functies die het maken van aantekeningen en Taken gemakkelijk en leuk maken! Gebruik

ClickUp Taken

mindmaps, Whiteboards of Documenten als canvas voor uw creativiteit.

ClickUp hiërarchie

is een flexibel en aanpasbaar organisatorisch kader dat gebruikers in staat stelt hun projecten, taken en teams effectief te beheren.

ClickUp mindmaps

splitsen ingewikkelde ideeën op in hapklare brokken die u kunt ordenen in een bestelling die voor u logisch is. En als u bestaande projecten in ClickUp hebt of er een vanaf nul wilt plannen, bieden mindmaps een visueel overzicht voor een betere planning en organisatie.

ClickUp Whiteboards

zijn nog flexibeler, zodat uw ideeën vrij kunnen stromen met functies zoals plakbriefjes, de pentool en markeerstiften. Upload afbeeldingen, sluit links in en haal andere ClickUp- taken, documenten en mindmaps binnen voor een robuuster abonnement. Bovendien is het verplaatsen van deze elementen een fluitje van een cent, waardoor het ideaal is voor het verwerken van complexe gedachten, brainstormen over ideeën en het maken van Mindmaps

project abonnementen maken

.

Als je ooit

Notion

je zult houden van

ClickUp Documenten

nog meer. Maak een oneindig aantal pagina's en subpagina's in een document en maak aantekeningen en overzichten in uw documenten met opsommingstekens, tabellen, checklists en meer. En als je een visueel ingesteld persoon bent, zijn er aangepaste opties voor de styling van je tekst en de kleurcodering van verschillende secties. 🤩

Het beste deel? Al deze ruimtes zijn uitgerust met realtime samenwerkingstools om met een team te werken. En met een paar klikken maak je van elk element in je mindmap, Whiteboard of document een taak, wijs je die toe aan leden van je team en stel je deadlines in.

Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, geen zorgen. ClickUp's

bibliotheek van 1.000+ sjablonen

bevat alles wat u nodig hebt voor dagelijkse abonnementen, beheer

projectontwikkeling

en

tijdlijnen van projecten

en voortgang bijhouden met

rapporten over de status van projecten

.

ClickUp beste functies

Het platform is toegankelijk via het web en op alle desktop- en mobiele apparaten, met ondersteuning voor de donkere modus en offline werken

Sneltoetsen en het Slash Command menu maken het gemakkelijk om door uw werkruimte te navigeren, content te uploaden en geschikte formats voor tekst toe te passen

Er is uitgebreide functionaliteit voor projectmanagement met aangepaste velden en statussen, meerdere weergaven (bijv. Lijst, Kanban, Kalender, Gantt, enz.), herinneringen en automatisering voor het plannen van taken en het bijhouden van de voortgang

Het heeft native integraties met meer dan 100 apps, waaronder Gmail, Google Agenda, Google Drive, OneDrive en Dropbox

De exportopties voor ClickUp Docs zijn PDF, HTML, Markdown en afdrukken

ClickUp AI is toegankelijk in uw werkruimte en helpt u aantekeningen samen te vatten, ideeën te brainstormen, uw geschreven content te verbeteren en zelfs taken te genereren uit blokken tekst 🤖

De uitgebreide kennisbank, video tutorials, webinars en blog posts helpen u op weg en helpen u optimaal gebruik te maken van de functies

ClickUp limieten

Met zoveel functies vinden sommige nieuwe gebruikers ClickUp overweldigend

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app (nog niet!)

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. OmniOutliner

via

OmniOutliner

OmniOutliner is een outline-tool voor het organiseren van informatie en het plannen van eenvoudige projecten met opsommingstekens. Maak overzichten met meerdere lagen, zodat je gemakkelijker verbindingen tussen verschillende elementen kunt zien. Voeg aantekeningen toe en voeg afbeeldingen, audio, video's en PDF's toe aan elk element in je overzicht.

Of je nu een student, schrijver of manager van een klein team bent, OmniOutliner is een handige projectmanagement app om je ideeën en taken goed gestructureerd en eenvoudig te beheren.

OmniOutliner beste functies

Gebruik de afleidingsvrije modus om werkbalken en zijbalken te verbergen voor het maken van overzichten

Filter contouren om alleen rijen weer te geven met een specifiek trefwoord

Aangepaste sneltoetsen instellen om door uw werkruimte te navigeren en verschillende functies te openen

Het aantal rijen, woorden en tekens in je overzicht bijhouden met de informatie balk onderaan je document

Exporteer je overzichten naar verschillende formaten, waaronder platte tekst, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel en PowerPoint

Ondersteunt meer dan 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands en Italiaans

OmniOutliner beperkingen

Geen web app

Alleen toegankelijk op Mac- en iOS-apparaten

Geen gratis abonnement (alleen 14-daagse proefversie)

Dure betaalde abonnementen

OmniOutliner prijzen

Essentials (Mac) : $19,99 (eenmalige betaling)

: $19,99 (eenmalige betaling) Pro (Mac): $99,99 (eenmalige betaling)

$99,99 (eenmalige betaling) Essentials (iPhone en iPad): $19.99 (eenmalige betaling)

$19.99 (eenmalige betaling) Pro (iPhone en iPad): 49,99 dollar (eenmalige betaling)

49,99 dollar (eenmalige betaling) Pro abonnement (Mac, iPhone en iPad): $4.99/maand

OmniOutliner beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

3. Scrivener

via

Scrivener

Scrivener is een uitgebreid

schrijfprogramma

om lange content te schetsen en op te stellen. Hiermee kun je je schrijfwerk in kleine stukjes opdelen en ze tijdens het schrijven door elkaar husselen.

Moet je verschillende delen van je werk vergelijken om consistentie te garanderen? Met de native editor kun je tot vier documenten naast elkaar weergeven.

Bovendien kun je gerelateerde documenten eenvoudig samenvoegen in verzamelingen, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. Deze functies maken van Scrivener de ideale tool voor auteurs, romanschrijvers, onderzoekers, journalisten en scenarioschrijvers.

Scrivener beste functies

Ontgrendel alle functies met een eenmalige betaling 💰

Gebruik de outliner-tool om een gestructureerd overzicht van je manuscript te krijgen, het aantal woorden en andere metagegevens te bekijken en secties te reorganiseren als dat nodig is

Stel schrijfdoelen in voor je hele document of voor specifieke secties en houd het aantal woorden en tekens bij terwijl je schrijft

Schakel over naar volledig scherm om afleidingen te blokkeren en je te concentreren op het schrijven

Aangepaste sjablonen met aangepaste pictogrammen maken om aan nieuwe projectonderdelen te werken

Je voltooide werk exporteren naar Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB of Kindle

Scrivener beperkingen

Alleen beschikbaar op Windows, macOS en iOS

Geen web app

Steile leercurve

Geen gratis abonnement (alleen 30 dagen proefversie)

Scrivener prijzen

Scrivener voor Windows: $59,99

$59,99 Scrivener voor Mac: $59,99

$59,99 Scrivener voor iOS: $23,99

Aantekening: Voor elk platform moet je een aparte licentie kopen.

Scrivener beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (81 beoordelingen)

4.5/5 (81 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (188 beoordelingen)

4. Dynalist

via

Dynalist

Dynalist is een intuïtief hulpmiddel voor het maken van aantekeningen dat uw gedachten en taken organiseert met behulp van opsommingstekens. Maak een oneindig aantal genummerde lijsten, vouw lijsten samen en vouw ze uit om u op een specifiek idee te concentreren en gebruik tags en kleurcodes voor organisatie.

Bovendien maken de zoek- en filterfuncties het vinden van specifieke informatie een fluitje van een cent. Als je een "bullet denker" bent die zijn aantekeningen wil beheren, ideeën wil brainstormen en eenvoudige lijsten met taken wil bijhouden, dan is Dynalist de app voor jou.

Dynalist beste functies

Royaal gratis abonnement waarmee je onbeperkt items en documenten kunt maken

Beschikbaar via het web, desktop (Mac, Windows, Linux) en mobiel (Android en iOS)

Zet je opsommingstekens snel om in checklists of genummerde lijsten

Voeg aantekeningen toe aan elk opsommingsteken voor extra context

Aangepaste sneltoetsen maken voor navigatie, tekst formatteren en zoekacties

Synchroniseer uw data in Dynalist met Google Agenda via een native integratie 📅

Ondersteunt flexibele toestemmingen voor delen en samenwerking met uw team

Dynalist limieten

Uploads beperkt tot 50 MB grootte

Geen ingebouwde functies voor spelling- en grammaticacontrole

Export opties zijn beperkt tot OPML, platte tekst en geformatteerde tekst in vergelijking met andere outlining tools

Dynalist prijzen

Gratis abonnement

Pro: $9.99/maand

Dynalist beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (4 beoordelingen)

4.9/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (34 beoordelingen)

5. Taskade

via Taskade Taskade

is een

hulpmiddel voor productiviteit

dat aantekeningen maken, Taakbeheer en

team communicatie

in één gebruiksvriendelijke interface, waardoor het ideaal is voor individuen en kleine teams die hun werkstromen willen stroomlijnen.

Met Taskade hebt u de flexibiliteit om uw aantekeningen en taken weer te geven als lijsten, borden (Kanban), mindmaps en organigrammen, waardoor u informatie kunt visualiseren in de stijl van uw voorkeur.

Taskade beste functies

Intuïtieve interface en snel reagerende klantenservice

Toegang tot Taskade via een web app en op de belangrijkste platforms, waaronder Windows, MacOS, Linux, iOS en Android

Maak meerdere werkruimtes voor verschillende teams, met subruimtes voor specifieke projecten binnen deze teams

Maak een lijst met taken, wijs items toe aan je team, stel deadlines in en houd de voortgang bij

Samenwerken met je team via commentaar, chatten en video calls

Gebruik een van de meer dan 500 sjablonen van Taksade voor verschillende doeleinden, zoals bullet journals, evenementen planning, team review checklist en SWOT-analyse

Taskade limieten

Kan niet offline werken

Weinig integraties

Gratis abonnement beperkt toegang tot integraties

Taskade prijzen

Gratis abonnement

Starter: $8/maand (max. 3 gebruikers)

$8/maand (max. 3 gebruikers) Plus: $16/maand (max. 5 gebruikers)

$16/maand (max. 5 gebruikers) Pro: $19/maand (max. 10 gebruikers)

$19/maand (max. 10 gebruikers) Business: $49/maand (max. 25 gebruikers)

$49/maand (max. 25 gebruikers) Ultiem: $99/maand (max. 50 gebruikers)

$99/maand (max. 50 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (28 beoordelingen)

4.7/5 (28 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (46 beoordelingen)

6. MindNode

via

MindNode

MindNode is een hulpmiddel voor het visueel vastleggen en organiseren van ideeën. Het is perfect om te brainstormen, aantekeningen te maken en eenvoudige projecten te plannen - begin met een centraal idee en vertakking met verwante ideeën.

De kleurrijke en bruisende mindmaps zorgen ervoor dat het proces intuïtief en aangenaam aanvoelt. Hoewel dit geweldig is voor persoonlijk gebruik, is het misschien niet de beste oplossing voor professionele en zakelijke instellingen.

MindNode beste functies

Toegankelijk op alle Apple apparaten, waaronder de Mac, iPhone, iPad en zelfs de Apple Watch

Afbeeldingen en koppelingen toevoegen aan de vertakkingen van je mindmap

Werk aan specifieke vertakkingen tegelijk met de focusmodus

Knooppunten in een mindmap omzetten in Taken

Synchroniseer met uw Apple Herinneringen app om op de hoogte te blijven van deadlines voor taken en ze af te vinken zodra je Klaar bent ✔️

Exporteer uw mindmaps naar platte tekst, DOCX, PDF, afbeeldingen, Markdown en RTF bestanden

MindNode beperkingen

Ondersteunt geen Windows- en Android-toestellen

Sleutelfuncties zijn geblokkeerd op het gratis abonnement

Beperkte thema-opties

MindNode prijzen

Gratis abonnement

Plus: $2.49/maand

MindNode beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (32 beoordelingen)

4.2/5 (32 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15 beoordelingen)

7. Workflowy

via

Workflowy

Workflowy

is een minimalistische outlining software die je aantekeningen, to-dos, ideeën en meer in een oneindige ruimte houdt met behulp van opsommingstekens. Zoom in op elk punt en behandel het als een eigen document, waardoor je werkruimte opgeruimd en gefocust blijft.

Het is geweldig voor mensen die de voorkeur geven aan een eenvoudige en ongecompliceerde organisatie. De eenvoud is echter niet voor iedereen geschikt - als je liever aparte mappen hebt of geavanceerde functies voor teams nodig hebt, kun je misschien beter andere krachtige tools bekijken.

Workflowy beste functies

Werkt via het web, desktop (Windows, MacOS en Linux) en mobiele (Android en iOS) apparaten

Gebruik de kruimelpaden en sneltoetsen om door de ruimte te navigeren

Vouw opsommingstekens samen om je te concentreren op specifieke delen van je pagina

Gebruik hashtags om uw opsommingstekens (aka pagina's) te taggen zodat u ze gemakkelijker kunt organiseren en doorzoeken

Wissel van de weergave met opsommingstekens naar eenKanban-bord voor het beheren van eenvoudige Taken

Meerdere kopieën van een pagina bijwerken door bewerking in één Instance

Workflowy beperkingen

Weinig integraties

Beperkte opties voor opmaak

Gratis abonnement is beperkt tot 250 opsommingstekens per maand

Workflowy prijzen

Gratis abonnement

Pro: $4.99/maand

Beoordelingen en recensies over Workflowy

G2: 4.4/5 (22 beoordelingen)

4.4/5 (22 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10 beoordelingen)

8. xTiles

via

xTiles

xTiles is een op tegels gebaseerd hulpmiddel voor het beheren van taken en aantekeningen. In plaats van de gebruikelijke lijst of hiërarchie, krijg je een aanpasbaar raster gevuld met aanpasbare en verplaatsbare tegels. Elke tegel bevat aantekeningen, afbeeldingen en taken, waardoor het gemakkelijk is om informatie te organiseren.

Bovendien zorgt de kleurcodering van je tegels voor een eenvoudigere organisatie en navigatie. Het is geweldig voor studenten, freelancers en creatieve teams die op zoek zijn naar een eenvoudige en esthetische manier om gedachten te ordenen, bronnen te beheren en projecten te plannen.

xTiles beste functies

Minimale leercurve voor beginners

Toegankelijk via het web en Windows-, Android-, MacOS- en iOS-apparaten

Dankzij de drag-and-drop interface is het organiseren van tegels een fluitje van een cent

Integreert met Unsplash, waardoor je een enorme bibliotheek aan afbeeldingen hebt om mee te werken

Het slash commando menu maakt het gemakkelijk om acties uit te voeren zoals het toevoegen van een Taak, het uploaden van een bestand of het maken van een tabel

Heeft een groot bereik aan sjablonen in categorieën zoals productiviteit, brainstormen, wekelijkse planning en zelfverbetering

beperkingen van #### xTiles

Kan geen complexe projecten aan

Gratis abonnement is beperkt tot 1.000 blokken (d.w.z. tekst, afbeeldingen, video's, koppelingen, enz.)

Exportopties zijn beperkt tot Markdown, PDF en PNG

xTiles prijzen

Gratis abonnement

Persoonlijk Pro: $10/maand

$10/maand Teams: $10/maand per lid

xTiles beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (10 beoordelingen)

5.0/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (11 beoordelingen)

9. Checkvist

via

Zwervend onderzoek

Roam Onderzoek

(vergelijkbaar met Workflowy) is een app voor het aantekeningen maken die niet vertrouwt op conventionele werkruimten en mappen. De meeste gebruikers organiseren hun werkstromen met behulp van de

PARA-methode (Projecten, gebieden, bronnen en archieven)

.

De opvallendste functie van Roam is de tweerichtingsverbinding voor het koppelen van opsommingstekens (ook wel "blokken" genoemd). Dit betekent simpelweg dat wanneer je een link maakt van blok A naar blok B, Roam automatisch een andere link genereert van blok B naar blok A.

Dit creëert een web van onderling verbonden ideeën voor eenvoudige navigatie. Het is de perfecte

hulpmiddel voor complex onderzoek

onder academici, ingenieurs en technische professionals, omdat het helpt bij het vasthouden van het geheugen, kritisch denken stimuleert en dieper begrip bevordert.

Roam Research beste functies

Toegang tot Roam via een web browser, Android, Windows, iOS, MacOS en Linux

Samenvouwen van opsommingstekens om je te concentreren op verschillende delen van je aantekeningen

Tag je aantekeningen voor betere organisatie en doorzoekbaarheid

In kaart brengen van je aantekeningen en hoe ze met elkaar in verbinding staan met de functie Overzicht grafieken

Journaliseer je dagelijkse gedachten en ideeën met behulp van dagelijkse aantekeningen

Roam Onderzoek limieten

Geen gratis abonnement

Geen native integraties

Beperkte functies voor formatteren en samenwerken

Roam Research prijzen

Pro: $15/maand

$15/maand Gelovige: $500/5 jaar

Roam Research beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 4.3/5 (16 beoordelingen)

Kies de beste outliner app om chaos om te zetten in duidelijkheid

Dit zijn de 10 beste outline-apps om je te helpen je ideeën, aantekeningen en taken te organiseren, zodat je je persoonlijke productiviteit en die van je team een boost kunt geven. Als je nog steeds twijfelt, kun je ze uitproberen om te zien welke voor jou het beste werken. En als je op zoek bent naar een flexibele cloud outliner met uitgebreide projectmanagement functies, dan moet je zeker ClickUp bekijken.

Meld u aan voor het Free Forever-abonnement van ClickUp

om te beginnen! 🌻