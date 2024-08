Beste 5 Roam Research Alternatieven & Concurrenten voor 2024 (Functies, Prijzen)

Of het nu gaat om productpresentaties, contracten of die laatste Netflix docuserie die je moet starten, we hebben allemaal elke dag te maken met tonnen informatie.

En tenzij je wilt verdrinken in een zee van woorden, heb je software zoals Roam Research nodig om die informatie goed op te slaan en te beheren. De tool is geweldig om je ideeën, gedachten, aantekeningen, enz. op te schrijven en effectief te organiseren.

Maar Roam is niet perfect .

Dat is een van de redenen waarom je waarschijnlijk op zoek bent naar Roam Research alternatieven!

Maar maak je geen zorgen.

Je zoektocht eindigt hier.

In dit artikel wordt de top vijf alternatieven voor Roam , hun sleutel functies, voordelen, beperkingen, prijzen en beoordelingen van gebruikers.

Laten we er eens in duiken.

Wat is Roam Research?

Roam Research is een online werkruimte-tool voor het organiseren en evalueren van informatie. Het noemt zichzelf 'een hulpmiddel voor aantekeningen maken in een netwerk' en 'collectieve intelligentie'

Dat is een mooie manier om te zeggen dat de belangrijkste reden om Roam te gebruiken is dat het al je gegevens kan verwerken en consolideren op één plek!

Enkele van de sleutel functies zijn:

Een Roam grafiek die lijkt op een spinnenweb 🕸 of een netwerk van kennis. Hier kunnen gebruikers rondlopen en ideeën gemakkelijk met elkaar verbinden

die lijkt op een spinnenweb 🕸 of een netwerk van kennis. Hier kunnen gebruikers rondlopen en ideeën gemakkelijk met elkaar verbinden Een grafische database die al je aantekeningen, documenten en alles in je Roam-database organiseert

die al je aantekeningen, documenten en alles in je Roam-database organiseert Bidirectionele koppelingen Webclipper

Beoordelingen van Evernote gebruikers

Capterra: 4.5/5 (6700+ beoordelingen)

4.5/5 (6700+ beoordelingen) g2: 4.5/5 (1800+ beoordelingen)

3. Notion

Het derde alternatief is Notie is een app voor productiviteit die de werkprocessen in je bedrijf wil verenigen. Het is eigenlijk een mix van een hulpmiddel om aantekeningen te maken, een werkruimte en een deel waarmee je kunt samenwerken met je team.

Notion heeft ook een donkere modus en een lichte modus, mocht je dat belangrijk vinden.

Helaas kun je met Notion geen eigen dashboards maken!

Dat is de ergste nachtmerrie van een projectmanager.

Bekijk top_ Notie alternatieven en vergelijk Notion met Evernote (ons tweede hulpmiddel op deze lijst)

Belangrijkste functies van Notion

Wiki's voor het maken van mappen met documenten

Meerdere weergaven van databases, inclusief tijdlijn, kalender, enz.

Pagina content vergrendelen om per ongeluk bewerkingen te voorkomen

Notion voordelen

Real-time bewerking en samenwerking in teams op pagina's of databases

Ondersteunt syntax highlighting

Meerdere sjablonen voor projectmanagers, starters, HR, enz.

Notion limieten

GeenGantt grafiek functie* Beperkte rapportageopties

Geen functies voor mindmaps

Notion prijzen

Notion biedt drie prijsopties:

Personal (gratis): Synchroniseren met alle apparaten Onbeperkt aantal pagina's Delen met maximaal vijf gasten

Plus ($8/maand): Versie geschiedenis Onbeperkt bestanden uploaden Onbeperkt aantal gasten

Business ($15/gebruiker per maand): Werkruimte voor samenwerking SSO VOOR SAML Geavanceerde pagina analytics

Enterprise

Notion beoordelingen gebruikers

Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) g2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

Bekijk onze volledige_ Notion vs Roam gids !

4. DocuWiki

Als je op zoek bent naar open source alternatieven voor Roam Research, dan is DokuWiki een geweldig hulpmiddel dat geen database nodig heeft. Je zult genieten van de vele plugins die de functies van DocuWiki uitbreiden, aangevuld door de bruisende gemeenschap.

Het is echter moeilijk om voorbij het uiterlijk te komen.

Visueel zit je opgescheept met iets dat eruit ziet alsof het gemaakt is toen Mac nog Macintosh heette. 🤦

DokuWiki sleutel functies

Automatisch genereren van tabellen met inhoud

Optie voor zwarte lijst voor open internetecosystemen

Sectie bewerking voor het eenvoudig bewerken van individuele secties van een lang document

DokuWiki voordelen

Markdown ondersteunen

Tal van plugin-opties voor syntaxis, beheerder, enz.

Sjablonen voor layout aanpassingen

DokuWiki-beperkingen

Het kan moeilijk zijn voor niet-technische gebruikers om aan boord te komen

De software ziet er gedateerd uit

Geen mogelijkheden voor Taakbeheer

DokuWiki prijzen

DokuWiki is gratis, open source software.

Beoordelingen van DokuWiki gebruikers

Capterra: 4/5 (N/A)

4/5 (N/A) g2: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki is een gratis open source zelf gehoste applicatie met een zeer gedenkwaardige naam. Hiermee kun je elke gedachte vastleggen, complexe informatie organiseren en delen met je team.

Een roman aan het plannen? Een lijst met taken maken? TiddlyWiki kan je vriend zijn.

De functies zijn echter beperkt tot 'woorden'

Dus als je taken wilt beheren of herinneringen wilt instellen voor de aantekeningen..

TiddlyWiki sleutel functies

Aanpasbare sneltoetsen

Editor werkbalk voor snelle formaten voor tekst

TiddlyMap add-on voor het koppelen van pagina's op een eenvoudige grafiek

TiddlyWiki voordelen

Je kunt taalplugins installeren om de inferentietaal van de gebruiker te veranderen

Je kunt de layout van pagina's en tiddlers aanpassen

Ondersteunt MathML opmaaktaal voor wiskundige notaties (variabelen, vergelijkingen, enz.)

TiddlyWiki-beperkingen

Geen samenwerkingsmogelijkheden

Taakbeheer beperkt

Risico op gegevensverlies als er geen back-up wordt gemaakt in apps zoals Dropbox

TiddlyWiki prijzen

TiddlyWiki is gratis voor iedereen.

Beoordelingen van gebruikers van TiddlyWiki

Aantekeningen maken gemakkelijker gemaakt met Roam Onderzoeksalternatief

Roam Research is een geweldig hulpmiddel voor het maken van aantekeningen, het opslaan van kennis en het leggen van koppelingen tussen verschillende gegevenseenheden in een dynamisch netwerk (het spinnenweb).

Maar, het capaciteiten op het gebied van Taakbeheer zijn beperkt en er is geen gratis abonnement.

Je kunt je ook niet onttrekken aan het feit dat het een hulpmiddel voor aantekeningen maken is zonder mobiele app.

Dat is precies waarom je een krachtige tool voor projectmanagement zoals ClickUp.