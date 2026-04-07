Hoe u AI kunt gebruiken zonder technisch team

Tijd voor de waarheid. Elke maand dat je de invoering van AI uitstelt, wordt de kloof tussen de prestaties van je team en wat er daadwerkelijk mogelijk is steeds groter.

Je team besteedt zijn kostbare creatieve energie aan routinematig werk in plaats van aan strategie.

De meeste teams gaan ervan uit dat het gebruik van AI zonder technische achtergrond betekent dat ze genoegen moeten nemen met minder goede resultaten.

Kleine bedrijven die behoefte hebben aan AI, ondervinden dit het sterkst en worden uitgesloten van geavanceerde technologie omdat het gesprek wordt gedomineerd door technisch complexe implementaties.

Maar de echte belemmering is niet het gebrek aan vaardigheden, maar het feit dat het werk verspreid is over te veel losstaande tools. Dit is zo’n veelvoorkomend probleem dat 45% van de werknemers tegenover McKinsey aangaf dat een naadloze integratie van werkstroom hun dagelijks gebruik van AI zou vergroten.

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je AI kunt gebruiken zonder technisch team. Je leert de basisprincipes van automatisering zonder code, stelt je eerste werkstroom samen, meet concrete resultaten en vermijdt veelgemaakte fouten waar zelfs gemotiveerde teams over struikelen. 🙌

Waarom niet-technische teams het zich niet kunnen veroorloven om op AI te wachten

Als u operationeel leidinggevende of manager bent in een klein bedrijf, weet u waarschijnlijk hoe het is om te zien dat concurrenten sneller handelen terwijl uw eigen teams vastzitten in handmatige werkstroomprocessen.

Maar je bent niet de enige. Volgens een onderzoek van de OESO maakt momenteel slechts 20 tot 30 % van de kleine en middelgrote ondernemingen gebruik van generatieve AI.

Hoewel de redenen variëren van integratieproblemen tot risico’s op het gebied van veiligheid, lijkt iedereen wel te kampen met knelpunten op het gebied van AI. Toch is dit niet iets waar kleine bedrijven op kunnen wachten.

Dit is waarom:

❗️Het gaat om je concurrentiepositie, niet zomaar een trend: maar liefst 72% van de besluitvormers op het gebied van datastrategie geeft een waarschuwing af dat bedrijven zonder de invoering van AI gedoemd zijn te mislukken, en 54% maakt zich ernstig zorgen dat uitstel van de implementatie hen hun concurrentievoordeel zal kosten

❗️Je betaalt elke dag een enorme „productiviteitsboete“: Business-professionals die AI gebruiken, kunnen 59% meer documenten per uur opstellen, en over het algemeen is aangetoond dat AI de algemene productiviteit van werknemers met wel 66% verhoogt

❗️Het rendement is al bewezen (en uw concurrenten profiteren er volop van): 74% van de organisaties meldt een positief rendement op hun volwassen AI-implementaties, en met name bij kleine bedrijven zegt 87% dat AI hen helpt hun activiteiten uit te breiden, terwijl 86% een verbeterde marge zag

❗️Uw team wil het gebruiken: In tegenstelling tot de vrees dat AI op grote schaal onzekerheid over de werkgelegenheid veroorzaakt, geeft 71% van de werknemers aan dat de invoering van AI hun werkplezier en carrièrekansen juist heeft vergroot

Oké, je weet nu dus dat dit nog te doen is. Laten we eens kijken hoe je dit precies aanpakt.

Wat AI nu eigenlijk betekent voor teams zonder technische achtergrond

Het gesprek over kunstmatige intelligentie zit vol met technisch jargon dat gewone gebruikers afschrikt.

Niet-technische teams raken bij het kiezen van de juiste software vaak verlamd door een overdaad aan analyse. Het gevolg is dat je losstaande tools aanschaft (ook wel ‘tool sprawl’ genoemd) die je team in verwarring brengen en je dagelijkse werk versnipperen (ook wel ‘work sprawl’ genoemd).

De juiste tool moet door alle ruis heen snijden en achter de schermen de complexiteit aan kunnen. Laten we eens kijken naar de tools die algemeen beschikbaar zijn voor een team dat AI wil implementeren zonder technisch team:

Grote taalmodellen en chatbots

Grote taalmodellen zijn systemen die zijn getraind op basis van enorme hoeveelheden tekst en die in natuurlijke taal kunnen lezen, schrijven, samenvatten en vragen beantwoorden.

In de praktijk betekent dit dat uw team vragen kan stellen, content kan genereren of informatie kan samenvatten zonder dat daarvoor technische vaardigheden nodig zijn. Maar algemene chatbots voor Business schieten tekort omdat ze uw werkcontext niet begrijpen. Ze werken op zichzelf staand, zonder toegang tot uw projecten, taken of interne kennis.

Daarom kopiëren en plakken teams de context vaak in aparte tools, wat de workflow juist bemoeilijkt in plaats van vergemakkelijkt.

De echte waarde ontstaat pas wanneer AI toegang heeft tot je daadwerkelijke werk, zodat het vragen over specifieke taken kan beantwoorden, actuele updates kan samenvatten en resultaten kan genereren op basis van de context van je team, en niet op basis van algemene input.

Hier is een voorbeeld van hoe goed AI presteert als er context bij komt kijken, met ClickUp AI als functie. ⬇️

Werkstroomen automatiseringen zonder code

Dankzij automatisering zonder code wordt AI van iets interessants iets nuttigs.

In wezen is het een eenvoudig logisch systeem: als er iets gebeurt, voert de tool een actie uit. Deze werkstroomen worden opgebouwd uit drie onderdelen: triggers, voorwaarden en acties.

Bijvoorbeeld wanneer de status van een Taak verandert, kan het systeem automatisch de volgende eigenaar aanwijzen, de bijbehorende gegevens bijwerken of de juiste persoon op de hoogte brengen. Dankzij deze kleine automatiseringen is voortdurende handmatige coördinatie niet meer nodig.

Zonder automatisering van werkstroomen besteden teams veel tijd aan repetitieve taken zoals opvolging, updates en overdrachten. Met automatisering worden die processen consistent en betrouwbaar.

Het belangrijkste is dat uw team zich blijft bezighouden met de besluitvorming en het creatieve werk, terwijl het systeem de repetitieve taken op zich neemt die het proces vertragen.

AI-agenten die redeneren en namens u handelen

AI-agenten zijn de volgende stap na automatisering.

In plaats van alleen maar vooraf vastgestelde regels te volgen, kan een agent observeren wat er in uw werkstroom gebeurt, de context begrijpen en actie ondernemen binnen de grenzen die u instelt.

Zie het niet zozeer als een hulpmiddel, maar meer als een ingebouwde assistent. Een agent kan vaststellen wanneer iets vastloopt, signaleren wanneer er informatie ontbreekt, of patronen herkennen in taken en gesprekken. Vervolgens kan hij ingrijpen door taken toe te wijzen, risico’s aan te kaarten of de volgende stap aan te geven.

Het verschil is subtiel maar belangrijk:

Automatisering reageert op specifieke triggers

Agenten blijven alert

Dit betekent minder handmatig toezicht en minder zaken die door de mazen van het net glippen, vooral naarmate je team en werklast toenemen.

Hier is een voorbeeld van een Super Agent, met vastgelegde bevoegdheden en werkterrein, uit ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen geeft aan dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) die wordt besteed aan taken die niet veel strategisch denkwerk of creativiteit vereisen (zoals follow-up-e-mails 👀). Voor het MKB is AI bedoeld om dat extra werk weg te nemen dat alles vertraagt. Het videoproductiebedrijf path8 Productions kwam tijdens zijn groei op een kritiek punt. Het werk was verspreid over Smartsheet, Slack, Toggl en Dropbox Paper. Producenten waren gedwongen om updates tussen de verschillende systemen heen en weer te kopiëren, in plaats van de projecten vooruit te helpen. In plaats van daar nog eens AI bovenop te stapelen, hebben ze hun systeem helemaal opnieuw opgebouwd. Ze hebben alles gebundeld in de ClickUp Small Business Suite , waardoor een geïntegreerde werkruimte is ontstaan waarin AI, automatisering en werkstroom daadwerkelijk kunnen samenwerken. ⚡ De impact Luister naar oprichter Pat Henderson. 👇🏼

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen geeft aan dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) die wordt besteed aan taken die niet veel strategisch denkwerk of creativiteit vereisen (zoals follow-up-e-mails 👀). Voor het MKB is AI bedoeld om dat extra werk weg te nemen dat alles vertraagt. Het videoproductiebedrijf path8 Productions kwam tijdens zijn groei op een kritiek punt. Het werk was verspreid over Smartsheet, Slack, Toggl en Dropbox Paper. Producenten waren gedwongen om updates tussen de verschillende systemen heen en weer te kopiëren, in plaats van de projecten vooruit te helpen. In plaats van daar nog eens AI bovenop te stapelen, hebben ze hun systeem helemaal opnieuw opgebouwd. Ze hebben alles gebundeld in de ClickUp Small Business Suite , waardoor een geïntegreerde werkruimte is ontstaan waarin AI, automatisering en werkstroom daadwerkelijk kunnen samenwerken. ⚡ De impact Realtime zichtbaarheid in planning, communicatie en tijdsregistratie

6 tools vervangen door één geïntegreerde werkruimte

60% minder tijd besteed aan de voorbereiding van teamvergaderingen (van 30–60 minuten naar ~10 minuten)

Volledig geïmplementeerd in minder dan 8 weken met de ondersteuning van ClickUp Luister naar oprichter Pat Henderson. 👇🏼

Hoe u kunt beoordelen of uw team klaar is voor AI

De grootste fout die teams maken bij de invoering van AI? Proberen nieuwe technologie toe te passen bovenop rommelige, onduidelijke processen.

Want AI lost rommelige processen niet op. Het legt ze bloot.

Als je werk verspreid is over e-mailthreads, spreadsheets en losstaande apps, heeft je team al te maken met contextversnippering. Mensen zijn urenlang bezig met het zoeken naar informatie, schakelen heen en weer tussen losstaande apps en voeren dezelfde updates op meerdere plaatsen in.

In de omgeving heeft AI geen betrouwbare gegevens om mee te werken. :

Het kan niet automatiseren wat niet duidelijk is gedefinieerd

Het kan geen inzichten genereren op basis van gefragmenteerde gegevens

En het kan de uitvoering niet stimuleren als je werkstroomverbindingen niet zijn gecreëerd

Voordat AI echt zijn kracht kan ontplooien, moet je werk gestructureerd en gecentraliseerd zijn. Dat is bepalend voor de vraag of AI helpt of juist voor nog meer ruis zorgt.

Nog te doen: beoordeel of u op deze drie gebieden klaar bent:

Duidelijkheid van werkstroomprocessen: U kunt uw herhaalbare werkstroomstappen stap voor stap beschrijven, zodat het systeem precies weet wat er nog te doen is

Toegankelijkheid van gegevens: Uw gegevens worden bewaard in één centrale werkruimte in plaats van verspreid over verschillende afzonderlijke oplossingen

Openheid binnen het team: Uw team beschouwt nieuwe technologie als een nuttig hulpmiddel in plaats van als een bedreiging voor hun banen

Hier is een sjabloon voor een behoefteanalyse om je op weg te helpen:

Concrete taken die niet-technische teams met AI kunnen automatiseren

Het is frustrerend om naar een leeg scherm te staren en te proberen te bedenken wat deze technologie precies voor jouw specifieke rol zou moeten betekenen.

Eerlijk gezegd hebben kleine bedrijven geen moeite om toegang te krijgen tot AI. Maar het toepassen ervan in werkstroomen? Dat is een heel ander verhaal.

Dus de tool staat daar maar ongebruikt, terwijl je team hetzelfde handmatige werk blijft doen:

Het samenstellen van periodieke updates en rapportage

E-mails helemaal zelf opstellen

Lange threads doorlezen om beslissingen te vinden

De verandering vindt plaats wanneer AI wordt ingezet om specifieke knelpunten in je dagelijkse werkzaamheden aan te pakken.

Waar te beginnen: praktische voorbeelden die je meteen kunt toepassen

Je hebt geen ingewikkelde installatie nodig om de waarde ervan in te zien. Begin met de automatisering van de handmatige processen die je team steeds weer uitvoert:

Eerste versies schrijven : Stel vergaderverslagen, projectbeschrijvingen en e-mailreacties op in plaats van met een lege pagina te beginnen

Inkomende verzoeken sorteren : Inkomende inzendingen of berichten lezen en deze op basis van content of prioriteit doorsturen naar de juiste persoon

Lange threads samenvatten : Haal beslissingen, actiepunten en knelpunten uit uitgebreide gesprekken zonder elk bericht te hoeven lezen

Projectstatusen bijwerken: Bekijk de activiteiten bij alle taken en breng in kaart wat aandacht vereist, wat risico’s met zich meebrengt en wat voltooid is

Zonder een IT-afdeling die je begeleidt, lijkt het onmogelijk om complexe softwareplatforms te beoordelen.

Door een vijfde puntoplossing aan je techstack toe te voegen, creëer je onbedoeld een ‘AI-wildgroei’ – de ongeplande toename van AI-tools zonder toezicht, strategie of controle over de AI-voetafdruk van je organisatie.

Het eindresultaat? Je team zit weer opgezadeld met nog een login, nog een gegevenssilo en nog een systeem dat onderhouden moet worden.

Het concurrentievoordeel zit hem hier in een AI die je helpt je tech stack te stroomlijnen en technische configuraties overbodig maakt. Stel jezelf de volgende vragen bij het beoordelen van software:

Wat moet worden beoordeeld Vragen die je kunt stellen Hoe het eruit ziet Native integratie Hebben we een aparte app of een aparte login nodig? Moeten we er gegevens in invoeren om het bruikbaar te maken? Is het beschikbaar op de plek waar het werk al plaatsvindt? Zal het team het vanzelf dagelijks gaan gebruiken? AI wordt rechtstreeks in uw werkstroom geïntegreerd (taaken, documenten, chatten), zonder extra tools of extra rompslomp Contextbewustzijn Begrijpt het onze projecten, taken en gesprekken? Kan het vragen beantwoorden zonder dat we context hoeven te plakken? Geeft het een weergave van echt werk of van algemene resultaten? Kan het knelpunten of voortgang nauwkeurig in kaart brengen? AI maakt gebruik van echte gegevens uit de werkruimte om nauwkeurige, relevante antwoorden te geven zonder dat er handmatig gegevens hoeven te worden ingevoerd Gebruiksvriendelijkheid zonder code Kan een gebruiker zonder technische kennis dit snel instellen? Is er voor de werkstroom programmeer- of scriptkennis nodig? Kunnen we zelf dingen repareren of aanpassen? Is hiervoor doorlopende technische ondersteuning nodig? Iedereen in het team kan werkstroomen instellen en beheren zonder hulp van een ontwikkelaar Concrete invloed op de werkstroom Welke taak wordt hiermee eigenlijk overbodig? Wordt het aantal stappen verminderd of wordt slechts één onderdeel versneld? Zijn de resultaten direct bruikbaar zonder ingrijpende bewerking? Worden de volgende stappen automatisch ingetriggerd? De tool neemt repetitief werk uit handen en vermindert de noodzaak van handmatige afstemming binnen het team Stapelconsolidatie Kan dit de tools vervangen waarvoor we nu al betalen?Zorgt het ervoor dat we minder vaak tussen apps hoeven te schakelen?Zal het onze werkstroom vereenvoudigen?Kunnen we integraties of abonnementen schrappen? Minder tools, minder integraties en een eenvoudiger, beter verbonden systeem

Stap voor stap: je eerste AI-werkstroom instellen

Het helemaal zelf opzetten van een proces met automatisering kan voor beginners intimiderend zijn.

Je stelt de implementatie steeds uit en vervalt weer in je vertrouwde handmatige werkwijze. De vermeende leercurve weerhoudt je ervan om in de toekomst uren werk te besparen.

Als Converged AI-werkruimte brengt ClickUp je projecten, documenten, chat, dashboards en werkstroomen samen op één platform.

Dat betekent dat AI niet aan de zijlijn staat. ClickUp Brain is rechtstreeks in je werkstroom geïntegreerd en heeft toegang tot dezelfde gegevens die je team gebruikt om het werk gedaan te krijgen. Het kan taken zien, gesprekken begrijpen, documenten raadplegen en meewerken binnen de werkstroom.

Dit is wat de acceptatie daadwerkelijk stimuleert. Wanneer AI in het systeem is geïntegreerd, zijn er geen extra stappen nodig om het te gebruiken.

Geen kwestie van kopiëren en plakken. Het wordt een integraal onderdeel van de werkwijze, of het nu gaat om het opstellen van updates, het samenvatten van activiteiten of het helpen voortzetten van taken.

Hier zijn drie praktische werkstroommen van ClickUp die je snel kunt instellen en die stuk voor stuk automatisering, AI en uitvoering door medewerkers combineren.

1. Automatiseer de status van taken om handmatige opvolging overbodig te maken

Een van de meest voorkomende knelpunten is het handmatig bijwerken van statussen en het bijhouden van de voortgang van taken. Dat kun je oplossen met een eenvoudige automatisering in ClickUp.

Voeg ‘wanneer-dan’-triggers voor automatisering toe in ClickUp om handmatige taakupdates te automatiseren

Zo stel je de instelling in:

Ga naar je lijst of ruimte en open Automatiseringen Klik op “Automatisering maken” Kies een trigger, bijvoorbeeld: Wanneer de status verandert in „In beoordeling“ Wanneer de status verandert in „In behandeling“ Voeg een actie toe, bijvoorbeeld: Wijs de volgende eigenaar aan (bijv. een beoordelaar of manager) Wijzig de status naar de volgende fase Stuur een notificatie of een opmerking Wijs de volgende eigenaar aan (bijv. een beoordelaar of manager) De status wijzigen naar de volgende fase Een notificatie of opmerking sturen

Wanneer de status verandert in „In behandeling“

Wijs de volgende eigenaar aan (bijv. een beoordelaar of manager)

De status wijzigen naar de volgende fase

Een notificatie of opmerking sturen

Voorbeeld van een werkstroom: Wanneer een taak als „Voltooid“ wordt gemarkeerd → automatisch aan QA toewijzen → de beoordelaar op de hoogte stellen

Als je AI-velden toevoegt in ClickUp, regelt de AI dit gedeelte helemaal zelf. Bekijk het hier in actie. 👇🏼

Wekelijkse updates en rapporten over de status zijn tijdrovend omdat daarvoor informatie uit verschillende bronnen moet worden verzameld. Hier komt ClickUp Brain goed van pas.

Zo stel je de instellingen in:

Open een lijst, map of ruimte waarin je project staat Vermeld Brain met @ Vraag het om: een overzicht te geven van recente activiteiten, voltooide taken te markeren en knelpunten of risico’s in kaart te brengen Geef een overzicht van de recente activiteiten Voltooide werk markeren Belemmeringen of risico’s in kaart brengen

Geef een overzicht van de recente activiteiten

Voltooide werk markeren

Belemmeringen of risico’s in kaart brengen

Je kunt dit ook uitvoeren binnen een ClickUp-document, ClickUp-chat of ClickUp-taak om gestructureerde updates te genereren.

Voorbeeldopdracht: „Geef een overzicht van alle taakupdates van deze week, inclusief voltooide items, knelpunten en volgende stappen.” In plaats van rapporten helemaal zelf op te stellen, bekijk en verfijn je door AI gegenereerde samenvattingen. Na verloop van tijd wordt dit je standaard werkstroom voor statusrapportage.

3. Gebruik Super Agents om werk te monitoren en acties te triggeren

Versnel je werkstroom met Super Agents in ClickUp

Automatiseringen volgen regels. Superagenten in ClickUp regelen alles wat daar niet aan voldoet.

Het zijn no-code-agenten die je binnen je werkruimte kunt configureren en die activiteiten monitoren op basis van door jou gedefinieerde voorwaarden. Eenmaal ingesteld werken ze autonoom: ze houden continu taken, documenten en gesprekken in de gaten en ondernemen actie wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld door vastgelopen werk te signaleren, ontbrekende details aan het licht te brengen of de volgende stap te triggeren.

Zo stel je de instelling in:

Open de Super Agent Builder en maak een nieuwe agent aan Beschrijf het doel en de instructies van de agent in duidelijke taal (waar hij op moet letten en hoe hij zich moet gedragen) Stel het toepassingsgebied in door de ruimtes, mappen of lijsten te selecteren die moeten worden gecontroleerd Geef de juiste context en bronnen op, zoals taken, documenten en gesprekken waarnaar de medewerker moet verwijzen Bepaal de voorwaarden of patronen waarnaar het moet zoeken, zoals vastgelopen taken, ontbrekende informatie of geblokkeerd werk Stel de acties in die moeten worden uitgevoerd wanneer aan die voorwaarden is voldaan, zoals: een opmerking plaatsen of het probleem markeren, de verantwoordelijke persoon op de hoogte stellen of een melding sturen, of vervolgtaaken of volgende stappen aanmaken Test de agent in een kleine werkstroom en verfijn de instructies voordat je hem op grote schaal implementeert

Voorbeeld: De Taak is al 3 dagen niet bijgewerkt → de medewerker markeert deze → stuurt een herinnering naar de eigenaar → maakt indien nodig een vervolgtaak aan

Bekijk deze video om te zien hoe je een Super Agent kunt maken en ermee kunt werken:

Een korte aantekening over je eerste AI-werkstroom

Je hoeft niet alles in één keer te automatiseren. Begin met één terugkerende werkstroom waarbij er steeds tijd verloren gaat, zoals statusupdates, het overdragen van taken of goedkeuringen.

Breng in kaart hoe het nu werkt. Voeg vervolgens het systeem toe:

Gebruik automatiseringen om voorspelbare stappen uit te voeren, zoals het toewijzen van eigenaars of het doorzetten van taken

Gebruik AI om samenvattingen, updates of eerste concepten te genereren op basis van daadwerkelijke activiteiten

Gebruik Super Agents om de werkstroom in de gaten te houden en in te grijpen als er iets vastloopt of ontbreekt op een stap

Bouw het eenmaal, test het aan de hand van een aantal eenvoudige taken en pas het aan op basis van hoe je team het in de praktijk gebruikt. Herhaal vervolgens hetzelfde patroon voor de volgende werkstroom.

Veelvoorkomende fouten op het gebied van AI die niet-technische teams maken

Kleine bedrijven storten zich vaak overhaast op nieuwe technologie zonder een duidelijke beheerstrategie.

U loopt het risico dat gevoelige bedrijfsgegevens worden blootgesteld aan externe modellen van derden. Teams publiceren gegenereerde content automatisch zonder deze eerst te controleren, wat leidt tot gênante fouten en een afbrokkelend vertrouwen bij klanten.

Vermijd deze veelvoorkomende valkuilen bij de implementatie:

Alles in één keer op de schop nemen: Proberen om elk proces tegelijkertijd te automatiseren leidt tot een burn-out

Technische hulpmiddelen kiezen: Vertrouwen op software die stiekem API-sleutels of ondersteuning door ontwikkelaars vereist

Het negeren van datakwaliteit : Verwachtingen van uitstekende resultaten op basis van versnipperde, onsamenhangende informatie Verwachtingen van uitstekende resultaten op basis van versnipperde, onsamenhangende informatie

Geen menselijke controle: Het publiceren van gegenereerde concepten zonder de toon of juistheid te controleren

De installatie als definitief beschouwen: Het nalaten om prompts en werkstroomen aan te passen naarmate uw Business verandert

Het voordeel van ClickUp: Een AI-first-benadering hanteren betekent ook dat bij alles de veiligheid voorop staat. ClickUp is gebouwd volgens erkende normen zoals SOC 2, ISO 27001, GDPR-conformiteit en HIPAA-gereedheid, met strikte controles op de manier waarop uw gegevens worden opgeslagen, geraadpleegd en beschermd. Dat geldt ook voor AI. Dat betekent: ClickUp AI wordt NIET getraind op basis van de gegevens in uw werkruimte

AI-partners zijn contractueel verplicht om uw gegevens niet te bewaren

De gegevens die met de modellen worden gedeeld, hebben een limiet en worden na verwerking verwijderd

AI werkt op basis van contextueel leren, niet door te trainen op uw gegevens De gegevens in uw werkruimte blijven veilig, AI-functies werken binnen gecontroleerde omgevingen en uw gegevens worden niet zonder toestemming gebruikt om externe modellen te trainen. Privacy en veiligheid in ClickUp beginnen bij gedetailleerde toestemmingen en strekken zich uit tot aan AI-modellen

Hoe meet je het succes van AI zonder technische kennis?

Het lijkt onmogelijk om het rendement op de investering in nieuwe software aan te tonen zonder ingewikkelde analyses.

Je ziet af van handige hulpmiddelen omdat het daadwerkelijke effect op de businessresultaten voor het management onzichtbaar blijft. Zonder harde cijfers kun je de kosten niet rechtvaardigen.

Houd de volgende meetbare indicatoren bij:

Tijdwinst: Houd bij hoeveel tijd een bepaalde taak vóór de implementatie in beslag nam, vergeleken met daarna

Outputvolume: Tel het aantal rapporten of reacties dat in hetzelfde tijdsbestek is geproduceerd

Foutvermindering: Houd de daling bij van het aantal gemiste overdrachten en vergeten vervolgacties

Gebruik binnen het team: Kijk of het team de functies daadwerkelijk dagelijks gebruikt

Uitbreiding van de werkstroom: Neem een aantekening wanneer leden van het team het patroon gaan toepassen op nieuwe problemen

Hoe ClickUp helpt

Visualiseer complexe gegevens met ClickUp-dashboards en vraag ClickUp Brain om er voor u betekenis aan te geven

Door de bovenstaande indicatoren bij te houden, kun je de prestaties van je team direct in beeld brengen met behulp van de no-code ClickUp-dashboards.

Met meer dan 50 aangepaste kaarten en AI-samenvattingen helpt het je om duidelijk aan te tonen hoeveel uren de nieuwe technologie je team precies bespaart. Het management krijgt onweerlegbaar bewijs van een hogere doorvoer en efficiëntie. 🤩

Als u specifiek inzicht wilt krijgen in het gebruik van AI, laat agentic analytics u precies zien hoeveel agents er actief zijn, welke het beste presteren en hoeveel mijlpalen er zijn bereikt.

Ontdek hoe uw AI en agents worden gebruikt aan de hand van agentic analytics-gegevens

Creëer vandaag nog uw geautomatiseerde werkruimte

De meeste kleine bedrijven hebben geen probleem met hun gereedschap. Ze hebben een probleem met hun systemen.

Het werk is verspreid over verschillende apps, processen spelen zich alleen in de hoofden van mensen af, en de coördinatie wordt de verborgen last die alles vertraagt.

ClickUp Small Business Suite is ontwikkeld om dit op een andere manier aan te pakken.

Door je taken, documenten, chat, dashboards en AI in één systeem samen te brengen, krijgt je team één plek om te plannen, uit te voeren en op één lijn te blijven. Automatiseringen nemen het voorspelbare werk voor hun rekening. AI helpt je inzichten te verkrijgen en content te genereren. Superagenten zorgen ervoor dat alles soepel verloopt.

Daar vindt de verandering plaats.

Je hebt geen extra software nodig. Je hebt een systeem nodig dat werkt. 🚀

Veelgestelde vragen over het gebruik van AI zonder technisch team

Bij eenvoudige automatisering worden vaste regels gevolgd die je zelf instelt om bepaalde acties te triggeren. Kunstmatige intelligentie interpreteert de context, genereert nieuwe content en neemt beslissingen die niet expliciet zijn geprogrammeerd.

Ja, als u kiest voor tools met veiligheid op niveau van de onderneming en op rollen gebaseerde toestemming die ervoor zorgen dat informatie binnen het platform blijft. ClickUp verwerkt bijvoorbeeld queries binnen zijn eigen werkruimte, zodat uw gegevens nooit zonder uw toestemming naar externe systemen worden verzonden.

De meeste teams kunnen hun eerste geautomatiseerde werkstroom binnen één sessie opzetten en er al snel de vruchten van plukken. Bij consequent dagelijks gebruik zijn er doorgaans binnen enkele weken merkbare resultaten te zien.