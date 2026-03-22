Asana versus ClickUp: wat kleine bedrijven nu nodig hebben

Je bent halverwege een client-project wanneer de zaken uit de hand beginnen te lopen. Een taak die vorige week 'bijna klaar' was, is dat nog steeds niet, en feedback is begraven in een commentaarthread die niemand kan vinden.

Dus doe je wat de meeste kleine teams doen. Je voegt nog een tool, een checklist of een tijdelijke oplossing toe. Een week of twee voelt het weer alsof je alles onder controle hebt. Maar dan is dat weer niet zo.

In een vergelijking tussen Asana en ClickUp beloven beide tools orde te scheppen in de chaos. Maar voor een klein bedrijf draait deze keuze om hoe uw team daadwerkelijk werkt wanneer deadlines krap zijn, rollen elkaar overlappen en er geen operationele afdeling is om achter de schermen alles op orde te houden. Laten we de twee vergelijken om u te helpen de beste keuze te maken! 🌟

Asana versus ClickUp in een oogopslag

Voordat we dieper ingaan op de details, volgt hier een kort overzicht van hoe Asana en ClickUp zich tot elkaar verhouden.

Deze tabel belicht de belangrijkste verschillen in hun aanpak, zodat je meteen kunt zien welke filosofie beter aansluit bij de behoeften van je team. 👇

Categorie Asana ClickUp Het meest geschikt voor Teams die gericht taakbeheer willen Teams die één platform voor al hun werk willen Kernkracht Overzichtelijke interface, eenvoudige werkstroom Gecombineerde AI-werkruimte, aangepaste mogelijkheden, ingebouwde documenten, Whiteboards, chatten en andere functies AI-aanpak Add-on AI-functies Native AI (ClickUp Brain) in alle functies Leercurve Kortere leercurve in het begin Moeilijkere start, meer flexibiliteit op de lange termijn Weergaven en structuur Sterke lijsten, borden, kalenders; gantt/werklast vereist hogere niveaus Uitgebreide ClickUp-weergaven (lijst, bord, gantt, kalender, mindmap, werklastweergave) op lagere abonnementen Samenwerking Opmerkingen bij taken, @vermeldingen, basisberichten Ingebouwde documenten, chat, Whiteboard en schermopnames verminderen de wildgroei aan tools automatisering Eenvoudige regels en sjablonen Gedetailleerde automatiseringen met voorwaarden/triggers zijn beter schaalbaar Ondersteuning Goed helpcentrum; 24/7, voornamelijk voor grote ondernemingen 24/7 ondersteuning, zelfs bij lagere abonnementen, snelle releases van nieuwe functies

Hoe we software beoordelen bij ClickUp

Wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte waar je projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen, met contextuele AI ingebouwd als de intelligentielaag die je werk begrijpt en helpt om het vooruit te helpen.

Voor een klein bedrijf is dit onderscheid cruciaal, omdat het bepaalt of je moet betalen voor en het beheer moet voeren over een reeks afzonderlijke tools, of dat je je hele bedrijfsvoering vanuit één plek kunt regelen.

📮 ClickUp Insight: 24% van de mensen droomt van een 'mastertab' die alles in één keer afhandelt. De logica is simpel: onze hersenen zijn niet gemaakt om met tientallen geopende tabbladen te jongleren, en elk nieuw venster zorgt voor subtiele stress en cognitieve belasting, zelfs als je het niet merkt. 🧠 Met ClickUp Brain MAX kunt u informatie centraliseren, zoeken in meerdere AI-modellen en direct vinden wat u nodig hebt. Deze AI-desktopassistent biedt u één centraal toegangspunt, zonder dat u alles open hoeft te houden. Minder rommel, minder stress, meer controle. ✨

Prijzen van ClickUp

Wat is Asana?

Asana is een cloudgebaseerd platform voor werkbeheer dat is ontworpen om teams te helpen bij het organiseren van taken, het bijhouden van projecten en het efficiënt samenwerken. Het structureert het werk in projecten, taken, subtaaken en tijdlijnen.

U kunt verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines instellen en de voortgang volgen via intuïtieve weergaven zoals lijsten, borden, kalenders en Gantt-grafieken. Het biedt een overzichtelijke, voorspelbare manier om lineaire projecten te beheren.

Prijzen van Asana

Free

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Voordeel: $ 30,49 per maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Vergelijking van functies voor kleine teams

Een lange lijst met functies is nutteloos zonder context. Wat echt telt, is hoe deze functies de praktische problemen oplossen waarmee je kleine team dagelijks te maken heeft, vooral als je geen speciale projectmanager hebt om complexe systemen te configureren.

Laten we aan de slag gaan! 💪

Functie #1: Gebruiksgemak en leercurve

De grootste hindernis voor nieuwe software is ervoor zorgen dat je team deze ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als de installatie te complex is, vallen mensen terug op hun oude gewoontes met e-mails en spreadsheets, waardoor de investering zijn doel voorbijschiet. De leercurve van een tool wordt dan een cruciale factor:

Asana

Asana staat bekend om zijn eenvoudige opzet. Dankzij de overzichtelijke gebruikersinterface en het eenvoudige ontwerp kunnen de meeste leden van het team binnen enkele minuten aan de slag met het aanmaken en beheren van taken. Voor een klein bedrijf dat alleen een eenvoudige lijst met taken nodig heeft om snel georganiseerd te raken, is dit een groot voordeel.

ClickUp

ClickUp hanteert een andere aanpak. Het geeft je meer controle over hoe je werkruimte is ingericht, inclusief statussen, weergaven, taakstructuren en automatiseringen, zodat je werkversnippering voorkomt. Maar die flexibiliteit betekent dat je geen standaard startpunt hebt. Er komt vooraf iets meer denkwerk bij kijken.

Dat gezegd hebbende, is dit waar ClickUp zijn vruchten begint af te werpen. In plaats van je team een vaste manier van werken op te leggen, kun je de tool vormen naar de manier waarop je al werkt.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Als je iets nodig hebt dat je team direct kan gebruiken met minimale installatie, heeft Asana een voorsprong. Maar als je een systeem wilt dat zich kan aanpassen naarmate je Business groeit, is ClickUp een sterke keuze.

💡 Pro-tip: Vermijd de aanvankelijke installatieproblemen door ClickUp-sjablonen te gebruiken, die kant-en-klare structuren bieden voor honderden gebruikssituaties, van marketingcampagnes tot het onboarden van klanten. Zo kunt u snel aan de slag en het platform vervolgens aangepast gebruiken naarmate uw bedrijf groeit.

Functie #2: Taak- en projectmanagement

Uw business heeft waarschijnlijk te maken met verschillende soorten werk, zoals client-projecten, interne activiteiten, marketingcampagnes en productontwikkeling. Een star systeem dat al het werk op dezelfde manier behandelt, zorgt voor chaos:

Asana

Asana is gebouwd rond duidelijkheid. Taken, subtaaken, tijdlijnen en afhankelijkheden zijn eenvoudig in te stellen en te volgen. Je kunt werk toewijzen, deadlines toevoegen, bijlagen bijvoegen en de voortgang bijhouden zonder veel gedoe. Functies zoals tijdlijnen, mijlpalen en afhankelijkheden maken het eenvoudig om werk in kaart te brengen zonder te verdwalen in de details.

ClickUp

ClickUp gaat dieper in op zowel taak- als projectmanagement. Het maakt gebruik van een geneste structuur van Werkruimte, Space, Folder, Lijst en ClickUp-taak om alles te organiseren. Dit betekent dat je voor elke afdeling een speciale Space kunt aanmaken, zoals ‘Marketing’ of ‘Client Work’, en vervolgens Folders en Lijsten kunt gebruiken om individuele projecten en initiatieven binnen die afdeling te beheren.

🏆 Winnaar: ClickUp wint! Het gaat beter om met complexiteit, en voor kleine bedrijven die aan het groeien zijn, maakt die flexibiliteit echt het verschil.

🚀 Voordeel van ClickUp: Bekijk je werk vanuit elke hoek met meer dan 15 ClickUp-weergaven. Je zit niet vast aan één enkel format en elk teamlid kan de weergave kiezen die het beste aansluit bij zijn of haar manier van denken en plannen.

Wijs taken toe aan meerdere toegewezen personen, verdeel het werk in subtaaken en houd de tijd bij met ClickUp-weergaven

Je krijgt toegang tot:

Lijstweergave: Een krachtige takenlijst voor het ordenen, sorteren en filteren van taken

Bordweergave: Een bord in Kanban-stijl dat perfect is voor Een bord in Kanban-stijl dat perfect is voor het visualiseren van werkstroom

Gantt-diagram: Een tijdlijn voor het plannen van projecten en het beheren van afhankelijkheden

Kalenderweergave: Een klassieke kalender voor het inplannen en plannen van content of campagnes

Tijdlijnweergave: Een lineaire weergave voor roadmapping en Een lineaire weergave voor roadmapping en resourcebeheer

Wanneer de gesprekken van je team in de ene app plaatsvinden, je projectplannen in een andere en je documentatie in weer een derde, ontstaat er een versnippering van context. Dit betekent dat teams uren verspillen met het zoeken naar informatie die ze nodig hebben op meerdere platforms.

Asana

Asana houdt zakelijke samenwerking nauw verbonden met taken. Je kunt direct op taken reageren, teamgenoten taggen, bestanden als bijlagen bijvoegen en gesprekken in de juiste context houden. Er is ook een inbox die updates, vermeldingen en activiteiten binnen projecten toont, waardoor iedereen zijn werk goed kan bijhouden. Het werkt goed in combinatie met tools zoals Slack of e-mail, in plaats van alles op één plek samen te brengen.

ClickUp

ClickUp gaat nog een stap verder in het centraliseren van samenwerking binnen de tool zelf. Op taakniveau krijg je reacties in threads, vermeldingen, het delen van bestanden en de mogelijkheid om reacties toe te wijzen als actiepunten. Op deze manier wordt feedback omgezet in werk.

Maak een einde aan versnipperd werk met samenwerkingstools die rechtstreeks in ClickUp zijn ingebouwd.

ClickUp Chat : Voer gesprekken in speciale kanalen of direct naast je taken, zodat discussies altijd een verbinding houden met het werk Voer gesprekken in speciale kanalen of direct naast je taken, zodat discussies altijd een verbinding houden met het werk

ClickUp Docs : Maak projectbeschrijvingen, agenda's voor vergaderingen en bedrijfswiki's die rechtstreeks gekoppeld zijn aan je taken, zodat iedereen toegang heeft tot de meest recente informatie Maak projectbeschrijvingen, agenda's voor vergaderingen en bedrijfswiki's die rechtstreeks gekoppeld zijn aan je taken, zodat iedereen toegang heeft tot de meest recente informatie

ClickUp Whiteboards : Brainstorm over ideeën, breng werkstroomen in kaart en plan projecten visueel met je team in realtime Brainstorm over ideeën, breng werkstroomen in kaart en plan projecten visueel met je team in realtime

🟏🏆 Winnaar: ClickUp wint! Het brengt gesprekken, documenten en planning samen in één systeem, waardoor je minder vaak van tool hoeft te wisselen.

Functie #4: Mogelijkheden voor automatisering

Als klein bedrijf vervult uw team meerdere rollen. Elke minuut die wordt besteed aan handmatige processen, zoals het bijwerken van de status van een project of het sturen van een herinnering aan iemand over een deadline, is een minuut die niet wordt besteed aan strategische, omzetgenererende activiteiten.

Beide platforms bieden automatisering, maar de toegankelijkheid en kracht verschillen:

Asana

Asana benadert automatisering met het oog op eenvoud. Met de functie 'Regels' kun je veelvoorkomende acties automatiseren, zoals het bijwerken van deadlines en het versturen van notificaties. De automatisering in Asana blijft echter vaak binnen bepaalde grenzen. Het verwerkt lineaire werkstroomen prima. Maar als je processen voorwaarden, projectoverschrijdende acties of gelaagde logica bevatten, kun je tegen limieten aanlopen.

ClickUp

ClickUp-automatiseringen zijn ontworpen om je werkstroom voor je uit te voeren en te stroomlijnen. Met een uitgebreide bibliotheek aan triggers, voorwaarden en acties kun je vrijwel elke repetitieve taak automatiseren zonder ook maar één regel code te schrijven.

Je kunt kiezen uit een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare automatiseringsrecepten of je eigen recepten maken. Je beschikt over Triggers (een gebeurtenis die een automatisering start), Voorwaarden (criteria waaraan moet worden voldaan om de automatisering te laten draaien) en Actions (de taak die de automatisering uitvoert).

🟏� Winnaar: ClickUp komt als winnaar uit de bus! Het biedt meer flexibiliteit, controle en schaalbaarheid, waardoor het beter geschikt is voor teams.

🚀 Voordeel van ClickUp: Automatiseer beslissingen en uitvoering met ClickUp Super Agents. Je kunt verder gaan dan op regels gebaseerde automatisering en werkstroomen creëren die zich daadwerkelijk aanpassen en reageren op basis van de context. Je kunt in feite delen van je werkstroom delegeren aan AI die begrijpt wat er binnen je werkruimte gebeurt.

Maak handmatige coördinatie helemaal overbodig met ClickUp Super Agents

Stel dat je zojuist een Taak hebt verplaatst naar 'Beoordeling door client'. In plaats van de volgende stappen handmatig te coördineren, kun je een aangepaste agent aanmaken om:

Controleer of alle subtaaken zijn voltooid

Vat de resultaten samen in een clientvriendelijke update

Tag de accountmanager en wijs een follow-up toe

Stel een herinnering in als de client binnen twee dagen niet heeft gereageerd

Geen enkele tool kan alles, en uw kleine onderneming vertrouwt waarschijnlijk op een paar belangrijke apps, zoals Google Drive voor bestanden of Teams voor snelle chats. Het probleem is dat dit informatiesilo's creëert. Zowel Asana als ClickUp bieden een breed bereik aan integraties met populaire zakelijke tools:

Asana

Asana integreert naadloos met de meeste tools die kleine bedrijven al gebruiken. Dit omvat apps voor communicatie (zoals Slack), het delen van bestanden (Google Drive, Dropbox) en kalenders. De kracht hiervan is de betrouwbaarheid en de eenvoud van de installatie. De meeste integraties zijn plug-and-play: je maakt een verbinding met de tool, stelt een paar instellingen in en het werkt gewoon.

ClickUp

ClickUp hanteert een bredere aanpak. Met ClickUp-integraties kun je verbinding maken met meer dan 1.000 verschillende tools in diverse categorieën, waaronder communicatie, ontwikkeling, opslagruimte, tijdsregistratie en meer. Het probeert echter ook toolversnippering tegen te gaan door het aantal tools dat je nodig hebt in de eerste plaats te verminderen.

In plaats van sterk afhankelijk te zijn van externe tools, biedt ClickUp bijvoorbeeld functies zoals documenten, chat, Whiteboard en tijdsregistratie op één platform.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Als je meer controle wilt en de mogelijkheid om tools in de loop van de tijd te consolideren, biedt ClickUp je meer flexibiliteit, terwijl Asana helpt met eenvoudige integraties.

AI-functies voor teams in kleine bedrijven

AI voor kleine bedrijven is als het extra teamlid dat je je niet kunt veroorloven om in dienst te nemen. Het is de tekstschrijver die je helpt bij het opstellen van e-mails voor marketing, de beheerder die aantekeningen van vergaderingen samenvat en de projectcoördinator die knelpunten signaleert.

Het gebruik van meerdere, losstaande AI-tools leidt tot AI-wildgroei. Dit is de ongeplande toename van AI-tools en -platforms zonder toezicht of strategie, wat leidt tot verspild abonnementsgeld, dubbel werk, risico's op veiligheid en een totaal gebrek aan controle over de AI-voetafdruk van uw organisatie.

Laten we de twee eens vergelijken:

Asana

Asana Intelligence richt zich op het ondersteunen bij taken en het bijhouden van projecten, zonder de fundamentele werking van de tool te veranderen.

De AI-assistent helpt bij:

Taakoverzichten: Krijg snel inzicht in lange commentaren of updates

Slimme suggesties: Stel deadlines, prioriteiten of volgende stappen voor

Doel- en statusupdates: Genereer projectsamenvattingen voor rapportage

Hulp bij basiscontent: Herschrijf berichten of pas de toon aan

Het verbetert zichtbaarheid en duidelijkheid, maar blijft grotendeels beperkt tot ondersteuning op Taakniveau.

ClickUp

De AI van ClickUp is sterker geïntegreerd in de manier waarop het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd en werkt samen met je werkruimte, gegevens en werkstroom.

U krijgt:

Contextuele AI-ondersteuning

ClickUp Brain fungeert als een assistent die je werkruimte begrijpt. Het haalt context uit je daadwerkelijke taken, documenten, opmerkingen en zelfs gekoppelde tools.

Vraag ClickUp Brain om informatie uit je werkruimte te halen en je bruikbare inzichten te geven

Wat het kan:

Beantwoord vragen over je werk (‘Wat houdt dit project tegen?’)

Maak taken, subtaaken en projectplannen aan

Vat volledige projecten of activiteitsstromen samen

Vul taakkenmerken zoals toegewezen personen of prioriteiten automatisch in

Zoek in tools (Google Drive, GitHub, enz.) naar context

Als je bijvoorbeeld halverwege een project instapt, kun je ClickUp Brain gewoon vragen: ‘Wat blokkeert het herontwerpproject van de website op dit moment?’ Het scant taken, opmerkingen en statussen en vertelt je vervolgens welke taken achterstallig zijn, welke afhankelijkheden vastzitten en wie waarvoor verantwoordelijk is.

💡 Pro-tip: Laat de ClickUp AI Notetaker deelnemen aan je virtuele vergaderingen. Deze tool transcribeert automatisch het gesprek, genereert een samenvatting en maakt zelfs actiepunten voor je aan.

Een AI-tool voor de desktop

Als ClickUp Brain binnen je werkruimte werkt, breidt ClickUp Brain MAX die kracht daarbuiten uit. Zie het als een desktop-AI-laag die over al je tools heen ligt.

Breid je AI-intelligentie uit naar al je tools en werkstroomen met ClickUp Brain MAX

Dit is wat het verschil maakt:

Fungeert als een permanente AI-assistent in verschillende apps (e-mail, documenten, Slack, enz.)

Hiermee kun je op één plek schakelen tussen meerdere AI-modellen , waaronder GPT, Claude en Gemini

Biedt bewerkingsmogelijkheden in de app (herschrijf tekst rechtstreeks in elke app)

Inclusief spraak-naar-tekst ( ClickUp Talk to Text ) om sneller taken of content te maken

Maakt verbinding met je ClickUp-werkruimte voor realtime acties

Hoe kiest u de juiste tool voor uw team?

Maak je keuze eenvoudiger door een praktisch stappenplan te volgen.

Concentreer je op het in kaart brengen van de werkelijke behoeften van je team in plaats van elke functie te vergelijken.

Evalueer je huidige tools: Maak een lijst van Maak een lijst van alle applicaties die je team gebruikt voor projectmanagement, documentatie en communicatie. Breng in kaart waar informatie verloren gaat of werk tussen wal en schip raakt bij het schakelen tussen deze tools Breng je werkstroompatronen in kaart: Zijn je projecten over het algemeen vergelijkbaar en herhaalbaar, of lopen ze sterk uiteen? Moeten verschillende teams (bijv. marketing versus operations) hun werk op verschillende manieren bekijken? Houd rekening met uw groeitraject: Waar ziet u uw bedrijf over een jaar? Als u van plan bent uw team te verdubbelen of complexere projecten aan te nemen, kies dan een tool die die toekomstige situatie aankan, niet alleen uw huidige situatie Test met echt werk: Maak niet zomaar een 'testproject'. Gebruik de gratis versie van beide platforms om een klein, echt project van begin tot eind uit te voeren. Let goed op waar je weerstand voelt en waar je momentum voelt Evalueer het nut van AI: Voor een klein team kan AI een gamechanger zijn. Test de AI-functies van elk platform bij je dagelijkse taken. Kijk welke je meer tijd bespaart bij het schrijven, het samenvatten van informatie of het opstellen van actiepunten

Welke tool past bij uw kleine business?

De juiste keuze hangt volledig af van de behoeften en de werkstroom van je team. Er is niet één 'beste' tool, alleen de tool die het beste bij jou past.

Kies voor Asana als:

Je team heeft een eenvoudige, overzichtelijke tool nodig voor het bijhouden van taken, en die hoeft niet uitgebreid aangepast te worden

Je bent al tevreden met je huidige toolset voor documenten, chatten en interne wiki's

Binnen enkele minuten aan de slag kunnen gaan is belangrijker dan een platform hebben dat kan opschalen om complexe, veranderende werkstroomen aan te kunnen.

Uw projecten zijn over het algemeen eenvoudig en volgen een consistent patroon

Kies voor ClickUp als:

U wilt uw werk consolideren en het aantal abonnementen waarvoor u betaalt verminderen

Uw team beheert verschillende soorten projecten die verschillende weergaven en aangepaste processen vereisen

U ziet de waarde in van een AI-assistent die kan helpen bij het schrijven, samenvatten en de automatisering van werk

U verwacht dat uw Business gaat groeien en hebt een platform nodig dat met u mee kan groeien, zonder dat u later gedwongen wordt om te migreren

Dit is wat Derek Clements, marketingmanager bij BankGloucester, te zeggen had over ClickUp:

ClickUp biedt meer functies en een betere ervaring dan de andere. Asana was de oudste concurrent en is geweldig voor taakbeheer, maar heeft verder niet veel extra functies… Ik gebruik de basisfuncties van ClickUp, zoals ruimtes/mappen/lijsten en de kalenderweergave, het meest omdat die het meest veelzijdig zijn. Als je echter een specifiek format of een specifieke visualisatie nodig hebt, heeft ClickUp tal van meer geavanceerde functies, zoals tijdsregistratie, taaktautomatisering, dashboards en meer.

Het oordeel voor kleine bedrijven

Asana en ClickUp vertegenwoordigen twee verschillende filosofieën over hoe werk moet worden beheerd. Asana biedt toonaangevend taakbeheer dat naadloos aansluit op een ecosysteem van andere gespecialiseerde tools. ClickUp is gebaseerd op de overtuiging dat een wildgroei aan tools de vijand is van productiviteit en biedt één geconvergeerde werkruimte ter vervanging van dat hele ecosysteem.

Voor een klein bedrijf is de keuze vandaag de dag duidelijk.

De geïntegreerde aanpak van ClickUp biedt een directe oplossing voor moderne werkproblemen. Het biedt een schaalbaar platform waar je taken, documenten, chat en AI samenkomen, waardoor je kleine team de tools krijgt om efficiënter te werken.

Veelgestelde vragen

Kunnen kleine bedrijven het gratis abonnement van ClickUp gebruiken voor echt werk?

Ja, ClickUp biedt onbeperkte taken en meerdere projectweergaven, waardoor kleine teams vanaf dag één alles hebben wat ze nodig hebben om klantprojecten en interne taken te beheren.

Hoe verhoudt ClickUp zich tot Asana voor groeiende teams?

Schaal mee met de complexiteit van je team dankzij de uitgebreide aangepaste mogelijkheden en ingebouwde functies van ClickUp, zoals Docs en Chat. Je hoeft geen extra tools toe te voegen naarmate je groeit.

Wat is de snelste manier om van Asana naar ClickUp over te stappen?

Zet je projecten, taken en toegewezen personen binnen enkele minuten over met de directe Asana-importtool van ClickUp, en gebruik onze onboarding-bronnen om je team snel op gang te helpen.

