10 gratis sjablonen voor leadscoring (en hoe u er zelf een kunt maken)

Als uw team elke lead op dezelfde manier behandelt, loopt uw pijplijn nu al tijd mis. 🕰️

Want bij leadscoring gaat het er tegenwoordig om dat de juiste leads als eerste aandacht krijgen en dat er tijdig wordt opgevolgd.

En om dat goed te doen, hebt u een consistent scoresysteem nodig dat uw team kan gebruiken voor verschillende bronnen en campagnes.

In dit bericht delen we 10 gratis sjablonen voor leadscoring, waarvoor ze het meest geschikt zijn en hoe u de juiste installatie voor uw funnel kunt kiezen.

Wat is een sjabloon voor leadscoring?

Een sjabloon voor leadscoring is een gestructureerd raamwerk waarmee sales- en marketingteams numerieke waarden kunnen toekennen aan leads op basis van de kans dat ze klant worden. Het organiseert de criteria die worden gebruikt om leads te beoordelen, zoals demografische gegevens, bedrijfsgegevens, interactiegedrag en koopintentie.

Als voorbeeld kan een lead punten krijgen voor het openen van marketing-e-mails, het bezoeken van prijspagina's, het downloaden van bronnen of het voldoen aan een ideaal klantprofiel (ICP). Hoe hoger de score, hoe geschikter de lead is voor verkoopcontacten.

Dit raamwerk beoordeelt potentiële klanten ook op twee belangrijke dimensies:

Expliciete gegevens: Informatie die de lead rechtstreeks verstrekt, zoals zijn of haar titel, de grootte van het bedrijf en de branche

Impliciete gegevens: Gedragssignalen die u bijhoudt, zoals het openen van e-mails, bezoeken aan pagina's en het downloaden van content

Hoe u een leadscoringmodel opzet met sjablonen

U hebt een sjabloon voor leadscoring gevonden, maar het is slechts een leeg document.

Om een sjabloon effectief te maken, moet u deze aangepast aanpassen aan uw verkoopgegevens en ICP. Laten we nu eens kijken hoe u een leadscoringmodel kunt opzetten dat resultaten oplevert. 🛠️

1. Definieer uw ICP

Uw leadscoringmodel is slechts zo goed als uw kennis van uw beste klanten. Begin met het opstellen van een lijst met de firmografische en demografische kenmerken van uw meest succesvolle gesloten deals.

Duik in uw bestaande klantgegevens om patronen te ontdekken in bedrijfsgrootte, branche, functietitels en geografische locatie.

📝 Voorbeeld: Een SaaS-bedrijf voor projectmanagement zou zijn ICP kunnen definiëren als marketingmanagers of operationele leidinggevenden bij B2B-SaaS-bedrijven met 50 tot 500 medewerkers. Een lead die aan deze kenmerken voldoet, zou een hogere fit-score krijgen in het leadscoringmodel.

2. Identificeer sleutelgedragssignalen

Niet alle acties zijn gelijk.

Breng het specifieke gedrag in kaart dat correleert met het traject van een lead naar conversie. Signalen die wijzen op een sterke intentie, zoals het aanvragen van demo's of het bezoeken van prijspagina's, moeten zwaarder worden gewogen dan signalen die wijzen op een zwakke intentie, zoals het eenmalig openen van een e-mail of een kort bezoek aan de website.

📝 Voorbeeld: Stel dat een lead uit uw ICP uw website bezoekt en een productgids downloadt (+5 punten). Een paar dagen later neemt deze persoon deel aan een webinar over uw product (+10 punten) en bezoekt vervolgens de prijspagina (+15 punten). Deze acties duiden op groeiende interesse, dus de leadscore stijgt naarmate deze persoon dichter bij het worden van een gekwalificeerde lead komt.

3. Wijs waarde toe aan punten

Zodra u uw belangrijkste criteria hebt vastgesteld, is het tijd om punten toe te kennen. Weeg elk criterium op basis van de mate waarin het bijdraagt aan een succesvolle conversie.

Een lead met de titel 'directeur' in uw targetbranche kan bijvoorbeeld 20 punten waard zijn, terwijl een bezoek aan een blogpost misschien maar twee punten waard is. U moet ook negatieve scores invoeren voor factoren die een lead diskwalificeren, zoals leads afkomstig van het e-maildomein van een concurrent of leads in een branche waarin u niet actief bent.

💡 Pro-tip: Ken exponentieel meer punten toe aan intentiegerichte acties dan aan informatieve acties. Een verzoek om een demo (50 punten) zou aanzienlijk zwaarder moeten wegen dan een blogbezoek (2 punten), omdat het verschil in gedrag enorm is.

4. Stel drempelwaarden vast

Zodra uw puntensysteem is opgezet, moet u definiëren wat de scores daadwerkelijk betekenen. Stel duidelijke drempelscores vast die bepalen wanneer een lead een marketing qualified lead (MQL) of een sales qualified lead (SQL) wordt.

U kunt niveaus aanmaken om uw leads verder te segmenteren, bijvoorbeeld 'hot' leads (80+ punten), 'warm' leads (50-79 punten) en 'cold' leads (minder dan 50 punten). In ClickUp kunt u aangepaste statussen gebruiken om deze niveaus visueel weer te geven in uw pijplijn.

Maak aangepaste statussen aan in ClickUp om taken bij te houden en overzicht te behouden

5. Test en herhaal

Een van de belangrijkste best practices voor leadscoring is het regelmatig valideren en verfijnen van uw model. Vergelijk na 30 tot 60 dagen uw gescoorde leads met de daadwerkelijke conversiegegevens. Als u merkt dat leads met een hoge score niet in het verwachte tempo converteren, is het tijd om uw criteria en waarde-waarden aan te passen.

Gebruik ClickUp-dashboards om de conversiepercentages van verschillende scoringsniveaus bij te houden en ervoor te zorgen dat uw model een nauwkeurige voorspeller van succes blijft.

Houd de conversiepercentages per scorecategorie bij ClickUp-dashboards

Sjablonen voor leadscoring in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de leadscoring-sjablonen die in deze gids aan bod komen en waarvoor ze het meest geschikt zijn:

De 10 beste sjablonen voor leadscoring

U weet wat een leadscoring-sjabloon is en hoe u een model opstelt, maar waar vindt u het juiste sjabloon om mee te beginnen? Het aanbod kan overweldigend zijn, en u kunt uren verspillen aan het zoeken naar een sjabloon, om er vervolgens achter te komen dat het een onhandige spreadsheet is of alleen toegankelijk via dure software.

Deze zoekopdracht zorgt voor meer versnippering van het werk, waardoor u minder tijd overhoudt om prioriteit te geven aan leads.

Om u te helpen stoppen met zoeken en aan de slag te gaan, hebben we een lijst samengesteld met de beste sjablonen voor leadscoring. Deze verzameling bevat alles, van volledig geïntegreerde CRM-systemen in ClickUp tot eenvoudige spreadsheets en gespecialiseerde werkbladen, zodat u zeker een sjabloon vindt die perfect aansluit bij de werkstroom van uw team.

Laten we eens kijken:

1. Sales CRM-sjabloon van ClickUp

Bijhoud leadtracking, pijplijnen en contacten met de Sales CRM-sjabloon van ClickUp

Het jongleren met een spreadsheet voor scoring, een apart CRM-systeem voor contacten en een tool voor projectmanagement voor taken leidt tot informatiesilo's en remt uw team af. Door deze voortdurende contextwisselingen gaan details en veelbelovende leads altijd verloren.

Breng uw volledige verkoopproces samen in één werkruimte met de Sales CRM-sjabloon van ClickUp. Het is een volledig uitgerust CRM-systeem dat leadscoring, bijhouden, pijplijnbeheer en contactbeheer combineert, waardoor u geen losstaande tools meer nodig hebt.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Gebruik ClickUp aangepaste velden om al je scoringsattributen vast te leggen en bij te houden, waaronder de leadbron, het betrokkenheidsniveau, de bedrijfsgrootte en de fit-score, direct naast contactgegevens en dealinformatie

Bekijk je leads gesorteerd op score, status of prioriteit met behulp van flexibele ClickUp-weergaven zoals lijsten, tabellen, Kanban-borden en meer

Leg nieuwe leads vast via ClickUp formulieren en stuur ze door naar het CRM met schonere, consistentere gegevens

✅ Ideaal voor: Verkoopteams en revenue ops-managers die een leadpijplijn opbouwen met eenvoudige scoring-inputs.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Super Agents om inkomende leads automatisch te triageren en door te sturen. Je kunt een agent aanwijzen om nieuwe CRM-invoeren te monitoren, leadkenmerken zoals bron of interactieactiviteit te beoordelen, en velden bij te werken of opvolgingstaken toe te wijzen aan de juiste verkoper. En dat is nog niet alles. De e-maillijstsegmentator kan de betrokkenheidsgeschiedenis en kenmerken analyseren en de lijst segmenteren voor gerichte campagnes

Met de Drip Campaign Builder kunt u meerstapse-mails reeksen ontwerpen om uw leads te koesteren en verder in de funnel te begeleiden Bekijk de volledige ClickUp AI Agents-bibliotheek om te zien wat je nog meer kunt uitbesteden aan je AI-teamgenoot.

Leer vandaag nog hoe u uw eerste Super Agent kunt creëren:

2. Salespijplijnsjabloon van ClickUp

Visualiseer dealfasen en signaleer snel knelpunten met de Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp

Zonder een duidelijk overzicht van uw verkoopproces is het onmogelijk om te weten waar leads vastlopen. Leads kunnen zich in de ene fase opstapelen, terwijl een andere fase leeg blijft. En zonder een visuele weergave kunt u alleen maar gissen waar de knelpunten zitten.

Krijg de visuele duidelijkheid die je nodig hebt met de Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp. Deze is ontworpen voor teams die de voortgang van leads in één oogopslag willen zien en snel willen vaststellen waar deals vastlopen.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Sleep leads van de ene fase naar de volgende in de ClickUp-bordweergave , waardoor pijplijnbeheer intuïtief en efficiënt wordt

Maak aangepaste statussen aan, zoals 'Nieuwe lead', 'MQL', 'SQL' en 'Opportunity', om te zien hoeveel leads er in elke kwalificatiecategorie zitten

Gebruik ClickUp-afhankelijkheden om ervoor te zorgen dat cruciale kwalificatiestappen in de juiste volgorde worden voltooid, bijvoorbeeld door te voorkomen dat een taak voor een kennismakingsgesprek wordt afgesloten voordat de kwalificatiechecklist is voltooid

✅ Ideaal voor: SDR-managers die toezicht houden op de leadkwalificatiefasen.

📮ClickUp Insight: 16% van de professionals wil een klein bedrijf runnen als onderdeel van hun portfolio, maar slechts 7% doet dat momenteel. De angst om alles alleen te moeten doen is een van de vele redenen waarom mensen vaak terughoudend zijn. Als je een solo-ondernemer bent, fungeert ClickUp Brain MAX als je zakenpartner. Vraag het om verkoopleads te prioriteren, outreach-e-mails op te stellen of de voorraad bij te houden, terwijl je AI-agenten het routinewerk afhandelen. Elke taak, van het promoten van uw diensten tot het afhandelen van bestellingen, kan worden beheerd via AI-aangedreven werkstroom. Zo houdt u tijd over om u te richten op de groei van uw bedrijf, in plaats van alleen maar het te runnen.

3. Snel aan de slag: sjabloon voor verkoop en CRM van ClickUp

Ga snel aan de slag met de Quick Start: Sales- en CRM-sjabloon van ClickUp

Het vanaf nul opzetten van een CRM- en leadscoringssysteem kan een hele klus zijn, vooral voor kleine teams of teams die hier nog geen ervaring mee hebben. De complexiteit van het configureren van aangepaste velden, pijplijnen en automatiseringen kan vertragingen veroorzaken, waardoor uw team te lang aangewezen is op inefficiënte handmatige methoden.

Zorg ervoor dat uw team binnen enkele minuten leads kan beheren en scoren met de Quick Start: Sales & CRM-sjabloon van ClickUp.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Vooraf geconfigureerde velden voor basisgegevens en scoring van leads, zodat u direct kunt beginnen met het invoeren en prioriteren van leads

Voorkom analyseverlamming door uitgebreide aangepaste aanpassingen. Deze sjabloon biedt een eenvoudige, effectieve structuur die direct klaar is voor gebruik

Naarmate uw team en proces zich verder ontwikkelen, kunt u gebruikmaken van complexere scoringscriteria, automatiseringen en integraties

✅ Ideaal voor: Kleine verkoopteams die voor het eerst een leadscoring opzetten.

🧠 Leuke weetjes: Een van de meest gebruikte verkoopmethodieken, SPIN Selling, is ontwikkeld op basis van onderzoek naar 35.000 verkoopgesprekken. De methode komt letterlijk neer op “verkopen, maar dan op basis van feiten”.

💡 Pro-tip: ClickUp-automatiseringen kunnen het CRM-beheer en het bijhouden van leads versnellen door handmatige stappen zoals statusupdates, overdrachten tussen lijsten en herinneringen voor follow-ups overbodig te maken. In plaats van dat iemand moet onthouden “wanneer X gebeurt, doe dan Y”, passen automatiseringen die regels consequent toe. Automatiseer taaktoewijzingen, notificaties en werkstroomen met ClickUp-automatiseringen Gebruik ze om: Verplaats leads automatisch door uw pijplijn door de status van taken automatisch bij te werken

Standaardiseer de opvolging, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Breng relevante belanghebbenden op de hoogte van veelbelovende leads of zaken die onmiddellijke actie vereisen

4. Sales-KPI-sjabloon van ClickUp

Houd verkoop-KPI's bij om je leadscoringmodel te valideren met de Sales KPI-sjabloon van ClickUp

U hebt een leadscoringmodel geïmplementeerd, maar hoe weet u of het werkt?

De Sales KPI-sjabloon van ClickUp helpt je bij het bijhouden van de sales-KPI's die je gebruikt om een leadscoringmodel te evalueren, waaronder offerteactiviteit, omzetsignalen en upsell-prestaties. Elke KPI is ingesteld als een ClickUp-taak, met aangepaste statussen om de voortgang bij te houden.

Deze sjablonen zijn ontworpen voor teams die de effectiviteit van hun leadscoring moeten meten en deze direct moeten koppelen aan de verkoopresultaten.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Gebruik ClickUp-dashboardwidgets om een weergave te krijgen van je belangrijkste verkoopstatistieken, zoals conversiepercentages van leads naar kansen, de lengte van de verkoopcyclus en het percentage gewonnen deals

Houd de conversiepercentages bij van leads uit verschillende scoringsniveaus bij. Als uw warme leads niet vaker converteren dan koude leads, weet u dat het tijd is om uw model aan te passen

Gebruik aangepaste velden om de grootte van de deal bij te houden die hoort bij leads met verschillende scores, zodat u beter begrijpt welke criteria de meest waardevolle klanten voorspellen

✅ Ideaal voor: Sales Operations-managers die wekelijks KPI-evaluaties uitvoeren op basis van de pijplijn en omzetprestaties.

5. Sjabloon voor een verkoopstrategiegids van ClickUp

Stel een salesplaybook samen met gekoppelde strategieën en taken met behulp van de sjabloon voor de verkoopstrategiegids van ClickUp

De sjabloon voor de verkoopstrategiegids van ClickUp is een document-first-handboek voor het opstellen van een verkoopstrategie voor je team.

En omdat het is gebouwd in ClickUp Docs, kun je strategie en uitvoering in dezelfde werkruimte met elkaar verbinden. Voeg subpagina's toe voor segmenten of regio's en koppel gerelateerde ClickUp-taken binnen het document naarmate je strategie zich ontwikkelt.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Werk het document bij naarmate je ontdekt wat werkt, met versiegeschiedenis en gezamenlijke bewerking

Stel uw strategie op met speciale pagina's voor inbound versus outbound, kernelementen, een 7-stappenplan en best practices

Gebruik ClickUp Assigned Comments om input van sales, marketing en product te verzamelen in precies het gedeelte waar het betrekking op heeft

✅ Ideaal voor: Verkoopmanagers en RevOps-leiders die een herhaalbaar verkoopproces opzetten en dit uitrollen binnen een groeiend team.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om het opstellen van strategieën te versnellen wanneer de pagina vol staat met ideeën, maar er nog geen structuur in zit. Het kan je helpen om aantekeningen samen te vatten, secties aan te scherpen en beslissingen in je document om te zetten in volgende stappen, allemaal binnen dezelfde ClickUp-werkruimte. Over convergentie gesproken! Vat strategieaantekeningen samen en zet beslissingen om in vervolgstappen met ClickUp Brain

6. Sjabloon voor balanced scorecards van ClickUp

Visualiseer multidimensionale leadscoring op een Whiteboard met de Balanced Scorecards-sjabloon van ClickUp

Een eenvoudig, eendimensionaal puntensysteem is soms te inflexibel. Het geeft mogelijk niet de nuance weer van een lead die demografisch gezien perfect past, maar weinig betrokkenheid toont, of andersom.

Visualiseer meerdere scoringsdimensies met de Balanced Scorecards-sjabloon van ClickUp. Deze zet je scoringslogica uiteen op één ClickUp-Whiteboard, met Visie & Strategie in het midden en vier scorecardblokken eromheen: Klant, Financieel, Interne processen en Leren & Groei.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Pas de vier kwadranten van het sjabloon aan om verschillende scoringsdimensies weer te geven, zoals demografische geschiktheid, betrokkenheidsniveau, koopintentie en budgetbevoegdheid

Bepaal de statistieken die uw score valideren: MQL→SQL-conversie, diskwalificatiepercentage, gecreëerde pijplijn, winstpercentage en speed-to-lead

Koppel uw scorekaart aan ClickUp Dashboards om in één oogopslag de weergave te zien van de verdeling van uw leads over de verschillende kwadranten

✅ Ideaal voor: Demand generation-teams die een visuele manier nodig hebben om aan te tonen of hun leadscoringmodel de kwaliteit van de pijplijn verbetert.

👀 Wist u dat? De beroemde 4 P's (Product, Prijs, Plaats, Promotie) werden in 1960 geïntroduceerd door marketingprofessor E. Jerome McCarthy.

7. HubSpot-sjabloon voor leadscoring

via HubSpot

Voor teams die al volledig zijn geïntegreerd in het HubSpot-ecosysteem, kan het opzetten van een scoringsmodel in een externe tool onsamenhangend aanvoelen.

Dit is het moment waarop je de leadscoring-sjabloon van HubSpot nodig hebt. Deze biedt een gestructureerde, offline tool om je scoringsmodel te plannen voordat je het rechtstreeks in HubSpot CRM implementeert.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

De downloadbare werkbladen begeleiden u stap voor stap door het proces van het definiëren van uw scoringscriteria en het toekennen van wegingsfactoren

Gebruik de bijbehorende calculator om verschillende scorescenario's te testen en te zien hoe verschillende combinaties van kenmerken en gedragingen de eindscore van een lead beïnvloeden

De logica en terminologie die in de werkbladen worden gebruikt, synchroniseren met de native leadscoringfuncties van HubSpot

✅ Ideaal voor: HubSpot-beheerders die regels voor leadscoring opstellen of herzien.

8. Leadscoring-sjabloon van Demand Metric

via Demand Metric

Soms heb je gewoon een eenvoudige, platformonafhankelijke tool nodig om je leadscoringproces op gang te brengen.

Kies voor een klassieke, op spreadsheets gebaseerde oplossing die perfect is voor platformonafhankelijke behoeften met de Lead Scoring-sjabloon van Demand Metric. Deze biedt een kant-en-klaar raamwerk in een vertrouwd Excel- of Google Spreadsheets-format.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Vooraf gedefinieerde scoringscategorieën voor demografische, firmografische en gedragsmatige criteria, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen

Pas de waarden voor de punten en weging voor elk criterium aan, zodat deze aansluiten bij uw specifieke bedrijfsbehoeften

Omdat het een eenvoudige spreadsheet is, kunt u de gegevens exporteren en gebruiken in vrijwel elk CRM- of platform voor automatisering van marketing

✅ Ideaal voor: Marketingmanagers die een CRM-onafhankelijk leadscoringformulier nodig hebben.

💡 Pro-tip: Ken agressief minpunten toe voor duidelijke diskwalificerende factoren, zoals e-maildomeinen van studenten of afmeldingen. Trek onmiddellijk 50-100 punten af in plaats van kleine aftrekposten – u wilt dat deze leads snel uit uw pijplijn verdwijnen, niet blijven hangen als contacten met gemiddelde prioriteit.

9. Geautomatiseerde spreadsheet voor leadscoring van Belkins

via Belkins

Hoewel eenvoudige spreadsheets flexibel zijn, zijn ze ook volledig handmatig. Het voortdurend handmatig bijwerken van scores is tijdrovend en foutgevoelig, waardoor het doel van een scoresysteem teniet wordt gedaan.

Profiteer van het gebruiksgemak van een spreadsheet met geautomatiseerde berekeningen dankzij de Automated Lead Scoring Spreadsheet Template van Belkins. Het is een Google Spreadsheets-sjabloon met ingebouwde formules die de scoreberekeningen voor u uitvoeren.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Vooraf ingestelde formules berekenen automatisch de score van een lead terwijl u de gegevens invoert

Voeg criteria toe, verwijder ze of pas ze aan om de kolommen af te stemmen op uw unieke scoringsmodel

Omdat het een Google Spreadsheet is, is deze voor iedereen met een Google-account gemakkelijk toegankelijk en kunt u deze delen en samen met uw team bewerken

✅ Ideaal voor: Verkoopmanagers en RevOps-leiders die een herhaalbaar verkoopproces opzetten en dit uitrollen binnen een groeiend team.

10. Matrix voor het kwalificeren van verkoopleads door sjabloon.net

Numerieke scores zijn niet altijd de meest intuïtieve manier om de prioriteit van leads aan te geven, vooral niet tijdens snelle verkoopvergaderingen. Een lead met een score van 78 lijkt misschien niet veel te verschillen van een lead met een score van 81, zelfs als dat uw SQL-drempel is.

Kies voor een eenvoudig, visueel alternatief voor puntenscores met de Sales Lead Qualification Matrix-sjabloon van Template.net. Deze is ideaal voor teams die de voorkeur geven aan een op kwadranten gebaseerde aanpak voor leadkwalificatie.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Tweedimensionale matrix om leads in kaart te brengen op basis van hun geschiktheid (bijv. hoe goed ze aansluiten bij uw ICP) en hun interessegraad (bijv. hun betrokkenheid)

Deel prospects in duidelijke prioriteitsniveaus in: hoge match/hoge interesse (topprioriteit), hoge match/lage interesse (nurture), lage match/hoge interesse (monitor) en lage match/lage interesse (uitsluiten)

Gebruik het bijgevoegde gedeelte van de grafiek om uw leads met de hoogste prioriteit onder de aandacht te brengen tijdens stand-ups of pipeline-evaluaties

✅ Ideaal voor: Verkoopmanagers die wekelijks de pijplijn evalueren en op zoek zijn naar een visuele matrix in spreadsheetstijl.

💡 Pro-tip: Werkt u nog steeds op de oude manier met uw leadmanagement- en verkoopprocessen? In deze video ziet u 4 eenvoudige manieren waarop u deze processen kunt verbeteren met AI!

Begin sneller met het scoren van leads met ClickUp

Natuurlijk zijn scoringscriteria en weging belangrijk bij het kiezen van een sjabloon voor leadscoring. Maar hoe die score wordt omgezet in een daadwerkelijke follow-up, is wat daadwerkelijk invloed heeft op uw pijplijn.

Met ClickUp blijven leadscores direct gekoppeld aan de uitvoering. Zodra een lead de juiste drempel bereikt, kun je deze doorsturen naar de juiste eigenaar, de volgende stap triggeren en elk contactmoment aan hetzelfde record koppelen, allemaal binnen je werkruimte.

In plaats van de scoring op de ene plek te beheren en de follow-ups op een andere, blijft alles met elkaar verbonden, van de eerste registratie tot de volgende actie en de voortgang in de pijplijn.

Ga verder dan statische leadscoring en implementeer een systeem dat uw team daadwerkelijk kan volgen.

Veelgestelde vragen

Een sjabloon is een leeg ontwerp met vooraf gedefinieerde velden en categorieën. Een model is het volledig opgebouwde systeem, aangepast aan uw specifieke criteria, puntwaarden en drempels die aansluiten bij uw bedrijf.

De beste aanpak is om gegevens van uw eerdere gesloten deals te analyseren om gemeenschappelijke demografische en firmografische kenmerken te identificeren. Vervolgens brengt u die succesvolle kenmerken in kaart met de criteria in uw sjabloon en kent u hogere waarde-aanduidingen toe aan de kenmerken die het sterkst correleren met een succesvolle verkoop.

Spreadsheets zijn ideaal voor kleine teams of voor het uitvoeren van eerste experimenten met leadscoring. Naarmate uw leadvolume en teamgrootte echter toenemen, wordt een CRM-systeem essentieel voor de automatisering van realtime score-updates en het opschalen van uw proces zonder te verzanden in handmatige gegevensinvoer.

U moet uw scoringsmodel minstens één keer per kwartaal herzien. Nog belangrijker is dat u een herziening plant zodra u een daling in de conversiekwaliteit van uw hoog scorende leads opmerkt of wanneer de marktintroductiestrategie van uw bedrijf verandert.