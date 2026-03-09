De 10 beste AI-tools voor projectmanagement in 2026

AI-tools voor projectmanagement helpen uw team routinetaken te automatiseren, werk duidelijk te prioriteren en te anticiperen op projectrisico's voordat deze zich voordoen. Hier volgt een overzicht van de beste opties die momenteel beschikbaar zijn.

Dit zijn mijn favoriete AI-tools voor projectmanagement, die ik hieronder in detail zal bespreken.

ClickUp: Beste keuze in het algemeen – krachtige en toch flexibele AI-functies

Asana: Het beste voor de automatisering van werkstroomen

Fireflies.ai: Het beste voor het maken van aantekeningen

Notion: Het beste voor het visualiseren van de voortgang van projecten

Taskade: Het beste voor gezamenlijk taakbeheer

Wilt u nog meer opties? Bekijk dan hieronder mijn volledige overzicht van al mijn keuzes .

AI-tools voor projectmanagement maken gebruik van machine learning en algoritmen voor kunstmatige intelligentie om gegevens te analyseren, taken te automatiseren en projectresultaten te voorspellen. Ze organiseren niet alleen taken, maar leren ook hoe u en uw team werken.

AI-tools kunnen bijvoorbeeld eerdere projecten van uw team analyseren, meten hoe lang taken doorgaans duren en vervolgens voorspellen hoeveel tijd er nodig is om het huidige werk af te ronden.

Deze tools stellen ook automatisch prioriteiten voor taken. In plaats van handmatig door lijsten te bladeren, scant de AI het project, identificeert de meest cruciale taken en zet deze bovenaan uw lijst met nog te doen taken.

Kortom: AI-tools voor projectmanagement vereenvoudigen uw werklast en verbeteren de operationele efficiëntie.

Leuk weetje: Time-blocking als methode voor productiviteit gaat terug tot het dagboek van Benjamin Franklin!

Let bij het kiezen van een AI-tool voor projectmanagement op functies die aansluiten bij uw specifieke behoeften en doelen. Hier zijn enkele sleutelfuncties om rekening mee te houden:

Slimme automatisering: De tool moet routinetaken met minimale inspanning kunnen automatiseren

Voorspellende analyses: Zoek naar tools die potentiële risico's, knelpunten en beperkingen in de beschikbare middelen kunnen voorspellen

Natuurlijke taalverwerking: Met deze functie kunt u met de tool communiceren in natuurlijke taal, waardoor u gemakkelijker de informatie kunt vinden die u nodig hebt

Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool naadloos kan worden geïntegreerd met uw bestaande tools en systemen, zoals communicatieplatforms, software voor tijdsregistratie en CRM-systemen

Schaalbaarheid: Naarmate uw projecten en team groeien, moet uw tool mee kunnen groeien. Zoek naar tools die toenemende werklasten en complexiteit aankunnen

Gebruiksvriendelijkheid: Een tool die gemakkelijk te leren en te gebruiken is, zorgt ervoor dat uw team deze snel onder de knie krijgt en frustratie voorkomt

Laten we zonder verder oponthoud de beste AI-tools voor projectmanagement eens in detail bekijken:

ClickUp

ClickUp combineert krachtige AI-automatisering met aanpasbare werkstroomen, dashboards en naadloze integraties, waardoor teams complexe projecten efficiënt kunnen beheren vanaf één enkel, uniform platform.

ClickUp is mijn favoriete AI-software voor projectmanagement. Hoewel ik graag verschillende projectmanagementtools uitprobeer, kom ik steeds weer terug bij ClickUp vanwege de functies voor automatisering.

De ClickUp-oplossing voor projectmanagement, in combinatie met AI-mogelijkheden, heeft de manier waarop ik taken afhandel, prioriteiten stel en processen automatiseer volledig veranderd.

Het helpt me om projectplannen efficiënt op te stellen en uit te voeren door complexe projecttaken op basis van taakbeschrijvingen op te splitsen in subtaaken.

ClickUp Brain, de krachtige AI-assistent van ClickUp, is een van de beste AI-taakbeheerders. Het maakt gebruik van voorspellende analyses om taakplanning en prioritering naar een geheel nieuw niveau te tillen.

Dankzij de diepgaande integratie in de werkruimte identificeert deze contextuele AI-tool automatisch de meest kritieke taken en herschikt hij prioriteiten in realtime op basis van deadlines, afhankelijkheden en de beschikbaarheid van middelen.

Dit heeft me ontelbare uren bespaard, vooral bij het beheren van meerdere projecten met strakke tijdlijnen.

Maar dat is nog niet alles! ClickUp Brain biedt ook geautomatiseerde projectenamenvattingen en rapportages over de voortgang, zodat ik altijd op de hoogte ben zonder te verzanden in overbodige details.

Ik gebruik het ook om projecttijdlijnen en projectbriefings op te stellen en de RACI-matrix (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) toe te passen voor complexe projecten.

ClickUp Brain fungeert ook als een uitstekende AI-kennismanager. Hiermee kan ik eenvoudig alle details met betrekking tot een project vinden en toevoegen, waardoor mijn teamleden het volledige plaatje zien en op één lijn blijven met de projectdoelen.

Ik ben ook dol op de mogelijkheden voor automatisering die repetitieve taken uit handen nemen, zodat ik me kan concentreren op meer strategische taken.

Van het verplaatsen van taken tussen fasen tot het versturen van herinneringen of het informeren van teamleden: ClickUp automatiseringen en Autopilot Agents stroomlijnen de volledige werkstroom.

lickUp biedt ook ingebouwde sjablonen voor projectmanagement die projectteams helpen de voortgang van projecten beter te plannen, te beheren en te monitoren.

De beste functies van ClickUp

Taakautomatisering: Plan taken, stel prioriteiten, stroomlijn processen en voorspel projectresultaten met ClickUp Brain

Aanpasbare dashboards: Visualiseer de voortgang van projecten en houd belangrijke statistieken bij met Visualiseer de voortgang van projecten en houd belangrijke statistieken bij met ClickUp Dashboards

Slimme notificaties: Blijf op de hoogte van cruciale taken, deadlines en projectmijlpalen met Blijf op de hoogte van cruciale taken, deadlines en projectmijlpalen met de door AI aangestuurde ClickUp-notificaties

Realtime samenwerking: Werk naadloos samen met je team aan taken, documenten en projecten met Werk naadloos samen met je team aan taken, documenten en projecten met ClickUp Docs

Eenvoudig doelen stellen en bijhouden: Stel duidelijke, meetbare doelen en deel deze met individuele teamleden via Stel duidelijke, meetbare doelen en deel deze met individuele teamleden via ClickUp Goals . Volg de voortgang, identificeer obstakels en vier successen, allemaal binnen de intuïtieve interface van ClickUp

Meerdere weergavemodi: Kies uit Kies uit ClickUp-weergaven , waaronder Kanban-borden, lijsten en kalenderweergave, om een 360-gradenoverzicht van uw projecten te krijgen

Aangepaste velden: Sorteer taken en houd de status van taken in realtime bij met Sorteer taken en houd de status van taken in realtime bij met de aangepaste velden van ClickUp

Integraties: Integreer ClickUp met populaire tools zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams en meer, om uw werkstroom te vereenvoudigen

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

"Ik vind ClickUp een ongelooflijk nuttige tool voor projectmanagement. De veelzijdigheid, uitgebreide functies, naadloze integraties en aanpassingsmogelijkheden maken het een uitstekende keuze. De live chat-ondersteuning is ook een groot pluspunt."

Krachtige AI-assistent (ClickUp Brain) voor automatisering en prognoses

Aanpasbare dashboards en sjablonen

Naadloze integraties met Slack, Google Agenda en meer

Een platform met veel functies kan nieuwe gebruikers overweldigen

Vereist tijd om te wennen voor aangepaste instellingen

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Asana

Asana gebruikt AI om werkstroomen op een slimme manier te automatiseren, de werklast binnen teams in evenwicht te brengen en duidelijke, datagestuurde inzichten te bieden. Dit is perfect voor teams die behoefte hebben aan een eenvoudige afstemming van taken en een betrouwbare uitvoering van projecten.

Asana AI onderscheidt zich door het stroomlijnen van taakbeheer via automatisch gegenereerde labels. Het helpt ook bij het organiseren van projectonderdelen door gedetailleerde beschrijvingen toe te voegen en aangepaste velden te creëren, wat de algehele projectefficiëntie verhoogt.

Ik gebruik Asana als AI-projectmanager, voornamelijk om projectbelemmeringen te identificeren en afhankelijkheden bij te houden, zodat alles soepel blijft verlopen. Een van de beste functies zijn de door AI aangestuurde inzichten die me helpen slimme projectbeslissingen te nemen.

De beste functies van Asana

Verdeel taken gelijkmatig over teamleden met behulp van werklastverdeling

Stem individuele taken af op bredere bedrijfsdoelstellingen via de Goals-functie, zodat iedereen gefocust blijft op het grote geheel

Identificeer potentiële knelpunten en deadlines op basis van historische gegevens met de slimme suggesties van Asana

Automatiseer repetitieve werkstroomen met eenvoudig in te stellen instellingen

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

"Alles is gemakkelijk te vinden en te gebruiken, en dankzij de minimalistische layout is alles overzichtelijk. Ik kon eenvoudig aan de slag met integraties en automatiseringen. Ik moet zeggen dat ik me heb ingeschreven voor een Asana-rondleiding met Joanna, en dat was geweldig; heel interactief en gemakkelijk te begrijpen, wat betekent dat ondersteuning een van de prioriteiten van Asana is."

AI-inzichten verbeteren de prioritering van taken en de besluitvorming

Gebruiksvriendelijke interface met een overzichtelijke indeling

Goede regels voor automatisering en integraties

Minder flexibel dan concurrenten wat betreft aangepaste mogelijkheden

Hogere prijzen bij hogere niveaus

Geavanceerde AI-functies hebben een limiet voor betaalde abonnementen

Fireflies.ai

Fireflies.ai transformeert vergaderingen door automatisch transcripties en actiepunten vast te leggen, waardoor het handmatig maken van aantekeningen drastisch wordt verminderd en ervoor wordt gezorgd dat belangrijke inzichten altijd gedocumenteerd, doorzoekbaar en bruikbaar zijn.

Als projectmanager besteed ik veel tijd aan communicatie met belanghebbenden, klanten en verschillende teamleden. Het bijhouden van elk gesprek was een hele klus. Dit is waar Fireflies AI me heeft geholpen: het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen en het uittypen ervan.

Het is alsof je bij elk gesprek een toegewijde aantekenaar hebt. FirefliesAI maakt het gemakkelijker om alle belangrijke projectbesprekingen vast te leggen, zodat we aan de projectvereisten kunnen voldoen. Een andere opvallende functie is de AI-aangedreven spraakherkenning. Deze legt details nauwkeurig vast, zelfs als er meerdere sprekers zijn of er achtergrondgeluiden zijn.

De beste functies van FirefliesAI

Aangepaste transcriptie-instellingen voor uw behoeften

Ontvang automatisch actiepunten voor elke vergadering

Vind een specifieke opmerking of discussie uit eerdere vergaderingen met de doorzoekbare transcripties van Fireflies, en bespaar tijd

Beperkingen van FirefliesAI

Hoewel de tool uitstekend werkt voor standaardvergaderingen, kan het aanpassen van het format van transcripties wat beperkend aanvoelen

Biedt geen uitgebreide functies voor projectmanagement

Prijzen van FirefliesAI

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Onderneming: $ 39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van FirefliesAI

G2: 4,79/5 (meer dan 490 beoordelingen)

Capterra: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over FirefliesAI?

Fireflies.ai heeft de manier waarop ik mijn vergaderingen beheer echt veranderd. De samenvattingsfunctie, die binnen enkele minuten na afloop in mijn mailbox ligt, is een echte gamechanger. Ik kan snel de belangrijkste punten uit ons gesprek terugvinden dankzij aantekeningen met tijdstempels. Ik kan de aantekeningen uit Fireflies.ai overnemen en toevoegen aan mijn CRM.

Nauwkeurige AI-transcriptie met sprekersherkenning

Genereert automatisch actiepunten

Doorzoekbare transcripties besparen tijd bij het nakijken

Beperkt tot de context van vergaderingen

De formaten voor transcripties zijn beperkt

Geen volledige PM-tool, moet worden gecombineerd met andere tools

Notion

Notion combineert flexibel projectmanagement met geavanceerde AI-functies voor het genereren, samenvatten en visualiseren van content, waardoor creatieve teams één veelzijdige tool krijgen om samenwerkingsprojecten duidelijk te plannen, uit te voeren en bij te houden.

Als je iemand bent die graag ideeën en projectdetails visualiseert, zul je Notion waarderen. Het zet alle projecten in een tijdlijnweergave, zodat je kunt zien hoe verschillende projecten met elkaar verbonden zijn, afhankelijkheden kunt bijhouden en mijn werkstroom kunt afstemmen.

Bovendien helpt Notion AI bij het opstellen van projectdocumenten, het opstellen van projectplannen en het definiëren van projecttaken. Om projectmanagement nog verder te vereenvoudigen, verzamelt de AI-autofill-functie van Notion automatisch informatie uit de werkruimte, zoals actiepunten en projectbelemmeringen, en biedt het realtime projectupdates.

De beste functies van Notion

Maak databases om informatie in verschillende formaten te ordenen en te beheren, van takenlijsten tot projecttijdlijnen

Gebruik sjablonen om snel nieuwe pagina's en databases aan te maken, waardoor u tijd en moeite bespaart

Vat informatie samen, genereer ideeën en voer automatisering uit voor repetitieve taken met Notion AI

Integreer met andere populaire tools zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams en meer

Limieten van Notion

De leercurve voor Notion kan steil zijn, vooral voor mensen die nog niet bekend zijn met het platform

Met zoveel aangepaste aanpassingsmogelijkheden is het gemakkelijk om werkstroom ingewikkeld te maken

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

"Het platform is zeer interactief en stelt je in staat om met de vele tools die het biedt een beter georganiseerde en gepersonaliseerde werkstroom te ontwerpen. Met behulp van AI kun je betere ideeën genereren voor het uitvoeren van projecten. Ik vind het ook prettig dat ik allerlei soorten informatie met mijn team kan delen en zo gemakkelijker kan samenwerken."

Flexibele, visuele werkstroomen voor projectmanagement

AI-samenvattingen en het genereren van documenten

Kan worden geïntegreerd met Slack, Teams en Google Agenda

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Risico op te ingewikkelde installaties

Kan trager zijn bij grote, complexe projecten

Taskade

Taskade vereenvoudigt samenwerking door middel van intuïtieve realtime bewerking, mindmapping en AI-ondersteunde taakorganisatie, ideaal voor kleine teams die gebruiksgemak en snelle productiviteit boven complexiteit stellen.

Als je op zoek bent naar een veelzijdige tool voor projectmanagement die realtime samenwerking en gebruiksgemak vooropstelt, raad ik Taskade ten zeerste aan.

Ik gebruikte het toen ik een lichtgewicht maar krachtige tool nodig had voor snelle teamcoördinatie zonder de complexiteit van grotere platforms. Ik vond het geweldig om aangepaste AI-agenten te bouwen die waren afgestemd op specifieke gebruikssituaties, zoals het genereren van een projectoverzicht.

Taskade blinkt uit in realtime bewerking, waarbij meerdere leden van het team tegelijkertijd kunnen samenwerken aan taken, overzichten en aantekeningen.

De beste functies van Taskade

Organiseer je taken met behulp van Kanban-borden of lijsten, afhankelijk van je voorkeurswerkstroom

Maak visuele weergaven van uw projecten met behulp van mindmaps

Werk in realtime samen met je team, zelfs tijdens de bewerking van dezelfde Taak

Chat rechtstreeks met je team via de geïntegreerde videochat van Taskade

Limieten van Taskade

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Hoewel Taskade een geweldige tool is voor kleinere teams en eenvoudige projecten, ontbreken er mogelijk enkele geavanceerde functies die grotere teams of complexe projecten nodig hebben

Prijzen van Taskade

Free

Taskade Pro: $ 10 per maand per gebruiker

Taskade voor Teams: $ 40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Taskade

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Taskade?

"Taskade is geweldige software om mijn dagelijkse takenlijst te beheren en samen te werken aan taken met mijn teamleden. Via het communicatieplatform kan ik chatten en snel een video-gesprek voeren met leden in mijn contactenlijst. Dankzij de mindmap-achtige projectstructuur krijgen we een beter inzicht in alle middelen en de werklast die bij het project komen kijken."

Realtime bewerking en samenwerken

Inclusief mindmaps en visuele werkstroomen

Ingebouwde mogelijkheid om te chatten en video-gesprekken te voeren

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor grotere teams

Minder robuuste integraties dan grotere platforms

ChatGPT

ChatGPT ondersteunt projectteams door direct gedetailleerde scopes, overzichten en rapporten te genereren. Het fungeert als een veelzijdige brainstormpartner en content-assistent om de projectplanning in de beginfase te versnellen.

Hoewel ChatGPT geweldig is voor het creëren van content, heb ik er ook mee geëxperimenteerd voor projectmanagement. Als je op zoek bent naar een gratis tool om projectmanagement op kleine schaal te verbeteren, zoals het definiëren van de projectscope, het opstellen van projectvereisten of het maken van een projecttijdlijn, kan ChatGPT een geweldige AI-assistent zijn.

Ik geef ChatGPT prompts om projecten op te splitsen in eenvoudigere taken en een lijst met nog te doen taken te maken. Het helpt ook bij het prioriteren van taken op basis van projectdoelen en deadlines, het opstellen van projectbudgetten en het opstellen van voorstellen en rapporten.

De beste functies van ChatGPT

Bepaal de omvang van het project door ideeën te genereren voor mogelijke deliverables, belanghebbenden te identificeren en projectdoelstellingen te formuleren

Hulp bij het opstellen van een duidelijke werkverdelingsstructuur (WBS)

Genereer projectrapporten of samenvattingen om te delen met belanghebbenden

Anticipeer op mogelijke risico's binnen een projectplan en stel creatieve oplossingen voor om die risico's te beperken

Beperkingen van ChatGPT

Het biedt geen realtime updates of inzichten in de voortgang van het project

U zult projectdetails handmatig moeten invoeren. Dit kan tijdrovend zijn, vooral bij grotere projecten.

Prijzen van ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: $ 20 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

"ChatGPT is erg fijn. Het is zo gebruiksvriendelijk, en met GPT+ en plug-ins geïnstalleerd verandert het echt het spel. Ik kan snel informatie vinden en ook snel dingen schrijven. Het is absoluut een van mijn favoriete tools."

Ideaal voor het bedenken en documenteren van projecten

Flexibele toepassingen met aangepaste prompts

Gratis versie beschikbaar, lage instapkosten

Geen realtime monitoring van projecten of dashboards

Handmatige gegevensinvoer vereist

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met speciale PM-tools

Microsoft Project met Copilot

Microsoft Project Copilot maakt gebruik van voorspellende AI-prognoses binnen het Microsoft-ecosysteem, waardoor ondernemingen proactief risico's kunnen identificeren, de toewijzing van middelen kunnen optimaliseren en naadloos controle over projecten kunnen behouden.

Als u op zoek bent naar een AI-oplossing om projectbudgetten, planningen en risico's te voorspellen binnen het Microsoft-ecosysteem, probeer dan Microsoft Project met Copilot. De AI-assistent maakt gebruik van historische gegevens en live-invoer om slimme projectplannen te genereren, potentiële problemen aan het licht te brengen en de tijdlijn op koers te houden.

Het beste aan Microsoft Project met Copilot is dat het proactief risico's signaleert en acties aanbeveelt – zoals het herverdelen van middelen of het aanpassen van afhankelijkheden – voordat problemen escaleren. Bovendien integreert het naadloos met Microsoft 365, waardoor het eenvoudig is om gegevens uit Teams, Excel en Outlook op te halen voor nauwkeurigere prognoses.

De beste functies van Copilot

Genereer datagestuurde projectplannen met AI-aangedreven planning en suggesties voor middelen

Krijg intelligente inzichten in mogelijke vertragingen en ontvang suggesties om projecten weer op schema te krijgen

Werk in realtime samen via Teams en andere Microsoft 365-tools

Visualiseer projecttijdlijnen en het gebruik van middelen met aanpasbare gantt-grafieken en dashboards

Beperkingen van Copilot

Je hebt een Microsoft 365-omgeving nodig om optimaal gebruik te maken van de AI-mogelijkheden

Kan te complex aanvoelen voor kleine teams of eenvoudige projecten

Prijzen van Copilot

Aangepaste prijzen (via Microsoft Project abonnement 1–5 niveaus en Copilot-add-ons)

Beoordelingen en recensies van Copilot

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (11+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Forecast?

"Het is alsof je een superhandige assistent hebt die een breed bereik aan taken kan uitvoeren."

AI-prognoses voor planningen, budgetten en risico's

Naadloze integratie met Microsoft 365

Krachtige visualisatie met gantt-grafieken

Complex voor kleine projecten of teams

Vereist het Microsoft-ecosysteem om de volle waarde te kunnen profiteren

Prijzen en functies variëren per pakket

Motion

De AI-gestuurde planning van Motion integreert taken rechtstreeks in teamkalenders en herschikt automatisch prioriteiten wanneer er wijzigingen optreden, waardoor teams dagelijks gemakkelijk hoog in de lucht blijven en productief en verantwoordelijk kunnen blijven.

Motion is nog een uitstekende software voor projectplanning. De AI-assistent voegt automatisch projecttaken toe aan de kalenders van mijn teamleden en geeft deadlines aan. Dit helpt mijn team om prioriteiten te stellen en vergroot de verantwoordelijkheid.

Wat ik het leukste vind aan Motion is dat ik voor elke taak bijlagen, spreadsheets en afbeeldingen kan toevoegen, waardoor ik alle projectdetails op één plek kan beheren. Het zet terugkerende projecten ook om in sjablonen om de werkefficiëntie te verbeteren.

De beste functies van Motion

Categoriseer taken en projecten door labels toe te voegen voor snel zoeken

Ontvang notificaties over projecttaken via e-mail of Slack

Maak automatisch een aangepaste projectplanning voor het hele team

Reserveer tijd voor projecttaken met automatisering van de planning

Bewegingsbeperkingen

Beperkte aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor voorkeuren op het gebied van taak- en tijdbeheer

Het sorteren of registreren van projecten binnen een werkruimte is lastig

Prijzen van Motion

Individueel: $34/maand

Business Standard: $ 20 per maand per gebruiker

Business Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

"Ik vind het fijn dat het (Motion) mijn lijst met nog te doen taken voor mij prioriteert. Het herschikt taken en gebeurtenissen eenvoudig op basis van onverwachte spoedgevallen op het werk. Dankzij de kalendersynchronisatie weet ik precies wat er op mijn agenda staat en waar ik aan moet werken om alles onder controle te houden."

AI-gestuurde tijdindeling en planning

Synchronisatie van kalender en notificaties

Maakt van terugkerende projecten sjablonen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de planningslogica

Grote projecten zijn moeilijker te beheren

Hogere kosten voor kleinere teams

Monday.com

Monday.com combineert visueel intuïtief projectmanagement met AI-gestuurde automatisering, waardoor teams moeiteloos aangepaste werkstroom-werkflows kunnen opzetten, routinetaken kunnen stroomlijnen en de voortgang van projecten in realtime kunnen bijhouden.

Monday.com is een visuele managementtool die me helpt mijn volledige projectportfolio te beheren. Het biedt een Overzicht van alle lopende bedrijfsprojecten, zodat mijn team weloverwogen zakelijke beslissingen kan nemen om onze activiteiten uit te breiden.

Monday helpt ook bij het automatisch genereren van taken en biedt een snel overzicht van taken. De kleurgecodeerde interface en aanpasbare kolomtypen (status, tijdlijn, prioriteit) helpen mijn team om op de hoogte te blijven van de realtime voortgang van elke taak.

De beste functies van Monday.com

Maak aangepaste werkruimten met drag-and-drop-borden, kolommen en weergaven die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften

Wijs taken toe, voeg opmerkingen toe, deel bestanden en stel deadlines in, allemaal binnen één platform

Automatiseer repetitieve taken en integreer naadloos met uw favoriete tools om werkstroom te stroomlijnen

Voer berekeningen uit en maak datavisualisaties rechtstreeks binnen uw borden

Beperkingen van Monday.com

Hoewel Monday.com veel functies biedt, kan het even duren om te leren hoe u ermee omgaat en alle functies effectief gebruikt

Hoewel Monday.com een gratis abonnement aanbiedt, zijn de AI-functies alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen van Monday.com

Free

Basic: $9/maand per gebruiker

Standaard: $ 12 per maand per gebruiker

Pro: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

"Het is een platform waar je je snel aan kunt aanpassen – het enige wat een nieuwe gebruiker echt hoeft te doen, is letten op notificaties – waardoor het snel in gebruik kan worden genomen en er minimale weerstand is bij nieuwe gebruikers. De ingebouwde dashboards zijn zeer nuttig en bieden bruikbare informatie."

Zeer aanpasbare borden en werkstroomen

AI-taaksuggesties en automatisering

Krachtige visuele dashboards

Leercurve voor geavanceerde functies

AI met een limiet voor betaalde abonnementen

Kan bij grote schaal rommelig worden

OneCal

OneCal synchroniseert op intelligente wijze meerdere kalenders, automatiseert de planning en vermindert conflicten tussen platforms. Dit maakt het ideaal voor productiviteitsgerichte teams die meerdere verplichtingen combineren en behoefte hebben aan betrouwbare afstemming van de planning.

Hoewel OneCal niet helemaal projectmanagementsoftware is, helpt het wel bij tijdmanagement en het verbeteren van de productiviteit. OneCal is een slimme kalendertool die ik gebruik om taken te automatiseren, zoals het plannen van vergaderingen, het inplannen van herinneringen voor projecttaken en het reserveren van tijd voor belangrijke taken.

Het helpt bij het synchroniseren en bekijken van alle kalenders, zodat u gemakkelijk verbinding kunt houden met uw team, klanten en leveranciers en projectdeadlines kunt bijhouden.

De beste functies van OneCal

Naadloos te integreren met Google Agenda, Outlook en iCloud Agenda

Deel OneCal-boekingslinks die gekoppeld zijn aan uw profiel zodat anderen gemakkelijk vergaderingen met u kunnen plannen en planningconflicten kunnen voorkomen

Wijs specifieke tijdsblokken toe aan verschillende taken of activiteiten om de productiviteit te verbeteren

Synchroniseer gebeurtenissen tussen meerdere kalenders, zodat wijzigingen in één kalender in realtime worden doorgevoerd in alle andere kalenders

Limieten van OneCal

De gratis versie biedt beperkte functies

Er zijn kleine vertragingen bij het synchroniseren tussen platforms, wat vervelend kan zijn als u op het laatste moment wijzigingen wilt aanbrengen

Prijzen van OneCal

Starter: $ 6 per maand per gebruiker

Essential: $ 12 per maand per gebruiker

Premium: $ 30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van OneCal

G2: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Capterra: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over OneCal?

"Omdat alle zeven kalenders met elkaar worden gesynchroniseerd, is mijn beschikbaarheid altijd up-to-date als een medewerker of client op een van de domeinen deze bekijkt. Bovendien heeft OneCal een uniform dashboard waar ik mijn beschikbaarheid overzichtelijk, efficiënt en op één plek kan zien."

Betrouwbare synchronisatie tussen kalenders

Gekoppelde boekingslinks verminderen de wrijving bij het plannen

Betaalbare tariefniveaus

Beperkt tot gebruiksscenario's met kalenders

Incidentele vertragingen bij het synchroniseren

Minder geavanceerde functies voor projectmanagement

Wrike

Wrike maakt gebruik van voorspellende AI om potentiële projectvertragingen en knelpunten in de beschikbaarheid van middelen vroegtijdig te signaleren, waardoor het van onschatbare waarde is voor teams die complexe werklasten beheren met wisselende prioriteiten en strakke tijdlijnen.

Als uw projectteam worstelt met veranderende prioriteiten, onzekere tijdlijnen of slechte zichtbaarheid, kan de AI van Wrike een gamechanger zijn. De Work Intelligence™-functies maken gebruik van machine learning om projectrisico's te detecteren en suggesties te doen om vertragingen of overbelasting van middelen te voorkomen.

De beste functies van Wrike

Voorspellende AI signaleert mogelijke vertragingen of risico's bij projecten voordat ze zich voordoen

Slimme verdeling van de werklast op basis van de realtime beschikbaarheid van het team

Ingebouwde tijdsregistratie en aangepaste dashboards

Naadloze integratie met apps zoals Slack, Google Drive en Zoom

Limieten van Wrike

Sommige gebruikers melden dat er voor nieuwe teams een steile leercurve is

Prijzen van Wrike

Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,80 per gebruiker per maand

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 2.000 beoordelingen) Capterra: 4,3/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

"Wrike heeft bewezen een ongelooflijk efficiënte en gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement te zijn. De intuïtieve interface maakt het eenvoudig te navigeren, terwijl de robuuste functies de werkstroom stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Of u nu een klein team of een grote organisatie aanstuurt, de aanpasbare dashboards en realtime samenwerkingsmogelijkheden van Wrike zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft. Al met al is Wrike een uitstekende keuze voor iedereen die zijn projectmanagementprocessen wil verbeteren."

Voorspellende AI signaleert risico's in een vroeg stadium

Slimme verdeling van de werklast

Robuuste dashboards en integraties

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

De interface is minder intuïtief dan die van concurrenten

De kosten stijgen naarmate teams groter worden

Fellow

Fellow automatiseert de werkstroom van vergadering naar taak door actiepunten vast te leggen, deze te synchroniseren met takenborden en ervoor te zorgen dat elke discussie direct wordt omgezet in duidelijke, afteerbare vervolgstappen.

Fellow legt de verbinding tussen vergaderingen en taakbeheer. Het legt automatisch actiepunten uit vergaderingen vast, synchroniseert deze met uw projectborden en biedt gezamenlijke agenda's zodat projecten op schema blijven

De beste functies van Fellow

Genereer automatisch agenda's voor vergaderingen en samenvattingen

AI registreert actiepunten en synchroniseert met takenborden zoals Asana of Trello

Ingebouwde 1:1-sjablonen en werkstroom voor feedback

Real-time aantekeningen maken en AI-transcriptie tijdens gesprekken

AI-mogelijkheden: Fellow gebruikt AI om gesprekken tijdens vergaderingen om te zetten in bruikbare takenlijsten in al uw tools.

Limieten van Fellow

Beperkte functies voor taak- en projectmanagement buiten de vergadering om

Prijzen van Fellow

Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fellow?

"Ik vind het geweldig dat je met Fellow agenda's, aantekeningen en actiepunten kunt meenemen naar de volgende vergadering. Voorheen werkten onze teams allemaal met verschillende systemen. Het was lastig om bij te houden waar we mee bezig waren met de voortgang. We waren altijd druk bezig met het zoeken naar de agenda's, aantekeningen of actiepunten van eerdere vergaderingen. Door alle informatie voor terugkerende vergaderingen op één plek te bewaren, hebben we gemoedsrust en besparen we enorm veel tijd. Nu zeggen we tijdens vergaderingen: 'Het staat op Fellow', iedereen knikt en we kunnen verdergaan."

AI zet vergaderingen om in actiepunten

Ingebouwde agenda's en 1-op-1-sjablonen

Synchroniseert met projectborden zoals Asana of Trello

Beperkt tot meer dan alleen werkstroom voor vergaderingen

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Geen op zichzelf staand PM-systeem

Leert u liever visueel? Hier is een videovergelijking van de beste AI-tools voor projectmanagement die u dit jaar kunt uitproberen:

Trello

Hoewel Trello van oudsher bekend staat om zijn eenvoud in Kanban-stijl, ondersteunt het nu AI-verbeterde automatisering via Butler (de ingebouwde automatiseringsbot van Trello). U kunt aangepaste regels, knoppen en geplande commando’s maken om kaarten te verplaatsen, taken toe te wijzen of deadlines in te stellen – allemaal automatisch.

Forecast

Forecast is een AI-platform dat zich richt op resource- en financiële planning. Het maakt gebruik van machine learning om projecttijdlijnen, kosten en werklasten te voorspellen. Het doet ook automatisch suggesties voor taakverdeling op basis van de capaciteit en vaardigheden van het team.

SmartSuite

SmartSuite is een flexibel project- en werkstroomplatform dat onlangs AI heeft geïntegreerd voor het genereren van taakbeschrijvingen, het samenvatten van aantekeningen en het stroomlijnen van werkstroomen. Het biedt aanpasbare weergaven zoals gantt, tijdlijn en kalender, plus interne automatisering vergelijkbaar met Zapier.

Probeer ClickUp: de ultieme AI-tool voor projectmanagement

Het gebruik van AI-tools voor projectmanagement kan in het begin overweldigend aanvoelen vanwege de functies voor automatisering en aanpassing. Het vinden van de juiste AI-software voor projectmanagement kan u echter helpen uw doelen sneller en efficiënter te bereiken.

Gebruik AI-kaarten in ClickUp-dashboards om snel overzichten en updates over je projecten te krijgen

Als we het hebben over de juiste AI-tool voor projectmanagement, moet je ClickUp zeker eens proberen.

De krachtige AI-assistent, ClickUp Brain, kan al uw taken op basis van prioriteiten stroomlijnen, realtime inzicht bieden in de voortgang van projecten en de werkstroom automatiseren.

💟 Bonus: Brain MAX is uw alles-in-één, door AI aangestuurde desktop-partner voor projectmanagement. In plaats van te jongleren met meerdere apps, brengt Brain MAX alles samen – taken, tijdlijnen, documenten, e-mails en teamchats – in één enkele, geïntegreerde werkruimte. Met diepgaande integratie en slimme automatisering houdt het de voortgang bij, wijst het taken toe, stelt het herinneringen in en houdt het iedereen op één lijn. Gebruik gewoon spraak-naar-tekst om je project bij te werken, ideeën te bedenken of werk te delegeren, en Brain MAX organiseert en voert je instructies direct uit.

Veelgestelde vragen

Wat is AI-projectmanagement?AI-projectmanagement verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie om verschillende activiteiten van projectmanagement te automatiseren, analyseren en optimaliseren, zoals het toewijzen van taken, het voorspellen van tijdlijnen en het analyseren van risico's.

Kan AI projectmanagers vervangen? Nee, maar het kan hen wel ondersteunen door routinetaken uit te voeren, inzichten te bieden en suggesties te doen, waardoor managers zich kunnen concentreren op strategie en communicatie.

Is ChatGPT een tool voor projectmanagement?Niet direct. ChatGPT is een AI-assistent die kan helpen bij brainstormen, plannen en schrijven, maar biedt geen functies voor het bijhouden, plannen of samenwerken zoals een echte PM-tool.

Wat is de beste gratis AI-software voor projectmanagement?ClickUp biedt een van de meest uitgebreide gratis abonnementen met AI-mogelijkheden, waaronder automatisering van taken, projectenamenvattingen en realtime tracking.

Zijn deze AI-tools veilig voor gebruik binnen ondernemingen?De meeste tools, zoals ClickUp, Asana en Wrike, bieden veiligheid op ondernemingsniveau, inclusief SOC 2-compliance en aangepaste toestemming-instellingen. Controleer dit altijd op basis van de IT-vereisten van uw onderneming.