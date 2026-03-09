De 10 beste AI-tools voor projectmanagement in 2026

AI-tools voor projectmanagement helpen uw team routinetaken te automatiseren, werk duidelijk te prioriteren en te anticiperen op projectrisico's voordat deze zich voordoen. Hier volgt een overzicht van de beste opties die momenteel beschikbaar zijn.
Mijn favoriete AI-tools voor projectmanagement [Topkeuzes]
- ClickUp: Beste keuze in het algemeen – krachtige en toch flexibele AI-functies
- Asana: Het beste voor de automatisering van werkstroomen
- Fireflies.ai: Het beste voor het maken van aantekeningen
- Notion: Het beste voor het visualiseren van de voortgang van projecten
- Taskade: Het beste voor gezamenlijk taakbeheer
Hoe werken AI-tools voor projectmanagement?
AI-tools voor projectmanagement maken gebruik van machine learning en algoritmen voor kunstmatige intelligentie om gegevens te analyseren, taken te automatiseren en projectresultaten te voorspellen. Ze organiseren niet alleen taken, maar leren ook hoe u en uw team werken.
AI-tools kunnen bijvoorbeeld eerdere projecten van uw team analyseren, meten hoe lang taken doorgaans duren en vervolgens voorspellen hoeveel tijd er nodig is om het huidige werk af te ronden.
Deze tools stellen ook automatisch prioriteiten voor taken. In plaats van handmatig door lijsten te bladeren, scant de AI het project, identificeert de meest cruciale taken en zet deze bovenaan uw lijst met nog te doen taken.
Kortom: AI-tools voor projectmanagement vereenvoudigen uw werklast en verbeteren de operationele efficiëntie.
Leuk weetje: Time-blocking als methode voor productiviteit gaat terug tot het dagboek van Benjamin Franklin!
Belangrijke functies om op te letten bij AI-tools voor projectmanagement
Let bij het kiezen van een AI-tool voor projectmanagement op functies die aansluiten bij uw specifieke behoeften en doelen. Hier zijn enkele sleutelfuncties om rekening mee te houden:
- Slimme automatisering: De tool moet routinetaken met minimale inspanning kunnen automatiseren
- Voorspellende analyses: Zoek naar tools die potentiële risico's, knelpunten en beperkingen in de beschikbare middelen kunnen voorspellen
- Natuurlijke taalverwerking: Met deze functie kunt u met de tool communiceren in natuurlijke taal, waardoor u gemakkelijker de informatie kunt vinden die u nodig hebt
- Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool naadloos kan worden geïntegreerd met uw bestaande tools en systemen, zoals communicatieplatforms, software voor tijdsregistratie en CRM-systemen
- Schaalbaarheid: Naarmate uw projecten en team groeien, moet uw tool mee kunnen groeien. Zoek naar tools die toenemende werklasten en complexiteit aankunnen
- Gebruiksvriendelijkheid: Een tool die gemakkelijk te leren en te gebruiken is, zorgt ervoor dat uw team deze snel onder de knie krijgt en frustratie voorkomt
De beste AI-tools voor projectmanagement voor 2025 en daarna
Laten we zonder verder oponthoud de beste AI-tools voor projectmanagement eens in detail bekijken:
ClickUp combineert krachtige AI-automatisering met aanpasbare werkstroomen, dashboards en naadloze integraties, waardoor teams complexe projecten efficiënt kunnen beheren vanaf één enkel, uniform platform.
ClickUp is mijn favoriete AI-software voor projectmanagement. Hoewel ik graag verschillende projectmanagementtools uitprobeer, kom ik steeds weer terug bij ClickUp vanwege de functies voor automatisering.
De ClickUp-oplossing voor projectmanagement, in combinatie met AI-mogelijkheden, heeft de manier waarop ik taken afhandel, prioriteiten stel en processen automatiseer volledig veranderd.
Het helpt me om projectplannen efficiënt op te stellen en uit te voeren door complexe projecttaken op basis van taakbeschrijvingen op te splitsen in subtaaken.
ClickUp Brain, de krachtige AI-assistent van ClickUp, is een van de beste AI-taakbeheerders. Het maakt gebruik van voorspellende analyses om taakplanning en prioritering naar een geheel nieuw niveau te tillen.
Dankzij de diepgaande integratie in de werkruimte identificeert deze contextuele AI-tool automatisch de meest kritieke taken en herschikt hij prioriteiten in realtime op basis van deadlines, afhankelijkheden en de beschikbaarheid van middelen.
Dit heeft me ontelbare uren bespaard, vooral bij het beheren van meerdere projecten met strakke tijdlijnen.
Maar dat is nog niet alles! ClickUp Brain biedt ook geautomatiseerde projectenamenvattingen en rapportages over de voortgang, zodat ik altijd op de hoogte ben zonder te verzanden in overbodige details.
Ik gebruik het ook om projecttijdlijnen en projectbriefings op te stellen en de RACI-matrix (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) toe te passen voor complexe projecten.
ClickUp Brain fungeert ook als een uitstekende AI-kennismanager. Hiermee kan ik eenvoudig alle details met betrekking tot een project vinden en toevoegen, waardoor mijn teamleden het volledige plaatje zien en op één lijn blijven met de projectdoelen.
Ik ben ook dol op de mogelijkheden voor automatisering die repetitieve taken uit handen nemen, zodat ik me kan concentreren op meer strategische taken.
Van het verplaatsen van taken tussen fasen tot het versturen van herinneringen of het informeren van teamleden: ClickUp automatiseringen en Autopilot Agents stroomlijnen de volledige werkstroom.
lickUp biedt ook ingebouwde sjablonen voor projectmanagement die projectteams helpen de voortgang van projecten beter te plannen, te beheren en te monitoren.
De beste functies van ClickUp
- Taakautomatisering: Plan taken, stel prioriteiten, stroomlijn processen en voorspel projectresultaten met ClickUp Brain
- Aanpasbare dashboards: Visualiseer de voortgang van projecten en houd belangrijke statistieken bij met ClickUp Dashboards
- Slimme notificaties: Blijf op de hoogte van cruciale taken, deadlines en projectmijlpalen met de door AI aangestuurde ClickUp-notificaties
- Realtime samenwerking: Werk naadloos samen met je team aan taken, documenten en projecten met ClickUp Docs
- Eenvoudig doelen stellen en bijhouden: Stel duidelijke, meetbare doelen en deel deze met individuele teamleden via ClickUp Goals. Volg de voortgang, identificeer obstakels en vier successen, allemaal binnen de intuïtieve interface van ClickUp
- Meerdere weergavemodi: Kies uit ClickUp-weergaven, waaronder Kanban-borden, lijsten en kalenderweergave, om een 360-gradenoverzicht van uw projecten te krijgen
- Aangepaste velden: Sorteer taken en houd de status van taken in realtime bij met de aangepaste velden van ClickUp
- Integraties: Integreer ClickUp met populaire tools zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams en meer, om uw werkstroom te vereenvoudigen
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?
"Ik vind ClickUp een ongelooflijk nuttige tool voor projectmanagement. De veelzijdigheid, uitgebreide functies, naadloze integraties en aanpassingsmogelijkheden maken het een uitstekende keuze. De live chat-ondersteuning is ook een groot pluspunt."
- Krachtige AI-assistent (ClickUp Brain) voor automatisering en prognoses
- Aanpasbare dashboards en sjablonen
- Naadloze integraties met Slack, Google Agenda en meer
- Een platform met veel functies kan nieuwe gebruikers overweldigen
- Vereist tijd om te wennen voor aangepaste instellingen
- Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen
Asana gebruikt AI om werkstroomen op een slimme manier te automatiseren, de werklast binnen teams in evenwicht te brengen en duidelijke, datagestuurde inzichten te bieden. Dit is perfect voor teams die behoefte hebben aan een eenvoudige afstemming van taken en een betrouwbare uitvoering van projecten.
Asana AI onderscheidt zich door het stroomlijnen van taakbeheer via automatisch gegenereerde labels. Het helpt ook bij het organiseren van projectonderdelen door gedetailleerde beschrijvingen toe te voegen en aangepaste velden te creëren, wat de algehele projectefficiëntie verhoogt.
Ik gebruik Asana als AI-projectmanager, voornamelijk om projectbelemmeringen te identificeren en afhankelijkheden bij te houden, zodat alles soepel blijft verlopen. Een van de beste functies zijn de door AI aangestuurde inzichten die me helpen slimme projectbeslissingen te nemen.
De beste functies van Asana
- Verdeel taken gelijkmatig over teamleden met behulp van werklastverdeling
- Stem individuele taken af op bredere bedrijfsdoelstellingen via de Goals-functie, zodat iedereen gefocust blijft op het grote geheel
- Identificeer potentiële knelpunten en deadlines op basis van historische gegevens met de slimme suggesties van Asana
- Automatiseer repetitieve werkstroomen met eenvoudig in te stellen instellingen
Prijzen van Asana
- Persoonlijk: Gratis
- Starter: $ 13,49/maand per gebruiker
- Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- Enterprise+: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Asana
- G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Asana?
"Alles is gemakkelijk te vinden en te gebruiken, en dankzij de minimalistische layout is alles overzichtelijk. Ik kon eenvoudig aan de slag met integraties en automatiseringen. Ik moet zeggen dat ik me heb ingeschreven voor een Asana-rondleiding met Joanna, en dat was geweldig; heel interactief en gemakkelijk te begrijpen, wat betekent dat ondersteuning een van de prioriteiten van Asana is."
- AI-inzichten verbeteren de prioritering van taken en de besluitvorming
- Gebruiksvriendelijke interface met een overzichtelijke indeling
- Goede regels voor automatisering en integraties
- Minder flexibel dan concurrenten wat betreft aangepaste mogelijkheden
- Hogere prijzen bij hogere niveaus
- Geavanceerde AI-functies hebben een limiet voor betaalde abonnementen
Fireflies.ai transformeert vergaderingen door automatisch transcripties en actiepunten vast te leggen, waardoor het handmatig maken van aantekeningen drastisch wordt verminderd en ervoor wordt gezorgd dat belangrijke inzichten altijd gedocumenteerd, doorzoekbaar en bruikbaar zijn.
Als projectmanager besteed ik veel tijd aan communicatie met belanghebbenden, klanten en verschillende teamleden. Het bijhouden van elk gesprek was een hele klus. Dit is waar Fireflies AI me heeft geholpen: het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen en het uittypen ervan.
Het is alsof je bij elk gesprek een toegewijde aantekenaar hebt. FirefliesAI maakt het gemakkelijker om alle belangrijke projectbesprekingen vast te leggen, zodat we aan de projectvereisten kunnen voldoen. Een andere opvallende functie is de AI-aangedreven spraakherkenning. Deze legt details nauwkeurig vast, zelfs als er meerdere sprekers zijn of er achtergrondgeluiden zijn.
De beste functies van FirefliesAI
- Aangepaste transcriptie-instellingen voor uw behoeften
- Ontvang automatisch actiepunten voor elke vergadering
- Vind een specifieke opmerking of discussie uit eerdere vergaderingen met de doorzoekbare transcripties van Fireflies, en bespaar tijd
Beperkingen van FirefliesAI
- Hoewel de tool uitstekend werkt voor standaardvergaderingen, kan het aanpassen van het format van transcripties wat beperkend aanvoelen
- Biedt geen uitgebreide functies voor projectmanagement
Prijzen van FirefliesAI
- Free
- Pro: $ 18/maand per gebruiker
- Business: $ 29/maand per gebruiker
- Onderneming: $ 39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
Beoordelingen en recensies van FirefliesAI
- G2: 4,79/5 (meer dan 490 beoordelingen)
- Capterra: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar
Wat zeggen echte gebruikers over FirefliesAI?
Fireflies.ai heeft de manier waarop ik mijn vergaderingen beheer echt veranderd. De samenvattingsfunctie, die binnen enkele minuten na afloop in mijn mailbox ligt, is een echte gamechanger. Ik kan snel de belangrijkste punten uit ons gesprek terugvinden dankzij aantekeningen met tijdstempels. Ik kan de aantekeningen uit Fireflies.ai overnemen en toevoegen aan mijn CRM.
- Nauwkeurige AI-transcriptie met sprekersherkenning
- Genereert automatisch actiepunten
- Doorzoekbare transcripties besparen tijd bij het nakijken
- Beperkt tot de context van vergaderingen
- De formaten voor transcripties zijn beperkt
- Geen volledige PM-tool, moet worden gecombineerd met andere tools
Notion combineert flexibel projectmanagement met geavanceerde AI-functies voor het genereren, samenvatten en visualiseren van content, waardoor creatieve teams één veelzijdige tool krijgen om samenwerkingsprojecten duidelijk te plannen, uit te voeren en bij te houden.
Als je iemand bent die graag ideeën en projectdetails visualiseert, zul je Notion waarderen. Het zet alle projecten in een tijdlijnweergave, zodat je kunt zien hoe verschillende projecten met elkaar verbonden zijn, afhankelijkheden kunt bijhouden en mijn werkstroom kunt afstemmen.
Bovendien helpt Notion AI bij het opstellen van projectdocumenten, het opstellen van projectplannen en het definiëren van projecttaken. Om projectmanagement nog verder te vereenvoudigen, verzamelt de AI-autofill-functie van Notion automatisch informatie uit de werkruimte, zoals actiepunten en projectbelemmeringen, en biedt het realtime projectupdates.
De beste functies van Notion
- Maak databases om informatie in verschillende formaten te ordenen en te beheren, van takenlijsten tot projecttijdlijnen
- Gebruik sjablonen om snel nieuwe pagina's en databases aan te maken, waardoor u tijd en moeite bespaart
- Vat informatie samen, genereer ideeën en voer automatisering uit voor repetitieve taken met Notion AI
- Integreer met andere populaire tools zoals Slack, Google Agenda, Microsoft Teams en meer
Limieten van Notion
- De leercurve voor Notion kan steil zijn, vooral voor mensen die nog niet bekend zijn met het platform
- Met zoveel aangepaste aanpassingsmogelijkheden is het gemakkelijk om werkstroom ingewikkeld te maken
Prijzen van Notion
- Free
- Plus: $ 10 per maand per gebruiker
- Business: $ 15 per maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Notion
- G2: 4,7/5 (meer dan 5000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Notion?
"Het platform is zeer interactief en stelt je in staat om met de vele tools die het biedt een beter georganiseerde en gepersonaliseerde werkstroom te ontwerpen. Met behulp van AI kun je betere ideeën genereren voor het uitvoeren van projecten. Ik vind het ook prettig dat ik allerlei soorten informatie met mijn team kan delen en zo gemakkelijker kan samenwerken."
- Flexibele, visuele werkstroomen voor projectmanagement
- AI-samenvattingen en het genereren van documenten
- Kan worden geïntegreerd met Slack, Teams en Google Agenda
- Steile leercurve voor nieuwe gebruikers
- Risico op te ingewikkelde installaties
- Kan trager zijn bij grote, complexe projecten
Taskade vereenvoudigt samenwerking door middel van intuïtieve realtime bewerking, mindmapping en AI-ondersteunde taakorganisatie, ideaal voor kleine teams die gebruiksgemak en snelle productiviteit boven complexiteit stellen.
Als je op zoek bent naar een veelzijdige tool voor projectmanagement die realtime samenwerking en gebruiksgemak vooropstelt, raad ik Taskade ten zeerste aan.
Ik gebruikte het toen ik een lichtgewicht maar krachtige tool nodig had voor snelle teamcoördinatie zonder de complexiteit van grotere platforms. Ik vond het geweldig om aangepaste AI-agenten te bouwen die waren afgestemd op specifieke gebruikssituaties, zoals het genereren van een projectoverzicht.
Taskade blinkt uit in realtime bewerking, waarbij meerdere leden van het team tegelijkertijd kunnen samenwerken aan taken, overzichten en aantekeningen.
De beste functies van Taskade
- Organiseer je taken met behulp van Kanban-borden of lijsten, afhankelijk van je voorkeurswerkstroom
- Maak visuele weergaven van uw projecten met behulp van mindmaps
- Werk in realtime samen met je team, zelfs tijdens de bewerking van dezelfde Taak
- Chat rechtstreeks met je team via de geïntegreerde videochat van Taskade
Limieten van Taskade
- Beperkte aanpassingsmogelijkheden
- Hoewel Taskade een geweldige tool is voor kleinere teams en eenvoudige projecten, ontbreken er mogelijk enkele geavanceerde functies die grotere teams of complexe projecten nodig hebben
Prijzen van Taskade
- Free
- Taskade Pro: $ 10 per maand per gebruiker
- Taskade voor Teams: $ 40/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Taskade
- G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Taskade?
"Taskade is geweldige software om mijn dagelijkse takenlijst te beheren en samen te werken aan taken met mijn teamleden. Via het communicatieplatform kan ik chatten en snel een video-gesprek voeren met leden in mijn contactenlijst. Dankzij de mindmap-achtige projectstructuur krijgen we een beter inzicht in alle middelen en de werklast die bij het project komen kijken."
- Realtime bewerking en samenwerken
- Inclusief mindmaps en visuele werkstroomen
- Ingebouwde mogelijkheid om te chatten en video-gesprekken te voeren
- Beperkte aanpassingsmogelijkheden
- Ontbreekt aan geavanceerde functies voor grotere teams
- Minder robuuste integraties dan grotere platforms
ChatGPT ondersteunt projectteams door direct gedetailleerde scopes, overzichten en rapporten te genereren. Het fungeert als een veelzijdige brainstormpartner en content-assistent om de projectplanning in de beginfase te versnellen.
Hoewel ChatGPT geweldig is voor het creëren van content, heb ik er ook mee geëxperimenteerd voor projectmanagement. Als je op zoek bent naar een gratis tool om projectmanagement op kleine schaal te verbeteren, zoals het definiëren van de projectscope, het opstellen van projectvereisten of het maken van een projecttijdlijn, kan ChatGPT een geweldige AI-assistent zijn.
Ik geef ChatGPT prompts om projecten op te splitsen in eenvoudigere taken en een lijst met nog te doen taken te maken. Het helpt ook bij het prioriteren van taken op basis van projectdoelen en deadlines, het opstellen van projectbudgetten en het opstellen van voorstellen en rapporten.
De beste functies van ChatGPT
- Bepaal de omvang van het project door ideeën te genereren voor mogelijke deliverables, belanghebbenden te identificeren en projectdoelstellingen te formuleren
- Hulp bij het opstellen van een duidelijke werkverdelingsstructuur (WBS)
- Genereer projectrapporten of samenvattingen om te delen met belanghebbenden
- Anticipeer op mogelijke risico's binnen een projectplan en stel creatieve oplossingen voor om die risico's te beperken
Beperkingen van ChatGPT
- Het biedt geen realtime updates of inzichten in de voortgang van het project
- U zult projectdetails handmatig moeten invoeren. Dit kan tijdrovend zijn, vooral bij grotere projecten.
Prijzen van ChatGPT
- Free
- ChatGPT Plus: $ 20 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van ChatGPT
- G2: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?
"ChatGPT is erg fijn. Het is zo gebruiksvriendelijk, en met GPT+ en plug-ins geïnstalleerd verandert het echt het spel. Ik kan snel informatie vinden en ook snel dingen schrijven. Het is absoluut een van mijn favoriete tools."
- Ideaal voor het bedenken en documenteren van projecten
- Flexibele toepassingen met aangepaste prompts
- Gratis versie beschikbaar, lage instapkosten
- Geen realtime monitoring van projecten of dashboards
- Handmatige gegevensinvoer vereist
- Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met speciale PM-tools
Microsoft Project Copilot maakt gebruik van voorspellende AI-prognoses binnen het Microsoft-ecosysteem, waardoor ondernemingen proactief risico's kunnen identificeren, de toewijzing van middelen kunnen optimaliseren en naadloos controle over projecten kunnen behouden.
Als u op zoek bent naar een AI-oplossing om projectbudgetten, planningen en risico's te voorspellen binnen het Microsoft-ecosysteem, probeer dan Microsoft Project met Copilot. De AI-assistent maakt gebruik van historische gegevens en live-invoer om slimme projectplannen te genereren, potentiële problemen aan het licht te brengen en de tijdlijn op koers te houden.
Het beste aan Microsoft Project met Copilot is dat het proactief risico's signaleert en acties aanbeveelt – zoals het herverdelen van middelen of het aanpassen van afhankelijkheden – voordat problemen escaleren. Bovendien integreert het naadloos met Microsoft 365, waardoor het eenvoudig is om gegevens uit Teams, Excel en Outlook op te halen voor nauwkeurigere prognoses.
De beste functies van Copilot
- Genereer datagestuurde projectplannen met AI-aangedreven planning en suggesties voor middelen
- Krijg intelligente inzichten in mogelijke vertragingen en ontvang suggesties om projecten weer op schema te krijgen
- Werk in realtime samen via Teams en andere Microsoft 365-tools
- Visualiseer projecttijdlijnen en het gebruik van middelen met aanpasbare gantt-grafieken en dashboards
Beperkingen van Copilot
- Je hebt een Microsoft 365-omgeving nodig om optimaal gebruik te maken van de AI-mogelijkheden
- Kan te complex aanvoelen voor kleine teams of eenvoudige projecten
Prijzen van Copilot
- Aangepaste prijzen (via Microsoft Project abonnement 1–5 niveaus en Copilot-add-ons)
Beoordelingen en recensies van Copilot
- G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (11+ beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Forecast?
"Het is alsof je een superhandige assistent hebt die een breed bereik aan taken kan uitvoeren."
- AI-prognoses voor planningen, budgetten en risico's
- Naadloze integratie met Microsoft 365
- Krachtige visualisatie met gantt-grafieken
- Complex voor kleine projecten of teams
- Vereist het Microsoft-ecosysteem om de volle waarde te kunnen profiteren
- Prijzen en functies variëren per pakket
De AI-gestuurde planning van Motion integreert taken rechtstreeks in teamkalenders en herschikt automatisch prioriteiten wanneer er wijzigingen optreden, waardoor teams dagelijks gemakkelijk hoog in de lucht blijven en productief en verantwoordelijk kunnen blijven.
Motion is nog een uitstekende software voor projectplanning. De AI-assistent voegt automatisch projecttaken toe aan de kalenders van mijn teamleden en geeft deadlines aan. Dit helpt mijn team om prioriteiten te stellen en vergroot de verantwoordelijkheid.
Wat ik het leukste vind aan Motion is dat ik voor elke taak bijlagen, spreadsheets en afbeeldingen kan toevoegen, waardoor ik alle projectdetails op één plek kan beheren. Het zet terugkerende projecten ook om in sjablonen om de werkefficiëntie te verbeteren.
De beste functies van Motion
- Categoriseer taken en projecten door labels toe te voegen voor snel zoeken
- Ontvang notificaties over projecttaken via e-mail of Slack
- Maak automatisch een aangepaste projectplanning voor het hele team
- Reserveer tijd voor projecttaken met automatisering van de planning
Bewegingsbeperkingen
- Beperkte aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor voorkeuren op het gebied van taak- en tijdbeheer
- Het sorteren of registreren van projecten binnen een werkruimte is lastig
Prijzen van Motion
- Individueel: $34/maand
- Business Standard: $ 20 per maand per gebruiker
- Business Pro: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies
- G2: 4/5 (meer dan 90 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Motion?
"Ik vind het fijn dat het (Motion) mijn lijst met nog te doen taken voor mij prioriteert. Het herschikt taken en gebeurtenissen eenvoudig op basis van onverwachte spoedgevallen op het werk. Dankzij de kalendersynchronisatie weet ik precies wat er op mijn agenda staat en waar ik aan moet werken om alles onder controle te houden."
- AI-gestuurde tijdindeling en planning
- Synchronisatie van kalender en notificaties
- Maakt van terugkerende projecten sjablonen
- Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de planningslogica
- Grote projecten zijn moeilijker te beheren
- Hogere kosten voor kleinere teams
Monday.com combineert visueel intuïtief projectmanagement met AI-gestuurde automatisering, waardoor teams moeiteloos aangepaste werkstroom-werkflows kunnen opzetten, routinetaken kunnen stroomlijnen en de voortgang van projecten in realtime kunnen bijhouden.
Monday.com is een visuele managementtool die me helpt mijn volledige projectportfolio te beheren. Het biedt een Overzicht van alle lopende bedrijfsprojecten, zodat mijn team weloverwogen zakelijke beslissingen kan nemen om onze activiteiten uit te breiden.
Monday helpt ook bij het automatisch genereren van taken en biedt een snel overzicht van taken. De kleurgecodeerde interface en aanpasbare kolomtypen (status, tijdlijn, prioriteit) helpen mijn team om op de hoogte te blijven van de realtime voortgang van elke taak.
De beste functies van Monday.com
- Maak aangepaste werkruimten met drag-and-drop-borden, kolommen en weergaven die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften
- Wijs taken toe, voeg opmerkingen toe, deel bestanden en stel deadlines in, allemaal binnen één platform
- Automatiseer repetitieve taken en integreer naadloos met uw favoriete tools om werkstroom te stroomlijnen
- Voer berekeningen uit en maak datavisualisaties rechtstreeks binnen uw borden
Beperkingen van Monday.com
- Hoewel Monday.com veel functies biedt, kan het even duren om te leren hoe u ermee omgaat en alle functies effectief gebruikt
- Hoewel Monday.com een gratis abonnement aanbiedt, zijn de AI-functies alleen beschikbaar in betaalde abonnementen
Prijzen van Monday.com
- Free
- Basic: $9/maand per gebruiker
- Standaard: $ 12 per maand per gebruiker
- Pro: $19/maand per gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Monday.com
- G2: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 5000 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?
"Het is een platform waar je je snel aan kunt aanpassen – het enige wat een nieuwe gebruiker echt hoeft te doen, is letten op notificaties – waardoor het snel in gebruik kan worden genomen en er minimale weerstand is bij nieuwe gebruikers. De ingebouwde dashboards zijn zeer nuttig en bieden bruikbare informatie."
- Zeer aanpasbare borden en werkstroomen
- AI-taaksuggesties en automatisering
- Krachtige visuele dashboards
- Leercurve voor geavanceerde functies
- AI met een limiet voor betaalde abonnementen
- Kan bij grote schaal rommelig worden
OneCal synchroniseert op intelligente wijze meerdere kalenders, automatiseert de planning en vermindert conflicten tussen platforms. Dit maakt het ideaal voor productiviteitsgerichte teams die meerdere verplichtingen combineren en behoefte hebben aan betrouwbare afstemming van de planning.
Hoewel OneCal niet helemaal projectmanagementsoftware is, helpt het wel bij tijdmanagement en het verbeteren van de productiviteit. OneCal is een slimme kalendertool die ik gebruik om taken te automatiseren, zoals het plannen van vergaderingen, het inplannen van herinneringen voor projecttaken en het reserveren van tijd voor belangrijke taken.
Het helpt bij het synchroniseren en bekijken van alle kalenders, zodat u gemakkelijk verbinding kunt houden met uw team, klanten en leveranciers en projectdeadlines kunt bijhouden.
De beste functies van OneCal
- Naadloos te integreren met Google Agenda, Outlook en iCloud Agenda
- Deel OneCal-boekingslinks die gekoppeld zijn aan uw profiel zodat anderen gemakkelijk vergaderingen met u kunnen plannen en planningconflicten kunnen voorkomen
- Wijs specifieke tijdsblokken toe aan verschillende taken of activiteiten om de productiviteit te verbeteren
- Synchroniseer gebeurtenissen tussen meerdere kalenders, zodat wijzigingen in één kalender in realtime worden doorgevoerd in alle andere kalenders
Limieten van OneCal
- De gratis versie biedt beperkte functies
- Er zijn kleine vertragingen bij het synchroniseren tussen platforms, wat vervelend kan zijn als u op het laatste moment wijzigingen wilt aanbrengen
Prijzen van OneCal
- Starter: $ 6 per maand per gebruiker
- Essential: $ 12 per maand per gebruiker
- Premium: $ 30/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van OneCal
- G2: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar
- Capterra: Er zijn onvoldoende beoordelingen beschikbaar
Wat zeggen echte gebruikers over OneCal?
"Omdat alle zeven kalenders met elkaar worden gesynchroniseerd, is mijn beschikbaarheid altijd up-to-date als een medewerker of client op een van de domeinen deze bekijkt. Bovendien heeft OneCal een uniform dashboard waar ik mijn beschikbaarheid overzichtelijk, efficiënt en op één plek kan zien."
- Betrouwbare synchronisatie tussen kalenders
- Gekoppelde boekingslinks verminderen de wrijving bij het plannen
- Betaalbare tariefniveaus
- Beperkt tot gebruiksscenario's met kalenders
- Incidentele vertragingen bij het synchroniseren
- Minder geavanceerde functies voor projectmanagement
Wrike maakt gebruik van voorspellende AI om potentiële projectvertragingen en knelpunten in de beschikbaarheid van middelen vroegtijdig te signaleren, waardoor het van onschatbare waarde is voor teams die complexe werklasten beheren met wisselende prioriteiten en strakke tijdlijnen.
Als uw projectteam worstelt met veranderende prioriteiten, onzekere tijdlijnen of slechte zichtbaarheid, kan de AI van Wrike een gamechanger zijn. De Work Intelligence™-functies maken gebruik van machine learning om projectrisico's te detecteren en suggesties te doen om vertragingen of overbelasting van middelen te voorkomen.
De beste functies van Wrike
- Voorspellende AI signaleert mogelijke vertragingen of risico's bij projecten voordat ze zich voordoen
- Slimme verdeling van de werklast op basis van de realtime beschikbaarheid van het team
- Ingebouwde tijdsregistratie en aangepaste dashboards
- Naadloze integratie met apps zoals Slack, Google Drive en Zoom
Limieten van Wrike
- Sommige gebruikers melden dat er voor nieuwe teams een steile leercurve is
Prijzen van Wrike
Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,80 per gebruiker per maand
Wrike-beoordelingen en recensies
G2: 4,2/5 (meer dan 2.000 beoordelingen) Capterra: 4,3/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?
"Wrike heeft bewezen een ongelooflijk efficiënte en gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement te zijn. De intuïtieve interface maakt het eenvoudig te navigeren, terwijl de robuuste functies de werkstroom stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Of u nu een klein team of een grote organisatie aanstuurt, de aanpasbare dashboards en realtime samenwerkingsmogelijkheden van Wrike zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft. Al met al is Wrike een uitstekende keuze voor iedereen die zijn projectmanagementprocessen wil verbeteren."
- Voorspellende AI signaleert risico's in een vroeg stadium
- Slimme verdeling van de werklast
- Robuuste dashboards en integraties
- Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers
- De interface is minder intuïtief dan die van concurrenten
- De kosten stijgen naarmate teams groter worden
Fellow automatiseert de werkstroom van vergadering naar taak door actiepunten vast te leggen, deze te synchroniseren met takenborden en ervoor te zorgen dat elke discussie direct wordt omgezet in duidelijke, afteerbare vervolgstappen.
Fellow legt de verbinding tussen vergaderingen en taakbeheer. Het legt automatisch actiepunten uit vergaderingen vast, synchroniseert deze met uw projectborden en biedt gezamenlijke agenda's zodat projecten op schema blijven
De beste functies van Fellow
- Genereer automatisch agenda's voor vergaderingen en samenvattingen
- AI registreert actiepunten en synchroniseert met takenborden zoals Asana of Trello
- Ingebouwde 1:1-sjablonen en werkstroom voor feedback
- Real-time aantekeningen maken en AI-transcriptie tijdens gesprekken
AI-mogelijkheden: Fellow gebruikt AI om gesprekken tijdens vergaderingen om te zetten in bruikbare takenlijsten in al uw tools.
Limieten van Fellow
- Beperkte functies voor taak- en projectmanagement buiten de vergadering om
Prijzen van Fellow
Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand
Beoordelingen en recensies van gebruikers
G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (meer dan 750 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Fellow?
"Ik vind het geweldig dat je met Fellow agenda's, aantekeningen en actiepunten kunt meenemen naar de volgende vergadering. Voorheen werkten onze teams allemaal met verschillende systemen. Het was lastig om bij te houden waar we mee bezig waren met de voortgang. We waren altijd druk bezig met het zoeken naar de agenda's, aantekeningen of actiepunten van eerdere vergaderingen. Door alle informatie voor terugkerende vergaderingen op één plek te bewaren, hebben we gemoedsrust en besparen we enorm veel tijd. Nu zeggen we tijdens vergaderingen: 'Het staat op Fellow', iedereen knikt en we kunnen verdergaan."
- AI zet vergaderingen om in actiepunten
- Ingebouwde agenda's en 1-op-1-sjablonen
- Synchroniseert met projectborden zoals Asana of Trello
- Beperkt tot meer dan alleen werkstroom voor vergaderingen
- Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen
- Geen op zichzelf staand PM-systeem
Leert u liever visueel? Hier is een videovergelijking van de beste AI-tools voor projectmanagement die u dit jaar kunt uitproberen:
Trello
Hoewel Trello van oudsher bekend staat om zijn eenvoud in Kanban-stijl, ondersteunt het nu AI-verbeterde automatisering via Butler (de ingebouwde automatiseringsbot van Trello). U kunt aangepaste regels, knoppen en geplande commando’s maken om kaarten te verplaatsen, taken toe te wijzen of deadlines in te stellen – allemaal automatisch.
Forecast
Forecast is een AI-platform dat zich richt op resource- en financiële planning. Het maakt gebruik van machine learning om projecttijdlijnen, kosten en werklasten te voorspellen. Het doet ook automatisch suggesties voor taakverdeling op basis van de capaciteit en vaardigheden van het team.
SmartSuite
SmartSuite is een flexibel project- en werkstroomplatform dat onlangs AI heeft geïntegreerd voor het genereren van taakbeschrijvingen, het samenvatten van aantekeningen en het stroomlijnen van werkstroomen. Het biedt aanpasbare weergaven zoals gantt, tijdlijn en kalender, plus interne automatisering vergelijkbaar met Zapier.
Veelgestelde vragen
Wat is AI-projectmanagement?AI-projectmanagement verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie om verschillende activiteiten van projectmanagement te automatiseren, analyseren en optimaliseren, zoals het toewijzen van taken, het voorspellen van tijdlijnen en het analyseren van risico's.
Kan AI projectmanagers vervangen? Nee, maar het kan hen wel ondersteunen door routinetaken uit te voeren, inzichten te bieden en suggesties te doen, waardoor managers zich kunnen concentreren op strategie en communicatie.
Is ChatGPT een tool voor projectmanagement?Niet direct. ChatGPT is een AI-assistent die kan helpen bij brainstormen, plannen en schrijven, maar biedt geen functies voor het bijhouden, plannen of samenwerken zoals een echte PM-tool.
Wat is de beste gratis AI-software voor projectmanagement?ClickUp biedt een van de meest uitgebreide gratis abonnementen met AI-mogelijkheden, waaronder automatisering van taken, projectenamenvattingen en realtime tracking.
Zijn deze AI-tools veilig voor gebruik binnen ondernemingen?De meeste tools, zoals ClickUp, Asana en Wrike, bieden veiligheid op ondernemingsniveau, inclusief SOC 2-compliance en aangepaste toestemming-instellingen. Controleer dit altijd op basis van de IT-vereisten van uw onderneming.