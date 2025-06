15 beste AI-taakbeheerders om de productiviteit te verbeteren

Klaar om het volledige potentieel van AI-gestuurd taakbeheer te ontgrendelen?

AI-taakbeheerders veranderen de manier waarop we werken door de efficiëntie bij het voltooien van taken en projecten met 53% te verhogen! Geen wonder dat de markt voor AI-taakbeheerders naar verwachting zal groeien tot $ 10 miljard in 2032.

In deze blog verkennen we de beste AI-taakmanagers die zijn ontworpen om u te helpen taken te beheren en projecten met ongeëvenaarde efficiëntie uit te voeren.

Waar moet u op letten bij een AI-taakbeheerder?

De primaire functie van een taakbeheertool is om u te helpen bij het beheren van complexe taken. Maar dankzij de implementatie van AI kunnen dergelijke tools nu veel meer dan dat.

Hier zijn enkele sleutelfuncties waar u op moet letten in een AI-taakbeheerder:

Functies voor taakautomatisering: Kies voor een tool die repetitieve taken automatiseert, zoals planning, herinneringen, enz. Dit maakt uw agenda vrij, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijkste activiteiten 🧐

Functies voor het prioriteren van taken: Zoek een tool die taken prioriteert op basis van urgentie, belangrijkheid, deadlines, enz. Dit helpt je een solide to-do-lijst voor de dag op te stellen en nalatigheid te voorkomen 😌

Aanpasbare werkstromen: Kies een tool die zich aanpast aan uw stijl van taakbeheer. Als u bijvoorbeeld taken liever visualiseert via een Kanban-bord, moet de software deze functie ondersteunen 🫡

Natuurlijke taalverwerking: Kies een tool met NLP-mogelijkheden. Dit vermindert handmatige invoer en helpt u bij het maken en toewijzen van taken via spraakcommando's 🔉

Samenwerkingsfuncties: Zoek een tool waarmee je kunt samenwerken met andere teamleden. Dit vergemakkelijkt het delen en implementeren van bruikbare suggesties 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Gegevensveiligheid: Kies voor AI-taakbeheer-apps met robuuste normen en protocollen voor gegevensbeveiliging. Dit helpt cyberdreigingen te voorkomen en uw cruciale gegevens veilig en beveiligd te houden 🔒

Integratie met andere tools: Kies een tool die naadloos kan worden geïntegreerd met andere projectmanagementtools en software in uw werkstroom. Dit maakt het beheren van taken eenvoudiger 🤝🏻

De 15 beste AI-taakbeheerders om te gebruiken

Hier zijn 15 top apps voor taakbeheer die de kracht van AI gebruiken om u te helpen taken te beheren en toe te wijzen, zodat u uw routine opnieuw kunt definiëren:

1. ClickUp (beste voor AI-gestuurd taakbeheer en samenwerking)

ClickUp heeft zijn positie als het ultieme platform voor taakbeheer voor individuen, professionals en teams versterkt. Het is niet alleen een taakbeheerder, het is de alles-in-één app voor werk die werkstromen opsplitst in communiceerbare silo's en teams op koers houdt met krachtige, AI-gestuurde geavanceerde functies.

Met functies zoals ClickUp-taken en ClickUp Brain stelt het platform gebruikers in staat om hun tijd effectief te beheren, alledaagse taken te automatiseren en naadloze samenwerking binnen één interface te bevorderen bij het aanpakken van complexe projecten.

Ontdek ClickUp-taken Maak mindmaps, checklists, takenlijsten, enz. om met ClickUp Tasks alle taken in een project op elkaar af te stemmen

Elke cyclus van taakbeheer begint met planning. U moet de beschikbare middelen visualiseren, de omvang van het project en de tijdlijnen voor de oplevering vastleggen, enz. ClickUp-taken vereenvoudigen dit proces.

Het geeft u een geconsolideerd overzicht van al uw lopende en toekomstige projecten, zodat u effectiever kunt plannen. Gebruik het om automatisch taken toe te wijzen, prioriteiten in te stellen, de voortgang te controleren, enz. Schakel tussen weergaven – van lijst naar bord en soms naar kalender – om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming is met uw plan.

Met ClickUp Tasks kunt u ook takenlijsten en mindmaps maken voor geavanceerd bijhouden van taken en teamsamenwerking.

Gebruik de geavanceerde AI-functies van ClickUp Brain om taken automatisch in te plannen, details samen te vatten, afhankelijkheid aan te passen en gedetailleerde analyses te krijgen!

Bovendien werkt Brain als een ingebouwd neuraal netwerk, waardoor al uw teams, middelen, projecten enz. met elkaar worden verbonden en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.

Dus als u op zoek bent naar de meest uitgebreide AI-taakbeheertool, hoeft u niet verder te zoeken: ClickUp is het antwoord!

De beste functies van ClickUp

Implementeer ClickUp Dashboards om projectstatistieken te consolideren en te visualiseren, zodat teams de voortgang, werklast en deadlines op één plek kunnen bijhouden

Schakel over naar ClickUp Kalenderweergave om deadlines en planningen visueel in kaart te brengen, waardoor de planning en toewijzing van middelen worden verbeterd

Maak en koppel ClickUp-documenten om projectgerelateerde documentatie op te slaan en deze rechtstreeks aan taken te koppelen, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Maak gebruik van ClickUp Goals om taken af te stemmen op projectdoelstellingen, zodat activiteiten die de meeste impact hebben op de resultaten prioriteit krijgen

Blader door meer dan 1.000 vooraf ontworpen ClickUp-sjablonen om het taakbeheerproces te versnellen

Gebruik ClickUp-integraties om in meer dan 1000 applicaties van derden te werken en de werkstroom te stroomlijnen

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Deze Capterra-gebruiker waardeert de functies voor taakbeheer van ClickUp vanwege het gebruiksgemak en de overzichtelijkheid:

ClickUp heeft een revolutie teweeggebracht in het beheer van de taken die komen kijken bij het voltooien van clientwerk. Ik had een tool nodig om taken te organiseren in plaats van alles in mijn hoofd te houden, en Excel voldeed gewoon niet. ClickUp is een effectieve en gebruiksvriendelijke oplossing gebleken voor mijn bedrijf.

ClickUp heeft een revolutie teweeggebracht in het beheer van de taken die komen kijken bij het voltooien van clientwerk. Ik had een tool nodig om taken te organiseren in plaats van alles in mijn hoofd te houden, en Excel voldeed gewoon niet. ClickUp is een effectieve en gebruiksvriendelijke oplossing gebleken voor mijn bedrijf.

2. Taskade (het beste voor AI-aangedreven automatisering van project- en taakbeheer)

via Taskade

Als u op zoek bent naar een uitgebreide tool voor taakbeheer, is Taskade een uitstekende optie.

Het platform adverteert zichzelf als een uniforme werkruimte, en terecht. Of u nu taken wilt organiseren, gedetailleerde aantekeningen wilt maken of ideeën wilt brainstormen, met Taskade kunt u alles doen met de kracht van AI.

U krijgt ook uw eigen AI-team, waarmee u kunt chatten en samenwerken om elke taak in uw werkstroom te versnellen.

De beste functies van Taskade

Visualiseer taken flexibel met weergaven zoals lijsten, borden, kalenders, mindmaps en organigrammen

Stroomlijn werkstromen met behulp van AI-gegenereerde sjablonen voor taken en slimme automatiseringstools

Beheer taken onderweg met volledig gesynchroniseerde mobiele, desktop- en web-apps

Beperkingen van Taskade

Steile leercurve om alle functies te begrijpen

Het gratis abonnement heeft beperkte functies in vergelijking met andere taakbeheerders

Prijzen van Taskade

Free Forever

Taskade Pro: $10/maand per gebruiker

Taskade for Teams: $ 20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Taskade

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Een van de grootste voordelen van Taskade voor gebruikers is het gebruiksgemak:

Over het algemeen heb ik een prettige ervaring met Taskade met mijn team en clients. Het is gemakkelijk te gebruiken en te navigeren, en de Taskade AI was voor mij een echte gamechanger.

Over het algemeen heb ik een prettige ervaring met Taskade met mijn team en clients. Het is gemakkelijk te gebruiken en te navigeren, en de Taskade AI was voor mij een echte gamechanger.

3. Motion (het beste voor het automatisch plannen en prioriteren van taken)

via Motion

Motion is een van de ideale taakbeheer-apps voor beginners en professionals en centraliseert alles in één tool.

Met krachtige functies voor automatisering kunt u taken effectief plannen en prioriteren. U hebt ook de mogelijkheid om uw kalender te integreren om terugkerende taken, aangepaste tijdvensters en gedetailleerde aantekeningen te maken. De intuïtieve interface van de tool blijft een ander pluspunt dat veel nieuwe gebruikers overtuigt.

Beste functies van Motion

Gebruik AI om planning te automatiseren door taken te ordenen op basis van prioriteit en deadlines

Organiseer taken moeiteloos met een functie voor het blokkeren van tijd om uw hele dag te plannen

Houd de voortgang visueel bij met realtime productiviteitsanalyses

Limieten op bewegingen

De geavanceerde functies van de app zijn alleen online toegankelijk, wat de productiviteit belemmert in gebieden met een slechte internetverbinding

Sommige gebruikers hebben een gebrek aan diepgaande aanpassingsmogelijkheden opgemerkt

Bewegingsgebaseerde prijsstelling

Individueel: $34/maand

Business Standard: $ 20/maand per gebruiker

Business Pro: Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

4. Todoist (het beste voor eenvoudig AI-verbeterd persoonlijk taakbeheer en herinneringen)

via Todoist

De volgende op de lijst van beste AI-taakbeheerders is Todoist. Met zijn bereik aan coole functies is deze taakbeheertool ideaal voor het beheren van zowel je professionele als persoonlijke leven.

Twee van deze functies zijn Quick Add en Todoist Karma. Met de functie Quick Add kunt u taken vastleggen en organiseren via commando's in natuurlijke taal. Todoist Karma is daarentegen een interactieve, gamified oplossing die gebruikers motiveert met punten voor het voltooien van taken.

Beste functies van Todoist

Organiseert taken op basis van projecten en subtaken, zodat u grote werklasten eenvoudig kunt beheren

Geef taken prioriteit met labels en filters in verschillende kleuren, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijkste acties

Geef uw projecten een vliegende start met meer dan 50 ingebouwde sjablonen voor verschillende taken

Beperkingen van Todoist

Het gratis abonnement heeft beperkingen op het aantal projecten en geavanceerde functies zoals herinneringen

Gebruikers die sterk afhankelijk zijn van tijdmanagement hebben mogelijk integraties van derden nodig om uren bij te houden

Prijzen Todoist

Beginner: Free Forever

Pro: $5/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Voor deze gebruiker is de eenvoud van Todoist het beste aan de tool. Dit is wat hij te zeggen heeft:

Het is een eenvoudige en snelle taaksoftware. Het is heel eenvoudig om taken toe te voegen. De leercurve is ook erg eenvoudig in vergelijking met andere taaksoftware. Ik gebruik het elke dag, ik kan er iets in zetten en het me eraan laten herinneren of het dagen later in mijn takenlijst laten verschijnen.

Het is een eenvoudige en snelle taaksoftware. Het is heel eenvoudig om taken toe te voegen. De leercurve is ook erg gemakkelijk in vergelijking met andere taaksoftware. Ik gebruik het elke dag, ik kan er iets in zetten en het me eraan laten herinneren of het dagen later in mijn takenlijst laten verschijnen.

via TimeHero

Time Hero is een unieke tool voor taakbeheer die is ontworpen om de planning van taken te automatiseren en te helpen bij het prioriteren van taken.

De ingebouwde AI registreert en plant automatisch taken op basis van aankomende deadlines, wat enorm handig is bij het gelijktijdig beheren van meerdere complexe projecten. De tool markeert ook vertraagde taken en stelt manieren voor om ze weer op schema te krijgen.

Of u nu als individu uw dag wilt beheren of als team complexe werkstromen wilt coördineren, TimeHero past zich aan uw behoeften aan en houdt u voor op de rest.

De beste functies van TimeHero

Herschik taken in realtime met AI wanneer prioriteiten verschuiven en zorg dat u op schema blijft

Houdt de voortgang bij met gedetailleerde rapporten over de bestede tijd versus de geschatte tijd

Plan terugkerende wekelijkse taken ruim voor de deadline in, zodat u flexibel kunt werken

Beperkingen van TimeHero

Aanpassingen van planningsfuncties zijn minder flexibel voor zeer specifieke werkstromen

Er is geen gratis abonnement voor nieuwe gebruikers

Prijzen TimeHero

Basis: $ 5/maand per gebruiker

Professioneel: $12/maand per gebruiker

Premium: $27/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeHero

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

6. Notion (het beste voor aanpasbare AI-gestuurde werkstromen en kennisbeheer)

via Notion

Notion is een bekende naam in AI-taakbeheerders, en het is logisch waarom. Van de gebruikersinterface tot de functies, deze tool heeft bijna alle factoren die een taakbeheerder maken of breken, perfect onder de knie. Met meer dan 100 integraties kan het ook naadloos in uw werkstroom worden opgenomen.

Bovendien maken de geavanceerde machine learning-algoritmen en de ingebouwde Notion AI van Notion het een fluitje van een cent om repetitieve taken te automatiseren, bruikbare inzichten te verkrijgen, de voortgang van projecten te controleren en taken te visualiseren.

De beste functies van Notion

Gebruik Notion AI om aantekeningen samen te vatten, content te genereren en takenlijsten te maken op basis van commando's in natuurlijke taal

Ontwerp borden, kalenders, lijsten of kanban-weergaven op basis van uw taakbeheerstijl

Biedt een uitgebreide content editor voor het insluiten van multimedia, waaronder afbeeldingen en video's

Beperkingen van Notion

Velen vinden de functies voor projectmanagement wellicht wat beperkt

Ondanks enkele offline functies is een stabiele internetverbinding noodzakelijk voor volledig gebruik

Prijzen Notion

Free Forever

Plus: $10/maand per zetel

Business: $15/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI: $10/maand als add-on bij andere abonnementen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

De eenvoudige installatie en functionaliteit van Notion zijn twee aspecten die erg in de smaak vallen bij gebruikers:

Notion was heel eenvoudig in te stellen en mijn team vond de content en functionaliteit heel gemakkelijk te gebruiken. Het is de enige plek waar mijn team alles kan vinden wat ze nodig hebben voor ons bedrijf.

Notion was heel eenvoudig in te stellen en mijn team vond de content en functionaliteit heel gemakkelijk te gebruiken. Het is de enige plek waar mijn team alles kan vinden wat ze nodig hebben voor ons bedrijf.

🔎 Wist je dat? De aanpasbare werkruimte van Notion wordt vaak vergeleken met bouwen met LEGO-blokjes! 🤭

7. Reclaim AI (het beste voor slim tijdblokken en het optimaliseren van de balans tussen werk en privé)

via Reclaim AI

Op zoek naar AI-taakbeheerders die het blokken van tijd automatiseren? Wij raden Reclaim AI aan.

Deze Dropbox-software visualiseert de dagelijkse of wekelijkse taken van uw werkstroom met een duidelijke kalenderweergave. Terwijl u uw takenlijsten doorneemt, maakt de slimme planningsfunctie automatisch tijdsblokken voor de volgende week, zodat er geen overlappingen of last-minute blunders ontstaan.

Bovendien heeft de tool een aparte focusmodus die onderbrekingen minimaliseert en u in staat stelt zich op de taak te concentreren.

Profiteer opnieuw van de beste functies van AI

Stel automatisch bufferperiodes in tussen vergaderingen en taken om overboekingen te voorkomen en stress te verminderen

Stel terugkerende gewoontes in en integreer ze in uw planning met AI

Integreer met Google Tasks, Slack en Asana om je te helpen bij het beheren van takenlijsten

Herwin AI-limieten

Geen speciale mobiele apps die de toegankelijkheid onderweg beperken

Een sterke afhankelijkheid van Google Agenda is misschien niet geschikt voor gebruikers die de voorkeur geven aan alternatieve agendadiensten

AI-prijzen terugvragen

Lite: Free Forever

Starter: $10/maand per zetel

Business: $15/maand per zetel

Enterprise: $18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies over AI terugvragen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Asana (het beste voor grote teams die AI-aangedreven project bijhouden op grote schaal nodig hebben)

via Asana

Asana behoeft geen introductie. Het is een bekende taakbeheersoftware met veel geavanceerde functies, en de beste nieuwe toevoeging is de AI-taakassistent, Asana AI.

Het automatiseert al uw dagelijkse handmatige activiteiten, zoals het aanmaken van takenlijsten, het prioriteren van taken, het toewijzen van middelen, enzovoort, zodat u uw planning beter kunt beheren. Pas werkstromen aan voor uw team met aangepaste velden en automatiseringsregels die voldoen aan specifieke projectvereisten.

De tool houdt u ook op de hoogte, zodat u geen enkele cruciale taak mist.

De beste functies van Asana

Wijs taken toe aan individuen en teams, zodat eigendom en verantwoordelijkheden gemakkelijk bijgehouden kunnen worden

Begrijp afhankelijkheden om vertragingen te voorkomen door taken en de volgorde waarin ze moeten worden voltooid aan elkaar te koppelen.

Krijg toegang tot gedetailleerde rapportagetools die inzicht bieden in de prestaties van teams en de status van projecten

Beperkingen van Asana

Uitgebreide functies vergen tijd om aan te wennen en te gebruiken

In de eerste plaats is online functionaliteit beperkend in omgevingen met een beperkte internetverbinding

Prijzen Asana

Persoonlijk: Free Forever

Starters: $10,99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.100 beoordelingen)

Hoewel Asana veel voordelen heeft, waarderen gebruikers vooral de gebruiksvriendelijke interface:

De interface van Asana is gebruiksvriendelijk en intuïtief, waardoor het navigeren op het platform en het uitvoeren van specifieke taken eenvoudiger wordt. Breed scala aan functionaliteiten: u kunt onder andere taken aanmaken en toewijzen, de voortgang van taken bewaken, samenwerken in teams en communiceren met teamleden. Dit maakt het een uiterst veelzijdige en nuttige tool voor verschillende soorten projecten.

De interface van Asana is gebruiksvriendelijk en intuïtief, waardoor het navigeren op het platform en het uitvoeren van specifieke taken eenvoudiger wordt. Breed scala aan functionaliteiten: u kunt onder andere taken aanmaken en toewijzen, de voortgang van taken bewaken, samenwerken in teams en communiceren met teamleden. Dit maakt het een uiterst veelzijdige en nuttige tool voor verschillende soorten projecten.

9. Wrike (het beste voor taakbeheer met aangepaste werkstromen en realtime bijhouden)

via Wrike

Hoewel Wrike vooral bekend staat om zijn projectmanagementoplossing, zijn de functies voor taakbeheer ook erg handig.

Als het prioriteren van taken uw grootste uitdaging is, biedt Wrike een intuïtief dashboard dat beknopte takenlijsten en essentiële taken creëert. De AI-gestuurde functies helpen bij het automatiseren van routinetaken, het leveren van bruikbare inzichten en het optimaliseren van de toewijzing van middelen, waardoor het geschikt is voor teams van elke grootte die hun productiviteit willen verhogen.

Deze AI-taakmanager vereenvoudigt ook de samenwerking met in-app tools waarmee u met uw teamleden aan uw huidige taak kunt werken. Dat is nog niet alles: Wrike biedt een breed bereik aan tools voor redactie en sjablonen om uw feedbackproces te versnellen.

De beste functies van Wrike

Gebruik de AI-aangedreven Work Intelligence-functie van Wrike om projectrisico's te voorspellen en prioriteiten voor taken aan te bevelen

Maak item beschrijvingen en opmerkingen met de GenAI-mogelijkheden

Houd de voortgang van taken visueel bij met Kanban-borden en werklastweergaven

Beperkingen van Wrike

De prijsniveaus zijn duur voor kleine teams

Bij het beheren van grote projecten doen zich soms prestatieproblemen voor

Prijzen Wrike

Free Forever

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $24,80/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

10. Clockwise (het beste voor intelligente vergaderschema's en kalenderoptimalisatie)

via Clockwise

Planning is een belangrijk onderdeel van taakbeheer. Dat is waar Clockwise om de hoek komt kijken.

Deze AI-assistent is ontworpen om uw planning te optimaliseren door vergaderingen en taken op een intelligente manier te ordenen, zodat u zich ongestoord kunt concentreren. Door uw werkpatronen en voorkeuren te analyseren, past Clockwise uw kalender dynamisch aan om conflicten te verminderen door middel van gepersonaliseerde planningssuggesties.

Het beste aan Clockwise is het gebruiksgemak. Of u nu taken in uw kalender wilt maken of tijd wilt blokkeren voor een vergadering, u hoeft niets handmatig te doen.

Beste functies van Clockwise

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed om werkgewoonten en productiviteit te verbeteren

Organiseer automatisch vergaderingen en taken om aanzienlijke blokken focus tijd te creëren

Vind met teamleden vergaderingen op tijdstippen die iedereen schikken, terwijl iedereen zich op zijn eigen werk kan concentreren

Beperkingen in de klok

Omdat het in wezen een planning-app is, zijn de functies voor taakbeheer enigszins beperkt

De mobiele app mist alle verschillende functionaliteiten van de desktop-versie

Prijzen met de klok mee

Free Forever

Teams: $ 6,75/maand per gebruiker

Business: $11,50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies met de klok mee

G2: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Voor deze gebruiker springen de aanpasbaarheid en integratie van Clockwise het meest in het oog:

Clockwise is een geweldige manier om precies te weten waar uw tijd naartoe gaat. Ik vind het erg handig dat ik vergaderingen op basis van criteria kan aanpassen, zodat ik in één oogopslag in mijn kalender kan zien hoe ik mijn tijd besteed. Ik waardeer ook enorm de integratie met Slack, waardoor Slack automatisch wordt gedempt tijdens vergaderingen en ik zonder veel moeite blokken zoals lunch kan toevoegen.

Clockwise is een geweldige manier om precies te weten waar je tijd naartoe gaat. Ik vind het erg handig dat je vergaderingen op basis van criteria kunt aanpassen, zodat je in één oogopslag in je kalender kunt zien hoe je tijd is verdeeld. Ik waardeer ook enorm de integratie met Slack, waardoor Slack automatisch wordt gedempt tijdens vergaderingen en je zonder veel moeite blokken zoals lunch kunt toevoegen.

💡 Pro Tip: Vind je plannen niet echt jouw ding? Probeer dan de 'twee minuten regel'! Begin je dag met taken die je in twee minuten kunt afronden. Zo voorkom je dat er taken blijven liggen en houd je je agenda (en je hoofd) overzichtelijk!

11. Monday (het beste voor AI-gestuurde projectaanpassing en teamsamenwerking)

via Monday

Als we slechts één softwareprogramma voor gezamenlijke taakbeheer zouden moeten aanbevelen voor alle soorten teams, dan zou dat Monday zijn.

Deze taakbeheertool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om u de beste realtime samenwerkingservaring te bieden. Dit vereenvoudigt verschillende aspecten van taakbeheer, van het bekijken van de voortgang tot het geven van feedback.

Bovendien sluit Monday ook aan bij verschillende projectvereisten en werkstromen, wat het proces nog verder vergemakkelijkt.

De beste functies van Monday

Integreer met tools zoals Zoom en Slack om communicatie en het delen van bestanden te centraliseren

Visualiseer de voortgang van projecten via tijdlijnweergaven en Kanban-borden

Automatiseer notificaties om ervoor te zorgen dat alle teamleden op de hoogte blijven van de status van taken

Beperkingen Monday

De betaalde abonnementen vereisen minimaal drie gebruikers en kunnen duur zijn voor persoonlijk gebruik

Er is een gebrek aan diepgaande rapportage functies voor complexe projecten

Monday-prijzen

Free Forever (tot twee gebruikers)

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Pro: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.200 beoordelingen)

12. Scheduler AI (het beste voor het instellen van herinneringen voor deadlines en het georganiseerd houden van uw planning)

via Scheduler AI

Hoewel Scheduler AI in de eerste plaats een tool voor vergaderingen is, heeft het ook functies die relevant zijn voor efficiënt taak- en projectmanagement.

Met deze apps kunt u uw planning visualiseren en taken toevoegen wanneer het u uitkomt. Ze zijn ontworpen om proactief met leads en clients te communiceren en optimaliseren de planning door rechtstreeks te integreren in populaire berichtenapps, waardoor het heen en weer sturen van e-mails overbodig wordt.

Als een taak de deadline nadert, zal de slimme AI van Scheduler u hiervan op voorhand op de hoogte brengen, zodat u niets mist. Daarnaast zijn de algemene interface en het gebruiksgemak van de software een extra pluspunt.

Beste functies van Scheduler AI

Stel AI in als een autonome agent die gesprekken initieert, vergaderingen plant en controleert, en omboekingen afhandelt

Naadloze integratie met Customer Relationship Management (CRM)-systemen voor een betere prioritering van taken

Personaliseer de identiteit en communicatiestijl van de planningsassistent zodat deze aansluit bij uw merk

Beperkingen van Scheduler AI

De abonnementen zijn vrij duur in vergelijking met de gemiddelde AI-taakbeheer-app

Het nummer van de integraties van derden is gelimiteerd

Prijzen voor Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: $50/maand

Auto-Pilot Meeting Assistant: $500/maand

Professioneel: $ 1.000/maand

Beoordelingen en recensies van AI-planners

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. Otter. ai (Beste voor het extraheren van taken en het beheren van vergaderingen op basis van transcripties)

Otter.ai staat bekend om zijn realtime transcriptiemogelijkheden, waarmee gesproken content uit vergaderingen en gesprekken wordt omgezet in nauwkeurige tekst.

Naast transcriptie verhoogt Otter.ai echter ook de productiviteit door actiepunten te identificeren en te beheren, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor teams die werkstromen willen vereenvoudigen en verantwoordelijkheid in het planningsproces willen waarborgen.

Otter biedt de relevante taakdetails wanneer een actieplan voor het team nodig is. Aangezien de tool ook kan worden geïntegreerd met de meeste tools voor projectmanagement en samenwerking, is het ook vrij eenvoudig om deze in de werkstroom op te nemen.

De beste functies van Otter.ai

Identificeer en compileer automatisch taken die tijdens vergaderingen zijn besproken met de functie 'Mijn actie-items'

Markeer sleutelpunten, voeg opmerkingen toe en wijs taken toe binnen het transcript, zodat u direct kunt samenwerken

Sorteer transcripties op project of vergadering, zodat u belangrijke aantekeningen gemakkelijk kunt terugvinden

Beperkingen van Otter.ai

De applicaties van Otter.ai als taakbeheertool zijn niet uitgebreid

De nauwkeurigheid van de transcriptie en het begrip van taken kan variëren

Prijzen Otter.ai

Basis: Free Forever

Pro: $16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,4/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (80+ beoordelingen)

De nauwkeurigheid en realtime transcriptiefunctie van Otter hebben verschillende gebruikers geholpen, zoals deze:

Het gebruik van Otter heeft mijn productiviteit ingrijpend veranderd. De mogelijkheid om vergaderingen en aantekeningen nauwkeurig te transcriberen heeft me ontelbare uren bespaard.

Het gebruik van Otter heeft mijn productiviteit ingrijpend veranderd. De mogelijkheid om vergaderingen en aantekeningen nauwkeurig te transcriberen, heeft me ontelbare uren bespaard.

14. Trevor AI (het beste voor realtime kalenderintegratie met takenlijsten)

via Trevor AI

Als u op zoek bent naar een tool die u helpt bij het plannen van uw dagelijkse taken, dan is Trevor AI wellicht de oplossing.

De interactieve software maakt gebruik van AI om takenlijsten te organiseren, plannen en beheren. Gebruik het om uw planning te maken, een takenlijst op te stellen of de duur van taken toe te wijzen aan elke activiteit op uw lijst. Door taken te integreren met uw kalender, optimaliseert Trevor AI bovendien de efficiënte organisatie en verbetert het de focus, waardoor het ideaal is voor mensen die hun werkstromen willen stroomlijnen.

Het beste? De gebruiksvriendelijke interface van Trevor en de robuuste integraties met andere apps.

De beste functies van Trevor AI

Maak eenvoudig een planning door taken naar de kalender te slepen en neer te zetten

Biedt taak-specifieke herinneringen, zodat gebruikers op schema blijven met deadlines

Maak een schema op basis van persoonlijke werktijden dat aansluit bij individuele voorkeuren

Beperkingen van Trevor AI

Er is een gebrek aan functies voor samenwerking

De aanpassingsmogelijkheden van Trevor AI zijn beperkter in vergelijking met andere apps op de lijst

Prijzen Trevor AI

Free Forever

Pro: $6/maand

Beoordelingen en recensies van Trevor AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

15. Trello (Beste voor AI-aangedreven visueel taakbeheer met drag-and-drop-borden)

via Trello

Last but not least willen we Trello opnemen in onze lijst van AI-taakbeheerders. De veelgebruikte projectmanagementtool van Atlassian maakt gebruik van een visueel, op kaarten gebaseerd systeem om teams te helpen taken en werkstromen effectief te beheren.

Met de integratie van Atlassian Intelligence breidt Trello zijn mogelijkheden uit met AI-gestuurde functies die taakbeheer stroomlijnen en de samenwerking binnen teams verbeteren. Als je nog niet bekend bent met taakbeheer, kun je met de vakkundig ontworpen sjablonen van Trello meteen aan de slag.

De beste functies van Trello

Verbeter kaartbeschrijvingen en opmerkingen met AI-aangedreven contentgeneratie, grammaticacontrole en brainstormhulp

Pas werkstromen aan met behulp van Butler-automatisering voor repetitieve taken en acties

Integreer meer dan 200 tools zoals Slack, Google Drive en meer voor naadloze werkstromen

Beperkingen van Trello

Geen geavanceerde rapportage en andere functies voor taakbeheer

Traag laden bij het verwerken van een groot aantal taken

Prijzen Trello

Free Forever

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,5/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker voor 50 gebruikers (jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.200 beoordelingen)

Veel gebruikers lijken Trello te waarderen vanwege het gemak waarmee ze kunnen samenwerken en organiseren. In deze review wordt samengevat waarom:

Ik vind Trello erg fijn omdat het gemakkelijk is om in een team te werken en ik mijn projecten snel kan organiseren. Het is eenvoudig te implementeren, ik heb geen problemen ondervonden en ik gebruik het vaak. Elke keer als ik een project start, neem ik het op in Trello, geef ik toegang aan de mensen die aan mijn project zullen werken, en iedereen begint zijn of haar taken uit te voeren en elke kaart in Trello bij te werken, zodat ik alleen maar Trello hoef te openen om te zien wat iedereen heeft gedaan, zonder hen te hoeven bellen.

Ik vind Trello erg fijn omdat het gemakkelijk is om in een team te werken en ik mijn projecten snel kan organiseren. Het is eenvoudig te implementeren, ik heb geen problemen ondervonden en ik gebruik het vaak. Elke keer als ik een project start, neem ik het op in Trello, geef ik toegang aan de mensen die aan mijn project zullen werken, en iedereen begint zijn of haar taken uit te voeren en elke kaart in Trello bij te werken, zodat ik alleen maar Trello hoef te openen om te zien wat iedereen heeft gedaan, zonder hen te hoeven bellen.

Optimaliseer taakbeheerprocessen met de beste AI-taakbeheertool: ClickUp!

Als projectmanager is het niet altijd even gemakkelijk om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Zonder de juiste tools kan het een hele uitdaging zijn om georganiseerd te blijven en deadlines te halen, wat zowel de productiviteit als de prestaties negatief beïnvloedt.

Dat is waar ClickUp uitblinkt.

ClickUp zit boordevol geavanceerde AI-mogelijkheden en innovatieve functies en geeft taakbeheer een geheel nieuwe betekenis. Van het automatiseren van repetitieve werkstromen tot het intelligent prioriteren van taken, het zorgt ervoor dat elk project op schema blijft en helpt u slimmer te werken.

