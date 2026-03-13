De beste PM-software voor niet-technische gebruikers

Wanneer software is ontwikkeld voor technische gebruikers in plaats van voor gewone teams, kunnen zelfs eenvoudige taaktoewijzingen al snel ingewikkeld aanvoelen.

Veel tools voor projectmanagement gaan uit van een hoger niveau van technische kennis bij gebruikers, waardoor niet-technische professionals overweldigd raken door onnodige complexiteit.

De beste tools voor projectmanagement voor niet-technische gebruikers veranderen die ervaring. Ze geven voorrang aan duidelijkheid boven configuratie en verminderen de drempel bij elke stap.

In deze blogpost bespreken we de tools voor projectmanagement die het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk maken om deadlines te halen en hun productiviteit te behouden.

👀 Wist je dat? Wat begon als informele gesprekken tussen Jim Snyder en een kleine groep collega's, groeide geleidelijk uit tot een groter idee: het creëren van een ruimte waar projectmanagers elkaar konden ontmoeten, praktische inzichten konden uitwisselen en samen aan gemeenschappelijke uitdagingen konden werken. Dat idee kreeg vorm na een discussie tijdens een diner in Philadelphia en werd werkelijkheid tijdens een formele vergadering op 3 oktober 1969 aan het Georgia Institute of Technology, waarmee de oprichting van het Instituut voor Projectmanagement een feit was.

De beste software voor projectmanagement voor niet-technische gebruikers in één oogopslag

Om een overzicht te geven, biedt de onderstaande tabel een snel overzicht van de beste projectmanagementtools die zijn ontworpen voor niet-technische gebruikers.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Alles-in-één projectmanagement met taken, documenten, chat, dashboards, automatiseringen, AI-samenvattingen, zoekfunctie voor de hele onderneming en AI-agenten om handmatige coördinatie te verminderen Beheer al het werk op één plek met minimale wrijving, vooral voor niet-technische gebruikers die duidelijkheid willen zonder met meerdere tools te moeten jongleren Free Forever; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Asana Doelvolging, taakafhankelijkheid, portfolio's, werklastbeheer en door AI aangestuurde projectenamenvattingen Gestructureerde projectplanning en doelgerichte uitvoering die toegankelijk blijft naarmate het werk toeneemt Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per gebruiker per maand Monday.com Visuele borden, gantt-grafieken, dashboards, sjablonen, tijdsregistratie en codevrije automatiseringen Visuele projectopvolging voor teams die in één oogopslag de status, eigenheid en voortgang willen zien Gratis abonnement beschikbaar (maximaal 2 zetels); betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per zetel per maand Trello Kanban-borden op basis van kaarten, checklists, Power-Ups, Taaken vastleggen via e-mail en eenvoudige automatiseringen Eenvoudige manier om projecten bij te houden en het organiseren van taken voor individuen of kleine teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per gebruiker per maand Notion Databasegestuurde projecten, flexibele weergaven, gekoppelde documenten, AI-agenten, aantekeningen over vergaderingen en bedrijfsbrede zoekfunctie Aangepaste projectorganisatie voor teams die flexibiliteit willen in plaats van starre werkstroomen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per lid per maand Basecamp Eenvoudige projectdashboards, ingebouwde berichtenfunctie, takenlijsten, planningen, Hill Charts en een optionele add-on voor tijdsregistratie Teams die behoefte hebben aan eenvoudige zichtbaarheid en communicatie zonder complexe werkstroom of rapportage Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per gebruiker per maand Smartsheet Projectmanagement in spreadsheetstijl, formules, formulieren, dashboards, workflowautomatisering en AI-gestuurde inzichten Teams die vertrouwd zijn met spreadsheets en gestructureerd het project bijhouden willen zonder een nieuwe interface te moeten leren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per lid per maand Airtable Gestructureerde databases met flexibele weergaven, gekoppelde records, codevrije automatiseringen, AI-samenvattingen en app-achtige interfaces Teams die op maat gemaakte werkstroomen en gestructureerde gegevens willen zonder technische of database-expertise Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 20 per gebruiker per maand Teamwork Klantgerichte projecten, taakgebaseerde tijdsregistratie, werklastweergaven, mijlpalen en facturatievriendelijke rapportage Servicegerichte teams die behoefte hebben aan teamsamenwerking en tijdsregistratie die direct gekoppeld zijn aan projectwerk Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,99 per gebruiker per maand Wrike Visuele werklastgrafieken, samenwerking binnen taken, goedkeuring van documenten, Whiteboards en door AI ondersteunde samenvattingen Teams die behoefte hebben aan creatieve samenwerking zonder ingewikkelde technische installatie Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per gebruiker per maand

Waar moet u op letten bij PM-software die is ontworpen voor niet-technische gebruikers?

Hier zijn enkele functies die prioriteit moeten krijgen in de beste software voor projectmanagement voor niet-technische gebruikers:

Intuïtieve en overzichtelijke interface : helpt u snel te begrijpen waar alles zich bevindt en acties te voltooien zonder training of technische begeleiding

Taaktoewijzingen en projectinstallatie: Hiermee kunt u binnen enkele minuten meerdere projecten aanmaken, taken toewijzen en de voortgang bijhouden zonder ingewikkelde configuratie

Aanpasbare werkstroom zonder complexiteit: Hiermee kunt u statussen of weergaven aanpassen aan uw manier van werken, zonder dat u technische expertise nodig hebt

Korte leercurve met slimme standaardinstellingen: Werkt direct uit de doos en laat u geavanceerde functies geleidelijk aan toevoegen, in plaats van u meteen te overweldigen

Overzichtelijke dashboards en rapporten: Hiermee kunt u aangepaste dashboards maken en krijgt u in één oogopslag zichtbaarheid voor de voortgang van het team, zonder dat u handmatig betrokken bent bij de rapportage

Gerichte notificaties: Houdt u op de hoogte van relevante updates en geeft u tegelijkertijd de controle om een overdaad aan notificaties te voorkomen

Toegankelijke hulp en onboarding: Biedt eenvoudige handleidingen en tutorials, zodat u uw productiviteit kunt behouden zonder afhankelijk te zijn van IT

De beste PM-software ontworpen voor niet-technische gebruikers

Laten we nu elk systeem voor projectmanagement in detail bekijken, met aandacht voor de beste functies, limieten, prijzen en recensies van gebruikers.

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één projectmanagement met AI-gestuurde duidelijkheid en minimale wrijving in de werkstroom)

Beheer al je documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp

Het is heel normaal dat je je overweldigd voelt door projectmanagementtools die je dwingen om onbekende terminologie en starre werkstroomen te leren, alleen maar om basistaken te voltooien. In plaats van het werk te vereenvoudigen, zorgen ze voor extra weerstand en vertragen ze de voortgang.

ClickUp lost dit op door te fungeren als een geïntegreerde AI-werkruimte die taken, documenten, chat, doelen en AI samenbrengt in één verbonden systeem. U hoeft niet meerdere tools aan elkaar te koppelen of complexe frameworks te begrijpen om projecten te beheren.

Laten we eens kijken hoe ClickUp Projectmanagement Software complexiteit wegneemt en het dagelijkse werk voor niet-technische gebruikers gemakkelijker te beheren maakt. Hier is een kort Overzicht. 👇🏼

Organiseer en start projecten met een duidelijk plan

Werk begint vaak als losse ideeën in chats en vergadernotities, en het kan lastig zijn om daar een gestructureerd plan van te maken. Met ClickUp-taaken kun je elk idee vastleggen op het moment dat het opkomt, subtaaken toevoegen, eigenaars toewijzen, deadlines instellen, relevante documenten bijvoegen en tags toepassen binnen één project voor een duidelijke uitvoering.

Projectkennis effectief creëren en beheren

Projectinformatie raakt vaak zoek tussen bestanden en gedeelde mappen, waardoor het moeilijk is om te weten wat actueel is of wat de volgende stap is. ClickUp Docs houdt projectkennis direct verbonden aan je taken, zodat documenten zoals SOW's, projectplannen en vereisten gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn.

Blijf je content verfijnen met ClickUp Brain in Documents

Je kunt documenten maken voor elk type werk met geneste pagina's, sjablonen, bladwijzers en opmaakelementen voor effectief kennisbeheer. Vervolgens kan je team samen in realtime bewerken, opmerkingen achterlaten, teamgenoten taggen en tekst omzetten in taken wanneer ideeën om actie vragen.

Vervolgens fungeert ClickUp Brain als een intelligente laag over je werkruimte, die context samenbrengt zodat je antwoorden kunt krijgen zonder door complexe projecten te hoeven spitten of van tool te hoeven wisselen.

In plaats van generieke AI die alleen tekst schrijft op basis van prompts, begrijpt ClickUp Brain de gegevens in je werkruimte en levert het bruikbare inzichten en aanbevelingen direct op de plek waar je werkt.

Deze AI in projectmanagement helpt u door:

Beantwoord vragen in begrijpelijke taal met behulp van echte gegevens uit je taken, documenten en chats

De projectstatus wordt automatisch samengevat, zodat u de voortgang en risico's in één oogopslag kunt zien

Benadruk wat de volgende stap is op basis van deadlines, updates of geblokkeerd werk

Opstellen van updates, actiepunten of content rechtstreeks vanuit wat er al gebeurt in uw werkruimte

Omdat Brain uw dagelijkse werk begrijpt, vereenvoudigt het het proces om op de hoogte te blijven en helpt het niet-technische gebruikers om gefocust te blijven zonder afhankelijk te zijn van complexe rapportages.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX bouwt voort op ClickUp Brain door een einde te maken aan AI-versnippering en contextuele AI te integreren in je dagelijkse werkinstrumenten. Het brengt zoeken, automatisering en aanmaken samen, zodat je werk niet stilvalt wanneer informatie zich buiten één enkele app bevindt. U kunt zoeken in ClickUp, gekoppelde tools en het internet, en acties automatiseren zonder van tool te wisselen of te leren hoe verschillende AI-systemen werken. Schakel bovendien tussen verschillende AI-modellen zoals GPT, Claude en Gemini, afhankelijk van wat u nodig hebt om specifieke resultaten te verkrijgen. Met Talk to Text kunt u ideeën uitspreken, teksten opstellen of eindeloze vergaderingen samenvatten met behulp van door AI geoptimaliseerde dicteerfuncties, waardoor u sneller kunt werken zonder te typen of ingewikkelde opdrachten te geven. Ervaar geïntegreerde AI en vereenvoudig werkstroomen met ClickUp BrainMAX

Vind alles direct met de zoekfunctie van de onderneming

ClickUp Enterprise Search breidt de AI-zoekmogelijkheden uit naar je hele werkruimte, zodat antwoorden niet beperkt blijven tot één project, document of tool.

Vind bestanden en updates direct met ClickUp Enterprise Search

Met Enterprise Search kun je vanaf één plek zoeken in taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde apps zoals Google Drive, Notion, Slack en Gmail. Je kunt een eenvoudig trefwoord of een vraag typen en direct het juiste bestand, de juiste update of het juiste gesprek vinden, zonder dat je hoeft te onthouden waar het was opgeslagen of tussen apps hoeft te schakelen.

Verminder administratieve rompslomp en verbeter de efficiëntie

Zodra het werk is georganiseerd, ontstaat er vaak wrijving door herhaalde follow-ups en handmatige updates. ClickUp-automatiseringen nemen dit tijdrovende werk uit handen door repetitieve taken op de achtergrond af te handelen.

Schakel de automatisering in die u nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van uw werkstroom

Hiermee kunt u automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken, werk tussen fasen verplaatsen of de juiste mensen op de hoogte brengen wanneer er iets verandert. Deze regels worden ingesteld met behulp van eenvoudige voorwaarden (geen technische logica), wat betekent dat dagelijkse werkstroomen consistent blijven zonder dat u afhankelijk bent van herinneringen of handmatige tussenkomst.

ClickUp Super Agents gaan nog een stap verder door te handelen op basis van context, niet alleen op basis van regels. Agents kunnen het werk monitoren, risico's identificeren, wijzigingen samenvatten of volgende stappen voorstellen op basis van wat er in je werkruimte gebeurt.

Een Super Agent kan bijvoorbeeld de tijdlijn van het project in de gaten houden, zien wanneer taken achterlopen, potentiële risico's signaleren en automatisch de juiste persoon vragen om actie te ondernemen.

Houd de status en prestaties van projecten effectief bij

Ten slotte geven ClickUp-dashboards je een duidelijk, realtime overzicht van hoe projecten presteren, zonder dat je complexe rapporten of spreadsheets hoeft te interpreteren. Het haalt live gegevens rechtstreeks uit de taken die je team dagelijks bijwerkt, zodat voortgang, werklast, goedkeuringen en tijdlijnen naast de statistieken staan die voor jou belangrijk zijn.

Bekijk de voortgang van projecten in één oogopslag door tijdlijnen, werklast en belangrijke statistieken bij te houden met ClickUp Dashboards

De beste functies van ClickUp

Stroomlijn projectintake: Leg binnenkomende verzoeken en feedback vast via Leg binnenkomende verzoeken en feedback vast via ClickUp formulieren en stuur ze vervolgens automatisch door naar meerdere projecten zonder handmatig te hoeven sorteren

Breng plannen visueel tot leven: brainstorm op digitale canvassen met brainstorm op digitale canvassen met ClickUp Whiteboards en zet vormen of plaknotities om in traceerbare taken

Houd gesprekken gekoppeld aan de uitvoering: Bespreek werk rechtstreeks in Bespreek werk rechtstreeks in ClickUp Chat en wijs taken toe vanuit berichten zonder van tool te wisselen of de context te verliezen

Zet vergaderingen om in momentum: Neem gesprekken op, genereer AI-aangedreven samenvattingen en maak gekoppelde actiepunten aan met behulp van de Neem gesprekken op, genereer AI-aangedreven samenvattingen en maak gekoppelde actiepunten aan met behulp van de ClickUp AI Notetaker in ClickUp, Zoom of Microsoft Teams

Beheer tijd en budgetten proactief: Beheer factureerbare tijd en signaleer budgetrisico's vroegtijdig met de ingebouwde functies Beheer factureerbare tijd en signaleer budgetrisico's vroegtijdig met de ingebouwde functies voor tijdsregistratie van ClickUp

Limieten van ClickUp

De mobiele app van ClickUp biedt weliswaar een volledige desktopervaring, maar sommige geavanceerde functies zijn gemakkelijker te beheren op de desktop

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.540 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Volgens een G2-gebruiker:

Voor iedereen die veel verschillende dingen moet combineren, zoals werk, school, gezin en persoonlijke doelen, is ClickUp niet zomaar een app. Het wordt je tweede brein. Het hielp me structuur aan te brengen tijdens een van de drukste en meest overweldigende periodes in mijn leven, en ik weet echt niet hoe ik zonder dit op koers zou zijn gebleven. Als je twijfelt, begin dan gewoon. Alleen al het gratis abonnement is krachtiger dan de meeste betaalde tools die er zijn.

Voor iedereen die veel verschillende dingen moet combineren, zoals werk, school, gezin en persoonlijke doelen, is ClickUp niet zomaar een app. Het wordt je tweede brein. Het hielp me structuur aan te brengen tijdens een van de drukste en meest overweldigende periodes in mijn leven, en ik weet echt niet hoe ik zonder dit op koers zou zijn gebleven. Als je twijfelt, begin dan gewoon. Alleen al het gratis abonnement is krachtiger dan de meeste betaalde tools die er zijn.

2. Asana (Het meest geschikt voor gestructureerde projectplanning en het bijhouden van doelen, dat schaalbaar is zonder gebruikers te overweldigen)

Traditionele tools voor projectmanagement hebben de neiging om het werk te simplificeren of juist complex te maken naarmate projecten groeien. Maar Asana biedt een structuur die meegroeit en tegelijkertijd toegankelijk blijft voor niet-technische gebruikers.

U kunt beginnen met de doelbeheerfuncties van Asana om duidelijke projectdoelstellingen te definiëren met meetbare doelen en tijdlijnen. Bijhoud vervolgens de voortgang handmatig of automatisch en deel doelen met de juiste mensen om interne teams op één lijn te houden.

Deze app voor taakbeheer ondersteunt ook capaciteitsplanning voor alle werkzaamheden. U kunt zien waar mensen zijn ingezet en algemene personeelsplannen delen om uw team te helpen bij het nauwkeuriger toewijzen en verdelen van werk.

Bovendien helpt de ingebouwde AI je op de hoogte te blijven zonder dat je je door rapporten hoeft te worstelen. Dit betekent dat je beknopte overzichten van de voortgang kunt genereren en suggesties voor logische vervolgstappen rechtstreeks uit de gegevens van het project kunt halen.

De beste functies van Asana

Optimaliseer de verdeling van de werklast in realtime door te controleren hoeveel uren elke persoon beschikbaar heeft en de geschatte tijd bij te houden ten opzichte van de werkelijke tijd

Houd verbonden projecten in de gaten met behulp van portfolio's om een gecentraliseerd overzicht te krijgen en werk vanuit één plek samen met teams over de hele wereld

Standaardiseer processen binnen de hele organisatie door herbruikbare procesbundels te maken die teams op afstand helpen om consistente werkwijzen toe te passen

Beperkingen van Asana

Geavanceerde rapportage op MIS-niveau vereist handmatig werk of externe tools voor diepgaandere, aanpasbare inzichten

Er is geen optie om toegewezen personen en deadlines uit te schakelen, of om niet-taakgerelateerde items aan te maken

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49 per gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 30,49 per gebruiker per maand

Enterprise : Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is gebruiksvriendelijk en helpt kleinere teams hun werk bij te houden. De takenborden en lijsten van Asana houden alles op orde en maken het makkelijker om doelen te halen. Ik vind het fijn hoe eenvoudig het is voor mensen die nog niet zo bekend zijn met projectmanagement.

Het is gebruiksvriendelijk en helpt kleinere teams hun werk bij te houden. De takenborden en lijsten van Asana houden alles op orde en maken het makkelijker om doelen te halen. Ik vind het fijn hoe eenvoudig het is voor mensen die nog niet zo bekend zijn met projectmanagement.

👀 Wist u dat? 42% van de respondenten besteedt één of meer volledige dagen aan het handmatig samenstellen van projectrapporten. Tegelijkertijd is 72% van mening dat de reikwijdte en verantwoordelijkheden van hun PMO zullen blijven toenemen, volgens het rapport 'The State of Projectmanagement Report 2025' van Wellingtone

3. monday.com (Het beste voor visuele projectopvolging met duidelijke verantwoordelijkheden en voortgang in één oogopslag)

monday.com is opgebouwd rond visuele, spreadsheetachtige borden waarmee u de werkstatus in één oogopslag kunt zien. Kolommen met kleurcodes geven duidelijk de eigendom, statussen, voortgang en deadlines weer, zodat u geen technische kennis nodig hebt om te begrijpen waar aandacht nodig is.

Voor planning en scheduling helpt de tool u een duidelijke baseline te definiëren en geplande tijdlijnen te vergelijken met de werkelijke voortgang. Met functies zoals Gantt-grafieken en overlays van het kritieke pad kunt u afhankelijkheden opsporen en planningen vroegtijdig aanpassen om projecten op koers te houden.

Het platform biedt ook mogelijkheden voor automatisering en kant-en-klare sjablonen om het werk soepel te laten verlopen. U kunt updates en taken automatiseren met behulp van vooraf ingestelde opties, terwijl kant-en-klare sjablonen u helpen om snel meerdere projecten op te starten.

monday.com beste functies

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed om toekomstige planning te verbeteren en werklasten nauwkeuriger in te schatten

Leg projectaanvragen vast via gestructureerde formulieren en stroomlijn goedkeuringen en prioritering

Houd projecten en de beschikbaarheid van teams in de gaten met behulp van dashboards en gedetailleerde rapporten om weloverwogen beslissingen te nemen

Beperkingen van monday.com

Het herschikken van borden of het wisselen van sjablonen na de installatie kan omslachtig en frustrerend zijn

Prijzen van monday.com

Free

Standaard: $ 14 per zetel per maand

Pro: $ 24 per zetel per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 14.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.690 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Hier is een G2-recensie:

Ik ben echt tevreden over monday.com en de waarde en duidelijkheid van het beheersysteem. De interface is overzichtelijk, intuïtief en eenvoudig in te stellen, waardoor we zeer effectieve, goed georganiseerde borden en eenvoudige werkstroomen kunnen maken zonder dat er een leercurve nodig is; dit maakt het voor nieuwe gebruikers eenvoudig om meteen aan de slag te gaan, zodra ik ze toevoeg.

Ik ben echt tevreden over monday.com en de waarde en duidelijkheid van het beheersysteem. De interface is overzichtelijk, intuïtief en eenvoudig in te stellen, waardoor we zeer effectieve, goed georganiseerde borden en eenvoudige werkstroomen kunnen maken zonder dat er een leercurve nodig is; dit maakt het voor nieuwe gebruikers eenvoudig om meteen aan de slag te gaan, zodra ik ze toevoeg.

4. Trello (Het meest geschikt voor eenvoudig, op kaarten gebaseerd takenbeheer en lichte projectmanagement)

Trello, van Atlassian, is een eenvoudige, op kaarten gebaseerde tool voor taakbeheer die is gebaseerd op de Kanban-methode. Elke kaart bevat alles wat met een taak te maken heeft, inclusief beschrijvingen, checklists, deadlines en bijlagen, op één plek.

Wanneer je werk zich over meerdere projecten uitstrekt, helpt het spiegelen van kaarten je om georganiseerd te blijven. Hierdoor kan dezelfde kaart op meerdere borden verschijnen, waardoor je gerelateerd werk in verschillende contexten kunt bijhouden zonder Taaken te dupliceren of zichtbaarheid te verliezen.

Power-Ups breiden de mogelijkheden van een Trello-bord uit door functies toe te voegen zoals kalenders, aangepaste velden, rapportages of integraties, alleen wanneer je ze nodig hebt. Butler vult dit aan met eenvoudige, op regels gebaseerde automatisering die repetitieve handelingen vermindert en het werk op gang houdt met minimale handmatige inspanning.

De beste functies van Trello

Zet e-mails om in overzichtelijke taken door ze door te sturen naar je Trello-inbox, waar AI de belangrijkste details en relevante links vastlegt

Stuur belangrijke Slack- of Microsoft Teams-berichten naar Trello, zodat ze in je inbox verschijnen met door AI gegenereerde samenvattingen

Plan het opnieuw toewijzen van taken rechtstreeks vanuit Google Agenda en Outlook om moeiteloos op schema te blijven

Limieten van Trello

Geavanceerde rapportage en het bijhouden van afhankelijkheden zijn vaak afhankelijk van Power-Ups of aanvullende tools

Naarmate besturen groeien, kunnen ze rommelig aanvoelen en de toegang tot informatie bemoeilijken

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per gebruiker per maand

Premium: $ 12,50 per gebruiker per maand

Onbeperkt: $ 17,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.960 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik vind Trello handig omdat het me een weergave geeft van alle projecten, taken, enz. waar ik mee bezig ben. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig is (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk, waardoor het voor vrijwel alles kan worden gebruikt waarbij je informatie moet ordenen.

Ik vind Trello handig omdat het me een weergave geeft van alle projecten, taken, enz. waar ik mee bezig ben. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig is (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk, waardoor het voor vrijwel alles kan worden gebruikt waarbij je informatie moet ordenen.

📕 Lees ook: Ontdek hoe moderne teams projectmanagement aanpakken met de uitgebreide artikelen en praktische tips van ClickUp.

5. Notion (Het meest geschikt voor flexibele projectorganisatie en gestructureerde kennisuitwisseling in één werkruimte)

Notion organiseert projecten als gestructureerde databases, wat betekent dat je niet beperkt bent tot eenvoudige takenlijsten. Je kunt details zoals taken, eigenaars, statussen, deadlines, tags en aanvullende informatie op één plek vastleggen, terwijl je gerelateerde gegevens aan elkaar koppelt om silo's te voorkomen.

Voer dagelijkse werkzaamheden uit aan de hand van eenvoudige checklists en schakel vervolgens over naar een tijdlijn wanneer u inzicht nodig hebt in de volgorde van projecten. Dit maakt het eenvoudiger om afhankelijkheden te herkennen en deadlines aan te passen zonder dat u plannen hoeft te dupliceren of weergaven opnieuw hoeft op te bouwen.

Het platform biedt ook AI-agenten voor het afhandelen van repetitief projectonderhoud. Eenmaal geconfigureerd kunnen ze veelgestelde vragen beantwoorden of routinematige follow-ups afhandelen, waardoor het werk kan doorgaan zonder voortdurende handmatige invoer.

Met Enterprise Search heb je één plek om antwoorden te zoeken. Het doorzoekt Notion en gekoppelde tools en geeft resultaten weer uit goedgekeurde bronnen, inclusief context en bronvermeldingen, zodat je betrouwbare informatie kunt vinden zonder van app te wisselen.

De beste functies van Notion

Filter en sorteer informatie om je te concentreren op taken die aan jou zijn toegewezen of op de exacte details die je op elk moment nodig hebt

Beheer de zichtbaarheid en bewerkingsrechten met gedetailleerde toestemmingen die automatisch de juiste toegang verlenen aan de juiste personen

Leg eindeloze vergaderingen automatisch vast en ontvang AI-vergadernotities en bruikbare samenvattingen die direct in uw werkruimte kunnen worden gebruikt

Limieten van Notion

Notion mist geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals ingebouwde tijdsregistratie

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per lid per maand

Business: $ 24 per lid per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 10.210 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.680 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Volgens een recensent van Capterra:

De interface is strak, modern en intuïtief. Zelfs gebruikers die niet technisch onderlegd zijn, begrijpen snel hoe ze pagina's kunnen maken en informatie kunnen ordenen. Blokken, sjablonen en snelkoppelingen die je kunt slepen en neerzetten, maken het werk sneller en overzichtelijker.

De interface is strak, modern en intuïtief. Zelfs gebruikers die niet technisch onderlegd zijn, begrijpen snel hoe ze pagina's kunnen maken en informatie kunnen ordenen. Blokken, sjablonen en snelkoppelingen die je kunt slepen en neerzetten, maken het werk sneller en overzichtelijker.

6. Basecamp (Het meest geschikt voor eenvoudige projectcommunicatie en zichtbaarheid zonder complexe werkstroom)

Voor middelgrote teams die hun werk eenvoudig en overzichtelijk willen houden, is Basecamp een goede keuze. Wanneer je de app opent, toont het startscherm je projecten, planning, taken en aankomende gebeurtenissen in één overzichtelijk scherm.

Als u tijd moet bijhouden voor facturering of inzicht wilt krijgen in de verdeling van de werkinspanning, biedt de tool Urenregistratie als add-on. Hiermee kunt u de tijd registreren die aan taken en documenten is besteed om uw tijdmanagement te verbeteren.

Je hebt ook geen ingewikkelde rapporten nodig om te weten hoe de zaken ervoor staan. LineUp, Mission Control en Hill Charts geven je een duidelijk beeld van de voortgang zonder je te overweldigen met gegevens. Het Hey-menu verzamelt wat je aandacht nodig heeft, en Pings bieden een overzichtelijke ruimte voor snelle communicatie wanneer er iets moet worden aangepakt.

De beste functies van Basecamp

Gebruik projectsjablonen voor terugkerend werk en bepaal zelf wat clients kunnen zien en wat privé blijft

Plan gebeurtenissen soepeler met toegang tot video-gesprekken met één klik en ondersteuning voor alledaagse taal

Bekijk al het niet-toegewezen werk voor alle projecten in één rapport, zodat u taken kunt toewijzen en deadlines kunt vaststellen voordat er iets over het hoofd wordt gezien

Limieten van Basecamp

Het taaksysteem is eenvoudig, wat beperkend kan zijn als u behoefte heeft aan geavanceerdere werkstroom-werkprocessen, aangepaste statussen, afhankelijkheden of rapportage

Notificaties kunnen overweldigend zijn of gemakkelijk over het hoofd worden gezien vanwege beperkte controle

Prijzen van Basecamp

Free

Plus: $ 15 per gebruiker per maand

Pro Onbeperkt: $ 299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.440 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Een G2-gebruiker deelt zijn ervaring:

De eenvoud van Basecamp is voor mij het grootste voordeel. De projectdashboards bieden duidelijk zichtbaarheid op prioriteiten, knelpunten en eigendom, waardoor de ruis die besluitvorming vaak vertraagt tot een minimum wordt beperkt. Ik vind het prettig dat elk project over ingebouwde tools beschikt, zoals een prikbord, takenlijsten, documenten en bestanden, zodat ik niet op meerdere andere platforms op zoek hoef te gaan naar updates.

De eenvoud van Basecamp is voor mij het grootste voordeel. De projectdashboards bieden duidelijk zichtbaarheid op prioriteiten, knelpunten en eigendom, waardoor de ruis die besluitvorming vaak vertraagt tot een minimum wordt beperkt. Ik vind het prettig dat elk project over ingebouwde tools beschikt, zoals een prikbord, takenlijsten, documenten en bestanden, zodat ik niet op meerdere andere platforms op zoek hoef te gaan naar updates.

7. Smartsheet (Het meest geschikt voor projectmanagement in spreadsheetstijl met automatisering en datagestuurde inzichten)

Smartsheet is een cloudgebaseerd projectmanagementplatform dat de vertrouwdheid van spreadsheets combineert met gestructureerd werkbeheer. U krijgt één centrale plek om werk te plannen en te beheren zonder dat u een compleet nieuwe interface hoeft te leren.

Het platform biedt u krachtige formules voor automatisering van berekeningen en voor koppeling van gegevens tussen projecten, waarbij updates in realtime worden weergegeven. Het maakt het verzamelen van gegevens ook eenvoudig via aanpasbare formulieren met uw huisstijl, waarmee u consistente informatie kunt vastleggen voor verzoeken of feedback.

Smartsheet AI voegt intelligentie toe aan uw werk door inzichten naar voren te halen en u te helpen complexe gegevens te begrijpen zonder dat u daarvoor geavanceerde vaardigheden nodig hebt. Dit vermindert handmatig werk en ondersteunt betere besluitvorming naarmate uw projecten groeien.

De beste functies van Smartsheet

Visualiseer belangrijke trends met behulp van aanpasbare grafieken, zoals burndown- en tijdreeksweergaven, die gegevens gemakkelijker interpreteerbaar maken

Automatiseer flexibele projectwerkstroomen met meerdere acties en voorwaarden in tools zoals Microsoft Teams en Slack

Beheer notificaties om belangrijke taken en goedkeuringen onder de aandacht te brengen via notificaties in de app en e-mailupdates

Limieten van Smartsheet

De dashboards van Smartsheet missen drill-down- en filteropties, en de visualisaties voelen beperkt aan in vergelijking met andere tools

Prijzen van Smartsheet

Gratis proefversie

Pro: $ 12 per lid per maand

Business: $ 24 per lid per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 21.420 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.470 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Een recensie op Capterra zegt:

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface die de vertrouwde look van spreadsheets combineert met krachtige functies voor projectmanagement. Bovendien maken de robuuste samenwerkingstools, zoals realtime updates, commentaarfuncties en het delen van bestanden, het voor teams gemakkelijk om efficiënt samen te werken.

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface die de vertrouwde look van spreadsheets combineert met krachtige functies voor projectmanagement. Bovendien maken de robuuste samenwerkingstools, zoals realtime updates, commentaarfuncties en het delen van bestanden, het voor teams gemakkelijk om efficiënt samen te werken.

📚 Lees meer: Hoe u ClickUp AI kunt gebruiken voor meer productiviteit en efficiëntie

8. Airtable (Het meest geschikt voor zeer aanpasbare werkstroomen op basis van gestructureerde gegevens zonder code)

Het werken in Airtable is gebaseerd op gestructureerde velden, zoals dropdown-menu's, bijlagen, datums en gekoppelde records. U kunt tabellen met elkaar verbinden zodat projecten en assets aan elkaar gekoppeld blijven, waardoor u aangepaste werkstroomprocessen kunt beheren zonder afhankelijk te zijn van code of afzonderlijke bestanden.

Hoe je die gegevens bekijkt en gebruikt, is flexibel. Schakel tussen raster-, kanban-, kalender- en tijdlijnweergaven, zodat creatieve teams vanuit dezelfde gegevens kunnen werken in formaten die bij hen passen. De ingebouwde AI en no-code-automatiseringen van het platform voeren vervolgens automatisch werkstroomuitvoeringen uit, waardoor projectgegevens worden omgezet in duidelijke overzichten en gestructureerde inzichten.

De beste functies van Airtable

Maak app-achtige interfaces voor teamleiders, zodat zij alleen de velden en acties zien die relevant zijn voor hun werk, zonder de onderliggende gegevens te wijzigen

Bouw snel productieklaar apps met Omni om AI-aangedreven apps te genereren via natuurlijke gesprekken en haal inzichten uit je data en het web

Visualiseer belangrijke statistieken met extensies door dashboards, grafieken en rapporten te maken die aansluiten bij de rapportagebehoeften van uw teamleiders

Beperkingen van Airtable

De lijstweergave heeft geen optie om het primaire veld te vergrendelen en er is geen eenvoudige manier om afbeeldingen in bulk te downloaden

Het werken met formules kan verwarrend zijn, omdat het niet altijd duidelijk is welk type in elk geval van toepassing is

Prijzen van Airtable

Free

Team: $ 24 per gebruiker per maand

Business: $ 54 per gebruiker per maand

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 3.180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Hier is een recensie op Reddit:

Ik vind het geweldig dat ik vrijwel elke functie kan toevoegen op het moment dat ik besef dat ik die wil. Het is perfect voor iemand die een volledig aangepaste oplossing wil en er plezier in heeft om die zelf te implementeren.

Ik vind het geweldig dat ik vrijwel elke functie kan toevoegen op het moment dat ik besef dat ik die wil. Het is perfect voor iemand die een volledig aangepaste oplossing wil en er plezier in heeft om die zelf te implementeren.

9. Teamwork (Het meest geschikt voor klantgericht projectmanagement met geïntegreerde tijdsregistratie en zichtbaarheid op het gebied van facturering)

Het is voor niet-technische gebruikers vaak moeilijk om op een eenvoudige manier de voortgang en het tijdsgebruik te controleren, omdat ze afhankelijk zijn van meerdere tools en verschillende werkstroomen moeten leren om op de hoogte te blijven.

Teamwork lost dit op door samenwerking en tijdsregistratie direct te koppelen aan het dagelijkse werk. U kunt klanten toegang geven tot specifieke projecten, zodat ze statusupdates en voltooide deliverables op één plek kunnen bekijken.

Tegelijkertijd registreert uw team de tijd rechtstreeks op taken, waardoor de tijdgegevens nauwkeurig blijven en gekoppeld zijn aan het daadwerkelijke werk in plaats van aan afzonderlijke tools of handmatige rapporten.

Het maakt de werklast en de status van projecten ook gemakkelijker te begrijpen zonder ingewikkelde planningsconcepten te introduceren. Bekijk snel de beschikbaarheid van het team om overbelasting te signaleren en vergelijk de geschatte met de werkelijke tijd om te controleren of projecten binnen de scope blijven.

De beste functies van Teamwork

Stuur geregistreerde uren rechtstreeks naar factureringswerkstroomen en geef serviceteams financieel zichtbaarheid zonder een nieuw financieel systeem te hoeven implementeren

Organiseer het werk rond meetbare resultaten of mijlpalen om te voorkomen dat teams op afstand het grotere doel uit het oog verliezen

Sla complete projectsjablonen op en pas ze toe om de oplevering te standaardiseren, zonder dat u taaktoewijzingen opnieuw hoeft in te stellen voor terugkerend of vergelijkbaar werk

Limieten van Teamwork

Belangrijke functies zijn soms moeilijk te vinden en de gebruikersinterface kan verouderd en onintuïtief aanvoelen

Notificaties kunnen zich snel opstapelen door beperkte mogelijkheden voor aanpassing

Prijzen voor Teamwork

Free

Deliver: $ 13,99 per gebruiker per maand

Grow: $ 25,99 per gebruiker per maand

Schaal: Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork

G2: 4,4/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork?

Dit zegt een G2-gebruiker over de tool:

Ik vind het geweldig hoe Teamwork.com helpt bij het doorlopen van alle taken, ze één voor één bij te houden en ze toe te wijzen aan specifieke ontwikkelaars of leden van het team. Ik vind het ook fijn dat het heel eenvoudig is om in te stellen. Je logt gewoon in en kunt meteen aan de slag. Bovendien is de integratie met Slack echt een uitkomst voor ons, waardoor de samenwerking soepeler verloopt.

Ik vind het geweldig hoe Teamwork.com helpt bij het doorlopen van alle taken, ze één voor één bij te houden en ze toe te wijzen aan specifieke ontwikkelaars of teamleden. Ik vind het ook fijn dat het heel eenvoudig is om in te stellen. Je logt gewoon in en kunt meteen aan de slag. Bovendien is de integratie met Slack echt een uitkomst voor ons, waardoor de samenwerking soepeler verloopt.

10. Wrike (Het meest geschikt voor het beheren van creatief en operationeel werk met contextuele samenwerking en goedkeuringen)

Of je nu creatief of operationeel werk beheert, Wrike ondersteunt projectmanagement en contextuele samenwerking zonder dat je technische expertise nodig hebt.

Het biedt visuele werklastweergaven die de teamcapaciteit weergeven in duidelijke, overzichtelijke grafieken, waardoor het gemakkelijker wordt om te zien wie overbelast is en waar aanpassingen nodig zijn.

Het platform biedt ook verbeterde samenwerkingsmogelijkheden die direct verbonden zijn aan het werk zelf. U kunt afbeeldingen en andere bestanden binnen taken bekijken en opmerkingen of aantekeningen achterlaten bij specifieke delen die aandacht vereisen.

Met Wrike Whiteboard dat visuele planning ondersteunt en Wrike Copilot dat beschrijvingen en samenvattingen ondersteunt, kunt u brainstormen over ideeën en routinematige updates beheren zonder dat u daarvoor extra tools nodig hebt.

De beste functies van Wrike

Maak en beheer AI-agenten zonder code om risico's te monitoren, automatisch middelen toe te wijzen en handmatige coördinatie te verminderen

Blijf bijhouden en beheer documentgoedkeuringen op één plek om openstaande acties vroegtijdig te signaleren en vertragingen door goedkeuringsprocessen te voorkomen

Gebruik geavanceerde BI-analyse- en rapportagetools om projectgegevens om te zetten in duidelijke inzichten die betere beslissingen ondersteunen

Beperkingen van Wrike

Het platform heeft een leercurve, vooral bij het werken met meer geavanceerde functies zoals automatiseringen en aangepaste velden

Sommige handelingen op het platform vergen meer klikken dan verwacht, en het zoeken naar oudere items kan traag verlopen

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10 per gebruiker per maand

Business: $ 25 per gebruiker per maand

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Apex: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.870 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik vind de layout en de algehele uitstraling van het product en de gebruikerservaring prettig. Ik vind dat de integraties met Microsoft Teams en notificatiesystemen erg goed werken. Ik maak graag gebruik van de verschillende weergaven; ik vind het Gantt-diagram een van de betere versies van deze weergave van Wrike. De kalender werkt erg goed en is beter geïntegreerd dan bij andere PJM-tools.

Ik vind de layout en de algehele uitstraling van het product en de gebruikerservaring prettig. Ik vind dat de integraties met Microsoft Teams en notificatiesystemen erg goed werken. Ik maak graag gebruik van de verschillende weergaven; ik vind het Gantt-diagram een van de betere versies van deze weergave van Wrike. De kalender werkt erg goed en is beter geïntegreerd dan bij andere PJM-tools.

De beste software voor projectmanagement voor niet-technische gebruikers moet duidelijkheid brengen in het dagelijkse werk. Maar de meeste tools missen ofwel voldoende structuur om betrouwbaar te blijven, ofwel worden ze overweldigend naarmate projecten groeien.

ClickUp lost dit op door complexiteit uit de weg te houden en je toch de structuur te bieden die nodig is om echt werk te beheren. Taken, documenten, chat, dashboards, formulieren en Whiteboards bevinden zich allemaal in één verbonden werkruimte, zodat plannen en uitvoering nooit uit elkaar groeien.

Bovendien voegt ClickUp Brain contextuele AI toe die vragen beantwoordt en volgende stappen voorstelt op basis van je daadwerkelijke werk.

Probeer ClickUp gratis uit en ontdek hoe eenvoudig projectmanagement kan zijn!