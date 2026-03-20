Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 51% van de respondenten uit organisaties die AI gebruiken, aangeeft dat hun bedrijf al minstens één negatief gevolg ervan heeft ondervonden, en bijna een derde meldt gevolgen die verband houden met onnauwkeurigheid van AI. Dat maakt het overdrachtspunt een stuk belangrijker.

En dat komt omdat het moeilijkste deel zelden het bouwen van de werkstroom zelf is. Het gaat erom te bepalen waar menselijk oordeel moet worden ingezet, welke context bij de overdracht moet worden meegenomen en hoe het proces in beweging kan worden gehouden zonder vertraging te veroorzaken.

In dit bericht bekijken we 10 gratis sjablonen voor 'human-in-the-loop'-werkstroomen, wat u met elk sjabloon kunt structureren en hoe u de juiste installatie voor uw team kiest.

De beste sjablonen voor 'human-in-the-loop'-werkstroomen in één oogopslag

Wat is een 'human-in-the-loop'-werkstroom?

Een 'human-in-the-loop'-werkstroom is een proces waarbij automatisering of AI een deel van het werk doet, maar een mens op belangrijke momenten ingrijpt om te beoordelen, goed te keuren, te corrigeren of aan te sturen wat er vervolgens gebeurt. Met andere woorden: het systeem draait niet volledig op de automatische piloot, maar pauzeert voor menselijk oordeel wanneer nauwkeurigheid, veiligheid, kwaliteit of verantwoordelijkheid van belang zijn.

In de praktijk ziet dat er meestal als volgt uit:

De werkstroom gaat verder op basis van die beslissing

Het systeem genereert een output of een aanbevolen actie

Een mens controleert het, uitvoert er een bewerking op uitvoert of keurt het goed/af

📌 Veelvoorkomende HITL-scenario's zijn onder andere: Escalaties van klanten: Een bot behandelt eenvoudige supportvragen, terwijl een menselijke medewerker ingrijpt bij complexe of gevoelige problemen

Content-controle: AI stelt een tekst op en een mens keurt deze goed voordat deze wordt gepubliceerd

Kwaliteitsborging: Automatisering signaleert mogelijke fouten, waarna een mens deze bevestigt of negeert

Goedkeuring van onkosten: Het systeem stuurt verzoeken boven een bepaalde drempel automatisch door naar een manager voor beoordeling

10 'human-in-the-loop'-werkstroomsjablonen voor uw team

Deze 'human-in-the-loop '-werkstroomsjablonen hebben een brede reikwijdte en zijn geschikt voor diverse toepassingen, van kwaliteitscontrole en ontwerpbeoordelingen tot procesaudits en contentkalenders. Ze zijn allemaal gratis, aanpasbaar en ontworpen om u te helpen menselijke controlepunten precies daar in te voegen waar uw werkstroom ze nodig heeft.

Omdat ze allemaal in ClickUp zitten, kun je ze koppelen aan krachtige automatiseringen en AI voor een slimmere, snellere werkstroom-coördinatie.

Laten we eens kijken:

1. ClickUp-sjabloon voor kwaliteitschecklist

Controleer de AI-output en stuur beslissingen over goedkeuring of herwerking door met de ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrole.

Wanneer AI, automatisering of een ander first-pass-systeem de eerste verwerking uitvoert, biedt de ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrole menselijke beoordelaars een plek om de output te inspecteren. Verder kunnen ze het probleem classificeren, opmerkingen vastleggen en beslissen of het wordt goedgekeurd, nog een goedkeuring nodig heeft of moet worden gemarkeerd voor verdere actie.

Dit is handig wanneer een project veel beoordelingspunten bevat en elk daarvan een eigen beslissing vereist. U kunt checklistitems bijhouden onder een bovenliggend project, de voortgang volgen op zowel item- als projectniveau, en de uiteindelijke beslissing koppelen aan het probleem dat wordt beoordeeld.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Beoordeling op basis van ernst: Markeer problemen als Kritiek, Belangrijk of Klein om te onderscheiden wat onmiddellijke menselijke aandacht vereist en wat kan wachten

Duidelijke goedkeuringswerkstroom: Gebruik Gebruik aangepaste statussen in ClickUp , zoals In afwachting van goedkeuring, Goedgekeurd en Nieuwe goedkeuring, om de beoordelingsfasen zichtbaar te houden, van inspectie tot definitieve goedkeuring.

Ingebouwd beoordelingsverslag: Leg voortgang, goedkeuringsdata, opmerkingen en resultaten vast in dezelfde checklist, wat follow-up en verantwoording veel eenvoudiger maakt

✅ Ideaal voor: QA-managers en operationele teams die door AI gesignaleerde outputs beoordelen voordat deze definitief worden goedgekeurd of vrijgegeven.

🠠 Leuk weetje: DeepMind heeft een AI-agent gebouwd die de menselijke baseline versloeg in alle 57 Atari 2600-spellen. Ja, alle 57. Hij heette Agent57, wat op de een of andere manier zowel heel technisch als heel arcade-achtig klinkt.

📚 Lees ook: De beste software voor kwaliteitsborging voor het testen van software

2. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling

Leid ontwerpmaterialen via feedback, revisies en goedkeuringen op één plek met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling

Creatieve teams hebben vaak moeite met feedback die verloren gaat in e-mails of Slack-threads, wat leidt tot verwarrende reviscyclussen en vertraagde goedkeuringen. De ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling leidt ontwerpmaterialen door gestructureerde feedback- en goedkeuringsfasen, waarbij de eerste beoordeling, revisieverzoeken en de definitieve goedkeuring op één plek worden afgehandeld.

Waarom u deze sjabloon zeker zult waarderen:

Georganiseerde beoordeling: Bewaar de samenvatting, status, doel, link naar het concept en de context van de taak in één Bewaar de samenvatting, status, doel, link naar het concept en de context van de taak in één ClickUp-document , zodat iedereen vanuit hetzelfde referentiepunt werkt

Duidelijke eigendom van feedback: Wijs specifieke opmerkingen toe aan de juiste ontwerper, beoordelaar of goedkeurder met Wijs specifieke opmerkingen toe aan de juiste ontwerper, beoordelaar of goedkeurder met ClickUp Assigned Comments

Zichtbare beslissingsfasen: Verplaats werk door de fasen 'Nog te doen', 'In uitvoering', 'Ter beoordeling', 'Moet worden herzien' en 'Klaar', waarbij de status van de menselijke beoordeling bij elke stap gemakkelijk te zien is

✅ Ideaal voor: creatieve leidinggevenden en design ops-teams die door AI ondersteunde ontwerpen beoordelen voordat ze definitief worden goedgekeurd.

🚀 ClickUp-voordeel: Heb je ineens een idee? Gebruik Talk-to-Text om op natuurlijke wijze te spreken en ruwe spraakantekeningen om te zetten in gepolijste tekst, klaar om door de ClickUp AI te worden verwerkt! Het is een snelle manier om ideeën vast te leggen, updates op te stellen en het werk gaande te houden wanneer typen je alleen maar zou vertragen.

3. ClickUp-sjabloon voor checklist gebruikersacceptatietests

Valideer vereisten en UX vóór de lancering met de ClickUp-sjabloon voor de checklist voor gebruikersacceptatietests

Geautomatiseerde tests zijn ideaal om coderegressies op te sporen, maar ze kunnen je niet vertellen of een nieuwe functie goed aanvoelt voor een gebruiker. De ClickUp-sjabloon voor de checklist voor gebruikersacceptatietests helpt je te valideren of je software aan de vereisten voldoet en een goede gebruikerservaring biedt voordat deze live gaat.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Mensgerichte validatie: Bied testers een gestructureerde omgeving om de bruikbaarheid, randgevallen en het gedrag in de praktijk te controleren, zaken die geautomatiseerde scripts vaak over het hoofd zien

Duidelijke testverslagen: Houd testcases, verwachte resultaten, werkelijke resultaten, toewijzingen aan testers en de status bij in één werkstroom die uw team snel kan bekijken

Snellere escalatie van bugs: stuur mislukte tests door naar de technische triage met stuur mislukte tests door naar de technische triage met ClickUp-automatisering , waardoor de overdracht soepel verloopt en extra handmatige stappen worden geëlimineerd

✅ Ideaal voor: Productteams die een laatste controle door mensen uitvoeren voordat een functie wordt uitgebracht.

👀 Wist u dat? 88% van de door PwC ondervraagde leidinggevenden gaf aan van plan te zijn het budget voor AI te verhogen vanwege agentische AI.

4. ClickUp-sjabloon voor processen en procedures

Leg SOP's vast met ingebouwde beoordeling en goedkeuringen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor processen en procedures

Het up-to-date en toegankelijk houden van SOP's is een voortdurende uitdaging. Maar nogmaals: verouderde documentatie kan leiden tot nalevingsproblemen of inconsistent werk!

De ClickUp-sjabloon voor processen en procedures helpt u bij het vastleggen van standaardwerkprocedures met ingebouwde beoordelings- en goedkeuringsstappen. In essentie komt het eerste ontwerp van AI, waarna het wordt doorgestuurd naar een mens met meerdere goedkeuringsstappen binnen verschillende afdelingen. Dit zorgt ervoor dat uw documentatie altijd actueel en nauwkeurig is.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Duidelijke documentatiefasen: Voer elk proces door de fasen Onderzoek, Documentatie, Ter goedkeuring, Ter revisie en Live, waarbij de beoordelingsstatus in één oogopslag zichtbaar is

Ingebouwde goedkeuringsstructuur: Wijs belanghebbenden en goedkeurders rechtstreeks toe binnen de werkstroom, zodat menselijke controle als bijlage blijft hangen aan het exacte proces dat wordt gedocumenteerd

Organisatie op afdelingsniveau: Groepeer procedures per team, zoals HR, Support en Supply Chain, zodat grote documentatieprojecten gemakkelijker te beheren zijn

✅ Ideaal voor: Operations managers en proceseigenaren die werkstroomprocessen met veel beoordelingswerk documenteren voordat ze deze binnen teams publiceren.

🎥 Wilt u uw eigen 'human-in-the-loop'-werkstroomen bouwen met een AI-agent? Bekijk deze video om te zien hoe dat werkt.

5. ClickUp-sjabloon voor proceswerkstroomgrafiek

Breng werkstroom, beslissingspunten en menselijke controlepunten in kaart met de ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen

Wanneer u een nieuwe werkstroom met automatisering ontwerpt, kan het lastig zijn om te visualiseren waar er iets mis kan gaan of waar menselijke tussenkomst nodig is. Deze visuele ClickUp-sjabloon voor processtroomgrafieken helpt u bij het in kaart brengen van uw werkstroom, beslissingspunten en overdrachten, zodat u duidelijk kunt zien waar u menselijke controlepunten moet invoegen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Betere planning voor uitzonderingsgevallen: Markeer afwijzingspaden, escalatiepunten en alternatieve routes voordat de werkstroom live gaat, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan

Visuele werkstroom-kaarting: Bouw het hele proces op Bouw het hele proces op ClickUp Whiteboards (een door AI aangestuurd, visueel bord) waar elke stap, vertakking en overdracht eenvoudig te volgen is

Duidelijke, op rollen gebaseerde takenverdeling: verdeel verantwoordelijkheden over teams of belanghebbenden, zodat u precies kunt zien wie verantwoordelijk is voor elk controlepunt in de werkstroom

✅ Ideaal voor: Procesontwerpers die 'human-in-the-loop'-werkstroomen opzetten met meerdere overdrachts- en goedkeuringspunten.

📮 ClickUp Insight: 36% van de respondenten zegt dat zorgen over vertrouwen en veiligheid de belangrijkste reden zijn waarom ze aarzelen om vaker gebruik te maken van AI-agenten. Meestal weet een gebruiker niet waar een agent zich bevindt, waartoe deze toegang heeft of hoe de acties ervan worden geregeld zodra deze actief is. Super Agents worden aangemaakt als gebruikers met de hoogste toestemming binnen een gereguleerde werkruimte. Ze krijgen dezelfde toestemmingen op gebruikersniveau als uw team, waardoor vanaf dag één expliciete, gecontroleerde toegang wordt gegarandeerd. Elke actie die ze ondernemen, wordt in realtime geregistreerd, en bij beslissingen met grote impact blijft een mens in de loop voor goedkeuring. Intelligentie kan sneller werken, terwijl ze zich strikt houdt aan de richtlijnen waarop teams vertrouwen voor veiligheid en verantwoordelijkheid.

6. ClickUp-sjabloon voor procesaudit en -verbetering

Controleer werkstroomprocessen, ontdek knelpunten en houd verbeteringen bij met de ClickUp-sjabloon voor procescontrole en -verbetering

Het controleren van bestaande werkstroomprocessen om knelpunten op te sporen is vaak een handmatig, tijdrovend proces dat eindeloos wordt uitgesteld. Gelukkig biedt de ClickUp-sjabloon voor procescontrole en -verbetering een raamwerk om je processen te controleren, inefficiënties te identificeren en verbeteringsacties bij te houden.

Combineer dit met ClickUp-dashboards om audittrends en openstaande problemen te monitoren en de voortgang op een hoger niveau te volgen.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Duidelijke auditscores: Markeer bevindingen als 'Conform', 'Verbeterpunt' en dergelijke, zodat prioriteiten gemakkelijker te lezen zijn

Geordend per auditgebied: Bekijk problemen onder Proces, Middelen en Beheer, zodat teams kunnen zien waar het echte probleem ligt

Ontworpen voor opvolging: Wijs elke bevinding toe aan een eigenaar en een deadline met Wijs elke bevinding toe aan een eigenaar en een deadline met ClickUp-taken , zodat verbeterwerkzaamheden gekoppeld blijven aan de oorspronkelijke audit

✅ Ideaal voor: QA-managers en operationele teams die door mensen gecontroleerde werkstroomen beoordelen en corrigerende maatregelen na audits bijhouden.

🎥 Bonus: Wil je AI die zich gedraagt als een echte teamgenoot? ClickUp Super Agents zijn zo ontworpen dat de mens altijd betrokken blijft. Ze werken binnen uw toestemming, gebruiken alleen de tools en kennis waartoe u toegang hebt verleend, en kunnen mensen inschakelen voor beoordeling wanneer een werkstroom een oordeel of goedkeuring vereist. Dus of u hen nu vraagt om onderzoek te doen, taken te delegeren of actie te ondernemen, u behoudt de controle terwijl het werk doorgaat.

7. ClickUp-sjabloon voor het efficiënt opzetten van processen

Ontwerp nieuwe processen met duidelijke rollen, afhankelijkheden en goedkeuringsfasen met behulp van de ClickUp-sjabloon 'Create Process Efficiently'

Een nieuw proces helemaal vanaf nul ontwerpen zonder een duidelijk raamwerk leidt gegarandeerd tot onduidelijke rollen en een rommelige implementatie. Maar niet met de ClickUp-sjabloon 'Create Process Efficiently'. Deze sjabloon begeleidt je bij het ontwerpen van nieuwe processen en legt alle noodzakelijke stappen, rollen, afhankelijkheden en goedkeuringsfasen vast voordat je live gaat.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Planning met meerdere weergaven: schakel tussen schakel tussen ClickUp-weergaven zoals Procesoverzicht, Gantt-diagram, SIPOC-diagram en Proceskaart terwijl de werkstroom vorm krijgt

Duidelijke afhankelijkheidsoverzicht: Gebruik Gebruik ClickUp-taakafhankelijkheidsen om te laten zien welke stappen worden geblokkeerd door eerder werk en houd de implementatievolgorde intact

Betere eerste versies: Gebruik Gebruik ClickUp Brain om de eerste processtappen te genereren, beschrijvingen te verfijnen en ruwe aantekeningen om te zetten in een bruikbaarder startschema

✅ Ideaal voor: proceseigenaren die nieuwe werkstroomontwerpen ontwerpen voordat ze deze ter uitvoering doorgeven.

8. ClickUp-sjabloon voor software-integratie

Centraliseer vereisten, taken, tests en goedkeuringen voor de livegang met de ClickUp-sjabloon voor software-integratie

Het beheren van een software-integratieproject betekent dat je technische vereisten, ontwikkelingstaken en goedkeuringen van belanghebbenden moet bijhouden, vaak via meerdere tools. De ClickUp-sjabloon voor software-integratie centraliseert het hele proces, van het bijhouden van vereisten en ontwikkeling tot het beheren van tests en goedkeuringen voor de livegang.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Duidelijke menselijke controlepunten: Gebruik statussen zoals 'Invoer nodig' om precies aan te geven op welke punten een persoon de volgende stap moet beoordelen, bevestigen of goedkeuren

Proceszichtbaarheid per integratietype: Houd data-, systeem- en proceswerkstroomen gescheiden, zodat u het juiste probleem gemakkelijker naar het juiste team kunt doorsturen

Stapsgewijze bijhouding van overdrachten: Leg opeenvolgende taken zoals leveranciersselectie, aankoopbevestiging en betalingsverzoeken vast in één lijst in plaats van ze over verschillende tools te verspreiden

✅ Ideaal voor: implementatiemanagers die integratiewerkstroomen opzetten met goedkeuringsstappen, uitzonderingscontroles en overdrachten tussen teams.

9. E-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon

Bouw e-mailwerkstroomen met duidelijke controlepunten voor menselijke beoordeling met behulp van de sjabloon 'E-mailautomatisering met ClickUp'.

De sjabloon 'E-mailautomatisering met ClickUp' helpt je bij het opzetten van een e-mailwerkstroom die nog steeds duidelijke menselijke controlepunten bevat. Gebruik deze om vast te leggen wat de e-mail triggert, welke gegevens worden ingelezen en precies wanneer een teamgenoot moet controleren, goedkeuren of het proces moet overnemen voordat er gevoelige informatie wordt verzonden.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Ingebouwde beoordelingsfasen: Voeg expliciete stappen toe voor goedkeuring (tekst, ontvangers, timing) voordat u de automatisering inschakelt

Afhandeling van uitzonderingen gedefinieerd: Leg uit wat er gebeurt als een klant reageert, een verzonden formulier riskant lijkt of het verzoek moet worden geëscaleerd

Checklist voor herhaalbare installatie: Leg de exacte stappen vast (trigger, voorwaarden, variabele velden), zodat teamgenoten de automatisering consistent kunnen namaken

✅ Ideaal voor: Customer Success Operations-managers die onboarding- en verlengingse-mails opstellen die goedkeuring en handmatige follow-up vereisen.

📚 Lees ook: Hoe AI compliance en audits transformeert

10. ClickUp-sjabloon voor een redactionele kalender

Beheer content met beoordelingsfasen en een publicatiekalender met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de redactionele kalender

AI is geweldig voor het genereren van contentideeën of eerste concepten, maar uw editors zorgen voor de cruciale menselijke inbreng: ze controleren de kwaliteit, keuren definitieve versies goed en plannen content in lijn met de strategie van uw merk. De ClickUp-sjabloon voor de redactionele kalender bevat fasen in de contentpijplijn (idee → concept → beoordeling → publicatie), velden voor toegewezen personen, deadlines en een publicatiekalender.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Statusgebaseerde redactiewerkstroom: verplaats elk item door fasen zoals 'Nog te doen', 'Onderzoek' en 'In concept' om de overdracht van AI naar mens zichtbaar te maken

Ingebouwde contentmetadata: Houd publicatiedata, kanalen, contenttypes, schrijvers, editors en trefwoorden bij elk item als bijlage voor Houd publicatiedata, kanalen, contenttypes, schrijvers, editors en trefwoorden bij elk item als bijlage voor overzichtelijkere beoordelingen

Duidelijk overzicht van publicaties: Houd in één gedeelde weergave bij wat er wordt onderzocht, opgesteld, ondergaan heeft gehad aan bewerking en in de wachtrij staat voor publicatie

✅ Ideaal voor: Content Operations Managers die multichannel redactionele werkstroomen beheren met AI-ondersteunde conceptontwikkeling en menselijke redactionele beoordeling.

Hoe u 'human-in-the-loop'-werkstroomen kunt bouwen in ClickUp

Hoe bouw je nu eigenlijk een 'human-in-the-loop'-werkstroom in ClickUp?

Laten we eens kijken:

Breng uw werkstroom in kaart: Begin met het vaststellen welke delen van uw proces kunnen worden geautomatiseerd en welke een menselijke controle vereisen voor goedkeuringen, beoordelingen of escalaties. Stel taakfasen in: Gebruik Gebruik ClickUp-aangepaste statussen om een visuele pijplijn te creëren die elke fase van uw werkstroom weergeeft, van geautomatiseerde stappen tot fasen voor menselijke controle, zoals 'Goedkeuring nodig' of 'Herzieningen gevraagd' Voeg goedkeuringsstappen toe: Maak ClickUp-automatiseringen die de werkstroom op cruciale momenten pauzeren. Wanneer de status van een taak bijvoorbeeld verandert in 'Moet worden gecontroleerd', kan een automatisering deze automatisch toewijzen aan de juiste belanghebbende Verbinding ClickUp Brain: Laat AI het zware werk doen, zoals het opstellen, samenvatten of prioriteren van werk. Gebruik vervolgens automatiseringen om de door AI gegenereerde output door te sturen naar een mens voor de uiteindelijke beslissing Volg en verbeter: Gebruik ClickUp dashboards om een realtime weergave te krijgen van uw HITL-werkstroom. Houd knelpunten in de gaten, volg goedkeuringstijden en bekijk hoeveel uitzonderingen er worden afgehandeld, zodat u aanpassingen kunt doen om Gebruik ClickUp dashboards om een realtime weergave te krijgen van uw HITL-werkstroom. Houd knelpunten in de gaten, volg goedkeuringstijden en bekijk hoeveel uitzonderingen er worden afgehandeld, zodat u aanpassingen kunt doen om het proces te verbeteren naarmate het zich verder ontwikkelt

Bouw menselijke controlepunten in de werkstroom met ClickUp

Een 'human-in-the-loop'-werkstroom werkt omdat deze beoordelingsvermogen toevoegt waar dat het meest nodig is.

Maar dat werkt alleen als het proces duidelijk en eenvoudig uit te voeren is.

ClickUp helpt je om van een sjabloon een echt besturingssysteem te maken. Je kunt de werkstroom documenteren, beoordelingspunten toewijzen, de routinematige stappen automatiseren en elke overdracht op één plek zichtbaar houden. Met AI in de ClickUp-werkruimte kun je ook de context samenvatten, goedkeuringen voorbereiden en sneller werken zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen.

Veelgestelde vragen

Het belangrijkste verschil is de menselijke betrokkenheid. Bij HITL-werkstroomen (human-in-the-loop) blijven mensen op cruciale momenten betrokken om AI-uitkomsten te beoordelen, goed te keuren, te corrigeren of door te sturen, waardoor deze werkstroomen beter geschikt zijn voor risicovoller of genuanceerd werk. Bij volledig geautomatiseerde werkstroomen voert het systeem taken van begin tot eind uit zonder menselijke tussenkomst. Dit gaat sneller, maar is het meest geschikt voor risicovolle, op regels gebaseerde processen.

U moet een HITL-werkstroom gebruiken voor elk proces waarbij creatief oordeelsvermogen, nalevingscontroles, afhandeling van uitzonderingen of beslissingen met hoge risico's een rol spelen, waarbij de context cruciaal is en automatisering alleen te riskant is.

Ja, ClickUp Brain ondersteunt 'human-in-the-loop'-werkstroomen. Brain kan automatiseringen bouwen in gewoon Engels, terwijl de goedkeurings- en automatiseringsfuncties van ClickUp teams in staat stellen het werk te pauzeren voor beoordeling, taken door te sturen naar de juiste goedkeurder en goedkeuring te vereisen voordat de volgende stap wordt gezet. Dat betekent dat Brain kan helpen bij het genereren, samenvatten of triggeren van acties, terwijl mensen de controle behouden op belangrijke beoordelingspunten.