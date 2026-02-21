Volgens een onderzoek van Pew Research zegt 23% van de Amerikaanse volwassenen dat ze al meer dan een jaar geen boek hebben gelezen.

Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze niet bijhouden wat ze zijn begonnen, wat ze daarna willen lezen en de inzichten die ze onderweg hebben opgedaan.

Dit artikel leidt je door acht Notion-sjablonen voor het bijhouden van boeken om je leesleven te organiseren.

PS: We zullen ook ingaan op krachtige ClickUp-alternatieven die de grootste limieten van Notion oplossen: trage prestaties bij grote bibliotheken, beperkte offline toegang en onhandige samenwerking voor boekenclubs.

Waar u op moet letten in een sjabloon voor het bijhouden van boeken

Je hebt besloten om orde op zaken te stellen, dus ga je naar een galerij met sjablonen.

Het probleem is dat niet alle sjablonen gelijk zijn. Je kunt uren verspillen met het downloaden van een leuk sjabloon voor een leeslijst dat er geweldig uitziet, maar niet meer dan 20 boeken kan bevatten, of een complex systeem met tientallen eigenschappen die je nooit zult gebruiken.

Deze wrijving zorgt ervoor dat de meeste mensen hun gewoonte om boeken bij te houden opgeven. Uw tool moet lezen aangenamer maken, niet als een verplichting voelen. Voordat u iets downloadt, moet u weten waar u op moet letten. Een goede sjabloon voor het bijhouden van boeken geeft u structuur zonder rigide te zijn.

Flexibele weergaven: een goed sjabloon is niet alleen een lijst. Het moet meerdere manieren bieden om uw gegevens te bekijken, zoals een galerij voor omslagen, een tabel voor sorteren en een kalender voor het plannen van uw leestijd.

Essentiële eigenschappen: Je hebt minimaal velden nodig voor de titel van het boek, de auteur, je leesstatus (bijv. nog te lezen, aan het lezen, uitgelezen), een sterrenbeoordeling en de datum waarop je het boek hebt voltooid.

Ruimte voor aantekeningen: Je beste ideeën komen vaak tijdens het lezen. Je tracker moet ruimte bieden voor langere reflecties met Je beste ideeën komen vaak tijdens het lezen. Je tracker moet ruimte bieden voor langere reflecties met aantekeningen en citaten, niet alleen basis metadata.

Schaalbaarheid: het systeem moet net zo soepel werken, of je nu 10 boeken hebt of 200. Als het trager wordt naarmate je bibliotheek groeit, is het niet de juiste tool.

Balans tussen esthetiek en functionaliteit: een mooi ontwerp is motiverend, maar niet als dit ten koste gaat van de bruikbaarheid. De beste sjablonen bieden een balans tussen een esthetische uitstraling en krachtige functies.

Met deze criteria in gedachten gaan we eens kijken naar enkele van de beste Notion-sjablonen voor het bijhouden van boeken die er zijn.

Notion-sjablonen voor het bijhouden van boeken voor leeslijsten en aantekeningen

Het kan lastig zijn om een boekentracker op Notion te vinden die bij je stijl past.

Misschien bent u een visueel ingesteld persoon die graag boekomslagen bekijkt, een datagestuurde lezer die elke pagina bijhoudt, of een minimalist die gewoon een eenvoudig logboek wil. In dit gedeelte worden vijf opvallende sjablonen besproken, elk ontworpen voor een ander type lezer.

1. Boekentracker-sjabloon van Notion

via Notion

Als je meteen aan de slag wilt zonder ingewikkelde installaties, dan is het basissjabloon voor het bijhouden van boeken iets voor jou. Het is een overzichtelijke, eenvoudige database die alleen het essentiële biedt, waardoor het het perfecte startpunt is voor elke lezer. Het is eenvoudig, functioneel en binnen enkele minuten klaar voor gebruik.

Het wordt geleverd met:

Vooraf gebouwde database met alle essentiële velden: titel, auteur, genre, status, beoordeling en start-/einddatum.

Meerdere weergaven, zodat je je boeken visueel kunt doorbladeren in een galerij of ze kunt sorteren en filteren in een tabel.

Aanpasbaar, zodat u uw eigen velden kunt toevoegen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het doorbreken van de structuur.

Deze sjabloon is ideaal voor lezers die eenvoud en snelheid een waarde toekennen.

2. Esthetische boekentracker van Notion

via Notion

Voor lezers die gemotiveerd worden door beeldmateriaal, verandert de Aesthetic Book Tracker je lijst met boeken in een digitale boekenplank. Dit sjabloon geeft prioriteit aan een mooie en persoonlijke ervaring, waardoor je er steeds weer naar terug wilt komen. Het is perfect voor mensen die vinden dat een tool net zo inspirerend moet zijn als de boeken die erin staan.

Deze schattige leeslijst-sjabloon is ontworpen voor visuele organisatie: ✨

In de galerijweergave worden boekomslagen prominent weergegeven, waardoor een aantrekkelijke visuele bibliotheek ontstaat.

Kleurgecodeerde statustags en aangepaste pictogrammen om persoonlijkheid toe te voegen en in één oogopslag te zien wat je aan het lezen bent.

Creatieve tags voor 'stemming' of 'sfeer', waarmee je boeken kunt categoriseren die verder gaan dan de standaardgenres.

Let op: zeer esthetische sjablonen kunnen soms geavanceerde functies opofferen voor het uiterlijk. Zorg ervoor dat de visuele aantrekkingskracht je niet belet om bij te houden wat echt belangrijk voor je is.

3. Reading Book Tracker door Notion

via Notion

Als je een doelgerichte lezer bent, is dit de Notion-leestracker voor jou. De Reading Book Tracker draait helemaal om momentum, met functies die zijn ontworpen om je te laten zien hoeveel voortgang je boekt. Het helpt je om verantwoordelijk te blijven, vooral wanneer je een grote leesuitdaging aangaat.

Deze sjabloon is gemaakt om voortgang bij te houden en doelen te bereiken:

Het bijhouden van de voortgang kost wat extra tijd, maar de verantwoordelijkheid die het biedt, levert toegewijde lezers veel op.

4. Mijn bibliotheekboekentrackersjabloon door Notion

via Notion

Wanneer je persoonlijke bibliotheek meer op een openbare bibliotheek begint te lijken, heb je meer nodig dan alleen een eenvoudig leeslogboek. Het My Library Book Tracker sjabloon is ontworpen voor serieuze lezers met grote collecties die een uitgebreid beheersysteem nodig hebben. Het maakt gebruik van relationele databases om een krachtige, onderling verbonden bibliotheek te creëren.

Deze sjabloon is bedoeld voor lezers die een grote collectie willen beheren. Hij bevat: 📚

Relationele databases om boeken te koppelen aan speciale pagina's voor auteurs, series en genres

Scheid uw eigen boeken van uw verlanglijstje om uw collectie en toekomstige aankopen te beheren.

Functie voor het bijhouden van uitleningen, zodat je nooit meer vergeet wie je favoriete roman heeft geleend.

Een korte aantekening: Deze sjabloon is het meest geschikt voor mensen die al vertrouwd zijn met de meer geavanceerde functies van Notion, aangezien relationele databases een leercurve kunnen hebben.

5. Sjabloon voor automatisering van boekentracker door Notion

via Notion

Voor ervaren gebruikers die minder tijd willen besteden aan de invoer van gegevens en meer tijd aan lezen, helpt de sjabloon voor de automatisering van het bijhouden van boeken om repetitieve handelingen te automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op uw boeken. De sjabloon maakt gebruik van de automatiseringsfuncties van Notion om repetitieve handelingen te stroomlijnen, waardoor uw werkstroom sneller en efficiënter wordt.

Deze sjabloon is ontworpen om handmatig werk te verminderen. Het helpt je met:

Met een knop geactiveerde acties om met één klik nieuwe boeken toe te voegen of hun status bij te werken.

Sjabloonknoppen zorgen ervoor dat uw format voor aantekeningen consistent is voor elk boek dat u registreert.

Functies om verbinding te maken met externe tools zoals Readwise of Goodreads met behulp van connectoren van derden, wat belangrijk is gezien het feit dat digitale formaten 14% van de totale inkomsten uit publicaties in de VS uitmaken en lezers steeds vaker digitale markeringen moeten synchroniseren.

Hoewel de native automatiseringen van Notion handig zijn, zijn ze nog steeds beperkter dan wat je zou vinden in een speciaal platform voor productiviteit.

Beperkingen van het gebruik van Notion-sjablonen voor het bijhouden van boeken

Je hebt de perfecte Notion-sjabloon gevonden, maar na een paar maanden loop je tegen een muur op.

Je database is traag, je kunt een boek dat je tijdens een vlucht hebt uitgelezen niet registreren en het is een puinhoop om een boekclubdiscussie in de reacties te voeren. De tool die dingen makkelijker moest maken, is een nieuwe bron van frustratie geworden.

Notion is ongelooflijk flexibel, maar die flexibiliteit heeft ook nadelen, vooral voor het bijhouden van boeken.

Prestaties op grote schaal: zodra je honderden boeken met omslagafbeeldingen hebt, zodra je honderden boeken met omslagafbeeldingen hebt, kunnen Notion-databases traag en haperend worden , vooral op mobiele apparaten.

Offline toegang is beperkt: Notion vereist een internetverbinding voor de meeste functies. Dit is een groot nadeel als je aantekeningen wilt maken terwijl je op reis bent of op het strand zit te lezen.

Geen native leesintegraties: in tegenstelling tot speciale leesapps synchroniseert Notion niet automatisch met je Kindle-markeringen of Goodreads-profiel zonder omslachtige workarounds van derden.

Frictie bij samenwerking: Het delen van een tracker met een boekenclub is mogelijk, maar realtime bewerking verloopt niet soepel en commentaarthreads kunnen snel ongeorganiseerd raken. Het delen van een tracker met een boekenclub is mogelijk, maar realtime bewerking verloopt niet soepel en commentaarthreads kunnen snel ongeorganiseerd raken.

Mobiele ervaring: De mobiele app van Notion is functioneel, maar niet geoptimaliseerd voor snelle gegevensinvoer. Het toevoegen van een nieuw boek kan omslachtig aanvoelen in vergelijking met de desktopversie.

Als deze limieten u bekend voorkomen, is het misschien tijd om een platform te overwegen dat is gebouwd voor snelheid, samenwerking en betrouwbaarheid.

ClickUp-sjablonen voor het bijhouden van boeken

Je leessysteem zou niet meer werk moeten opleveren.

Als je genoeg hebt van trage databases en onhandige mobiele apps, biedt ClickUp een betere oplossing.

Ons sjablooncentrum staat vol met krachtige sjablonen die een oplossing bieden voor veelvoorkomende frustraties bij het bijhouden van boeken, met extra voordelen zoals echte realtime samenwerking, een betrouwbare offline modus en ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, om je te helpen ideeën te verbinden.

Deze sjablonen zijn volledig aanpasbaar, worden direct synchroniseerd op al je apparaten en zijn binnen enkele seconden klaar voor gebruik.

1. Lijstsjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw leesvoortgang bij met deze eenvoudige lijst-sjabloon.

Ben je de overgecompliceerde sjablonen beu? Begin dan met een overzichtelijke, eenvoudige boekenlijst met behulp van de lijstsjabloon van ClickUp™. Deze biedt je een flexibele structuur waarop je kunt voortbouwen, zodat je je leeslijst kunt prioriteren met intuïtieve drag-and-drop-organisatie.

Deze sjabloon is perfect voor lezers die minimale installatie en maximale flexibiliteit willen.

Gebruik eenvoudige drag-and-drop om je leeslijst in enkele seconden te herschikken.

Voeg alle boekgerelateerde gegevens toe die je nodig hebt met ClickUp aangepaste velden , zoals auteur, genre, sterrenbeoordelingen of leesstatus.

Schakel tussen ClickUp-lijstweergave ClickUp-bordweergave en ClickUp-kalenderweergave om je leeslijst te bekijken op een manier die voor jou logisch is.

2. Projecttracker-sjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Breng structuur aan in uw leestaken met deze sjabloon.

Voor lezers die gestructureerde projecten aanpakken, zoals academisch onderzoek, cursussen of thematische leesuitdagingen, is een eenvoudige lijst niet voldoende.

Je moet het grotere geheel zien. Zet je leeslijst om in een beheersbaar project met duidelijk zichtbaarheid op je voortgang met behulp van het Project Tracker-sjabloon van ClickUp™. Het helpt je om:

Houd bij waar elk boek zich bevindt met de ingebouwde voortgang, inclusief statuskolommen en voltooiingspercentages.

Stel ClickUp-afhankelijkheden in om ervoor te zorgen dat je een serie in de juiste volgorde leest.

Visualiseer uw leesvoortgang voor al uw boeken met hoogwaardige ClickUp-dashboards.

Deze sjabloon is ideaal voor iedereen die een leesproject heeft in plaats van een informele lijst.

3. Sjabloon voor dagelijkse aantekeningen van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Blijf op de hoogte van uw taken met het ClickUp Daily Notes-sjabloon om ideeën vast te leggen, voortgang bij te houden en georganiseerd te blijven.

De beste inzichten uit een boek gaan vaak verloren als je ze niet meteen vastlegt. Leg gedachten, citaten en reflecties vast terwijl je leest met de Daily Notes sjabloon van ClickUp™. Deze sjabloon ondersteunt actief lezen via:

Een gestructureerd dagelijks invoerformat zorgt ervoor dat je aantekeningen consistent en georganiseerd zijn.

Breid je gedachten uit tot langere leesdagboeken met onze geïntegreerde ClickUp Docs -functie.

Gebruik ClickUp Brain om je aantekeningen automatisch samen te vatten en patronen en thema's in je leesgeschiedenis te ontdekken.

🎥 Of je nu hoogtepunten uit boeken vastlegt of brainstormt over verbindingen tussen ideeën, een effectieve organisatie van je aantekeningen is essentieel om het meeste uit je lectuur te halen. Bekijk deze praktische gids om beproefde strategieën te leren voor het organiseren van je aantekeningen, zodat je inzichten nooit kwijtraakt. 👇🏼

4. Cornell-antekeningenjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Houd belangrijke punten en aantekeningen bij om inzichten te genereren voor presentaties met het ClickUp Cornell Note sjabloon.

Als je leest om informatie te leren en te onthouden, heb je een systeem nodig dat daarvoor is ontworpen. Maak aantekeningen die gericht zijn op het onthouden van informatie met een academische structuur met behulp van het Cornell-sjabloon van ClickUp™. Dit is vooral krachtig voor lezers van non-fictie die complexe argumenten en ideeën moeten samenvatten.

Met deze sjabloon haal je meer informatie uit wat je leest:

Het maakt gebruik van het klassieke Cornell-format met een cue-kolom, een hoofdgedeelte voor aantekeningen en een samenvattingsgedeelte.

De structuur is geoptimaliseerd voor het opsplitsen en begrijpen van compacte non-fictiemateriaal.

Al uw aantekeningen zijn volledig doorzoekbaar, waardoor u gemakkelijk specifieke inzichten kunt vinden wanneer u die nodig hebt.

5. Sjabloon voor persoonlijke productiviteit door ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Verhoog je productiviteit en houd je leessessies bij met het ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit.

Lezen gebeurt niet in een vacuüm, het maakt deel uit van je bredere leven en doelen. Integreer je leesgewoonten in je algehele levensbeheersysteem met het sjabloon voor productiviteit van ClickUp™. Behandel je leeslijst niet langer als een aparte lijst met dingen die nog gedaan moeten worden, maar maak er een verbinding van met wat echt belangrijk is.

Deze sjabloon maakt de verbinding tussen uw leesgedrag en uw grotere doelen. Gebruik deze sjabloon om:

Houd uw leesdoelen bij naast uw andere persoonlijke en professionele doelstellingen.

Plan speciale leessessies in uw week met behulp van time blocking.

Ontwikkel een consistente leesgewoonte met terugkerende taakherinneringen en functies voor het bijhouden van gewoontes.

6. Sjabloon voor wekelijkse checklist van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer wekelijkse leestaken en houd voorbereidingsroutines bij met behulp van ClickUp Weekly.

Grote leesdoelen kunnen intimiderend zijn. Deel ze op in kleine, haalbare, terugkerende taken met de wekelijkse checklist-sjabloon van ClickUp™. Deze sjabloon helpt je een krachtige leesgewoonte op te bouwen door je elke dag een consistent succesgevoel te geven. Gebruik hem om:

Stel terugkerende taken in ClickUp in voor wekelijkse leesdoelen, zoals 'Dagelijks 30 minuten lezen'.

Geniet van het voldoeninggevende gevoel dat je elke keer dat je een leessessie voltooit, een taak kunt afvinken.

Dupliceer uw checklist elke week eenvoudig om het momentum vast te houden zonder handmatige installatie.

7. Getting Things Done (GTD)-sjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Maak, organiseer en houd taken bij met de Getting Things Done (Simple List)-sjabloon van ClickUp.

Als je een fan bent van de Getting Things Done (GTD)-methodologie, waarom pas je die dan niet toe op je leesleven? Leg boekaanbevelingen direct vast en verwerk ze tot georganiseerde, bruikbare leeslijsten met de Getting Things Done (GTD)-sjabloon van ClickUp™.

Deze sjabloon brengt de kracht van GTD naar uw boekenplank:

Gebruik de 'inbox' om boekaanbevelingen vast te leggen zodra je erover hoort, zonder je focus te verliezen.

Verplaats boeken die je actief aan het lezen bent naar je lijst met 'Volgende acties'.

Bewaar je enorme stapel 'Te lezen' boeken in een 'Ooit/Misschien'-lijst, zodat het geen rommel wordt.

8. Boekplanningssjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer uw hoofdstukken, plots en karakterontwikkelingen in één oogopslag met de weergave 'Schrijfproces' van de ClickUp-sjabloon voor boekplanning.

Klaar voor een speciaal ontwikkeld systeem om uw schrijfproces te ondersteunen? Krijg het meest uitgebreide, schrijfspecifieke volgsysteem met de Boekplanningssjabloon van ClickUp™. Het combineert de beste functies voor het bijhouden van lees-/schrijfdoelen, huidige lectuur en inspirerende boeken in één kant-en-klare sjabloon, waardoor alle installatiewerk overbodig wordt.

Deze sjabloon is het ultieme alles-in-één leessysteem. 🤩

Het wordt geleverd met een vooraf gebouwde structuur en ClickUp aangepaste velden voor beoordelingen, recensies en genretags.

Het is geïntegreerd met ClickUp Brain, dat uw boekantekeningen kan samenvatten of zelfs leestips kan genereren op basis van uw geschiedenis.

Het houdt uw huidige lectuur, uw stapel nog te lezen boeken en uw voltooide boeken duidelijk gescheiden, zodat u alles gemakkelijk kunt ordenen.

Blijf lezen met ClickUp

De juiste boekentracker verandert versnipperde leesgewoonten in een systeem dat je ook echt gaat gebruiken.

Dat kan een eenvoudige, minimalistische database zijn. Of het kan een volledig gestructureerde ClickUp-werkruimte zijn die je leeslijst, aantekeningen, doelen en voortgang op één plek samenbrengt.

Het gaat niet om complexiteit, maar om continuïteit.

Een sterk volgsysteem doet meer dan alleen titels catalogiseren. Het helpt je om met intentie te lezen, patronen op te merken in wat je kiest en inzichten vast te leggen voordat ze verdwijnen. Na verloop van tijd voelt je lezen niet meer willekeurig aan, maar cumulatief. Elk boek bouwt voort op het vorige.

Als je klaar bent om de stap te zetten van 'ik zou meer moeten lezen' naar een systeem dat je daarbij ondersteunt, ga dan gratis aan de slag met ClickUp en bouw een leeswerkstroom op die met je meegroeit.

Veelgestelde vragen over sjablonen voor het bijhouden van boeken

Deel het sjabloon met je groep, wijs boeken toe aan leden met ClickUp-taak-toegewezen personen, gebruik Comments voor discussiethreads en maak ClickUp-shared weergaven gefilterd op lezer. Dankzij de realtime samenwerking en automatische synchronisatie tussen apparaten van ClickUp verloopt dit voor iedereen naadloos.

Een leeslijst is een eenvoudige inventaris van boeken die je wilt lezen (je TBR-stapel). Een leestracker is een robuuster systeem dat voortgangsbewaking, voltooiingsdata, beoordelingen en aantekeningen toevoegt. Zie het als een verlanglijstje versus een volledig leesdagboek.

Ja. ClickUp synchroniseert automatisch alle gegevens in realtime via het web, desktop-apps en mobiele apps. Bovendien kunt u met de offline modus uw leesvoortgang registreren zonder internetverbinding, en worden uw updates synchroniseerd zodra u weer online bent.