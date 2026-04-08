Hoe u Sintra AI kunt gebruiken voor automatisering en het aanmaken van content

44% van de Amerikanen gebruikt een AI-agent als persoonlijke assistent, en onder Gen Z loopt dat percentage op tot ongeveer 70%. Die verschuiving is een teken dat teams tegenwoordig willen dat AI het grootste deel van hun werkstroom automatiseert en content van begin tot eind creëert.

Maak kennis met Sintra AI: een platform dat is gebouwd rond AI-agenten en -assistenten die routinematige taken automatiseren en merkgerichte content produceren voor alle kanalen.

Als u wilt ontdekken hoe u Sintra AI kunt gebruiken voor dagelijkse taken – zoals het publiceren van posts op sociale media, het samenvatten van updates, het doorsturen van leads of het genereren van assets – dan leidt deze gids u door praktische installaties die u in uw stack kunt integreren en die meegroeien met uw werkstroom.

Wat is Sintra AI en hoe werkt het?

Sintra AI is een platform voor digitale assistenten dat is opgebouwd rond gespecialiseerde AI-agenten, ook wel 'helpers' genoemd, die werken vanuit een gedeelde Brain AI-kennisbank.

Zie het als een hub waar Sintra AI-bots verschillende taken uitvoeren – ondersteunen (Cassie), analyse zoals een data-analist (Dexter) en content aanmaken (Penn) voor blogs en social media – terwijl ze context delen zodat de output consistent blijft.

U kunt met deze AI-assistenten chatten om de toon, lengte en taal in te stellen, waarna zij de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen stroomlijnen zonder ingewikkelde installatie. Het is ontworpen voor kleine bedrijven, bureaus en freelancers die op één plek projecten willen beheren en werkstroomen willen automatiseren.

Belangrijkste functies van Sintra AI

Sintra brengt structuur in het dagelijkse werk door gespecialiseerde AI-agenten te koppelen aan een gedeelde kennisbank met deze belangrijke functies.

Let op: Sintra AI stopt met verouderde Sintra-producten (waaronder Sintra Prompts in Sintra Plus) om het platform eenvoudiger, sneller en gemakkelijker te onderhouden te maken. Vanaf 1 februari 2026 bereiken verouderde producten het einde van hun levensduur en zijn ze niet langer beschikbaar voor gebruik.

Brain AI

Uw centrale opslagplaats voor zakelijke context. Met Brain AI kunt u:

Sla webpagina's, media en bestanden op, zodat reacties uw merk en feiten weerspiegelen

Maak maximaal vijf Brain-profielen aan om klanten of bedrijfsonderdelen van elkaar te scheiden

Maak een verbinding met externe platforms zodat Helpers het aanmaken en analyseren van content kunnen personaliseren

Zoek, uitvoer en beheer kennis om de output nauwkeurig te houden

AI-assistenten

Twaalf domeinspecifieke AI-assistenten (uw Sintra AI-bots) voor het opstellen van e-mails, blogs, SEO-controles, productideeën en zelfs een data-analistpersona voor gestructureerde inzichten.

Elke helper heeft zijn eigen gebruiksscenario's, zodat je direct taken kunt opzetten voor ondersteuning, teksten of content voor sociale media zonder dat de context verloren gaat.

Automatisering

Zelfstandige werkstroom die op de achtergrond draait zodra ze is geconfigureerd. Ze maken gebruik van integraties om terugkerende bedrijfsprocessen te automatiseren – van het plaatsen van updates tot het synchroniseren van assets – zodat uw team niet gebonden is aan handmatige follow-ups.

Terugkerende taken van Helper

Plan op prompts gebaseerde routines in een tijdschema en laat Helpers deze automatisch uitvoeren. Perfect voor wekelijkse overzichten, contentkalenders of contactmomenten voor lead-nurture, zodat u zich kunt concentreren op taken en beslissingen met een grotere impact.

Prijzen (kort overzicht)

Sintra biedt geen gratis proefversie aan, maar biedt wel een 14-daagse geld-terug-garantie voor alle drie de abonnementen. De prijzen (zonder kortingen) zijn:

12-maandenabonnement : $52

3-maandenabonnement : $59

Abonnement van 1 maand: $ 97

Houd er rekening mee dat promoties kunnen veranderen, dus u kunt het beste op hun website kijken voor actuele prijzen en eventuele lopende aanbiedingen.

Aan de slag met Sintra AI

Aan de slag gaan is eenvoudig. U stelt de toegang in en personaliseert vervolgens Sintra, zodat de AI-assistenten werken zoals uw team dat doet. Vanaf dat moment kunt u een verbinding maken met de context en daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten starten zonder extra installaties.

Stap 1 — Maak een account aan

Kies een geschikt abonnement uit de drie beschikbare abonnementen en je wordt doorgestuurd naar de betaalpagina.

Vervolgens kunt u het e-mailadres invoeren, uw betaalmethode kiezen en uw factuuradres toevoegen, waarna u op Verzenden klikt. Uw Sintra AI-account is nu klaar voor gebruik.

Ga vervolgens naar de inlogpagina van Sintra en gebruik hetzelfde e-mailadres dat je bij het afrekenen hebt gebruikt om in te loggen. Je ontvangt een eenmalige code van zes cijfers in je inbox. Voer deze in om in te loggen en de onboarding te voltooien.

Controleer vervolgens je e-mail voor een bevestigingscode.

Stel na uw eerste aanmelding een permanent wachtwoord in, zodat u zonder problemen aan de slag kunt. Als u de code niet ontvangt, volg dan de stappen voor probleemoplossing van het platform om uw e-mailadres te verifiëren en de code opnieuw te laten verzenden.

Zodra u bent ingelogd, bent u klaar om verbinding te maken met de context, helpers te configureren en de eerste taken aan uw werkstroom op het platform in kaart te brengen.

Stap 2 — Verken de Sintra-werkruimte

Open een helper en klik op het tandwiel naast de naam om het gedrag aan te passen

Kies de toon (basis, informeel, deskundig), de lengte van het bericht en het vakgebied – of het nu gaat om een socialemediabeheerder, virtuele assistent of financieel medewerker

Stem de instellingen af op uw processen en voeg vervolgens essentiële details toe aan Brain AI, zodat de antwoorden uw merk en kennisbank weerspiegelen

Naarmate u uw helpers (uw Sintra AI-bots) verfijnt, zult u relevantere resultaten en soepelere overdrachten zien – klaar voor verdere automatisering en naadloze integratie in uw dagelijkse werk.

💡 Pro-tip: Experimenteer met verschillende niveaus van sfeer en taal voor elke helper om te zien wat het beste werkt voor jouw werkstroom. Door de instellingen aan te passen, kun je elke interactie optimaliseren.

Hoe u Sintra AI kunt gebruiken voor automatisering

Om Sintra AI effectief te gebruiken voor automatisering, is het handig om te begrijpen hoe de assistenten zijn ingedeeld op basis van hun primaire functies. Elke assistent is afgestemd op zijn specifieke domein en biedt gerichte en efficiënte oplossingen.

Buddy : Business-ontwikkeling

Cassie : Klantenservice

Opmerking : e-commerce

Dexter : Data-analist

Emmie : E-mailmarketeer

Gigi : Persoonlijke ontwikkeling

Milli : Verkoopmanager

Penn : Tekstschrijver

Scouty : Recruiter

Seomi : SEO-specialist

Soshie : Social Media Manager

Vizzy: Virtuele assistent

Stap 3 — Maak je eerste AI-agent

U kunt beginnen door Brain AI de benodigde context te geven. Voeg uw playbooks, beleidsregels, werkstroom-sjablonen, veelgestelde vragen en recente campagnedocumenten toe, zodat de antwoorden een afspiegeling zijn van uw bedrijfsvoering. Beschouw het als een levende kennisbank en houd de bestanden up-to-date, zodat uw AI-assistenten in lijn blijven met uw merk en accuraat blijven.

Voorbeeld: Emmie (e-mailmarketeer) als uw agent

Wat Emmie kan doen : Het kan de inbox sorteren, contactberichten opstellen en personaliseren, antwoorden bijschaven en sjablonen ophalen voor veelvoorkomende scenario's zoals verlengingen, follow-ups of escalaties naar de ondersteuning

Hoe de verbinding werkt : U kunt gebruikmaken van de naadloze integratie van Sintra met uw e-mail, zodat Emmie berichten kan ophalen op afzender, onderwerp of tijdsperiode, en vervolgens antwoorden kan opstellen of inplannen zonder dat u naar externe tools hoeft te gaan

Waar het helpt: Het helpt u bij wachtrijen met grote volumes en SLA-gevoelige threads waarbij toon, snelheid en nauwkeurigheid van belang zijn

Stap 4 — Bouw geautomatiseerde werkstroom

Zodra uw medewerkers de context begrijpen, kunt u hen repetitieve taken volgens een schema laten uitvoeren, zodat uw team zich kan concentreren op creatief werk.

Voorbeeld: Soshie (Social Media Manager) met periodieke posts

U kunt wekelijkse generatie inschakelen, zodat Soshie berichten opstelt die aansluiten bij uw merkstem en de context van Brain AI, waarna u een bijlage kunt toevoegen of het systeem assets kunt laten maken

Je ontvangt een notificatie in de inbox wanneer concepten klaar zijn; open de kalenderweergave om bijschriften, datums en bestanden te bekijken, snel wijzigingen aan te brengen en goed te keuren

Het resultaat is een gestage publicatiestroom zonder dat u er voortdurend op hoeft te letten, wat ideaal is voor campagnes, processen voor het aanmaken van content en altijd actieve kanalen die worden beheerd door een virtuele assistent

Stap 5 — Integraties koppelen

Breid Sintra uit door al uw belangrijkste tools te verbinden. Koppel Google Drive, Gmail, LinkedIn, Facebook en uw kalender. Deze verbindingen bieden extra mogelijkheden voor assistenten en maken automatiseringen mogelijk.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, moet u elk onderdeel testen om er zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert. Deze stap garandeert dat u geen updates, berichten of kansen mist.

🧠 Leuk weetje: Het idee van teams van AI-agenten is niet nieuw – Pattie Maes van MIT schreef al in 1994 over “softwareagenten” die werk- en informatieoverload verminderen. De huidige multi-agentplatforms maken die visie eindelijk waar.

Hoe u Sintra AI kunt gebruiken voor het aanmaken van content

Hieronder staan enkele bekende voorbeelden van hoe Sintra's AI-hulpprogramma's worden ingezet voor de automatisering van bedrijfsprocessen in verschillende afdelingen.

Toepassingsvoorbeeld: blogcontent

Als u merkconforme concepten wilt zonder dat u alles zelf hoeft te doen, schakel dan Penn in – de copywriter onder de AI-assistenten van Sintra. Penn zet briefings om in schetsen, koppen, lange artikelen en webteksten, terwijl hij consistent blijft met uw kennisbank en merkrichtlijnen die zijn opgeslagen in Brain AI.

Het is ontwikkeld voor advertenties, blogposts, websites en meer, zodat u snel van idee naar publiceerbare tekst kunt gaan.

Probeer het eens zo: Laad stijlgidsen en eerdere berichten in Brain AI → Penn genereert blogopzetjes en eerste concepten die aansluiten bij de toon en doelen, en werkt deze vervolgens via chat bij voor herschrijvingen van secties en CTA's.

Toepassingsvoorbeeld: posts op sociale media

Gebruik Soshie wanneer u behoefte heeft aan regelmatige, geplande content voor sociale media. Na een snelle installatie kan Soshie wekelijkse posts genereren op basis van Brain AI-context, u een melding sturen ter beoordeling en goedgekeurde items op een publicatiekalender plaatsen – ideaal voor de werkstroom van een social media manager.

Wat dit oplevert: Periodieke generatie van posts met kalenderplanning, het uploaden van media of AI-afbeeldingen, beoordelen → goedkeuren → publiceren, plus notificaties in je inbox zodat je aan de slag kunt blijven zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen.

Toepassingsvoorbeeld: e-mails schrijven

Schakel Emmie in voor lifecycle-teksten en campagnes. Maak een verbinding met uw mailbox in Integraties, en Emmie kan antwoorden opstellen, communicatie personaliseren en relevante documenten of fragmenten uit Brain AI ophalen – handig voor ondersteuning, sales-follow-ups en nieuwsbrieven zonder Sintra te verlaten.

Praktische werkstroom: Genereer reeksen, verfijn de toon en laat Emmie berichten zoeken op afzender/onderwerp/tijd, zodat repetitieve taken rond triage en sjablonen je niet vertragen.

Toepassingsvoorbeeld: Onderzoek en samenvattingen

Gebruik Brain AI (en, indien nodig, Dexter, de data-assistent) voor snelle briefings en concurrentieanalyses. Brain AI slaat links en bestanden op en maakt ze doorzoekbaar in alle chats; assistenten gebruiken die context om inzichten te genereren, hoogtepunten te selecteren en je content accuraat te houden. Maak meerdere Brain-profielen aan om teams of producten te scheiden.

Waarom dit helpt: Gecentraliseerd geheugen (tekst, gekoppelde links, bestanden, afbeeldingen, video), standaard maximaal vijf Brain-profielen, plus integraties – zodat uw AI-tools (Penn, Soshie, Emmie) op basis van feiten schrijven.

Praktijkvoorbeelden van Sintra AI-werkstroomen

Hier zijn drie praktijkvoorbeelden van drie verschillende Sintra AI-medewerkers en hun werkstroom:

1. Eerstelijns voorbeeld van een Vizzy-werkstroom

Hier is een praktijkvoorbeeld van een gebruiker die Vizzy test om een uitgebreide werkstroom voor het hergebruiken van content te ontwikkelen. Deze werkstroom helpt YouTube-tutorials om te zetten in meerdere contentformaten, waardoor het bereik en de betrokkenheid op verschillende platforms worden gemaximaliseerd, terwijl de efficiëntie behouden blijft.

2. Eerstelijns voorbeeld van een Penn-werkstroom

Nog een praktijkvoorbeeld van Penn, de copywriter, die een verzoek in een nieuwsbrief behandelt, samen met waardevolle inzichten en een gebruiksvriendelijke sjabloon. Links in de afbeelding zie je rode pop-upnotificaties: dit is Penn die je ideeën geeft die betrekking hebben op jouw werkveld.

3. Eenzelfde voorbeeld van een Milly-werkstroom

Zoals je in het tweede voorbeeld hebt gezien, delen de agents van Sintra AI dagelijks waardevolle ideeën. Hier is nog een voorbeeld dat dat laat zien. Milly stelt voor dat ze sjablonen voor casestudy's over AI-implementatie kan maken voor bedrijfstransformatie en kan ontwikkelen

uitgebreide casestudy-sjablonen die laten zien hoe bedrijven hun bedrijfsvoering met succes hebben getransformeerd met behulp van AI-tools.

Tips om betere resultaten te behalen met Sintra AI

Om waarde uit AI te halen, is het belangrijk om de juiste AI-assistenten te koppelen aan de juiste bedrijfsprocessen, ze te voorzien van goede context en te itereren. Hier leest u hoe u de resultaten van AI-gestuurd projectmanagement naar een hoger niveau tilt zonder chaos te veroorzaken.

Begin klein en breid daarna uit : voer een proefproject uit met een of twee repetitieve taken met grote impact (wekelijkse samenvattingen, triage van de inbox, opstellen van berichten). Meet de bespaarde tijd, de kwaliteit en het foutenpercentage. Breid pas uit als de eerste resultaten consistent zijn

Kies tools die bij uw situatie passen : Als u met meerdere merken of clients werkt, gebruik dan aparte Brain-profielen zodat de context nooit verloren gaat. Streef naar naadloze integratie met uw kernstack, zodat automatiseringen niet mislopen wanneer er wordt overgedragen

Behandel gegevens als een product : Houd uw kennisbank overzichtelijk – gebruik duidelijke bestandsnamen, consistente formaten en actuele documenten. Betere gegevens zorgen voor betere concepten, minder herschrijvingen en nauwkeurigere acties

Automatiseer stappen met het eindresultaat in gedachten : definieer eerst de 'Klaar'-status en ontwerp vervolgens werkstroomstromen om die te bereiken (bericht goedkeuren, factuur versturen, ticket sluiten). Laat automatisering het routinewerk doen terwijl uw team de uitzonderingsgevallen beoordeelt

Investeer in ondersteuning : deel voorbeeldprompts, regels voor de toon en "wat er goed uitziet". Een korte handleiding voorkomt giswerk en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden binnen het bedrijf zich veilig voelen bij de implementatie

Evalueer en verfijn: houd wekelijks terugblikken over fouten, overschrijvingen en vertragingen. Verfijn prompts, verwijder ongebruikte automatiseringen en leg vast wat moet worden geëscaleerd en wat automatisch kan worden opgelost met automatisering

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

De implementatie van AI moet aanvoelen als een upgrade, in plaats van als een extra last. De meeste mislukkingen ontstaan wanneer teams de installatie overhaasten of het verandermanagement overslaan. Dit zijn de valkuilen die we het vaakst zien – en hoe je ze kunt omzeilen zonder het momentum te verliezen.

Het model van context beroven: Een rommelige of verouderde kennisbank leidt tot vage concepten en verkeerde acties; selecteer bronnen, label bestanden en wijs eigenaars aan

Overautomatisering vanaf dag één: Begin met één of twee werkstroom(men) met een hoog rendement; breid de automatisering pas uit nadat u de nauwkeurigheid, uitzonderingen en overdrachten hebt gemeten

Veiligheidsmaatregelen negeren: Bepaal wat AI wel en niet mag doen (toon, goedkeuringen, gegevensgrenzen). Menselijke betrokkenheid is onontbeerlijk voor externe socialemediacontent of klantcommunicatie

Teamondersteuning niet overslaan: Deel voorbeeldprompts, stijlregels en voorbeelden van 'goed versus geweldig' resultaten, zodat uw team de resultaten consistent kan reproduceren

Feedbackloops negeren: Houd wekelijks overschrijvingen, fouten en randgevallen bij; scherp prompts aan, schrap ongebruikte stappen en pas versies aan om Brain AI op de lange termijn effectief te houden

Beperkingen van Sintra AI

Na het doorlezen van recente Reddit-threads van gebruikers in de praktijk, komen een paar thema's steeds weer naar voren. Geen van deze thema's is voor elk team een dealbreaker, maar ze zijn wel het overwegen waard bij het opstellen van uw implementatieplan.

Hallucinaties onder belasting

Sommigen melden dat de virtuele assistent te veel belooft (bijvoorbeeld door te zeggen dat chats tussen profielen zijn verplaatst en later toe te geven dat er niets is gebeurd).

Dit lijkt op een klassieke LLM-hallucinatie wanneer taaken meerdere profielen, lange geschiedenissen of acties met een losse reikwijdte in de kennisbank omvatten. Beperkingen en specifieke prompts helpen, maar houd rekening met toezicht bij acties die meerdere profielen omvatten.

UI-frictie die het momentum vertraagt

Een veelgehoorde klacht is navigatiefrictie: belangrijke profielen die verborgen zijn achter overflow-menu's, extra klikken om van werkcontext te wisselen en kleine hiaten in de vindbaarheid.

Voor teams die in een hoog tempo werken, stapelen die kleine vertragingen zich op en kunnen ze de belofte van 'één platform' tijdens drukke dagen ondermijnen

Limieten van visuele werkstroom

Gebruikers die taken met veel afbeeldingen testten (bijv. paletopties met gelabelde stalen en nauwkeurige CMYK/RGB-formules) merkten dat de hulpprogramma's benaderingen produceerden zonder exacte waarden of layoutgetrouwheid.

Als uw contentcreatie output van ontwerpkwaliteit omvat, hebt u wellicht nog steeds speciale tools nodig en kunt u de afbeeldingen van Sintra beter als concepten beschouwen in plaats van als definitieve productiemateriaal.

💡 Pro-tip: Houd mensen op de hoogte van profieloverschrijdende acties, documenteer UI-workarounds voor je team en combineer Sintra met gespecialiseerde apps voor pixel-perfecte creatieve uitingen. Op deze manier kunnen AI-assistenten nog steeds veel repetitieve taken overnemen, terwijl je de kwaliteit behoudt waar het ertoe doet.

De beste Sintra-alternatieven om te ontdekken

Mocht u op zoek zijn naar alternatieven voor Sintra AI om de bovengenoemde limieten te omzeilen, dan zijn hier enkele platforms die het overwegen waard zijn.

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde taken, projecten en teamsamenwerking op één platform)

Breng uw projecten, taken, documentatie en communicatie samen in de Converged AI-werkruimte van ClickUp

Wanneer teams meerdere AI-tools gaan testen, raakt de organisatie al snel versnipperd: één app voor het aanmaken van content, een andere voor samenvattingen en een derde voor statistieken. Die versnippering leidt tot AI-wildgroei, waarbij de context versnipperd raakt en updates vertraging oplopen. ClickUp draait het om door AI te integreren waar het werk al plaatsvindt, zodat context en uitvoering op één plek blijven.

ClickUp kiest voor een andere aanpak met 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. In plaats van losstaande AI-tools bovenop je stack te stapelen, brengt ClickUp AI rechtstreeks naar de werkruimte waar het werk al plaatsvindt.

Stroomlijn je activiteiten met ClickUp Super Agents

De AI Super Agents zijn door AI aangestuurde teamgenoten die rechtstreeks in je werkruimte werken. Ze observeren activiteiten in je ClickUp-taken, ClickUp-documenten en tijdlijnen, ondernemen actie op basis van gedefinieerde regels en brengen de juiste informatie op het juiste moment naar voren – zonder de manier waarop teams werken te verstoren.

Versnel werkstroomen met Super Agents in ClickUp

In ClickUp kun je Super Agents opzetten met eenvoudige instellingen zonder code. Je kunt de agent vertellen waar hij op moet letten (statuswijzigingen, deadlines), wat hij moet doen (velden bijwerken, taken toewijzen, dagelijkse samenvattingen posten) en op 'Go' klikken. Vanaf dat moment draait hij stil op de achtergrond, wat de automatisering en betrouwbaarheid een boost geeft.

Maak aangepaste AI Super Agents in ClickUp met een intuïtieve builder waarvoor geen code nodig is

ClickUp helpt je om AI op verantwoorde wijze te evalueren, te testen en op te schalen met:

Lijsten om experimenten, eigenaren, input en resultaten bij te houden – zodat pilots niet verdwijnen in neventools

ClickUp Docs om beleid, instructies, evaluatiecriteria en beslissingen te centraliseren met live samenwerking en versiegeschiedenis

ClickUp-dashboards om AI-activiteiten om te zetten in zichtbare impact – cyclustijd, werklast, prestaties – voordat iets op grote schaal wordt uitgerold

ClickUp-automatiseringen om menselijke stappen te koppelen aan AI-acties, waardoor repetitieve taken worden verminderd terwijl de veiligheidsmaatregelen intact blijven

Omdat de ClickUp AI-agenten zich in dezelfde werkruimte bevinden als uw werk en kennisbank, blijft de context intact. U besteedt minder tijd aan het bestrijden van toolversnippering en meer tijd aan het op schaal verbeteren van processen.

2. Lindy AI (het beste voor no-code en multichannel AI-agenten)

Als u op zoek bent naar 'AI-medewerkers' die het routinewerk voor u uit handen nemen – e-mail beheren, uw kalender ordenen, CRM-updates bijhouden en zelfs telefoontjes plegen – dan is Lindy een praktisch AI-platform om AI-agenten te bouwen zonder code te schrijven.

U begint met sjablonen of de Agents Hub, maakt verbinding met Gmail, kalender en andere apps, en zet vervolgens stappen aan elkaar in een visuele werkstroom. Dit zijn instructies die uw agent moet lezen, interpreteren en uitvoeren. De prijsstelling is gebaseerd op gebruik (betalen per taak/minuut), waardoor u het eenvoudig kunt testen voordat u opschaalt.

3. n8n (Het meest geschikt voor AI-werkstroomautomatisering met gedetailleerde controle)

n8n is een open-source, fair-code platform voor werkstroomautomatisering. Het maakt gebruik van een visuele, op knooppunten gebaseerde interface om applicaties en diensten met elkaar te verbinden, waardoor gebruikers repetitieve taken tussen deze applicaties en diensten kunnen automatiseren zonder uitgebreide code.

Het ondersteunt aangepaste scripts met JavaScript en kan zelf worden gehost of via een clouddienst worden gebruikt.

U kunt API's, databases en AI-agenten in dezelfde werkstroom combineren, beveiligingsmaatregelen toevoegen en productieklaar geautomatiseerde automatiseringen implementeren.

4. Make (Het meest geschikt voor automatiseringen die u zelf kunt hosten of in de cloud kunt uitvoeren)

Make (voorheen Integromat) is een no-code platform voor automatisering dat apps en diensten met elkaar verbindt om werkstroom- en procesautomatisering visueel te realiseren.

Het stelt gebruikers in staat om complexe automatiseringen te bouwen zonder code te schrijven door 'scenario's' te creëren die verschillende applicaties met elkaar koppelen via triggers en acties.

Met Make kunt u snel bouwen met slepen en neerzetten, de promptmodus en AI-agent-werkstroom -add-ons. Vervolgens kunt u opschalen met cloud-abonnementen of het zelf uitvoeren voor meer controle.

🔎 Wist u dat? Het NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) biedt teams een praktisch handboek voor het beheer van AI-systemen – handig wanneer u agents inzet die met gevoelige gegevens of werkstroomen werken.

5. Taskade AI (Het meest geschikt voor het bouwen van AI-agenten en automatiseringen in één werkruimte)

Taskade is bedoeld voor teams die niet alleen op zoek zijn naar 'een bot voor e-mail' of 'een bot voor rapportage', maar naar een plek om een complete, door agents aangestuurde werkruimte te ontwerpen.

In plaats van te jongleren met afzonderlijke tools voor takenlijsten, mindmaps, vergaderingen en AI-chat, combineert Taskade deze in één gezamenlijk werkgebied. Zo staan projecten, aantekeningen en gesprekken direct naast je medewerkers.

Binnen dat canvas kunt u aangepaste AI-agenten opzetten die content opstellen, gegevens analyseren of werkstroombeheer uitvoeren met behulp van uw eigen documenten en projectcontext.

AI Project Studio helpt je om volledige projectplannen te genereren op basis van een korte briefing of basisdocumenten, terwijl automatiseringen worden gekoppeld aan tools zoals Slack, Gmail en Google Spreadsheets. Zo kunnen medewerkers daadwerkelijk het vervolgwerk uitvoeren, in plaats van alleen maar suggesties te doen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn enkele alternatieven voor Sintra AI?

Goede opties zijn onder andere ClickUp (werkruimte + AI-agenten), Zapier, n8n, Make, Lindy en CrewAI. Voor ontwikkelingsgerichte oplossingen kunt u LangChain of Microsoft overwegen. Stem uw keuze af op uw bedrijfsvoering en governancebehoeften.

Is Sintra AI gratis?

Nee. Het is een betaald platform met verschillende abonnementen en een 14-daagse geld-terug-garantie. De prijzen veranderen regelmatig, dus controleer de actuele tarieven op hun website. Maak een begroting op basis van het verwachte gebruik van AI-assistenten en achtergrondautomatiseringen om verrassingen te voorkomen.

Kan Sintra AI posts voor sociale media en blogcontent genereren?

Ja. Assistenten zoals een social media manager en een copywriter kunnen concepten aanmaken voor social media-content, bijschriften en lange artikelen. U kunt deze beoordelen, de toon verfijnen en de publicatie inplannen via ingebouwde automatiseringen voor consistente merkcommunicatie.

Is Sintra AI gebruiksvriendelijk voor beginners?

Over het algemeen wel. Het is ontworpen voor niet-technische gebruikers met begeleidende prompts, start-'helpers' en een gecentraliseerde kennisbank. Houd rekening met een korte leercurve voor integraties en toestemmingen, vooral als u van plan bent om meerstaps bedrijfsprocessen te automatiseren.

Het maakt verbinding met Google-services (bijv. Google Drive, Kalender, Gmail) en grote sociale platforms om berichten te plaatsen. Notion of Slack worden mogelijk niet ondersteund – raadpleeg de huidige integratielijst van Sintra om een naadloze integratie te garanderen.

Hoe verhoudt Sintra zich tot ChatGPT of ClickUp Brain?

ChatGPT van OpenAI is een algemene AI-assistent; Sintra biedt taakspecifieke hulpmiddelen en automatiseringen. ClickUp Brain integreert AI in taken, documenten en dashboards – ideaal wanneer je contextgebonden uitvoering en rapportage binnen één werkruimte nodig hebt.