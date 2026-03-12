10 beste PM-software voor creatieve teams met functies voor redactie

Creatief werk is op een positieve manier chaotisch. Ideeën komen binnen via Slack-berichten. Feedback zit verstopt in lange e-mailthreads. Versie-namen worden steeds langer, zoals 'Final_v7_ReallyFinal', en plotseling werkt je ontwerper aan het verkeerde bestand.

Als je leiding geeft aan een creatief team, weet je hoe het werkt.

Zelfs gevestigde teams hebben hier moeite mee, omdat veel samenwerking nog steeds buiten gecentraliseerde systemen plaatsvindt. Forbes meldt dat 75% van de creatieve samenwerking nu op afstand plaatsvindt. Wanneer beoordelingen, bewerkingen en goedkeuringen verspreid zijn over verschillende tools, is misalignment onvermijdelijk. De werkstroom zelf begint vertragingen en kostbare herbewerkingen te veroorzaken.

U kunt de lat aanzienlijk hoger leggen wanneer projectmanagementsoftware met ingebouwde functies voor redactie de plek wordt waar elke beoordeling, opmerking en goedkeuring daadwerkelijk plaatsvindt. Het helpt u om nauwkeurige, frame-voor-frame feedback te geven op ontwerpen, video's, landingspagina's en pdf's zonder verspreide opmerkingen.

In deze gids vindt u 10 tools voor projectmanagement die echt begrijpen hoe creatieve teams werken.

Wat is PM-software voor creatieve teams (met functies voor redactie)?

Projectmanagementsoftware voor creatieve teams met functies voor redactie is een soort collaboratief werkbeheersysteem dat taakvolging, creatieve werkstroom en ingebouwde beoordelingstools combineert. Met deze platforms kunt u projecten beheren vanaf de eerste creatieve briefing tot de uiteindelijke oplevering, terwijl u tegelijkertijd rechtstreeks feedback verzamelt over visuele assets.

Dit is vooral handig voor creatieve teams die te maken hebben met contextversnippering. Dit gebeurt wanneer informatie verspreid is over verschillende tools, waardoor teams gedwongen worden om updates, goedkeuringen en bestanden in verschillende systemen te zoeken.

👀 Wist u dat? 82% van de ondernemingen maakt zich zorgen over digitale chaos als gevolg van complexe processen en niet-gekoppelde platforms.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheermogelijkheden van ClickUp hoeft u zich hier nooit zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

PM-software voor creatieve teams (met functies voor redactie) in één oogopslag

Als u alleen de hoogtepunten wilt, vindt u hier in een notendop de beste software voor projectmanagement voor creatieve teams met functies voor redactie:

Naam van de tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één creatieve werkstroom met AI-aangedreven redactie en taakbeheer. Teamgrootte: Individuen tot ondernemingen ClickUp Redactie voor directe annotaties op afbeeldingen/PDF's/video's, ClickUp Brain voor AI-aangedreven feedbacksamenvattingen, ClickUp automatisering voor goedkeuringsroutes. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen monday. com Visuele creatieve teams die kleurrijke, intuïtieve borden willen. Teamgrootte: Kleine tot middelgrote teams Creatief activabeheer, automatisering van goedkeuringen, werklastweergave voor resourceplanning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Wrike Creatieve activiteiten voor Enterprise-ondernemingen met geavanceerde redactie-functies. Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen Redactie voor meer dan 30 formaten, aangepaste werkstroom voor goedkeuring, AI-aangedreven risicovoorspelling Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Asana Cross-functionele teams die behoefte hebben aan overzichtelijk taakbeheer met basisfuncties voor redactie. Teamgrootte: Middenmarkt tot grote ondernemingen Redactie-integratie, AI Studio voor werkstroomautomatisering, portfoliomanagement Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Teamwork Klantgerichte bureaus die creatieve projecten en factureerbaar werk beheren. Teamgrootte: Kleine tot middelgrote bureaus Ingebouwde functies voor redactie, tijdsregistratie, klanttoestemming, projectsjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Ziflow Teams die behoefte hebben aan speciale werkstroomen voor redactie op niveau van een onderneming. Grootte van het team: middelgrote tot grote creatieve teams Geautomatiseerde beoordelingsrouting, vergeliking van versies, audit trails die voldoen aan de compliance-eisen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 249 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Filestage Marketingteams die een centraal systeem nodig hebben voor het beoordelen en goedkeuren van content. Teamgrootte: Kleine tot middelgrote marketingteams Redactie in meerdere formaten, geautomatiseerde herinneringen, toegang voor externe beoordelaars Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 249/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Hive Snel werkende creatieve teams die flexibele weergaven en redactie willen. Teamgrootte: Kleine tot middelgrote teams Native redactie, actiesjablonen, dashboarden voor het toewijzen van middelen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 1,50/maand per gebruiker. Notion Creatieve teams die prioriteit geven aan documentatie en eenvoudig projectbijhouden. Teamgrootte: Startups tot middelgrote teams Flexibele databases, Notion AI voor het genereren van content, kennisbanken in wikistijl Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker. ProofHub Teams die eenvoudig projectmanagement willen met ingebouwde functies voor redactie. Teamgrootte: Kleine tot middelgrote teams Online redactie-tool, markup-annotaties, discussiethreads over bestanden Betaalde abonnementen beginnen bij $ 50 per maand.

Waar u op moet letten in PM-software voor creatieve teams met Redactie-functies

Creatieve werkstroommen hebben vaak moeite met tools die zijn ontworpen voor het bijhouden van algemene taken. Het verschil komt neer op drie dingen:

Hoe de software visuele feedback beheert

Hoe het versies beheert

Hoe goedkeuringen worden doorgestuurd

Om dit goed te kunnen beoordelen, zijn dit de sleutels die u moet gebruiken om u op te richten:

Native redactie en annoteren: De mogelijkheid om afbeeldingen, pdf's en video's rechtstreeks binnen het platform te markeren, is onmisbaar. U zou geen tools van derden nodig moeten hebben om een eenvoudige opmerking bij een ontwerp achter te laten.

Versiebeheer en vergelijking: zoek naar weergaven van versies die naast elkaar kunnen worden bekeken. Zo kunnen reviewers precies zien wat er tussen iteraties is veranderd, waardoor ze geen feedback geven op verouderde problemen.

Gestructureerde beoordelingsfasen : uw software moet assets automatisch door : uw software moet assets automatisch door een duidelijk gedefinieerde automatisering van de goedkeuringswerkstroom leiden, zodat elke belanghebbende precies weet wanneer zijn of haar input nodig is. Wanneer een ontwerper bijvoorbeeld een Taak markeert als 'Klaar voor beoordeling', wordt de juiste belanghebbende automatisch op de hoogte gesteld.

Toegang voor externe beoordelaars: Klanten of externe belanghebbenden moeten feedback kunnen geven zonder dat ze daarvoor een volledig account hoeven aan te maken. Gasten hebben toestemming of deelbare links nodig om dit te doen.

AI-gestuurde assistentie: Bijna Bijna 75% van de kenniswerkers gebruikt al generatieve AI op het werk om hun productiviteit te verhogen. Tot de mogelijkheden behoren vaak het samenvatten van lange feedbackthreads, het omzetten van opmerkingen in gestructureerde taken of het genereren van eerste concepten van creatieve briefings

Integratie met creatieve tools: uw projectmanagementsoftware moet kunnen worden verbonden met de ontwerpsoftware die uw team al gebruikt, zoals Adobe Creative Cloud en Figma, en met opslagruimte zoals Google Drive. Sterke verbindingen voorkomen uw projectmanagementsoftware moet kunnen worden verbonden met de ontwerpsoftware die uw team al gebruikt, zoals Adobe Creative Cloud en Figma, en met opslagruimte zoals Google Drive. Sterke verbindingen voorkomen een wildgroei aan tools.

Samenwerking gekoppeld aan assets: Alle opmerkingen en discussies moeten direct naast de specifieke assets en taken staan waarnaar ze verwijzen, zodat er Alle opmerkingen en discussies moeten direct naast de specifieke assets en taken staan waarnaar ze verwijzen, zodat er gecentraliseerde communicatie ontstaat binnen de werkruimte van het project. Dit maakt een einde aan het zoeken in e-mailketens of Slack-kanalen naar die ene feedback.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw ClickUp-werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het levert direct inzichten en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails naar boven te halen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Top 10 PM-software voor creatieve teams met Redactie-functies

Hier is onze zorgvuldig samengestelde lijst met de 10 beste softwareplatforms voor creatieve teams die behoefte hebben aan krachtige functies voor redactie:

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor het samenbrengen van ontwerpplanning, aanmaken en beoordeling in één werkruimte)

Maak aantekeningen bij afbeeldingen, video's en pdf's rechtstreeks in taken om nauwkeurige, versiespecifieke feedback vast te leggen met ClickUp Redactie.

Creatief werk vertraagt wanneer uw team moet schakelen tussen verschillende tools voor taakbeheer, opslagruimte voor bestanden en redactie. Elk extra tabblad zorgt voor wrijving. Ontwerpers moeten achter de laatste opmerkingen aan jagen, belanghebbenden beoordelen verouderde versies en belangrijke feedback wordt over het hoofd gezien of verdwijnt in lange threads.

ClickUp neemt die versnippering weg door planning, assets en beoordelingen samen te brengen in één verbonden werkruimte. Maak rechtstreeks aantekeningen op afbeeldingen, pdf's en video's zonder het platform te verlaten met ClickUp Redactie. Elke opmerking kan direct worden omgezet in een uitvoerbare, toegewezen Taak, zodat feedback nooit verloren gaat.

Combineer dit met ClickUp automatisering om krachtige goedkeuringswerkstroomen te bouwen die assets automatisch door beoordelingsfasen leiden en belanghebbenden op de hoogte stellen wanneer hun input nodig is. En wanneer feedback lang of verwarrend wordt, vat dan hele commentaarthreads samen, genereer creatieve briefings op basis van projectvereisten en krijg suggesties voor volgende stappen met ClickUp Brain.

Genereer briefings, vat commentaarthreads samen en zet discussies om in actiepunten met behulp van AI in uw werkruimte met ClickUp Brain.

In plaats van uw team te dwingen om verspreide opmerkingen te sorteren, verduidelijkt AI-aangedreven assistentie feedback onmiddellijk, waardoor er meer tijd vrijkomt voor gericht creatief werk.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Redactie: Maak aantekeningen op afbeeldingen (PNG, GIF, JPEG, WEBP), pdf's en video's (MP4, WEBM, Ogg) rechtstreeks in taken. Belanghebbenden kunnen overal op een bestand klikken om een opmerking toe te voegen, die vervolgens op het bestand wordt weergegeven en in het activiteitenoverzicht van de taak wordt geplaatst. U kunt deze opmerkingen toewijzen aan teamleden om ervoor te zorgen dat feedback wordt omgezet in traceerbare actiepunten.

ClickUp Brain: Vat feedbackthreads direct samen wanneer belanghebbenden lange of tegenstrijdige opmerkingen achterlaten. Je kunt het ook gebruiken om creatieve briefings te genereren op basis van eenvoudige projectbeschrijvingen, prioriteiten voor te stellen op basis van deadlines en relevante context uit eerdere projecten naar boven te halen, waardoor de mentale belasting van het beheren van meerdere campagnes wordt verminderd.

ClickUp Automatiseringen: Bouw aangepaste goedkeuringswerkstromen die taken automatisch door beoordelingsfasen leiden. U kunt bijvoorbeeld een trigger instellen zodat wanneer de status van een taak verandert in 'Klaar voor beoordeling', de taak automatisch wordt toegewezen aan de creatief directeur en er een deadline wordt ingesteld.

ClickUp Docs: Maak en bewaar al uw creatieve briefings, merkrichtlijnen en projectspecificaties naast uw taken. Maak en bewaar al uw creatieve briefings, merkrichtlijnen en projectspecificaties naast uw taken. ClickUp Docs ondersteunt realtime samenwerking, geneste pagina's en ingesloten media, waardoor alle projectcontext op één toegankelijke plek wordt bewaard.

ClickUp Whiteboards: Brainstorm over campagneconcepten, breng creatieve werkstroomen in kaart en werk visueel samen met uw team en belanghebbenden. U kunt elk object op een Brainstorm over campagneconcepten, breng creatieve werkstroomen in kaart en werk visueel samen met uw team en belanghebbenden. U kunt elk object op een ClickUp Whiteboard omzetten in een taak, waardoor uw ideeën naadloos worden omgezet in uitvoerbare projectplannen.

🎥 Bonus: Als u op zoek bent naar visuele samenwerkingstools voor uw creatieve team, laat deze video zien hoe ClickUp zich verhoudt tot populaire Whiteboard-alternatieven, zodat u kunt bepalen welk platform het beste aansluit bij uw werkstroombehoeften.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Met taken, documenten, redactie en communicatie op één platform vermindert u SaaS-wildgroei (contextwisselingen die creatieve werkstroom fragmenteren).

Flexibele weergaven voor verschillende werkstijlen: schakel tussen schakel tussen ClickUp Kanban-borden voor visueel bijhouden, ClickUp Gantt-grafieken voor tijdlijnplanning en lijstweergaven voor gedetailleerd taakbeheer.

AI-mogelijkheden overal geïntegreerd: ClickUp Brain helpt bij het genereren van content en het samenvatten van feedback zonder dat er aparte AI-tools nodig zijn.

Nadelen:

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk wat tijd nodig om alle functies van het platform te verkennen.

De mobiele app-ervaring verschilt enigszins van de desktopfunctie.

Aangepaste automatiseringen vereisen enige tijd voor de installatie, zodat ze perfect aansluiten op de specifieke werkstroom van uw team.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker op G2 deelt:

ClickUp biedt ook geweldige samenwerkingsfuncties. Door vermeldingen te taggen, opmerkingen toe te wijzen en feedback op afbeeldingen (Redactie) te centraliseren, is het super eenvoudig om al onze communicatie op één plek te bewaren en te zien wie waarvoor verantwoordelijk is.

2. monday. com (Het beste voor visuele werkstroombouwers die gestructureerde goedkeuringskolommen en statusgestuurde beoordelingsregistratie nodig hebben)

Als zichtbaarheid uw grootste knelpunt is, lost monday.com dat als eerste op. De kleurgecodeerde borden geven direct de voortgang van de campagne weer, waardoor het gemakkelijker wordt om meerdere creatieve deliverables bij te houden zonder statusupdates na te jagen.

Met het Work OS-model van het platform kunnen teams gestructureerde goedkeuringskolommen, contentkalenders en intake-pijplijnen opzetten die zijn afgestemd op specifieke creatieve werkstroom-werkprocessen. Bij het uploaden van bestanden worden opmerkingen ondersteund, maar teams die geavanceerde annotaties op assets nodig hebben, maken doorgaans gebruik van een speciale functie voor redactie.

monday. com beste functies

Visuele bordaanpassing: creëer borden die zijn afgestemd op uw creatieve werkstroom met aangepaste kolommen voor asset-type, beoordelingsfase en toewijzingen aan belanghebbenden.

Werklastbeheer: visualiseer de capaciteit van uw team voor alle projecten om overbelasting en burn-out te voorkomen.

Automatisering: stel 'als dit, dan dat'-regels in om statusupdates, notificaties en taaktoewijzingen te automatiseren.

Monday. com voor- en nadelen

Voordelen:

Zeer visuele interface die intuïtief is voor creatieve teams

Uitgebreide sjabloonbibliotheek voor veelvoorkomende creatieve werkstroomen

Sterke integraties met ontwerp- en communicatietools

Nadelen:

De ingebouwde functies voor redactie zijn beperkt; voor geavanceerde annotaties zijn tools van derden nodig.

De vereisten voor teamgrootte zijn mogelijk niet geschikt voor alle organisaties.

Het configureren van complexe automatiseringen kan tijdrovend zijn.

Prijzen van monday.com

Free

Standaard : $ 14/gebruiker/maand

Pro: $24/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

monday. com beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Een gebruiker op G2 deelt zowel de voor- als nadelen:

Ik vind het geweldig dat ik alle mogelijke opties heb om taken bij te houden, werk toe te wijzen aan mijn team en cruciale stappen in processen te definiëren... De automatisering lijkt af en toe te haperen. Ik zou graag zien dat deze beter presteert en dat een manager elke verbroken verbinding beheert door een melding te krijgen wanneer deze verbroken is.

3. Wrike (het meest geschikt voor marketingafdelingen die te maken hebben met complexe intakeformulieren, gelaagde goedkeuringen en audittrails)

via Wrike

Wanneer creatief werk van ondernemingen door juridische, compliance- en uitvoerende beoordelingen gaat, vereenvoudigt Wrike elke stap. Het is gebouwd voor dit niveau van toezicht. Het combineert Redactie met gestructureerd beheer, waardoor het geschikt is voor organisaties waar documentatie en het bijhouden van goedkeuringen van cruciaal belang zijn.

De redactie-functie ondersteunt meer dan 30 formaten, maakt gedetailleerde annotaties mogelijk, biedt de mogelijkheid om versies naast elkaar te vergelijken en houdt goedkeuringsfasen bij via configureerbare werkstroommodellen die zijn ontworpen voor goedkeuring op meerdere niveaus.

De beste functies van Wrike

Geavanceerde redactie voor meer dan 30 formaten: bekijk en becommentarieer afbeeldingen, video's, pdf's en zelfs HTML-bestanden rechtstreeks binnen het platform.

Aangepaste goedkeuringswerkstroomen: bouw meerfasige goedkeuringswerkstroomen met automatische routing op basis van het type project of de vereisten van belanghebbenden.

Work Intelligence AI: krijg AI-gestuurde voorspellingen over projectrisico's en vertragingen op de tijdlijn op basis van historische gegevens.

Voordelen en nadelen van Wrike

Voordelen:

Uitgebreide mogelijkheden voor redactie voor vrijwel elk bestandstype

Veiligheidsfuncties op niveau van de onderneming voldoen aan de nalevingsvereisten.

Diepe integraties met Adobe Creative Cloud

Nadelen:

Steile leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met PM-tools voor ondernemingen

De interface kan wat druk en overweldigend aanvoelen.

Voor geavanceerde functies zijn vaak extra aankopen nodig.

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/gebruiker/maand

Business: $ 25/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Dit is wat een recensent van Capterra te zeggen had:

Over het algemeen geef ik Wrike een solide 3 sterren. Het is krachtig en duidelijk capabel, maar het gebruik ervan voelt zwaarder dan nodig is. De leercurve is steil en zelfs als je het eenmaal begrijpt, is het dagelijkse gebruik nog steeds niet zo intuïtief als bij andere platforms.

4. Asana (het meest geschikt voor campagnegedreven teams die creatieve taken coördineren tussen verschillende belanghebbenden)

via Asana

Asana blinkt uit wanneer cross-functionele creatieve productie moet worden afgestemd op bredere campagnedoelen. Het koppelt individuele taken aan bedrijfsbrede initiatieven, waardoor belanghebbenden duidelijkheid krijgen over hoe elk onderdeel bijdraagt aan grotere doelstellingen.

Afbeeldingen en pdf's kunnen worden geüpload voor beoordeling, waarbij feedback rechtstreeks op de bestanden kan worden achtergelaten. Hoewel de annotatiefuncties in de belangrijkste behoeften voorzien, ligt de kracht van Asana in de automatisering van werkstroomprocessen, waardoor teams gestructureerde goedkeuringswerkstroomprocessen kunnen opzetten zonder technische complexiteit.

De beste functies van Asana

Redactie voor afbeeldingen en pdf's: verzamel feedback met vastgemaakte opmerkingen op specifieke delen van uw creatieve assets.

AI Studio werkstroom builder: Creëer aangepaste automatiseringen voor taken zoals goedkeuringsroutes zonder dat u hoeft te codeen.

Portfolio-management: volg meerdere creatieve campagnes in één weergave om de status, deadlines en toewijzing van middelen te bekijken.

Voordelen en nadelen van Asana

Voordelen:

Overzichtelijke, intuïtieve interface die gemakkelijk te leren is voor nieuwe leden van het team.

Krachtige functies voor het bijhouden van doelen maken verbinding tussen taken en bedrijfsdoelstellingen.

Robuuste rapportage- en dashboardmogelijkheden

Nadelen:

Redactie-functies zijn eenvoudig en bieden geen video-annotaties.

De vereisten voor teamgrootte zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere organisaties.

Het opzetten van geavanceerde werkstroomen kan complex zijn

Prijzen van Asana

Free

Starter: $13,49/gebruiker/maand

Geavanceerd: $30,49/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Volgens een recensent van G2:

De verschillende visuele weergaven, zoals lijst, bord en tijdlijn, maken het gemakkelijker om prioriteiten en deadlines in één oogopslag te zien. Bovendien helpen de automatiseringen en integraties om handmatige inspanningen te minimaliseren en ervoor te zorgen dat alles synchroon blijft lopen.... Veel geavanceerde tools, zoals tijdlijnen, doelen en rapportage, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat kan leiden tot hogere kosten naarmate uw team groeit.

5. Teamwork (het meest geschikt voor klantgerichte bureaus die naast feedbackcycli voor assets ook moeten bijhouden wat er wordt gefactureerd)

via Teamwork

Voor bureaus die creatieve leveringen en facturering aan klanten moeten balanceren, integreert Teamwork operationele controle met feedbackbeheer. Het combineert redactie, tijdsregistratie en toestemming in één systeem dat is ontworpen voor klantenserviceomgevingen.

Klanten kunnen bestanden annoteren zonder volledige backend-toegang, waardoor samenwerking eenvoudig blijft. Tijdsregistraties worden rechtstreeks gekoppeld aan taken, waardoor het bijhouden van factureerbare uren onderdeel wordt van de werkstroom in plaats van een apart proces.

De beste functies voor teamwork

Ingebouwde redactie met toegang voor klanten: nodig klanten uit om assets te beoordelen en goed te keuren met een eenvoudige link, zodat alle feedback gecentraliseerd blijft.

Geïntegreerde tijdsregistratie: registreer de tijd die aan specifieke taken en projecten wordt besteed voor een nauwkeurige facturering en winstgevendheidsanalyse.

Projectsjablonen: creëer gestandaardiseerde werkstroomen voor veelvoorkomende creatieve projecten, zoals merkcampagnes of het herontwerpen van websites.

Voor- en nadelen van teamwork

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor bureaus, met functies voor klantbeheer en facturering.

Redactie-functies ondersteunen gangbare creatieve bestandstypen

Mijlpaalregistratie helpt bij het bijhouden van op deliverables gebaseerde projecten.

Nadelen:

De interface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met modernere tools.

Geavanceerde rapportagefuncties vereisen geüpgradede toegang

Limiet aan native integraties met sommige ontwerptools

Prijzen voor teamwork

Free

Levering: $ 13,99/gebruiker/maand

Groei: $25,99/gebruiker/maand

Schaalbaarheid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van teamwork

G2: 4,4/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork?

Een G2-recensent meldt:

Teamwork.com biedt een uitgebreide pakket met de belangrijkste zaken voor het beheren van projecten, van het budget en het bijhouden van gegevens tot redactie en nog veel meer. We hebben aanpasbare sjablonen die ons helpen rollen aan te passen en nieuwe doelstellingen te creëren om het bedrijf duurzamer en met hogere productiviteit te maken.

💡 Pro-tip: In The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025 worden de best presterende platforms beoordeeld op hoe goed ze cross-functionele uitvoering coördineren en operationele vertragingen verminderen. Dat onderscheid is vooral belangrijk in creatieve operaties, waar vertragingen zelden voortkomen uit het ontwerpwerk zelf, maar uit goedkeuringen, gebrek aan zichtbaarheid en verkeerd afgestemde prioriteiten. Let bij het beoordelen van tools voor redactie en projectmanagement op platforms die: Koppel elke campagne, elk middel of elke lancering aan omzet, pijplijn en groeikPI's, zodat creatief werk niet losstaat van de bedrijfsprestaties.

Bied gedeelde, realtime weergaven van de status voor marketing, ontwerp, juridische zaken en leidinggevenden om vragen als "hoe staat het ermee?" te voorkomen.

Structureer goedkeuringen met vooraf gedefinieerde werkstroom, versiebeheer en automatisering van de routing om revisielussen te verminderen en herwerk door belanghebbenden te voorkomen.

6. Ziflow (het beste voor teams die formele redactie in meerdere fasen uitvoeren met zij-aan-zij-versievergelijking)

via Ziflow

Ziflow is speciaal ontwikkeld voor gestructureerde omgevingen van redactie. In plaats van te functioneren als een breed systeem voor projectmanagement, richt het zich volledig op nauwkeurigheid bij beoordelingen en nalevingsdocumentatie.

Het platform ondersteunt een breed bereik aan bestandstypen, biedt geavanceerde markup-tools en leidt assets automatisch door vooraf gedefinieerde beoordelingsfasen. Versievergelijking en audittrails maken het bijzonder nuttig voor gereguleerde sectoren of grootschalige marketingoperaties.

De beste functies van Ziflow

Geautomatiseerde werkstroom voor beoordeling: configureer meerfasige goedkeuringsprocessen die assets automatisch naar de juiste beoordelaars sturen.

Geavanceerde versievergelijking: vergelijk versies naast elkaar of over elkaar heen om precies te zien wat er tussen iteraties is veranderd.

Compliance-ready audit trails: elke beoordelingsactie wordt geregistreerd met tijdstempels en attributie voor gebruikers voor verantwoordingsplicht.

Voordelen en nadelen van Ziflow

Voordelen:

Uitgebreide mogelijkheden voor redactie die de meeste algemene PM-tools overtreffen

Geautomatiseerde werkstroom vermindert handmatig doorsturen en opvolgen.

Audittrails voldoen aan de nalevingsvereisten voor gereguleerde sectoren.

Nadelen:

Het is gericht op redactie, dus je hebt een aparte PM-tool nodig voor taakbeheer.

Het is misschien overdreven voor kleine creatieve teams met eenvoudige behoeften.

Prijzen van Ziflow

Free

Standaard: $ 249/maand

Pro: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Ziflow-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (9300+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Ziflow?

Volgens een recensent van Capterra:

Ik heb goede ervaringen met Ziflow. Ik kon eenvoudig en veilig suggesties uitwisselen met gebruikers, bezoekers en groepen, terwijl ik feedback kon beheren vanuit elke browser. Ziflow biedt realtime, teamgebaseerde en gebruiksvriendelijke tools voor het markeren en plaatsen van opmerkingen.

via Filestage

Als u regelmatig klanten of externe belanghebbenden om feedback vraagt, maakt Filestage het beoordelingsproces voor hen vrijwel moeiteloos.

U kunt een eenvoudige link delen waarmee beoordelaars rechtstreeks op afbeeldingen, video's en pdf's kunnen reageren zonder een account aan te maken of een nieuw systeem te leren. Die lage toegangsdrempel versnelt goedkeuringen en vermindert vertragingen als gevolg van inlogproblemen of verwarring over tools, wat vooral handig is wanneer feedback afkomstig is van mensen buiten uw kernteam.

De beste functies van Filestage

Redactie in meerdere formaten: bekijk afbeeldingen, video's en documenten met consistente annotatietools voor alle bestandstypen.

Toegang voor externe beoordelaars: deel beoordelingslinks met klanten die feedback kunnen geven zonder een account aan te maken.

Geautomatiseerde beoordelingsherinneringen: stel deadlines in voor feedback en laat het platform automatisch belanghebbenden herinneren die te laat zijn.

Voordelen en nadelen van Filestage

Voordelen:

Zeer eenvoudig te gebruiken voor externe reviewers

Geautomatiseerde herinneringen verminderen handmatige follow-up

Overzichtelijke interface gericht op redactie

Nadelen:

Beperkte mogelijkheden voor projectmanagement; je hebt een aparte tool nodig voor taakplanning.

Minder integraties met ontwerptools in vergelijking met volledige PM-platforms

Prijzen van Filestage

Free

Starter: $ 249/maand

Business: $ 399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Filestage-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Filestage?

Een recensent op G2 beschreef zijn ervaring met Filestage als volgt:

Wat ik vooral leuk vind aan Filestage.io is de mogelijkheid om rechtstreeks op specifieke punten in video's opmerkingen achter te laten. Dit vereenvoudigt het revisieproces aanzienlijk, omdat ik als editor stap voor stap van het ene punt naar het andere kan werken zonder de draad bij te houden. Door de gemarkeerde plekken visueel te markeren, wordt ervoor gezorgd dat geen enkele opmerking over het hoofd wordt gezien.

8. Hive (het meest geschikt voor teams die samenwerkende teamweergaven willen in combinatie met native markeringen op bestanden)

via Hive

Je team hoeft zich niet te committeren aan één manier om werk in Hive te bekijken. Je kunt schakelen tussen Kanban-borden, Gantt-grafieken, kalenderweergaven en tabellen, afhankelijk van wat het project vereist.

Aantekeningen op afbeeldingen en pdf's worden direct in taken weergegeven, zodat feedback gekoppeld blijft aan het daadwerkelijke eindproduct in plaats van naar aparte tools te verdwijnen. Het is geschikt voor teams die flexibiliteit in visualisatie willen zonder in te boeten aan geïntegreerde redactie.

De beste functies van Hive

Native redactie: Maak aantekeningen op afbeeldingen en pdf's rechtstreeks in taken, met opmerkingen die op specifieke locaties worden vastgemaakt.

Flexibele projectweergaven: schakel tussen Kanban-borden, gantt-grafieken en kalenderweergaven om verschillende werkstijlen te ondersteunen.

Actiesjablonen: creëer gestandaardiseerde werkstroomen voor veelvoorkomende creatieve projecten die u met een paar klikken kunt implementeren.

Voordelen en nadelen van Hive

Voordelen:

Combineert solide PM-functies met native redactie in een gestroomlijnd pakket.

Flexibele weergaven passen zich aan verschillende werkstijlen aan.

Functies voor het toewijzen van middelen helpen burn-out bij ontwerpers te voorkomen.

Nadelen:

De functies voor redactie zijn minder geavanceerd dan die van speciale tools en er ontbreken video-annotaties.

Een kleinere gemeenschap van gebruikers betekent minder beschikbare sjablonen

Prijzen van Hive

Free

Starter: $ 1,50/maand/gebruiker

Teams: $ 5/maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Hive-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hive?

Een G2-recensent doet een melding :

Het is sterk geautomatiseerd, wat een geweldige werkstroom bevordert door het automatisch toewijzen van taken en projectsjablonen, wat de productiviteit ten goede komt. Het zorgt voor uitstekende teamsamenwerking door middel van realtime chatberichten, opmerkingen en nog veel meer.

9. Notion (het meest geschikt voor creatieve operationele teams die briefings, richtlijnen en eenvoudige feedback in één werkruimte beheren)

via Notion

Voor teams die documentatie als onderdeel van het creatieve proces beschouwen, biedt Notion een zeer aanpasbare werkruimte om briefings, merksystemen, campagneplannen en projecttrackers met elkaar te verbinden.

U kunt relationele databases bouwen die uw exacte werkstroom weerspiegelen, gerelateerde projecten koppelen en bestanden in pagina's insluiten voor contextuele opmerkingen. Hoewel het geen geavanceerde annotatietools biedt, onderscheidt het zich door het organiseren van kennis en uitvoering in één gestructureerde omgeving.

De beste functies van Notion

Flexibele databases: bouw aangepaste projecttrackers met eigenschappen die zijn afgestemd op creatieve werkstroomen, zoals het type asset of de status van de beoordeling.

Notion AI: Genereer creatieve briefings, vat aantekeningen van vergaderingen samen en stel projectdocumentatie op met behulp van AI.

Wiki-achtige kennisbanken: maak onderling verbonden documentatie voor merkrichtlijnen en werkstroom.

Voordelen en nadelen van Notion

Voordelen:

Dankzij de extreme flexibiliteit kunt u precies de werkruimte creëren die u nodig hebt.

Sterke documentatie- en kennisbeheerfuncties

Nadelen:

Geen native functie voor redactie of annotatie; u hebt tools van derden nodig.

Steile leercurve voor complexe werkruimte-installaties

De prestaties kunnen vertragen bij zeer grote databases.

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12 per gebruiker per maand

Business : $ 24/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een gebruiker op Capterra deelt:

Ik heb campagne-ideeën, client-antekeningen en schema's op één plek kunnen opslaan, waardoor spreadsheets en last-minute verwarring zijn verdwenen... Ik vind het jammer dat ingewikkelde pagina's beginners kunnen afschrikken en dat onboarding meer discussie vereist in vergelijking met minder ingewikkelde tools.

10. ProofHub (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan projectmanagement tegen een vast tarief met geïntegreerde bestandsproefdrukken en goedkeuringen)

via ProofHub

Kostenbeheersing kan net zo goed als functies de vorm van uw softwarebeslissingen bepalen. Dankzij de vaste prijs van ProofHub hoeft u zich geen zorgen te maken over schaalbaarheid per gebruiker, waardoor uw budgettering voorspelbaarder wordt naarmate uw team groeit.

U kunt afbeeldingen en pdf's uploaden voor markeringen, discussies over elk item beheren en goedkeuringen bijhouden binnen hetzelfde systeem. Het is geschikt voor teams die eenvoudig toezicht op projecten willen houden met ingebouwde functies voor redactie, zonder de complexiteit van configuraties op niveau van een onderneming.

De beste functies van ProofHub

Online redactie-instrument: upload afbeeldingen en pdf's voor beoordeling met markeertools die opmerkingen op de exacte locatie plaatsen waarnaar ze verwijzen als bijlagen.

Discussiethreads: Houd feedbackgesprekken overzichtelijk binnen de context van specifieke bestanden of taken.

Schaalbare teamtoegang: voeg teamleden toe naarmate uw organisatie groeit, zonder dat de werkstroom wordt verstoord.

Voor- en nadelen van ProofHub

Voordelen:

Een eenvoudige prijsstructuur werkt goed voor teams van verschillende groottes.

Ingebouwde functies voor redactie voorzien in basisbehoeften op het gebied van annotaties.

De gebruiksvriendelijke interface verkort de onboarding-tijd voor gebruikers.

Nadelen:

Redactie-functies zijn minder geavanceerd dan speciale tools en bieden geen video-annotaties.

Minder integraties met ontwerptools in vergelijking met grotere platforms

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $ 50/maand

Ultieme controle: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProofHub?

Een G2-recensent maakt een aantekening:

Vóór ProofHub was belangrijke informatie verspreid over e-mails en chats. Nu is alles gecentraliseerd, doorzoekbaar en gemakkelijk toegankelijk wanneer dat nodig is.

Stop met het achterhalen van feedback en begin slim te creëren ✨

Uiteindelijk hebben creatieve teams geen behoefte aan meer functies voor projectmanagement of redactie. In plaats daarvan hebt u een alles-in-één werkplektool nodig die u helpt taken te organiseren en feedback zichtbaar en bruikbaar houdt.

Kijk bij het bekijken van de opties op deze lijst niet alleen naar de functies. Stel uzelf de vraag:

Zal dit de wrijving verminderen?

Zal dit goedkeuringen versnellen?

Helpt dit mijn team om in de werkstroom te blijven in plaats van vast te zitten in een feedbacklimbo?

En als je een platform wilt dat taken, tijdlijnen, opmerkingen, goedkeuringen en creatieve proefdrukken samenbrengt in één verbonden werkruimte, dan is ClickUp precies wat je zoekt.

Je kunt ontwerpen rechtstreeks aan taken koppelen, feedback verzamelen over de exacte versie die wordt beoordeeld, duidelijke goedkeuringsfasen toewijzen en zien wie dingen ophoudt zonder ongemakkelijke follow-ups. Het resultaat is dat je team niet meer hoeft te zoeken naar updates in verschillende tools, maar in één gedeelde ruimte werkt waar alles zichtbaar en controleerbaar is en waar vooruitgang wordt geboekt.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Redactie is de volledige werkstroom voor beoordeling en goedkeuring, terwijl annoteren het specifiek markeren van een bestand met opmerkingen is.

Goedkeuringswerkstroom automatiseert het doorsturen van assets door beoordelingsfasen, waardoor handmatige overdrachten overbodig worden en feedback eerder in het proces wordt opgepikt.

Voor veel teams is de ingebouwde redactie voldoende. Teams met complexe compliance-eisen of grote video-behoeften kunnen echter nog steeds profiteren van een speciale tool die is geïntegreerd in hun PM-platform.

Redactie-functies centraliseren feedback van klanten direct op creatieve assets, waardoor verwarring door verspreide e-mailthreads wordt voorkomen en feedback aan de juiste bestandsversie wordt gekoppeld.