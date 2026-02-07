Top 10 Cluely-alternatieven voor AI-inzichten en contentanalyse

Cluely is ontwikkeld voor een heel specifiek moment: u bent in een live gesprek en u wilt realtime antwoorden en AI-antekeningen, zonder dat er een zichtbare AI-vergaderassistentbot aan het gesprek wordt toegevoegd.

Dat werkt voor sommige verkoopgesprekken en algemene vergaderingen. Maar als u deel uitmaakt van een marketing-, GTM- (Go-To-Market) of inzichtenteam, begint het echte probleem na het gesprek.

U hebt behoefte aan betrouwbare antwoorden, doorzoekbare aantekeningen die u kunt citeren en onderzoek dat kan worden omgezet in briefings en follow-up-e-mails.

In deze gids worden de beste alternatieven voor Cluely vergeleken die betere AI-functies bieden voor inzichten en content, en die doorgaans beter geschikt zijn voor onderzoeks- en marketingteams.

De 10 beste alternatieven voor Cluely in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste alternatieven voor Cluely, zodat u de juiste tool voor uw werkstroom kunt kiezen voordat u zich verdiept in de gedetailleerde beoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Zet inzichten uit vergaderingen om in door onderzoek ondersteund GTM-werk in één geconvergeerde werkruimte. AI-samenvattingen en volgende stappen, levende briefings en wiki's, chat gekoppeld aan werk, taken gekoppeld aan beslissingen, zoeken in meerdere werkruimten Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Notion AI Lichtgewicht onderzoek en schrijven binnen een kennishub Samenvattingen en herschrijvingen in documenten, Q&A in uw werkruimte, automatisch invullen van databases, snelle concepten voor briefings en pagina's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker. Airtable AI AI-hulp bij gestructureerde campagne- en onderzoeksgegevens AI-velden voor consistente output, extractie van aantekeningen naar gestructureerde records, herhaalbare werkstroom voor onderzoek Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per maand per gebruiker. Claude 3. 5 Sonnet Langdurige redeneringen, analyses en schrijfstijl Samenvattingen met een lange context, gestructureerde analyse van rommelige bronnen, sterk schrijfwerk en synthese voor briefings. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker. ChatGPT (GPT-5. 1) Snelle ideevorming, herschrijven en ondersteunen bij onderzoek Briefs en gespreksonderwerpen, vervolgvragen, content-variaties, meertalige herschrijvingen, gestructureerde outputs zoals FAQ's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker. Jasper Marketingcontent in huisstijl op grote schaal Stemcontrole voor merken, genereren van campagneteksten, werkstroom voor beoordeling en goedkeuring, herschrijven voor duidelijkheid en conversie. Betaalde abonnementen vanaf $ 69 per maand per gebruiker Surfer AI SEO-gestuurde contentanalyse en -optimalisatie SERP-gebaseerde richtlijnen, outline builder, optimalisatiecontroles, Google Documenten-werkstroom, content gap coverage Betaalde abonnementen vanaf $ 59 per maand per gebruiker Writer. com Contentbeheer op niveau van de onderneming en merkconsistente output Handhaving van merkregels, kennisbasis, gereguleerde werkstroom voor teams, beheerder- en veiligheidscontroles Aangepaste prijzen Copy. ai GTM-werkstroomen voor sales- en marketingcontent Herhaalbare GTM-werkstroomen, gestructureerde briefings op basis van rommelige aantekeningen, consistente outputs voor marketing- en saleteams Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand per gebruiker Perplexity AI Onderzoek met citaten en korte samenvattingen Webonderzoek met geciteerde antwoorden, snelle claimcontroles na telefoongesprekken, overzichtelijke resultaten die u in briefings kunt plakken. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Cluely?

Als u alternatieven voor Cluely evalueert, beslis dan of u een AI-assistent voor vergaderingen nodig hebt voor live gesprekken of een systeem dat inzichten omzet in werk.

Zoek naar:

Sterke antwoordkwaliteit met bronnen en contextbewuste prompts (zodat uw 'inzichten' geen giswerk worden)

Doorzoekbare aantekeningen plus realtime transcriptie die u kunt hergebruiken in presentaties, documenten en lanceringsplannen.

Duidelijk standpunt over transparantie en gegevensprivacy

Ondersteuning voor meerdere platforms in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Een pad van gespreksonderwerpen naar Taaken met eigenaren, deadlines, vervolgvragen en vervolge-mails.

Functies zoals detectie van schermdeling en schermopname

Volledig transparante prijzen met duidelijke starters- en pro-abonnementen. Live ondersteuning en realtime begeleidingsfuncties zouden geweldige extra's zijn.

De 10 beste alternatieven voor Cluely

Als u krachtigere AI-gestuurde research en content intelligence wilt, hebt u meer nodig dan realtime antwoorden tijdens live gesprekken. Met de onderstaande tools kunt u inzichten vastleggen en omzetten in werk dat uw team kan hergebruiken.

1. ClickUp (het beste om vergaderingsinzichten om te zetten in door onderzoek ondersteund GTM-werk in één geconvergeerde werkruimte)

Creëer, beheer en schaal GTM-inzichten in één samenwerkingsruimte met ClickUp

Elke GTM-beslissing begint met een gesprek, maar de bewijzen blijven zelden op één plek. U verlaat een Google Meet, iemand plaatst AI-antekeningen in een document en de 'definitieve' gespreksonderwerpen staan in een chatthread.

Tegen de tijd dat u een briefing of een lanceringsverhaal moet schrijven, bent u op zoek naar context in meerdere tools. Dat is werkversnippering, wanneer elke stap van uw onderzoek en werkstroom in een andere app plaatsvindt. Het vertraagt beoordelingen en maakt het moeilijker om aan te tonen waar inzichten vandaan komen.

Voeg daar nu nog eens losstaande AI-tools en een standalone AI-assistent voor vergaderingen aan toe. Dat is AI-wildgroei , en die levert vaak resultaten op die op dat moment snel lijken, maar later moeilijk te vertrouwen zijn.

Met ClickUp voor marketingteams krijgt u een geconvergeerde AI-werkruimte die onderzoek, documenten, samenwerking en uitvoering op één plek samenbrengt. U legt vast wat er is gezegd, traceert de bron achter belangrijke beweringen en zet inzichten om in werk dat uw team kan beoordelen en verzenden zonder de context helemaal opnieuw op te bouwen.

Zet notities van vergaderingen om in bruikbare GTM-inzichten

Leg het gesprek vast en zet het vervolgens om in aantekeningen en volgende stappen met ClickUp Brain

U beëindigt een telefoongesprek en dezelfde vraag verschijnt in uw inbox. Wat hebben we besloten en wat gebeurt er nu? ClickUp Brain kan een telefoongesprek omzetten in een doorzoekbaar transcript, een samenvatting en een duidelijke lijst met volgende stappen, zodat u de opname niet opnieuw hoeft af te spelen.

Ga vervolgens van aantekeningen naar actie zonder het spoor bij te verliezen. Stel een korte briefing op, maak follow-up-e-mails en zet gespreksonderwerpen om in traceerbaar werk. Zo vermindert u de werkdruk en blijft u gefocust op de kwaliteit van de antwoorden.

📽️ Bekijk een video: Als u aantekeningen van vergaderingen wilt die na het gesprek daadwerkelijk bruikbaar zijn, bekijk dan deze korte video waarin wordt gedemonstreerd hoe ClickUp AI Notetaker en ClickUp Brain beslissingen en actiepunten in al uw vergaderingen vastleggen.

💡 Pro-tip: Maak van elke samenvatting na een gesprek een GTM-briefing met ClickUp Super Agents. Creëer aanpasbare AI-agenten die verschillende taken kunnen uitvoeren met ClickUp Super Agents*. In plaats van AI-antekeningen in een document te laten staan dat niemand ooit nog bekijkt, kunt u een speciale ClickUp Super Agent instellen voor GTM-opvolging. ClickUp Super Agents kunnen onderzoek doen, suggesties doen en zelfs uw team waarschuwen wanneer projecten achterlopen, zodat uw vergaderverslagen worden omgezet in werk dat klaar is voor beoordeling, en geen losse eindjes blijven. Maak een 'GTM-samenvatting' Super Agent die transcripties en aantekeningen omzet in een korte samenvatting met beslissingen, risico's, vervolgvragen en gespreksonderwerpen.

Laat het follow-up-e-mails opstellen en deel een duidelijke samenvatting in Chat, zodat belanghebbenden het 'wat' en 'waarom' begrijpen zonder nog een vergadering te hoeven houden.

Vraag het om taken aan te maken op basis van de samenvatting, eigenaren toe te wijzen en achterstanden te markeren, zodat het team gefocust blijft op de uitvoering.

Beveilig de toegang door de agent alleen toestemming te geven voor de juiste documenten, taken en ruimtes, zodat de gegevensprivacy gewaarborgd blijft.

Gebruik ClickUp AI om u te helpen bij het schrijven van instructies voor agenten, zodat prompts consistent en contextbewust blijven in alle projecten.

Maak beoordelingsklare briefings en kennishubs

Documenteer uw onderzoek, stem belanghebbenden op elkaar af en houd beslissingen gemakkelijk terug te vinden met ClickUp Docs

Een assistent voor vergaderingen kan u AI-aantekeningen geven, maar uw team heeft nog steeds een plek nodig om deze te valideren en opnieuw te gebruiken. Met ClickUp Docs kunt u levendige briefings, wiki's en kennisbanken samenstellen, zodat uw onderzoek na het gesprek niet verloren gaat.

U kunt in realtime samenwerken, teamgenoten taggen in opmerkingen en actiepunten rechtstreeks in het document toewijzen, zodat beoordelingen niet blijven steken in chatthreads.

Wanneer u werk buiten uw team wilt delen, kunt u toestemming instellen en bepalen wie specifieke documenten en pagina's kan bekijken of bewerken.

Houd feedback van belanghebbenden gekoppeld aan het werk

Stuur uw team een bericht en zet beslissingen om in actie met ClickUp Chat

Wanneer uw vergaderassistent aantekeningen op één plek achterlaat en uw team deze op een andere plek bespreekt, bent u meer tijd kwijt met het achterhalen van de context dan met het voortzetten van uw werk.

ClickUp Chat houdt uw gesprekken verbonden met het werk, zodat u ideeën kunt bespreken in kanalen of DM's, of in verbonden taken, zonder van tool te hoeven wisselen.

Zodra een beslissing wordt omgezet in werk, kunt u met één klik een Taak aanmaken op basis van een bericht, zodat de eigenaars en de volgende stappen duidelijk zijn.

💡 Pro-tip: zet ClickUp-chatten-beslissingen om in directe, deelbare GTM-samenvattingen met ClickUp Brain Zet al uw chats om in bruikbare items voor betere resultaten met ClickUp Brain Wanneer feedback en beslissingen plaatsvinden binnen ClickUp Chat, is het volgende risico eenvoudig. Iemand mist de thread en u herhaalt hetzelfde gesprek in een andere vergadering. Gebruik ClickUp Brain om het momentum vast te houden zonder mensen te overspoelen met schermafbeeldingen of lange samenvattingen. Genereer een overzichtelijke samenvatting van de chatthread, zodat belanghebbenden binnen enkele seconden weten wat er is besproken en waarom.

Haal beslissingen, eigenaars en volgende stappen naar voren, zodat uw team sneller van praten naar uitvoeren kan gaan.

Stel vervolgberichten op die u weer in ClickUp Chat kunt plakken, zodat het hele team op één plek op één lijn blijft.

Met ClickUp-taaken kunt u actiepunten vastleggen met eigenaren, deadlines en statussen, zodat de output van uw vergaderassistent niet blijft steken als AI-aantekeningen.

💡 Pro-tip: maak van ClickUp-taken een altijd bijgewerkt GTM-commandocentrum met ClickUp Brain MAX Zet ClickUp-taakupdates om in deelbare GTM-samenvattingen met ClickUp Brain MAX Zodra uw team de belangrijkste punten uit vergaderingen omzet in ClickUp-taken, is de volgende uitdaging om op één lijn te blijven wanneer prioriteiten verschuiven. ClickUp Brain MAX helpt u om de uitvoering verbonden te houden met de oorspronkelijke context, zonder dat u updates in verschillende tools hoeft bij te houden. Leg voortgang sneller vast met Talk to Text : Geef na een telefoongesprek of interne stand-up een korte update, zoals 'Blocker, volgende stap, eigenaar, deadline'. ClickUp Brain MAX zet dit om in een overzichtelijke update van de Taak, zodat uw team momentum behoudt zonder lange aantekeningen te hoeven typen. Geef na een telefoongesprek of interne stand-up een korte update, zoals 'Blocker, volgende stap, eigenaar, deadline'. ClickUp Brain MAX zet dit om in een overzichtelijke update van de Taak, zodat uw team momentum behoudt zonder lange aantekeningen te hoeven typen.

Stel vragen over uw takenstroom: stel ClickUp Brain MAX vragen als "Welke taken lopen deze week risico en waarom?" of "Vat alle openstaande items samen die verband houden met het lanceringsverhaal." Zo krijgt u realtime duidelijkheid zonder elke lijst te hoeven scannen.

Ontdek de reden achter een taak met ClickUp's Enterprise Search : Als iemand vraagt: "Waarom doen we dit?", gebruik dan ClickUp Enterprise Search om de oorspronkelijke beslissing, aantekening van de vergadering of het document dat de taak heeft gecreëerd op te zoeken. Dat versnelt beoordelingen en beschermt professionele gesprekken tegen giswerk. Als iemand vraagt: "Waarom doen we dit?", gebruik dan ClickUp Enterprise Search om de oorspronkelijke beslissing, aantekening van de vergadering of het document dat de taak heeft gecreëerd op te zoeken. Dat versnelt beoordelingen en beschermt professionele gesprekken tegen giswerk.

Kies het juiste model voor de output die u nodig hebt: wissel van model op basis van de taak. Gebruik het ene model voor heldere samenvattingen van de status, het andere voor diepgaandere analyses en weer een ander voor het herschrijven van updates voor belanghebbenden, zodat elke taakupdate wordt omgezet in een deelbare GTM-samenvatting.

De beste functies van ClickUp

Leg campagneverzoeken, onderzoeksinput en feedback van belanghebbenden vast met ClickUp Formulieren en zet verzendingen vervolgens om in bruikbare taken in plaats van details te kopiëren en plakken in meerdere tools.

Breng positionering, berichtgeving en lanceringsplannen visueel in kaart in ClickUp Whiteboards en zet ideeën vervolgens om in taken en documenten, zodat de planning niet in de brainstormfase blijft steken.

Stuur briefings en follow-ups na telefoongesprekken automatisch door met ClickUp automatiseringen , inclusief de AI Automation Builder die triggers en acties kan genereren op basis van een eenvoudig verzoek.

Versnel creatieve beoordelingen en beoordelingen van assets met ClickUp Redactie , waarmee u aantekeningen kunt maken bij afbeeldingen, video's en pdf's en rechtstreeks op het bestand opmerkingen kunt plaatsen.

Limieten van ClickUp

Houd er rekening mee dat er in het begin een leercurve is, omdat het platform veel functies heeft.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7 / 5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6 / 5 (meer dan 4600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2 -recensent deelde:

“Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de flexibiliteit en het brede bereik aan functies waarmee we taken, projecten en documentatie op één plek kunnen beheren. Het is gemakkelijk om mee te beginnen, zeer aanpasbaar, integreert goed met andere tools en is iets wat we dagelijks gebruiken om teams op één lijn te houden en hun productiviteit te verhogen. ”

“Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de flexibiliteit en het brede bereik aan functies waarmee we taken, projecten en documentatie op één plek kunnen beheren. Het is gemakkelijk om mee te beginnen, zeer aanpasbaar, integreert goed met andere tools en is iets wat we dagelijks gebruiken om teams op één lijn te houden en hun productiviteit te verhogen. ”

2. Notion AI (het beste voor het omzetten van verspreid onderzoek in gestructureerde contenthubs)

Via Notion AI

Als het grootste probleem van uw team is dat "we wel AI-antekeningen hebben, maar niemand ze later kan terugvinden", dan is Notion AI een praktische keuze.

De AI Meeting Notes-werkstroom legt vergaderingen vast en genereert direct na afloop van het gesprek een samenvatting. Ook worden transcripties, beslissingen en actiepunten opgeslagen in uw werkruimte, zodat ze doorzoekbare notities blijven in plaats van verspreide aantekeningen.

Voor marketing- en onderzoeksteams is dat handig wanneer u informatie verzamelt uit interviews met belanghebbenden, telefoongesprekken met klanten en interne synchronisaties. U kunt onderzoeksfragmenten, gespreksonderwerpen en concepten naast het bronmateriaal bewaren en deze hergebruiken in briefings.

De beste functies van Notion AI

Vat lange pagina's samen en zet ruwe AI-antekeningen om in duidelijke conclusies.

Stel marketingcontent op en herschrijf deze rechtstreeks in documenten en wiki's.

Vul databases automatisch in en haal gestructureerde velden uit ongestructureerde tekst.

Beantwoord vragen met behulp van context uit uw Notion-werkruimte.

Vertaal en pas de toon aan voor internationale teams wanneer dat nodig is.

Beperkingen van Notion AI

Besteedt tijd aan installatie en beheer omdat een hoge mate van aangepastheid teams kan vertragen

Loopt tegen prestatieverlies aan in grotere werkruimten en zware databases

Beperkingen van het Free-abonnement, zoals kleinere limieten voor het uploaden van bestanden

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Notion AI

Een Redditor zei:

"Ik denk dat de AI-tool van Notion het waard is om te verkennen en een tijdje te gebruiken om te zien of het nuttig voor je kan zijn."

"Ik denk dat de AI-tool van Notion het waard is om te verkennen en een tijdje te gebruiken om te zien of het nuttig voor je kan zijn. "

3. Airtable AI (het beste voor het omzetten van onderzoeksinput in gestructureerde datasets en herhaalbare GTM-werkstroomen)

Via Airtable AI

Airtable AI is zinvol wanneer uw team al werkt met gestructureerde gegevens: lanceringstrackers, concurrentiematrices, campagnekalenders en onderzoeksopslagplaatsen.

In plaats van AI als een apart chatvenster te behandelen, voegt Airtable AI toe aan het systeem dat u al gebruikt. U kunt Airtable AI gebruiken om content in velden te genereren of te analyseren en rommelige invoer te standaardiseren, zodat rapportages consistent blijven.

Waar het zich onderscheidt voor GTM-teams is het opbouwen van werkstroomen. Airtable's Omni is gepositioneerd als een conversatiebouwer die u kan helpen bij het maken van tabellen en automatiseringen door te beschrijven wat u nodig hebt. Dit is handig wanneer u herhaalbare content en onderzoekswerkstroomen wilt opschalen binnen een teamplan.

De beste functies van Airtable AI

Vat tekst samen en haal inzichten uit onderzoeksgegevens binnen Airtable.

Gebruik een AI-veld om consistente, op tekst gebaseerde AI-outputs binnen werkstroomen uit te voeren.

Bouw AI-aangedreven apps en werkstroomen met behulp van de AI-mogelijkheden van Airtable.

Standaardiseer het taggen en analyseren van feedback voor GTM- en contentteams.

Beperkingen van Airtable AI

U moet tijd besteden aan het ontwerpen van de juiste basisstructuur voordat de werkstroom soepel verlopen.

De kosten stijgen naarmate uw team groeit en meer editors toegang nodig hebben.

Er is een leercurve als uw team gewend is aan eenvoudige documenten in plaats van databases.

Prijzen van Airtable AI

Free

Team: $ 24/maand per gebruiker

Business: $ 54/maand per gebruiker

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Airtable AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 3.100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Airtable AI

Een recensent van Capterra zei :

"Airtable is een zeer waardevolle tool voor het organiseren van gegevens, het beheren van producten en het stroomlijnen van werkstroomen in verschillende sectoren en gebruikssituaties. Het maakt gebruik van samenwerkingsfuncties, integratiemogelijkheden, automatiseringsmogelijkheden, mobiele toegankelijkheid en een ondersteunende community en bronnen."

"Airtable is een zeer waardevolle tool voor het organiseren van gegevens, het beheren van producten en het stroomlijnen van werkstroomen in verschillende sectoren en gebruikssituaties. Het maakt gebruik van samenwerkingsfuncties, integratiemogelijkheden, automatiseringsmogelijkheden, mobiele toegankelijkheid en een ondersteunende community en bronnen."

4. Claude 3. 5 Sonnet (het beste voor het samenvatten van langdurig onderzoek tot duidelijke GTM-inzichten)

Claude 3. 5 Sonnet is een sterke optie wanneer u te maken hebt met lange, rommelige inputs en helder moet denken. Voor productmarketeers en analisten betekent dat vaak dat ze interviewtranscripties, productdocumenten en marktonderzoek moeten combineren tot één verhaal met duidelijke beweringen en ondersteunende details.

Anthropic positioneert Claude 3. 5 Sonnet ook als sterk in visueel redeneren, waaronder het interpreteren van grafieken en diagrammen en het extraheren van tekst uit onvolmaakte afbeeldingen. Dit is handig wanneer rapporten als schermafbeeldingen of pdf's worden aangeleverd.

Claude is echter geen AI-vergaderassistent in de zin van 'deelnemen aan uw Google Meet'. Het is beter als analyselaag die u na gesprekken gebruikt, vooral wanneer u contextbewuste prompts en meer doordachte redeneringen wilt in grote contextvensters.

Claude 3. 5 Sonnet beste functies

Vat lange onderzoeksinputs samen en zet ruwe aantekeningen om in beoordelingsklare conclusies.

Verwerk grote contextvensters voor synthese van meerdere brondocumenten

Ondersteun gestructureerde analyse voor werkstroomen zoals concurrentieoverzichten en berichtentests.

Bied API-toegang met gepubliceerde tokengebaseerde prijzen voor voorspelbare gebruiksplanning.

Claude 3. 5 Limieten van Sonnet

U moet uw eigen transcriptie of aantekeningen meenemen, aangezien het geen vergaderrecorder is.

Bereikt gebruikslimieten bij lichtere abonnementen wanneer u frequente, zware werkstroomen uitvoert.

Voelt soms voorzichtig of langdradig aan, gebaseerd op recensies van gebruikers

Claude 3. 5 Sonnet-prijzen

Free

Pro: $ 20/maand per gebruiker

Max: Vanaf $ 100/maand per gebruiker

Team: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Claude 3. 5 Sonnet-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Claude 3. 5 Sonnet

Een Redditor zei:

“Claude 3. 5 Sonnet heeft indruk op me gemaakt met zijn codeervaardigheden, nauwkeurige samenvattingen en natuurlijke communicatiestijl.”

“Claude 3. 5 Sonnet heeft indruk op me gemaakt met zijn codeervaardigheden, nauwkeurige samenvattingen en natuurlijke communicatiestijl. ”

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Het beste voor snelle concepten, synthese en besluitvaardige samenvattingen van rommelige invoer)

ChatGPT is de 'alles-in-één'-keuze voor GTM-werk: berichteniteraties, concurrentievergelijkingen, veelgestelde vragen bij lanceringen, vervolgvragen en herschrijvingen in dezelfde toon.

OpenAI stelt GPT-5. 1 voor als een vlaggenschipmodel met configureerbare redeneringen, dat goed in kaart brengt hoe marketingteams werken: soms wil je snelle opties, en soms wil je een zorgvuldiger overzicht met sterkere logica.

Het wordt ook vaak gebruikt voor het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Als u een manager bent die kandidaten coacht of een kandidaat die proefsollicitatiegesprekken voert, kunt u oefenen met gedragsgerichte vragen, technische sollicitatiegesprekken, coderingstests of zelfs datawetenschappelijke casusvragen.

De beste functies van ChatGPT

Vat lange transcripties samen en zet verspreide aantekeningen om in duidelijke conclusies.

Ontwerp berichtenkaders, lanceer briefings en verhalen die klaar zijn voor belanghebbenden.

Genereer lijsten met vragen voor onderzoekgesprekken en stel scherpere vervolgvragen.

Herschrijf teksten voor toon, duidelijkheid en regionale varianten in meerdere talen.

Creëer gestructureerde outputs zoals FAQ's, battlecards en concurrentievergelijkingen.

Beperkingen van ChatGPT

Vereist sterke prompts en schone broninput om de kwaliteit van de antwoorden te waarborgen.

Produceert soms betrouwbare fouten, dus u hebt nog steeds menselijke controle en feitencontrole nodig.

Voelt minder geïntegreerd als uw proces afhankelijk is van een assistent voor vergaderingen die automatisch context vastlegt in uw werkstroom.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus : $ 20/maand per gebruiker

Pro : $ 200/maand per gebruiker

Business : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ChatGPT

Een Redditor zei:

"Ik zou voor GPT 5. 1 pro gaan, want dat is echt heel goed... Ik gebruik 5. 1 Pro non-stop op meerdere tabbladen, en ook 5. 1 thinking high voor andere taken parallel, en ik heb nog nooit een limiet bereikt."

"Ik zou voor GPT 5. 1 pro gaan, want dat is echt heel goed... Ik gebruik 5. 1 Pro non-stop op meerdere tabbladen, en ook 5. 1 thinking high voor andere taken parallel, en ik heb nog nooit een limiet bereikt."

6. Jasper (het beste voor merkgerichte content die consistent blijft in alle campagnes)

Jasper is ontwikkeld om een bekend marketingprobleem op te lossen: u hebt veel content nodig en die content moet altijd in lijn zijn met uw merk. Jasper richt zich sterk op brand voice-controles en doelgroepspecifieke berichten, zodat teams campagne-assets kunnen genereren zonder dat elk concept een andere toon krijgt.

Voor GTM-teams is het handig wanneer u varianten produceert voor verschillende kanalen (e-mail, landingspagina's, betaald, sociaal) en u consistentie en snelheid wilt.

Jasper richt zijn platform ook op werkstroomen en agenten, wat geschikt is voor teams die herhaalbare contentproductie willen standaardiseren, en niet alleen eenmalige teksten willen genereren.

De beste functies van Jasper

Genereer marketingontwerpen voor advertenties, landingspagina's en e-mails op basis van ruwe input.

Houd uw stem consistent met behulp van merk- en stijlcontroles

Herschrijf teksten voor meer duidelijkheid, een betere toon en een grotere focus op conversie.

Ondersteun werkstroomen voor beoordeling en goedkeuring

Beperkingen van Jasper

Voelt duur aan in vergelijking met algemene AI-tools voor kleinere teams.

Vereist governance om de output voor alle gebruikers consistent te houden.

Er is nog steeds menselijke beoordeling nodig voor feitelijke beweringen en nuances over de positie.

Prijzen van Jasper

Pro: $ 69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Jasper-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Jasper

Een recensent van Capterra zei:

"Je kunt Jasper gebruiken om te brainstormen, ideeën te herformuleren, gedachten te ordenen en veel sneller te schrijven dan wanneer je helemaal vanaf nul zou beginnen. Over het algemeen heeft het gezorgd voor tastbare efficiëntieverbeteringen voor zowel individuen als teams, en we zijn erg blij met de voortdurende verbeteringen aan het platform!"

"Je kunt Jasper gebruiken om te brainstormen, ideeën te herformuleren, gedachten te ordenen en veel sneller te schrijven dan wanneer je helemaal vanaf nul zou beginnen. Over het algemeen heeft het gezorgd voor tastbare efficiëntieverbeteringen voor zowel individuen als teams, en we zijn erg blij met de voortdurende verbeteringen aan het platform!"

7. Surfer AI (het beste voor SEO-gestuurde contentanalyse en -optimalisatie)

Via Surfer AI

Als uw team veel content publiceert, is het moeilijkste deel meestal het schrijven van iets dat aansluit bij de zoekintentie, het onderwerp goed behandelt en geen termen mist die Google verwacht. Surfer AI is speciaal voor die werkstroom ontwikkeld.

U begint met een trefwoord en Surfer AI genereert een concept op basis van SERP-gestuurde richtlijnen. Vervolgens verfijnt u dit in de Content Editor van Surfer zodat de pagina in overeenstemming blijft met de aanbevelingen op de pagina.

Voor GTM- en productmarketingteams werkt Surfer AI het beste wanneer u al weet wat u wilt publiceren (lanceringspagina's, vergelijkingsposts, BOFU-blogs) en u wilt dat de SEO-laag deel uitmaakt van het schrijfproces, en geen aparte stap is.

De beste functies van Surfer AI

Genereer overzichten met de Outline Builder voor snellere conceptplanning.

Optimaliseer concepten met behulp van contentrichtlijnen die zijn gekoppeld aan Google en AI-zichtbaarheid.

Behoud merkconsistentie met sjablonen en aangepaste spraakopties.

Werk samen met uw team op één platform en maak verbinding met Google Documenten.

Beperkingen van Surfer AI

Vereist een sterke installatie en kennis van SEO om consistente resultaten op schaal te behalen.

Het voelt duur aan als je van een gratis abonnement overstapt naar een betaald abonnement voor intensiever gebruik.

Produceert resultaten die nog steeds door mensen moeten worden gecontroleerd, vooral wanneer feiten en referenties van belang zijn.

Prijzen van Surfer AI

Ontdekking: $59/maand per gebruiker

Standaard: $ 119/maand voor 3 gebruikers

Pro: $ 219/maand voor 5 gebruikers

Gemoedsrust: $ 359/maand voor 10 gebruikers

Enterprise: Vanaf $ 999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Surfer AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 530 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 420 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Surfer AI

Een recensent van Capterra zei:

“Surfer is een geweldige holistische SEO-tool... Surfer is mijn favoriete tool voor entiteitsoptimalisatie. Maar naast entiteitsoptimalisatie zijn ook de tool voor zoekwoordonderzoek, het aanmaken van thematische kaarten en audits even krachtig.”

“Surfer is een geweldige holistische SEO-tool... Surfer is mijn favoriete tool voor entiteitsoptimalisatie. Maar naast entiteitsoptimalisatie zijn ook de tool voor zoekwoordonderzoek, het aanmaken van thematische kaarten en audits even krachtig.”

8. Writer. com (het beste voor contentbeheer op niveau van de onderneming en merkconsistente output)

Wanneer meerdere teams content leveren, bestaat het risico dat er verkeerde terminologie en onbedoelde schendingen van het beleid in de klantgerichte assets terechtkomen.

Writer.com heeft een positie als een AI-platform voor ondernemingen dat governance en merkcontrole centraal stelt, met zaken als merk- en stemprofielen en toezicht voor beheerders van teams.

Writer maakt ook gebruik van 'gebruik je goedgekeurde kennis' als een manier om verzonnen antwoorden te verminderen. Hun Knowledge Graph ondersteunt retrieval-augmented generation, zodat teams hun output kunnen baseren op interne bronnen en kunnen blijven schrijven in overeenstemming met wat het bedrijf heeft goedgekeurd.

Als u belang hecht aan gegevensprivacy, controleerbaarheid en consistente berichtgeving op grote contentplatforms, dan is Writer daar precies voor gemaakt.

Writer. com beste functies

Handhaaf de regels voor merkstem en -stijl, zodat de content consistent blijft binnen alle teams.

Grondige output met Knowledge Graph voor betere traceerbaarheid en minder fouten

Bouw herhaalbare werkstroomen met agents en playbooks voor veelvoorkomende GTM-taken.

Ondersteun de veiligheid van de onderneming en beheerderscontroles voor gecontroleerde implementatie

Limieten van Writer.com

Voelt zwaar voor kleinere teams die alleen snelle concepten nodig hebben.

Vereist werk aan de installatie om merkcontroles en kennisbasis goed te krijgen.

Afhankelijk van uw interne input om een hoge kwaliteit van de antwoorden te behouden

Prijzen van Writer.com

Starter: gratis proefversie; aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Writer. com beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Writer.com

Een G2-recensent zei:

“Ik waardeer het dat Writer.com ervoor zorgt dat al onze geschreven content consistent blijft met onze merkstem. ... het platform maakt het ook gemakkelijker voor teams om samen te werken en werkstroom te beheren, waardoor iedereen op één lijn blijft en zijn productiviteit kan behouden.”

“Ik waardeer het dat Writer.com ervoor zorgt dat al onze geschreven content consistent blijft met onze merkstem. ... het platform maakt het ook gemakkelijker voor teams om samen te werken en werkstroom te beheren, waardoor iedereen op één lijn blijft en zijn productiviteit behoudt.”

9. Copy. ai (het meest geschikt om GTM-werkstroomen om te zetten in herhaalbare onderzoeks-naar-content-outputs)

Als uw GTM-beweging afhankelijk is van snelheid en relevantie, weet u al hoe het werkt: accountonderzoek, contactcontroles, first-touch-berichten, follow-up-e-mails, en dan nog te doen voor het volgende segment.

Copy. ai neemt een positie in als een GTM AI-platform, met use cases zoals "Prospecting Cockpit" die zich richten op accountinformatie en het opstellen van outreach die specifiek is voor de account.

Copy. ai kan ook inzichten uit verkooptranscripten halen voor dealcoaching en prognoses. Het geeft u geen live hints tijdens een gesprek, maar het is beter in het omzetten van die gesprekken in daadwerkelijke verkoopresultaten en georganiseerde teamprocessen.

De beste functies van Copy.ai

Bouw herhaalbare GTM-werkstroomen voor samenvattingen, briefings en contentvariaties.

Zet ongestructureerde aantekeningen om in gestructureerde outputs die gemakkelijker te beoordelen zijn.

Ondersteun marketing- en verkoopwerkstroomen die afhankelijk zijn van consistente gespreksonderwerpen.

Verminder herwerk door de output georganiseerd te houden binnen werkstroomen, in plaats van verspreide concepten.

Beperkingen van Copy.ai

Vereist tijd voor de installatie, zodat de werkstroom aansluit bij het proces van uw team.

Afhankelijk van de kwaliteit van uw bron, dus u moet nog steeds een snelle nauwkeurigheidscontrole uitvoeren.

Wordt duur zodra u overstapt van een gratis abonnement naar een betaald abonnement voor grotere teams.

Prijzen van Copy.ai

Chatten: $ 29/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Copy. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Copy. ai

Een recensent van Capterra zei:

“… Copy. AI ondersteunt verschillende soorten content, van verkoopteksten tot blogposts en digitale advertentieteksten, zodat u altijd het soort content kunt creëren dat uw publiek nodig heeft, ongeacht het type. 3. Eenvoudige integratie met bestaande werkstroomen…”

“… Copy. AI ondersteunt verschillende soorten content, van verkoopteksten tot blogposts en digitale advertentieteksten, zodat u altijd het soort content kunt creëren dat uw publiek nodig heeft, ongeacht het type. 3. Eenvoudige integratie met bestaande werkstroomen…”

10. Perplexity AI (het beste voor onderzoek met citaten die u kunt gebruiken in GTM-werk)

Via Perplexity

Voor productmarketeers en onderzoeksanalisten zijn 'snelle antwoorden' alleen nuttig als je kunt laten zien waar ze vandaan komen.

De kern van Perplexity is verifieerbaar onderzoek: het geeft u antwoorden met bronvermeldingen, plus slimme vervolgvragen, zodat u de analyse verder kunt uitdiepen zonder opnieuw te hoeven beginnen. Dat maakt het zeer geschikt voor concurrentieonderzoek, positioneringswerk en contentbriefs waarvoor bronnen nodig zijn.

Perplexity ondersteunt ook samenwerking via Spaces, waarmee teams zoekopdrachten en threads per project kunnen organiseren, zodat onderzoek niet verloren gaat tussen meerdere tools.

Het kan zoeken op het internet en in interne documenten met toestemming, wat handig is wanneer uw onderzoek zowel openbare bronnen als bedrijfsdocumenten moet omvatten.

De beste functies van Perplexity AI

Geef antwoorden met bronvermeldingen voor snellere verificatie van onderzoek.

Zoek in realtime op internet, zodat uw samenvatting actueel blijft.

Produceer duidelijke, goed geformatteerde outputs die u kunt hergebruiken in briefings en pitches.

Ondersteun diepgaande vervolgvragen zonder de thread opnieuw te starten.

Beperkingen van Perplexity AI

Vereist een aparte vergaderassistent als u tijdens vergaderingen automatisch wilt vastleggen.

Nog steeds een snelle broncontrole nodig wanneer citaten schaars zijn of niet overeenkomen met de bewering

Verhoogt de kosten zodra u overstapt van een gratis abonnement naar een betaald abonnement voor intensiever onderzoek.

Prijzen van Perplexity AI

Free

Pro: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise Pro : $ 40/maand per gebruiker

Enterprise Max: $ 325/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Perplexity AI

Een G2-recensent zei:

“De bronnen zijn betrouwbaar en de informatie is nauwkeurig. Ik gebruik het [Perplexity. AI] dagelijks voor contentmarketing. Het heeft me op veel manieren geholpen. Het schrijven van blogs en artikelen, de tekst en de inhoud zijn eenvoudig.”

“De bronnen zijn betrouwbaar en de informatie is nauwkeurig. Ik gebruik het [Perplexity. AI] dagelijks voor contentmarketing. Het heeft me op veel manieren geholpen. Het schrijven van blogs en artikelen, de tekst en de inhoud zijn eenvoudig.”

Als u nog steeds opties vergelijkt die verder gaan dan de belangrijkste alternatieven voor Cluely, kunnen deze drie tools veelvoorkomende hiaten opvullen zodra het live gesprek is beëindigd.

Ze zijn handig wanneer u duidelijke AI-antekeningen, snellere herinneringen of een meer gestructureerde aanpak voor sollicitatiegesprekken nodig hebt.

fireflies.ai : Een AI-vergaderassistent die uw vergaderingen opneemt en omzet in doorzoekbare transcripties, samenvattingen en actiepunten. Het werkt op verschillende videoplatforms, zoals Google Meet, en bevat een Chrome-extensieoptie waarmee u kunt opnemen en samenvatten zonder een bot aan de vergadering toe te voegen.

Otter.ai : een vergaderassistent die realtime transcripties vastlegt en gestructureerde aantekeningen over de vergaderingen maakt die u snel kunt doorlezen. Het kan automatisch deelnemen aan vergaderingen op Zoom, Microsoft Teams en Google Meet, wat handig is als uw gesprekken van week tot week via verschillende tools plaatsvinden.

Final Round AI : Ontwikkeld voor AI-proefsollicitatiegesprekken en gestructureerde sollicitatiegesprekken, zodat u antwoorden kunt oefenen en de kwaliteit van uw antwoorden kunt verbeteren voordat u belangrijke sollicitatiegesprekken voert. Dit is vooral handig als u wilt oefenen op een manier die dichter bij echte video-gesprekken ligt, en als u zich voorbereidt op coderingssollicitatiegesprekken als onderdeel van uw sollicitatieprocedure.

ClickUp levert de bonnen (en de werkstroom)

Bij het kiezen tussen Cluely-alternatieven gaat het niet alleen om het verkrijgen van realtime antwoorden in live gesprekken via een AI-interviewsidekick. Als u voor verkoopteams koopt, zijn productiviteit en realtime coaching net zo belangrijk als de kwaliteit van de aantekeningen.

Voor marketing- en GTM-teams kunt u het beste tools kiezen met realtime inzichten voor algemene vergaderingen die meer bieden dan alleen interviewachtige vragen.

Zoek naar tools die uw werkstroom op meerdere platforms end-to-end ondersteunen. De ideale tools moeten ook doorzoekbare aantekeningen, AI-aangedreven realtime suggesties en AI-gestimuleerde realtime feedback bevatten.

ClickUp blinkt uit wanneer u één geconvergeerde werkruimte en een AI-assistent wilt om AI-inzichten, documenten, samenwerking en levering met elkaar te verbinden. U kunt:

Vat vergaderingen samen met ClickUp Brain

Documenteer uw gedachten in ClickUp Docs

Vind snel bewijs met ClickUp Enterprise Search

Automatiseer herhaalbare follow-ups met ClickUp Agents

Profiteer van meertalige ondersteuning en AI-verbeterde functies voor het maken van aantekeningen.

