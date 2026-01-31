Ben je een maker of een particulier die geld wil verdienen met AI?

Het goede nieuws is dat dit heel goed mogelijk is, zelfs zonder helemaal vanaf nul te beginnen. Wat je nodig hebt, is een eenvoudige werkstroom en de discipline om consistent te presteren.

McKinsey schat dat generatieve AI jaarlijks 2,6 tot 4,4 biljoen dollar aan waarde kan toevoegen aan tientallen bedrijven. Die waarde komt tot uiting in teams die betalen voor snellere contentcreatie en strakkere bedrijfsvoering wereldwijd. Met AI kun je dat allemaal doen, en nog veel meer.

In deze gids bespreken we hoe je geld kunt verdienen met AI. We bespreken inkomstenstromen die geschikt zijn voor beginners, wat je kunt verkopen en hoe je daar een prijs voor kunt bepalen.

Je leert ook hoe je de juiste AI-tools kiest en veelgemaakte fouten vermijdt. We laten je zien hoe je systemen kunt bouwen die geld blijven opleveren met AI, zelfs als je begint met gratis AI-tools en basiskennis van de techniek.

Hoe je geld kunt verdienen met AI: de beste inkomstenbronnen die werken

Geld verdienen met AI kan eenvoudig zijn. Of je nu codeert, content creëert of automatiseringen ontwerpt met AI, er zijn enorm veel mogelijkheden om hiervan te profiteren. Het enige wat je hoeft te weten, is welke tools je moet gebruiken en hoe je je producten kunt verkopen.

✅ Laten we eens kijken naar enkele waterdichte plannen en processen om geld te verdienen met AI-tools en -diensten:

1) Freelancen met AI (schrijven, ontwerpen, code, automatisering)

Freelancen is de snelste manier om geld te verdienen met AI, omdat je resultaten verkoopt die klanten al begrijpen. Je gebruikt AI-aangedreven tools achter de schermen om sneller te leveren en vervolgens breng je het resultaat in rekening, niet de tool.

Schrijf blogposts, landingspagina's en e-mailreeksen met behulp van met behulp van AI-schrijftools en AI-schrijfassistenten.

Ontwerp thumbnails, advertenties en merkkits met AI-kunstgeneratoren, AI-beeldgeneratoren en door AI gegenereerde kunst.

Maak eenvoudige scripts en integraties met AI-coderingshulpmiddelen om de levering aan klanten te versnellen.

Stel automatiseringen in voor onboarding, follow-ups en rapportage als betaalde AI-diensten.

📌 Voorbeeld: Je verkoopt een 'maandelijks contentpakket' met 4 blogposts + 12 socialemediaposts. Je gebruikt AI-contentgeneratie om sneller te werken, waarna je de content doorvoert, controleert en aanpast zodat deze nog steeds menselijk klinkt.

📖 Lees ook: Hoe je AI kunt gebruiken voor automatisering van taken

2) AI-contentaanmaak (blogs, YouTube, korte video's)

Via Canva

Je kunt het aanmaken van content omzetten in een inkomstenstroom door visuele AI-content te produceren. Kies één niche en publiceer consequent, terwijl je dezelfde ideeën hergebruikt op verschillende kanalen. Zo worden je inspanningen in de loop van de tijd steeds groter.

Maak blogposts sneller met AI-schrijfassistenten en voeg vervolgens echte voorbeelden en originele inzichten toe.

Schrijf scripts en plan YouTube-video's met AI en knip vervolgens clips met behulp van AI-videotools.

Maak sjablonen voor hooks, titels en thumbnails zodat je niet elke week weer vanaf nul hoeft te beginnen.

📌 Voorbeeld: Je beheert een niche-YouTube-kanaal (zoals 'AI voor makelaars'). Eén wekelijkse video wordt een blogpost, een korte e-mail en meerdere korte video's.

📖 Lees ook: Hoe je projectmanagement kunt optimaliseren met automatisering

3) AI-ondersteunde consulting of coaching

Als je expertise hebt op een bepaald gebied (fitness, design, sales, HR, financiën), kun je 'AI + je eigen oordeel' verkopen. Klanten betalen je dan om tools te kiezen, trial-and-error te verminderen en systemen op te zetten die echt werken.

Pakket AI-onboarding met installatie van tools, promptbibliotheken, SOP's en training als AI-adviesdiensten

Bied wekelijkse rapportage en beslissingsondersteuning met behulp van data-analyse, datavisualisatie en voorspellende analyses.

Beveel een praktische AI-oplossing aan voor één werkstroom (lead triage, FAQ-ondersteuning, contentpijplijn) en breid deze vervolgens uit.

📌 Voorbeeld: Je helpt een klein bureau om AI te combineren met hun bestaande proces en levert vervolgens een herhaalbaar draaiboek dat ze elke week kunnen uitvoeren.

4) AI-prompts of promptpakketten verkopen

Als je prompts kunt maken die teams tijd en geld besparen, kun je daar munt uit slaan. Beschouw prompts als herbruikbare 'mini-werkstroomen' voor het aanmaken van content, outreach, productbeschrijvingen of klantenondersteuning.

Verkoop op rollen gebaseerde pakketten (makelaar, coach, Etsy-verkoper, lokale kliniek) met stapsgewijze promptsequenties.

Voeg 'invoervelden' en voorbeelden toe , zodat beginners ze kunnen gebruiken zonder te hoeven gissen.

Voeg een AI FAQ-promptset toe voor klantenservice en verkoopbezwaren

📌 Voorbeeld: Je verkoopt een 'Local Business Content Pack' met prompts voor Google Business-posts, posts op sociale media en korte advertentieteksten, plus een wekelijkse checklist voor posts.

5) AI-werkstroomen bouwen en verkopen voor automatisering

Met AI-automatiseringswerkstroomen kun je meer geld verdienen door repetitief werk te verminderen. Door tools te verbinden en triggers in te stellen, kun je een werkstroom creëren die elke week tijd bespaart, waardoor prijsstelling eenvoudiger wordt.

Bouw werkstroomen voor het binnenhalen van leads (formulier → CRM → follow-up)

Creëer contentpijplijnen (opdracht → concept → beoordeling → planning)

Automatiseer rapportage (gegevensverzameling → dashboard → wekelijkse samenvatting)

📌 Voorbeeld: Je verkoopt een "Client Onboarding Automatisering" als een eenmalige installatievergoeding plus een maandelijks vast bedrag voor updates en verbeteringen.

6) Digitale producten verkopen die zijn gemaakt met AI

Digitale producten zijn zeer geschikt voor beginners, omdat je ze eenmaal kunt maken en vervolgens herhaaldelijk kunt verkopen. AI helpt je om sneller te ontwerpen, maar je wint nog steeds door het product echt bruikbaar te maken.

Verkoop sjablonen (contentkalenders, pitchdecks, SOP's, offertepakketten)

Verkoop nichebundels (bijschriftbibliotheken, e-mailreeksen, onboardingchecklists)

Verkoop creatieve assets (pictogrammen, achtergronden, AI-afbeeldingen in stockstijl)

📌 Voorbeeld: Je maakt een 'Freelancer Starter Kit' met sjablonen voor offertes, een formulier voor intake bij klanten en een eenvoudige checklist voor leveringen.

7) AI-chatbots bouwen voor kleine bedrijven

Via ChatBot

Kleine bedrijven willen vaak snellere reacties en minder repetitieve vragen. Je kunt AI-chatbots bouwen die veelgestelde vragen behandelen en leads kwalificeren.

Bouw een chatbot op basis van de bestaande FAQ's, beleidsregels en lijsten met diensten van een Business.

Voeg lead capture (naam, e-mail, type verzoek) en routeringsregels toe.

Houd een menselijke overdracht voor complexe gevallen zodat je niet te veel belooft.

📌 Voorbeeld: Je zet een AI-chatbot op voor een kliniek die vragen over prijzen, timing en afspraken beantwoordt en medische vragen doorverwijst naar het personeel.

8) AI-video- en audiodiensten aanbieden

Makers en bedrijven betalen voor snelheid. Je kunt AI gebruiken om content op te stellen, op te schonen of te hergebruiken en vervolgens gepolijste resultaten te leveren.

Podcasts sneller uitvoeren (opschonen, samenvattingen, tijdcodes)

Maak van lange video's korte clips

Maak scripts en voice-overontwerpen met AI en verfijn deze vervolgens voor meer duidelijkheid.

📌 Voorbeeld: Je verkoopt "10 korte clips per week" van een opname van 1 uur van een oprichter, plus bijschriften en richtlijnen voor het plaatsen.

9) Affiliate marketing met behulp van door AI gegenereerde content

Affiliate-inkomsten groeien wanneer je nuttige content publiceert die aansluit bij de intentie van de koper. AI ondersteunt de werkstroom, maar je moet wel geloofwaardigheid opbouwen om conversies te stimuleren.

Maak vergelijkende berichten , handleidingen en nicheoverzichten.

Gebruik AI voor schetsen en concepten en voeg vervolgens testaantekeningen, schermafbeeldingen en voor- en nadelen toe.

Blijf prestaties bijhouden en werk aan content naarmate markttrends veranderen.

Een duidelijkere positie zou een door AI aangestuurde affiliate marketeer zijn die snel content levert, maar toch nauwkeurigheid vooropstelt.

📌 Voorbeeld: Je hebt een blog waarop je tools voor makers bespreekt. Je publiceert regelmatig en verdient vervolgens commissies via affiliate links.

10) Socialemediamanagement met AI

Social media is een dienstverlenend bedrijf. AI helpt je om meer te produceren, en clients betalen je voor consistentie, merkfit en resultaten (of dat nu meer klikken, aanmeldingen of aankopen zijn).

Plan inhoudelijke pijlers en weekkalenders

Conceptonderschriften en variaties voor verschillende platforms

Maak marketingmateriaal zoals promotieafbeeldingen, storyframes en advertentievariaties

📌 Voorbeeld: Je beheert de contentcreatie van een lokaal merk, waaronder 3 posts per week, 5 stories en één maandelijkse campagnethema.

11) AI voor dropshipping en e-commerce-optimalisatie

Je kunt AI gebruiken om productonderzoek en winkeloptimalisatie te ondersteunen.

Genereer snel productbeschrijvingen en veelgestelde vragen

Verbeter de zoekfunctie op de website , collecties en merchandisingideeën

Gebruik voorspellende analyses om patronen te ontdekken in retourzendingen, terugbetalingen en bestsellers.

📌 Voorbeeld: Je biedt een "E-commerce Listing Upgrade"-service aan: herschrijf 30 lijsten, verbeter de afbeeldingen voor banners en voeg betere FAQ's toe om het aantal supporttickets te verminderen.

12) AI SaaS-microproducten

Als je een AI-bedrijf wilt opzetten zonder geld in te zamelen, kun je met microproducten de omvang beheersbaar houden. Door AI SaaS-microproducten te ontwikkelen, kun je één specifiek probleem oplossen en een abonnement in rekening brengen.

Bouw een kleine AI-softwaretool voor één werkstroom (samenvattingen, intake, tagging, rapportage)

Bied eenvoudige integraties zodat klanten AI-oplossingen kunnen integreren in bestaande tools.

Houd de eerste versie gefocust, zodat je niet maandenlang bezig bent met functies.

📌 Voorbeeld: Je bouwt een microtool die rommelige aantekeningen van vergaderingen omzet in actiepunten en deze naar een projectbord stuurt.

13) AI voor data-analyse en rapportage

Via Julius AI

Veel teams beschikken over gegevens, maar hebben moeite om duidelijkheid te krijgen. Als je spreadsheets kunt omzetten in bruikbare beslissingen, kun je snel inkomsten genereren, zelfs zonder zelf machine learning-modellen te bouwen.

Verzamel gegevens uit meerdere databronnen en organiseer deze .

Bouw dashboards en wekelijkse rapporten met duidelijke inzichten

Voeg lichtgewicht voorspellende modellen toe (prognoses, churn-risico-indicatoren, eenvoudige trends)

Dit raakt aan concepten als machine learning en voorspellende analyses, maar je kunt beginnen met praktische rapportage en later opschalen naar meer geavanceerde projecten.

📌 Voorbeeld: Je levert wekelijks een 'Sales + Marketing Snapshot' met grafieken, afwijkingen en aanbevelingen voor de volgende stappen.

14) AI-cursussen of -trainingen verkopen

Trainingen verkopen goed als ze zich richten op een specifieke doelgroep en snel resultaat opleveren. Houd het praktisch en vermijd een overdaad aan theorie.

Leer beginners hoe ze AI kunnen gebruiken voor beginnersvriendelijke werkstroomen (prompts, sjablonen, guardrails)

Bied live workshops aan voor teams en verkoop vervolgens een herhaling en een toolkit.

Bouw een bibliotheek met online cursussen voor nicherollen (makelaars, coaches, projectmanagers bij agentschappen)

📌 Voorbeeld: Je verkoopt een korte cursus, 'Hoe verdien je geld met AI als freelancer', met sjablonen en kant-en-klare deliverables voor klanten.

Passief inkomen begint zelden passief. Je bouwt een activum op, verbetert het en laat het vervolgens herhaaldelijk verkopen.

Abonnementsjablonen (wekelijkse contentpakketten, promptbibliotheken, rapportage-sjablonen)

AI YouTube-kanalen die geld verdienen via advertenties, affiliates en sponsors

API-gebaseerde tools of lichtgewicht automatiseringen die je verkoopt als een geproduceerde dienst

Aangepaste assistenten in GPT-stijl (indien beschikbaar) die een werkstroom voor een nichepubliek samenstellen.

OpenAI heeft in 2024 de ChatGPT-plugins stopgezet en is overgestapt op aangepaste GPT-ervaringen, dus concentreer je op wat momenteel wordt ondersteund in de tools die je kiest.

📌 Voorbeeld: Je verkoopt een maandelijks abonnement van "30 bijschriften + 10 creatieve uitingen" voor een specifieke niche en werkt dit elke maand bij om de retentie hoog te houden.

Hoe u geld kunt gaan verdienen met AI

Als je als beginner wilt leren hoe je geld kunt verdienen met AI, begin dan met het verkopen van één duidelijk resultaat en gebruik de juiste AI-tools om sneller te leveren. Je hebt geen diepgaande technische expertise in machine learning of AI-algoritmen nodig om betaald te worden; je hebt een werkstroom nodig die je kunt herhalen.

1) Kies een dienst/tool die een reëel probleem oplost

Kies een product dat mensen al kopen en gebruik vervolgens AI-aangedreven tools om de tijd die het kost te verkorten.

Schrijf blogposts en landingspagina's met AI-schrijftools

Produceer AI-kunstwerken met AI-beeldgeneratoren en AI-kunstgeneratoren

Stel AI-chatbots in voor veelgestelde vragen en leadtriage.

Pakket wekelijkse rapportage met behulp van data-analyse en eenvoudige datavisualisatie

🧠 Wist je dat? Uit eigen onderzoek en persberichten van Upwork blijkt dat er een sterke vraag is naar AI-gerelateerde vaardigheden, waaronder 'generatieve AI-modellering' en 'machine learning'. Dit suggereert dat bedrijven actief betalen voor freelancewerk dat verband houdt met AI.

2) Bouw een herhaalbaar 'input → output'-systeem

Je verdient meer geld met AI als je stopt met het opnieuw uitvinden van je proces.

Maak een checklist voor elk te leveren product (input, stappen, kwaliteitscontrole, doorlooptijd)

Sla herbruikbare promptframeworks op voor het aanmaken van content, outreach en ondersteuning.

Voeg een menselijke beoordelingsstap toe zodat door AI gegenereerde content accuraat en in lijn met het merk blijft.

Houd je aan de regel 'geen bron, geen claim' voor statistieken en productdetails.

Sla een kort fragment van je 'merkstem' op , zodat je output consistent blijft in verschillende AI-tools.

Minimaal 2 betrouwbare bronnen vereist voor feitelijke beweringen

3) Bepaal de prijs op basis van het resultaat, niet op basis van de tijd

AI helpt je sneller te leveren, maar clients betalen voor resultaten.

Vaste pakketten (bijv. "4 blogposts per maand" of "10 korte Clips per week")

Installatie en maandelijkse ondersteuning ( bijv. installatie van chatbot + updates)

Gelaagde aanbiedingen zodat clients zelf de selectie kunnen doen op basis van hun budget

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor geldbeheer in Excel om uitgaven te optimaliseren

4) Maak 2 tot 3 steekproeven voordat je je pitch houdt

Je sluit sneller een deal als je bewijs kunt laten zien. Businessen willen tastbare resultaten zien voordat ze in je investeren.

Eén voor/na transformatie (oude tekst → nieuwe tekst)

Eén 'systeemvoorbeeld' (een herhaalbaar sjabloon of werkstroom)

Een mini-casestudy (probleem → proces → resultaat)

Echte voorbeelden van mensen die geld verdienen met AI

Je kunt echte manieren om geld te verdienen verifiëren door te kijken naar platforms waar mensen al AI-ondersteunde diensten en producten verkopen.

1) Freelancers die AI-ondersteunde diensten verkopen op Upwork

Via Upwork Support

Upwork publiceert onderzoek naar de vraag naar vaardigheden en persberichten die wijzen op een groeiende belangstelling voor AI-gerelateerde werkcategorieën.

Als freelancer moet je deliverables (schrijven, ontwerpen, automatisering en rapportage) verkopen en AI gebruiken om sneller te kunnen leveren.

2) Verkopers die door AI gegenereerde kunst aanbieden op Etsy

Via Etsy

Etsy stelt dat verkopers hun originele prompts met AI-tools mogen gebruiken om kunstwerken te maken die ze verkopen, en dat AI-gemaakte items volgens hun creativiteitsnormen moeten worden vermeld.

Als verkoper op Etsy kun je door AI gegenereerde kunstbundels (prints, sjablonen en assets) produceren en deze als digitale downloads verkopen.

3) Promptverkopers die geld verdienen met PromptBase

Via PromptBase

PromptBase hanteert een marktplaatsmodel waarbij de kosten verschillen naargelang de koper via de marktplaats of via uw link komt. Als u op PromptBase verkoopt, kunt u profiteren van prompt packs. Deze prompt packs helpen kopers doorgaans om resultaten te behalen op het gebied van lokalisatie en verkoop.

4) Ontwikkelaars die GPT's publiceren in de GPT Store van OpenAI

via OpenAI

OpenAI kondigde de GPT Store aan en zei dat het een GPT-builder-inkomstenprogramma zou lanceren, waarbij Amerikaanse builders worden betaald op basis van de betrokkenheid van gebruikers bij hun GPT's.

Dit komt neer op het verpakken van een herhaalbare werkstroom in een GPT en het focussen op verdeling. Dit omvat een assistent die ondersteunt bij de FAQ en een hulp bij het opstellen van voorstellen.

5) YouTube-makers gebruiken AI, maar voor het genereren van inkomsten is nog steeds originaliteit nodig

Via YouTube

Op YouTube kun je AI gebruiken voor het schrijven of voor de bewerking van scripts, maar je hebt nog steeds originele waarde nodig als je op lange termijn inkomsten wilt genereren met een YouTube-kanaal.

Met een YouTube-kanaal kun je geld verdienen met het partnerprogramma van YouTube. Hiermee kun je video's maken over elk onderwerp, van uiteenlopende sectoren zoals reclame tot financiën en lifestyle.

Je kunt ook affiliateprogramma's, zoals shopping, gebruiken om geld te verdienen met AI op YouTube.

🧠 Wist je dat? YouTube heeft tussen 2021 en 2023 meer dan 70 miljard dollar betaald aan makers, artiesten en mediabedrijven.

Veelgemaakte fouten bij het proberen geld te verdienen met AI

Je kunt snel geld verdienen met AI, maar je kunt ook net zo snel tijd en geloofwaardigheid verspillen als je AI-tools behandelt als een snelkoppeling in plaats van een werkstroom. Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden als je geld wilt verdienen met AI:

AI-gegenereerde content publiceren zonder feiten te verifiëren

AI-schrijfassistenten kunnen met vertrouwen bronnen, nummers en citaten verzinnen. Dit wordt AI-hallucinatie genoemd. Als je content verkoopt, moet je verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid ervan.

Controleer alle statistieken bij de primaire bron voordat je iets publiceert.

Houd een 'bronlogboek' bij voor blogposts, scripts en marketingmateriaal.

Vermijd medische, juridische en financiële claims, tenzij je een autoriteit kunt citeren.

🧠 Wist je dat? De richtlijnen van het Amerikaanse auteursrechtenbureau voor werken die door AI gegenereerd materiaal bevatten, benadrukken de rol van menselijk auteurschap. Dit is een goede herinnering dat je je menselijke bijdrage en redactionele controle moet documenteren, vooral als je van plan bent het werk later te hergebruiken of in licentie te geven.

Het negeren van openbaarmakingsregels in affiliate marketing

Als je commissies verdient via affiliate marketing, moet je dit duidelijk vermelden. Je kunt dit niet verbergen in een voettekst of vage bewoordingen.

Maak affiliate-relaties duidelijk en opvallend bekend in de buurt van de link.

Maak openbaarmakingen gemakkelijk op te merken en gemakkelijk te begrijpen

Vermijd ongefundeerde prestatieclaims bij het promoten van tools.

Blijf de huidige FTC-richtlijnen over dit onderwerp bijhouden.

Proberen om op grote schaal geld te verdienen met massaal geproduceerde content

Beginners richten zich vaak op volume. Maar je moet begrijpen dat platforms originaliteit belonen.

Bouw minder, maar betere assets die echte ervaring en unieke voorbeelden laten zien.

Vermijd het uploaden van tientallen vrijwel identieke video's of sjabloonpagina's.

Voeg menselijke waarde toe met demo's, vergelijkingen, resultaten en specifieke werkstroom.

AI-kunst verkopen zonder de regels van de marktplaats te volgen

Als je door AI gegenereerde kunst of AI-afbeeldingen verkoopt, moet je de openbaarmakingsregels van het platform volgen en duidelijk aangeven wat je verwachtingen zijn. Elke overtreding van de marktregels kan leiden tot deactivering van je account.

Maak het gebruik van AI bekend waar dat vereist is

Beschrijf precies wat de koper krijgt (bestandstypen, groottes, gebruiksrechten)

Vermijd het suggereren van exclusiviteit als je dit niet kunt garanderen

🧠 Wist je dat? In de richtlijnen voor verkopers van Etsy staat dat verkopers in de beschrijving van hun aanbieding moeten vermelden of een item met behulp van AI is gemaakt, en er wordt expliciet verwezen naar "door verkopers geïnitieerde AI-creaties".

Clienten betalen voor resultaten, maar het is jouw verantwoordelijkheid om de betrouwbaarheid te waarborgen. Als je 'aangepaste AI-oplossingen' of 'geïntegreerde AI-oplossingen' aanbiedt, moet je duidelijke grenzen stellen.

Leg uit wat je configureert versus wat je bouwt

Bied eerst een proefproject aan (1 werkstroom, 1 team, 1 week)

Leg ondersteuning en onderhoud schriftelijk vast als je AI-gedreven diensten verkoopt.

Verkeerd omgaan met clientgegevens

Veel AI-tools verwerken invoer op externe servers. Je riskeert je vertrouwen te verliezen als je gevoelige klantgegevens op de verkeerde plaats plakt, en dat kan je geloofwaardigheid als maker/verkoper ondermijnen.

Verwijder persoonlijke gegevens voordat je prompts test.

Gebruik geanonimiseerde voorbeelden voor concepten en prototypes.

Kies leveranciers met duidelijke verplichtingen op het gebied van privacy en controles op het bewaren van gegevens

Om te beginnen heb je alleen een klein aantal AI-tools nodig die aansluiten bij wat je verkoopt. Zodra je consistent geld begint te verdienen met AI, kun je upgraden.

1) Eén algemene assistent voor schrijven, plannen en itereren

Deze tools helpen je om snel te brainstormen, schetsen, herschrijven en deliverables te verpakken, vooral als je zonder diepgaande technische expertise leert hoe je met AI kunt creëren.

Gebruik ChatGPT voor het opstellen van concepten, het bedenken van ideeën en snelle iteraties.

Kies Claude om te ondersteunen bij schrijven, samenvatten, vragen beantwoorden en coderen.

Gebruik Google Workspace met Gemini als je veel met Gmail, Google Documenten en Meet werkt en een AI-laag wilt voor je dagelijkse werkzaamheden.

Probeer ClickUp Brain MAX als je toegang wilt tot meerdere premium AI-modellen (ChatGPT, Claude, Gemini, enz. ) in één interface.

Als je contentcreatie aanbiedt, gebruik dan AI-schrijftools voor snelheid en voeg waarde toe met je proces van bewerking en factchecking.

Maak eerste concepten met AI-schrijfassistenten en herschrijf ze vervolgens voor meer zeggingskracht en nauwkeurigheid.

Gebruik gestructureerde prompts voor het genereren van content, zodat de output consistent blijft in blogposts en posts op sociale media.

via Adobe Firefly

Als je thumbnails, advertenties of merkmiddelen verkoopt, helpen AI-kunstgeneratoren je om snel kunst en AI-afbeeldingen te produceren.

Genereer afbeeldingen in je ontwerpen in Canva met behulp van Magic Studio -functies zoals Text to Image.

Gebruik Adobe Firefly als je belang hecht aan een 'commercieel veilige' positie, aangezien Adobe verklaart dat Firefly-modellen zijn getraind op gelicentieerde Adobe Stock-content en content in het publieke domein waarvan het auteursrecht is verlopen. als je belang hecht aan een 'commercieel veilige' positie, aangezien Adobe verklaart dat Firefly-modellen zijn getraind op gelicentieerde Adobe Stock-content en content in het publieke domein waarvan het auteursrecht is verlopen.

Probeer Midjourney als je een speciale werkstroom voor het genereren van afbeeldingen en een community-ecosysteem wilt.

Via Canva

Als je met YouTube-video's werkt of podcasts moet bewerken, kies dan tools die de productietijd verkorten.

Kies Descript als je transcriptgebaseerde bewerking wilt die werkt zoals de bewerking van tekst, plus AI-transcriptie en opties zoals Overdub.

Probeer Runway als je AI-videogeneratie en creatieve bedieningselementen wilt in een speciaal AI-videoplatform.

Gebruik de AI-video-functies van Canva als je al assets in Canva hebt gemaakt en snel videoclips wilt maken binnen dezelfde werkruimte.

5) Platforms voor automatisering om betaalde werkstroomen te bouwen

Via n8n

Als je AI-gedreven diensten, onboarding-pijplijnen of interne werkstroomen verkoopt, heb je een betrouwbare laag voor automatisering nodig.

Maak verbinding tussen apps met triggers en acties met behulp van Zapier en zijn meer dan 7.000 integraties.

Gebruik Make als je een visuele builder en meer dan 3000 vooraf gebouwde app-verbindingen wilt.

Kies n8n AI als je een platform voor workflowautomatisering wilt dat populair is bij technische teams en je meer controle geeft over hoe je werkstroom-werkflows implementeert.

via DeepL Translator

Als je vertaal- of lokalisatiediensten aanbiedt, begin dan met tools die zowel tekst als bestanden kunnen verwerken.

Vertaal tekst en documenten zoals PDF, DOCX en PPTX met DeepL

Bied AI-vertalingen aan als een "concept + menselijke revisie"-service, zodat de kwaliteit hoog blijft en clients vertrouwen hebben in uw output.

7) Hulp bij coderen als je lichte ontwikkelings- of automatiseringswerkzaamheden verkoopt

Via GitHub Copilot

Als je websiteaanpassingen, scripts of kleine integraties uitvoert, versnellen AI-coderingshulpmiddelen de levering zonder dat je zelf machine learning-modellen hoeft te trainen.

Een tool als GitHub Copilot helpt met codesuggesties die hele regels of functies kunnen omvatten.

8) Rapportage en dashboards voor datadiensten

via Looker Studio

Als je aanbod data-analyse of digitale marketinginzichten omvat, heb je tools nodig waarmee je datavisualisaties gemakkelijk kunt delen.

Schaf Power BI aan voor selfservice en BI voor ondernemingen

Probeer Looker Studio gratis uit voor interactieve dashboards.

Kies Tableau als je visuele analyses en het delen van werkstroomen met slepen en neerzetten wilt.

Hoe ClickUp je helpt bij het opzetten en opschalen van een AI-aangedreven bijverdienste

Houd al je klantwerk naadloos bij met ClickUp

Als je geld wilt verdienen met AI, zijn snelheid en focus belangrijk, maar de meeste teams worden uiteindelijk afgeremd door hun eigen tools. Ze hebben moeite om AI-experimenten om te zetten in inkomsten omdat hun werk verspreid is over te veel losstaande systemen.

Ideeën worden op één plek gedocumenteerd, de uitvoering wordt elders bijgehouden en de prestaties worden gemeten in een aparte tool. Dit soort versnippering van het werk verhoogt de wrijving en vertraagt de overgang van concept naar monetisatie.

Met AI worden teams tegenwoordig geconfronteerd met AI-wildgroei, waarbij ze moeten jongleren met meerdere AI-tools voor het genereren, automatiseren en analyseren van content.

ClickUp pakt deze uitdaging aan als een geconvergeerde AI-werkruimte en brengt taakbeheer, documentatie en AI-mogelijkheden samen binnen één platform. Dankzij deze uniforme aanpak kunnen teams AI-gestuurde werkstroomontwerpen en -optimalisaties uitvoeren zonder context of controle te verliezen.

Vereenvoudig het aanmaken van content, de automatisering van taken en onderzoek.

Gebruik ClickUp Brain om vragen te stellen, ongeacht het domein

De meeste AI-schrijftools leveren je tekst. Maar je moet die tekst nog steeds omzetten in een echt eindproduct, taken aanmaken, eigenaren toewijzen en alles in verbinding houden met de client-aanvraag.

ClickUp Brain is ontworpen om binnen je werkruimte te werken, zodat je van idee naar uitvoering kunt gaan zonder tussen apps te hoeven schakelen.

✅ Dit is nog te doen wanneer je AI-gestuurde diensten bouwt:

Stel vragen en krijg antwoorden aan de hand van je werkruimte-context, en onderneem vervolgens actie. aan de hand van je werkruimte-context, en onderneem vervolgens actie.

Vat ClickUp-taak , opmerkingen, chats en documenten samen, zodat je snel op de hoogte bent en met context kunt reageren. samen, zodat je snel op de hoogte bent en met context kunt reageren.

Maak items zoals taken, documenten en herinneringen rechtstreeks met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Standaardiseer AI-gestuurde klantlevering met ClickUp Brain MAX. Gebruik Talk to Text van ClickUp om ideeën vast te leggen en ze onderweg om te zetten in tekst Wanneer teams AI gebruiken om inkomsten te genereren, is het echte knelpunt het toepassen van feedback en het omzetten van eindresultaten in duidelijke uitvoeringsstappen. ClickUp Brain MAX helpt teams dit hele proces binnen één werkruimte te beheren, waardoor wrijving wordt verminderd en de consistentie van de levering wordt verbeterd. ✅ Zo kunnen teams AI-aangedreven clientwerkstroomen stroomlijnen: Leg briefings sneller vast en verfijn ze met Talk to Text: Gebruik Gebruik Talk to Text van ClickUp Brain om direct na vergaderingen of telefoongesprekken ruwe aantekeningen te dicteren. Het zet ongestructureerde input om in gepolijste, client-klare content zonder dat u deze handmatig hoeft te herschrijven.

Herstel snel de context met Enterprise Search: Gebruik ClickUp Brain Gebruik ClickUp Brain Enterprise Search om relevante informatie te vinden in taken, documenten, chats en gekoppelde tools. Breng belangrijke context naar voren en vat de volgende stappen samen in plaats van handmatig lange threads of documenten te bekijken.

Ga naadloos van output naar uitvoering: zet door AI gegenereerde deliverables om in taken en follow-ups, rechtstreeks in ClickUp, zodat de voortgang van het werk voor de client zonder hiaten verloopt tussen het aanmaken en de levering.

Kies het juiste AI-model voor jouw behoeften: Kies uit meerdere LLM's, waaronder Claude, GPT-4 en Gemini, voor verschillende promptvereisten.

Bouw AI-werkstroomen voor levering aan klanten

Maak formulieren om belangrijke informatie en feedback vast te leggen met ClickUp Forms

Als je AI-diensten verkoopt, zoals contentpakketten en installaties voor automatisering, draait je knelpunt om overdrachten en follow-ups.

✅ ClickUp biedt je blokken om leveringen als een systeem te runnen:

Zet verzoeken om in traceerbaar werk met behulp van met behulp van ClickUp-formulieren en leid vervolgens de inzendingen door naar je werkstroom.

Automatiseer repetitieve stappen met met ClickUp-automatiseringen , waaronder het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen en het wijzigen van statussen met behulp van meer dan 100 automatiseringssjablonen.

Houd gesprekken met klanten gekoppeld aan de uitvoering door taken aan te maken op basis van chatberichten en discussies te koppelen aan gerelateerd werk.

🎥 Bekijk een video: Voer automatisering uit voor je taken en bespaar tot 26 uur per week met ClickUp.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Super Agents om je intake-to-delivery-overdracht te regelen. Zet de Super Agents van ClickUp voor je aan het werk Wanneer je begint met het verkopen van AI-diensten (contentpakketten, rapportages, automatiseringen), zijn het vaak kleine taken die de voortgang belemmeren: ontbrekende details en trage follow-ups. ClickUp Super Agents kunnen letten op een trigger in een lijst of chat en vervolgens handelen op basis van jouw instructies. Een eenvoudige installatie die voor de meeste freelancers en makers werkt: Trigger het bij nieuw werk: Stel de Agent zo in dat deze wordt uitgevoerd wanneer er een taak wordt aangemaakt in je lijst 'Clientverzoeken' (ideaal als je formulier daar taken aanmaakt).

Controleer op ontbrekende invoer: Geef in de instructies voor de agent aan dat hij de taakbeschrijving moet scannen op essentiële zaken (doel, doelgroep, deadline, links, merkantekeningen) en een taakcommentaar moet plaatsen waarin alleen wordt gevraagd wat er ontbreekt.

Automatisch een leveringsplan opstellen: Laat het subtaaken aanmaken, eigenaren instellen, deadlines toevoegen en de status bijwerken, zodat elk verzoek direct een traceerbare werkstroom wordt.

Hulp krijgen bij het aansturen van de agent: Gebruik de optie Ask Brain for help in de Agent Builder om sneller duidelijkere instructies op te stellen. Als je ook een klantgericht ClickUp Chat -kanaal beheert, kun je Ambient Answers (een vooraf gebouwde Autopilot Agent) inschakelen om veelgestelde 'hoe kunnen we...?'-vragen in de thread te beantwoorden.

Sjablonen en diensten productiseren

Maak aantekeningen en sla je gegevens op één centrale plek op met ClickUp Docs

Prompt packs, SOP's, voorstelsjablonen, leveringschecklists en onboardinggidsen worden allemaal producten met een hogere marge wanneer u ze niet meer per client opnieuw hoeft op te bouwen.

ClickUp Docs is ontworpen voor levende documentatie die verbonden blijft met taken en updates.

✅ Met ClickUp Docs kun je:

Maak onbeperkt documenten, wiki's en kennisbanken onbeperkt documenten, wiki's en kennisbanken

Gebruik geneste pagina's, sjablonen, tabellen en insluitingen om gestructureerde diensten op te zetten.

Werk samen in realtime en deel documenten openbaar zonder dat je hoeft in te loggen.

Sla al je documenten op en bekijk ze wanneer je maar wilt met en bekijk ze wanneer je maar wilt met ClickUp Docs Hub.

Zorg voor een soepele uitvoering van je freelanceopdrachten

Gebruik ClickUp Sprint Boards voor realtime zichtbaarheid van je projecten

Wanneer je meerdere inkomstenbronnen beheert, raakt je week al snel in de war. Je hebt misschien deadlines voor content, revisies van klanten en administratieve taken die allemaal om aandacht vragen.

ClickUp Sprints biedt je een gestructureerde manier om leveringsblokken te plannen, voortgang bij te houden en het werk op gang te houden. ClickUp ondersteunt sprintbeheer via de Sprints ClickApp, die sprintspecifieke instellingen biedt.

✅ Een praktische manier om dit als freelancer te gebruiken:

Houd een backlog bij van clientverzoeken en persoonlijke pijplijntaken.

Neem alleen mee wat je kunt afmaken in de huidige Sprint.

Evalueer wat er is geleverd, wat je heeft geblokkeerd en wat je in de volgende Sprint moet veranderen.

Blijf bij aanvragen en betalingen op één plek

Blijf je projecten bij met de CRM-installatie van ClickUp

Veel bijverdiensten lopen vast omdat leads in DM's staan, facturen in e-mails staan en follow-ups in je hoofd zitten. De CRM-installatie van ClickUp draait om flexibele pijplijnen en bijgehouden velden, wat goed werkt als je geen ander stand-alone systeem wilt.

✅ Op de CRM-pagina's en sjablonen van ClickUp zie je blokken zoals:

Aangepaste status werkstroom om een pijplijn te beheren om een pijplijn te beheren

Aangepaste velden om details bij te houden zoals leads, scores of fases van deals zoals leads, scores of fases van deals

CRM-sjablonen met kant-en-klare statussen en velden (handig als je snel aan de slag wilt).

Je kunt je pijplijn ook koppelen aan financiële tracking-sjablonen en -velden, en vervolgens uitvoeren van rapportage in dashboards.

Verander AI-outputs in een herhaalbaar bedrijfssysteem met ClickUp

Je kunt sneller geld verdienen met AI dan je denkt, maar je blijft alleen geld verdienen als je het als een systeem behandelt. Idealiter kies je één dienst en lever je consistent. Je moet ook gaandeweg herinvesteren in betere werkstroomen.

Zodra je je set AI-tools hebt gekozen en bent begonnen met het opbouwen van geloofwaardigheid, kun je gestaag geld verdienen met AI.

Als je één plek wilt om je taken, documenten en tools te beheren terwijl je meerdere inkomstenstromen opschaalt, probeer dan ClickUp. Het AI-aangedreven platform is gebouwd om teams, taken en tools samen te brengen in één werkruimte. Met ClickUp blijf je op de hoogte van prioriteiten zonder ooit de context te verliezen of verdwaald te raken in de details.

Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp en ervaar het verschil ✅.