Hoe Claude te gebruiken voor productiviteit in 2026

75% van de kenniswerkers gebruikt al generatieve AI op het werk. Maar ze behandelen AI alleen als een hulpje.

U opent AI-assistenten zoals Claude, stelt een vraag, kopieert het antwoord en plakt het in een document, taak of chatten. Daarna doet u dat nog een keer. En nog een keer.

Claude is geweldig voor denken, schrijven en probleemoplossing. Maar wanneer het op deze manier wordt gebruikt, blijven de resultaten geïsoleerd. De ideeën worden niet automatisch in verbinding gebracht met uw taken, projecten of teamwerkstroom. Dat betekent meer handmatige stappen, meer contextwisselingen en minder follow-up.

Claude is het meest effectief voor productiviteit wanneer u het integreert in uw dagelijkse werkstroom. In deze gids leest u hoe u dat kunt doen.

En als je krachtigere, contextuele AI -tools nodig hebt waarbij AI direct in je werk kan worden geïntegreerd, en niet alleen ernaast, lees dan verder tot het einde, want... we gaan je kennis laten maken met ClickUp!

De echte probleem van productiviteit dat Claude oplost

Je dag is een constante aaneenschakeling van taken. Je schakelt voortdurend tussen je projectplan, een spreadsheet, je e-mail en een tiental andere tabbladen. Dit voortdurend wisselen van context kost je veel concentratie.

Kleine, repetitieve taken maken het nog erger. Rapportage formatten. Aantekeningen opschonen. Steeds weer dezelfde updates schrijven. Deze taken voelen niet moeilijk aan, maar ze kosten stilletjes tijd en energie die bedoeld zijn voor dieper, strategisch werk.

Deze werkversnippering is tegenwoordig de grootste belemmering voor productiviteit. De werklast is niet het probleem, maar wel de cognitieve belasting. Elke tool, elk tabblad en elke overdracht vraagt uw hersenen om te resetten. Na verloop van tijd vertraagt die mentale belasting het besluitvormingsproces, vermindert het de helderheid en vermindert het het momentum.

👀 Wist u dat? 42% van de verstoringen op het werk komt door het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen.

Claude is ontwikkeld om die mentale overhead te verminderen. Claude is ontwikkeld door Anthropic en is een groot taalmodel (LLM) dat werkt via natuurlijk gesprek. Het kan u helpen bij het denken, schrijven, samenvatten en analyseren zonder dat u daarvoor rigide commando's of technische prompts nodig hebt.

In tegenstelling tot eenvoudigere modellen kan Claude:

Volg gedetailleerde instructies

Behoud de context tijdens lange discussies

Helpt u bij het werk om problemen op te lossen in plaats van een eenmalig antwoord te geven

Verfijn ideeën en zet versnipperde gedachten om in duidelijke output.

Als Claude goed wordt gebruikt, is het minder een chatbot en meer een denkpartner.

💡 Pro-tip: Als je nog een AI-tool aan je stack toevoegt, zelfs een slimme, kan dat leiden tot AI-wildgroei. Deze ongeplande proliferatie van AI-tools zonder toezicht leidt tot verspilling van geld en hogere veiligheid. De Converged AI Workspace van ClickUp biedt één platform waar projecten, documenten, gesprekken en AI-intelligentie samenwerken. Binnen ClickUp kent en begrijpt contextbewuste AI uw werk. Zo bent u minder tijd kwijt met kopiëren en plakken en houdt u meer tijd over om uw werk vooruit te helpen.

Hoe kunt u aan de slag gaan met Claude voor werk?

Als je nieuwsgierig bent naar AI, maar het gevoel hebt dat je vooral aan het spelen bent, ben je niet de enige. Veel mensen gebruiken Claude zoals ze een zoekmachine zouden gebruiken: een vraag stellen, het antwoord scannen en verdergaan. Dat is handig, maar het bespaart zelden echt tijd.

De verandering vindt plaats wanneer je Claude niet langer als een opzoektool behandelt, maar als een teamgenoot. Een teamgenoot heeft context nodig. Duidelijke instructies. En een gedeeld begrip van wat 'goed' is.

Ga naar claude.ai en installeer je account om aan de slag te gaan.

Als je eenmaal aan de slag bent, is de belangrijkste functie om te begrijpen 'Projecten'. Een project is een speciale map waarin Claude de sleutelcontext voor alle gesprekken binnen dat project onthoudt. Dit kunnen stijlgidsen, achtergronddocumenten of gebruikersprofielen zijn.

via Anthropic

Projecten maken van Claude een consistente productiviteitstool in plaats van een eenmalige hulp. Ze verminderen herhaling, verbeteren de kwaliteit van de output en maken elke nieuwe prompt sneller dan de vorige.

Volg deze stappen om uw eerste sessie tot een productieve sessie te maken:

Begin met een echte taak: Stel geen abstracte vragen. Kies een echte, terugkerende taak die u elke week uitvoert, zoals Stel geen abstracte vragen. Kies een echte, terugkerende taak die u elke week uitvoert, zoals het schrijven van een projectupdate of het analyseren van een rapport met AI

Geef vooraf context: Voordat je iets vraagt, geef je Claude eerst achtergrondinformatie. Upload de projectbeschrijving, plak je stijlgids of leg het doel van de taak uit.

Herhaal in plaats van opnieuw te beginnen: Claude's eerste poging is een concept. In plaats van een nieuw chatten te beginnen, kunt u op de output reageren met specifieke feedback, zoals "Maak de toon formeler" of "Voeg een paragraaf toe over budgetrisico's". Claude's eerste poging is een concept. In plaats van een nieuw chatten te beginnen, kunt u op de output reageren met specifieke feedback, zoals "Maak de toon formeler" of "Voeg een paragraaf toe over budgetrisico's".

Om Claude goed te gebruiken, moet je effectief prompt engineering toepassen. Vage verzoeken leveren algemene resultaten op. Door context toe te voegen, wordt het resultaat veel impactvoller.

Claude Gratis versus Claude Pro

Benieuwd of de gratis versie voldoende is voor u? Hier is een korte vergelijking tussen de gratis en Pro-versies van Claude om u te helpen:

Mogelijkheden Claude Gratis Claude Pro Gebruikslimieten Lagere dagelijkse/sessieberichtenquota; sessie wordt elke ~5 uur gereset; kan relatief snel de limiet bereiken Aanzienlijk hogere limieten (~5× gratis); meer berichten en uitgebreide quota Bestanden uploaden Ondersteund maar met limiet (kleinere bestanden, beperkte limiet per dag) Grotere en met een extensie uploadcapaciteit en verwerking Projects / contextgeheugen Niet beschikbaar voor permanente context tussen sessies Ondersteunt projecten/kennisbanken voor doorlopende context API-toegang API-toegang is apart en niet gekoppeld aan gratis. API-toegang is apart en niet gekoppeld aan Pro.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

8 manieren om Claude te gebruiken voor teamproductiviteit

Anthropic heeft ongeveer 100.000 echte Claude-gesprekken geanalyseerd. Ze schatten dat taken die zonder AI ongeveer 90 minuten duren, met Claude in ongeveer 18 minuten worden voltooid. Dit resulteert in een tijdwinst van ongeveer 80% per taak.

Wilt u Claude gebruiken om de productiviteit van uw team te verbeteren? Wij hebben de juiste tips voor u!

We hebben processen geselecteerd die veel menselijke tijd kosten, maar die een patroon volgen dat AI kan automatiseren en versnellen.

Automatiseer spreadsheets en databasequery's

Uw team besteedt uren aan het worstelen met spreadsheets. Het opschonen van gegevens, het schrijven van formules en het proberen om sleutelinzichten te verkrijgen, kan veel tijd kosten. U weet dat de antwoorden in de gegevens zitten, maar het kan lang duren en foutgevoelig zijn om ze te vinden.

Upload een CSV-bestand naar Claude en vraag het om het in gewoon Engels te analyseren. Het kan complexe formules genereren, rommelige gegevens opschonen of zelfs SQL-query's voor u schrijven.

💬 Hier zijn een paar prompts om uit te proberen:

"Deze CSV heeft inconsistent datumformat. Standaardiseer ze naar MM/DD/JJJJ."

Schrijf een Google Spreadsheets-formule die alle verkopen uit de regio 'West' in het tweede kwartaal opvraagt.

"Maak een SQL-query om de vijf grootste klanten op basis van de totale aankoopwaarde uit deze gegevens te vinden."

U moet nog steeds de formule of de opgeschoonde gegevens kopiëren en terugplakken in uw spreadsheet.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain kunt u deze stap helemaal overslaan. Stel vragen over spreadsheetgegevens in gewone taal en krijg direct antwoord. In plaats van formule te maken of opgeschoonde gegevens te exporteren, kunt u vragen stellen als 'Toon mij alle verkopen in de regio West in het tweede kwartaal' en direct van inzicht naar actie overgaan, zonder uw werkruimte te verlaten.

Zet ruwe gegevens om in directe visualisaties

Heb je een grafiek nodig voor een presentatie? Heb je geen tijd om te worstelen met een complexe grafiektool... of de ontwerpvaardigheden om het er goed uit te laten zien?

De Artifact-functie van Claude kan u daarbij helpen! Gebruik deze functie om grafieken en diagrammen rechtstreeks in het chatvenster te genereren. U hoeft alleen maar uw gegevens in te voeren, het gewenste type visualisatie te specificeren en Claude maakt een interactieve preview.

💬 Dit is ideaal voor het maken van:

Staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen op basis van numerieke gegevens

Stroomdiagrammen en procesdiagrammen op basis van een schriftelijke beschrijving

Organisatieschema's om team structuren in kaart te brengen

Deze afbeeldingen zijn misschien perfect voor snelle interne concepten. Maar u zult ze moeten verfijnen voor gepolijste, client-presentaties.

💡 Pro-tip: Als je projectgrafieken en rapporten nodig hebt die automatisch worden bijgewerkt met live gegevens, probeer dan ClickUp Dashboard. Dashboard's halen realtime gegevens uit taken, lijsten en documenten, zodat je nummers altijd actueel zijn. Met AI Cards gaan dashboard nog een stap verder. In plaats van alleen statische grafieken te tonen, kunt u met AI Cards vragen stellen over uw gegevens en direct inzichten verkrijgen. U kunt trends, samenvattingen, belemmeringen of voortgangsupdates in gewone taal weergeven. U hoeft niets handmatig te filteren of te berekenen. t

Prototype-ideeën zonder code

Hier is een bekend scenario. Een geweldig idee voor een nieuwe functie zit vast in een document. Waarom? Omdat uw niet-technische teamleden geen werkende versie kunnen bouwen om het te testen. U wacht op technische middelen. Dit vertraagt innovatie en maakt het moeilijk om stakeholders mee te krijgen.

Met Claude kunt u werkende code-artefacten genereren. Zonder ook maar één regel code te schrijven. Hierdoor kan iedereen snel ideeën ontwikkelen en testen.

💬 Probeer eens te maken:

Mock-ups van pagina's: krijg functionele HTML en CSS om te zien hoe een pagina eruitziet en aanvoelt.

Eenvoudige rekenmachines: bouw interactieve tools, zoals een prijscalculator, op basis van een beschrijving.

Productdemo's: maak klikbare prototypes om te delen met belanghebbenden voor vroege feedback.

🧠 Leuk weetje: Hoewel de ClickUp-besparingscalculator hierboven slechts indicatief is, hebben daadwerkelijke ClickUp-gebruikers enorme besparingen gerealiseerd sinds ze zijn overgestapt op ClickUp. 40,9% van de klanten die ClickUp gebruiken, heeft drie of meer tools vervangen.

54. 7% van de klanten geeft aan geld te hebben bespaard door over te stappen.

Opstellen en bewerking van zakelijke documenten

Het schrijven van de eerste versie van een professioneel document is een hele klus. Het staren naar een lege pagina, het structureren van een rapport of het zorgen voor de juiste toon kost uren die u beter aan strategischer werk kunt besteden.

Dit is een van de grootste sterke punten van Claude. Het doet het zware werk van het genereren, verfijnen en herstructureren van geschreven content voor u.

💬 Vraag Claude om snel iets te maken:

Rapportage en voorstellen: geef uw gegevens en de gewenste structuur op, en Claude genereert een gepolijst concept.

SOP's en documentatie: beschrijf een proces en ontvang een format beschrijf een proces en ontvang een format document met standaardwerkprocedures

Interne communicatie: stel bedrijfsbrede aankondigingen, beleidsupdates of teammemo's op met de juiste toon.

💡 Pro-tip: in plaats van in een aparte AI-tool te schrijven en de resultaten vervolgens weer in je werk te plakken, kun je content op dezelfde plek maken en bewerken waar je je projecten beheert. Schrijf documenten naast je taken en tijdlijnen met ClickUp Docs, zodat alles met elkaar verbonden blijft. Met de ingebouwde AI Writer kun je ideeën omzetten in concepten, updates of plannen zonder van tool te wisselen.

Leer hoe u AI kunt gebruiken om documentatie te schrijven met onze beste tips:

Schrijf follow-up-e-mails in enkele seconden

Na elke vergadering gebeurt hetzelfde. Iemand moet de follow-up-e-mail schrijven. Voeg daar nog client-check-ins en interne updates aan toe, en die kleine schrijfopdrachten stapelen zich op. Ze kosten tijd, vertragen teams en leiden soms tot gemiste follow-ups.

Dit soort schrijven is repetitief en voorspelbaar, waardoor het zeer geschikt is voor AI.

Om Claude hier te gebruiken, plakt u uw vergadering-aantekeningen of een korte samenvatting van het gesprek. Geef vervolgens aan welke toon u wilt gebruiken – formeel, vriendelijk of dringend – en vraag het om een follow-up-e-mail voor u op te stellen.

💬 Dit werkt goed als:

Samenvattingen van vergaderingen met actiepunten

Statusupdates van clients

Interne projectcheck-ins

Eerste contact en introductie-e-mails

Versterk uw strategie en bedrijfsplannen

Strategisch denken is hard werk. Het betekent marktgegevens verzamelen, hiaten in uw plan opsporen en rommelige ideeën omzetten in duidelijke argumenten. Dat soort denken kost tijd en concentratie, waardoor het gemakkelijk is om het uit te stellen.

Als resultaat nemen teams vaak beslissingen op basis van onvolledige informatie.

Claude kan u hierbij helpen door als denkpartner te fungeren. U kunt het gebruiken om uw gedachten te ordenen, opties te verkennen en complexe ideeën op te splitsen in duidelijkere volgende stappen.

Strategisch document Hoe Claude helpt Marktanalyse Synthese van de context van de sector in een competitieve beoordeling Business-abonnement Stelt samenvattingen of secties over marktkansen op basis van gegevenspunten op. Beslissingskader Structuuropties met systematische voor- en nadelen SWOT-analyse Organiseert sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen

Hier is een voorbeeld van een SWOT-analyse die met Claude is gegenereerd:

Samenvattingen van vergaderingen maken en actiepunten eruit halen

Uw team heeft net een geweldige discussie gehad, maar de aantekeningen zijn een puinhoop en niemand weet wie waarvoor verantwoordelijk is. Actiepunten raken zoek, beslissingen worden vergeten en het momentum van de vergadering verdwijnt.

👀 Wist u dat? Volgens een enquête van ClickUp heeft 64% van de respondenten moeite met onduidelijke vervolgstappen in bijna de helft van hun vergaderingen.

Claude blinkt uit in het verwerken van lange tekst en het extraheren van gestructureerde informatie. U kunt een vergadering-verslag uploaden, gedetailleerde aantekeningen plakken en om specifieke outputs vragen, zoals een checklist met actiepunten met eigenaren en deadlines.

💬 U kunt samenvattingen in verschillende formaten krijgen:

Een samenvatting met alleen de sleutelbeslissingen

Gedetailleerde aantekeningen met tijdstempels

Een checklist met actiepunten, eigenaren en deadlines

Een vooraf opgestelde follow-up-e-mail

💡 Pro-tip: In plaats van na elk gesprek met rommelige aantekeningen te worstelen, luistert ClickUp's AI Notetaker mee en legt alles voor je vast. Het neemt automatisch vergaderingen op, transcribeert wat er is gezegd en zet het gesprek om in een duidelijk verslag dat je later kunt lezen. De aantekeningen bevatten de naam van de vergadering, de datum, de deelnemers, de belangrijkste punten en een lijst met actiepunten. Je kunt ook ClickUp Brain gebruiken om precies te vinden wat je nodig hebt uit het transcript, zonder het hele document te lezen. Dit alles bevindt zich in je ClickUp-werkruimte, zodat je aantekeningen verbonden zijn met je taken en projecten en niet vastzitten in een apart document of een aparte app. Neem vergaderingen automatisch op, ontvang direct transcripties en krijg direct duidelijke actitem met ClickUp AI Notetaker.

Bouw aangepaste werkstroom en automatisering

Uw team zit vast in een vicieuze cirkel van repetitieve, meerstapsprocessen die hun capaciteit uitputten. U weet dat deze werkstroom geautomatiseerd kan worden, maar zonder ontwikkelaar lijkt het te complex om ze te bouwen, dus gaat het handmatige werk gewoon door.

Claude kan fungeren als werkstroomontwerper. Beschrijf een proces in gewoon Engels en krijg gestructureerde automatisering terug.

💬 Het kan u helpen bij:

Een proces documenteren: beschrijf hoe een werkstroom zou moeten werken en Claude stelt een stap-voor-stap plan op.

Scripts genereren: krijg startcode voor automatiseringstools zoals Zapier of Make.

Logica in kaart brengen: werk door middel van voorwaardelijke 'als-dan'-scenario's en identificeer mogelijke randgevallen.

Er zijn nog veel meer manieren waarop u Claude kunt gebruiken om de productiviteit op uw werkplek te verhogen. De sleutel is om creatief te zijn en op zoek te gaan naar taken die u gemakkelijk kunt uitbesteden aan AI.

Best practices voor het verbeteren van de productiviteit in werkstroom met Claude

Om van incidenteel AI-gebruik naar echte productiviteitswinst te gaan, moet u uw gewoontes veranderen. Deze werkwijzen zijn van toepassing ongeacht of u Claude, ClickUp Brain of een andere AI-tool gebruikt.

Stel de vereisten vast; laat Claude de implementatie verzorgen.

🚩 U bent gefrustreerd omdat u algemene, onbruikbare resultaten krijgt van AI. Dit gebeurt wanneer u te vaag bent of wanneer u elke stap probeert te dicteren, waardoor u tijd verspilt. De beste aanpak is om duidelijk te definiëren wat u wilt en de AI te laten bepalen hoe dat moet gebeuren.

✅ Wees specifiek over het gewenste resultaat, maar flexibel over de methode.

Zwakke prompt: "Schrijf een projectupdate. "

Sterke prompt: "Schrijf een projectupdate voor onze niet-technische belanghebbenden. Behandel de status van de tijdlijn, de budgettaire gevolgen van de recente serververtraging en de drie belangrijkste prioriteiten voor volgende week. De toon moet zelfverzekerd en professioneel zijn."

Duidelijke vereisten besparen u eindeloze revisiecyclus.

Gebruik snelle iteratiecyclus

🚩 U beschouwt het eerste antwoord van de AI als het eindproduct, wat vaak tot teleurstelling leidt. In plaats daarvan moet u de eerste output zien als een ruw concept, een startpunt voor verdere verfijning.

✅ Gebruik een iteratieve werkstroom.

Genereer de eerste output Ontdek snel wat werk is en wat er moet veranderen. Geef specifieke, target feedback om de AI te sturen. Bouw voort op de succes-onderdelen van het antwoord

Claude onthoudt de context van uw gesprek, zodat elke verfijning voortbouwt op de vorige. En als u uw feedbackloop nog krachtiger wilt maken door tijdens het itereren te verwijzen naar realtime projectgegevens, probeer dan ClickUp Brain.

Begin eenvoudig en bouw stapsgewijs verder

🚩 U probeert een complex, meerdelig probleem op te lossen in één enkele, omvangrijke prompt. Dit overweldigt de AI vaak, wat resulteert in verwarrende of onvolledige output.

✅ Een betere aanpak is om de taak op te splitsen in kleinere, behapbare stappen.

Vraag Claude bijvoorbeeld bij het maken van een rapport om:

"Vat de sleutelbevindingen uit de bijlage gebruiker enquêtegegevens samen." "Zet die bevindingen nu om in drie belangrijke aanbevelingen. " "Format dit als een rapportage van één pagina met een titel, een samenvatting en de drie aanbevelingen."

Deze aanpak levert niet alleen een beter resultaat op, maar maakt het ook gemakkelijker om vast te stellen waar het mis is gegaan.

Welke winst voor productiviteit kunt u van Claude verwachten?

De instelling van realistische verwachtingen over productiviteitswinst is de sleutel tot een succesvolle implementatie van AI:

Gebieden met grote impact: AI blinkt uit in het maken van eerste concepten, het verwerken van grote datasets, het samenvatten van onderzoek en het genereren van standaard code.

Gebieden met matige impact: Het is een solide partner voor bewerking en verfijnen van bestaand werk, het brainstormen over ideeën en het leren van nieuwe concepten.

Gebieden met minder impact: Het heeft moeite met taken die realtime gegevens, diepgaande en specifieke domeinexpertise of fysieke actie vereisen.

Het grootste voordeel van het gebruik van Claude is niet altijd dat u kostbare minuten bespaart. Het komt voort uit het verminderen van wrijving. Claude maakt het gemakkelijker om te beginnen met schrijven, sneller om informatie te analyseren en minder intimiderend om technische taken uit te voeren.

🤝 Vriendelijke herinnering: Hoeveel tijd je bespaart met Claude hangt af van hoe duidelijk je uitlegt wat je nodig hebt en of de taak überhaupt geschikt is voor AI.

Limieten van het gebruik van Claude voor productiviteit

Soms geeft Claude je vol vertrouwen verkeerde informatie. Op andere momenten lijkt het vast te lopen in een lus. Door realistisch te zijn over de limieten ervan, kan je team er beter gebruik van maken.

Risico op hallucinaties: AI kan 'feiten' genereren die aannemelijk klinken, maar onjuist zijn. Dit geldt met name voor specifieke gegevens, namen of datums.

Limiet: bij zeer lange gesprekken kan het zijn dat details of instructies die eerder in het gesprek zijn vermelding, worden 'vergeten'.

Geen uitvoeringsmogelijkheden: het kan geen acties uitvoeren in uw andere applicaties.

Dit is de reden waarom veel teams uiteindelijk op zoek gaan naar manieren om AI dichter bij de plek te brengen waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt, in plaats van het apart te houden. ClickUp lost dit op door AI rechtstreeks in uw werkstroom te integreren.

Hoe u ClickUp AI als alternatief kunt gebruiken

ClickUp Brain

Wilt u niet langer met meerdere AI-tools jongleren? ClickUp Brain staat voor u klaar.

Het is de native AI-assistent van ClickUp, die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd. Daarom heeft het toegang tot uw daadwerkelijke werkcontext: uw projecten, taken, documenten en teamcommunicatie. Het reageert niet alleen op uw vraag, maar reageert ook met begrip voor uw werk.

Ontvang direct updates vanuit uw werkruimte met ClickUp Brain.

Dit lost de grootste limieten van Claude op.

Contextbewustzijn: in plaats van dat u handmatig context invoert, kent ClickUp Brain al uw projectdeadlines, teamstructuur en taakgeschiedenis.

Directe uitvoering: ClickUp Brain kan taken genereren, hun status bijwerken en documenten rechtstreeks in uw werkruimte aanmaken, naast andere krachtige acties.

Realtime gegevens: u kunt uw actuele, live werkruimtegegevens query, geen statische, verouderde trainingsset.

Mogelijkheden Claude ClickUp Brain Contextbewustzijn Vereist handmatige contextinvoer voor elke taak Begrijpt uw projects, taken en team van nature Uitvoering Stelt acties en content voor Maak direct taken aan, schrijf documenten en voer automatiseringen uit binnen ClickUp. Samenwerking in teamverband De output wordt geïsoleerd en moet handmatig worden gedeeld. AI-gegenereerde content is direct beschikbaar voor uw team. Toegang tot gegevens Limiet tot statische, eerdere trainingsgegevens (tenzij je het vraagt om op internet te zoeken) Toegang tot uw realtime werkruimte-informatie + ook geschikt voor webtoegang

Het meest interessante deel?

Dit is niet de enige AI-superkracht die ClickUp biedt voor uw productiviteit. In tegenstelling tot zelfstandige AI-tools is de ClickUp AI gebouwd om actie te ondernemen, niet alleen om advies te geven. U kunt ook gebruikmaken van:

ClickUp AI Super Agents : autonome agents die uw werkruimte monitoren en namens u handelen. Ze kunnen taken triëren, risico's signaleren, status bijwerken, werk doorsturen en door u gedefinieerde regels volgen, zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen. : autonome agents die uw werkruimte monitoren en namens u handelen. Ze kunnen taken triëren, risico's signaleren, status bijwerken, werk doorsturen en door u gedefinieerde regels volgen, zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

Versnel werkstroom met mensachtige Super Agents in ClickUp

AI-velden : slimme velden die automatisch gegevens genereren, samenvatten of classificeren. Ze kunnen bijvoorbeeld taken taggen, prioriteiten beoordelen, belangrijke details extraheren of samenvattingen schrijven terwijl werk wordt gemaakt of bijgewerkt. : slimme velden die automatisch gegevens genereren, samenvatten of classificeren. Ze kunnen bijvoorbeeld taken taggen, prioriteiten beoordelen, belangrijke details extraheren of samenvattingen schrijven terwijl werk wordt gemaakt of bijgewerkt.

AI Autofill : vult automatisch taakdetails in, zoals beschrijvingen, eigenaren, prioriteiten of tijdlijnen, op basis van de context. Dit voorkomt repetitief installatiewerk en zorgt ervoor dat taken consistent zijn binnen teams. : vult automatisch taakdetails in, zoals beschrijvingen, eigenaren, prioriteiten of tijdlijnen, op basis van de context. Dit voorkomt repetitief installatiewerk en zorgt ervoor dat taken consistent zijn binnen teams.

AI-gestuurde taakaanmaken: zet tekst in vergadernotities, documenten of chat threads om in gestructureerde taken met toegewezen personen, deadlines en subtaken – zonder dat u deze handmatig hoeft op te maken.

Maak automatisch taken aan op basis van chatten, documenten en meer via ClickUp AI.

AI-samenvattingen, updates, stand-ups en catch-ups: genereer direct projectupdates, voortgangssamenvattingen, chat-catch-ups en statusrapporten op basis van live gegevens, zodat rapportage teams niet vertraagt.

Voor teams die nog meer kracht willen, biedt ClickUp BrainGPT een desktop-AI-assistent met spraak-naar-tekst-mogelijkheden. U kunt ook toegang krijgen tot meerdere LLM's binnen deze ene AI Super App!

Gebruik meerdere AI-modellen vanuit één app in ClickUp Brain en ClickUp BrainGPT.

Hoe u ClickUp vandaag nog voor uw team kunt gaan gebruiken

De meest effectieve AI-assistenten nemen de wrijving tussen denken en doen weg. Dat begint met context. AI werkt het beste wanneer het uw projecten, uw documenten en uw prioriteiten begrijpt.

Claude is geweldig voor individuele taken, zoals het opstellen van tekst of het verkennen van ideeën. Maar voor de productiviteit van team zal integratie altijd beter zijn dan isolatie. ✨

ClickUp maakt dit mogelijk door een intuïtieve AI-laag toe te voegen aan uw bestaande werk. U kunt experimenteren met:

Uw vergadering-aantekeningen omzetten in taken

Projectupdates automatisch samenvatten

Documenten opstellen met behulp van AI, op basis van de context van de taak

Je hoeft niet alles op de eerste dag te veranderen. Begin klein, met één eenvoudig gebruiksscenario. Meld je gratis aan voor ClickUp!