Gratis videogamesjablonen om uw gameontwikkeling te plannen, ontwerpen en bijhouden

Je game heeft een geweldige core loop, unieke graphics en een build die grotendeels werkt. Maar je buglijst staat in Discord, je levelantekeningen zijn begraven in Google Documenten en niemand weet waar die ene definitieve "goedgekeurde" versie van het cutscene-script is gebleven.

Dat is geen productiepijplijn. Dat is werkverspreiding.

Nu steeds meer indie-teams en studio's sneller en slanker werken, wordt uw vermogen om goed te plannen en uit te voeren een concurrentievoordeel. Of u nu één level bouwt of u voorbereidt op de lancering, u hebt systemen nodig die uw momentum kunnen bijhouden.

Deze gids bevat een overzicht van de beste videogamesjablonen, van ontwerpdocumenten tot sprintboards, waarmee je slimmer kunt bouwen, je team op één lijn kunt brengen en pijnlijke herbouwprojecten vóór de release kunt voorkomen.

De 12 beste videogamesjablonen voor gameontwikkelaars in één oogopslag

Of je nu een indie-ontwikkelaar bent, een studio hebt of net aan je eerste game begint, deze sjablonen helpen je bij het organiseren, plannen en stroomlijnen van elke fase van je videogame-ontwikkelingsproces.

Wat zijn videogamesjablonen?

Een videogamesjabloon is een kant-en-klare structuur voor het plannen van een deel van de ontwikkeling, zoals ontwerpdocumenten, bugtracking, Sprints of lanceringschecklists.

In plaats van elke keer met een leeg blad te beginnen, start je met een format dat al de onderdelen bevat die je waarschijnlijk vergeet als je eenmaal diep in de productie zit.

De meeste gamesjablonen helpen je om beslissingen vast te leggen en kernelementen consistent te houden, zoals mechanica, levels, assets, aantekeningen over testen en releasetaaken. Of je nu alleen werkt of in een team, deze sjablonen helpen je om geen details over het hoofd te zien en sneller van idee naar release te gaan.

Wat maakt een goede videogamesjabloon?

Een goede videogamessjabloon moet de planning overzichtelijk houden en tegelijkertijd functies bieden die passen bij uw genre en werkstroom.

Dit is wat de ideale videogamesjabloon zou moeten bevatten:

Duidelijke secties voor concept, gameplay, mechanica, personages, assets en testen.

Eenvoudig te volgen structuur voor planning en documentatie

Ruimte om wijzigingen, feedback en revisies bij te houden

Compatibiliteit met populaire projecttools en werkstroomen

Aanpasbare velden om de sjabloon aan te passen aan verschillende teams en gamestijlen.

Functies voor realtime samenwerking voor teams of studio's

Ingebouwde checklists en tijdlijnen om ervoor te zorgen dat het project volledig kan worden bijgehouden.

12 beste videogamesjablonen

Game-ontwikkeling draait niet meer alleen om het beheren van bestanden en taken, maar om het beheren van informatie. Maar wanneer AI-tools voor documenten, chatten, aantekeningen en planning allemaal in afzonderlijke systemen staan, krijg je wat we 'AI-wildgroei' noemen: onsamenhangende inzichten, verspreide updates en geen enkele bron van waarheid.

Dat is waar de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp het verschil maakt. Het brengt alles – taken, documenten, assets, tijdlijnen en nu ook AI – samen op één plek die uw werk begrijpt. Zo werkt u niet alleen sneller, maar ook slimmer.

Hieronder vindt u 12 sjablonen voor game-ontwikkeling die zijn ontworpen om herwerk te verminderen, blinde vlekken te elimineren en u daadwerkelijk te helpen bij de lancering, of u nu uw eerste mechanisme schetst of een wereldwijde release plant.

1. ClickUp-sjabloon voor gameontwerpdocument

Gratis sjabloon downloaden Plan, documenteer en beheer elk spelelement op één plek met het ClickUp Game Design sjabloon.

Wanneer je diep in de productie zit, is het gevaarlijk gemakkelijk om te vergeten wat het team daadwerkelijk is overeengekomen. De ClickUp Game Design sjabloon houdt je kernloop, mechanica, functies en assetplannen bij elkaar in één bewerkbaar centrum, zodat beslissingen niet halverwege de Sprint verdwijnen.

Het is gebouwd als een ClickUp Docs -sjabloon en ontworpen om doelen, functies, gameplay-instructies, mechanica en assets te omvatten. Het ondersteunt ook het opzetten van een bredere werkstroom met functies zoals lijsten, gantt, werklast, kalender en meer. Het is ook gemaakt om het bijhouden te ondersteunen met gezamenlijke bewerking, automatiseringen, schermopnames en AI binnen uw proces.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Definieer ontwikkelingsdoelen, zodat het team kan afspreken wat 'Klaar' betekent.

Maak een overzicht van de functies en mechanismen, zodat beslissingen over de omvang van het project vroeg worden vastgelegd.

Documenteer assets zodat kunst, audio en UI-werk niet herhaaldelijk opnieuw gepland hoeven te worden.

Bouw een werkstroom die verder gaat dan het document met behulp van lijst-, gantt-, werklast- en kalenderweergaven.

Volg de voortgang met gezamenlijke bewerking, automatiseringen en schermopnames, zodat updates zichtbaar blijven.

✨ Ideaal voor: Indie-ontwikkelaars, gebruikers van gameontwerpsoftware, studenten en studio's die één videogamesjabloon willen om beslissingen te documenteren en de uitvoering op één plek bij te houden.

💡 Pro-tip: Een goed gameontwerpdocument is alleen nuttig als het actueel blijft terwijl je mechanica, levels en reikwijdte zich blijven ontwikkelen. Schrijf, voer de bewerking uit en open al je game-gerelateerde documenten met ClickUp Docs Gebruik ClickUp Docs als de 'bron van waarheid' voor uw document. Koppel het vervolgens rechtstreeks aan het productiewerk, zodat u niet elke Sprint secties naar taken hoeft te kopiëren. ClickUp Docs ondersteunt geneste pagina's, tabellen, insluitingen en sjablonen, en u kunt in realtime samenwerken en tekst rechtstreeks vanuit het document omzetten in traceerbare taken. Om je team van ideeën naar uitvoering te brengen: Stel uw gameontwerpdocument op in ClickUp Docs en zet vervolgens de sleutelparagrafen om in taken voor combat, UI, audio en levelontwerp. en zet vervolgens de sleutelparagrafen om in taken voor combat, UI, audio en levelontwerp.

Schets kernloops, werkstroom-filmpjes of tussenfilmpjes in ClickUp Whiteboards en koppel de frames vervolgens terug aan Taken, zodat het 'waarom' gekoppeld blijft aan het 'wat'.

Houd één sectie 'Wijzigingen' in het document en tag eigenaren wanneer de mechanica verandert, zodat iedereen op de hoogte blijft. AI kan het schrijven van documenten vereenvoudigen, van gebruikershandleidingen en standaardwerkprocedures tot juridische contracten en productbeschrijvingen.

📽️ In deze video laten we zien hoe je AI kunt gebruiken om documentatie te schrijven met praktijkvoorbeelden en beproefde prompts.

2. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen

Gratis sjabloon downloaden Volg, wijs toe en los bugs snel op met realtime updates met behulp van ClickUp Bug and Issue Tracking sjabloon.

Een geweldige build kan nog steeds gebrekkig aanvoelen wanneer bugs worden gemeld in Discord, gereproduceerd in berichten en 'bijgehouden' in iemands persoonlijke aantekeningen. Het ClickUp Bug and Issue Tracking sjabloon biedt uw team één gedeeld logboek voor problemen, zodat er niets verloren gaat tussen het testen en het oplossen ervan.

Het is ontwikkeld om gestructureerde rapportage, toewijzing, prioriteit en het bijhouden van oplossingen te ondersteunen, zodat de QA- en ontwikkelteams geen tijd verspillen aan het opnieuw triageren van dezelfde problemen. U kunt reproductiestappen, schermafbeeldingen, logboeken en statusupdates koppelen aan het probleemrecord, zodat iedereen zonder giswerk aan de slag kan.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg bugrapporten vast met duidelijke velden voor ernst, eigenaar en platform.

Wijs problemen toe aan de juiste teamgenoot, zodat oplossingen niet blijven liggen in een backlog.

Blijf de status bij van open tot opgelost, zodat QA altijd weet wat er opnieuw getest moet worden.

Sla schermafbeeldingen, logboeken en reproductiestappen op in het probleemrapport voor een soepele overdracht.

Groepeer problemen op functie, niveau of build, zodat patronen sneller zichtbaar worden.

✨ Ideaal voor: QA-testers, ontwikkelaars en studio's die een betrouwbaar buglogboek nodig hebben dat ze tijdens alle builds up-to-date kunnen houden.

💡 Pro-tip: combineer ClickUp Agents met een paar gerichte automatiseringen, zodat je QA-pijplijn consistent blijft, zelfs als het team snel werkt. Ontvang eenvoudig updates en berichten via vooraf geconfigureerde werkstroomen met ClickUp Agents ClickUp Agents kunnen zelfstandig handelen op basis van instructies die je ze geeft (inclusief vooraf gebouwde opties en een no-code builder). Ze zijn ook zeer geschikt voor repetitieve, tijdrovende werkstroomen, zoals het samenvatten van updates in een leiderschapskanaal of het creëren van taken op basis van actiepunten. Hier is een praktische installatie die geschikt is voor het testen van games: Gebruik een ClickUp Agent om de dagelijkse bugactiviteit samen te vatten (nieuwe kritieke problemen, blokkades, wat er is opgelost) en plaats een duidelijke update op je dev-kanaal.

Gebruik automatiseringen voor voorspelbare stappen zoals toewijzingsregels, wijzigingen in de status en herinneringen voor achterstallige taken met behulp van triggers en acties.

Als uw team artefacten in andere tools bewaart, kunnen ClickUp Agents context uit gekoppelde apps (zoals Google Drive of GitHub) halen, zodat de juiste links bij het bugrapport worden weergegeven.

3. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Gratis sjabloon downloaden Organiseer ontwikkelingstaken en voer automatisering uit van werkstroomprocessen met het ClickUp-sjabloon voor taakbeheer.

Als je ontwikkelingsplan alleen in je hoofd zit, zul je het steeds opnieuw moeten opbouwen als er iets misgaat. Met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer kun je je werk omzetten in een concreet plan dat je kunt toewijzen en controleren, of je nu alleen werkt of een kleine studio coördineert.

Het is een flexibele basis voor het organiseren van taken op basis van mijlpalen, rollen of functiegebieden. Deze sjabloon werkt bijzonder goed wanneer u de productie op gang wilt houden en tegelijkertijd het testen en de voorbereiding van de bouw wilt bijhouden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel de productie in taken op basis van functies, niveaus en mijlpalen, zodat de omvang zichtbaar is.

Wijs eigenaren en data toe, zodat het werk niet stilvalt wanneer prioriteiten veranderen.

Houd afhankelijkheden bij, zodat 'geblokkeerd' werk duidelijk wordt voordat een deadline verstrijkt.

Bekijk wat er nog te doen staat in lay-outs in lijst-, bord- of kalenderstijl, afhankelijk van hoe uw team werkt.

Registreer de voortgang op één plek, zodat updates niet verspreid zijn over chat en documenten.

✨ Ideaal voor: Indie-ontwikkelaars en kleine studio's die één plek willen om taken te plannen, de voortgang bij te houden en consistent te blijven, van prototype tot lancering.

🧠 Leuk weetje: uit onderzoek blijkt dat ontwikkelaars in de software-engineering 15 tot 30 fouten per 1000 regels code introduceren, en dat het oplossen daarvan vaak meer tijd kost dan het schrijven van de oorspronkelijke functie.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico cruciale beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chats, e-mails en spreadsheets. Daar komt ClickUp om de hoek kijken. Met krachtige functies voor taakbeheer kun je gesprekken direct omzetten in actie. Maak taken rechtstreeks vanuit chatberichten, opmerkingen, documenten of zelfs e-mails, allemaal met één enkele klik.

Hier is een getuigenis van een van onze klanten!

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om een verbinding te houden met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

4. ClickUp Storyboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer scènes en verfijn het verhaal van je game in samenwerking met ClickUp Storyboard sjabloon.

Games met een uitgebreid verhaal worden rommelig wanneer de plot in een document staat, de lijst met tussenfilmpjes in een spreadsheet staat en de visuele referenties verspreid zijn over verschillende mappen. Met het ClickUp Storyboard-sjabloon kun je scènes en sequenties in kaart brengen, zodat het verhaal consistent blijft terwijl je iteraties uitvoert.

Het is handig voor het plannen van tussenfilmpjes, tutorials, quests of zelfs UI-werkstromen. Deze storyboard-sjabloon is vooral handig wanneer meerdere mensen dezelfde scène in context moeten beoordelen en feedback moeten geven zonder alles te herschrijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan scènes en sequenties zodat je verhalende structuur duidelijk blijft.

Houd wijzigingen per scène bij, zodat eerdere beslissingen niet door revisies worden gewist.

Verzamel referenties per sequentie, zodat de art- en narratieve teams dezelfde input kunnen beoordelen.

Wijs eigenaren toe aan scènes, zodat het schrijven, de voice-over en de implementatie goed op elkaar blijven aansluiten.

Houd goedkeuringen zichtbaar, zodat u niet met verwarring over het 'definitieve ontwerp' te maken krijgt.

✨ Ideaal voor: Verhaalontwerpers en creatieve teams die verhaalgedreven games bouwen met veel scènes en revisies.

💡 Pro-tip: Consistentie is het moeilijkste onderdeel van het bouwen van een game, vooral bij het documenteren van feedback tijdens de productie. ClickUp BrainGPT maakt het u gemakkelijk met Talk to Text, waarmee u playtest-antekeningen kunt vastleggen, updates kunt samenvatten en vragen kunt stellen zoals "Welk niveau heeft de meeste open bugs?" zonder uw focus te verliezen. Gebruik je stem om aantekeningen, samenvattingen en updates te dicteren met ClickUp BrainGPT's Talk to Text Je kunt zelfs zoeken in GitHub, Google Drive en je werkruimte met de Chrome-extensie, kiezen uit meerdere AI-modellen (zoals Claude of ChatGPT) en vertrouwen op het privacygerichte ontwerp van ClickUp om je intellectuele eigendom veilig te houden.

5. ClickUp Creative Brief sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Definieer de visie, toon en doelen van je game duidelijk met het ClickUp Creative Brief sjabloon.

Als uw team niet op één lijn zit over wat de game wil bereiken, resulteert dat in geweldig werk dat niet bij elkaar past. Met het ClickUp Creative Brief sjabloon kunt u al in een vroeg stadium de visie definiëren, zodat kunst, tekst, UX-ontwerp (user experience) en ontwikkeling allemaal naar hetzelfde doel toewerken.

Het biedt een gestructureerd kader voor het schetsen van doelen, doelgroep, toon, sleutelresultaten en beperkingen, en het is gemakkelijk bij te werken naarmate het project vordert.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bepaal doelen, doelgroepen en creatieve technieken , zodat het team vanaf het begin op één lijn zit.

Leg beperkingen vast, zoals platformtargets en reikwijdte, zodat beslissingen realistisch blijven.

Deel één briefing met belanghebbenden, zodat feedback binnen dezelfde documentbeheerwerkstroom plaatsvindt.

Koppel de briefing aan productietaken, zodat deze verbonden blijft met de uitvoering.

Houd revisies zichtbaar, zodat de 'huidige richting' nooit onduidelijk is.

✨ Ideaal voor: studio's en indie-teams die een beknopte briefing nodig hebben om de creatieve richting af te stemmen voordat de productie begint.

💡 Pro-tip: zodra de belangrijkste onderdelen van je creatieve briefing vastliggen (doelstellingen, gewenste resultaten, tijdlijn, budget), gebruik je ClickUp Brain om dat document om te zetten in een uitvoerbaar plan. Krijg direct hoogwaardige samenvattingen en Overzichten van je documenten met ClickUp Brain Vraag ClickUp Brain om de briefing samen te vatten in een 'north star' waar je team naar kan verwijzen, en laat het vervolgens de deliverables en beperkingen extraheren in een korte checklist waarmee je alles gemakkelijker kunt bijhouden. ClickUp Brain kan ook documenten in enkele seconden samenvatten, wat perfect is om iedereen op één lijn te houden wanneer de briefing onvermijdelijk tijdens de productie verandert.

6. ClickUp Scrum- en Sprint-planningssjabloon

Gratis sjabloon downloaden Voer agile Sprints uit en houd ontwikkelingscycli efficiënt bij met ClickUp Scrum en Sprint Planning sjabloon.

Deadlines voor game-ontwikkeling worden niet gehaald wanneer de sprintplanning vaag is, de backlog niet geprioriteerd is en blokkades te laat worden ontdekt. De ClickUp Scrum- en Sprint Planning-sjabloon biedt u een herhaalbare sprintstructuur, zodat u iteraties kunt plannen, verbeteringen kunt doorvoeren en het werk zichtbaar kunt houden, van backlog tot klaar.

Het is ontworpen om sprintwerk te organiseren en te evalueren wat er is gebeurd, zodat het team van elke cyclus leert in plaats van dezelfde fouten te herhalen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer backlog-items zodat sprintplanning begint met duidelijke prioriteiten.

Volg sprintwerkzaamheden op basis van status, zodat de voortgang dagelijks zichtbaar is.

Registreer blokkades zodat 'vastgelopen' werk vroegtijdig wordt gesignaleerd.

Bekijk de resultaten van Sprints zodat de planning tijdens iteraties wordt verbeterd.

Houd sprintplanning en leveringstaken bij elkaar, zodat overdrachten overzichtelijk blijven.

✨ Ideaal voor: Agile ontwikkelteams en producenten die een Sprint-systeem willen dat frequente builds en gestructureerde iteratie ondersteunt.

📖 Lees ook: Sprint Retrospective sjablonen: Hoe voer je een succesvolle Sprint Retrospective uit?

7. ClickUp-sjabloon voor checklist voor het productlanceringsplan

Gratis sjabloon downloaden Coördineer elke lanceringstaak, van teaser tot feedback, met de ClickUp-sjabloon voor een checklist voor productlanceringen.

Een lancering kan stressvol zijn wanneer deadlines voor trailers, QA-poorten, winkelactiva, patch-opmerkingen en community-updates allemaal op verschillende plaatsen worden bijgehouden. De ClickUp Product Launch Checklist sjabloon biedt een duidelijke tijdlijn en een checklist, zodat elke lanceringstaak wordt bijgehouden en de voortgang zichtbaar blijft.

Het is ontworpen om teams te helpen bij het afstemmen van tijdlijnen en middelen en om realtime voortgangsregistratie te ondersteunen, zodat belanghebbenden altijd weten hoe de zaken ervoor staan. Het bevat aangepaste statussen zoals Voltooid, Ter beoordeling, In uitvoering, In afwachting en In behandeling, plus aangepaste velden zoals Taakcategorie en Duur om het lanceringswerk georganiseerd te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak een efficiënte tijdlijn voor lanceringstaken, zodat deadlines duidelijk zijn.

Organiseer het voorbereidende werk, zodat er niets belangrijks over het hoofd wordt gezien voor de release.

Blijf de voortgang in realtime bijhouden, zodat iedereen kan zien wat er nog als blokkade werkt.

Gebruik statussen zoals 'Voltooid' en 'Ter beoordeling' om goedkeuringen te beheren.

Registreer de taakcategorie en duur, zodat het werk overzichtelijk blijft.

✨ Ideaal voor: Indie-studio's en uitgevers die marketing, kwaliteitscontrole, winkelinstallatie en follow-ups na de lancering coördineren in één lanceringschecklist.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp AI Notetaker voor gesprekken over de lanceringsgereedheid en debriefings van playtests. Ontvang transcripties en gedetailleerde samenvattingen van uw vergaderingen met ClickUp AI Notetaker Je kunt discussies vastleggen, beslissingen samenvatten en actiepunten naar voren halen, zodat je 'dit moeten we voor de release nog aanpassen' meteen kunt omzetten in toegewezen taken.

8. ClickUp-sjabloon voor activabeheer

Gratis sjabloon downloaden Coördineer elke lanceringstaak, van teaser tot feedback, met de ClickUp-sjabloon voor een checklist voor productlanceringen.

Gamebestanden stapelen zich snel op. En als je niet bijhoudt wat definitief is, wie wat bezit of waar dingen zich bevinden, zul je uiteindelijk assets opnieuw maken die je al hebt gemaakt. Het ClickUp Asset Management sjabloon helpt je bij het organiseren en opslaan van assetgegevens, het bijhouden van het gebruik en het visualiseren van tijdlijnen (inclusief met eenvoudige gantt-grafieken).

Hoewel het in grote lijnen is ontworpen voor het bijhouden van assets, is het ook zeer geschikt voor de productie van games, zoals het bijhouden van art packs, audiobibliotheken, licenties, apparaten en apparatuur. Het bevat aangepaste statussen zoals Voltooid, Functioneel, Aankoop, Reparatie en Verkoop, evenals meerdere weergaven (waaronder een reparatiekalender en kostenoverzichten) waarmee u updates en kosten in de loop van de tijd kunt bijhouden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer en sla assetgegevens op in een database, zodat bestanden niet verspreid raken.

Houd het gebruik bij, zodat u weet wat actueel is en wat verouderd is.

Visualiseer tijdlijnen met eenvoudige gantt-grafieken voor het werk met assets.

Volg de status van assets met aangepaste labels, zoals 'Functioneel' of 'In reparatie'.

Gebruik meerdere weergaven om reparaties en kosten op één plek te monitoren.

✨ Ideaal voor: Teams die een groeiende bibliotheek van kunst-/audiobestanden, tools, licenties en productieapparatuur beheren die tot aan de release georganiseerd moet blijven.

9. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Plan, lanceer en meet marketingcampagnes effectief met het ClickUp-sjabloon voor marketingplannen.

Zelfs een sterke game kan ondermaats presteren als marketingtaken niet worden bijgehouden en resultaten niet worden geëvalueerd. Met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen kunt u campagnes op één plek plannen en optimaliseren. Het helpt u ook bij het creëren van een ruimte om doelstellingen vast te stellen en werk op te splitsen in uitvoerbare taken die vervolgens kunnen worden bijgehouden met ClickUp-taaken.

Deze ClickUp-sjabloon bevat aangepaste statussen zoals Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering, Input nodig en Gepland, evenals aangepaste weergaven zoals Belangrijkste resultaten, Tijdlijn, Doelstellingen en Voortgangsbord om de voortgang te controleren en bij te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel haalbare marketingdoelen vast, zodat het plan meetbaar blijft.

Verdeel de promotie in taken, zodat het lanceringswerk niet 'in iemands hoofd' blijft zitten.

Volg de voortgang met statistieken, zodat je campagnes kunt aanpassen op basis van de resultaten.

Gebruik meerdere weergaven om tijdlijnen en belangrijke resultaten in één plan te beheren.

Volg het werk met tijdsregistratie, tags en afhankelijkheden wanneer campagnes elkaar overlappen.

✨ Ideaal voor: Indie-teams en studio's die winkelpagina's, sociale content, persvoorlichting en community-activiteiten plannen naast tijdlijnen voor lancering.

🧠 Leuk weetje: Een van de vroegste en beroemdste easter eggs in videogames verscheen in het spel Adventure voor de Atari 2600 uit 1980, verborgen door ontwikkelaar Warren Robinett.

📖 Lees ook: Voorbeelden van werkstroomautomatisering

10. Videogamescriptsjabloon door Template.net

Wanneer scripts voor dialogen en tussenfilmpjes verspreid zijn over verschillende bestanden, wordt het schrijven moeilijker om te controleren en nog moeilijker om te implementeren. De videogamescriptsjabloon van Template.net biedt u een kant-en-klare layout die u online kunt bewerken en delen met uw medewerkers, in plaats van helemaal opnieuw te moeten beginnen met het formatten.

Het ondersteunt ook een online werkstroom voor gangbare formaten, waaronder Microsoft Word, Google Documenten en PDF. Dit kan vooral handig zijn wanneer je scripts moet overhandigen aan schrijvers, acteurs of lokalisatiepartners die verschillende tools gebruiken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel dialogen en tussenfilmpjes op in één gestructureerd scriptbestand.

Houd de teksten van de personages leesbaar, zodat beoordelingen sneller kunnen worden uitgevoerd.

Deel een versie met uw team zonder deze in meerdere documenten te kopiëren en te plakken.

Exporteer naar gangbare formaten zoals Word, Google Documenten en PDF voor overdracht.

Sla het definitieve script samen met de taken op, zodat de verbinding met de implementatie behouden blijft.

✨ Ideaal voor: Verhalende ontwerpers en indie-ontwikkelaars die een overzichtelijk scriptformat willen dat ze online kunnen bewerken en exporteren voor hun medewerkers.

📖 Lees ook: Brainstormsjablonen om de creativiteit van uw team te stimuleren

11. Sjabloon voor opnameschema voor video-games door Template.net

Voice-oversessies en cutscene-opnames lopen in het honderd wanneer de beschikbaarheid en timing worden bijgehouden in berichten en geheugen. Met de sjabloon voor het opnameschema van videogames van Template.net kunt u sessies in een schemaformat in kaart brengen, zodat de productiedagen georganiseerd blijven.

Net als andere Template.net-bestanden is het gebouwd rond een editor-first werkstroom met exportopties die gangbare downloadformaten ondersteunen. Dit is handig wanneer uw planning buiten uw kernteam moet worden gedeeld.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan voice-overs, motion capture-sessies of opnamesessies met duidelijke tijdsblokken.

Houd bij wie er voor elke sessie nodig is, zodat er geen rollen over het hoofd worden gezien.

Houd sessieplannen zichtbaar, zodat last-minute wijzigingen gemakkelijker te coördineren zijn.

Deel het schema als een bestand dat je kunt downloaden wanneer medewerkers offline toegang nodig hebben.

Houd de productievoorbereiding gekoppeld aan lanceringstaken, zodat afhankelijkheden zichtbaar zijn.

✨ Ideaal voor: studio's en indie-teams die opgenomen content zoals VO, mocap en cutscene-opnames binnen een beperkte tijdslimiet coördineren.

📖 Lees ook: Best practices voor softwareprojectmanagement

12. Karakterblad-sjabloon door Genially

Via Genially

Personages worden inconsistent wanneer de 'echte versie' van een achtergrondverhaal in één document staat en visuele referenties ergens anders te vinden zijn. De Character Sheet Sjabloon van Genially biedt je een gestructureerd personageoverzicht dat je kunt delen, zodat schrijvers en ontwerpers vanuit dezelfde bron kunnen werken.

Deze Genially-sjabloon is gemaakt voor het aanmaken van interactieve, deelbare content, zonder code, wat ideaal is voor niet-technische gebruikers.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg de details van de identiteit van personages vast op één blad, zodat schrijvers en kunstenaars op één lijn zitten.

Leg consistente aantekeningen over de visuele aspecten en de persoonlijkheid vast, zodat revisies niet uit de hand lopen.

Deel één personageblad per rol, zodat grote casts overzichtelijk blijven.

Presenteer de sheets in een format dat gemakkelijk door het team kan worden bekeken.

Hergebruik dezelfde structuur voor niet-speelbare personages (NPC's) zodat je documentatie consistent blijft.

✨ Ideaal voor: Gameontwerpers, kunstenaars en docenten die een personageoverzicht willen dat ze kunnen delen en bijhouden voor een groeiende cast.

💡 Pro-tip: Als je voortdurend schakelt tussen documenten, taken en aantekeningen, gebruik dan ClickUp Brain om samen te vatten wat er is veranderd. Voeg feedback van playtests toe aan een document, vraag ClickUp Brain om de belangrijkste problemen eruit te halen en laat het taken opstellen met eigenaren en prioriteiten, zodat je sjablonen up-to-date blijven zonder handmatig kopiëren en plakken.

Waarom game-ontwikkelingsteams een sjabloonsysteem nodig hebben

Het maken van een videogame is een zeer collaboratief, multidisciplinair proces. Zonder een gestructureerd systeem kunnen belangrijke details gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Dit is waarom sjablonen belangrijker zijn dan ooit:

Snelle iteratie = toenemende chaos: Nu steeds meer ontwikkelaars sneller leveren, mogen documentatie en taakregistratie niet achterblijven. Sjablonen bieden uw team elke keer een gestructureerd startpunt.

Werkversnippering is een reëel probleem: wanneer uw ontwerpdocument in de ene app staat, aantekeningen over Sprints in een andere en bugrapporten in chat, verloopt de voortgang traag. Sjablonen helpen u werkstroom te consolideren en verspilde inspanningen te verminderen.

Schaalbaarheid wordt eenvoudiger: Indie-teams veranderen in studio's. Hoe eerder je standaardiseert hoe beslissingen, middelen en productietaken worden vastgelegd, hoe gemakkelijker het is om consistent op te schalen.

Of je nu je eerste game bouwt of je vijftigste, met gestructureerde sjablonen kun je sneller werken zonder de context te verliezen.

Waarom ClickUp zo goed werkt voor game-ontwikkeling

De meeste ontwikkelteams zijn tegen de tijd dat ze de bèta-fase bereiken, spreadsheets en basistakenlijsten ontgroeid. Dat is waar ClickUp je een echt voordeel biedt.

Dit is wat het onderscheidt voor game-ontwikkeling:

Alles-in-één werkruimte: sla uw documenten, storyboards, buglogs, assets, sprintplannen en creatieve briefings op – geen tabbladen meer overslaan of overdaad aan tools.

Ingebouwde aanpassingsmogelijkheden: gebruik gebruik aangepaste velden , weergaven en ClickUp-automatiseringen om ClickUp aan te passen aan uw genre, teamgrootte en werkstroom.

Realtime zichtbaarheid: ClickUp Dashboarden Gantt-weergaven helpen je alles bij te houden, van productie tot QA-cycli, allemaal op één plek.

ClickUp Brain: Krijg hulp van AI bij het schrijven van ontwerpdocumenten, het samenvatten van feedback, het omzetten van beslissingen in taken en het zoeken in verschillende tools, zelfs met je stem. Krijg hulp van AI bij het schrijven van ontwerpdocumenten, het samenvatten van feedback, het omzetten van beslissingen in taken en het zoeken in verschillende tools, zelfs met je stem.

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

ClickUp heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons creatieve marketingbureau. Ik gebruik het elke dag! Het helpt ons om al onze taken en projecten georganiseerd te houden, en dankzij de werklastweergave in combinatie met tijdsinschattingen kunnen we de capaciteit van ons team gemakkelijk beheren. We vinden het geweldig dat alles zo aanpasbaar is – hierdoor kunnen we het platform echt afstemmen op onze exacte werkstroom. Het is ook geweldig voor samenwerking en het bijhouden van de voortgang van meerdere projecten tegelijk.

ClickUp heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons creatieve marketingbureau. Ik gebruik het elke dag! Het helpt ons om al onze taken en projecten georganiseerd te houden, en dankzij de werklastweergave in combinatie met tijdsinschattingen kunnen we de capaciteit van ons team gemakkelijk beheren. We vinden het geweldig dat alles zo aanpasbaar is – hierdoor kunnen we het platform echt afstemmen op onze exacte werkstroom. Het is ook geweldig voor samenwerking en het bijhouden van de voortgang van meerdere projecten tegelijk.

Als uw team al tools zoals GitHub, Drive, Unity of Figma gebruikt, kan ClickUp daar ook mee worden geïntegreerd, zodat er een verbinding is van idee tot lancering in het ecosysteem.

Elke geweldige videogame begint met een plan en een goede sjabloon

De meeste gameteams beginnen met een lappendeken van systemen. Het ene team heeft misschien een creatieve briefing in één document, aantekeningen over de mechanica in een ander document en productie-updates verstopt in chatberichten.

Na een paar iteraties wordt het moeilijker om te onthouden wat er is veranderd. Dat is werkverspreiding, en het vertraagt stilletjes alles, van ontwerpbeslissingen tot QA-goedkeuring.

Gratis sjablonen bieden u een overzichtelijkere manier om te plannen en te bouwen. U kunt uw visie vroeg vastleggen en iedereen op één lijn houden terwijl de game zich ontwikkelt. Wanneer het tijd is om te lanceren, helpen de lanceringschecklist en het marketingplan u om elk onderdeel bij te houden, zodat het lanceringswerk niet op het laatste moment in een hectische rush verandert.

ClickUp biedt deze sjablonen een echte thuisbasis.

Je kunt documenten, taken, middelen en goedkeuringen in één werkruimte bijhouden en vervolgens de AI-functies van ClickUp gebruiken om het werk te verminderen naarmate het project groeit.

Klaar om effectiever te werken? Meld je aan bij ClickUp en krijg toegang tot aanpasbare sjablonen en realtime samenwerking.

Veelgestelde vragen

Een sjabloon voor een gameontwerpdocument helpt je bij het plannen van je game. Het behandelt zaken als mechanica, personages, levels en verhaal. Sjablonen bieden je een kant-en-klare layout, zodat je tijdens het bouwen geen belangrijke onderdelen van je game vergeet.

Ja. Indie-ontwikkelaars regelen vaak alles zelf, van ontwerp tot marketing. Sjablonen helpen je om ideeën te ordenen, de voortgang bij te houden en tijd te besparen door je een voorsprong te geven bij het plannen.

De sjabloon moet secties bevatten voor je concept, gameplay-systemen, personages, assets en testaantekeningen. Een goede sjabloon houdt ook wijzigingen bij, helpt bij teamwork en past in de tools die je al gebruikt.

Gebruik een sjabloon voor het bijhouden van bugs om problemen te registreren met details zoals platform, ernst en schermafbeeldingen. Zo blijven alle problemen op één plek verzameld en kunnen teams bugs sneller en zonder verwarring oplossen.

Ja. Veel sjablonen zijn flexibel. Een RPG-game heeft bijvoorbeeld secties nodig voor quests en vaardighedenbomen, terwijl een platformgame details nodig heeft over de timing en layout van de levels.

Met ClickUp kun je je gamendocumenten, taken, bugs en sprints allemaal op één plek bewaren. De sjablonen zijn geschikt voor het plannen, bijhouden en beheren van elk onderdeel van je gameontwikkeling, of je nu een solo-ontwikkelaar bent of deel uitmaakt van een team.