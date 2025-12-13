De beste alternatieven voor Glue AI voor slimmere teamchat en automatisering

Teams vertrouwen op Glue AI om hun werk vooruit te helpen, maar groeiende teams brengen nieuwe eisen met zich mee.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp AI-aangedreven projectautomatisering en chat-naar-taak-organisatie voor product-, operations- en enterprise PMO-teams. ClickUp Brain voor contextuele AI-antwoorden, automatisering voor triggergebaseerde werkstroomen en herhaalde taken, agents voor AI-taakuitvoering in projecten en documenten. Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Coworker. ai Agenten bouwen zonder code voor snelle automatisering van de werkstroom in meerdere afdelingen Visuele drag-and-drop agentbouwer, webhook-triggers, sandbox-testen met versie-rollback, dashboards voor prestatiebewaking, toestemmingen op rollen Aangepaste prijzen Slack Chat-native automatisering van processen en berichtintelligentie voor realtime samenwerking en groeiende teams Emoji- en trefwoordtriggers, AI-samenvattingen, canvassen voor projectcontext, CLI-ondersteuning voor het implementeren van aangepaste apps, kanaalpinning Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per maand per gebruiker. Microsoft Teams Samenwerking binnen ondernemingen en AI-automatisering voor Microsoft 365-organisaties Copilot AI voor samenvattingen en concepten, Power Automate-integratie, eDiscovery-bewaarcontroles, kanaalmoderatie, SharePoint + Outlook-synchronisatie Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,20 per maand per gebruiker. Google Chat Lichtgewicht AI-berichten en Chrome-native communicatie voor Google Workspace-teams Gemini-berichtensamenvattingen, conversie van berichten naar taken, ruimte vastzetten, filteren op trefwoorden, Apps Script-bots Gratis proefversie; abonnementen vanaf $ 8,40 per maand per gebruiker. Mattermost Veilige, zelfgehoste teamberichten voor gereguleerde of compliance-gedreven sectoren On-premise implementatie, SSO/SAML-controles, incidentplaybooks, volledige exportlogging, plug-inmarktplaats voor diepgaande integraties Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Rocket. Chatten Omnichannel-berichtenverkeer tussen interne teams en openbare chatkanalen voor ondersteuning en veldoperaties Realtime vertaling, op rollen gebaseerde toestemmingen, chatbot-automatisering, analytische dashboards, beleid voor het bewaren van berichten Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Twist Asynchrone, thread-first communicatie voor gedistribueerde teams en focusgedreven + complexe werkstroomen Speciale threaded ruimtes, thread-herinneringen, lange updates met uitgebreide formaten, PDF-thread-exports, selectieve notificaties Free; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker. CrewAI Multi-agent-organisatie voor technische teams die AI-systemen bouwen in Python Rol-gedefinieerd gedrag van agents, sequentiële/parallelle/hiërarchische routines, multi-LLM-selectie, uitvoeringslogboeken, geheugensystemen Aangepaste prijzen AutoGen Probleemoplossing door conversational agents voor onderzoeks- en engineeringteams Op dialoog gebaseerde redeneringen van agents, sandboxes voor code-uitvoering, herhaalbare gesprekken, caching van reacties, beëindigingsvoorwaarden Gratis (open source)

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Glue AI?

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Glue AI, wil je een tool die de context begrijpt, diepgaand verbinding maakt met je systemen en AI gebruikt om taken te automatiseren zonder dat je er constant op hoeft te letten. Dat levert een duidelijke reeks criteria op:

Haal de intentie van berichten op aan de hand van de volledige threadgeschiedenis in plaats van triggers voor afzonderlijke berichten.

Ondersteunt geneste voorwaarden, gegevenstransformaties, regex-filters en meerstapslogica.

Maak taken met velden zoals prioriteit, Sprint, labels, toegewezen personen en gekoppelde bronnen.

Samenvattingen van lange threads met beslissingspunten, blokkades, follow-ups en tijdstempels.

Voert projectmanagementautomatisering op grote schaal uit met wachtrijverwerking, parallelle uitvoering en zonder plotselinge limieten.

Biedt SSO, SCIM-provisioning, IP-allowlisting, auditlogs en controles voor gegevensopslag.

Inclusief een visuele builder met testmodus, geschiedenis van versies en rollback-opties.

De beste alternatieven voor Glue AI

Dit zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor Glue AI. 📝

1. ClickUp (het meest geschikt voor teams die AI + automatisering willen combineren met projectmanagement en taakbeheer)

Krijg hulp van ClickUp AI om aangepaste agents te creëren die uw werkstroom van begin tot eind kunnen afhandelen.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte. Uw taken, projecten, documentatie, automatiseringen en AI blijven verbonden in één systeem, zodat uw team werkversnippering voorkomt en planning en uitvoering in één enkele werkstroom doorloopt.

Glue AI verbetert de automatisering, maar werkt niet naast uw echte projectgegevens. ClickUp biedt u AI, werkstroom en projectzichtbaarheid onder één dak, wat betekent dat u één keer wijzigingen aanbrengt en elk team op één lijn houdt zonder de context opnieuw op te bouwen.

Hier volgt een nadere beschrijving! 👀

Versnel dagelijkse beslissingen met behulp van contextuele AI

ClickUp Brain versterkt uw operationele beslissingen omdat het inzicht heeft in uw werklast, afhankelijkheden, taakgeschiedenis en teamoverschrijdende activiteiten. U vraagt om duidelijkheid en krijgt antwoorden die een weerspiegeling zijn van het werk dat uw team al heeft voltooid.

Stel dat u de activiteiten beheert voor een bedrijf dat verschillende parallelle initiatieven uitvoert.

U vraagt Brain om de activiteiten van een nieuw implementatieproject te scannen. Het leest taken, opmerkingen en gekoppelde documenten en geeft u vervolgens een duidelijk statusoverzicht: wat ligt op schema, welke eigenaren hebben ondersteuning nodig en welke risico's moet u beoordelen voor uw volgende stand-up?

U werkt sneller omdat u het speurwerk overslaat.

📌 Probeer deze prompt: Bekijk dit implementatieproject. Toon de huidige voortgang, wijs op risico's en maak een lijst van de volgende stappen die ik moet toewijzen voor de beoordeling van morgen.

Houd processen consistent door middel van automatisering

Schakel de automatisering in die u nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van uw werkstroom.

Operationele teams verliezen tijd wanneer routinematige acties door de mazen van het net glippen. ClickUp automatisering pakt die momenten aan, zodat uw werkstroom zonder handmatige inspanningen kan worden voortgezet.

Stel bijvoorbeeld dat uw PMO-team de projectaanvraag beheert.

Er komt een nieuw verzoek binnen via een ClickUp-formulier. Automatisering creëert de projecttaak, wijst een eigenaar toe, stelt een deadline in en voegt een checklist toe op basis van het projecttype.

Een andere automatisering werkt uw portfolio-dashboard bij wanneer de intake-taak wordt goedgekeurd. U zorgt voor consistentie zonder extra toezicht.

Schaal uw activiteiten op met behulp van AI-agenten

ClickUp Agents helpen u bij het beheren van grote, repetitieve werklasten zonder dat u uw tools te veel hoeft uit te breiden. Agents nemen routinematige taken op zich, scannen uw werkruimte en ondersteunen toezichtstaken die normaal gesproken PMO- en operationele teams vertragen.

Stel bijvoorbeeld dat u toezicht houdt op een portfolio van meer dan 40 actieve projecten.

U maakt een agent aan die elke ochtend uw projectdashboards bekijkt, controleert of er vertragingen zijn en een korte update plaatst in uw wekelijkse beoordelingstaak. Een andere agent leest statuswijzigingen in technische taken en stelt een samenvatting op die u deelt in uw leiderschapssynchronisatie.

U krijgt een ondersteuningslaag die uw werkruimte in de gaten houdt, zodat u uw tijd kunt besteden aan het nemen van beslissingen in plaats van het zoeken naar informatie. Zo bouwt u uw eigen ondersteuning:

De beste functies van ClickUp

Houd elke discussie gerelateerd aan strategisch werk: bespreek taken, deel ideeën en voeg beslissingen als bijlagen toe aan deliverables met bespreek taken, deel ideeën en voeg beslissingen als bijlagen toe aan deliverables met ClickUp Chat.

Zet verspreide input om in bruikbare informatie: gebruik gebruik ClickUp BrainGPT om taken, chats en documenten te interpreteren, samen te vatten wat belangrijk is en je volgende stappen in de hele werkruimte te sturen.

Leg snel uw gedachten vast zonder vertraging: dicteer updates, vereisten of conclusies van vergaderingen om 4 keer sneller te werken met dicteer updates, vereisten of conclusies van vergaderingen om 4 keer sneller te werken met ClickUp Talk to Text.

Breng alle tools samen: koppel uw CRM, ticketingtools, berichtenapps en content-systemen via koppel uw CRM, ticketingtools, berichtenapps en content-systemen via ClickUp-integraties , zodat AI met volledige context werkt.

Sla teamkennis op waar het werk plaatsvindt: maak interne handleidingen, klantdocumenten, briefings en onderzoeken in maak interne handleidingen, klantdocumenten, briefings en onderzoeken in ClickUp Docs , zodat informatie toegankelijk blijft en gekoppeld is aan taken.

Limieten van ClickUp

Er zijn limieten voor het gebruik van AI in het gratis abonnement.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een tevreden gebruiker verwoordde het als volgt:

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies consolideert in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert. Bovendien was de eerste installatie van ClickUp heel eenvoudig, waardoor de overgang van andere tools naadloos verliep. Ik waardeer ook dat ClickUp kan worden geïntegreerd met andere tools die ik gebruik, zoals Slack, Open AI en GitHub, waardoor een samenhangende werkomgeving ontstaat. Om al deze redenen zou ik ClickUp zeker aan anderen aanbevelen.

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies consolideert in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld, waardoor ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze fungeert als een AI-agent die mijn opdrachten uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert. Bovendien was de eerste installatie van ClickUp heel eenvoudig, waardoor de overgang van andere tools naadloos verliep. Ik waardeer ook dat ClickUp kan worden geïntegreerd met andere tools die ik gebruik, zoals Slack, Open AI en GitHub, waardoor een samenhangende werkomgeving ontstaat. Om al deze redenen zou ik ClickUp zeker aan anderen aanbevelen.

2. Coworker. ai (het beste voor het bouwen van AI-agenten zonder code)

Met Coworker.ai kunt u AI-agents bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. De visuele werkstroombouwer verbindt uw bestaande tools, zodat agents klantgegevens uit uw CRM kunnen halen, de voorraad in uw database kunnen controleren en updates naar Slack kunnen sturen in één geautomatiseerde reeks.

In wezen leert u agents om de repetitieve taken uit te voeren die uw team nu handmatig doet: supporttickets verwerken, spreadsheets bijwerken en leads kwalificeren. Het alternatief voor Glue AI houdt bij wat elke agent doet via monitoringdashboards, zodat u kunt zien welke taken zijn voltooid en waar het mis is gegaan.

De beste functies van Coworker.ai

Plan agents om op specifieke intervallen te draaien of trigger ze op basis van inkomende webhooks van uw bestaande systemen.

Exporteer prestatiestatistieken van agenten en logboeken van voltooide taken om knelpunten in uw geautomatiseerde werkstroom te analyseren

Wijs verschillende toestemmingsniveaus toe aan teamleden, zodat ze agents kunnen bekijken, bewerken of implementeren op basis van hun rol.

Test werkstroom-werkflows in sandbox-omgevingen voordat u ze naar productiekanalen pusht.

Keer terug naar eerdere agentversies wanneer updates onverwacht gedrag in uw automatiseringen veroorzaken.

Limieten van Coworker.ai

De sjabloonbibliotheek biedt minder startpunten dan volwassen alternatieven voor Glue AI.

Werkstroomlogica vereist enig technisch inzicht, ook al schrijf je geen code.

Integratieopties bieden niet zoveel nichetools als platformen van ondernemingen.

Prijzen van Coworker.ai

Aangepaste prijzen

Coworker. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Slack (het beste voor chatgebaseerde werkstroomautomatisering)

via Slack

Met Slack kun je automatiseringen triggeren wanneer iemand een specifieke emoji in een bericht plaatst, een vermelding van een trefwoord doet of iets in een bepaald kanaal plaatst. Een ontwikkelaar in je team kan een commit naar GitHub pushen, waarna Slack automatisch een thread in je engineeringkanaal aanmaakt, relevante personen tagt en deze toevoegt aan je sprintboard.

Bovendien vat de AI van Slack lange threads samen, zodat u niet door 200 berichten hoeft te scrollen om erachter te komen welke beslissing er is genomen. Wat dit interessant maakt voor technische teams is het API-ecosysteem. U kunt gegevens uit uw interne tools naar kanalen leiden en aangepaste automatiseringen bouwen die reageren op gebeurtenissen in uw hele stack.

De beste functies van Slack

Maak belangrijke berichten of bestanden vast aan kanaalkopteksten, zodat nieuwe leden meteen belangrijke documentatie en links kunnen zien.

Maak canvasdocumenten die aantekeningen over vergaderingen, tijdlijnen voor projecten en ingesloten bestanden combineren binnen één enkele samenwerkingsruimte.

Stel kanaalspecifieke instellingen voor notificaties in om ruimtes met lage prioriteit te dempen en tegelijkertijd alert te blijven voor urgente kanalen.

Archiveer inactieve kanalen om uw werkruimte op te ruimen en tegelijkertijd de doorzoekbare berichtengeschiedenis te behouden.

Gebruik Slack CLI om aangepaste apps lokaal te implementeren en te testen voordat u ze binnen uw organisatie verdeelt.

Limieten van Slack

Voor AI-samenvattingen en geavanceerde functies zijn betaalde abonnementen vereist.

De gratis versie heeft een limiet voor de berichtenhistorie, wat betekent dat u na verloop van tijd context kwijtraakt.

De automatisering is niet vergelijkbaar met die van speciale werkstroomplatforms voor complexe sequenties.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 7,25/maand per gebruiker

Business+: $ 15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (37.045+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.910 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Volgens een G2-recensie:

Ik gebruik Slack voornamelijk voor mijn werk en vind het ongelooflijk waardevol voor communicatie binnen de hele organisatie. De mogelijkheid om groepschats en directe berichten in te stellen en taken te automatiseren is indrukwekkend. Ik waardeer de werkstroomen die Slack mogelijk maakt enorm, waardoor ik automatisch cruciale gegevens kan vastleggen, wat veel van mijn taken stroomlijnt. […] De eerste installatie was uiterst eenvoudig en de instellingen zijn intuïtief, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbetert.

Ik gebruik Slack voornamelijk voor mijn werk en vind het ongelooflijk waardevol voor communicatie binnen de hele organisatie. De mogelijkheid om groepschats en directe berichten in te stellen en taken te automatiseren is indrukwekkend. Ik waardeer de werkstroomen die Slack mogelijk maakt enorm, waardoor ik automatisch cruciale gegevens kan vastleggen, wat veel van mijn taken stroomlijnt. […] De eerste installatie was uiterst eenvoudig en de instellingen zijn intuïtief, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbetert.

4. Microsoft Teams (het beste voor Microsoft 365 AI-aangedreven automatisering)

via Microsoft Teams

Teams is zinvol wanneer uw organisatie al werkt met Microsoft 365. Copilot zit in de interface en kan berichten opstellen, samenvattingen van vergaderingen genereren of vragen beantwoorden door te zoeken in uw SharePoint-documenten en Outlook-e-mails. Dankzij de Power Automate-verbinding kunt u werkstroommen bouwen die reageren op Teams-activiteiten; iemand doet een vermelding van een deadline in de chat en er verschijnt automatisch een Taak in Planner.

Technische teams kunnen met behulp van de Toolkit aangepaste apps rechtstreeks in Teams integreren, waardoor eigen tools toegankelijk blijven zonder dat er van context hoeft te worden gewisseld. Nalevingscontroles zijn met name nuttig voor ondernemingen die te maken hebben met regelgeving. U kunt bewaarbeleid vaststellen, gebruikersactiviteiten bijhouden en gegevensbeheer afdwingen voor alle kanalen.

De beste functies van Microsoft Teams

Neem trainingssessies van algemene vergaderingen op en laat Teams automatisch hoofdstukken genereren op basis van onderwerpswisselingen in het gesprek.

Pin tabbladen voor veelgebruikte SharePoint-sites, Power BI-dashboards of interne tools rechtstreeks in teamkanalen.

Configureer eDiscovery-instellingen om chatgegevens te zoeken en te exporteren voor juridische of nalevingsaudits.

Wijs moderatiestoestemming toe in kanalen, zodat aangewezen leden berichten kunnen verwijderen of kunnen bepalen wie aankondigingen plaatst.

Synchroniseer de Teams-kalender met Outlook om uw beschikbaarheid weer te geven en vergaderconflicten automatisch te weigeren.

Limieten van Microsoft Teams

De licentiekosten voor Copilot komen bovenop uw Microsoft 365-abonnement.

De interface raakt rommelig zodra u meerdere tabbladen en apps aan kanalen toevoegt.

De prestaties nemen af in kanalen waar een uitgebreide berichtengeschiedenis wordt opgeslagen, in tegenstelling tot alternatieven voor Microsoft Teams.

Prijzen van Microsoft Teams

Free

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $ 9,90/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Een G2-recensie deelt:

Het beste aan Microsoft Teams is hoe goed het integreert met de rest van de Microsoft 365-suite. Schakelen tussen Teams, Outlook, SharePoint en OneDrive gaat naadloos, wat de productiviteit echt een boost geeft...

Het beste aan Microsoft Teams is hoe goed het integreert met de rest van de Microsoft 365-suite. Schakelen tussen Teams, Outlook, SharePoint en OneDrive gaat naadloos, wat de productiviteit echt een boost geeft...

5. Google Chat (het beste voor eenvoudige samenwerking in Google Workspace)

via Google Chat

In Google Chat krijg je ruimtes voor teamdiscussies, directe berichten en basisthreading. Gemini AI verzorgt het opstellen van berichten en het samenvatten van gesprekken, maar het echte nut komt naar voren in de manier waarop Chat verbinding maakt met de rest van de apps van Google. Je bekijkt een spreadsheet en realiseert je dat je input van je team nodig hebt. Je kunt dan rechtstreeks vanuit dat Sheet chatten, zodat iedereen direct de context heeft.

Met Apps Script kunnen ontwikkelaars aangepaste bots bouwen die op specifieke trefwoorden letten en automatisch reageren, maar u hebt wel enige kennis van coderen nodig om dat in te stellen. Gasttoegang werkt goed voor tijdelijke projecten, vooral wanneer u externe aannemers of klanten voor een bepaalde periode moet inschakelen.

De beste functies van Google Chat

Maak belangrijke ruimtes bovenaan uw zijbalk vast, zodat u geen actief project uit het oog verliest in een drukke werkruimte.

Filter berichten op specifieke personen, datumbereiken of trefwoorden om relevante discussies van maanden geleden te vinden.

Maak een melding van hele ruimtes met @space om iedereen die zich op die gespreksthread heeft geabonneerd op de hoogte te stellen.

Stel afwezigheidsberichten in die automatisch reageren op directe berichten wanneer u niet beschikbaar bent.

Zet berichten om in Google Taaken die worden synchroniseerd met uw bestaande lijst met taken en kalender.

Limieten van Google Chat

Automatisering vereist aangepaste ontwikkeling of tools van derden voor alles wat verder gaat dan de basis.

Prijzen van Google Chat

Gratis proefversie

Starter: $ 8,40/maand per gebruiker

Standaard: $ 16,80/maand per gebruiker

Plus: $ 26,40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Chat

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (2.365+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Chat?

Een recensent van Capterra maakt een aantekening:

Google Chat is voor ons een geweldige software om te communiceren met klanten, collega's en testers. Ik gebruik het nu al meer dan een jaar en vind het ongelooflijk handig, vooral omdat het een verbinding heeft met ons Gmail-account.

Google Chat is voor ons een geweldige software om te communiceren met klanten, collega's en testers. Ik gebruik het nu al meer dan een jaar en vind het ongelooflijk handig, vooral omdat er een verbinding is met ons Gmail-account.

6. Mattermost (het beste voor zelfgehoste teamcommunicatie)

via Mattermost

Mattermost draait op uw eigen infrastructuur, wat belangrijk is wanneer u niet wilt dat communicatiegegevens in aanraking komen met externe servers. Bedrijven in de gezondheidszorg, defensiecontractanten en financiële instellingen gebruiken het omdat ze zelf kunnen bepalen waar berichten worden opgeslagen en wie er toegang toe heeft.

Playbooks begeleiden teams door gestandaardiseerde processen; wanneer uw engineer op afroep wordt opgeroepen voor een storing, loodst Mattermost hen door uw checklist voor incidentrespons en registreert daarbij elke actie. U kunt AI-tools aansluiten via webhooks en aangepaste bots bouwen die communiceren in kanalen.

De beste functies van Mattermost

Configureer SSO- en SAML-verificatie om te integreren met uw bestaande identiteitsbeheersystemen.

Stel speciale kanalen in voor elke playbook-run, zodat alle communicatie over incidenten georganiseerd en doorzoekbaar blijft.

Implementeer plug-ins uit de marketplace of bouw zelf aangepaste plug-ins om de functies voor uw specifieke werkstroom uit te breiden.

Exporteer volledige berichtenarchieven in standaardformaten voor rapportage over naleving of gegevensmigratie.

Configureer IP-whitelisting en limieten om uw Instance te beschermen tegen ongeoorloofde toegangspogingen.

Limieten van Mattermost

Zelfhosting betekent dat u DevOps-middelen nodig hebt voor serveronderhoud, updates voor de veiligheid en schaalbaarheid.

De catalogus met integraties van derden is kleiner dan die van cloud-native chatplatforms.

Prijzen van Mattermost

Gratis proefversie

Professional: $ 10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Enterprise Advanced: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2: 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 165 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mattermost?

Uit een Reddit-bericht:

Wij gebruiken Mattermost als onze belangrijkste communicatietool. Het werkt erg goed. Hun projectmanagement (zij noemen het 'boards') is echter vrij beperkt en uitgekleed.

Wij gebruiken Mattermost als onze belangrijkste communicatietool. Het werkt erg goed. Hun projectmanagement (zij noemen het 'boards') is echter vrij beperkt en uitgekleed.

7. Rocket. Chatten (het beste voor omnichannelcommunicatie)

Rocket. Chat combineert teamchatten met klantgerichte communicatiekanalen in één platform. U kunt interne teamchats afhandelen en tegelijkertijd vragen van klanten via WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram en live chat-widgets beheren. Het alternatief voor Glue AI biedt zowel cloud- als zelfgehoste implementatieopties, waardoor u flexibel kunt inspelen op uw infrastructuurbehoeften.

Realtime vertaling doorbreekt taalbarrières tussen wereldwijde teams en vertaalt automatisch berichten tussen tientallen talen tijdens gesprekken. Bovendien biedt de marktplaats van de teamcommunicatie-app honderden apps en integraties, van CRM-systemen tot helpdesktools.

De beste functies van Rocket. Chatten

Creëer aangepaste rollen die precies definiëren welke toestemmingen elk teamlid heeft voor verschillende kanalen en administratieve functies.

Stel geautomatiseerde triggers in gesprekken tussen agents in werking om ze te verplaatsen op basis van trefwoorden, wachttijden of prioriteitsniveaus van klanten.

Monitor de prestaties van agents via analytische dashboards die responstijden, oplossingspercentages en volumes van gesprekken weergeven.

Configureer beleidsregels voor het bewaren van berichten, zodat gesprekken na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd of gearchiveerd.

Implementeer chatbots die veelvoorkomende vragen van klanten afhandelen, voordat complexe problemen worden doorgestuurd naar menselijke medewerkers.

Limieten van Rocket. Chatten

De interface kan rommelig aanvoelen wanneer zowel interne als externe communicatiekanalen tegelijkertijd worden beheerd.

Omnichannel-functies vereisen duurdere abonnementen, waardoor er een limiet is op de toegang voor kleinere teams.

Prijzen voor chatten met Rocket

Free

Pro: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Rocket. Beoordelingen en recensies bij chatten

G2: 4,2/5 (335+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 155 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rocket. Chatten?

Gebaseerd op een G2-recensie:

Ik waardeer Rocket. Chat om zijn flexibiliteit en het vermogen om onze werkstroom effectief te ondersteunen. Het stelt ons in staat om een bijna onbeperkt aantal kanalen te creëren en verschillende bots te integreren, wat onze communicatiemogelijkheden aanzienlijk verbetert. Het platform biedt realtime notificaties van verschillende bedrijfssystemen, wat cruciaal is om op de hoogte te blijven.

Ik waardeer Rocket. Chat om zijn flexibiliteit en het vermogen om onze werkstroom effectief te ondersteunen. Het stelt ons in staat om een bijna onbeperkt aantal kanalen te creëren en verschillende bots te integreren, wat onze communicatiemogelijkheden aanzienlijk verbetert. Het platform biedt realtime notificaties van verschillende bedrijfssystemen, wat cruciaal is om op de hoogte te blijven.

8. Twist (het beste voor asynchrone communicatie op basis van threads)

via Twist

Twist organiseert alles in threads in plaats van realtime kanalen. Elk gesprek vindt plaats in een eigen ruimte, zodat u niet in chronologische chaos naar berichten hoeft te kijken. Deze structuur vermindert notificatievermoeidheid, omdat u op threads reageert wanneer dat past in uw schema, en niet onmiddellijk wanneer iemand iets plaatst.

Dit alternatief voor Glue AI scheidt urgente DM's van discussiethreads, zodat u onderscheid kunt maken tussen 'nu beantwoorden' en 'beantwoorden wanneer u kunt'. Elk bericht wordt omgezet in een taak die in uw lijst met Nog te doen verschijnt, waardoor de kloof tussen gesprek en actie wordt overbrugd.

De beste functies van Twist

Markeer threads als ongelezen nadat u ze hebt bekeken, zodat ze zichtbaar blijven in uw inbox totdat u klaar bent om ze op de juiste manier te beantwoorden.

Abonneer u op specifieke threads die relevant zijn voor uw werk en negeer andere threads in hetzelfde kanaal om het aantal notificaties te verminderen.

Voeg bijlagen tot 100 MB rechtstreeks toe aan threadberichten zonder gebruik te maken van externe diensten voor het delen van bestanden.

Exporteer volledige threads als PDF-documenten wanneer u beslissingscontext buiten het platform moet delen.

Stel threadherinneringen in die op specifieke tijdstippen een melding sturen om discussies op te volgen die later uw aandacht nodig hebben.

Limieten van Twist

Realtime teamsamenwerking voelt bewust trager aan dan instant messaging-platforms.

De integratiemogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met gangbare communicatietools.

Twist-prijzen

Free

Unlimited: $ 8/maand per gebruiker

Twist-beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Twist?

Volgens een beoordeling van G2:

Ik waardeer hoe Twist de teamcommunicatie in threads organiseert, waardoor het veel gemakkelijker is om gesprekken bij te houden zonder overweldigd te raken door de gebruikelijke chaos in chats.

Ik waardeer hoe Twist de teamcommunicatie in threads organiseert, waardoor het veel gemakkelijker is om gesprekken bij te houden zonder overweldigd te raken door de gebruikelijke chaos bij het chatten.

9. CrewAI (het beste voor multi-agent AI-organisatie)

via CrewAI

CrewAI biedt u een Python-framework voor het samenstellen van teams van AI-agenten die daadwerkelijk samenwerken. U definieert agenten met specifieke rollen: de ene onderzoekt concurrerende prijzen, de andere schrijft marketingteksten en een derde controleert of het merk aan de regels voldoet.

Het framework ondersteunt verschillende werkstroompatronen: sequentieel (agenten werken in volgorde), parallel (agenten werken gelijktijdig) of hiërarchisch (een manageragent coördineert de werkagenten). U kunt verschillende agenten naar verschillende LLM-providers sturen, waarbij u ChatGPT voor complexe redeneringen combineert met snellere, goedkopere modellen voor routinetaken.

Geheugensystemen laten agenten leren van eerder werk, zodat ze in de loop van de tijd beter worden in hun specifieke rollen in plaats van bij elke taak opnieuw te beginnen.

De beste functies van CrewAI

Definieer aangepaste taakafhankelijkheden die bepalen welke agents hun werk moeten voltooien voordat anderen aan hun toegewezen stappen kunnen beginnen.

Configureer achtergrondverhalen voor agenten die de vorm geven aan hoe zij problemen aanpakken en communiceren met andere agenten in het team.

Overschrijf het standaardgedrag van agents voor specifieke taken wanneer u verschillende redeneringsbenaderingen nodig hebt voor randgevallen.

Exporteer uitvoeringslogboeken van teams die de volledige geschiedenis van de gesprekken tussen AI-voorbeelden en hun besluitvormingsproces weergeven.

Limieten van CrewAI

Kennis van Python-programmeren is vereist om agentsystemen en werkstroomen effectief te configureren.

De documentatie leunt sterk op code-voorbeelden, wat een uitdaging kan zijn voor teams die nog niet bekend zijn met AI-organisatie.

Interacties tussen meerdere agents worden moeilijk te debuggen wanneer agents op onverwachte manieren samenwerken.

Prijzen van CrewAI

Aangepaste prijzen

CrewAI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CrewAI?

Volgens feedback gedeeld op G2:

Het beste aan crewAI is dat we bij het bouwen van een agent de rol, het doel en het achtergrondverhaal van de agent kunnen opgeven, wat de prestaties van die agent aanzienlijk verbetert. Het ondersteunt alle LLM-providers zoals OpenAI, Groq, Nvidia Nemo enz. De documentatie is zeer overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen. Het ondersteunt veel tools en MCP-servers die we kunnen gebruiken om Multi-Agent-systemen te bouwen.

Het beste aan crewAI is dat we bij het bouwen van een agent de rol, het doel en het achtergrondverhaal van de agent kunnen opgeven, wat de prestaties van die agent aanzienlijk verbetert. Het ondersteunt alle LLM-providers zoals OpenAI, Groq, Nvidia Nemo enz. De documentatie is zeer overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen. Het ondersteunt veel tools en MCP-servers die we kunnen gebruiken om Multi-Agent-systemen te bouwen.

10. AutoGen (het beste voor het oplossen van problemen met meerdere agenten in een gesprek)

via AutoGen

AutoGen, ontwikkeld door Microsoft Research, richt zich op agents die problemen oplossen door middel van dialoog in plaats van rigide werkstroom.

Agenten debatteren over benaderingen, dagen elkaars redeneringen uit en onderhandelen over oplossingen door middel van een heen-en-weer-gesprek. Dit is belangrijk voor complexe taken waarbij de oplossing niet meteen duidelijk is; agenten kunnen verschillende benaderingen verkennen en elkaars logica bekritiseren totdat ze consensus bereiken.

De AI-agenttool voert Python-code uit tijdens gesprekken, zodat ze berekeningen kunnen uitvoeren, gegevens kunnen analyseren of hypothesen kunnen testen zonder het gesprek te verlaten. U kunt op elk moment deelnemen aan gesprekken van de agent om begeleiding te bieden of beslissingen te nemen, zodat mensen de controle behouden wanneer dat nodig is.

De beste functies van AutoGen

Stel een maximum aantal beurten tijdens gesprekken in om te voorkomen dat agenten eindeloos blijven discussiëren wanneer ze geen consensus kunnen bereiken.

Configureer sandboxes voor code-uitvoering die door agents gegenereerde code isoleren van uw productieomgeving voor meer veiligheid.

Definieer beëindigingsvoorwaarden die gesprekken met agents beëindigen wanneer ze specifieke doelen bereiken of aan criteria voor succes voldoen.

Sla reacties van agents op in de cache om overbodige API-aanroepen te voorkomen wanneer agents meerdere keren soortgelijke problemen bespreken.

Implementeer aangepaste functies voor de selectie van sprekers, waarmee u op basis van de context van het gesprek kunt bepalen welke agent aan het woord is.

Limieten van AutoGen

Uitgebreide multi-agentgesprekken verbruiken aanzienlijke tokens, waardoor de API-kosten snel stijgen.

De overstap van ontwikkeling naar productie-implementatie vereist aanvullende infrastructuur buiten het framework om.

Prijzen van AutoGen

Gratis (open source)

AutoGen-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AutoGen?

Een Reddit-gebruiker schrijft:

Voor eenvoudige taken zoals het genereren van code met LLM (bijvoorbeeld het genereren van scripts met ChatGPT4) is het vrij efficiënt. De UserProxyAgent-laag stroomlijnt de verificatie, evaluatie en uitvoering van code (zelfs in Docker). Dit elimineert de vervelende cyclus van het kopiëren en plakken van code naar een IDE, het uitvoeren ervan, het controleren van de uitvoer, het opsporen van problemen, het terugsturen ervan naar de LLM voor correctie en het meerdere keren herhalen van dit proces. De UserProxyAgent zorgt voor deze automatisering.

Voor eenvoudige taken zoals het genereren van code met LLM (bijvoorbeeld het genereren van scripts met ChatGPT4) is het vrij efficiënt. De UserProxyAgent-laag stroomlijnt de verificatie, evaluatie en uitvoering van code (zelfs in Docker). Dit elimineert de vervelende cyclus van het kopiëren en plakken van code naar een IDE, het uitvoeren ervan, het controleren van de uitvoer, het opsporen van problemen, het terugsturen ervan naar de LLM voor correctie en het meerdere keren herhalen van dit proces. De UserProxyAgent zorgt voor deze automatisering.

