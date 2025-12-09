14 beste sentimentanalyse-tools in 2026

Elke dag delen uw klanten hun eerlijke mening over uw merk via beoordelingen in apps, enquêtes, posts op sociale media en supportchats. Dit is een schat aan informatie.

Het lastige is om er wijs uit te worden. Duizenden reacties, tientallen kanalen, eindeloze spreadsheets. Je hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie verwerken.

Sentimentanalysetools maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en natuurlijke taalverwerking (NLP) om alle feedback te lezen en patronen te ontdekken: wat mensen blij maakt, wat hen frustreert en waar u eerst aandacht aan moet besteden.

We hebben een aantal van de beste opties op een rijtje gezet om u te helpen op grote schaal te luisteren. Laten we beginnen! 🎧

Dit zijn de beste sentimentanalysetools. ⚒️

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Taakbeheer en werkstroom voor product-, ondersteunings- en CX-teams ClickUp Forms voor het efficiënt verzamelen van feedback met aanpasbare enquêtes; ClickUp Brain om vragen in natuurlijke taal te stellen over uw gegevens; AI Fields om sentimentclassificatie te automatiseren; Dashboards met AI Cards voor diepgaande analyse; ClickUp Agents voor slimme monitoring van de werkruimte. Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen IBM Watson Discovery Meertalige analyse van de onderneming voor grote, complexe documentverzamelingen Toonlaag en emotiegranulariteit; grootschalige batchverwerking; ondersteunt meerdere talen; gestructureerde export voor datawarehouses. Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 500 Google Cloud NLP Eenvoudige, pay-as-you-go API-toegang voor engineeringteams en ontwikkelaars Sentimentsterkte + polariteit; Sentiment op entiteitsniveau; Automatische taaldetectie; Analyse van bestanden in cloudopslagruimte Gratis proefversie; aangepaste prijzen Amazon Comprehend AWS-native sentimentanalyse op aspectniveau voor product- en beoordelingsanalyses Aspect (functie) sentimentanalyse; PII-detectie; Aangepaste entiteitstraining; Gratis maandelijkse eenheden om te testen Gratis proefversie; aangepaste, op eenheden gebaseerde prijzen Talkwalker Multimodale merkmonitoring via video, afbeeldingen, audio en tekst voor PR- en communicatieteams Multimodale monitoring (video/beeld/audio); vijf jaar historische indexering; realtime piekwaarschuwingen; modellen die sarcasme herkennen. Aangepaste prijzen Lexalytics Sectorspecifieke sentimentanalyse voor teams die behoefte hebben aan domeingebonden NLP Modellen voor vakjargon; implementatie op locatie/in de cloud/hybride; meertalige native verwerking; API-integratie (Semantria) Gratis proefversie; aangepaste prijzen Brandwatch Detectie op emotieniveau en culturele context voor internationale sociale teams Emotietaxonomie (vreugde, woede, angst, enz.); Omgaan met emoji's en culturele context; Interactieve dashboards; Benchmarking Aangepaste prijzen Brand24 Real-time waarschuwingen voor plotselinge sentimentverschuivingen en het ontdekken van influencers Real-time waarschuwingen bij afwijkingen; Gecombineerde bereik-/impressiemeting; Identificatie van influencers; Platform-/locatiefilters Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 199 per maand. Sprout Social Social teams needing uniform publication + sentiment triage Berichten sorteren op sentiment; Luisterqueries + planning; Omgaan met slang/emoji's; Handmatige classificatie voor training Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 199 per gebruiker per maand. Hootsuite Uniforme sociale luisterfunctie en basis sentimentmonitoring via verschillende kanalen Platformoverschrijdende bijhouding van vermeldingen; Benchmarking van het sentiment van concurrenten; Combinatie van trending topics en sentiment; Integratie van luisteren en publiceren Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 149 per gebruiker per maand. Qualtrics XM Discover Cross-channel emotie- en intentieanalyse voor CX-organisaties Conversatieanalyse van telefoongesprekken, chatten en enquêtes; vooraf gebouwde modellen voor specifieke sectoren; geautomatiseerde werkstroom voor routering Aangepaste prijzen Chattermill Thema-gedreven feedbackanalyse voor product- en ondersteuningsteams Vragen in natuurlijke taal; Automatische thema-extractie; Real-time waarschuwingen bij nieuwe problemen; Bruikbare patronen die naar voren komen Aangepaste prijzen Meltwater PR- en medieteams die het sentiment in de verdiende media en het marktaandeel bijhouden Sentiment op zinsniveau; historische benchmarking; API-export voor BI-tools; piekdetectie en waarschuwingen Aangepaste prijzen Medallia Feedback verzamelen binnen ondernemingen en closed-loop-acties voor CX-programma's Gesloten werkstroom voor negatieve sentimenten; Dashboard voor meerdere contactpunten; Thema-extractie uit open tekst; Ondersteuning voor video-feedback Aangepaste prijzen

Met tientallen tools voor merk-sentimentanalyse op de markt kan het overweldigend zijn om de juiste te vinden. De beste tool voor uw Business hangt af van uw datavolume, de platforms die u gebruikt en hoe diepgaand uw analyse moet zijn. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten:

Nauwkeurigheid en contextueel begrip: zoek naar tools die sarcasme, ironie en genuanceerde taal herkennen, in plaats van alleen maar positieve of negatieve classificaties te geven.

Meertalige ondersteuning: Kies een platform dat content in meerdere talen analyseert als u een wereldwijd publiek bedient.

Naadloze integraties: zorg voor compatibiliteit met uw CRM, sociale mediaplatforms en systemen voor klantenservice.

Analysediepte: Bepaal of u een eenvoudige polariteitsanalyse nodig hebt of een op aspecten gebaseerde sentimentanalyse die gevoelens ten opzichte van specifieke functies identificeert.

Gebruiksvriendelijk dashboard: geef prioriteit aan intuïtieve interfaces die inzichten toegankelijk maken voor uw hele team, zonder dat daarvoor technische expertise nodig is.

Naleving van gegevensprivacy: Controleer of de tool voldoet aan regelgeving zoals de AVG, vooral bij het verwerken van klant- of socialemediagegevens.

📮 ClickUp Insight: "Het komt altijd op dezelfde mensen neer!" is een sentiment dat door 65% van de werknemers wordt gedeeld als het gaat om onzichtbare taken. (Zoals het ondersteunen van die nieuwe medewerker tijdens zijn eerste week of een weekend doorwerken om cruciale taken af te ronden. 👀) Maar deze ongelijke verdeling kan al snel een voedingsbodem worden voor wrok, burn-out en een slechte teamdynamiek. De oplossing? Breng uw team bij elkaar voor een korte brainstormsessie en breng al die ondersteuningstaken in kaart via ClickUp-taaken. Zet ze op een lijst met duidelijke eigenaars (die de bandbreedte hebben om te ondersteunen) en u bent klaar om aan de slag te gaan!

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Dit zijn onze keuzes voor de beste sentimentanalyse-tools. 👇

1. ClickUp (het beste voor taakbeheer en werkstroomen)

Analyseer sentiment sneller met ClickUp-formulieren Breng sentiment signalen naar boven via ClickUp formulieren

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. Teams die klantenservice, gebruikersinzichten en feedbackwerkstroomen beheren, neigen naar ClickUp omdat het sentimentanalyse in de werkstroom integreert.

Een sterk startpunt voor dit soort werkstroomen is ClickUp Formulieren, dus laten we daar beginnen.

Verzamel gestructureerde feedback

Formulieren in ClickUp zijn een gestructureerde manier om feedback vast te leggen die rechtstreeks in ClickUp-taaken terechtkomt. Teams vertrouwen op deze installatie voor het bijhouden van sentimenten, omdat elke inzending in een bruikbare werkstroom terechtkomt.

Stel dat een customer success manager een formulier na een demo naar potentiële klanten stuurt om de waargenomen waarde en twijfelpunten te peilen. De reacties worden automatisch omgezet in taken met een sentimenttag. Het CS-team bekijkt deze taken wekelijks en selecteert negatieve sentimenten voor onmiddellijke eigendom en actie.

Nu feedback in taken is opgenomen, is de volgende logische stap het interpreteren van sentimenten.

Begrijp sentiment-signalen

Classificeer de toon van feedback met behulp van ClickUp Brain-powered AI-velden

ClickUp Brain verrijkt taken met automatische sentimentdetectie.

Teams kunnen een AI-veld voor sentiment instellen op hun feedbacklijst. Het AI-veld werkt op basis van taakbeschrijvingen, reacties op formulieren en opmerkingen en slaat vervolgens voor elke taak een label op, zoals positief, neutraal of negatief.

Krijg inzicht in sentimenten via ClickUp Brain voor enquêteanalyses

Bovendien analyseert ClickUp Brain de feedback van klanten in uw hele werkruimte en beantwoordt het direct vragen over sentiment. U kunt directe vragen stellen en het haalt context uit reacties op formulieren, enquêteantwoorden, documenten of elk ander gekoppeld werkitem. ClickUp Brain geeft vervolgens emotionele trends, beoordelingen en de algemene toon van de feedback weer.

📌 Probeer deze prompt: Vat het algemene sentiment in recente reacties van klanten in deze lijst samen. Benadruk de belangrijkste emoties, de meest terugkerende thema's en eventuele verschuivingen in toon die teams in de volgende beoordelingscyclus moeten aanpakken.

De werkstroom gaat op natuurlijke wijze over in metingen, zodat teams trends kunnen valideren.

Meer informatie over AI Fields:

Blijf bij sentimenttrends

Vat sentimenten samen over feedbackcycli heen met ClickUp Dashboards. U maakt een dashboard, voegt kaarten toe die statistieken weergeven, zoals taken per status, aangepaste veldwaarden of uren die zijn bijgehouden, en filtert deze vervolgens op het sentimentveld dat u hebt gedefinieerd.

Houd veranderingen in het sentiment van klanten bij via aangepaste kaarten in ClickUp-dashboards

Als u bijvoorbeeld een AI-veld hebt ingesteld in taken dat sentiment als positief, neutraal of negatief labelt, kunt u een kaart in het dashboard maken om te tellen hoeveel taken er de afgelopen week onder elk label vallen.

Misschien valt het u op dat er deze maand meer negatieve items zijn in uw lijst met 'klantfeedback'. Dat inzicht zet u ertoe aan om die taken nader te bekijken en corrigerende maatregelen te plannen.

De beste functies van ClickUp

Volg stemmingswisselingen in één weergave: gebruik gebruik AI-kaarten in ClickUp-dashboards om sentimenttrends in feedback, supporttickets en chatlogs te visualiseren, zodat u emotionele dalingen vroegtijdig kunt signaleren.

Reageer voordat problemen escaleren: Laat Laat ClickUp Agents trefwoorden als 'gefrustreerd' of 'annuleren' in chats en tickets monitoren en vervolgens automatisch taken of waarschuwingen aanmaken.

Automatiseer reacties op sentiment signalen: Stel Stel ClickUp automatisering in om escalatiewerkstroomen te triggeren wanneer negatief sentiment een drempel overschrijdt, zonder te wachten op handmatige controles.

Leg vast hoe mensen zich echt voelen, live: voeg de voeg de ClickUp AI Notetaker toe aan telefoongesprekken of ondersteuningssessies om toonveranderingen, gemarkeerde problemen en vervolgitems die het sentiment weerspiegelen, te markeren.

Zorg ervoor dat interpretaties binnen teams op één lijn liggen: bespreek sentimentinzichten in één thread en zet die berichten om in taken die aan de juiste account zijn gekoppeld met behulp van bespreek sentimentinzichten in één thread en zet die berichten om in taken die aan de juiste account zijn gekoppeld met behulp van ClickUp Chat.

Maak gebruik van meerdere AI-engines: voer sentimentcontroles uit op verschillende LLM's (ChatGPT, Claude, Gemini), vergelijk interpretaties en haal het meest betrouwbare emotionele signaal naar voren met voer sentimentcontroles uit op verschillende LLM's (ChatGPT, Claude, Gemini), vergelijk interpretaties en haal het meest betrouwbare emotionele signaal naar voren met ClickUp Brain MAX.

Leg gesproken reacties zonder moeite vast: dicteer citaten van klanten, reacties na demo's of interne uitlezingen via dicteer citaten van klanten, reacties na demo's of interne uitlezingen via ClickUp Talk to Text in Brain MAX om 4 keer sneller te werken.

Verbind al uw klantcontactpunten: breng CRM-antekeningen, chatlogs, e-mailfeedback en supporttickets samen in één werkruimte voor een voltooide sentimentanalyse met breng CRM-antekeningen, chatlogs, e-mailfeedback en supporttickets samen in één werkruimte voor een voltooide sentimentanalyse met ClickUp-integraties.

Limieten van ClickUp

De breedte van de functies kan een beetje een leercurve met zich meebrengen, maar de gratis cursussen van ClickUp University helpen daarbij.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.655 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4510 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt alles:

Na verschillende platforms te hebben geprobeerd tijdens mijn carrière als projectmanager, kan ik zeggen dat ClickUp mijn favoriet is geworden. Het is een zeer uitgebreide tool waarmee ik al mijn projecten op één plek kan organiseren, dankzij de meerdere ruimtes, borden en aanpasbare weergaven. […] Ik ben vooral dol op de AI Notetaker-functie: als projectmanager is deze functie goud waard. Ik kan me concentreren op de sessie zonder afgeleid te worden door aantekeningen te maken, omdat het systeem duidelijke samenvattingen met belangrijke punten genereert, zowel in korte als in lange vergaderingen waar het moeilijk is om de hele thread te volgen. Bovendien maken de formulieren het voor mij veel gemakkelijker om vereisten te verzamelen en alsof dat nog niet genoeg is, zorgen de integraties met andere tools (zoals ticketsystemen) ervoor dat werkstroomen veel flexibeler zijn, waardoor taken automatisch in ClickUp worden gegenereerd.

Na verschillende platforms te hebben geprobeerd tijdens mijn carrière als projectmanager, kan ik zeggen dat ClickUp mijn favoriet is geworden. Het is een zeer uitgebreide tool waarmee ik al mijn projecten op één plek kan organiseren, dankzij de meerdere ruimtes, borden en aanpasbare weergaven. […] Ik ben vooral dol op de AI Notetaker-functie: als projectmanager is deze functie goud waard. Ik kan me concentreren op de sessie zonder afgeleid te worden door aantekeningen te maken, omdat het systeem duidelijke samenvattingen met belangrijke punten genereert, zowel in korte als in lange vergaderingen waar het moeilijk is om de hele thread te volgen. Bovendien maken de formulieren het voor mij veel gemakkelijker om vereisten te verzamelen en alsof dat nog niet genoeg is, zorgen de integraties met andere tools (zoals ticketsystemen) ervoor dat werkstroomen veel flexibeler zijn, waardoor taken automatisch in ClickUp worden gegenereerd.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 5% van de Engelse woorden die vandaag de dag worden gebruikt, hebben in de afgelopen 150 jaar een volledig omgekeerde polariteit gekregen (bijvoorbeeld: vroeger betekende 'awful' 'vol ontzag', nu heeft het een negatieve betekenis).

2. IBM Watson Discovery (het meest geschikt voor meertalige ondernemingen die complexe documenten analyseren)

via IBM Watson

De aanpak van IBM Watson Discovery is gericht op het begrijpen van emotionele nuances in plaats van alleen oppervlakkige classificatie. Het platform detecteert meerdere tonen tegelijkertijd binnen dezelfde tekstpassage en identificeert zelfvertrouwen, vreugde, angst en analytisch denken in echte klantcommunicatie.

Het systeem verwerkt enorme hoeveelheden documenten efficiënt zonder vast te lopen, wat belangrijk is wanneer u dagelijks duizenden interacties moet verwerken. Wereldwijde teams profiteren van native ondersteuning in meer dan 10 talen, wat betekent dat u geen nieuwe queries hoeft te maken of aparte tools voor verschillende markten hoeft te integreren.

Het platform kan naadloos worden geïntegreerd in het bredere cloud-ecosysteem van IBM als u al gebruikmaakt van die infrastructuur.

De beste functies van IBM Watson Discovery

Verwerk meer dan 10.000 documenten in één keer om de feedback van klanten over uw hele kwartaalbacklog in één keer te analyseren

Schakel tijdens het proces tussen talenparen, zodat meertalige feedback in één werkstroom wordt verwerkt zonder dat datasets worden opgesplitst.

Voeg toondetectie toe aan uw bestaande sentiment scores om woede, vertrouwen en analytisch denken tegelijkertijd te isoleren.

Exporteer toongegevens die zijn gestructureerd voor verdere analyse in uw datawarehouse of CRM-platform.

Limieten van IBM Watson Discovery

Hiervoor is de installatie van een cloudinfrastructuur nodig via het ecosysteem van IBM, wat voor extra wrijving zorgt als u al ergens anders aan vastzit.

Het gratis abonnement heeft een limiet van 30.000 items per maand, waardoor de meeste organisaties al snel een betaald abonnement moeten nemen.

Het trainen van aangepaste modellen vereist aanzienlijke expertise en een aanzienlijke investering in tijd vooraf.

Prijzen voor IBM Watson Discovery

Gratis proefversie

Plus: Vanaf $ 500

Enterprise: vanaf $ 5.000

Premium: Aangepaste prijzen

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over IBM Watson Discovery?

Uit een G2-recensie:

Eenvoudig te gebruiken en te koppelen aan documenten, krachtige natuurlijke taalverwerking (NLP). Watson Discovery gebruikt NLP om inzichten te halen uit ongestructureerde gegevens, zoals tekstdocumenten, e-mails en posts op sociale media. Dit kan worden gebruikt om trends, patronen en relaties in gegevens te identificeren die met traditionele methoden moeilijk of onmogelijk te vinden zouden zijn.

Eenvoudig te gebruiken en te koppelen aan documenten, krachtige natuurlijke taalverwerking (NLP). Watson Discovery gebruikt NLP om inzichten te halen uit ongestructureerde gegevens, zoals tekstdocumenten, e-mails en posts op sociale media. Dit kan worden gebruikt om trends, patronen en relaties in gegevens te identificeren die met traditionele methoden moeilijk of onmogelijk te vinden zouden zijn.

📖 Lees ook: Hoe u uw deel van de markt kunt meten en bijhouden

3. Google Cloud Natural Language API (het meest geschikt voor teams die op zoek zijn naar eenvoudige API-prijzen zonder contracten)

via Google cloud NLP

De Natural Language API van Google maakt het eenvoudig door precies te leveren wat u vraagt, zonder extra lagen. U stuurt tekst en krijgt zowel een sentiment score (waar deze zich bevindt op het positief-negatief spectrum) als de magnitude (hoe intens dat gevoel is).

Met dit platform kunt u bestanden in Cloud Storage queryen zonder ze opnieuw te uploaden, of u kunt ruwe tekst verzenden via REST API's, afhankelijk van uw werkstroom. Taaldetectie gebeurt automatisch, zodat u inkomende tekst niet vooraf hoeft te categoriseren.

Met entiteitssentimentanalyse kunt u inzicht krijgen in hoe klanten denken over specifieke zaken, zoals concurrenten, functies en personen die in recensies worden vermeld.

De beste functies van Google Cloud Natural Language API

Vraag tegelijkertijd naar de omvang en polariteit van sentimenten om onderscheid te maken tussen een lauwe positieve reactie en een enthousiaste aanbeveling vanuit dezelfde API-aanroep.

Analyseer bestanden die zijn opgeslagen in Google Cloud Storage zonder ze apart te downloaden of uploaden, waardoor u bandbreedte bespaart op grote documentverzamelingen.

Voer tekst door middel van taaldetectie om automatisch meertalige feedback te verwerken zonder uw dataset vooraf te sorteren.

Richt sentimentanalyse op specifieke entiteiten, zodat u inzicht krijgt in de gevoelens van klanten over individuele concurrenten, functies of personen bij naam.

Limieten van Google Cloud Natural Language API

Entiteitssentimentanalyse werkt alleen in het Engels, wat een limiet vormt voor meertalige teams die details op aspectniveau nodig hebben.

De nauwkeurigheid varieert naargelang de complexiteit of domeinspecificiteit van de tekst – medische terminologie of juridisch jargon brengen het in de war.

De beperking van één verzoek per document betekent dat u verschillende secties niet afzonderlijk in één keer kunt analyseren.

Geen ingebouwde visualisatie of dashboards, dus u bouwt uw eigen laag voor rapportage helemaal zelf op.

Prijzen voor Google Cloud Natural Language API

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Natural Language API

G2: 4,3/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Cloud Natural Language API?

Een deel van de recensie op G2 zegt:

Onlangs werkte ik aan een project met de naam 'Sentimentanalyse' in integratie met Google Cloud Natural Language API. Toen ik het gebruikte om tekstgegevens voor mijn 'Sentimentanalyse'-project te analyseren, deed het uitstekend werk door correct te identificeren of het sentiment positief, negatief of neutraal was. Wat ik ook erg prettig vond, was de documentatie zelf, waardoor ik snel aan de slag kon. Bovendien was de meertalige functie een leuke bonus die van pas kan komen voor toekomstige tekstanalyses.

Onlangs werkte ik aan een project met de naam 'Sentimentanalyse' in integratie met Google Cloud Natural Language API. Toen ik het gebruikte om tekstgegevens voor mijn 'Sentimentanalyse'-project te analyseren, deed het uitstekend werk door correct te identificeren of het sentiment positief, negatief of neutraal was. Wat ik ook erg prettig vond, was de documentatie zelf, waardoor ik snel aan de slag kon. Bovendien was de meertalige functie een leuke bonus die van pas kan komen voor toekomstige tekstanalyses.

🔍 Wist u dat? Ondanks alle technologie hebben sentimentanalysetools nog steeds moeite met sarcasme, idiomen en context. Het voorbeeld 'Geweldig, weer een storing!' kan bijvoorbeeld verkeerd worden geïnterpreteerd als positief, alleen vanwege het woord 'geweldig'.

4. Amazon Comprehend (het meest geschikt voor AWS-gebaseerde bedrijven die behoefte hebben aan sentimentanalyse op aspectniveau)

via Amazon Comprehend

Als uw infrastructuur al op AWS draait, is Amazon Comprehend een logische volgende stap.

Het platform onderscheidt zich vooral door zijn op aspecten gebaseerde sentimentanalyse. In plaats van alleen te weten of klanten over het algemeen positief of negatief zijn, kunt u precies vaststellen welke productelementen tevredenheid of klachten veroorzaken.

Een recensie kan de levensduur van de batterij en het ontwerp prijzen, maar kritiek hebben op de klantenservice. Comprehend splitst dat op in afzonderlijke sentimentensignalen.

Het ondersteunt 12 talen, detecteert PII en biedt sleutelwoordextractie als ingebouwde functies, zodat u meerdere analytische invalshoeken krijgt zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Met aangepaste modeltraining kunt u classificatie of entiteitsherkenning afstemmen op de woordenschat en eigenaardigheden van uw branche.

De beste functies van Amazon Comprehend

Deel beoordelingen op basis van aspecten in, zodat één opmerking van een klant meerdere signalen oplevert over functies, ontwerp en ondersteuning.

Train aangepaste entiteitsmodellen op basis van uw producttaxonomie, zodat het platform automatisch vermeldingen van specifieke SKU's, functies of namen van concurrenten markeert.

Verwijder persoonlijk identificeerbare informatie uit tekst voordat u deze opslaat in uw systemen, om te voldoen aan de regelgeving en de privacy te beschermen.

Maak het eerste jaar gebruik van 50.000 gratis maandelijkse eenheden om op productieschaal te testen voordat u uw kostenstructuur optimaliseert.

Limieten van Amazon Comprehend

Aangepaste modellen en entiteitsherkenning vereisen het verzamelen van trainingsgegevens en het afstemmen van modellen; dit is geen kwestie van 'instellen en vergeten'.

Batchverwerking is het primaire model; voor realtime streaming is werk aan uw kant nodig.

De kosten lopen snel op boven de limieten van het gratis abonnement, vooral voor teams die maandelijks miljoenen teksten analyseren.

Prijzen van Amazon Comprehend

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen (op basis van eenheden)

Amazon Comprehend-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amazon Comprehend?

Een G2-recensent schrijft:

Gebruiksvriendelijke API die belangrijke informatie teruggeeft over het sentiment van een zin. De betrouwbaarheidsscore helpt u inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van het sentiment dat Comprehend u teruggeeft.

Gebruiksvriendelijke API die belangrijke informatie teruggeeft over het sentiment van een zin. De betrouwbaarheidsscore helpt u inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van het sentiment dat Comprehend u teruggeeft.

📖 Lees ook: Hoe u enquêteanalyses kunt automatiseren met ChatGPT voor snellere inzichten

5. Talkwalker (het beste voor het opsporen van merkvermeldingen in video's, afbeeldingen en audio)

via Talkwalker

De meeste social listening-tools beperken zich tot tekstanalyse en laten het daarbij. Talkwalker gaat ervan uit dat het internet multimodaal is; mensen bespreken merken in video's, afbeeldingen, audio en tekst op meer dan 30 sociale netwerken en 150 miljoen websites tegelijkertijd.

Het indexeert video-content en kan analyseren wat mensen zeggen zonder dat dit eerst handmatig hoeft te worden getranscribeerd. Hetzelfde geldt voor afbeeldingen met bijschriften of audiofragmenten.

De Blue Silk AI-engine bereikt een nauwkeurigheid van 90% bij het detecteren van sentiment en begrijpt sarcasme. Bovendien word je via realtime waarschuwingen onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer het sentiment plotseling daalt of stijgt, waardoor je binnen enkele minuten kunt reageren in plaats van problemen te ontdekken nadat ze al op sociale media zijn geëxplodeerd.

De beste functies van Talkwalker

Monitor video-, beeld- en audiocontent op vermeldingen van uw merk zonder deze handmatig te transcriberen, en leg multimodale sentimenten vast op sociale platforms.

Identificeer visuele vermeldingen van uw merk met behulp van AI-gestuurde beeldherkenning om meer dan 30.000 merklogo's bij te houden.

Haal vijf jaar aan historische gegevens op om perceptietrends van jaar tot jaar te vergelijken en cyclische patronen in het sentiment van klanten te identificeren.

Configureer drempels die alleen waarschuwingen activeren wanneer het sentiment in bepaalde regio's of kanalen met een bepaald percentage daalt.

Limieten van Talkwalker

Het opstellen van nauwkeurige luisterquery's vereist expertise; u moet bekend zijn met booleaanse zoekoperatoren en weten hoe u query's moet structureren om de gesprekken vast te leggen die voor u van belang zijn.

De nauwkeurigheid van sentimentanalyse varieert aanzienlijk per branche en onderwerp, waardoor soms handmatige verfijning nodig is voor nichediscussies.

Prijzen van Talkwalker

Aangepaste prijzen

Talkwalker-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 135 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Talkwalker?

Een recensie van Capterra zegt:

Deze tool bespaart me tijd, omdat ik nu niet meer handmatig op internet hoef te zoeken naar vermeldingen van mijn bedrijf. TalkWalker doet dat voor mij. […] Ik vind het prettig dat ik, zodra ik de trefwoorden die ik wil bijhouden heb ingesteld, dagelijks een overzicht per e-mail ontvang van vermeldingen van die trefwoorden op sociale media en op internet.

Deze tool bespaart me tijd, omdat ik nu niet meer handmatig op internet hoef te zoeken naar vermeldingen van mijn bedrijf. TalkWalker doet dat voor mij. […] Ik vind het prettig dat ik, zodra ik de te volgen trefwoorden heb ingesteld, dagelijks een overzicht per e-mail ontvang van vermeldingen van die trefwoorden op sociale media en op internet.

🧠 Leuk weetje: Tools voor historici maken tegenwoordig gebruik van sentimentanalyse om oudere teksten te bestuderen. Met de visualisatie Sentiment per tijdsperiode kunnen onderzoekers bijhouden hoe de publieke opinie door de decennia heen is veranderd door kranten, toespraken en brieven te analyseren.

6. Lexalytics (het beste voor sentimentanalyse in vakjargon)

via Lexalytics

In tegenstelling tot tools die een alles-in-één social management suite bieden, richt Lexalytics zich uitsluitend op de nauwkeurigheid en diepgang van ongestructureerde data-analyse, waarbij diepgaande inzichten uit tekst worden onthuld, inclusief social media-data.

De tekstanalyse van Lexalytics omvat sentimentbibliotheken die nichetaal begrijpen. Medische terminologie wordt anders verwerkt dan financieel jargon of regionale dialecten, omdat de context enorm belangrijk is voor een nauwkeurige classificatie.

U kunt de werking van sentiment scores afstemmen op uw specifieke bedrijf. Als voorbeeld: 'agressief' heeft een heel andere betekenis in sportmarketing dan in het bankwezen of de klantenservice.

Bovendien biedt de sentimentanalysetool flexibiliteit bij de installatie: cloud, on-premise of hybride, afhankelijk van uw vereisten op het gebied van gegevensveiligheid en -opslag.

De beste functies van Lexalytics

Analyseer tekst in 29 talen met behulp van native verwerking, zodat vertalingen geen nuances uit de feedback van klanten verwijderen.

Verhoog de analytische nauwkeurigheid met behulp van vooraf samengestelde branchespecifieke configuratiepakketten (bijv. hotels, farma).

Zet hashtags, straattaal en slechte grammatica om in gestructureerde gegevens en bruikbare inzichten.

Ontwikkel entiteitspatronen die uniek zijn voor uw bedrijf, zodat vermeldingen van specifieke productlijnen, concurrenten of branchetermen automatisch in de resultaten verschijnen.

Integreer via API's (bijvoorbeeld de Semantria API) of gebruik de full-stack NLP-engine om de technologie in uw bestaande systemen te integreren en snel op inzichten te reageren.

Limieten van Lexalytics

De implementatie- en aangepaste aanpassingskosten zijn hoger dan bij kant-en-klare concurrenten, waardoor vooraf budget moet worden gereserveerd.

On-premise implementatie betekent dat uw IT-team de infrastructuur, updates en probleemoplossing verzorgt; zij hebben middelen nodig om uw organisatie voortdurend te ondersteunen.

Technische documentatie gaat uit van basiskennis van NLP, wat voor wrijving zorgt bij teams zonder achtergrond in datawetenschap.

Prijzen van Lexalytics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lexalytics

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lexalytics?

Op G2 schreef een gebruiker:

Ik kan het inzetten zoals ik wil, bijvoorbeeld op locatie, in de cloud of zelfs in een hybride omgeving. Bovendien maakt de machine learning die de gegevens verwerkt mijn dagelijkse taken supergemakkelijk!

Ik kan het inzetten zoals ik wil, bijvoorbeeld op locatie, in de cloud of zelfs in een hybride omgeving. Bovendien maakt de machine learning die de gegevens verwerkt mijn dagelijkse taken supergemakkelijk!

🔍 Wist u dat? Uit een onderzoek naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024-2025 bleek dat gezichtsuitdrukkingen in Instagram-posts extra inzichten boden die verder gingen dan wat alleen tekst kon overbrengen. Dit betekent dat toekomstige sentimentanalyses mogelijk niet alleen emoties moeten lezen, maar ook moeten zien.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor feedbackformulieren om inzichten te verzamelen

7. Brandwatch (het beste voor het detecteren van specifieke emoties naast sentiment scores)

via Brandwatch

Brandwatch maakt gebruik van geavanceerde AI, waaronder de eigen BrightView-technologie, voor superieure gegevenssegmentatie en automatisering van inzichtdetectie. Hierdoor gaat het platform verder dan de standaard labels positief-negatief-neutraal door specifieke emoties te benoemen: woede, walging, angst, vreugde, verdriet, verrassing.

Het platform verwerkt 22 talen en begrijpt de betekenis van emoji's en de culturele context die de meeste tools volledig missen.

Bovendien houdt realtime monitoring van sociale media, blogs, nieuws en forums u op de hoogte van problemen met de merkreputatie, zodat u opkomende sentimentveranderingen kunt opvangen voordat ze uitgroeien tot grotere problemen.

De beste functies van Brandwatch

Overschrijf algoritmische classificaties met aangepaste regels wanneer het systeem uw brancheterminologie of jargon verkeerd interpreteert.

Segmenteer sentiment op basis van productfuncties of merkattributen om te zien welke elementen de tevredenheid bepalen, los van de algemene merkperceptie.

Vergelijk de prestaties van content (die van u en die van concurrenten) en gebruik AI-samenvattingen om te achterhalen welke thema's betrokkenheid of gesprek stimuleren.

Bouw interactieve dashboards en exports, zodat u inzichten kunt delen met belanghebbenden, visueel kunt presenteren en gegevens kunt samenvoegen met andere tools die u al gebruikt.

Limieten van Brandwatch

De installatie van de query moet zorgvuldig worden geconfigureerd om te voorkomen dat irrelevante gesprekken worden meegenomen en uw gegevens worden vervuild met ruis.

Het bereik van de nauwkeurigheid van sentimentanalyse is 60 tot 75% voor niet-ondersteunde of sterk sarcastische taal, waardoor handmatige beoordeling van randgevallen nodig is.

Prijzen van Brandwatch

Aangepaste prijzen

Brandwatch-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 235 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Brandwatch?

Een Reddit-gebruiker schrijft:

Ja, ik ben dol op Brandwatch! Het is gebruiksvriendelijk en de rapportage is geweldig. Ik kan grafieken en diagrammen eenvoudig exporteren en aangepast weergeven. Ik heb het alleen gebruikt voor social listening, maar er zijn nog tal van andere functies voor socialemediamarketeers.

Ja, ik ben dol op Brandwatch! Het is gebruiksvriendelijk en de rapportage is geweldig. Ik kan grafieken en diagrammen eenvoudig exporteren en aanpassen. Ik heb het alleen gebruikt voor social listening, maar er zijn nog tal van andere functies voor socialemediamarketeers.

💡 Pro-tip: Twitter is harder dan e-mail. Een tweet die normaal klinkt, kan in werkelijkheid boos zijn. Beschouw Twitter-scores als negatiever dan andere kanalen.

8. Brand24 (het beste voor het delen van realtime waarschuwingen die plotselinge sentimentverschuivingen signaleren)

via Brand24

Brand24 scant 25 miljoen online bronnen in realtime en maakt gebruik van AI om te signaleren wanneer het sentiment plotseling verandert of wanneer het aantal vermeldingen onverwacht piekt.

Impact Score, een maatstaf die is ontworpen om de invloed van een bepaalde vermelding te meten, helpt gebruikers prioriteiten te stellen voor gesprekken die onmiddellijke aandacht of reactie vereisen.

U krijgt zichtbaarheid in wie de gesprekken aanstuurt, hun bereik en invloed, en precies waar vermeldingen vandaan komen op verschillende kanalen. Deze zichtbaarheid is belangrijk omdat virale momenten niet wachten; als u problemen pas ontdekt in een dagelijks overzicht in plaats van op het moment zelf, mist u de kans om effectief te reageren.

De sentimentanalysetool consolideert ook bereikstatistieken om de werkelijke omvang van gesprekken op sociale media, nieuws, forums en andere kanalen weer te geven.

De beste functies van Brand24

Stel waarschuwingsdrempels in, zodat u alleen een melding krijgt wanneer het sentiment onder uw specifieke tolerantie daalt of het aantal vermeldingen aanzienlijk afwijkt van de basislijn.

Identificeer influencers die actief gesprekken stimuleren, zodat u prioriteit kunt geven aan interactie met accounts met een groot bereik boven toevallige vermeldingen.

Bekijk het gecombineerde bereik en de potentiële impressies van alle merkvermeldingen op verschillende platforms tegelijkertijd in één enkele statistiek.

Filter uw volledige dataset op platform, locatie, sentiment en trefwoorden om in te zoomen op de gesprekken die daadwerkelijk van invloed zijn op uw Business.

Limieten van Brand24

Sommige gebruikers melden dat vermeldingen uit nicheforums of branchespecifieke communities ontbreken, ondanks de brede algemene dekking.

De prijs weerspiegelt de omvang van de monitoring, waardoor deze buiten het bereik ligt van organisaties met een kleiner budget.

Prijzen van Brand24

Gratis proefversie

Individueel: $ 199/maand

Team: $299/maand

Pro: $399/maand

Business: $ 599/maand

Enterprise: Vanaf $ 999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Brand24-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (245+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Brand24?

Volgens een beoordeling van G2:

Ik was vooral onder de indruk van de realtime social listening-mogelijkheden van Brand24 en de mogelijkheid om vermeldingen op meerdere platforms bij te houden. De sentimentanalysefunctie was ook ongelooflijk nuttig om de toon en context van online gesprekken over mijn merk te begrijpen. Bovendien maakte de gebruiksvriendelijke interface het gemakkelijk om te navigeren en datagestuurde beslissingen te nemen.

Ik was vooral onder de indruk van de realtime social listening-mogelijkheden van Brand24 en de mogelijkheid om vermeldingen op meerdere platforms bij te houden. De sentimentanalysefunctie was ook ongelooflijk nuttig om de toon en context van online gesprekken over mijn merk te begrijpen. Bovendien maakte de gebruiksvriendelijke interface het gemakkelijk om te navigeren en datagestuurde beslissingen te nemen.

💡 Pro-tip: Vergelijk hoe verschillende segmenten communiceren: gratis versus betalende gebruikers, nieuwe versus trouwe gebruikers, groepen met een hoge versus lage LTV. Het verschil tussen segmenten laat zien waar de verwachtingen uiteenlopen.

9. Sprout Social (het beste voor het beheren van reacties op sociale media in combinatie met sentimentanalyse)

via Sprout Social

Sprout Social integreert sentimentanalyse in uw dashboard voor socialemediamanagement, zodat u niet meer voortdurend tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

Het Deep Neural Network categoriseert binnenkomende berichten automatisch als positief, negatief, neutraal of niet-geclassificeerd. Stel luisterquery's op om specifieke campagnes of bepaalde fasen van het klanttraject bij te houden en filter vervolgens op sentiment om gesprekken met hoge prioriteit als eerste weer te geven.

In plaats van dat u meerdere dashboards moet controleren, is alles op één plek beschikbaar: uw geplande posts, engagementactiviteiten en sentimentgedreven luisterquery's, allemaal bij elkaar.

De beste functies van Sprout Social

Sorteer inkomende berichten op sentimentpolariteit om urgente gesprekken voorrang te geven voordat u routinematige vragen chronologisch afhandelt.

Vind en selecteer merkveilige makers en influencers per onderwerp met behulp van AI-aangedreven marketingtools.

Verwerk rommelige klanttaal, inclusief slang, emoji's, typefouten en internetafkortingen, om het echte sentiment te vangen dat formele tekst mist.

Corrigeer individuele berichtclassificaties handmatig om het platform te trainen in de terminologie van uw branche, voor een voortdurende verbetering van de nauwkeurigheid.

Limieten van Sprout Social

Voor sentimentanalysefuncties is het Advanced abonnement vereist, waardoor er een limiet is op de beschikbaarheid voor budgetbewuste teams op lagere niveaus.

Sarcasme en branchespecifieke taal vormen nog steeds een struikelblok voor het systeem zonder handmatige verfijning en voortdurende correctie.

Het platform is in de eerste plaats geoptimaliseerd voor social management en in de tweede plaats voor sentimentanalyse, wat betekent dat luisterfuncties ruimte delen met planning- en publicatietools.

De verbinding met externe tools vereist extra werk aan de installatie buiten het platform zelf.

Prijzen van Sprout Social

Gratis proefversie

Socialemediamarketing Standaard: $ 199/maand per gebruiker

Socialemediamarketing Professional: $ 299/maand per gebruiker

Socialemediamarketing Geavanceerd: $ 399/maand per gebruiker

Socialemediamarketing Enterprise: Aangepaste prijzen

Influencermarketing: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sprout Social

G2: 4,4/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sprout Social?

Op Capterra schreef een gebruiker:

Het is waardevol om sociale media te gebruiken om onze ervaringen en vaardigheden te vergroten. Ik heb de beste ideeën voor mijn carrière uit sociale media gehaald via Sprout Social. Wanneer klantbetrokkenheid nodig is, is Sprout Social het beste platform om deze zaken te bespreken. Het is over het algemeen gemakkelijk te gebruiken. Zeer betaalbaar met een maand gratis proefversie voor iedereen.

Het is waardevol om sociale media te gebruiken om onze ervaringen en vaardigheden te vergroten. Ik heb de beste ideeën voor mijn carrière uit sociale media gehaald via Sprout Social. Wanneer klantbetrokkenheid nodig is, is Sprout Social het beste platform om deze zaken te bespreken. Het is over het algemeen gemakkelijk te gebruiken. Zeer betaalbaar met een maand gratis proefversie voor iedereen.

10. Hootsuite (het beste voor uniforme sentimentmonitoring op sociale media)

via Hootsuite

Hootsuite integreert sentimentanalyse rechtstreeks in zijn luisterdashboard. Elk Hootsuite-abonnement omvat het bijhouden van vermeldingen, het identificeren van trending topics en het classificeren van sentimenten, zonder dat u hoeft te upgraden om luisterfuncties te ontgrendelen.

U volgt in realtime wat mensen daadwerkelijk over uw merk zeggen op het open internet en filtert die gesprekken vervolgens op sentiment om veranderingen in de perceptie te begrijpen op het moment dat ze zich voordoen.

Met de marktonderzoekstool kunt u miljoenen gesprekken tegelijk doorzoeken om merkvermeldingen te vinden die u anders zou missen. Het sentiment van concurrenten wordt bijgehouden naast uw eigen statistieken, zodat u de perceptie ten opzichte van andere spelers op de markt kunt benchmarken.

De luisterlaag kan makkelijk worden geïntegreerd met je tools voor publiceren, plannen en betrokkenheid, zodat je niet steeds hoeft te schakelen tussen verschillende platforms.

De beste functies van Hootsuite

Filter alle gemonitorde vermeldingen tegelijkertijd op sentimentpolariteit, zodat u zich eerst kunt concentreren op het reageren op negatieve gesprekken.

Identificeer trending topics per categorie en locatie rechtstreeks in de luisterinterface om content aan te maken rond sentiment-positieve onderwerpen.

Combineer trending hashtags en onderwerpen met de bijbehorende sentimentstatistieken, zodat u campagnes kunt opzetten met kennis van de emotionele context.

Werk efficiënt samen door reacties en taken toe te wijzen aan verschillende leden van het team binnen het platform.

Limieten van Hootsuite

De luisterfuncties zijn breed maar niet diepgaand; u krijgt basisinformatie om sentimenten bij te houden in plaats van emotiedetectie of aspectgebaseerde analyse.

De migratie van standalone luistertools vereist aanpassingen aan de installatie van de gegevens en aan de werkstroom, wat tijd kost om deze aanpassingen te voltooien.

Prijzen van Hootsuite

Gratis proefversie

Standaard: $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 399/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2: 4,3/5 (meer dan 6.610 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3780 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het geweldig dat de interface van Hootsuite gebruiksvriendelijk en zeer intuïtief is, wat het beheer van content en het inwerken van nieuwe teamleden vereenvoudigt. Het platform wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast aan nieuwe sociale netwerken en functies, wat cruciaal is voor mijn werk als socialemediacoördinator. Ik waardeer ook dat Hootsuite me in staat stelt om een voltooide en gecentraliseerde analyse te maken van de statistieken van alle sociale netwerken van de organisatie, waardoor ik er altijd toegang toe heb en ze kan raadplegen wanneer ik dat nodig heb.

Ik vind het geweldig dat de interface van Hootsuite gebruiksvriendelijk en zeer intuïtief is, wat het beheer van content en het inwerken van nieuwe teamleden vereenvoudigt. Het platform wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast aan nieuwe sociale netwerken en functies, wat cruciaal is voor mijn werk als socialemediacoördinator. Ik waardeer ook dat Hootsuite me in staat stelt om een volledige en gecentraliseerde analyse te maken van de statistieken van alle sociale netwerken van de organisatie, waardoor ik er altijd toegang toe heb en ze kan raadplegen wanneer ik dat nodig heb.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Hootsuite om te bekijken

11. Qualtrics XM Discover (het beste voor het analyseren van emoties via elk interactiekanaal met klanten)

via Qualtrics XM Discover

Qualtrics integreert conversatieanalyse in zijn grotere feedbackplatform. Het gecombineerde systeem analyseert emoties, intenties en inspanningen van klanten op basis van interacties op sociale media, ondersteuningsgesprekken, chat-transcripties en productfeedbackenquêtes.

Het bevat meer dan 150 vooraf gebouwde modellen voor specifieke sectoren, wat betekent dat sentimenten in de gezondheidszorg volledig anders worden geïnterpreteerd dan in de horeca of financiële dienstverlening, afhankelijk van de context van de sector.

Bovendien kunnen geautomatiseerde werkstroomtriggers worden geactiveerd op basis van sentimentdrempels, zodat een negatieve interactie automatisch wordt geëscaleerd naar supervisors of wordt doorgestuurd naar gespecialiseerde oplossingsteams zonder handmatige tussenkomst.

Qualtrics XM Ontdek de beste functies

Importeer opnames van ondersteuningsgesprekken en chat-transcripties rechtstreeks, zodat het platform sentimenten kan extraheren zonder dat er eerst handmatig transcripties moeten worden gemaakt.

Begrijp de inspanningen en intenties van klanten naast hun sentiment om te diagnosticeren waarom interacties mislukten of slaagden, en kijk verder dan alleen positieve of negatieve beoordelingen.

Leid interacties automatisch door op basis van sentimentdrempels, zodat negatieve gesprekken worden doorgestuurd naar supervisors zonder menselijke tussenkomst.

Limieten van Qualtrics XM Discover

De complexiteit van het platform en de vele functies zorgen voor een steile leercurve voor teams.

Aangepaste configuratie vereist vaak professionele hulp in plaats van zelfstandige configuratie.

Prijzen van Qualtrics XM Discover

Aangepaste prijzen

Qualtrics XM Ontdek beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (735+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Qualtrics XM Discover?

Een recensent van Capterra voegt hieraan toe:

Qualtrics XM biedt ons uitstekende diensten. We kunnen elke enquête maken en ik vond het geweldig hoe gemakkelijk deze kan worden geïntegreerd in advertenties op sociale media of promotionele berichten via alle communicatiekanalen. Ik vond het geweldig hoe Qualtrics XM de vragen in het formulier duidelijk en overzichtelijk maakt en respondenten in staat stelt om gemakkelijk te navigeren en antwoorden vast te leggen. Ik vond het geweldig dat het respondenten kan screenen en ervoor kan zorgen dat ze echt zijn en tot de target-doelgroep behoren.

Qualtrics XM biedt ons uitstekende diensten. We kunnen elke enquête maken en ik vond het geweldig hoe gemakkelijk deze kan worden geïntegreerd in advertenties op sociale media of promotionele berichten via alle communicatiekanalen. Ik vond het geweldig hoe Qualtrics XM de vragen in het formulier duidelijk en overzichtelijk maakt en respondenten in staat stelt om gemakkelijk te navigeren en antwoorden vast te leggen. Ik vond het geweldig dat het respondenten kan screenen en ervoor kan zorgen dat ze echt zijn en tot de target-doelgroep behoren.

🔍 Wist u dat? In een onderzoek naar open-source softwareprojecten gebruikten onderzoekers sentimentanalyse van opmerkingen van ontwikkelaars om te voorspellen of een bug zou worden opgelost (en hoe snel). Het bleek dat een negatiever sentiment in de discussie vaak betekende dat de bug sneller zou worden opgelost.

12. Chattermill (het beste voor het omzetten van feedbackgegevens in nauwkeurige, bruikbare patronen)

via Chattermill

Chattermill combineert feedback uit enquêtes, beoordelingen, supporttickets en vermeldingen op sociale media in een analyse-engine.

De Lyra AI verdeelt feedback automatisch in specifieke thema's, zodat u precies kunt zien welke functies of service-elementen tevredenheid of juist klachten opleveren. In plaats van een sentiment score te geven en u zelf te laten uitzoeken wat die betekent, legt het platform de nadruk op het begrijpen van de reden achter het sentiment.

Bovendien wordt u via realtime waarschuwingen op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe problemen ontstaan of sentimenttrends veranderen. Zo blijft u nieuwe problemen voor en hoeft u ze niet achteraf in rapporten te ontdekken.

De beste functies van Chattermill

Koppel al uw socialemedia-accounts om op één plek reacties, vermeldingen en hashtags te analyseren.

Vraag uw feedbackgegevens op in gewoon Engels in plaats van handmatig rapporten op te stellen, zodat u kunt vragen 'waarom zijn klanten ontevreden over de onboarding' en antwoorden krijgt.

Configureer waarschuwingen die verschijnen wanneer er nieuwe probleemthema's opduiken of sentimenttrends veranderen, zodat u op problemen kunt reageren voordat ze zich verergeren.

Identificeer gemengde sentimenten binnen één stuk feedback voor een nauwkeuriger begrip van complexe meningen van klanten.

Limieten van Chattermill

Bij de installatie van data-integratie moet zorgvuldig worden gelet op het nauwkeurig consolideren van feedbackstromen uit meerdere bronsystemen.

Het platform legt de nadruk op kwalitatieve CX-inzichten in plaats van het bijhouden en monitoren van grote hoeveelheden vermeldingen op sociale media.

Prijzen van Chattermill

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chattermill

G2: 4,5/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chattermill?

Volgens een beoordeling van G2:

Chattermill maakt het heel eenvoudig om uw klanten en hun beoordelingen te beheren. Het helpt bij het leveren van een betere en uitzonderlijke service aan de klanten. Voor de interne belanghebbenden heeft het geweldige functies, zoals sentimentanalyse, die helpt bij het doorvoeren van betere productwijzigingen en het nemen van betere zakelijke beslissingen. Het is naadloos te implementeren in een nieuw team en kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere bestaande tools. Al onze klantbeoordelingen worden dagelijks beheerd via Chattermill.

Chattermill maakt het heel eenvoudig om uw klanten en hun beoordelingen te beheren. Het helpt bij het leveren van een betere en uitzonderlijke service aan de klanten. Voor de interne belanghebbenden heeft het geweldige functies, zoals sentimentanalyse, die helpt bij het doorvoeren van betere productwijzigingen en het nemen van betere zakelijke beslissingen. Het is naadloos te implementeren in een nieuw team en kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere bestaande tools. Al onze klantbeoordelingen worden dagelijks beheerd via Chattermill.

13. Meltwater (het meest geschikt voor PR-teams die willen bijhouden hoe de media en de publieke perceptie veranderen)

via Meltwater

Meltwater verwerkt dagelijks meer dan 1 miljard documenten met behulp van transformatorgebaseerde sentimentmodellen, dezelfde neurale netwerkarchitectuur die ten grondslag ligt aan moderne AI-doorbraken. Het houdt het sentiment bij in online nieuws, sociale media, blogs, podcasts en zelfs uitzendingstranscripten, zodat PR-teams zichtbaarheid krijgen op alle earned media-kanalen.

Analyse op zinsniveau legt genuanceerde verschuivingen en tegenstrijdigheden bloot die bij analyse op documentniveau volledig over het hoofd worden gezien. Een enkel nieuwsartikel kan kritiek uiten op één aspect van uw bedrijf en een ander aspect juist prijzen. Analyse op zinsniveau brengt beide signalen naar voren in plaats van ze te middelen tot één enkele sentiment score.

De kracht ervan ligt in de holistische mediadekking, waardoor gebruikers kunnen begrijpen hoe verdiende, eigen en sociale mediacampagnes de algehele merkreputatie en -prestaties beïnvloeden.

De beste functies van Meltwater

Vergelijk uw sentiment en het deel van uw marktaandeel met dat van concurrenten aan de hand van historische trends om het relatieve verloop in de tijd te visualiseren.

Krijg toegang tot onbeperkte zoekopdrachten en een uitgebreid archief van 15 maanden voor uitgebreid trend- en concurrentieonderzoek.

Exporteer alle sentimentgegevens via API naar Tableau, Power BI of Looker Studio, zodat u zelf de controle houdt over uw dashboards en niet gebonden bent aan de interface van Meltwater.

Stel realtime waarschuwingen en piekdetectie in om direct op de hoogte te worden gesteld wanneer een gesprek of trend aan belang wint, zodat u snel kunt handelen.

Limieten van Meltwater

De nauwkeurigheid van sentimentanalyse varieert per taal en branche, waardoor soms handmatige steekproeven en verfijning nodig zijn.

Bij verwerking op grote schaal worden overweldigende hoeveelheden gegevens gegenereerd. U hebt een krachtige filter- en segmentatiestrategie nodig om u te concentreren op signalen in plaats van ruis.

Prijzen van Meltwater

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Meltwater

G2: 4/5 (2.395+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (95+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Meltwater?

Volgens een G2-recensie over de sentimentanalysesoftware:

Meltwater heeft ons vermogen om reputatiemanagement bij te houden aanzienlijk verbeterd, zowel voor onze organisatie als voor onze concurrenten. Het gemak van het rechtstreeks ontvangen van waarschuwingen in Teams helpt ons om op de hoogte te blijven van een reeks belangrijke onderwerpen, waardoor we de publieke perceptie van onze organisatie efficiënter en effectiever kunnen overzien. Naast waarschuwingen bieden de rapportagefuncties van Meltwater waardevolle inzichten in trends, belangrijke thema's, vermeldingen en het aandeel in de publieke opinie voor ons en onze concurrenten. Deze rapporten kunnen eenvoudig worden gedeeld met het management.

Meltwater heeft ons vermogen om reputatiemanagement bij te houden aanzienlijk verbeterd, zowel voor onze organisatie als voor onze concurrenten. Het gemak van het rechtstreeks ontvangen van waarschuwingen in Teams helpt ons om op de hoogte te blijven van een reeks belangrijke onderwerpen, waardoor we de publieke perceptie van onze organisatie efficiënter en effectiever kunnen overzien. Naast waarschuwingen bieden de rapportagefuncties van Meltwater waardevolle inzichten in trends, belangrijke thema's, vermeldingen en het aandeel in de publieke opinie voor ons en onze concurrenten. Deze rapporten kunnen eenvoudig worden gedeeld met het management.

14. Medallia (het beste voor het vastleggen van sentimenten bij elk contactmoment en elke interactie met klanten)

via Medallia

Medallia is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van feedback uit enquêtes, contactcentra, sociale kanalen en digitale interacties, in plaats van deze databronnen afzonderlijk op te slaan.

De NLP-technologie haalt automatisch thema's en sentimentpatronen uit open klantcommentaren, zonder dat u elke reactie handmatig hoeft te taggen. Bovendien voegt videofeedback een dimensie toe die de meeste platforms volledig overslaan.

Gesloten werkstroom zet inzichten om in daadwerkelijke actie in plaats van feedback in databases te laten staan. Wanneer sentiment scores een probleem signaleren, kunt u het systeem zo configureren dat teams automatisch worden geïnformeerd, het probleem wordt geëscaleerd naar supervisors of vervolgacties worden getriggerd zonder menselijke tussenkomst.

De beste functies van Medallia

Stel werkstroommen in zodat negatieve sentimenten automatisch worden doorgegeven aan supervisors of follow-upacties worden geactiveerd zonder handmatige beoordeling.

Bouw realtime dashboards die tegelijkertijd het sentiment op alle klantcontactpunten bijhouden om de voortgang ten opzichte van de targets te monitoren.

Haal automatisch terugkerende thema's uit open tekstfeedback, zodat u opkomende trends en patronen kunt identificeren zonder handmatig honderden reacties te lezen.

Limieten van Medallia

De complexiteit van de platformfuncties betekent dat onboarding en training tijd kosten, zelfs voor toegewijde CX- en customer success-teams.

Door de positionering van de onderneming zijn de prijzen onbereikbaar voor kleinere organisaties of afdelingen met een beperkt budget.

Prijzen van Medallia

Aangepaste prijzen

Medallia-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 165 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Medallia?

Dit is wat een G2-recensie te zeggen had:

Medallia helpt het marketingteam om het daadwerkelijke sentiment van klanten te koppelen aan specifieke campagne-elementen. We kunnen feedback filteren op het kanaal waarlangs deze wordt geleverd en opmerkingen lezen die rechtstreeks betrekking hebben op de effectiviteit ervan, zoals een e-mailcampagne. Dit heeft de manier waarop we creatieve assets beoordelen voorafgaand aan een grote lancering echt veranderd. Een andere fascinerende functie is dat thematische citaten van klanten gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd en door het team kunnen worden gedeeld tijdens de agile Sprints.

Medallia helpt het marketingteam om het daadwerkelijke sentiment van klanten te koppelen aan specifieke campagne-elementen. We kunnen feedback filteren op het kanaal waarlangs deze wordt geleverd en opmerkingen lezen die rechtstreeks betrekking hebben op de effectiviteit ervan, zoals een e-mailcampagne. Dit heeft de manier waarop we creatieve assets beoordelen voorafgaand aan een grote lancering echt veranderd. Een andere fascinerende functie is dat thematische citaten van klanten gemakkelijk kunnen worden geëxtraheerd en door het team kunnen worden gedeeld tijdens de agile Sprints.

Alle signalen wijzen naar ClickUp

Het kiezen van de juiste sentimentanalyse-tools komt neer op duidelijkheid. U weet nu wat elk platform goed doet, waar het geschikt voor is en hoe het omgaat met echte feedback van klanten. Dit biedt u een praktische manier om uw behoeften af te stemmen op de functies die u echt helpen om de toon en patronen bij te houden en snellere beslissingen te nemen.

ClickUp brengt al deze onderdelen samen in één werkstroom.

Formulieren verzamelen feedback, ClickUp Brain leest het sentiment, dashboards tonen de trends en AI-agenten houden veranderingen in de gaten, zodat u belangrijke veranderingen vroegtijdig kunt signaleren. Alles blijft met elkaar verbonden, zodat uw team met betrouwbare informatie kan werken zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Dat is het voordeel van een geconvergeerde AI-werkruimte zoals ClickUp.

Als u op een duidelijkere, meer gerichte manier wilt inspelen op het sentiment van klanten, kunt u meteen aan de slag. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅