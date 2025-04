Top 10 Social Listening Tools om uw sociale strategie een boost te geven in 2025

Stel je dit eens voor: Je bent in 2015. Als marketeer benader je klanten met feedbackformulieren of organiseer je vergaderingen om ze te interviewen en de hiaten in je product/dienst te ontdekken.

Je klanten hebben een hekel aan het voltooien van enquêtes en het is een uitdaging om eerlijke feedback te krijgen via asynchrone online gesprekken in formele instellingen.

Spoel door naar vandaag en hetzelfde geldt voor de meeste merken.

Tegenwoordig uiten klanten hun emoties en delen ze productfeedback op Facebook, Twitter en Instagram via verhalen, tweets of opmerkingen. Is er een manier om het verzamelen van klantenfeedback op basis van sociale conversies te stroomlijnen?

Met miljarden gesprekken die plaatsvinden op sociale media, kijken marketeers naar social listening tools om informatie over klanten te verzamelen, trends en relevante gesprekken te spotten en te reageren op query's van klanten.

Met een tool voor sociale-mediamonitoring kunnen merken gesprekken volgen die betrekking hebben op henzelf of op een onderwerp van rente en rijke inzichten ontdekken voor een datagestuurde strategie voor sociale-mediabetrokkenheid.

In dit artikel delen we onze lijst met de 10 beste tools voor het luisteren naar sociale media om uw sociale-mediastrategie een boost te geven.

Dit is wat je moet zoeken in een tool voor social listening.

Holistische inzichten: Een social listening tool gaat verder dan het bijhouden van trefwoorden, biedt sentimentanalyse, identificeert belangrijke beïnvloeders en brengt opkomende trends aan het licht. Het beste social media management platform zorgt ervoor dat u niet alleen naar uw publiek luistert, maar ook echt begrijpt wat hen beweegt om uw social media strategie te ontwikkelen

Compatibiliteit met de belangrijkste sociale mediaplatforms: De tool voor merkmonitoring moet gesprekken op alle sociale mediaplatforms kunnen monitoren en uw merk online kunnen bijhouden op forums, nieuws- en beoordelingssites en industrieforums

Sentimentanalyse: Kies social listening platforms die het klantsentiment automatisch kunnen detecteren en online gesprekken kunnen indelen in positieve en negatieve buckets zonder handmatige input

Intuïtieve interface: De web monitoring tool die u kiest moet aanpasbare lay-outs, filters en een gebruiksvriendelijke interface hebben om het luisteren naar sociale media tot een fluitje van een cent te maken

Robuust dashboard voor sociale-media-analyse: Kies voor tools voor het luisteren naar sociale media met gedetailleerde analysemogelijkheden, zoals diepgaande rapportages over marketing OKR's met statistieken over betrokkenheid, vermeldingen van merken en prestaties van sociale campagnes

Integratiemogelijkheden: Naadloze integratie met uw digitale marketing apps, inclusief uw tool voor sociale-mediabeheer, is een must voor nauwkeurig luisteren naar sociale media. De tool voor sociale-mediamonitoring moet integreren met uw analyseplatforms om marketingcampagnes die datagestuurd zijn

Veiligheid van gegevens: De social media listening tool moet zich houden aan land- en sectorspecifieke privacywetgeving om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw klantfeedback of social listening-gegevens te waarborgen

via Brandwatch Elke minuut worden er ongeveer 510.000 reacties geplaatst op Facebook, 66.000 berichten geplaatst op Instagram en 575.000 tweets verzonden op X! Alles wat gezegd wordt op sociale media bijhouden is de nachtmerrie van een merkmarketeer.

Marketeers vertrouwen op de beste social listening tools om al deze gesprekken te analyseren en waardevolle inzichten te krijgen. Ze gebruiken het Social Listen-platform van Brandwatch om meerdere socialemediakanalen op één plaats te beheren door gesprekken bij te houden uit een database van 1,6 biljoen historische gesprekken en realtime socialemediamonitoring.

Houd de sleutelgegevens van social listening bij, zoals merkbekendheid, sociaal sentiment en social share of voice om uw aanwezigheid in sociale media en reputatiemanagement op alle platforms te verbeteren.

Brandwatch beste functies

Segmentanalyse stelt u in staat om uw gesprekken te categoriseren op basis van feedback, klachten, meningen en meer

Gebruiksvriendelijke interface met functies voor social listening om uw organische en betaalde content op alle sociale kanalen te beheren

Tool voor marketing van beïnvloeders met een database van meer dan 30 miljoen makers voor het uitvoeren, meten en rapporteren van multichannel influencer marketingcampagnes en het meten van de prestaties met behulp van invloedscore

Intuïtief dashboard met diepgaande analyses met tools voor concurrentieanalyse om uw prestaties ten opzichte van uw concurrenten te begrijpen

Brandwatch beperkingen

Brandwatch staat niet toe dat dezelfde post op alle platforms wordt gepland

Traag downloaden en dashboard updaten

Brandwatch prijzen

Aangepaste prijzen

Brandwatch beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (789 beoordelingen)

4.1/5 (789 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (224 beoordelingen)

3. Vermelding

via Vermelding Mention is een social listening tool waarmee je meer dan een miljard databronnen op het web kunt bijhouden, waaronder Twitter, Facebook en Instagram. Je kunt filters maken en opslaan om eenvoudig te vinden wat je zoekt.

Met Mention, een van de beste tools voor social listening, kunnen merkmarketeers en digitale marketingbureaus een diepgaande sentimentanalyse uitvoeren, vermeldingen van de sociale media van je merk of een onderwerp tot twee jaar lang bijhouden en waarschuwingen instellen bij ongewone activiteiten.

Mention beste functies

Volg wanneer je vermeld wordt om inzicht te krijgen in je merkreputatie met realtime waarschuwingen met functies voor social listening

Uitgebreide tool voor social listening met analyses met filters om diep in te gaan op onderwerpen op het niveau van concurrenten, merken, producten of industrieën

Plan gedetailleerde rapportages voor verschillende belanghebbenden om ze periodiek per e-mail te ontvangen

Ga de dialoog aan met uw publiek op de belangrijkste sociale mediaplatforms (zoals Twitter, Instagram en Facebook) en stel berichten op, plan ze in en publiceer ze vanaf meerdere kanalen

Vermeld beperkingen

Legt geen historische gegevens vast na het aanmaken van een booleaanse zoekopdracht

Mist het hulpmiddel voor voorspellende analyses

Vermelding van prijzen

Solo : $41/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $41/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro : $83/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $83/maand (jaarlijks gefactureerd) ProPlus: $149/maand (jaarlijks gefactureerd)

Vermeld beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (439 beoordelingen)

4.3/5 (439 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (286 beoordelingen)

4. Agorapulse

via Digimind Hoe gemakkelijk zou uw leven als marketeer of merkeigenaar zijn als u in realtime op de hoogte zou zijn van gesprekken met klanten op verschillende sociale mediakanalen?

De social listening tools van Digimind bieden u een uitgebreid inzicht in de sociale berichten van uw publiek en uw concurrenten.

Een voorbeeld: een startup die online voedsel bezorgt, zou social listening tools zoals Digitimind gebruiken voor hun social media marketing teams om sociale gesprekken op Facebook en Instagram te monitoren en een marketingcampagne te creëren op basis van virale trends. Deze klantgegevens helpen ook bij het identificeren van hiaten in de klantervaring en verwachtingen.

Digimind beste functies

AI-powered engine, AI Sense helpt met geautomatiseerde curatie en aanbevolen acties voor marketeers

Digimind Social Analytics voor het analyseren en benchmarken van zoveel social accounts als u wilt

De eigen Top Reputatie module stelt u in staat om te volgen wat uw klanten willen weten over uw merk, producten en die van uw concurrenten

Rapportages maken met behulp van Digimind Social's voorontworpen sjablonen voor sociale media om sleutelgegevens te evalueren

Digimind limieten

De UI is niet gebruiksvriendelijk en vereist training om het platform te begrijpen

De diepte van de gegevens is niet uitgebreid

Digimind prijzen

Aangepaste prijzen

Digimind beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (180 beoordelingen)

4.6/5 (180 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6.

via Vereenvoudigd De social listening tools van Emplifi bieden het aanmaken en publiceren van content, analytics, UGC, influencer marketing, community management, live commerce, reputatiemanagement en zorg.

Emplifi beste functies

Ontvang geautomatiseerde waarschuwingen voor plotselinge veranderingen en anomalieën in sociale media-activiteit, direct in het platform of via e-mail

Functies voor social listening en een aanpasbaar dashboard met dynamische realtime sleutelluistergegevens en consumenteninzichten

AI-tools voor geautomatiseerde labeling, sentimentanalyse en geavanceerde routering

Emplifi limieten

De tool registreert geen sleutelgegevens zoals TikTok weergaven voor concurrenten of IGS swipe-ups

Omslachtige en frustrerende bewerking van geplande posts

Emplifi prijzen

Essential: $2400/jaar (10 profielen)

$2400/jaar (10 profielen) Standaard : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Business: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Emplifi beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (202 beoordelingen)

4.3/5 (202 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (38 beoordelingen)

7. YouScan

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/YouScan-for-social-listening-1400x545.png YouScan voor sociaal luisteren /%img/

via YouScan YouScan is een AI-ondersteunde tool voor het luisteren naar sociale media met beeldherkenningstechnologie die bedrijven helpt de meningen van consumenten te analyseren, bruikbare inzichten te ontdekken en de merkreputatie te beheren.

Een goed voorbeeld: stel dat een huidverzorgingsbedrijf wil begrijpen hoe klanten het merk zien en dat traditionele onderzoeksmethoden niet voldoen.

Een social listening tool zoals YouScan helpt het merk feedback te krijgen op basis van sociale gesprekken, ongetagde vermeldingen bij te houden en getuigenissen van gebruikers op te nemen in hun social media-promoties voor de beste resultaten.

YouScan beste functies

De AI-gebaseerde Visual Insights van YouScan detecteert logo's, objecten, scènes, activiteiten en demografische informatie op afbeeldingen

Automatisch categoriseren van inkomende vermeldingen en opmerkingen in categorieën zoals complimenten, lof of klachten

Aangepaste tags voor segmentatie en filters om vermeldingen in categorieën in te delen

Real-time waarschuwingen voor het opsporen van potentiële bedreigingen, ongewenst productgebruik en negatieve visuele vermeldingen om uw merkimago te beschermen

YouScan limieten

Beperkt aantal hashtags beschikbaar in de woordwolk weergave

Sentimentanalyse is niet altijd accuraat

YouScan prijzen

Starter : $299/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $299/maand (jaarlijks gefactureerd) Beperkte abonnementen: Aangepaste prijzen

YouScan beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (92 beoordelingen)

4.8/5 (92 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (61 beoordelingen)

8. MerkMentions

via Merkvermeldingen Hebt u ooit meegemaakt dat een ontevreden klant online klaagt over uw merk, maar dat u geen melding kreeg en daardoor het probleem niet kon oplossen?

Tools voor het monitoren van sociale media houden vermeldingen van merken bij, zelfs wanneer de klant vergeet uw merk te volgen op sociale mediaplatforms. Vooral wanneer een ontevreden klant zijn beklag doet, moet u er bovenop zitten en zijn tools voor social listening zoals BrandMentions nuttig.

BrandMentions doorzoekt alle digitale hoeken voor vermeldingen van uw merk, relevante trefwoorden voor uw bedrijf en hashtags en trefwoorden van concurrenten om ervoor te zorgen dat uw strategie voor sociale-mediamarketing aan de top staat.

BrandMentions beste functies

De tool voor het luisteren naar sociale media houdt vermeldingen bij op verschillende sociale-mediakanalen, forums, nieuwssites, nieuws en andere webbronnen, waaronder beoordelingen

Real-time merkmonitoring notificaties via e-mail over sleutelvermeldingen en of een verse link verkeer naar uw site leidt

Automatische toondetectie en negatieve sentimentanalyse voor gesprekken waarin uw merk wordt vermeld

Rapportages over vermeldingen van uw merk voor verschillende belanghebbenden plannen met white label

BrandMentions limieten

Kan gesprekken in Gesloten Facebook Groepen niet bijhouden

De limieten voor maandelijkse bijhouden worden snel bereikt als u uw zoekwoorden niet goed instelt

BrandMentions prijzen

Groeiend Business: $79/maand (jaarlijks gefactureerd)

$79/maand (jaarlijks gefactureerd) Bedrijf: $249/maand (jaarlijks gefactureerd)

$249/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise/agentschap: $399/maand (jaarlijks gefactureerd)

BrandMentions beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42 beoordelingen)

4.6/5 (42 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Hootsuite

via Hootsuite Volgens een rapport van McKinsey hebben merken die niet reageren op klanten op sociale platforms een 15 procent hoger opzegpercentage in vergelijking met bedrijven die wel reageren. Je wilt aan de winnende kant staan. Daarvoor heb je een tool voor het luisteren naar sociale media nodig zoals Hootsuite.

Hootsuite is een alles-in-één social media management suite waarmee merken berichten kunnen plannen op meerdere social media-kanalen, organische en betaalde social content kunnen beheren, merkvermeldingen kunnen monitoren, op de hoogte kunnen blijven van gesprekken met klanten, merkvermeldingen kunnen bijhouden en inzichten kunnen verwerven - allemaal vanaf één intuïtief dashboard.

Hootsuite beste functies

Hootsuite's Streams monitoren vermeldingen, trefwoorden en hashtags

Beantwoord, bewaar en like publieke reacties rechtstreeks vanuit het Hootsuite dashboard

Integreert met de top social listening tools zoals Brandwatch en Talkwalker

Hootsuite limieten

Analytics rapportage is niet realtime

Er zijn limieten aan het aantal concurrenten dat je kunt bijhouden voor elke prijsklasse

Hootsuite prijzen

Professioneel: $99/maand (jaarlijks gefactureerd)

$99/maand (jaarlijks gefactureerd) Team: $249/maand (jaarlijks gefactureerd)

$249/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4102 beoordelingen)

4.1/5 (4102 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3620 beoordelingen)

10. BuzzSumo

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/resize.png BuzzSumo dashboard /%img/

via BuzzSumo Vertrouwt u bij het plaatsen van content op verschillende sociale-mediaplatforms nog steeds op giswerk om te begrijpen wat aanslaat bij uw doelgroep?

Begin met het ontdekken van ideeën voor trending content in uw niche op Facebook, Twitter, Reddit en YouTube en identificeer de belangrijkste beïnvloeders voor uw sociale-mediastrategie met het social listening-platform van Buzzsumo.

BuzzSumo is een software voor contentmarketing die uw concurrenten in de gaten houdt en berichten, vermeldingen en updates van sociale media analyseert. Een van de beste tools voor social listening,

Buzzsumo biedt waarschuwingen voor belangrijke gebeurtenissen die niet verloren gaan in de miljoenen gesprekken op sociale mediaplatforms. Filter en bestudeer delen, delen, koppelingen en trends om te controleren welk type content weerklank vindt bij uw publiek en hoe u een voorsprong op uw concurrenten kunt opbouwen.

BuzzSumo beste functies

Bijhouden van vermeldingen op content feeds met betrekking tot uw branche om uw gebruikers te begrijpen en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en trends

Integratie met communicatietools zoals Slack om te worden gewaarschuwd voor vermeldingen van merken of trefwoorden

Verhalen sorteren op Trending Scores om opkomende virale trends te spotten en erop te reageren. Trends vergelijken door de prestatiegegevens van content van de afgelopen vijf jaar te scannen

Real-time notificatiemeldingen om nieuwe koppelingen en vermeldingen te volgen wanneer ze plaatsvinden

BuzzSumo limieten

De waarschuwingen op de luistertool kunnen repetitief worden

Duur voor eigenaren van kleine bedrijven

BuzzSumo prijzen

Content aanmaken: $199/gebruiker/maand

$199/gebruiker/maand PR & Communicatie : $299/5 gebruikers/maand

: $299/5 gebruikers/maand Suite : $499/10 gebruikers/maand

: $499/10 gebruikers/maand Enterprise: $999/30 gebruikers/maand

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (102 beoordelingen)

4.5/5 (102 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (141 beoordelingen)

ClickUp

Terwijl tools voor het luisteren naar sociale media zich richten op het luisteren naar en monitoren van sociale media, is ClickUp een software voor workflowbeheer voor marketing teams die uw totale output verbetert. ClickUp ondersteunt uw marketingstrategie door u te helpen bij het beheren van socialemediaprojecten, -campagnes en -taken.

Wilt u uw kalender voor sociale media bijhouden of creatieve manieren bedenken om effectieve campagnes voor sociale media op te zetten? ClickUp klaart de klus.

Gebruik ClickUp om al uw sociale-mediapromoties en -initiatieven op één plek te hosten. Met deze tool voor sociale-mediabeheer kunnen teamleden en belanghebbenden in realtime samenwerken.

Of u nu brainstormt over campagne-ideeën, doelen voor teams opstelt of werkt aan de contentkalender voor het nieuwe kwartaal, ClickUp helpt in elke fase van het proces.

Gebruik ClickUp om reacties op sociale berichten te beheren en feedback te verzamelen gevonden met social listening tools.

ClickUp beste functies

Automatiseer uw sociale mediaprocessen met ClickUp's vooraf gebouwdesjablonen voor social media-campagnes Brainstorm ideeën voor content, bouw uw kalender voor content en schrijf uw bijschriften voor sociale media met behulp van ClickUp AI



ClickUp AI is uw creatieve partner voor het schrijven van e-mails voor klanten, social media abonnementen en boeiende social media bijschriften

Voeg prioriteitsvlaggen en waarschuwingsnotificaties toe om het team op de hoogte te houden en direct op de hoogte te houden van wijzigingen

ClickUp'sSjabloon voor werkstroom sociale-mediastrategie neemt het zware werk weg van het vanaf de grond opbouwen van een promotiestrategie voor sociale media

Gebruik ClickUp's aanpasbare Social Media Strategy Workflow Template om belangrijke social media-gerelateerde Taken te abonneren en uit te voeren

DeWhiteboard sjabloon voor concurrentieanalyse kunt u de marketingcampagnes van uw concurrenten en uw producttevredenheidsniveaus controleren

Identificeer uw belangrijkste concurrenten met ClickUp's sjabloon voor een Whiteboard Concurrentieanalyse en bijhoud hun productprestaties

Verzamel sociale en online gegevens van tools voor sociale-mediamonitoring om inzichten te verkrijgen

ClickUp limieten

De gratis versie beperkt de toegang tot geavanceerde functies zoals ClickUp AI

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

Kies een tool voor social listening waarmee u gesprekken kunt bijhouden en merkvermeldingen voor al uw sociale-mediakanalen kunt controleren in een geconsolideerd dashboard.

ClickUp's social listening-mogelijkheden en projectmanagement voor sociale media de tool heeft belangrijke functies zoals sjablonen voor content, AI-functies en samenwerkingsmogelijkheden voor teams, zodat uw sociale team campagnes, projecten en taken op het gebied van sociale media op één plek kan beheren.

Van het in realtime bijhouden van feedback van klanten en sociale gesprekken tot het maken van sjablonen voor marketingcampagnes, ClickUp doet het allemaal.

Het beste deel is dat ClickUp integreert met de beste social listening tools voor werkstroom tussen verschillende databronnen, waardoor het handmatige werk van het exporteren van gegevens over meerdere kanalen wegvalt.

In plaats van te jongleren tussen verschillende social listening tools, kunt u ClickUp gebruiken om uw social listening en insights projecten eenvoudig te beheren. Plan, beheer, bijhoud en werk samen aan al uw sociale-mediastrategieën op ClickUp met vooraf gemaakte, aanpasbare sjablonen.

Aan de slag op ClickUp voor een gratis proefversie.