15 beste marktonderzoekstools voor datagestuurde besluitvorming

Ooit een product of campagne gelanceerd en vervolgens geen reactie gekregen? Dat is wat er gebeurt als u marktonderzoek overslaat.

Stel dat u een huidverzorgingslijn voor tieners maakt, maar erachter komt dat uw target markt de voorkeur geeft aan milieuvriendelijke verpakkingen en cruelty-free labels. Heeft u dat gemist? Dan heeft u uw klanten gemist.

Hier is de oplossing: gebruik gratis marktonderzoekstools. Deze technologisch geavanceerde hulpmiddelen helpen u zonder giswerk te ontdekken wat uw target audience echt wil.

Uw merk loopt het risico achterop te raken wanneer u markttrends, consumenteninzichten of uw concurrentielandschap negeert. En dat gaat snel. Maar maak u geen zorgen.

Deze gids verkent de beste tools voor marktonderzoek om u te helpen gegevens te verzamelen, trends te ontdekken en slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

šŸ” Wist u dat? 69% van de onderzoekers gebruikt synthetische gegevenspunten om inzichten te verbeteren. En ongeveer 47% vertrouwt regelmatig op AI bij hun marktonderzoek.

Naam tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Projectmanagementteams, marketingteams, onderzoekanalisten, productmanagers en startups van elke grootte Aangepaste formulieren, geautomatiseerde werkstromen, geĆÆntegreerde AI, teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Google Trends Makers van content, marketeers en eigenaren van bedrijven Populaire onderwerpen ontdekken, zoekvolume analyseren, regionale rente, trendgrafieken Free Forever Qualtrics Grote online bedrijven en bureaus Gerichte enquĆŖtes, responsanalyse, sentiment bijhouden Aangepaste prijzen BuzzSumo Makers van content, marketeers, eigenaren van bedrijven Makers van content, marketeers en bedrijfseigenaren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand per gebruiker Tableau Marketeers en data-analisten bij middelgrote tot grote bedrijven Datavisualisatie, interactieve dashboards, realtime bijhouden van campagnes Aangepaste prijzen Pew Research Center Marketeers, onderzoekers en bedrijven van elke grootte Downloadbare datasets, sociale en demografische trends, typologiequizzen Free Forever BrandWatch Marketeers, onderzoekers en brand managers bij ondernemingen Online reputatiemonitoring, analyse van merkperceptie, realtime consumenteninzichten Aangepaste prijzen Semrush Marketeers, SEO-professionals en grote tot middelgrote bureaus Zoekwoordonderzoek, concurrentieanalyse, SEO-verbeteringen voor websites Geen gratis abonnement; vanaf $ 139,95/maand per gebruiker Ubersuggest Eigenaren van kleine bedrijven, marketeers en SEO-professionals Zoekwoordanalyse, backlinkprofielcontroles, content audits Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker Answer The Public Makers van content, marketeers en SEO-professionals IdeeĆ«n voor content genereren, zoekpatronen analyseren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker Statista Eigenaren van ondernemingen, marketeers, onderzoekers en analisten Downloadbare grafieken en statistieken, trendanalyses en updates, branchespecifieke gegevens Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 199/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering) Census Bureau Eigenaren van bedrijven, marketeers, onderzoekers en stedenbouwkundigen Analyse van populatietrends, patroonherkenning, economische indicatoren Free Forever Typeform Marketeers, productmanagers en professionals op het gebied van klantervaring Aangepaste formulieren, bewerkbare sjablonen, delen via sociale media Geen gratis abonnement; vanaf $ 29/maand per gebruiker BrandMentions Marketeers en brand managers bij grote ondernemingen Bijhouden van vermeldingen van merken, sentimentanalyse, concurrentieonderzoek Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 299/maand per gebruiker Denk met Google Marketeers, eigenaren van bedrijven en strategische planners Consumenteninzichten, marketingcasestudy's, trendmonitoring Free Forever

De beste gratis tools voor marktonderzoek helpen u uw doelgroep te begrijpen, opkomende trends te signaleren en met vertrouwen beslissingen te nemen zonder dat dit ten koste gaat van uw tijd of budget.

Hier zijn enkele functies waar u op moet letten bij het evalueren van marktonderzoeksoftware:

Doelgroepsegmentatie: vind een AI-marketingtool om uw targetmarkt op te splitsen in gedetailleerde klantprofielen voor nauwkeurige targeting en een beter begrip van de consument

Realtime toegang tot gegevens: zoek naar actuele inzichten in markttrends, klantgedrag en zoekquery's op het moment dat ze zich voordoen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen

Tools voor het aanmaken van enquĆŖtes: Kies voor onderzoekssoftware waarmee u enquĆŖtes kunt maken met behulp van sjablonen of aangepaste vragen om reacties te verzamelen, feedback te verzamelen en pijnpunten van klanten te identificeren

Sentimentanalyse: Kies een tool voor klantfeedback waarmee u de publieke opinie en het sentiment van klanten kunt bijhouden in recensies, forums en sociale mediakanalen om uw productboodschappen te sturen

Concurrentieanalyse: Overweeg software waarmee u de prestaties, strategieƫn en klanttevredenheid van uw concurrenten kunt monitoren om voorop te blijven lopen in een competitieve markt

Functie voor zoekwoordonderzoek: Kies marktonderzoekstools waarmee u het zoekvolume, gegevens voor automatisch aanvullen en populaire zoekquery's kunt ontdekken, zodat u uw content kunt afstemmen op de rente van klanten

Visuele gegevenspresentatie: Controleer of de tool gegevens kan visualiseren met behulp van grafieken, heatmaps en dashboards om ruwe gegevens te interpreteren en snel patronen te ontdekken

Robuuste analyses: Kies marketinganalysesoftware om trends te analyseren die uw branche vorm geven aan de hand van gegevens uit betrouwbare bronnen

Hier zijn enkele van de beste tools voor marktonderzoek die u niet alleen helpen bij het uitvoeren van marktonderzoek. Ze geven u ook het vertrouwen om ernaar te handelen, of het nu gaat om het verfijnen van een product, het begrijpen van uw targetklanten of het verkennen van nieuwe trends in de sector.

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en onderzoekssamenwerking)

ClickUp, de alles app voor werk, brengt uw taken, documenten, gesprekken, demografisch onderzoek, enquĆŖtes en waardevolle inzichten samen in Ć©Ć©n georganiseerde werkruimte. Het biedt u de structuur, snelheid en intelligentie die u nodig hebt om van ruwe ideeĆ«n tot gepolijste strategieĆ«n te komen, zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen.

Maak formulieren om gedetailleerde feedback van klanten te verzamelen met ClickUp Forms

Met ClickUp-formulieren kunt u aanpasbare enquĆŖtes maken om meningen, productfeedback of concurrentie-inzichten te verzamelen. Voeg voorwaardelijke logica toe om vragen op maat te maken en gebruik antwoordvelden om gedetailleerde antwoorden te verzamelen.

Zodra uw formulier live gaat, worden alle reacties en feedback van gebruikers automatisch een taak.

Als een klant bijvoorbeeld een pijnpunt deelt, kan die reactie een taak voor uw productteam triggeren. Slim, toch? In combinatie met AI analyseert ClickUp deze input om trends of uitschieters te markeren, bijvoorbeeld of de meeste gebruikers klagen over een functie of enthousiast zijn over iets nieuws.

Maak een beknopt rapport met concurrentieanalyses met behulp van eenvoudige prompts in ClickUp Brain

ClickUp Brain is niets minder dan een AI-onderzoeksassistent. Vraag het om bevindingen samen te vatten, enquĆŖtevragen te genereren, concurrentieanalyses op te stellen of te brainstormen over krantenkoppen voor campagnes.

Stel dat u wilt weten waar uw gebruikers het meest mee worstelen. Dan kunt u Brain gebruiken om de resultaten van uw formulier te scannen en een snel overzicht te genereren. Het is alsof u een strateeg op sneltoets hebt staan.

šŸ“® ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquĆŖte gebruikt AI voor hun taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes en zorgen over de veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt.

Organiseer content en bewerk documenten samen met teams met behulp van ClickUp Docs

U kunt alles ook ordenen in ClickUp Docs. Zie het als uw centrale onderzoeksbibliotheek. Maak wiki's voor concurrenten en pagina's voor persona-profielen en werk eenvoudig samen met uw team.

U kunt direct tags toevoegen, opmerkingen plaatsen, actie-items toewijzen en tekst omzetten in taken.

Houd uw onderzoeksgegevens eenvoudig bij met ClickUp-taken

Over taken gesproken, ClickUp Tasks houdt u op gang. U kunt ze overal maken: vanuit opmerkingen, formulieren of zelfs gesprekken. Markeer ze met aangepaste velden zoals 'onderzoek', 'idee' of 'mijlpaal' om ze gemakkelijk bij te houden.

Met ClickUp Dashboards kunt u enquĆŖteresultaten, campagneprestaties, voortgang van onderzoek en tijdlijnen visualiseren, allemaal op Ć©Ć©n plek. Bouw uw dashboard. Voeg grafieken, rekenwidgets of voortgangsbalkjes toe. Nooit meer achter rapporten aan jagen.

En het beste? ClickUp biedt verschillende sjablonen die u ook kunt gebruiken om u te helpen bij uw campagnes!

Als u het hele onderzoeksproces wilt stroomlijnen ā€“ alles in Ć©Ć©n werkruimte ā€“ dan is de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek uw totaaloplossing. Van het definiĆ«ren van onderzoeksdoelen tot het verzamelen van gegevens en het opstellen van rapporten, u blijft in elke fase op de hoogte zonder iets te missen.

Gratis sjabloon downloaden Blijf concurrerend en neem weloverwogen beslissingen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor marktonderzoek

Bovendien kunt u vooraf gemaakte enquĆŖtesjablonen gebruiken voor een holistische aanpak. De ClickUp-sjabloon voor productfeedback wordt gebruikt om feedback van targetklanten te verzamelen, hun behoeften te begrijpen en verbeterpunten te identificeren.

Gebruik de sjabloon voor marktanalyse van ClickUp om inzicht te krijgen in de behoeften, voorkeuren en het gedrag van potentiƫle klanten.

De beste functies van ClickUp

Maak moeiteloos enquĆŖtes met ClickUp-formulieren om direct marktgegevens, feedback van klanten en onderzoeksresultaten te verzamelen

Werk in realtime samen in ClickUp Docs voor gedeeld onderzoek, rapportages, aantekeningen en live brainstormsessies

Vraag ClickUp Brain alles om direct enquĆŖtegegevens te analyseren en relevante inzichten of contentideeĆ«n te genereren

Visualiseer projectrapporten met behulp van ClickUp Dashboards om campagnecijfers, bestede tijd en voortgang van onderzoek in realtime bij te houden

Houd onderzoeksprojecten, mijlpalen, deadlines of doelen bij met ClickUp-taken

Beperkingen van ClickUp

Bepaalde geavanceerde functies zijn alleen toegankelijk via de desktop-app van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies van ClickUp in het begin enigszins verwarrend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Dit is wat Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, te zeggen heeft over ClickUp:

Een platform voor projectmanagement is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om verbonden te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom verbeterd en efficiƫnter gemaakt.

Een platform voor projectmanagement is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om verbonden te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom verbeterd en efficiƫnter gemaakt.

2. Google Trends (het beste voor het ontdekken van trending topics en contentideeƫn)

via Google Trends

Met Google Trends kunt u zien waar de wereld naar zoekt. Of u nu op zoek bent naar populaire zoekwoorden of zoektermen wilt vergelijken, met deze gratis tool voor marktonderzoek kunt u ontdekken wat uw target audience echt wil.

U zult genieten van de mogelijkheid om zoekvolumes in de tijd te vergelijken, gegevens te visualiseren met duidelijke grafieken en regionale rente te ontdekken. Gebruik het om seizoensgebonden vraag bij te houden, consumentengedrag te analyseren of trending topics in specifieke sectoren te identificeren.

De beste functies van Google Trends

Vergelijk zoektermen op verschillende locaties en tijdstippen om snel de voorkeuren van uw doelgroep te ontdekken

Analyseer zoekvolume patronen door de jaren heen om seizoensgebonden vraag en trends te voorspellen

Bekijk direct gerelateerde queries om nieuwe zoekwoordideeƫn en pijnpunten te ontdekken

Beperkingen van Google Trends

Het geeft alleen Google-zoekopdrachten weer, gegevens van andere platforms ontbreken

Google Trends maakt gebruik van een steekproef van Google-zoekopdrachten, wat kan leiden tot mogelijke vertekeningen of onnauwkeurigheden

Prijzen van Google Trends

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Google Trends

G2: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

šŸ’” Pro-tip: Heb je ooit het gevoel gehad dat je marketing de verkeerde doelgroep bereikt? Probeer dan eens effectieve gebruikersprofielen te maken voor een gerichte outreach. Hier is een waterdichte manier om gebruikersprofielen te maken: Gebruik enquĆŖtes, interviews of ClickUp-formulieren om echte gebruikersgegevens te verzamelen

Zoek naar gemeenschappelijke kenmerken en behoeften om uw persona's op te bouwen

Bespaar tijd en houd alles georganiseerd met de gratis sjabloon voor gebruikersprofielen van ClickUp

Deel uw persona's en verfijn ze met input van uw team

Gebruik ze voor marketing, verkoop en UX

3. Qualtrics (het beste voor het maken van gedetailleerde en gerichte online enquĆŖtes)

via Qualtrics

Qualtrics is een van de beste tools voor marktonderzoek om informatie te vinden en bruikbare inzichten te verzamelen. Hiermee kunt u enquĆŖtes maken, reacties analyseren en het sentiment van consumenten bijhouden als een professional.

U kunt het gebruiken om gerichte enquĆŖtes met geavanceerde logica op te stellen, gegevens te visualiseren voor rapporten voor belanghebbenden en doelgroepsegmentatie uit te voeren. Het is perfect voor online bedrijven en marketeers die de voorkeuren van klanten willen begrijpen, het klantverloop willen verminderen en zakelijke beslissingen willen optimaliseren.

De beste functies van Qualtrics

Maak eenvoudig gerichte enquĆŖtes met geavanceerde vertakkingslogica en skip-patronen

Analyseer vrije tekst antwoorden met behulp van ingebouwde AI voor sentimentanalyse

Segmenteer doelgroepgegevens om gedrag te begrijpen op basis van demografische gegevens en gedrag

Beperkingen van Qualtrics

Deze tool voor marktonderzoek is duur, wat een belemmering kan vormen voor kleinere online bedrijven

De interface voor het ontwerpen van enquĆŖtes is minder intuĆÆtief in vergelijking met die van concurrenten

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qualtrics

G2: 4,4/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Qualtrics?

Dit is wat een G2-recensent zei:

De kracht. Er is zoveel dat ik kan doen met Qualtrics ā€“ en ik blijf nieuwe manieren ontdekken om het platform te gebruiken om waarde te leveren aan mijn clients.

De kracht. Ik kan zoveel doen met Qualtrics ā€“ en ik blijf nieuwe manieren ontdekken om het platform te gebruiken om waarde te leveren aan mijn clients.

4. BuzzSumo (het beste voor het ontdekken van trending content en virale onderwerpen)

via BuzzSumo

BuzzSumo helpt u binnen enkele seconden de meest boeiende content, trending topics en strategieƫn van concurrenten te ontdekken. Of u nu maker van content, marketeer of bedrijfseigenaar bent, deze onderzoekstool geeft u inzicht in wat uw publiek aanspreekt.

Deze tool voor marktonderzoek kan trefwoordonderzoek uitvoeren, het gebruik van sociale media analyseren, vermeldingen van uw merk monitoren en pijnpunten van uw doelgroep ontdekken. Het kan ook contentonderzoek ondersteunen, zoekquery's verkennen en u helpen bij het plannen van campagnes op basis van waardevolle inzichten.

De beste functies van BuzzSumo

Houd snel trending content bij op basis van engagement op meerdere platforms

Identificeer de best presterende zoekwoorden, influencers en content formats in uw niche

Monitor vermeldingen van uw merk en dat van uw concurrenten

Beperkingen van BuzzSumo

De influencers, content en social media monitoring van de tool zijn niet altijd accuraat

BuzzSumo biedt geen gratis abonnement meer aan, waardoor gebruikers zich moeten abonneren op betaalde abonnementen

Prijzen van BuzzSumo

Content aanmaken : $ 199/maand per gebruiker

PR & communicatie: $ 299/maand per 5 gebruikers

Suite : $ 499/maand per 10 gebruikers

Enterprise: $ 999/maand per 30 gebruikers

Beoordelingen en recensies van BuzzSumo

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

5. Tableau (het beste voor het visualiseren van complexe gegevens via interactieve dashboards)

via Tableau

Tableau is zeker het bekijken waard voor marketeers en analisten die complexe gegevens willen omzetten in duidelijke, bruikbare inzichten. Met deze marktonderzoeksoftware kunnen gebruikers verbinding maken met verschillende databronnen, trends visualiseren en moeiteloos interactieve dashboards delen

Of u nu de prestaties van campagnes bijhoudt of klantgedrag analyseert, met de gebruiksvriendelijke interface en krachtige analyses van Tableau neemt u beslissingen op basis van gegevens. U kunt bijvoorbeeld realtime verkoopgegevens monitoren om uw strategieƫn snel aan te passen.

De beste functies van Tableau

Maak naadloos verbinding met meerdere databronnen om uw datalandschap effectief te verenigen

Maak interactieve dashboards met slepen en neerzetten om complexe gegevens intuĆÆtief te visualiseren

Maak gebruik van realtime data-analyse om snel te reageren op veranderingen in de markt

Beperkingen van Tableau

Sommige gebruikers melden vertragingen of fouten bij het verwerken van grote datasets

Tableau staat gebruikers niet toe om aangepaste visuals te importeren

Prijzen van Tableau

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tableau

G2: 4,4/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tableau?

Dit is wat een G2-recensent zei:

Het is een goede tool om gegevens te beheren en gegevensanalyses uit te voeren. Het biedt duidelijke informatie en ook goede vergelijkingen van datum tot datum. Het is gemakkelijk te begrijpen als u er voldoende tijd aan hebt besteed om het te leren kennen.

Het is een goede tool om gegevens te beheren en gegevensanalyses uit te voeren. Het biedt duidelijke informatie en ook goede vergelijkingen van datum tot datum. Het is gemakkelijk te begrijpen als je er eenmaal voldoende tijd aan hebt besteed.

6. Pew Research Center (het beste voor inzicht in de publieke opinie en sociale trends)

via Pew Research Center

Pew Research Center is een gratis marktonderzoekstool die opiniepeilingen uitvoert en uitgebreide gegevens biedt over publieke opinies, sociale trends en demografische inzichten.

Als bedrijfseigenaar, marketeer of onderzoeker hebt u toegang tot een schat aan onpartijdige informatie om het gedrag en de voorkeuren van uw target audience te begrijpen.

U kunt hun uitgebreide datasets gebruiken om uw marketingplanning te onderbouwen, opkomende markttrends te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen.

De beste functies van Pew Research Center

Krijg toegang tot datasets over uiteenlopende onderwerpen en demografische gegevens voor een uitgebreide analyse

Ontdek interactieve tools om datatrends en -patronen effectief te visualiseren

Gebruik onpartijdig onderzoek om objectieve besluitvormingsprocessen te ondersteunen

Beperkingen van het Pew Research Center

Biedt beperkte dekking van nichemarkten en biedt geen antwoord op branchespecifieke vragen

Richt zich voornamelijk op Amerikaanse gegevens, waardoor de internationale toepasbaarheid beperkt is

Prijzen van Pew Research Center

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Pew Research Center

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. BrandWatch (het beste voor social media listening en sentimentanalyse)

via BrandWatch

BrandWatch stelt marketeers, onderzoekers en brand managers in staat om real-time consumenteninzichten te verkrijgen door online gesprekken op sociale media, blogs, forums en nieuwssites te monitoren. U krijgt een uitgebreid inzicht in de sentimenten en het gedrag van uw target audience.

Met de aanpasbare dashboards van BrandWatch kunt u trends visualiseren, concurrentieanalyses uitvoeren en de reputatie van uw merk bijhouden. U kunt ook discussies over uw producten volgen om opkomende problemen of kansen te identificeren.

De beste functies van BrandWatch

Monitor gesprekken op digitale platforms voor uitgebreide consumenteninzichten

Pas dashboards aan om trends te visualiseren en merkprestaties effectief bij te houden

Analyseer sentiment om inzicht te krijgen in de publieke perceptie van uw merk of producten

Beperkingen van BrandWatch

De hoeveelheid gegenereerde gegevens kan moeilijk te filteren zijn

BrandWatch biedt alleen aangepaste abonnementen aan

Prijzen van BrandWatch

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BrandWatch

G2: 4,4/5 (620+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over BrandWatch?

Dit is wat een G2-recensent zei:

De mogelijkheid om eenvoudige of complexe reeksen zoektermen te gebruiken die gegevens uit wereldwijde mediatitels (van verschillende soorten, waaronder sociale media) halen, is erg handig voor het evalueren van de impact van campagnes in de communicatiewereld.

De mogelijkheid om eenvoudige of complexe reeksen zoektermen te gebruiken die gegevens uit wereldwijde mediatitels (van verschillende soorten, waaronder sociale media) halen, is erg handig voor het evalueren van de impact van campagnes in de communicatiewereld.

8. Semrush (het beste voor uitgebreid zoekwoordonderzoek en -analyse)

via Semrush

Als u uw SEO-prestaties wilt verbeteren, concurrenten wilt analyseren en uw contentstrategie wilt verfijnen, overweeg dan gespecialiseerde marktonderzoekstools zoals Semrush. Deze uitgebreide marktonderzoeksoftware biedt inzicht in de zoekmachineposities van uw website en de strategieƫn van uw concurrenten.

Met Semrush kunt u diepgaand zoekwoordonderzoek uitvoeren, de zichtbaarheid van uw site bijhouden en groeikansen identificeren. De Keyword Magic Tool helpt u bijvoorbeeld bij het ontdekken van veelgebruikte zoekwoorden die relevant zijn voor uw niche, zodat u content kunt afstemmen op uw target audience.

De beste functies van Semrush

Voer uitgebreid zoekwoordonderzoek uit om veelgebruikte zoektermen te identificeren

Analyseer de strategieƫn van concurrenten om hun sterke en zwakke punten te ontdekken

Voer site-audits uit om SEO-problemen snel op te sporen en te verhelpen

Beperkingen van Semrush

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen, wat een limiet kan vormen voor kleine bedrijven

De interface voelt rommelig en overweldigend aan voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Semrush

Pro : $ 139,95/maand per gebruiker

Guru : $ 249,95/maand per gebruiker

Business: $499,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Semrush

G2: 4,5/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2280+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Semrush?

Dit is wat een G2-recensent zei:

SEMRush biedt een hele reeks geweldige functies en kan worden geĆÆntegreerd met tools zoals GA4 en LI voor betere inzichten. Het SEO-dashboard is een geweldige manier om een overzicht te krijgen van hoe u presteert. Het is geweldig dat u uw GA-gegevens kunt importeren voor nauwkeurigere gegevens over hoe uw site presteert.

SEMRush biedt tal van geweldige functies en kan worden geĆÆntegreerd met tools zoals GA4 en LI voor betere inzichten. Het SEO-dashboard is een geweldige manier om een overzicht te krijgen van hoe u presteert. Het is geweldig dat u uw GA-gegevens kunt importeren voor nauwkeurigere gegevens over hoe uw site presteert.

9. Ubersuggest (het beste voor zoekwoordonderzoek en het identificeren van backlinkmogelijkheden)

via Ubersuggest

ubersuggest is ideaal voor het verbeteren van uw SEO-strategie, het ontdekken van veelgebruikte zoekwoorden en het analyseren van de online prestaties van uw concurrenten. Deze gratis tool voor marktonderzoek biedt waardevolle inzichten in trends op het gebied van zoekwoorden, mogelijkheden voor backlinks en ideeƫn voor content, zodat u uw website effectief kunt optimaliseren.

Met behulp van het Overzicht van zoekwoorden kunt u zoektermen met een aanzienlijk volume en weinig concurrentie identificeren, zodat u uw content kunt afstemmen op de behoeften van uw target audience.

De beste functies van Ubersuggest

Houd de zoekmachineposities van uw website bij in de loop van de tijd

Evalueer backlinkprofielen om uw inspanningen op het gebied van linkbuilding te verbeteren

Genereer contentideeƫn op basis van trending topics en trefwoorden

Beperkingen van Ubersuggest

De gratis tool is mogelijk niet voldoende voor gebruikers die een diepgaande SEO-analyse nodig hebben

Naar verluidt hebben incidentele vertragingen bij het bijwerken van gegevens invloed op realtime analyses

Prijzen van Ubersuggest

Free Forever

Individueel : $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 20/maand per 2 gebruikers

Enterprise : $ 40/maand per 5 gebruikers

Aangepaste prijzen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Ubersuggest

G2: 4,2/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

šŸ” Wist u dat? Een van de vroegste vormen van marktonderzoek was huis-aan-huisonderzoek, waarbij onderzoekers consumenten rechtstreeks vroegen naar hun voorkeuren en behoeften.

10. Answer The Public (het beste voor het genereren van contentideeƫn op basis van queries van uw doelgroep)

via Answer The Public

Answer The Public helpt u inzicht te krijgen in de gedachten van uw doelgroep door de vragen en onderwerpen te onthullen waarnaar zij actief online zoeken. Door een trefwoord in te voeren, ontdekt u een schat aan gerelateerde queries, die een goudmijn aan content ideeƫn vormen.

Als u bijvoorbeeld 'digitale marketing' als query invoert, worden vragen gegenereerd als 'Wat is digitale marketing?' en 'Hoe begin ik met digitale marketing?'. Met deze inzichten kunt u content creƫren die direct inspeelt op de rente en behoeften van uw doelgroep, waardoor de betrokkenheid en SEO-prestaties worden verbeterd.

De beste functies van Answer The Public

Ontdek moeiteloos een breed bereik aan gerelateerde zoekquery's

Visualiseer gegevens via boeiende en intuĆÆtieve formats

Identificeer longtail-zoekwoorden om uw SEO-strategieƫn te verbeteren

Beperkingen van Answer The Public

De gratis tool beperkt het aantal zoekopdrachten per dag en biedt een beperkt aantal resultaten per query

Prijzen van Answer The Public

Free Forever

Individueel : $ 5/maand per gebruiker

Pro: $ 49/maand per 3 gebruikers

Expert : $ 99/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Answer The Public

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

āœØ Bonus: Wilt u trends ontdekken, concurrenten analyseren of het gedrag van klanten sneller begrijpen? Leer hoe u AI kunt gebruiken voor marktonderzoek en uw inzichten een boost kunt geven! šŸ¤–šŸ”

11. Statista (het beste voor het uitvoeren van branchespecifiek onderzoek en analyses)

via Statista

Statista, een gerenommeerde tool voor marktonderzoek, biedt u meer dan een miljoen statistieken uit 170 sectoren en meer dan 150 landen. Het is een uitgebreid platform om markttrends, klantgedrag en sectorspecifieke informatie te verkennen.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u gegevens lokaliseren en visualiseren, wat helpt bij het nemen van snelle, weloverwogen beslissingen.

Als u bijvoorbeeld het e-commercelandschap analyseert, biedt Statista gedetailleerde omzetanalyses en prognoses. Zo kunt u groeikansen identificeren en effectieve strategieƫn ontwikkelen.

De beste functies van Statista

Krijg toegang tot een uitgebreide array van statistieken voor meerdere sectoren wereldwijd

Visualiseer gegevens met hoogwaardige grafieken en infographics

Krijg gepersonaliseerde antwoorden op queries met de Research AI-tool

Koop trend- en marktrapporten over honderden onderwerpen

Beperkingen van Statista

Abonnement vereist voor volledige toegang tot gedetailleerde rapporten

Onderzoek AI-reacties kunnen op bepaalde gebieden onvoldoende diepgaand zijn

Prijzen van Statista

Free Forever

Starter : $ 199/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Persoonlijk: $ 599/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Professional : $ 1299/maand per 5 gebruikers (jaarlijkse facturering)

Business Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Statista

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

šŸ’” Bonus: Benieuwd wat de beslissingen van uw klanten drijft? Leer hoe u inzichten kunt verkrijgen met een analyse van de behoeften van klanten, zodat u feedback kunt omzetten in strategische goud! šŸ§ šŸ’”

12. Census Bureau (het beste voor het analyseren van lokale demografische en economische trends)

via Census Bureau

Het Census Bureau is een andere gratis tool voor marktonderzoek die een schat aan demografische en economische gegevens biedt om u te helpen uw marktlandschap te begrijpen. Het biedt inzicht in populatietrends, zakelijke patronen en financiƫle indicatoren.

Met de gebruiksvriendelijke platforms, zoals Census Business Builder, kunt u gegevens voor specifieke regio's of sectoren visualiseren

Als u bijvoorbeeld van plan bent een nieuw cafƩ te openen, kunt u deze tool gebruiken om de lokale demografische gegevens en de bestedingspatronen van consumenten te analyseren. Zo zorgt u ervoor dat uw bedrijf aansluit bij de behoeften van de gemeenschap.

De beste functies van Census Bureau

Krijg toegang tot uitgebreide demografische en economische gegevens voor datagestuurde beslissingen

Gebruik Census Business Builder voor marktanalyses op maat

Visualiseer gegevens met interactieve kaarten en tools

Beperkingen van het Census Bureau

Economische gegevens kunnen achterlopen op actuele gebeurtenissen

Sommige datasets zijn complex en vereisen statistische expertise

Prijzen van het Census Bureau

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Census Bureau

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

āœØ Bonus: Vraagt u zich af hoe u het gedrag en de pijnpunten van uw gebruikers echt kunt begrijpen? Leer hoe u gebruikersonderzoek kunt uitvoeren en inzichten kunt verzamelen die vorm geven aan betere producten en ervaringen! šŸ”šŸ‘„

13. Typeform (het beste voor het verzamelen van feedback van klanten met gepersonaliseerde formulieren)

via Typeform

Typeform helpt u informatie te verzamelen via boeiende, interactieve formulieren en enquĆŖtes die aanvoelen als natuurlijke gesprekken. Het intuĆÆtieve ontwerp stelt vragen Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n, waardoor respondenten gefocust blijven en de voltooiingspercentages stijgen.

Of u nu marktonderzoek doet, feedback van klanten verzamelt of leads genereert, de sjablonen en logische vertakkingen van Typeform bieden gepersonaliseerde ervaringen. Wanneer u bijvoorbeeld feedback over een product wilt, kunt u Typeform gebruiken om relevante vervolgvragen te stellen op basis van eerdere antwoorden, waardoor u diepere inzichten krijgt.

De beste functies van Typeform

Maak conversatieformulieren die respondenten effectief betrekken

Pas sjablonen aan uw huisstijl aan

Stel gepersonaliseerde vragenreeksen op met logische vertakkingen

Typeform-beperkingen

Voor toegang tot geavanceerde functies is een hoger abonnement vereist

Het bevat een beperkt aantal vraagtypes in vergelijking met sommige andere concurrenten

Prijzen van Typeform

Basis : $ 29/maand per gebruiker

Plus : $ 59/maand per 3 gebruikers

Business: $ 99/maand per 5 gebruikers

Enterprise: aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Typeform?

Dit is wat een G2-recensent zei:

Ik vind het prettig dat je je merkpakket aan de tool kunt toevoegen, zodat je ervoor kunt zorgen dat de merkconsistentie van je organisatie intact blijft, ondanks dat het een tool van een derde partij is. Ik vind het ook prettig dat je de enquĆŖte op je eigen webpagina kunt insluiten, zodat je niet naar een andere site hoeft te gaan/op je website kunt blijven.

Ik vind het prettig dat je je merkpakket aan de tool kunt toevoegen, zodat je ervoor kunt zorgen dat de merkconsistentie van je organisatie intact blijft, ondanks dat het een tool van een derde partij is. Ik vind het ook prettig dat je de enquĆŖte op je eigen webpagina kunt insluiten, zodat je niet naar een andere site hoeft te gaan en op je website kunt blijven.

14. BrandMentions (het beste voor het monitoren van merkpresentatie op digitale platforms)

via BrandMentions

BrandMentions biedt een uitgebreide oplossing voor bedrijven om hun online aanwezigheid te monitoren, concurrentie te analyseren en hun merkreputatie te beheren. Hiermee kunt u elke vermelding van uw merk op het web bijhouden, inclusief sociale media, blogs en nieuwssites.

Door realtime meldingen te verstrekken, maakt BrandMentions snelle interactie met uw publiek mogelijk, waardoor sterkere relaties worden opgebouwd. De functie sentimentanalyse helpt u de publieke perceptie te doorgronden, zodat u strategisch kunt reageren op lof en kritiek.

De beste functies van BrandMentions

Monitor vermeldingen van uw merk op het internet en sociale platforms

Ontvang realtime meldingen voor directe kansen om in contact te komen

Analyseer sentiment om de publieke perceptie effectief te begrijpen

Beperkingen van BrandMentions

Beperkte mogelijkheden om bredere gesprekken of opkomende trends met betrekking tot uw merk vast te leggen

De functies voor gegevensanalyse en rapportage zijn minder intuĆÆtief in vergelijking met andere tools

Prijzen van BrandMentions

Free Forever

Starterspakket : $ 299/maand per gebruiker

Pro : $ 499/maand per gebruiker

Expert: $ 699/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BrandMentions

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over BrandMentions?

Dit is wat een G2-recensent zei:

De tool is super eenvoudig te gebruiken en levert snelle, nauwkeurige resultaten. Ik waardeer het enorm dat de campagnes zo aanpasbaar zijn. Je kunt negatieve zoekwoorden toevoegen of bepaalde accounts en websites uitsluiten. Bovendien is het goedkoper dan veel vergelijkbare opties die er zijn.

De tool is super eenvoudig te gebruiken en levert snelle, nauwkeurige resultaten. Ik waardeer het enorm dat de campagnes zo aanpasbaar zijn. Je kunt negatieve zoekwoorden toevoegen of bepaalde accounts en websites uitsluiten. Bovendien is het goedkoper dan veel vergelijkbare opties die er zijn.

15. Think with Google (het beste voor inzicht in consumentengedrag en trends in de sector)

via Think with Google

De laatste in onze lijst met marktonderzoekstools, Think with Google, helpt u toegang te krijgen tot de nieuwste marketinginzichten, consumententrends en brancheonderzoek. Het voorziet u van datagestuurde artikelen en casestudy's om uw strategieƫn te onderbouwen.

Door bijvoorbeeld opkomend consumentengedrag te onderzoeken, kunt u de veranderende behoeften van uw target audience beter begrijpen. Daarnaast kunnen tools zoals Google Trends en Market Finder u helpen nieuwe marktkansen te identificeren en uw online aanwezigheid te optimaliseren.

De beste functies van Think with Google

Verken consumenteninzichten om het gedrag van uw doelgroep en de voorkeuren van consumenten te begrijpen

Bekijk casestudy's met succesvolle marketingstrategieƫn

Gebruik Google Trends om zoekgedrag in de loop van de tijd te monitoren

Denk met Google-limieten

Het is beperkt tot inzichten en tools die worden aangeboden door Google

De content richt zich voornamelijk op digitale marketingstrategieƫn

Prijzen van Think with Google

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Think with Google

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

āœØ Speciale vermeldingen Naast de vele hierboven vermelde tools voor marktonderzoek zijn er nog enkele andere die het vermelden waard zijn: SurveyMonkey: Ideaal voor het maken en verspreiden van enquĆŖtes om kwantitatieve gegevens te verzamelen

Mintel: Het beste voor uitgebreide marktonderzoeksrapporten en analyses van consumententrends

TacNielsen: Het beste voor meetgegevens voor de detailhandel, inzichten van consumentenpanels en media-analyse

Euromonitor International: Het beste voor wereldwijde marktonderzoeksrapporten, brancheanalyses en consumententrends

Optimaliseer uw marktonderzoek met ClickUp!

De marktonderzoekstools in deze lijst bieden krachtige functies voor het aanmaken van enquĆŖtes, het analyseren van concurrenten, het bijhouden van trends en het visualiseren van gegevens. Deze tools helpen teams om inzichten te verzamelen, doelgroepen te begrijpen en sneller beslissingen te nemen.

Met ClickUp krijgt u een totaaloplossing die het verzamelen van formulieren, AI-gestuurd onderzoek, teamsamenwerking, taakbeheer en visuele rapportage combineert in Ć©Ć©n platform.

Maak enquĆŖtes met ClickUp-formulieren, analyseer reacties met ClickUp-dashboards, stel gratis rapporten op in ClickUp-documenten en ontdek sneller inzichten met ClickUp Brain. Wijs taken toe, stel deadlines in en werk moeiteloos samen met uw team. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om uw marktonderzoek te vereenvoudigen en inzichten sneller dan ooit om te zetten in actie!