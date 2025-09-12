Hoe meet en houdt u uw deel van de stem bij?

Is Adidas populairder dan Nike? Wordt er op Instagram meer over Netflix gepraat dan over Amazon Prime? Krijgt Taco Bell meer aandacht dan McDonald's?

Dit zijn het soort vragen dat teams elke dag stellen over hun eigen merken. En vergis u niet, concurrenten volgen deze trends net zo nauwlettend.

Dat deel van de schijnwerpers noemen we share of voice. Het is belangrijk omdat mensen niet alleen producten kopen, maar ook merken waar ze een verbinding mee voelen. Sterker nog, 76% van de klanten kiest liever voor een merk waarmee ze een verbinding voelen dan voor een concurrent.

Als u weet hoeveel van het gesprek uw merk al krijgt, kunt u gemakkelijker zien welke marketingcampagnes werken en welke misschien een duwtje in de rug nodig hebben.

In dit artikel bekijken we hoe u uw share of voice effectief kunt meten, onder andere via vermeldingen op sociale media, SEO-share, betaalde advertenties en verschillende marketingkanalen.

Wat is deel van de stem (SOV)?

In essentie gaat share of voice over hoeveel ruimte uw merk inneemt in de gedachten en gesprekken van mensen in vergelijking met uw concurrenten.

Zie het als alsof u in een drukke ruimte vol merken staat en opmerkt hoe vaak uw naam wordt genoemd. Hoe luider en betekenisvoller uw aanwezigheid, hoe sterker uw merkbekendheid.

Maar gaat het alleen om ruis? Nee. SOV gaat over zichtbaarheid behouden op plaatsen waar uw publiek al aandacht heeft; dit verschilt van 'marktaandeel', een term die ook wordt gebruikt om de populariteit van een merk te beschrijven.

Laten we aan de hand van enkele voorbeelden kijken naar de verschillen tussen beide.

🧠 Wist u dat: In 2022 richtte Shiseido zich op door gebruikers gegenereerde content op sociale media en moedigde het fans aan om hun looks met de producten van het merk te delen. Als resultaat nam het aantal meldingen van Shiseido-make-up aanzienlijk toe ten opzichte van het voorgaande jaar, wat aantoont hoe zichtbaarheid in de juiste ruimte de aanwezigheid van een merk drastisch kan vergroten.

Vergelijking tussen het deel van de markt en het deel van de markt

Stel je twee koffieketens voor: merk A krijgt overal op sociale media een vermelding, maar verkoopt minder kopjes dan merk B, dat de daadwerkelijke verkoop domineert. In dit geval heeft merk A een groter marktaandeel, terwijl merk B een groter marktaandeel heeft. Het ene merk heeft meer zichtbaarheid, het andere meer omzetkracht.

Om hun verschillen beter te begrijpen, volgt hier een uitgebreide vergelijking:

Aspect Share of Voice (SOV) Marktaandeel (SOM) Definitie Meet de zichtbaarheid, vermeldingen en merkpresentatie in vergelijking met concurrenten Meet de omzet of inkomsten van uw bedrijf op de markt Focus Merkbekendheid en marketingbereik Verkoop, omzet en klantenwerving Voorbeeld* Als Netflix op Instagram in 2000 van de in totaal 10.000 vermeldingen van streaming voorkomt, is zijn SOV 20% Als Netflix $ 2 miljard aan streaminginkomsten genereert in een markt met een omvang van $ 10 miljard, is zijn SOM 20% Waarom dit belangrijk is Laat zien hoe aanwezig uw merk is in gesprekken en media Toont uw werkelijke bedrijfsprestaties en financiële kracht

Waarom SOV belangrijk is in concurrentieanalyse

Als u uw deel van de voice kent, kunt u zien hoe uw merk zich verhoudt tot andere merken.

Als Nike het gesprek over sportkleding domineert, maar Adidas tijdens een campagne steeds vaker wordt vermeld, is dat een teken dat de merkzichtbaarheid aan het verschuiven is.

Als Taco Bell plotseling vaker wordt vermeld op sociale media dan McDonald's, kan dit een indicatie zijn van de interesses van consumenten of de impact van de lancering van een nieuw product.

Er bestaat een algemene misvatting dat voice-analyse draait om het kopiëren van concurrenten, maar wat u eigenlijk nog te doen heeft, is de hiaten en kansen opsporen. Concentreer u op het verbeteren van wat effectief is en krijg inzicht in hoe de aanwezigheid van uw merk zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers geeft toe dat beslissingen vaak door de mazen van het net glippen wanneer ze begraven liggen in chats, e-mails of spreadsheets. Zonder één centrale plek om ze vast te leggen, gaan waardevolle inzichten verloren in de wirwar. Met ClickUp's taakbeheer kan elke beslissing direct een traceerbare taak worden. Zet chats, opmerkingen, documenten of zelfs e-mails met slechts één klik om in actie

Kanalen om uw deel van de markt te meten

Het beste aan share of voice is dat het niet gebonden is aan één campagne of zelfs één kanaal. Als u op het ene platform achterloopt, kunt u dat op een ander platform goedmaken.

Laten we dus eens kijken naar de sleutelkanalen waarop uw merk aanwezig moet zijn en gemeten moet worden.

Vermeldingen op sociale media

69% van de mensen zegt dat ze de meest boeiende merkcontent op Instagram zien, en bijna de helft zou willen dat merken deze vaker gebruikten. Dat alleen al laat zien hoe belangrijk sociale media zijn voor het deel van uw merk.

Elke tag, opmerking of vermelding is een signaal van hoe aanwezig uw merk is in dagelijkse gesprekken. Door deze vermeldingen op sociale media op platforms zoals Instagram, X, LinkedIn of TikTok bij te houden, kunt u niet alleen zien hoe vaak uw merk voorkomt, maar ook wat mensen zeggen.

Neem bijvoorbeeld een lokaal café dat in verhalen van klanten voorkomt. De ene post leidt tot de andere en al snel maakt het merk deel uit van een groter gesprek. Zo groeit het deel van een merk.

👀 Leuk weetje: Toen de Barbie-film in 2023 in de bioscopen verscheen, veroorzaakte dat een culturele golf die veel verder reikte dan de kassa. Een deel van de magie kwam voort uit een slimme sociale campagne: gebruikers werden uitgenodigd om hun eigen posters in Barbie-stijl te maken met behulp van een AI-tool, die 13 miljoen gebruikers trok.

Zichtbaarheid in zoekmachines (SEO-share of voice)

Sommigen zeggen dat SEO tegenwoordig minder effectief is. Mensen scannen de AI-samenvattingen van Google of gebruiken tools zoals ChatGPT in plaats van door lange lijsten met links te scrollen. Maar dat betekent niet dat zichtbaarheid in zoekmachines niet meer relevant is. Het betekent alleen dat het veranderd is.

Om zichtbaarheid te behouden, moet uw merk nu niet alleen in de bovenste zoekresultaten verschijnen, maar ook in de antwoorden die AI-tools geven. Daarom blijft een sterk SEO-deel cruciaal.

Hoe vaker uw site verschijnt voor relevante zoekwoorden en onderwerpen, hoe groter de kans dat zowel zoekmachines als AI-assistenten uw content naar voren brengen.

Wanneer het grootste deel van het organische verkeer voor een zoekwoord naar uw site gaat, betekent dit dat u een sterk deel van de stem hebt in die ruimte.

Betaalde media (PPC en display-advertenties)

Online advertenties zijn een andere manier om uw deel van de stem te meten. Google Ads-accounts bieden u statistieken zoals impressieaandeel om te laten zien hoe vaak uw advertenties worden weergegeven in vergelijking met de concurrentie.

Als uw merk meer vertoningen krijgt voor de juiste query, neemt u meer advertentie-ruimte in beslag en verbetert u uw aanwezigheid. Een daling in het deel in vertoningen kan erop wijzen dat u uw biedingen moet aanpassen, uw targeting moet verfijnen of uw campagne-instellingen moet herzien.

Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat target advertenties en promoties de aandacht trekken van ongeveer een derde van de mensen, en dat dit nummer oploopt tot bijna 50% voor Gen Z.

PR en berichtgeving in het nieuws

Elke keer dat uw merk in een artikel of op een nieuwssite verschijnt, draagt dit bij aan uw share of voice. Dit soort verdiende media bouwt geloofwaardigheid op en vormt de reputatie van uw merk op een manier die advertenties niet kunnen.

Door nieuwsvermeldingen en PR-aandacht bij te houden, kunt u zien of uw inspanningen uw merk onder de aandacht brengen van het juiste publiek.

Brancheforums en communitydiscussies

Nicheforums, beoordelingssites en online communities zijn vaak plaatsen waar mensen hun eerlijke mening delen.

Door discussies in deze ruimtes te volgen, kunt u meten hoe vaak uw merk wordt genoemd in vergelijking met concurrenten.

Deze vermeldingen zijn waardevol omdat ze echte interesse van consumenten en gebruikerssentiment laten zien. Door aanwezig te zijn en te reageren op deze gesprekken, versterkt u de positie van uw merk.

📌 Voorbeeld: Stel je voor dat er op het r/Fitness-forum van Reddit wordt gesproken over een nieuwe fitness-app. Tientallen gebruikers bevelen deze app aan boven grotere concurrenten, waardoor het merk een aanzienlijke boost krijgt in zijn share of voice binnen die community.

Hoe u uw deel van de stem berekent: stapsgewijze handleiding

Stel je voor dat je net een nieuw koffiemerk hebt gelanceerd. Deze maand werd je ongeveer 50 keer online vermeld. Tegelijkertijd werden je concurrenten in totaal 450 keer vermeld. Je wilt weten hoeveel ruimte je inneemt in dat grotere gesprek. Daar komt share of voice om de hoek kijken.

Hier volgt een uitleg per stap:

Stap 1: Bepaal wat u wilt meten

Dat kunnen meldingen op sociale media, advertentievertoningen, websiteverkeer of zelfs berichtgeving in het nieuws zijn. Kies het kanaal (of de kanalen) waarop u de aanwezigheid van uw merk wilt beoordelen.

Stap 2: Verzamel de nummers van uw merk

Tel hoe vaak uw merk werd vermeld, hoeveel klikken uw advertentie heeft gekregen of hoeveel verkeer uw site via dat kanaal heeft gegenereerd.

Stap 3: Verzamel de totale nummers

Tel nu dezelfde gegevens op voor al uw concurrenten in die ruimte. Zo krijgt u een volledig beeld van de markt.

Stap 4: Reken het uit

Hier is de eenvoudige formule:

Deel van de stem = (het nummer van uw merk ÷ totaal nummer) × 100 In ons voorbeeld van het koffiemerk: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Dat betekent dat uw merk op dit moment 10 procent van het gesprek in die markt voor zijn rekening neemt.

Het mooie van deze formule is dat ze overal werkt. Op sociale media kunt u meldingen meten. Bij advertenties kunt u het deel van Google Ads gebruiken. Bij zoekopdrachten kunt u kijken hoe vaak uw site verschijnt in vergelijking met andere sites. En bij PR kunt u bijhouden hoe vaak uw merk voorkomt in artikelen of nieuwsberichten.

Belangrijke statistieken en KPI's om SOV bij te houden

Wilt u echt begrijpen hoe u het deel van uw merk kunt meten? Hier vindt u de essentiële informatie, wat deze betekent en hoe u deze kunt gebruiken.

1. Totaal aantal meldingen versus concurrenten

Dit is de klassieke weergave van het marktaandeel. Tel het aantal meldingen van uw merk in een kanaal, tel daar het aantal meldingen van concurrenten bij op en bereken vervolgens uw percentage.

Formule: SOV = (het aantal meldingen van uw merk ÷ het totale aantal meldingen op de markt) × 100 Hetzelfde idee werkt ook voor andere signalen, zoals klikken of verkeer. Dit is hoe het helpt: Toont de aanwezigheid van uw merk in het gesprek in vergelijking met anderen

Werk voor vermeldingen op sociale media, PR-verslaggeving en zelfs betaalde of organische verkeerssegmenten wanneer u een eenvoudige manier wilt om het deel te meten en te berekenen

2. Impressies en bereik

Reach is het nummer van de unieke personen die uw content hebben gezien. Impressions is het totale aantal keren dat uw content is getoond, inclusief herhalingen. Houd beide bij om inzicht te krijgen in hoe breed uw merk wordt gezien en hoe vaak het verschijnt.

💡 Pro-tip voor performance-marketeers: voeg in Google Ads de kolommen voor impressieaandeel toe om te zien welk percentage van de in aanmerking komende impressies u daadwerkelijk hebt vastgelegd. Uw impressies, gedeeld door het totale aantal in aanmerking komende impressies, geven een duidelijk, SOV-achtig signaal voor zichtbaarheid van betaalde campagnes.

*zet al uw nummers op ClickUp Dashboard om uw inspanningen visueel op elkaar af te stemmen:

3. Betrokkenheidsbeoordeling

De engagement rate geeft aan hoe actief mensen met uw content omgaan in verhouding tot de grootte of het bereik van uw publiek. Denk hierbij aan likes, reacties, shares, saves en clicks. Het is een nuttige kwaliteitscontrole naast het aantal vermeldingen.

Consistente betrokkenheid is een sterke indicator voor de gezondheid van een merk en een actieve online aanwezigheid.

Formule: Betrokkenheid per bereik = (Totaal aantal betrokkenheden/Bereik per bericht) X 100 Snelle manieren om het te lezen: Een toenemende betrokkenheid met een stabiel bereik betekent meestal dat uw content weerklank vindt

Gebruik dezelfde methode voor uzelf en voor concurrenten om de vergelijking eerlijk te houden

4. Sentimentanalyse

Niet alle vermeldingen zijn gelijk. Sentimentanalyse classificeert gesprekken als positief, negatief of neutraal, zodat u kunt zien hoe mensen zich voelen wanneer ze over u praten.

Door volume te koppelen aan toon krijgt u een realistischer beeld van de aanwezigheid van uw merk.

Zo gebruikt u het: Let op schommelingen na lanceringen of PR-inspanningen

Vergelijk het sentiment van uw aangepaste klanten met dat van uw concurrenten om kansen te ontdekken in uw communicatie

5. Zoekwoordrangschikkingen en zichtbaarheid in zoekresultaten

Zoals we eerder hebben gezien, schat het SEO-deel in de markt het aandeel van het potentiële organische zoekverkeer voor een specifieke set zoekwoorden die naar uw site leiden, in vergelijking met dat van concurrenten.

Het maakt de verbinding tussen rankings en klikken tot een eenvoudig deel van zichtbaarheid, zodat u uw positie op de pagina van het resultaat kunt zien.

Onderwerpen waar u vaak hoog scoort en klikken genereert, tonen een sterke zichtbaarheid in zoekresultaten, terwijl hiaten, waar concurrenten hoger scoren, u laten zien waar u verbeteringen kunt aanbrengen of content kunt creëren.

Hier zijn een paar handige plekken om te kijken: Google Search Console voor vertoningen, klikken en gemiddelde positie, waarmee u uw SOV-schattingen op echte gegevens kunt baseren

rank trackers zoals Ahrefs *en andere voor concurrentieposities en geautomatiseerde SOV-achtige zichtbaarheidsstatistieken

Maakt u zich zorgen over het gebruik van voldoende zoekwoorden in uw teksten? Deze Reddit-thread biedt een nuttig evenwicht. Eén weergave is een herinnering om voor mensen te schrijven en geen exacte zinnen te forceren:

Als u de woordelijke uitdrukking op onnatuurlijke wijze in uw tekst gebruikt, zal dit u op de lange termijn waarschijnlijk schaden. Schrijf niet voor Google, maar voor mensen.

Als u de woordelijke uitdrukking op een onnatuurlijke manier in uw tekst gebruikt, zal dit u op de lange termijn waarschijnlijk schaden. Schrijf niet voor Google, maar voor mensen.

Een andere weergave zegt dat elk artikel een duidelijk target moet hebben, zodat het gefocust blijft:

Maak elk artikel target voor één specifiek trefwoord. Dit helpt u bij het schrijven, omdat u zich beter kunt concentreren.

Maak elk artikel target voor één specifiek trefwoord. Dit helpt u bij het schrijven, omdat u zich beter kunt concentreren.

Beide ideeën vullen elkaar goed aan. Kies een duidelijk onderwerp, schrijf iets dat echt nuttig is en gebruik natuurlijke taal. Gebruik vervolgens technieken om uw deel in de markt te meten om te zien of uw pagina's een eerlijk deel in het organische zoekverkeer krijgen.

Hier volgt een korte samenvatting van de statistieken die we zojuist hebben besproken:

Kerncijfer Wat het laat zien Waarom dit belangrijk is Totaal aantal meldingen ten opzichte van concurrenten Hoe vaak wordt uw merk vermeld in vergelijking met andere merken? Onthult uw deel in het gesprek en helpt bij het berekenen van uw deel Betrokkenheidspercentage Hoe mensen omgaan met uw content Laat zien of uw publiek uw content zinvol en boeiend vindt Impressies en bereik Hoeveel mensen hebben uw content gezien en hoe vaak? Benadrukt de zichtbaarheid van uw merk en de prestaties van uw advertenties Sentimentanalyse Of vermeldingen nu positief, negatief of neutraal zijn Helpt bij het monitoren van de merkreputatie en het sentiment van klanten Zoekwoordrangschikking en zichtbaarheid in zoekresultaten Waar u staat in zoekresultaten en deel van het verkeer Geeft uw SEO-deel van de stem en mogelijkheden om de zichtbaarheid te verbeteren weer

Het meten van uw deel klinkt misschien in eerste instantie lastig, maar er zijn tal van tools die dit veel gemakkelijker maken. Deze tools verzamelen de vermeldingen, impressies en zoekgegevens voor u, zodat u meer tijd kunt besteden aan het begrijpen van het verhaal achter de cijfers.

Klaar om uw opties te verkennen? Laten we beginnen.

1. Social listening-platforms

via Brandwatch

Een van de gemakkelijkste manieren om het deel van uw merk bij te houden, is door middel van social listening-tools. In plaats van handmatig door eindeloze feeds te scrollen, kunt u deze platforms gebruiken om alle gesprekken over uw merk en uw concurrenten te verzamelen, zodat u het grotere geheel kunt zien.

Met tools zoals Brandwatch en Sprout Social kunt u meldingen van uw merk, hashtags en zelfs de sentimenten van klanten op verschillende socialemedia-accounts bijhouden. Ze laten zien wanneer mensen over u praten, wat ze zeggen en hoe uw aanwezigheid zich verhoudt tot die van anderen in uw ruimte.

Met aangepast klantensentimentanalyse kunt u begrijpen of mensen enthousiast, gefrustreerd of neutraal zijn bij een melding van uw merk. Die context helpt u slimmere beslissingen te nemen.

💡 Pro-tip: De echte waarde van deze platforms ligt in hun vermogen om patronen in de loop van de tijd te laten zien. Hou deze bij om te zien welke onderwerpen de meeste betrokkenheid genereren, hoe uw share of voice verandert tijdens campagnes en waar u de grootste kansen heeft om de aanwezigheid van uw merk te vergroten.

via Ahrefs

Als u wilt weten hoe zichtbaar uw merk is in zoekresultaten, zijn SEO-tools uw beste vriend.

Met platforms zoals Semrush en Ahrefs kunt u uw SEO-deel van de stem berekenen door te laten zien hoeveel van het potentiële zoekverkeer voor een reeks zoekwoorden naar uw site gaat in vergelijking met andere sites.

U kunt zien op welke onderwerpen u scoort, waar concurrenten vooroplopen en welke nieuwe zoekwoorden de moeite waard zijn om content rond te creëren.

Wat deze tools zo handig maakt, is dat ze uw zoekprestaties in context plaatsen. In plaats van alleen te weten dat u op nummer 5 staat voor een zoekwoord, kunt u zien hoeveel verkeer u waarschijnlijk op die positie genereert en hoe dat verandert als u hoger komt te staan.

💡 Pro-tip: Gebruik Semrush of Ahrefs om hiaten te ontdekken waar concurrenten hoger scoren dan u. Die hiaten wijzen vaak op de exacte onderwerpen waar uw publiek om geeft, waardoor u een duidelijk stappenplan krijgt voor nieuwe content.

via Cision

Wanneer uw merk in het nieuws, blogs of vakpublicaties verschijnt, moet u ervoor zorgen dat u al die berichtgeving bijhoudt. Dit zelf doen kan echter overweldigend zijn. Daar komen PR-monitoringtools om de hoek kijken.

Platforms zoals Meltwater en Cision verzamelen meldingen van uw merk op nieuwssites, online magazines en zelfs podcasts.

Deze tools tonen ook het bereik van elk onderdeel en het sentiment erachter. Zo kunt u beoordelen of uw PR-inspanningen uw merk onder de aandacht brengen van de juiste doelgroep en een positieve reputatie vormt.

📌 Voorbeeld: Stel je een tech-startup voor die net een nieuwe app heeft gelanceerd. Met behulp van Cision merkt het team dat hun verhaal is opgepikt door drie grote blogs in de branche, wat positieve reacties en duizenden impressies heeft gegenereerd. Ze zien ook dat een concurrent is vermeld in een nationale krant, wat hen helpt te beslissen waar ze zich vervolgens op moeten richten om hun eigen share of voice te vergroten.

4. ClickUp voor het centraliseren van SOV-bijhouden en rapportage

Het bijhouden van uw share of voice (SOV) op verschillende kanalen kan al snel uit de hand lopen. Het probleem is dat sociale pieken, SEO-dalingen, meldingen in het nieuws en gesprekken van concurrenten allemaal tegelijkertijd plaatsvinden... en dat de gegevens vaak in verschillende tools zijn opgeslagen.

ClickUp brengt al deze threads samen in één samenhangend geheel, zodat uw team niet langer hoeft te worstelen en het gesprek in goede banen kan leiden.

Centraliseer het bijhouden en rapportage van SOV

Document wekelijkse SOV-rapporten zodat iedereen hetzelfde verhaal op één plek kan zien met behulp van ClickUp Docs

Beschouw ClickUp Document als het levende notitieboek van uw team. In plaats van verspreide bestanden of statische pdf's kunt u al uw SOV-rapporten op één plek bewaren, die automatisch wordt bijgewerkt.

Bouw een live dashboard dat vermeldingen, SEO-zichtbaarheid en sentiment verzamelt, zodat veranderingen direct worden opgemerkt via ClickUp Dashboards

Voeg uw SOV-gegevens toe aan ClickUp Dashboard en compileer ze, en plotseling komen die nummers tot leven. Een grafiek met uw vermeldingen op sociale media staat naast een grafiek met de activiteiten van concurrenten, en beide zijn gekoppeld aan de ruwe aantekeningen en inzichten die uw team heeft verzameld.

📌 Voorbeeld: Stel je een marketingteam bij een SaaS-bedrijf voor. Ze maken een map 'Share of Voice' aan in ClickUp met aparte lijsten voor sociale media, SEO, PR en betaalde media. Elk rapport wordt een taak binnen die lijsten, compleet met velden voor meldingen, sentiment en aandeel van concurrenten. Wanneer het team tijdens een vergadering op maandag naar hun dashboard kijkt, kunnen ze precies zien hoe hun deel zich over alle kanalen verspreidt, zonder dat ze door tientallen spreadsheets hoeven te klikken.

Automatiseer het importeren van gegevens uit social listening

Gebruik ClickUp Automations om een automatisering in te stellen die een taak aanmaakt wanneer er een piek is in het aantal vermeldingen van concurrenten

Het mooie van ClickUp is dat het niet stopt bij organisatie.

Het handmatig kopiëren van nummers uit verschillende marketingdashboards is niet alleen vermoeiend, maar ook een bron van fouten. Dit is waar ClickUp-integraties en ClickUp-automatisering hun kracht laten zien.

Door ClickUp te koppelen aan tools zoals Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs of zelfs Google Spreadsheets, kunnen uw gegevens rechtstreeks naar uw werkruimte worden gestuurd. Vervolgens worden automatiseringen geactiveerd om taken, aangepaste velden of zelfs dashboards bij te werken zodra er nieuwe nummers verschijnen.

📌 Voorbeeld: Een digitaal bureau koppelt Brandwatch aan ClickUp met behulp van een integratie. Telkens wanneer Brandwatch een plotselinge piek in vermeldingen van concurrenten detecteert, wordt er automatisch een nieuwe taak aangemaakt in hun lijst 'Competitor Watch'. Die taak bevat vooraf de vermelding, het volume, het sentiment en een link naar de oorspronkelijke berichten.

Zoek patronen in de gegevens

ClickUp Brain combineert kunstmatige intelligentie met contextuele kennis om dingen te ontdekken die u misschien over het hoofd ziet. Het kan ongebruikelijke pieken in meldingen markeren, wekelijkse activiteiten samenvatten of suggesties doen voor wat u vervolgens kunt doen.

Een modewinkel ziet bijvoorbeeld stabiele cijfers op zijn dashboard, maar ClickUp Brain wijst erop dat het aantal vermeldingen op TikTok snel stijgt nadat een micro-influencer over hen heeft gepost. Het signaleert de trend en suggereert tegelijkertijd om extra in te zetten op TikTok-content. Met één klik kunnen de marketingteams die ClickUp gebruiken taken toewijzen aan het contentteam om het moment te benutten.

Analyseer trends in uw SOV-gegevens en genereer vervolgens duidelijke volgende stappen met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Wanneer u bedolven wordt onder rapporten over uw deel, is het gemakkelijk om het verhaal achter de nummers over het hoofd te zien. Dat is waar ClickUp Brain MAX het gemakkelijker maakt. U kunt eenvoudig een vraag stellen, zoals "Wie heeft ons deze week het meest vermeld?", en een duidelijk antwoord krijgen zonder rapporten te hoeven doorzoeken. teams die ClickUp Brain Max gebruiken, besparen ongeveer een volledige dag per week, voltooien hun werk tot drie keer sneller en verlagen de kosten met maar liefst 86%. * Het werkt met verschillende toonaangevende AI-modellen, waaronder GPT-5, Claude en Gemini, zodat u verschillende invalshoeken krijgt in plaats van één beperkte weergave. hier is een live scenario van hoe ClickUp Brain MAX kan helpen*: U bereidt zich voor op een wekelijkse vergadering. In plaats van aantekeningen uit een half dozijn tools bij elkaar te zoeken, vraagt u Brain om de belangrijkste punten op een rijtje te zetten. Binnen enkele seconden hebt u een overzichtelijke samenvatting die u in een ClickUp Doc kunt plaatsen en met uw team kunt delen. Het voelt niet als een extra taak, maar meer als een helpende hand die u helpt om u te concentreren op wat belangrijk is.

Hoe u uw deel van de stem kunt verbeteren

De ware kunst van het geheugen is de kunst van de aandacht.

De ware kunst van het geheugen is de kunst van de aandacht.

Voor merken is aandacht alles. Mensen onthouden de namen die vaak opduiken, op de juiste plaatsen en op een manier die authentiek aanvoelt.

Hier zijn enkele tips om blijvende aandacht te genereren:

Sluit aan bij culturele of industriële trends op een manier die natuurlijk aanvoelt voor uw merk, door uw eigen perspectief toe te voegen in plaats van alleen maar te kopiëren wat iedereen nog te doen heeft

Creëer content die mensen willen delen met hun eigen kringen, of dat nu handige tips zijn, inspirerende verhalen of iets dat hen gewoon aan het lachen maakt

Bouw partnerschappen op met influencers of gelijkgestemde merken, zodat uw boodschap wordt verspreid via stemmen die uw publiek al vertrouwt

Moedig uw medewerkers aan om hun ervaringen en verhalen te delen, aangezien vermeldingen van echte mensen vaak authentieker overkomen dan gepolijste campagnes

Houd in de gaten wat concurrenten nog te doen hebben en zoek vervolgens naar hiaten of invalshoeken die zij over het hoofd hebben gezien, zodat uw merk zichtbaar kan zijn op plaatsen waar dat van hen dat niet is

Veelgemaakte fouten bij het meten van SOV

In 2017 kreeg United Airlines te maken met een enorme terugslag nadat een passagier met geweld uit een vliegtuig was verwijderd. Het aantal vermeldingen van de luchtvaartmaatschappij schoot omhoog, maar niet om de juiste redenen.

Als iemand alleen naar het volume van het deel van het marktaandeel had gekeken, zou het kunnen lijken alsof United het gesprek domineerde. In werkelijkheid kreeg de reputatie van het merk een flinke deuk omdat het sentiment overweldigend negatief was.

Deel van de stem gaat niet alleen over het feit dat er over je wordt gesproken. Het gaat om wat mensen daadwerkelijk zeggen.

Dit zijn de meest voorkomende fouten waar u op moet letten: Als u alleen naar het volume kijkt en het sentiment negeert, kan een stortvloed aan negatieve meldingen eruitzien als voortgang, terwijl het in werkelijkheid een waarschuwing is

Houd elk platform gelijk bij, in plaats van u te concentreren op de kanalen waar uw publiek daadwerkelijk tijd doorbrengt en interactie heeft met uw merk

Als je jezelf alleen vergelijkt met de grootste spelers in je branche, kunnen kleine maar belangrijke overwinningen onzichtbaar blijven

SOV behandelen als een eenmalige rapportage in plaats van een levende maatstaf die verandert met trends, campagnes en consumentengedrag

Vergeet niet om het deel te koppelen aan concrete resultaten zoals betrokkenheid, websiteverkeer of verkoop, zodat uw analyse een duidelijke volgende stap heeft

Meet en vergroot uw deel van de stem met ClickUp

Share of voice (SOV) dient als platform om het verhaal van uw merk te laten opvallen in een rumoerige wereld. Wanneer u dit zorgvuldig meet en er bewust op inspeelt, geeft u uw bedrijf niet alleen de kans om deel te nemen aan het gesprek, maar ook om het te leiden.

dit is waar ClickUp uitblinkt ✨. *

Met de mogelijkheid om al uw SOV-gegevens onder één dak te brengen, realiseert de automatisering de vervelende taken en brengt het inzichten naar boven die u misschien gemist zou hebben.

Een ander voordeel van ClickUp zijn de samenwerkingsfuncties en de AI-assistent. Hiermee kunt u onder andere in realtime met uw team werk om de instellingen voor zoekwoorden en campagnes voor advertenties te verfijnen, advertentie-uitgaven voor verschillende marketingkanalen te beheren en de totale marktadvertenties te beoordelen.

In combinatie met de mogelijkheid om socialemediamonitoringgegevens te bekijken en SEO-inzichten te genereren via ClickUp Brain, maakt ClickUp het gemakkelijker om te zien hoe een bepaald merk presteert op verschillende kanalen.

Ervaar hoe veel gemakkelijker het is wanneer al uw deel van de share of voice-bijhouding zich in één eenvoudige, krachtige ruimte bevindt. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Technisch gezien niet. Het wordt altijd weergegeven als een percentage van het geheel. Maar als de meeste meldingen negatief zijn, kan het aanvoelen als negatief, omdat de aandacht die u krijgt niet de aandacht is die u wilt.

Zie het als een controle van uw welzijn. Maandelijkse bijhouden geeft u een prettig, stabiel beeld, terwijl wekelijkse controles u helpen om verrassingen van nieuwe campagnes of breaking news op te vangen. U kunt de share of voice-formule gebruiken om de groei van uw marktaandeel nauwkeurig en consistent te meten.

De eenvoudigste manier is om het aantal vermeldingen van uw merk te delen door het totale aantal vermeldingen in uw branche en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 100. Als u dus 500 vermeldingen had en uw concurrenten samen 1500, dan zou uw deel van de stem 2% zijn. Er zijn tools die deze berekeningen voor u kunnen uitvoeren, maar het is nuttig om de onderliggende dynamiek te begrijpen

Betrokkenheid maakt uw stem luider. Wanneer mensen uw berichten liken, delen of erop reageren, vergroot dit uw bereik en horen meer mensen over u. Dit soort rimpeleffecten vergroten uw zichtbaarheid in gesprek aanzienlijk. U kunt social listening-tools gebruiken om deze gegevens nauwkeuriger te verkrijgen.

Niet altijd. Als er vaker over je wordt gesproken, ben je top of mind, maar verkopen komen pas als die aandacht gepaard gaat met vertrouwen, goede ervaringen en producten die mensen echt willen hebben. Gebruik marktonderzoek om consumententrends te begrijpen en voer vervolgens digitale marketingcampagnes om je verkopen voor je target te stimuleren.

Ja. AI kan bergen posts, nieuwsberichten en zelfs afbeeldingen met uw logo scannen. Het helpt u niet alleen om meldingen te tellen, maar ook om te begrijpen hoe mensen zich voelen wanneer ze over u praten.