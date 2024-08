10 beste Hootsuite-alternatieven om je social media-spel te verbeteren in 2024

Wilt u uw social media-game naar een hoger niveau tillen? Hootsuite is een geweldig platform, maar er zijn veel andere alternatieven die misschien beter passen bij uw bureau of merk.

In dit artikel verkennen we de 10 beste Hootsuite-alternatieven voor 2024, zodat je het perfecte platform voor jouw behoeften kunt vinden. Of je nu een eigenaar van een klein bedrijf, een marketingbureau of een social media influencer bent, wij hebben het voor je.

Dus blijf kijken om de beste tool voor social media-beheer op de markt te vinden en maak je klaar om je social media-game te verbeteren!

Hootsuite is een populair platform voor het beheren van sociale media waarmee gebruikers meerdere accounts voor sociale media kunnen beheren vanaf een centraal dashboard. Het biedt verschillende functies, zoals het automatisch plannen van berichten, het bijhouden van statistieken en tools voor teamsamenwerking.

Social media management tools verbinden meestal al uw social media accounts met één platform, zodat u een centraal dashboard heeft van waaruit u al uw social media activiteiten kunt beheren.

via Hootsuite

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van een tool voor het beheren van sociale media, waaronder:

Bespaar tijd : Social media-software kan veel routinetaken automatiseren, zoals het plannen van posts en het bijhouden van analyses. Bovendien bieden platforms dieAI-tools vaak postafbeeldingen en bijschriften voor u genereren

: Social media-software kan veel routinetaken automatiseren, zoals het plannen van posts en het bijhouden van analyses. Bovendien bieden platforms dieAI-tools vaak postafbeeldingen en bijschriften voor u genereren Efficiëntie : Sociale tools bieden niet alleen realtime analyses van je postprestaties, maar kunnen ook de prestaties van je concurrenten, branche en beïnvloeders in de gaten houden, zodat je weet welke content trending is. Veel tools geven ook suggesties voor de beste tijden om je content te posten en welke hashtags je moet gebruiken

: Sociale tools bieden niet alleen realtime analyses van je postprestaties, maar kunnen ook de prestaties van je concurrenten, branche en beïnvloeders in de gaten houden, zodat je weet welke content trending is. Veel tools geven ook suggesties voor de beste tijden om je content te posten en welke hashtags je moet gebruiken Verbeter de samenwerking: Tools voor het beheer van sociale media kunnen u helpen de samenwerking met uw teamleden te verbeteren door een centrale plek te bieden voor het delen van content, het bijhouden van de voortgang, het geven van feedback en het aanvragen van goedkeuringen van clients

Wat te zoeken in een Hootsuite-alternatief

Bij het zoeken naar Hootsuite-alternatieven zijn er een paar sleutel factoren om in gedachten te houden.

Zoek eerst en vooral naar een veelzijdige tool voor sociale-mediabeheer die je kan helpen bij het abonneren, plannen en bijhouden van je content op alle platforms.

Houd vervolgens rekening met de AI-mogelijkheden van het platform. AI-tools kunnen je helpen je sociale-mediastrategie te optimaliseren, wat van onschatbare waarde kan zijn. Instance, aI-tools voor sociale media kunnen trends analyseren, gedrag van het publiek voorspellen en suggesties voor content doen.

Zoek ten slotte naar een tool met aanpasbare sjablonen voor kalenders voor content. A sjabloon voor inhoudskalender en andere sjablonen voor sociale media kunnen uw abonnementsproces stroomlijnen en uw team georganiseerd houden.

Onthoud dat het ideale Hootsuite-alternatief niet alleen moet voldoen aan uw verwachtingen, maar deze zelfs moet overtreffen behoeften op het gebied van projectmanagement voor sociale media waardoor uw werk gemakkelijker en effectiever wordt.

10 Beste Hootsuite Alternatieven In 2024

Ben je klaar om je social media-game naar een hoger niveau te tillen? Hier zijn de 10 beste Hootsuite alternatieven in 2024.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp is een aanpasbaar productiviteitsplatform dat een bereik biedt van tools voor projectmanagement, automatisering, het bijhouden van taken en samenwerking, inclusief een uitgebreide selectie van tools voor sociale media. ClickUp Marketing is een uitgebreide, gezamenlijke werkruimte die uw team kan gebruiken voor het ontwikkelen, abonneren en bijhouden van uw marketinginspanningen voor sociale media via meerdere kanalen. Het is de perfecte mix van technologie en gemak en een uitstekende keuze voor teams die op zoek zijn naar een Hootsuite-alternatief.

De ClickUp sjabloon voor sociale media is een uitgebreide hulpmiddel voor abonnementen om het aanmaken, plannen en controleren van content te stroomlijnen. Het biedt een uniforme werkruimte voor teams, bevordert samenwerking, verbetert het bijhouden van taken en verhoogt de productiviteit van marketingcampagnes voor sociale media.

De ClickUp Sociaal Media Postingschema Sjabloon is een uitgebreide tool die u helpt bij het abonneren, organiseren en bijhouden van social media content ClickUp Kalender Weergave is een game-changer, die je marketing team in staat stelt om op een georganiseerde manier posts te plannen, in te plannen en te monitoren.

ClickUp AI Schrijven Assistant kan je helpen beter en sneller te schrijven met tools voor het genereren van content, het verbeteren van je schrijfwerk en het vereenvoudigen van complexe taal. In combinatie met ClickUp Documenten wordt het produceren en organiseren van social media content een fluitje van een cent!

Het ClickUp Dashboard geeft u een holistische weergave van uw sociale media-activiteiten, inclusief aanstaande posts, geplande taken en analyses. Dit kan u helpen om georganiseerd te blijven en uw social media-strategie te volgen.

Met de kalenderweergave van ClickUp kunt u al uw sociale mediaposts in een kalender format zien, waardoor het gemakkelijk is om uw content te abonneren en in te plannen. U kunt de kalenderweergave ook gebruiken om contentkalenders te maken voor meerdere sociale mediaplatforms.

ClickUp-taak Automatisering kan u helpen bij het automatiseren van terugkerende taken zoals het plannen van posts en berichten in sociale media.

ClickUp is een krachtig hulpmiddel voor het beheren van sociale-mediacampagnes op meerdere platforms. Het kan marketingteams helpen om:

Samen te werken aan het aanmaken en plannen van content voor sociale media

Analyses en prestaties van sociale media bijhouden

Budgetten en middelen voor sociale media te beheren

Terugkerende taken automatiseren

Sociale-mediastrategieën creëren en implementeren

ClickUp is een uitstekend Hootsuite-alternatief dat marketingteams van elke grootte kunnen gebruiken om hun workstroom voor social-mediabeheer te stroomlijnen en de productiviteit van het team te verhogen.

ClickUp beste functies

Stelt je in staat om al je social media accounts op één plek te beheren, inclusief het plannen en publiceren van posts, het bijhouden van analytics en het samenwerken met team leden

Zeer aanpasbaar, zodat u een workflow kunt creëren die perfect aansluit bij uw behoeften.

Geniet van de voordelen van uitgebreide project- entaakbeheer wanneer u het ClickUp platform gebruikt en uw social media kalender uitbouwt met een array vanhandige sjablonen ClickUp limieten

Wordt meestal geleverd met een leercurve, dus het kan tijd kosten om te leren hoe u alle functies effectief kunt gebruiken

Sommige gebruikers van ClickUp hebben problemen met de prestaties gerapporteerd, zoals langzame laadtijden en haperingen

In de kern is het een platform voor Taak- en Projectmanagement, dus het biedt geen meer geavanceerde functies zoals Social Media luisteren of posten

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 addon voor elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.796+ beoordelingen)

2. Sprout Sociaal

via Sociaal sprout Sprout Social is een van de meest robuuste Hootsuite-alternatieven en biedt uitgebreide sociale-mediatools voor effectieve online marketingstrategieën, waaronder delen van berichten, feedmonitoring, sociale-media-analyse en teambeheer.

De tools voor social listening, social rapportage en teamsamenwerking zijn uitstekend en de klantenservice verdient veel lof van de beoordelaars. Bovendien maakt de sociale mediakalender van Sprout Social het gemakkelijk om uw publicatieschema te bekijken en direct wijzigingen aan te brengen.

De prijzen van Sprout Social kunnen echter onbetaalbaar zijn, vooral voor kleinere bedrijven die proberen een klein aantal social media accounts te beheren.

De beste functies van Sprout Social

Uitgebreide functies voor analyse en beheer van sociale media

Uitstekende tools voor social listening en social monitoring waar social media managers dol op zijn

Het bedrijf staat bekend om zijn uitstekende klantenservice

Sprout Social limieten

Duurder dan sommige andere sociale-mediabeheerplatforms en Hootsuite-alternatieven

Heeft een complexere gebruikersinterface en leercurve dan sommige andere sociale-mediabeheerplatforms

Netwerk API beperkingen kunnen bepaalde functies beperken, zoals het publiceren van video's op TikTok en Instagram Reels

Sprout Social prijzen

Standaard : $249/maand per gebruiker

: $249/maand per gebruiker Professioneel : $399/maand per gebruiker

: $399/maand per gebruiker Geavanceerd : $499/maand per gebruiker

: $499/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.580+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.580+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (559+ beoordelingen)

3. eClincher

via Eclincher EClincher is een hulpmiddel voor sociale-mediabeheer en een alternatief voor Hootsuite. Maar deze social media tool blinkt uit in zijn geïntegreerde analytics en auto-posting mogelijkheden. Het is het meest geschikt voor kleine bedrijven en ondernemers.

eClincher beste functies

Biedt een rijke selectie aan tools en functies zoals social listening, onbeperkte live social media-analyses en automatische postingswachtrijen & RSS

Ondersteunt 24/7 live chatten en staat bekend om zijn uitstekende klantenservice

Betaalbaarder dan Hootsuite en enkele andere concurrenten

eClincher beperkingen

Beperkte integraties van andere marketingtools

Minder gebruiksvriendelijk dan sommige andere platforms

Beperkte rapportage tools in vergelijking met andere Hootsuite alternatieven

eClincher prijzen

Basic : $65/maand

: $65/maand Premier : $175/maand

: $175/maand Agency : $425/maand

: $425/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

eClincher beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (413+ beoordelingen)

: 4.6/5 (413+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (222+ beoordelingen)

4. Agorapulse

via OntmoetEdgar MeetEdgar is een app voor het beheren van sociale media die 25 accounts voor sociale media ondersteunt, onbeperkt bibliotheekcontent biedt en uitstekende ondersteuning en educatieve bronnen biedt.

De social media app helpt je ook om oude content te recyclen en in te plannen voor toekomstige publicaties, zodat je minder tijd hoeft te besteden aan social media en meer tijd hebt voor je bedrijf.

MeetEdgar beste functies

Biedt een contentbibliotheek om uw content op te slaan zodat u deze gemakkelijk kunt hergebruiken en opnieuw kunt inzetten

Genereert variaties van je berichten op sociale media

Betaalbaardere prijzen vergeleken met Hootsuite en andere concurrenten

MeetEdgar beperkingen

Social mediatool ondersteunt slechts een beperkt aantal social mediaplatforms, waaronder Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram

Biedt geen functies voor het luisteren naar sociale media

Ontbreekt aan samenwerkingstools voor teams en is misschien niet ideaal voor teams die moeten samenwerken

MeetEdgar prijzen

Eddie : $29,99/maand 5 sociale accounts

: $29,99/maand 5 sociale accounts Edgar: $49,99/maand 25 sociale accounts

MeetEdgar beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (52+ beoordelingen)

: 4.2/5 (52+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Verzendbaar

via Verzendbaar Sendible is een schaalbare, betaalbare social media management tool met functies voor samenwerking, analyses, publicatiemogelijkheden en uitstekende menselijke ondersteuning.

Als je op zoek bent naar een Hootsuite-alternatief dat uitstekende klantenservice, uitgebreidere functies en een betere prijs biedt, dan is Sendible wellicht een goede keuze!

Sendible beste functies

Breed bereik aan functies, waaronder social media luisteren, content curatie en tools voor teamsamenwerking

Staat bekend om zijn uitstekende klantenservice

Betaalbare abonnementen in vergelijking met andere concurrenten

Sendible beperkingen

Gebruikers klagen dat de mobiele app storingen kan vertonen

Reviewers zeggen dat het platform gevoelig is voor vertragingen en storingen

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat het moeilijk is om hulp te krijgen van de klantenservice

Sendible prijzen

Creator : $29/maand

: $29/maand Traction : $89/maand

: $89/maand Wit Label : $240/maand per gebruiker

: $240/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Sendible beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (851+ beoordelingen)

: 4.5/5 (851+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (122+ beoordelingen)

7. Buffer

via Buffer Wilt u berichten plannen en publiceren op meerdere sociale mediaplatforms tegelijk? Buffer biedt verschillende functies, waaronder een kalender voor sociale media, analyses en tools voor teamsamenwerking. Het platform staat vooral bekend om zijn gebruiksgemak en betaalbare prijzen.

Vergeleken met Hootsuite is Buffer een eenvoudiger en meer gestroomlijnd platform. Het is een goede optie voor kleine bedrijven en particulieren die een basisplatform voor sociale-mediabeheer nodig hebben.

Buffer beste functies

Gebruiksvriendelijk met een vriendelijke gebruikersinterface

Betaalbaar en inclusief een gratis abonnement

Uitstekende visuele kalender voor social media content

Buffer beperkingen

Beperkte sociale platforms, waaronder Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest

De samenwerkingstools voor teams zijn niet zo robuust als die van sommige andere social media management platforms

De functies voor analyse en rapportage zijn niet zo uitgebreid als bij sommige andere platforms voor het beheren van sociale media, zoals Hootsuite

Buffer prijzen

Gratis

Essentials : $6/maand

: $6/maand Teams : $12/maand

: $12/maand Bureau: $120/maand per gebruiker

Buffer beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (986+ beoordelingen)

: 4.3/5 (986+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.431+ beoordelingen)

8. CoSchedule

Via CoSchedule Marketingkalenderplatform CoSchedule helpt je bij het plannen, samenwerken en publiceren voor sociale media, blogs en e-mail. Het is gemakkelijk te gebruiken en laat teams efficiënter werken.

CoSchedule kan een goede keuze zijn voor bedrijven die meerdere marketingkanalen beheren, waaronder sociale media, blogs en e-mail. Het biedt een uitgebreide set functies voor het plannen, creëren en publiceren van content en het samenwerken met teamleden.

CoSchedule beste functies

Uitstekende tools voor teamsamenwerking maken het een goede keuze voor marketingteams

Uitstekende functies voor contentbeheer voor het ontwikkelen, creëren en publiceren naar meerdere kanalen vanaf één plek

Biedt gedetailleerde kalenderweergaven die marketingactiviteiten helpen visualiseren

CoSchedule limieten

De functies voor analyse en rapportage zijn niet zo uitgebreid als bij sommige andere social media management platforms, zoals Hootsuite of Sprout Social

Sommige gebruikers van CoSchedule hebben gemeld dat ze moeite hebben om hulp te krijgen van de klantenservice

CoSchedule prijzen

Gratis kalender

Sociale kalender: $ 19 / maand per gebruiker

$ 19 / maand per gebruiker Content Kalender: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Marketing Suite: Neem contact op voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (149+ beoordelingen)

: 4.4/5 (149+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (104+ beoordelingen)

9. Pallyy

via Pallyy Pallyy is een gebruiksvriendelijke tool voor sociale-mediabeheer. Het is gestroomlijnd, betaalbaar en zit boordevol inzichtelijke analyses, waardoor het de perfecte sidekick is voor kleine bedrijven en particulieren die hun sociale media-aanwezigheid efficiënt willen beheren.

Pallyy kan berichten plannen en publiceren op al uw sociale mediaplatforms tegelijk. Je kunt ook samenwerken met leden van je team bij het aanmaken en plannen van content. Uw team kan eenvoudig de prestaties van uw sociale media bijhouden met diepgaande analyses en inzicht krijgen in uw publiek en waar ze zich mee bezighouden.

Pallyy beste functies

Staat bekend om zijn eenvoudige en gebruikersvriendelijke interface, waardoor het gemakkelijk is om aan de slag te gaan

Richt zich op kleine bedrijven en particulieren

Dit Hootsuite-alternatief is betaalbaarder dan grotere publicatieplatforms voor sociale media

Pallyy beperkingen

Werkt soms niet goed omdat het een nieuwer hulpmiddel is voor het plannen van sociale media

Sommige gebruikers hebben moeite om uit te vinden hoe ze de basisfuncties moeten uitvoeren

Beperkte platforms, analyses en samenwerkingstools in vergelijking met grotere concurrenten

Pallyy prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium: $18/maand per gebruiker

Pallyy beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (56+ beoordelingen)

10. Zoho Sociaal

via Zoho Sociaal Zoho Social is een betaalbare en gebruiksvriendelijke tool voor het beheer van sociale media voor kleine bedrijven en particulieren.

Het biedt basisfuncties zoals het plannen en publiceren van sociale media, het bijhouden van analyses en samenwerken met teamleden. Vergeleken met Hootsuite is Zoho Social goedkoper en gemakkelijker te gebruiken, maar het heeft minder functies.

Zoho Social beste functies

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface waardoor het gemakkelijk te gebruiken is, zelfs voor beginners in sociale mediamarketing

SmartQ functie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het beste moment te voorspellen om je berichten te publiceren voor maximale betrokkenheid

Hiermee kun je sociale media monitoren op vermeldingen van je merk, branche en concurrenten

Zoho Social limieten

De verstrekte socialemediametrics zijn niet zo diepgaand als die van veel platforms van concurrenten

Biedt geen tools voor het aanmaken van content, wat limiet kan zijn voor gebruikers die willen samenwerken met teams

Beperkte integraties, integreert mogelijk niet met alle platforms of tools die sommige bedrijven gebruiken

Zoho Social prijzen

Standaard : $10/maand

: $10/maand Professioneel : $30/maand

: $30/maand Premium: $40/maand

Zoho Social beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.494+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.494+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.941+ beoordelingen)

Verbeter uw sociale mediamarketing met ClickUp

Als het aankomt op het beheren van je sociale media-aanwezigheid, zijn er genoeg alternatieven voor Hootsuite die je kunnen helpen je online strategie te verbeteren.

Het kiezen van de juiste tool hangt echter af van je specifieke behoeften. Overweeg software voor campagnemanagement om uw marketinginspanningen te stroomlijnen of andere beste tools voor sociale-mediabeheer voor bureaus als u accounts van meerdere clients beheert.

En vergeet niet het belang van een efficiënte sociale media workstroom

het is de ruggengraat van elke succesvolle sociale mediastrategie en het juiste hulpmiddel kan het verschil maken!

Klaar om een krachtig en flexibel alternatief voor Hootsuite te ontdekken? ClickUp biedt een uitgebreide suite van tools voor het beheren van sociale media die de werkstroom kunnen stroomlijnen en de productiviteit kunnen verhogen.

Probeer ClickUp vandaag nog en ervaar zelf het verschil!