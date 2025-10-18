Gratis professionele sjablonen voor sponsorvoorstellen om meer deals veilig te stellen

Een goed ontworpen sponsorvoorstel kan de sleutel zijn tot het verkrijgen van waardevolle partnerschappen.

Of u nu een gebeurtenis organiseert, een nieuw initiatief lanceert of een non-profitcampagne voert, met de juiste sjabloon voor sponsorvoorstellen kunt u de waarde benadrukken, duidelijke kansen presenteren en sneller deals sluiten.

In dit bericht hebben we de beste gratis en professionele sjablonen voor sponsorvoorstellen verzameld om u te helpen met vertrouwen sponsors aan te trekken en binnen te halen. Lees verder!

Een sjabloon voor een sponsorvoorstel is een vooraf ontworpen document dat wordt gebruikt om financiële of materiële sponsoring te vragen om bedrijven of personen te ondersteunen bij een gebeurtenis, project of organisatie.

Deze sjablonen bieden een duidelijke structuur voor het presenteren van de gebeurtenisdetails, sponsormogelijkheden, sponsorpakketten, target en belangrijkste voordelen aan potentiële sponsors. Ze zorgen ook voor consistentie tussen de voorstellen en maken het gemakkelijker om ze aangepast te maken aan elke potentiële sponsor.

Een goed sjabloon voor een sponsorvoorstel is duidelijk, goed gestructureerd en gemakkelijk aan te passen voor verschillende potentiële sponsors. Het benadrukt de sponsormogelijkheden en geeft duidelijk aan wat de sponsor ervoor terugkrijgt.

Dit zijn de sleutelfuncties waar u op moet letten:

professionele pagina met uw merknaam: *Een strakke, visueel aantrekkelijke pagina met de naam van uw gebeurtenis, logo, datum en relevante merkinformatie zet meteen de toon en straalt geloofwaardigheid uit

Beknopte sponsorbrief of samenvatting van het voorstel: Deze openingsbrief moet een korte introductie geven van uw gebeurtenis of initiatief, het doel ervan uitleggen en aangeven waarom u op zoek bent naar sponsoring. De brief moet snel de waarde voor de sponsor overbrengen

overzicht van het evenement en inzichten in het publiek:* Geef context door de doelen van het evenement, het type deelnemers en de demografische gegevens van het publiek te schetsen. Dit helpt sponsors te begrijpen wie ze zullen bereiken en hoe dit aansluit bij hun merk

*overzicht van sponsorniveaus en voordelen: Sponsors waarderen keuzemogelijkheden. Geef een duidelijk overzicht van de beschikbare sponsorpakketten (zoals Goud, Zilver, Brons) en wat elk pakket inhoudt, van logo-plaatsingen en vermeldingen op sociale media tot standruimte en spreekmogelijkheden

Visueel bewijs en hoogtepunten van eerdere gebeurtenissen: Voeg afbeeldingen, getuigenissen of sleutelstatistieken van eerdere gebeurtenissen toe om uw geloofwaardigheid te vergroten. Dit stelt sponsors gerust dat uw gebeurtenis goed wordt georganiseerd en concrete bekendheid kan genereren

financiële details en te leveren prestaties:* Wees open over sponsorgelden, bijdragebereiken en wat er bij elk niveau inbegrepen is. Transparantie helpt sponsors om hun investering met vertrouwen te evalueren

duidelijke contactgegevens en volgende stappen:* Maak het sponsors gemakkelijk om actie te ondernemen. Vermeld directe contactgegevens, een duidelijke oproep tot actie en belangrijke deadlines of beslissingstermijnen

aanpasbaar, bewerkbaar format:* De beste sjablonen zijn eenvoudig aan te passen aan verschillende sponsors, gebeurtenissen en sectoren, zodat u uw pitch kunt afstemmen zonder elke keer opnieuw te beginnen

Hier is een beknopte overzichtstabel met de beste sjablonen voor sponsorvoorstellen:

Als het uw doel is om potentiële sponsors te overtuigen en een duidelijk, overtuigend voorstel te presenteren, kunnen deze kant-en-klare sjablonen u uren aan formatbesparingen opleveren.

Hier is een verzameling die het waard is om een bladwijzer te maken:

clickUp-sjabloon voor projectvoorstel op whiteboard*

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw sponsorideeën visueel met de ClickUp Project Proposal Whiteboard Sjabloon

Met de sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp hoeft u het pitchproces niet langer in spreadsheets te verwerken, maar kunt u dit op een visuele, collaboratieve installatie doen.

In plaats van alles helemaal zelf te schrijven, kunt u met deze sjabloon uw sponsormogelijkheden, tijdlijnen, deliverables en sponsorpakketten in kaart brengen op één enkel drag-and-drop-bord. Dit is ideaal als u met een team werkt of een presentatie geeft aan meerdere projectsponsors.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Structureer de onderdelen van uw voorstel visueel met behulp van een whiteboard-interface

Wijs belanghebbenden rollen toe met behulp van aangepaste velden

Blijf de voortgang bij via taakstatus zoals Open en Voltooid

Schakel direct tussen de voorstelweergave en onboarding-bronnen

🔑 Ideaal voor: Gebeurtenisorganisatoren of non-profitorganisaties die gezamenlijk sponsorvoorstellen moeten opstellen, met ruimte voor realtime input en snelle bewerking.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Cruciale zakelijke inzichten gaan verloren in de digitale ruis zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen. Met de taakbeheermogelijkheden en contextuele AI van ClickUp kunt u taken aanmaken op basis van chatten, opmerkingen, documenten of zelfs e-mails, zodat uw sponsorvoorstellen, tijdlijnen en deliverables op één plek blijven staan, goed op elkaar zijn afgestemd en uitvoerbaar zijn.

2. ClickUp-sjabloon voor begrotingsvoorstel

Gratis sjabloon downloaden Blijf bijhouden, presenteer en pas uw sponsorkosten aan met de ClickUp-sjabloon voor begrotingsvoorstellen

Het sjabloon voor budgetvoorstellen van ClickUp biedt u een eenvoudig format om de verwachte kosten, tijdlijnen en ROI-verwachtingen in kaart te brengen, zonder dat u met tientallen spreadsheets hoeft te jongleren. Als uw sponsorvoorstel een gedetailleerd financieel overzicht vereist, biedt dit sjabloon een duidelijke en beknopte presentatie van de cijfers.

Dit sjabloon voor een begrotingsvoorstel is vooral handig wanneer u vertrouwen wilt wekken bij potentiële bedrijfssponsors door te laten zien dat u de berekeningen al hebt gemaakt.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst van de geschatte kosten van de gebeurtenis per categorie en houd deze bij

Visualiseer projecttijdlijnen met behulp van de Gantt-weergave

Organiseer financiële aantekeningen en goedkeuringen in één enkel document

Wijs updates en revisies toe aan uw team voor realtime input

🔑 Ideaal voor: Teams die een duidelijk en gedetailleerd financieel plan moeten presenteren aan potentiële sponsors en tegelijkertijd interne budgetbesprekingen en updates op één plek willen bewaren.

🔎 Wist u dat? Brand Right Marketing groeide van een eenmanszaak tot een bureau met 25 medewerkers door de werkstroom te stroomlijnen met ClickUp. ClickUp-taak-sjablonen en automatiseringen maakten handmatige overdrachten overbodig, verminderden verwarring en bespaarden uren in alle afdelingen, waardoor het team meer dan 40 webprojecten tegelijkertijd kon beheren met minimale chaos.

3. ClickUp RFP-proces sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer elke fase van uw sponsoraanvraag met de ClickUp RFP-procestemplate

Als uw sjabloon voor een sponsorvoorstel van een gebeurtenis betrekking heeft op de selectie van leveranciers of samenwerkingssponsoring, dan is dit sjabloon speciaal ontworpen om die complexiteit aan te kunnen. Het RFP-proces-sjabloon van ClickUp is een taakgericht raamwerk waarmee u elke fase van het offerteaanvraagproces kunt coördineren, van het definiëren van uw doelstellingen tot het bijhouden van reacties van leveranciers en het selecteren van de juiste partner.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd deadlines en de status van voorstellen bij met aangepaste taakvelden

Wijs taken voor het beoordelen van voorstellen toe aan uw team en tag belanghebbenden

Vergelijk sponsoropties en reacties van leveranciers met een duidelijke weergave

Stel tijdlijnen op met behulp van Gantt- of kalenderweergaven

🔑 Ideaal voor: Organisaties die bedrijfssponsoring of door leveranciers ondersteunde gebeurtenissen beheren, waarbij de selectie van de juiste partner net zo belangrijk is als het voorstel zelf.

➡️ Lees ook: De beste software voor lidbeheer voor organisaties

Gratis sjabloon downloaden Verzamel en houd sponsorinformatie moeiteloos bij met de ClickUp-sjabloon voor sponsorformulieren

Het is één ding om sponsors te interesseren. Het bijhouden van namen, contactgegevens, soorten ondersteuning en follow-ups is iets heel anders. Met het sponsorschapsformulier-sjabloon van ClickUp kunt u alle binnenkomende sponsoraanvragen op een gestructureerde manier verzamelen en ordenen.

Dit sjabloon voor een sponsorformulier heeft meerdere weergaven, aangepaste velden en geautomatiseerde werkstroom, zodat niets over het hoofd wordt gezien en elke potentiële sponsor professionele aandacht krijgt.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas formulieren aan met gedetailleerde velden voor contactgegevens en ondersteuningstype

Blijf de status van elke sponsor bij via fases zoals Nog te doen, In contact en Goedkeuring

Sorteer verzenden op sponsortype, prioriteit of bron

Centraliseer sponsorgegevens om outreach en follow-ups te vereenvoudigen

🔑 Ideaal voor: Gebeurtenis-teams en non-profitorganisaties die meerdere sponsorverzoeken behandelen en een snel, uniform systeem nodig hebben om alle binnenkomende sponsormogelijkheden te beheren.

🔎 Wist u dat? Teams die ClickUp-sjablonen gebruiken om playbooks voor clientlevering op te stellen, melden een 64% snellere dienstverlening, waardoor de tijd die ze besteden aan het organiseren en operationaliseren van hun werkstroom drastisch wordt verminderd.

5. ClickUp-sjabloon voor projectbeschrijving

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor duidelijkheid en afstemming met de ClickUp-sjabloon voor projectbeschrijvingen

Een goed opgesteld sponsorvoorstel is meer dan alleen een lijst met cijfers; het moet een boeiend verhaal zijn. De sjabloon voor projectbeschrijvingen van ClickUp biedt u een duidelijke structuur om het 'waarom' achter uw evenement of initiatief uit te leggen.

Met dit documentformaat kunt u doelen, budget, tijdlijn en doelstellingen op een manier presenteren die interne teams op één lijn brengt en potentiële sponsors een duidelijke reden geeft om u te ondersteunen.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel uw verhaal op met behulp van een gerichte document-layout

Benadruk doelen, resultaten en tijdlijnen duidelijk

Verdeel het schrijven in uitvoerbare team-taken

Voeg waar nodig visuele tijdlijnen toe, zoals Gantt-grafieken

🔑 Ideaal voor: Teams die een uitgebreide voorstelbrief of een presentatie voor leidinggevenden voorbereiden waarin ze het verhaal achter hun gebeurtenissponsorvoorstel vertellen.

➡️ Lees ook: Beste gratis databasesoftware

Gratis sjabloon downloaden Koppel sponsors aan het juiste doel met behulp van ClickUp's sjabloon voor sponsorformulier

Deze sjabloon is overzichtelijk en klaar voor gebruik. De sjabloon voor sponsoraanvraagformulieren van ClickUp is gemaakt voor mensen die sponsorverbindingen willen bijhouden en beheren zonder het proces te ingewikkeld te maken.

Het is een sjabloon op taakniveau, wat betekent dat u het binnen enkele seconden kunt starten en meteen kunt beginnen met het registreren van interesse van sponsors, follow-ups en soorten ondersteuning. Dit is ideaal voor updates onderweg en kleine teams die gewoon iets willen dat werkt.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een taak aan voor elke sponsorlead

Tag en categoriseer sponsors op basis van gebeurtenis, type ondersteuning of status

Voeg aantekeningen en updates toe terwijl interacties plaatsvinden

Stel herinneringen in voor follow-ups of beslissingsmomenten

🔑 Ideaal voor: kleine teams of solo-gebeurtenisorganisatoren die sponsorverzoeken willen bijhouden zonder met meerdere tools te moeten jongleren.

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn het bijhouden van sponsors voor uw podcast met de ClickUp Podcast Sponsorship Sjabloon

De podcastsponsorsjabloon van ClickUp is een complete toolkit voor podcasters die hun bereik willen omzetten in echte inkomsten. Hiermee kunt u sponsoronderzoek, het aanmaken van pakketten, outreach en deliverables beheren vanuit één enkele, op documenten gebaseerde installatie.

U kunt sponsormogelijkheden in kaart brengen, mediakits als bijlage toevoegen en gedetailleerde verslagen van elk gesprek bijhouden, zonder dat u daarvoor extra tools of spreadsheets nodig hebt.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Blijf bijhouden van sponsorleads en gesprekken

Stel mediakits samen en upload ze online

Geef een overzicht van advertentieruimte, te leveren prestaties en tijdlijnen

Organiseer sponsorpakketten op basis van waarde of duur

🔑 Ideaal voor: Podcasters die hun sponsorverzoeken en samenwerkingswerkstroom willen formaliseren en opschalen, terwijl alles gecentraliseerd blijft.

Bekijk deze video om te zien hoe u met ClickUp Kalender alles op de meest efficiënte manier kunt doen!

8. ClickUp-aanvraagformulier sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Verzamel, wijs toe en houd sponsorverzoeken bij met de ClickUp-sjabloon voor aanvraagformulieren

Voor elk team dat te maken heeft met sponsorverzoeken, logistiek of interne goedkeuringen, biedt dit aanvraagformulier-sjabloon van ClickUp een gestroomlijnd intake-proces. Het is een sjabloon in lijstvorm dat is ontworpen om informatie te verzamelen door formulieren op te stellen, automatisch taken toe te wijzen en alles op één plek bij te houden.

In plaats van e-mails en spreadsheets bij te houden, biedt de sjabloon u een gecentraliseerd systeem dat zichtbaarheid biedt voor alle teams.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel aanvraagformulieren op met specifieke velden zoals doel en contactinformatie

Wijs binnenkomende verzoeken automatisch toe aan de juiste teamleden

Blijf de status van aanvragen bijhouden met weergaven zoals lijst, bord of kalender

Gebruik ingebouwde herinneringen en taakupdates om vertragingen bij de opvolging te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Teams die zich bezighouden met verzoeken om gebeurtenisensponsoring, vragen van leveranciers of interne goedkeuringen van middelen en die een gestandaardiseerde manier nodig hebben om de intake en toewijzing te beheren.

💡 Bonustip: Gebruik intakeformulier-sjablonen als u regelmatig sponsorvragen ontvangt of meerdere voorstellen voor verschillende gebeurtenissen beheert. Met intakeformulieren kunt u vanaf het begin gestandaardiseerde informatie verzamelen, zoals bedrijfsgegevens, sponsorbelangen, budgetbereik en contactgegevens.

9. ClickUp-sjabloon voor het plannen van fondsenwervende gebeurtenissen

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van elke taak met ClickUp's sjabloon voor het plannen van fondsenwervende gebeurtenissen

De sjabloon voor het plannen van fondsenwervende evenementen van ClickUp is speciaal ontwikkeld voor non-profitteams en evenementenorganisatoren die moeten jongleren met leveranciers, gastenlijsten, checklists voor evenementenplanning, sponsoring en donaties.

Deze taakgebaseerde sjabloon verdeelt de chaos in behapbare stappen, van het stellen van fondsenwervingsdoelen tot het coördineren van taken binnen uw team. Alles staat op één plek, zodat u niet hoeft te schakelen tussen documenten, spreadsheets en kalenders om uw volgende gebeurtenis te plannen.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Wijs gebeurtenisgerelateerde taken toe aan meerdere teams en plan deze in

Houd budgetten, target inkomsten en het doel van gebeurtenissen bij met aangepaste velden

Weergave van uw tijdlijn in de gantt- of kalendermodus

Houd de status in realtime bij met behulp van dashboards en notificaties

🔑 Ideaal voor: Non-profitorganisaties die complexe gebeurtenissen met meerdere sponsorpakketten of donatiedoelen plannen en behoefte hebben aan een gestructureerde maar flexibele werkstroom.

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor gebeurtenisvoorstellen voor uw volgende gebeurtenis

10. ClickUp-sjabloon voor fondsenwervingsplan

Gratis sjabloon downloaden Schets en voer uw strategie uit met de ClickUp-sjabloon voor fondsenwervingsplannen

Hier draait alles om het grote geheel. De sjabloon voor fondsenwervingsplannen van ClickUp biedt u een kant-en-klaar document waarmee u uw hele campagne kunt structureren, van het definiëren van doelen tot de uiteindelijke uitvoering.

In tegenstelling tot sjablonen die veel werk vergen, is dit sjabloon voor fondsenwerving perfect om uw visie op te schrijven, de stappen in kaart te brengen en uw team op één lijn te brengen voordat u actie onderneemt. Het is strategisch, niet tactisch.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bepaal fondsenwervingsdoelen en sleutel mijlpalen voor de campagne

Documenteer uw outreach, tijdlijnen en sponsor pitch-strategieën

Plan stap voor stap de betrokkenheid van donateurs en sponsormogelijkheden

Werk samen aan bewerkingen en versiebeheer in één gedeeld document

🔑 Ideaal voor: Non-profitorganisaties of kleine teams die een uitgebreide fondsenwervingsstrategie willen opstellen voordat ze zich storten op de uitvoering van gebeurtenissen of het benaderen van potentiële sponsors.

11. ClickUp-sjabloon voor donatiebrief

Gratis sjabloon downloaden Ontwerp en beheer uw donateurscontacten met de ClickUp-sjabloon voor donatiebrieven

Met het sjabloon voor donatiebrieven van ClickUp kunt u op een gestructureerde manier brieven schrijven, personaliseren en uw contacten met donateurs bijhouden, zonder dat u elke keer opnieuw hoeft te beginnen. Het sjabloon is opgezet als een document, waardoor u gemakkelijk content kunt opstellen, revisies kunt beheren en met uw team kunt samenwerken op één plek.

Naast het schrijven helpt het u ook om donor-informatie te ordenen, reacties te registreren en tijdige follow-ups of bedankantekeningen te versturen.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel gepersonaliseerde donatiebrieven op voor verschillende soorten donateurs

Houd de voortgang van uw outreach en de verschillende versies van uw brieven op één plek bij

Sla donorinformatie op en pas berichten aan met behulp van aangepaste velden

Gebruik de ingebouwde e-mailtools om brieven rechtstreeks te versturen

🔑 Ideaal voor: Non-profitorganisaties en fondsenwervingsteams die een herhaalbaar, georganiseerd proces nodig hebben om sponsorbrieven en donatie-outreach op grote schaal te beheren.

via PandaDoc

Stel dat u klaar bent om potentiële sponsors te benaderen met een scherp, juridisch verantwoord document. In dat geval biedt de PandaDoc-sjabloon voor sponsorvoorstellen u meer dan alleen structuur: het biedt de mogelijkheid om elektronisch uw handtekening te plaatsen, een ingebouwde goedkeuringswerkstroom en de flexibiliteit om zowel de pitch als het contract in één keer af te handelen.

Van sponsorpakketten tot annuleringsclausules, deze sjabloon voor zakelijke voorstellen zorgt ervoor dat elk detail aan bod komt.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg een gebeurtenisvideo, deelnemersprofiel en sponsorvoordelen toe

Voeg juridisch bindende voorwaarden toe, zoals bijdrage, beëindiging en voorwaarde

Integreer met tools voor elektronische handtekening, zoals PandaDoc, voor onmiddellijke goedkeuring

Gebruik vooraf ingevulde secties om voorstellen te maken voor verschillende soorten gebeurtenissen (sport, muziek, mode)

🔑 Ideaal voor: Bureaus of gebeurtenisplanners die kant-en-klare voorstelbrieven en sponsorovereenkomsten in één digitaal format met hun eigen huisstijl willen versturen.

Sponsoring rond enkele, impactvolle gebeurtenissen levert 35% meer ROI op dan campagnes die het hele jaar door lopen. Dit betekent dat een tentpole-sponsorvoorstel vaak overtuigender is dan een langetermijnvoorstel, vooral voor merken die op zoek zijn naar pieken in hun zichtbaarheid.

via Proposify

De sjabloon voor sponsorvoorstellen van Proposify is ontworpen voor teams die een gepolijste pitch nodig hebben om deals te sluiten.

Het bevat alles, van voorbeelden van sponsoringsbrieven tot interactieve prijstabel, vooraf ingevulde voorwaarden en digitale handtekeningen, waardoor het ideaal is voor diegenen die op één plek bedrijfssponsoringovereenkomsten willen presenteren en sluiten. Bovendien is het 100% aanpasbaar, zodat u het kunt gebruiken voor elk gebeurtenis, elke fondsenwerving of elke campagne.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Aangepaste voorpagina's, tijdlijnen en sponsorpakketten

Voeg ingesloten video's, biografieën en onderscheidende factoren toe om sponsors te interesseren

Gebruik interactieve prijzen om niveaus te presenteren en aanbetalingen te accepteren

Verkrijg juridisch bindende elektronische handtekeningen zonder van tool te wisselen

🔑 Ideaal voor: Agentschappen, non-profitorganisaties en marketeers die een volledig uitgeruste sjabloon voor voorstellen nodig hebben met ingebouwde digitale werkstroom om snel en professioneel sponsors binnen te halen.

🔎 Wist u dat? Niet-endemische sponsors zien een 15-20% hogere betrokkenheid wanneer ze authentieke verbindingen opbouwen. Zelfs als uw gebeurtenis niet 'past' bij de categorie van een merk, kan een creatief voorstel ervoor zorgen dat het toch aanslaat.

via HubSpot

De sjabloon voor sponsorvoorstellen van HubSpot is een eenvoudige maar effectieve optie voor het maken van verzorgde voorstellen in Word of PDF. De sjabloon is overzichtelijk gestructureerd: hij begint met een begeleidende brief, gaat verder met een uitgebreid overzicht van het gebeurtenis, geeft een uitsplitsing van de sponsorniveaus en sluit af met een beknopte, bruikbare samenvatting.

Dit is vooral handig voor mensen die de voorkeur geven aan bewerkbare offline formaten boven webgebaseerde tools.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Geef een duidelijk overzicht van het doel, het publiek en de impact van uw gebeurtenis

Presenteer sponsorpakketten in een aanpasbare tabel met verschillende niveaus

Benadruk wederzijdse voordelen en sleutelresultaten

Gebruik en bewerk het document in Word of exporteer het als PDF

🔑 Ideaal voor: non-profitorganisaties, evenementenplanners of kleine teams die gepersonaliseerde, afdrukbare sponsorbrieven en -voorstellen willen versturen zonder dat ze een abonnement nodig hebben.

via Venngage

De sjabloon voor gebeurtenissponsorvoorstellen van Venngage is gemaakt voor mensen die willen dat hun pitch er net zo goed uitziet als hij leest.

Deze volledig visuele sjabloon met slepen-en-neerzetten-functie is ontworpen om de aandacht te trekken met strakke lay-outs, aanpasbare afbeeldingen en een merkontwerp. Of u nu een sportevenement, fondsenwerving of bedrijfssponsoring pitcht, met deze tool kunt u demografische gegevens, voordelen en sponsorpakketten presenteren in een strak, visueel format dat gemakkelijk te downloaden, af te drukken of digitaal te delen is.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak elk element aangepast, van kleuren tot lettertypes en pictogrammen

Presenteer de voordelen voor sponsors, het bereik van het publiek en de tijdlijnen op een visuele manier

Voeg grafieken, demografische gegevens en foto's toe om uw geloofwaardigheid te vergroten

Exporteer uw voorstel als PDF-, PowerPoint- of afbeeldingsbestand

🔑 Ideaal voor: Evenementenplanners en marketeers die een zeer visueel, presentatie-achtig sjabloon voor een gebeurtenisensponsorvoorstel nodig hebben dat online of in gedrukte vorm kan worden gedeeld.

via Sponsorship Collective

Dit vereenvoudigde sponsorvoorstel-sjabloon is ontworpen voor mensen die de voorkeur geven aan echte gesprekken boven algemene presentaties. Deze lay-out in PDF-stijl laat clichés achterwege en biedt u een slimme structuur voor het opstellen van flexibele, aangepaste voorstellen.

Het vervangt het één-op-één-grootte 'goud/zilver/brons'-model door een hybride, op menu's gebaseerde aanpak, waarbij sponsors hun eigen pakketten samenstellen op basis van werkelijke waarde, niet op basis van aannames.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een overzichtelijke pagina met titel en presenteer uw gebeurtenis of initiatief zonder al te veel uitleg

Gebruik een gericht format van drie alinea's om uw kansen te presenteren, niet uw behoeften

Presenteer sponsorgegevens met behulp van grafieken, diagrammen en demografische visualisaties

Gebruik indien nodig gelaagde pakketten, maar zorg ervoor dat deze flexibel en verhandelbaar zijn

🔑 Ideaal voor: Onafhankelijke organisator van gebeurtenissen, non-profitorganisaties of kleine teams die verouderde pakketten willen afschaffen en een tweerichtingsgesprek met sponsors willen voeren in plaats van te vertrouwen op een statische pitch.

via Wise Business

Wise biedt een eenvoudig sjabloon voor sponsorvoorstellen dat is ontworpen voor freelancers, kleine bedrijven en organisatie van gebeurtenissen die snel gepolijste voorstellen moeten versturen.

Het is te downloaden in Word- of PDF-format en bevat alle basisinformatie: gebeurtenisdetails, voordelen voor sponsors, aanpasbare sponsorpakketten en een duidelijke CTA. U kunt het rechtstreeks koppelen aan Wise Business om in meerdere valuta's tegen lage kosten betaald te worden – ideaal voor internationale sponsors.

🌼 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg projectdoelen, tijdlijnen, te leveren resultaten en details over financiële ondersteuning vast

Voeg tabellen toe voor verschillende sponsorniveaus en waardes

Pas het format aan zodat dit aansluit bij uw merk

Koppel uw voorstel aan Wise voor wereldwijde betalingen en eenvoudigere facturering aan sponsors

🔑 Ideaal voor: Freelancers, kleine teams en bedrijven die werken met internationale sponsors en op zoek zijn naar een overzichtelijk, bewerkbaar sjabloon in combinatie met eenvoudige facturering.

Een succesvol sponsorvoorstel draait niet om mooie woorden, maar om duidelijkheid, structuur en het aantonen van echte waarde. Deze professionele sjablonen bieden u precies dat en de flexibiliteit om elke pitch aangepast aan uw ideale sponsors.

Of u nu een sportevenement organiseert, een non-profitinitiatief opzet of een bedrijfssponsorcampagne plant, er is geen reden om helemaal vanaf nul te beginnen.

Gebruik de sjablonen om de naam van uw gebeurtenis te benadrukken, de sleutel voordelen uit te leggen en sponsors precies te laten zien wat ze ervoor terugkrijgen. En wanneer u klaar bent, kunt u nog sneller aangepast werk maken en voorstellen op één plek beheren.

Meld u aan bij ClickUp en vereenvoudig uw hele offerteproces!