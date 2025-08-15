Top 11 AI-spreadsheetgeneratoren om gegevens sneller te automatiseren en analyseren

Of je ze nu leuk vindt of niet, je kunt waarschijnlijk niet zonder ze werken. Ja, we hebben het over spreadsheets. Als onbezongen helden van de gegevensverwerking helpen ze je patronen te ontdekken die de resultaten van projecten informeren en verbeteren. Maar het handmatig bijwerken van formules, het opmaken van tabellen of het maken van dashboards in Excel of Google Spreadsheets is voor niemand leuk.

Dat is waar AI-spreadsheetgenerators een stap verder gaan.

Deze tools gebruiken natuurlijke taal om u te helpen formules te genereren, tabellen op te stellen, spreadsheetgegevens op te schonen en zelfs SQL-query's uit te voeren, zonder ook maar één regel code te schrijven. Kortom, u kunt praten met uw spreadsheets in plaats van uw hoofd te breken over ze.

Welke moet u proberen? We hebben een selectie gemaakt van de beste tools om u te helpen bij uw keuze.

🧠 Leuk weetje: Het eerste spreadsheetprogramma, VisiCalc, werd in 1979 gelanceerd en was zo revolutionair dat het wordt gezien als een van de factoren die hebben bijgedragen aan het succes van de personal computer. Tegenwoordig kan AI in enkele seconden doen waar dergelijke tools vroeger uren over deden.

Waar moet u op letten bij een AI-spreadsheetgenerator?

De juiste AI-spreadsheetgenerator moet aanvoelen alsof u een data-analist op afroep tot uw beschikking heeft. Het moet niet alleen repetitieve formatteringstaken automatiseren, maar ook ruwe informatie omzetten in slimme beslissingen.

Hier is wat u in gedachten moet houden bij het selecteren van een generator:

Natuurlijke taalinvoer: genereer formules, samenvattingen of tabellen door prompts in te voeren zoals 'klantverloop analyseren' of 'maandelijkse omzetgroei berekenen'

Compatibiliteit met meerdere formaten: Werk naadloos met Excel-bestanden, Google Spreadsheets, CSV's en zelfs PDF's of dashboards voor eenvoudige import en export van gegevens

: maak automatisch grafieken, diagrammen en dashboards op basis van uw spreadsheetgegevens, zonder handmatige opmaak Slimme tools voor datavisualisatie: maak automatisch grafieken, diagrammen en dashboards op basis van uw spreadsheetgegevens, zonder handmatige opmaak

SQL-integratie: Ideale AI-spreadsheettools ondersteunen SQL-query's of zetten natuurlijke taal om in SQL, waardoor diepere, meer technische analyses mogelijk zijn zonder dat daarvoor technische kennis nodig is

Sjabloonbibliotheek: krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement, budgettering, marketing en meer, zodat u tijd bespaart bij de installatie

AI-gestuurde opschoning en structurering: Ruim rommelige gegevens direct op, verwijder duplicaten en herformatteer tabellen met één klik

Samenwerkingsfuncties: deel, becommentarieer of bewerk spreadsheets in realtime samen met uw team of clients

Taakautomatisering: Plan terugkerende rapporten, waarschuwingen of werkstromen met behulp van ingebouwde automatiseringstools

👀 Wist u dat? Het NL2Formula-framework is een systeem voor natuurlijke taalverwerking dat is ontworpen om query's in gewone taal te vertalen naar spreadsheetformules. Het is getraind om 37 soorten spreadsheetfuncties te begrijpen, waaronder wiskunde, logica, tekstmanipulatie en statistische bewerkingen. Het behaalde een indrukwekkende nauwkeurigheid van 91,2%, waardoor het een van de meest geavanceerde systemen is op het gebied van AI-aangedreven automatisering van spreadsheets.

Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-spreadsheettools op de markt, met de belangrijkste beslissingscriteria voor u op een rijtje:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Projectmanagers, analisten, marketingteams en solopreneurs die jongleren met taken, gegevens en dashboards – alles op één plek met slimme tabellen en AI-aangedreven inzichten AI-dashboards en samenvattingen, aan taken gekoppelde gegevens, automatiseringen, tabelweergave, contextuele AI-assistentie van ClickUp Brain Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Excel Copilot Teams die met grote hoeveelheden gegevens werken, ervaren Excel-gebruikers en financiële professionals die analyses willen automatiseren en enorme spreadsheets willen opschonen zonder nieuwe tools te leren Formules automatisch invullen, grafieken genereren en query's in natuurlijke taal Gratis met een Microsoft 365 Copilot-licentie GPT Excel Freelancers, contentstrategen en solo-oprichters die met Excel willen chatten als met een teamgenoot en complexe formules willen genereren zonder spreadsheetvaardigheden Formules genereren, spreadsheet-taken automatiseren en op code gebaseerde inzichten verkrijgen Gratis basisabonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 6,99 per maand Rijen Startup-teams, growth hackers en salesprofessionals die CRM-gegevens moeten koppelen, modellen moeten uitvoeren en strakke dashboards moeten maken – allemaal vanuit één gezamenlijke spreadsheet Samenwerkingsspreadsheets, gegevensintegratie, AI-gestuurde inzichten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand Airtable AI Ontwerp-, product- en operationele teams die gestructureerde gegevens combineren met flexibiliteit en AI-aangedreven werkstromen willen binnen een relationele database zonder code AI-aangedreven sjablonen, automatisering en visuele data-inzichten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per maand; AI-add-on bij team-abonnement of hoger Formulebot Beginners, studenten en eigenaren van kleine bedrijven die spreadsheets onder de knie willen krijgen zonder hoofdpijn van wiskunde: beschrijf gewoon uw logica en laat deze automatisch opbouwen Genereer complexe formules, automatiseer gegevensinvoer Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Bardeen Drukke professionals, executive assistants en recruiters automatiseren repetitieve spreadsheet-taken met behulp van browser-werkstromen en AI zonder enige code Automatiseer taken, integreer AI met Google Spreadsheets/Excel en koppel taken aan tabellen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 129 per maand SheetAI Bijverdieners, onderzoekers en teams in een vroege fase zetten rommelige gegevens om in GPT-aangedreven inzichten voor effectieve rapportage in Google Spreadsheets en Excel Slimme prompts, geautomatiseerde gegevensopschoning en visualisatie met grafieken Gratis abonnement met beperkte functionaliteit; betaald abonnement vanaf $ 20 per maand Zoho Sheet Cross-functionele teams in middelgrote bedrijven die een traditionele spreadsheet willen met cloud-samenwerking en een vleugje AI-slimheid Realtime samenwerking, automatisering van gegevens, ingebouwde sjablonen Gratis abonnement met essentiële functies Arcwise AI Financiële teams, FP&A-analisten en professionals in rollen met veel gegevens die op zoek zijn naar AI die context begrijpt, citaten toevoegt en spreadsheets met veel cijfers opschoont AI-inzichten, automatiseer analyses, genereer rapporten Gratis in de Chrome Web Store Gemini voor Google Spreadsheets Docenten, oprichters van startups en marketingteams die al werken met Google Werkruimte en Sheets willen verbeteren met de ingebouwde superkrachten van Gemini AI Werkstromen automatiseren, gegevens visualiseren, geavanceerde Excel-achtige functies Gratis abonnement met basis AI-tools; betaald abonnement vanaf $ 8 per maand

De beste AI-spreadsheetgeneratoren om gegevensanalyse te vereenvoudigen

Of u nu werkt in Google Spreadsheets, een ingewikkeld Excel-bestand beheert of spreadsheets en rapporten voor projectmanagement maakt, met deze tools kunt u het binnen enkele minuten doen. Laten we hun functies eens in detail bekijken.

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en realtime rapportage)

Maak AI-aangedreven spreadsheets in ClickUp Maak bewerkbare spreadsheets die uw projecttaken organiseren en alle details in één oogopslag zichtbaar maken met behulp van de tabelweergave van ClickUp

Als Excel een coolere, snellere, AI-savvy neef had die echt begreep hoe je takenlijst werkt, dan zou dat ClickUp zijn.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk. Het brengt uw projecten, documenten en chat samen in één krachtig platform, versneld door AI en tijdbesparende automatiseringen. ClickUp gebruiken betekent dat u spreadsheets omzet van datagraven naar dynamische en collaboratieve hubs die integreren met de werkelijke werkstromen van projecten.

U begint met de ClickUp-tabelweergave om uw projectgegevens te visualiseren. Deze biedt een vertrouwde interface in spreadsheetstijl, waarin elke ClickUp-taak (uw kleinste werkeenheid) een rij is en de aangepaste velden van ClickUp kolommen zijn met taakdetails zoals toegewezen personen, deadlines, budgetten en meer context.

Het unieke aan deze weergave? U kunt projectgegevens snel bekijken, bewerken en in bulk bijwerken, zowel handmatig als met AI-instructies.

Koppel taken, documenten en afhankelijkheid binnen uw ClickUp-database

Het ondersteunt kopiëren en plakken, slepen om te vullen, uitgebreide gegevenstypen, meerdere filter- en sorteeropties en realtime samenwerking. Het is uw hub voor het organiseren en bewerken van gestructureerde gegevens, terwijl deze gesynchroniseerd blijven met uw taken en projecten.

U kunt taken gratis groeperen op basis van elke kolom (bijvoorbeeld taakstatus, taaktype, team of afdeling, enz. ), wat een betere analyse en rapportage mogelijk maakt. De kolommen zelf zijn volledig aanpasbaar: u kunt er zoveel toevoegen als u nodig hebt, ze verbergen, vergroten of verkleinen of herschikken op basis van de behoeften van uw team. Zo ziet iedereen in één oogopslag de meest relevante gegevens.

Voer berekeningen uit in ClickUp met behulp van formulevelden

Hoe zit het met het uitvoeren van berekeningen? Formulevelden in ClickUp zijn een type aangepast veld waarmee u berekeningen rechtstreeks op taakvelden kunt uitvoeren, zoals numerieke, datum/tijd of andere formule resultaten. Ze ondersteunen zowel eenvoudige formules (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) als geavanceerde formules met behulp van tientallen ingebouwde functies (bijv. logica, datum, reeks, wiskunde).

Eenvoudige formules : creëer eenvoudig resultaten door twee velden en een operator te kiezen (bijv. geregistreerde tijd × uurtarief)

Geavanceerde formules: gebruik functies zoals IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), enz.

Deze formulevelden weerspiegelen veel functies van spreadsheets, maar dan binnen taakrecords.

Als het maken van een tabel vanaf nul u afschrikt, biedt ClickUp gespecialiseerde sjablonen voor spreadsheets om het bijhouden van projecten en het verzamelen van gegevens te stroomlijnen.

De ClickUp Spreadsheet Template is een plug-and-play redder in nood voor teams die alles moeten bijhouden, van campagnestatistieken tot productroadmaps, zonder afhankelijk te zijn van onhandige, beperkende Excel-bestanden.

Gratis sjabloon downloaden Verzamel en beheer cruciale projectgegevens met de ClickUp-sjabloon voor spreadsheets

Zie het als uw 'alles-in-één'-blad: pas kolommen aan om de belangrijkste informatie op te slaan, pas filters toe om relevante gegevens weer te geven en koppel elke cel aan een actie. Het is perfect voor het organiseren van gestructureerde gegevens zoals verkoopleads, teambudgetten of voorraad, terwijl alles samenwerkend en altijd up-to-date blijft.

En hoe vereenvoudigt AI dit hele proces?

ClickUp Brain, de krachtigste werk-AI ter wereld, verbindt al uw projecten, documenten en mensen. Het integreert contextbewuste AI-functies rechtstreeks in uw werkruimte, zodat u vragen kunt stellen op basis van uw gegevens binnen ClickUp (en gekoppelde apps), projectmanagementtaken kunt automatiseren, zoals het delen van updates of het verplaatsen van taken door verschillende fasen, en direct samenvattingen of rapporten kunt genereren voor meer zichtbaarheid.

Genereer formules voor uw ClickUp-tabellen of externe spreadsheets met ClickUp Brain

In uw tabellen kunt u Brain in natuurlijke taal vragen om geavanceerde formules voor complexe berekeningen voor te stellen, rommelige invoer op te schonen en zelfs grote hoeveelheden tabelgegevens samen te vatten. Als u problemen met de syntaxis of randgevallen (bijv. delen door nul) hebt, kan Brain debugging of verbeterde versies voorstellen. Dit is ideaal als u sprints plant, leads bijhoudt of de voorraad van uw teams beheert.

Wilt u ook uw rapportage en analyse verbeteren met AI?

Binnen ClickUp Dashboards kunt u AI-kaarten toevoegen, zoals AI Brain, AI Executive Summary en AI Project Update. Deze gebruiken ClickUp Brain om live werkruimtegegevens te verwerken en dynamische, contextbewuste inzichten te genereren.

Vereenvoudig realtime rapportage en analyse van uw spreadsheetgegevens via AI-kaarten in ClickUp Dashboards

Door aangepaste prompts in te voeren, kunt u de AI opdracht geven om sleutelprestaties samen te vatten, volgende stappen te markeren of belangrijke risico's en blokkades voor elk project of elke afdeling te identificeren.

Deze AI-kaarten halen automatisch de meest recente informatie uit uw taken, opmerkingen en ClickUp-documenten. Zo bent u er zeker van dat samenvattingen, projectupdates en risicobeoordelingen altijd actueel zijn en zijn afgestemd op de specifieke context van de werkruimte.

Tijdens een wekelijkse teamvergadering kan een AI-teamkaart bijvoorbeeld direct samenvatten waaraan elk teamlid heeft gewerkt, terwijl een AI-samenvattingskaart een algemeen overzicht geeft van de status en voortgang van het project.

Stel ClickUp Brain een vraag en het zoekt alle gegevens uit elk dashboard dat u heeft om de juiste antwoorden op te halen

Het resultaat is een flexibeler en beter geïnformeerd projectmanagementproces, waarin belanghebbenden met vertrouwen en duidelijkheid datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

💡 Pro-tip: in plaats van ClickUp-tabellen te gebruiken als statische logboeken, vergelijkbaar met spreadsheets die alleen werk registreren, activeert u AI Assign en AI Prioritize Fields om die tabellen te verbinden met de echte, dynamische drijfveren van uw werk. 👩🏼‍🦰 AI Assign analyseert uw tabelgegevens – taakbeschrijvingen, afhankelijkheden, werklast, capaciteit, eerdere toewijzingen – om automatisch de optimale toegewezen persoon voor elke taak aan te bevelen 👀 AI Prioriteert leest kolommen zoals deadlines, urgentie, afhankelijkheid en verwachte inspanning, en wijst vervolgens prioriteitsvlaggen toe. Achter de schermen evalueert het de impact en urgentie, zoals een op bruikbaarheid gebaseerde agent die de waarde van taken maximaliseert binnen de beperkingen

De beste functies van ClickUp

Lever realtime, datagestuurde inzichten en identificeer afhankelijkheden tussen taken en mogelijke knelpunten met ClickUp Autopilot Agents

Verbind taken, documenten en teamkennis via de gecentraliseerde AI-kennismanager van ClickUp Brain, waarmee u contextuele vragen en antwoorden kunt stellen en snel relevante informatie kunt vinden zonder handmatig in uw werkruimte te zoeken

Verminder handmatig onderhoud van spreadsheets met geautomatiseerde werkstromen via ClickUp-automatisering zonder code

Integreer spreadsheets en projectuitvoering met koppelingen tussen taken en tabellen

Stroomlijn het bijhouden van projecten, statusupdates en communicatie met belanghebbenden voor projecten van elke grootte met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Beperkingen van ClickUp

De geavanceerde rapportage en uitgebreide AI-functies vereisen mogelijk enige oefening

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie luidt:

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, Gantt, kalender), krachtige automatiseringen en ingebouwde documenten, doelen en tijdregistratie, allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectmanagement, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem. Krachtige alles-in-één tool voor productiviteit voor het beheren van teams en projecten.

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, Gantt, kalender), krachtige automatiseringen en ingebouwde documenten, doelen en tijdregistratie, allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectmanagement, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem.

Krachtige alles-in-één tool voor productiviteit voor het beheren van teams en projecten.

2. Excel Copilot (het beste voor native automatisering van Microsoft Excel)

via Excel Copilot

Als uw werkstromen zich concentreren in het Microsoft Excel-ecosysteem en u native AI-superkrachten wilt zonder van platform te wisselen, is Excel Copilot een uitstekende keuze. Vooral voor wie te maken heeft met complexe formules of repetitieve analyses in enorme Excel-bestanden, kunnen de slimme suggesties en directe analyses van Copilot een enorme boost geven aan de productiviteit.

Deze AI-spreadsheetgenerator is rechtstreeks geïntegreerd in Microsoft 365 en verandert de manier waarop u met gegevens werkt. Hij begrijpt natuurlijke taal om formules te genereren, trends te analyseren, gegevens samen te vatten en zelfs automatisch complete Excel-dashboards te maken binnen de vertrouwde interface van Excel.

De beste functies van Excel Copilot

Vraag Copilot in gewoon Engels om formules te genereren, gegevens op te schonen en spreadsheets samen te vatten

Bouw dashboards met automatisch gegenereerde grafieken en diagrammen

Gebruik prompts om SQL-achtige queries uit te voeren in Excel-tabellen

Verzamel inzichten op basis van sleutelcijfers en trends

Beperkingen van Excel Copilot

Alleen beschikbaar met Microsoft 365-abonnementen op ondernemingsniveau

Ondersteunt geen Google Spreadsheets en andere niet-Microsoft-platforms

Prijzen van Excel Copilot

Gratis : inbegrepen bij Microsoft 365 Copilot-abonnementen

Copilot Pro: $ 20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Excel Copilot

G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Excel Copilot?

Een recensie op Reddit luidt:

Voor mij is Copilot de grootste hulp in Excel. Het feit dat ik niet eens hoef na te denken over hoe ik gegevens moet visualiseren, is geweldig. Ik kijk er erg naar uit om Copilot met Python te proberen. Helaas denk ik niet dat het overal beschikbaar is, want ik heb het nog niet kunnen gebruiken.

Voor mij is Copilot de grootste hulp in Excel. Het feit dat ik niet eens hoef na te denken over hoe ik gegevens moet visualiseren, is geweldig. Ik kijk er erg naar uit om Copilot met Python te proberen. Helaas denk ik niet dat het overal beschikbaar is, want ik heb het nog niet kunnen gebruiken.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Excel

3. GPT Excel (het beste voor promptgebaseerde hulp bij spreadsheets)

via GPT Excel

GPT Excel is een lichtgewicht maar krachtige AI-spreadsheettool die is ontwikkeld voor mensen die datataken willen automatiseren zonder te hoeven coderen of complexe formules uit het hoofd te leren. In tegenstelling tot native oplossingen is GPT Excel browsergebaseerd en gebaseerd op een eenvoudig concept: voer een prompt in en krijg direct een formule, tabel of zelfs inzichten.

Het is vooral handig voor gebruikers die werken met Excel en Google Spreadsheets en die het aanmaken van formules willen vereenvoudigen, gegevens willen importeren en rommelige spreadsheet-invoer willen omzetten in gestructureerde formats. Of u nu een student bent die projecten beheert of een analist die gegevens onderzoekt, GPT Excel voert de meeste taken uit via natuurlijke taal, waardoor het ideaal is voor beginners en niet-technische gebruikers.

Beste functies van GPT Excel

Genereer Excel-formules met behulp van eenvoudige prompts in natuurlijke taal

Compatibel met zowel Excel-bestanden als Google Spreadsheets

Kan helpen bij het omzetten van ongestructureerde gegevens in geformatteerde tabellen

Biedt vooraf gemaakte sjablonen voor SQL-query's, grafieken en gegevensanalyse

Snelle toegang zonder inloggen voor snelle spreadsheetcorrecties onderweg

Beperkingen van GPT Excel

Niet gebouwd voor zware automatisering of dashboards

Geen functies voor realtime samenwerking of taakintegratie

Prijzen van GPT Excel

Free

Premium: $6,99/maand

Beoordelingen en recensies van GPT Excel

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? Een start-up genaamd Shortcut (van Fundamental Research Labs) heeft de aandacht getrokken met een Excel-achtige applicatie op basis van agentische AI die financiële modellen (bijv. LBO's, DCF's) bouwt via natuurlijke taal, met naadloze compatibiliteit met Excel. Het wordt omschreven als een "ChatGPT-moment voor financiële modellering"

4. Rijen (het beste voor gezamenlijke, webgebaseerde werkstromen met spreadsheets)

via Rows

Rows is gebouwd als een modern spreadsheetplatform en combineert de vertrouwde spreadsheetinterface met krachtige functies zoals native integraties, AI-formulegeneratie, realtime dashboards en zelfs grafieken die er standaard goed uitzien.

Rows is ontworpen voor teams, analisten en ondernemers die met live gegevens werken en biedt u de mogelijkheid om verbinding te maken met diensten zoals Google Analytics, Stripe, HubSpot en meer. Rows maakt het analyseren van webverkeer, het ophalen van campagneprestaties en het visualiseren van sleutelstatistieken verfrissend eenvoudig, zelfs zonder add-ons van derden.

De beste functies van Rows

Genereer formules, ruim gegevens op en zet prompts om in grafieken met behulp van AI-assistenten

Gebruik ingebouwde API-connectoren voor SQL-query's, CRM-gegevens of het importeren van aangepaste Excel-bestanden

Maak dashboards, grafieken en rapporten zonder code

Werk in realtime samen aan gegevens, net zoals u dat zou doen in Google Spreadsheets

Limieten voor rijen

Minder sjablonen voor dashboards en opmaakopties dan Excel of Sheets

Misschien wat overdreven voor kleine eenmalige datataken

Prijzen per rij

Free

Plus : $ 8/maand per gebruiker

Pro : $ 79/maand + $ 8/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Rijen beoordelingen en recensies

G2 : 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Rows?

Een G2-recensie luidt:

Het maken van tabellen op basis van Excel- of Google Spreadsheets-importen is ongelooflijk. Het maken van grafieken en visuals met slechts een paar klikken en het navigeren door uw werkruimte is PERFECT.

Het maken van tabellen op basis van Excel- of Google Spreadsheets-importen is ongelooflijk. Het maken van grafieken en visuals in slechts een paar klikken en het navigeren door uw werkruimte is PERFECT.

💡 Pro-tip: Controleer bij het werken met AI-spreadsheetgeneratoren altijd de logica achter automatisch gegenereerde formules of visualisaties, vooral bij kritieke beslissingen. AI kan uw werkstroom versnellen, maar kan ook fouten maken. Bovendien zorgt inzicht in de achterliggende redenen voor de output voor nauwkeurigheid en bouwt u vertrouwen op in uw gegevens.

5. Airtable AI (het beste voor gestructureerde databases en werkstromen zonder code)

via Airtable

De hybride spreadsheet- en databasesoftware van Airtable is favoriet bij teams die projectgegevens, contentkalenders of productroadmaps beheren.

En nu met AI geïntegreerd in de werkstromen kan Airtable meer dan alleen gegevens opslaan of weergeven. Het kan trends analyseren, velden samenvatten, content categoriseren of zelfs formules genereren op basis van uw aanwijzingen, allemaal zonder de tabel te verlaten.

U werkt hier niet alleen met spreadsheetgegevens, u maakt ook gebruik van geautomatiseerde werkstromen, slimme dashboards en apps voor samenwerking met de eenvoud van slepen en neerzetten.

De beste functies van Airtable AI

Genereer, categoriseer, vertaal of analyseer content op celniveau op basis van andere gegevens in de tabel

Analyseer, tag of reageer automatisch op binnenkomende gegevens van verbonden apps

Gebruik visuele apps, grafieken en dashboards die rechtstreeks in tabellen zijn ingebouwd

Importeer met één klik vanuit Excel-bestanden of een Google Spreadsheets-database

Beperkingen van Airtable AI

De AI-functies zijn alleen beschikbaar in de Pro- en Enterprise-abonnementen

Aanpassing vereist enige ervaring voor gebruikers die alleen met spreadsheets werken

Prijzen van Airtable AI

Free

Team: $ 24/maand per zetel

Business: $ 54/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Airtable AI beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Airtable AI?

Een G2-recensie luidt:

Airtable is eenvoudig in gebruik, maar ontzettend krachtig. We hebben er geweldige dingen mee kunnen bouwen.

Airtable is eenvoudig in gebruik, maar ontzettend krachtig. We hebben er geweldige dingen mee kunnen bouwen.

6. Formula Bot (het beste voor het direct genereren van formules en het opschonen van spreadsheetgegevens)

via Formula Bot

U beschrijft wat u wilt in gewoon Engels en Formula Bot schrijft de Excel- of Google Spreadsheets-formule voor u. Het genereert, legt uit en automatiseert formules rechtstreeks in spreadsheets, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van alle vaardigheidsniveaus. Geen ingewikkelde syntaxis meer of zoeken op Stack Overflow naar hoe u werkdagen tussen twee datums kunt berekenen.

Het ondersteunt ook SQL-query's, waardoor analisten gemakkelijk kunnen schakelen tussen spreadsheetlogica en databaselogica zonder iets te missen.

De beste functies van Formula Bot

Analyseer en schonk gegevens op met oplossingen in één klik

Krijg SQL-naar-spreadsheet-vertaling voor ervaren gebruikers

Converteer PDF's naar Excel-bestanden

Begrijp elke formule dankzij AI-uitleg

Beperkingen van Formula Bot

Geen native spreadsheetomgeving – het is een formule-generator, geen volledige AI-spreadsheetsoftware

Prijzen van Formula Bot

Gratis: Beperkt aantal generaties per dag

Unlimited: $15/maand, jaarlijks gefactureerd

Unlimited Plus: $ 25/maand, jaarlijks gefactureerd

Unlimited Ultra: $35/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Formule Bot

G2: 4,5/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Formula Bot?

Een G2-recensie luidt:

Formula Bot genereert formules met behulp van eenvoudige commando's. De sjablonen verbeteren de productiviteit, terwijl SQL-query's de bedrijfsanalyse vereenvoudigen.

Formula Bot genereert formules met behulp van eenvoudige commando's. De sjablonen verbeteren de productiviteit, terwijl SQL-query's de bedrijfsanalyse vereenvoudigen.

📖 Lees ook: Hoe maak je een Excel-database?

7. Bardeen (het beste voor het automatiseren van werkstromen in spreadsheets in verschillende apps)

via Bardeen

Het AI-aangedreven automatiseringsplatform van Bardeen integreert GPT-aangedreven automatisering rechtstreeks in Google Spreadsheets en Excel. Hiermee kunt u gegevens samenvatten, genereren, formatteren en analyseren met behulp van AI, alsof het een native spreadsheetformule is.

Moet u gegevens van een webpagina importeren in Google Spreadsheets, e-mails omzetten in rijen of uw Excel-bestand bijwerken wanneer een formulier wordt ingediend? Bardeen automatiseert het allemaal met slechts één prompt. Met zijn slimme automatiseringsplaybooks verbindt Bardeen uw spreadsheets met honderden apps en zet spreadsheetgegevens om in levendige werkstromen.

De beste functies van Bardeen

Maak verbinding met meer dan 70 apps voor productiviteit via de Chrome-extensie van Bardeen

Gebruik AI om aangepaste werkstromen te creëren via natuurlijke taalprompts

Gebruik browser agents om te communiceren met webpagina's

Juggle en automatiseer multi-tool werkstromen op verschillende platforms

Bardeen-beperkingen

Er is een leercurve voor het bouwen van automatiseringen met meerdere stappen

Het is minder gericht op het genereren van formules of AI-suggesties in het werkblad

Prijzen van Bardeen

Gratis proefversie

Starter: $ 129/maand

Teams: $ 500/maand

Enterprise: $ 1500/maand

Beoordelingen en recensies van Bardeen

G2: 4,8/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bardeen?

Een G2-recensie luidt:

Bardeen heeft ons geholpen om handmatig werk dat ons vroeger uren kostte drastisch te verminderen. Het andere grote voordeel is de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens en het gebruiksgemak bij het instellen.

Bardeen heeft ons geholpen om handmatig werk dat ons vroeger uren kostte drastisch te verminderen. Het andere grote voordeel is de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens en het gebruiksgemak bij het instellen.

👀 Wist u dat? Traditionele Excel-spreadsheets hebben een maximum van 1.048.576 rijen. Sommige add-ons stellen Google Spreadsheets daarentegen in staat om 1 miljard rijen in één sheet te verwerken.

8. SheetAI (het beste voor AI-commando's in cellen in Google Spreadsheets)

via SheetAI

SheetAI is een add-on voor Google Spreadsheets die geavanceerde AI-modellen, waaronder GPT-4, Claude en Gemini, naar de spreadsheetomgeving brengt.

Wilt u formules genereren, tekst herschrijven, rijen samenvatten of gegevens beter formatteren? Roep gewoon '=SHEETAI()' aan en typ een prompt. Geen code, geen tabbladen wisselen, alleen directe automatisering in het werkblad. Het is alsof u Google Spreadsheets dashboards een AI-upgrade geeft die weet hoe uw drukke werk moet worden gedaan.

De beste functies van SheetAI

Analyseer, vat samen en herschrijf spreadsheetgegevens met behulp van natuurlijke taal

Ruim datasets op, schrijf samenvattingen voor analyse of haal sleutelinzichten uit rijen

Beperkingen van SheetAI

Werkt alleen met Google Spreadsheets

Mogelijk moet u zich opnieuw verifiëren als de verbinding met GPT wordt verbroken

Prijzen van SheetAI

Free

Unlimited Monthly: $20/maand

Unlimited Yearly: $200/jaar

Betaal per gebruik: vanaf $ 29

Beoordelingen en recensies van SheetAI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Sjablonen voor dashboards in Google Spreadsheets

9. Zoho Sheet (het beste voor AI-aangedreven samenwerking en realtime gegevensbeheer)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet brengt spreadsheets tot leven met zijn AI-aangedreven assistent, Zia. Het helpt u vragen te stellen aan uw gegevens, zowel eenvoudige als geavanceerde formules te genereren, grafieken te maken en overzichtelijke dashboards te bouwen. Zoho Sheet is ideaal voor teams die samenwerken en laat u Excel-bestanden of Google Spreadsheets importeren, naadloos integreren en in realtime samenwerken zonder hoofdbrekens.

Het is de perfecte tool voor ondernemers en analisten die alles georganiseerd willen houden, van gegevensinvoer tot AI-gestuurde inzichten, zonder uren te besteden aan handmatige updates.

De beste functies van Zoho Sheet

Profiteer van geïntegreerde functies zoals 'Data from Picture', waarmee afbeeldingen van tabellen of schermafbeeldingen worden omgezet in bewerkbare spreadsheetgegevens

Houd wijzigingen en opmerkingen eenvoudig in realtime bij, voor een soepelere realtime samenwerking

Importeer Excel-bestanden en CSV zonder problemen met de opmaak

Vertalen in meer dan 70 talen

Automatiseer gegevensinvoer, validatie en celupdates met ingebouwde automatisering van de werkstroom

Beperkingen van Zoho Sheet

Beperkte integraties met andere tools in vergelijking met andere tools zoals Google Spreadsheets

Er kunnen prestatievertragingen optreden bij grote, complexe datasets

Prijzen van Zoho Sheet

Free

Beoordelingen en recensies van Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Sheet?

Een G2-recensie luidt:

Eenvoudig te gebruiken, kan worden gedeeld met het team, meerdere mensen hebben er tegelijkertijd toegang toe.

Eenvoudig te gebruiken, kan worden gedeeld met het team, meerdere mensen hebben er tegelijkertijd toegang toe.

10. Arcwise AI (het beste voor AI-gestuurde visualisaties en data-inzichten)

via Arcwise AI

Arcwise AI is ontworpen voor professionals die complexe spreadsheetgegevensanalyses en projectmanagementtaken moeten stroomlijnen en automatiseren.

Het maakt gebruik van geavanceerde AI-gestuurde inzichten om gegevensverwerking te automatiseren, de nauwkeurigheid te verbeteren en de tijd die aan routinetaken wordt besteed te verminderen. De intuïtieve interface maakt het toegankelijk voor gebruikers met verschillende niveaus van expertise, en de schaalbaarheid maakt het ideaal voor organisaties van elke grootte.

Arcwise biedt ongeëvenaarde visualisatie- en analysefuncties die AI-gestuurd spreadsheetbeheer vereenvoudigen.

De beste functies van Arcwise AI

Gebruik AI-aangedreven data-analyse om inzichten en trends automatisch bij te houden

Genereer snel formules en visualiseer gegevens met interactieve grafieken

Maak prachtige dashboards om sleutelcijfers en datatrends te presenteren

Integreer met Google Spreadsheets en Excel-bestanden voor naadloze werkstromen

Automatiseer gegevensanalyse en rapportage met AI-gestuurde processen

Beperkingen van Arcwise AI

Beperkte sjabloonbibliotheek voor wie op zoek is naar snelle installaties voor projectmanagement

Voor optimaal gebruik is een internetverbinding vereist

Prijzen van Arcwise AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Arcwise AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

11. Gemini voor Google Spreadsheets (het beste voor het rechtstreeks integreren van AI-inzichten in Google Spreadsheets)

via Gemini voor Google

Gemini voor Google Spreadsheets helpt u inzichten te verkrijgen, alternatieve tekst voor afbeeldingen te genereren en zelfs realtime informatie op te halen via AI-zoekopdrachten, allemaal vanuit Google Spreadsheets. U kunt eenvoudige taal gebruiken, zoals 'Help me mijn projectplan in een tabel ordenen', om automatisch trackers, budgetten, takenlijsten en meer te maken. Pas voorwaardelijke opmaakregels toe of voeg vervolgkeuzemenu's in, allemaal via natuurlijke prompts, waardoor handmatige installatie in Spreadsheets wordt verminderd.

De naadloze integratie en aanpasbare AI-reacties maken het een krachtig hulpmiddel voor marketeers, analisten, ondernemers en iedereen die op basis van spreadsheets werkstromen wil automatiseren en verbeteren zonder complexe formules te schrijven.

De beste functies van Gemini voor Google Spreadsheets

Genereer AI-ondersteunde formules en voer realtime gegevensanalyses uit

Toegang tot beeldgeneratie en sentimentclassificatie

Bied inzichten voor betere besluitvorming met machine learning-modellen

Analyseer datatrends, zoals uitschieters, correlaties of voorspelde toekomstige waarden, en genereer visuele outputs zoals heatmaps en grafieken

Beperkingen van Gemini voor Google Spreadsheets

Beperkt tot Google Spreadsheets, niet geschikt voor gebruikers die ondersteuning voor andere platforms nodig hebben

Er kan extra installatietijd nodig zijn om de AI-functies volledig te optimaliseren

Prijzen voor Gemini voor Google Spreadsheets

Google AI Pro: $19,99/maand

Google AI Ultra: $ 249,99/maand

Beoordelingen en recensies voor Gemini voor Google Spreadsheets

G2: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Gemini?

Een gebruiker op G2 deelt:

Ik vind het geweldig hoe Gemini naadloos integreert met alle Google-applicaties en meer als een handige assistent dan als een chatbot werkt. Het is gemaakt om dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken, te helpen bij het helderder denken en georganiseerd te blijven, maar nooit op een robotachtige of verplichte manier.

Ik vind het geweldig hoe Gemini naadloos integreert met alle Google-applicaties en meer als een handige assistent dan als een chatbot werkt. Het is gemaakt om dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken, te helpen bij het helderder denken en georganiseerd te blijven, maar nooit op een robotachtige of verplichte manier.

Beheer gegevens, rapportage en projecten slim met ClickUp

AI-spreadsheetgeneratoren veranderen de manier waarop we met gegevens omgaan, waardoor het eenvoudiger en efficiënter wordt om waardevolle inzichten te verkrijgen.

De meeste AI-spreadsheettools tonen u alleen gegevens. Met ClickUp kunt u er ook mee werken. Terwijl traditionele spreadsheetgenerators zich richten op het vullen van cellen en het opmaken van tabellen, gaat ClickUp een stap verder door uw gegevens rechtstreeks te koppelen aan het werk dat ermee wordt uitgevoerd.

Wilt u de voortgang bijhouden? Maak live dashboards die gekoppeld zijn aan taken

Wilt u blokkades opsporen? Gebruik realtime rapporten die automatisch worden bijgewerkt terwijl het werk vordert

Wilt u repetitieve updates automatiseren? Stel eenmalig regels in en laat AI het drukke werk doen

ClickUp verandert statische spreadsheets in levendige werkstromen. Teams besteden tot wel 60% van hun tijd aan het zoeken en ordenen van informatie. Met ClickUp kan uw team deze kostbare tijd besteden aan het daadwerkelijk uitvoeren van taken.

