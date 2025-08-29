Beste Notion-dagboeksjablonen voor dagelijkse reflectie en het bijhouden van doelen

Of je nu een dagboek bijhoudt of schrijft als meditatie, het is hetzelfde. Het belangrijkste is dat je een relatie hebt met je geest.

Of je nu een dagboek bijhoudt of schrijft als meditatie, het is hetzelfde. Het belangrijkste is dat je een relatie hebt met je geest.

Ooit een dagboek begonnen met goede voornemens... om het na drie invoeren weer op te geven omdat, nou ja, het leven? Ik ook.

Notion-dagboeksjablonen kunnen daarbij helpen. Of je nu je dromen bijhoudt, je hart lucht over je overvolle inbox of bijhoudt hoe vaak je deze week daadwerkelijk hebt gemediteerd, met deze sjablonen kun je alles gemakkelijk (en zelfs leuk) op één overzichtelijke plek bewaren. Nooit meer bladeren door notitieboekjes of je 'diepe gedachten' kwijtraken in een zee van geopende tabbladen.

Klaar om te journalen als een semi-functionele volwassene?

Laten we eens kijken naar enkele Notion-dagboorsjablonen die reflecteren, abonnementen en dagdromen een beetje leuker maken.

🔎 Wist je dat? Het duurt tussen de 18 en 254 dagen om een gewoonte in formulier te brengen, dus volhouden is echt de sleutel!

wat maakt een goede Notion-dagboek-sjabloon?*

Een Notion-dagboek sjabloon helpt je om je gedachten en doelen op te schrijven, zodat je er consequent aan kunt werken om ze te bereiken. Hier is waar je op moet letten bij het kiezen van een Notion-dagboek sjabloon:

eenvoudige layout*: kies sjablonen die overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren zijn. Overgecompliceerde lay-outs maken abonnement ingewikkeld en inefficiënt

Vooraf ingestelde structuur : zoek naar vooraf ingestelde secties, zoals : zoek naar vooraf ingestelde secties, zoals dagelijkse logboeken of checklist voor gewoontes. U hoeft geen uren te besteden aan de instelling van dingen

Ruimte voor reflectie : Kies een dagboek-sjabloon met ruimte voor dankbaarheidsoefeningen, het bijhouden van je stemming, successen, uitdagingen en lessen. Een inspirerende ruimte verbetert je dagboekervaring en houdt je op koers met je doelen

Eenvoudig bijhouden : overweeg een Notion-sjabloon met visuele trackers die uw consistentie weergeven. Deze trackers helpen u uw productiviteit efficiënt te analyseren

aangepast ontwerp*: kies een dagboek-sjabloon dat gemakkelijk aan te passen is. Misschien wilt u later secties toevoegen of de layout aanpassen, wat niet ingewikkeld hoeft te zijn

free Notion-dagboek sjablonen*

Notion-sjablonen zijn provider van een gestructureerde aanpak voor zelfreflectie en het cultiveren van productieve gewoontes. Hier zijn de beste Notion-sjablonen om te verkennen voor het bijhouden van een dagboek:

1. Bullet Journal-sjabloon

via Notion

Wilt u uw wekelijkse en maandelijkse taken organiseren, maar wilt u geen ingewikkelde structuur? Met de Notion Bullet Journal-sjabloon kunt u taken in kaart brengen, nadenken over de voortgang en toekomstige logboeken noteren zonder pagina's om te slaan.

Dit gratis Notion bullet journal verdeelt doelen per thema, maand en collectie, zodat je je tijd kunt beheren zonder de rommel van traditionele papieren dagboeken (hoewel we daar ook dol op zijn!).

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Kies voor een overzichtelijke layout die gemakkelijk te dupliceren, aan te passen en te schalen is

Gebruik het digitale dagboek voor de instelling van wekelijkse agenda's en maandelijkse doelen

Houd de belangrijkste taken bij, zodat je elke mijlpaal naadloos bereikt

🔑 Ideaal voor: Mensen die net beginnen met journaling en mensen die op zoek zijn naar productiviteit en een eenvoudige layout nodig hebben voor hun doelen en dagelijkse reflecties.

🎥 Bekijk: In plaats van tijd te verspillen met het wisselen tussen tabbladen, wat als je taakbeheer-app en bullet journal-app één en dezelfde zouden kunnen zijn? Bekijk hoe je ClickUp kunt gebruiken als je bullet journal!

2. Dagelijkse dagboeksjabloon

via Notion

Dit Notion-sjabloon voor een dagboek is ideaal voor mensen die een vaste ruimte willen voor zelfreflectie. Dankzij de overzichtelijke layout kun je met één druk op de knop snel dagelijkse invoer maken en je gedachten op elk apparaat noteren.

Met deze gratis dagelijkse dagboek-sjabloon kun je de huidige datum en tijd gebruiken voor je invoer, zodat je consistent kunt blijven met je gewoontes en je voortgang kunt zien.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Kies voor een strakke layout om te voorkomen dat je overweldigd raakt door een ingewikkeld ontwerp

Noteer uw stemming, gedachten en reflecties in enkele seconden

Geef elke invoer een titel, zodat je je gedachten later gemakkelijk terug kunt vinden

🔑 Ideaal voor: Liefhebbers van persoonlijke groei die op zoek zijn naar een minimalistische layout om te beginnen met journaling.

3. Sjabloon voor handelsdagboek

via Notion

Het bijhouden van transacties is essentieel, maar als je dit handmatig doet, kan het al snel rommelig worden. Deze esthetisch aantrekkelijke Trading Journal Template van Notion is ontworpen om je te helpen elke transactie te registreren en de prestaties ervan in de loop van de tijd bij te houden.

Blijf op de hoogte van marktgegevens en trends, zodat u weet hoe deze van invloed zijn op uw bestaande transacties en de nieuwe transacties waarin u zou moeten investeren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik de weekplanner pagina om uw handel een week van tevoren te abonneren

Test uw handelsstrategieën met behulp van historische gegevens en verbeter uw systemen

Neem belangrijke aantekeningen, observaties en strategieën op één plek op

🔑 Ideaal voor: Serieuze of langetermijnhandelaren die transacties consistent willen registreren en analyseren om hun strategie aan te scherpen en emotionele beslissingen te verminderen.

Bekijk: Op zoek naar flexibele sjablonen die uw doelen verbinden aan actieplannen? Bekijk hoe Christine ClickUp-sjablonen gebruikt voor haar zakelijke en persoonlijke doeleinden:

4. Journaalsjablonen

via Notion

Houdt u van een gedetailleerd dagboek, maar wilt u geen rommel? Deze Free Notion-dagboeksjablonen bieden een weergave van uw kalender, tijdlijnen en laatste dagboeknotities op één plek. Noteer uw dagelijkse reflecties en stemmingen en verdeel uw invoer in categorieën zoals Dromen, Doelen, Persoonlijk en Reizen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk al uw goede en slechte dagen in één oogopslag met een weergave van een kalender

Gebruik kleur-code invoeren voor uw stemming om uw stemming gemakkelijker bij te houden

Organiseer je dagboek-invoeren door inactieve invoeren te archiveren en de chronologie te behouden

🔑 Ideaal voor: Personen die zich richten op een persoonlijk mindfulness-traject en op zoek zijn naar een uitgebreide sjabloon.

5. Nieuwjaarscountdown en dagelijkse dagboeksjabloon

via Notion

Met de sjabloon voor nieuwjaarscountdown en dagelijks dagboek kunt u het jaar beginnen met duidelijke doelen. Sluit het afgelopen jaar af door sleutelmomenten te bekijken en goed na te denken over uw tijd.

Met deze esthetische Notion-dagboek-sjabloon kun je een nieuwjaarscountdown toevoegen aan je Notion-dashboard om een dynamisch element toe te voegen en jezelf gemotiveerd te houden tijdens de laatste dagen van het jaar!

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd uw vakantiedagen, feestdagen en verlofdagen van het afgelopen jaar bij

Maak aangepaste vragen om de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren

Maak voornemens voor je gezondheid, carrière, Relationships en groei

🔑 Ideaal voor: Enthousiaste doel-stellers die een duidelijk kader nodig hebben om het meeste uit de resterende tijd van het jaar te halen.

🧠 De kunst en wetenschap van het bijhouden van een dagboek: Zeb Evans, oprichter en CEO van ClickUp, deelt hoe het bijhouden van een dagboek hem heeft geholpen om rustiger, bewuster en veerkrachtiger te worden: Ik houd al sinds mijn vroege tienerjaren een dagboek bij, maar de afgelopen tien jaar heb ik er een dagelijkse gewoonte van gemaakt. Ik schrijf twee keer per dag in mijn dagboek en stel mijn doelen, intenties en aandachtspunten in voor zowel mijn werk als mijn privéleven. Dit is voor mij van onschatbare waarde gebleken. Elke ochtend wanneer ik in mijn dagboek schrijf, lees ik eerst de dag ervoor nog eens door om me te herinneren wat er die dag is gebeurd en om de lessen die ik heb geleerd nog eens door te nemen. Ik heb gemerkt dat ik mijn gedachten beter kan ordenen, beslissingen kan nemen en over het algemeen bewuster kan leven door dagelijks in een dagboek te schrijven. Ik houd al sinds mijn vroege tienerjaren een dagboek bij, maar de afgelopen tien jaar heb ik er een dagelijkse gewoonte van gemaakt. Ik schrijf twee keer per dag in mijn dagboek en stel mijn doelen, intenties en aandachtspunten in voor zowel mijn werk als mijn privéleven. Dit is voor mij van onschatbare waarde gebleken. Elke ochtend wanneer ik in mijn dagboek schrijf, lees ik eerst de dag ervoor nog eens door om me te herinneren wat er die dag gebeurd is en om de lessen die ik heb geleerd te herzien. Ik heb gemerkt dat ik mijn gedachten beter kan ordenen, beslissingen kan nemen en over het algemeen bewuster kan leven door dagelijks in een dagboek te schrijven.

6. Sjabloon voor dagelijks dagboek en dankbaarheidsdagboek

via Notion

Dankbaarheid uiten is eenvoudig met het Daily and Gratitude Journal van Notion. De sjabloon heeft een strakke en minimalistische layout, zodat je je elke dag kunt concentreren op dankbaarheid en positiviteit. Houd je stemming bij en zorg voor je mentale gezondheid om goede gewoontes te ontwikkelen die je leven op termijn zullen verbeteren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak snel nieuwe invoeren aan voor dagelijkse of wekelijkse dankbaarheid en houd ze georganiseerd met verschillende categorieën

Gebruik prompts om inspiratie op te doen om te beginnen met het schrijven van je invoeren

Leg dagelijkse ervaringen vast en reflecteer op je gevoelens daarover

🔑 Ideaal voor: Iedereen die een bewuste dagboekgewoonte wil ontwikkelen die gebaseerd is op zowel productiviteit als positiviteit.

💡 Bonus: Een dagboek hoeft niet eendimensionaal te zijn. Als je tijdens het pendelen je gedachten wilt opschrijven of wilt praten terwijl je typt, dan kan dat, en nog veel meer. Hier is hoe: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw gekoppelde apps + het web om bestanden, documenten en bijlagen te vinden op locatie

Gebruik Talk to Text om uw dagboek met uw stem te vragen, te dicteren en te bevelen – handsfree, overal

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één enkele, contextuele oplossing die klaar is voor gebruik in uw onderneming Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om te journalen, aantekeningen te maken en meer. Leg ideeën vast en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

7. Stoïcijns dagboeksjabloon

via Notion

De Stoic Journal Template is een geschikte oplossing voor mensen die zichzelf willen verbeteren. Verdeel je invoeren op basis van het doel, zoals fitness, reizen en persoonlijke groei. De sjabloon biedt ook meer dan 250 prompts om je te helpen bij het overwinnen van een writer's block, zodat je uitdagingen gemakkelijk kunt aangaan.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Focus op je mentale gezondheid door je stemming bij te houden

Bouw in de loop van de tijd discipline en duidelijkheid op met een gestructureerd kader

Blijf consistent met een dagboek dat is gekoppeld aan waarden en niet aan taken

🔑 Ideaal voor: Dagboekliefhebbers die op zoek zijn naar een filosofische dagboekroutine gebaseerd op persoonlijke groei en duidelijkheid.

8. Dagelijkse gewoontes & dagboek-sjabloon

via Notion

Consistentie is gemakkelijk te handhaven met een efficiënt systeem voor het bijhouden van gewoontes. De Daily Habits & Journal Template heeft een overzichtelijk dashboard met selectievakjes, automatisch gegenereerde dagelijkse invoer en voortgangsringen die in realtime worden bijgewerkt om je gemotiveerd te houden.

Het beste deel? Met kalender-, week- en tabelweergaven is het eenvoudig om uw consistentie te visualiseren en de lay-out aangepast aan uw persoonlijke doelen, of dat nu het bijhouden van een dagboek, trainingen of eindelijk onthouden om voldoende water te drinken is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk je gewoontegeschiedenis en analyseer je vooruitgang met de streak-grafiek

Houd een apart dagelijkse invoer bij voor een gedetailleerd overzicht

Maak een lijst van alle belangrijke taken die je vandaag hebt voltooid

🔑 Ideaal voor: Personen die een visuele aanpak willen om hun dagelijkse en maandelijkse schema's te beheren en productieve dagelijkse gewoontes te creëren.

9. Weekplanner, gewoonte-tracker en dagboek-sjabloon

via Notion

Op zoek naar een aantrekkelijke sjabloon waarmee je tegelijkertijd kunt abonnementen, bijhouden en journaleren? Probeer dan de Weekplanner, Gewoontetracker en Journaalsjabloon. Deze voegt weekplanning samen met het bijhouden van gewoontes en snelle aantekeningen in één naadloze werkruimte.

Je krijgt een weekoverzicht in lijstweergave, takenlijsten, prompts voor een dankbaarheidsdagboek, pagina's voor het stellen van doelen en een ingebouwde habit tracker die je kunt aangepast. De sjabloon biedt ook een overzicht van de week met de ingebouwde Notion-kalender. De kleurrijke interface maakt werk en op schema blijven leuk.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een boodschappenlijst en een winkellijst om uw eetgewoonten bij te houden en te beheren

Maak een lijst van de gezonde gewoontes die je wilt volhouden en houd ze bij

Schrijf op wat er gedurende de week is gebeurd om na te denken over je voortgang

🔑 Ideaal voor: Mensen die een kleurrijk sjabloon willen om hun week op schema te houden en hun gedachten bij te houden.

10. Ultimate Doel Tracker 2025 v1. 2 Sjabloon

via Notion

Wilt u jaarlijkse doelen instellen met uw dagboek-sjabloon? De Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 van Notion biedt daarvoor het juiste kader.

Met het SMART-raamwerk kunt u meetbare en haalbare doelen stellen. Klik op de knop voor automatisch resetten om de doelen van het huidige jaar naar het archief te verplaatsen en abonnementen af te sluiten voor het volgende jaar. Het bevat tools zoals een visueel dashboard, mijlpaal-countdowns, herinneringen en een speciaal vision board om inspiratie centraal te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een vision board met afbeeldingen om je doelen en de inspanningen om deze te bereiken niet uit het oog te verliezen

Categoriseer en beoordeel doelen op basis van carrière, financiën, vrienden en meer

Reflecteer en analyseer de week voor consistente motivatie en verbeterde productiviteit

🔑 Ideaal voor: Doelgerichte personen en ambitieuze planners die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om jaarlijkse doelobjecten te creëren en bij te houden.

11. Sjabloon voor het bijhouden van gewoontes gedurende 21 dagen

via Notion

Wilt u een consistente dagelijkse routine creëren, maar lukt dat niet? Bereik uw doel met de 21-daagse habit tracker-sjabloon van Notion. Met deze sjabloon kunt u voltoonde taken naar het archief verplaatsen, zodat u ze later kunt raadplegen.

Creëer een dagelijkse routine en krijg onderaan een overzicht van wat je hebt voltooid. Probeer een motiverende pagina te maken om jezelf aan te moedigen telkens wanneer je de sjabloon opent.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst van sterke punten, zwakke punten en suggesties voor verbetering

Geef al uw activiteiten een kleur voor zichtbaarheid en stel wekelijkse frequenties als instelling in

Gebruik filters om verschillende taken gedurende de week bij te houden

🔑 Ideaal voor: Studenten en professionals die nieuwe microgewoontes willen aanleren met een eenvoudige en gemakkelijk te volgen sjabloon.

💡 Pro-tip: Het bijhouden van een dagboek is nu nog gemakkelijker geworden met ClickUp AI's AI Notetaker! Je kunt een vergadering met jezelf (of een verantwoordingspartner) maken en de AI Notetaker uitnodigen om je reflecties en overpeinzingen vast te leggen. Het luistert, transcribeert en sorteert je invoer netjes, zodat elk inzicht wordt vastgelegd en gemakkelijk te vinden is, waardoor zelfreflectie eenvoudiger wordt. Ontvang geautomatiseerde AI-aantekeningen van ClickUp's AI Notetaker rechtstreeks in uw ClickUp Inbox

12. Roze esthetische sjabloon voor het bijhouden van uw huidverzorgingsroutine

via Notion

Voelt je huidverzorgingsroutine meer als een verplichting dan als een rustgevend ritueel? Met de Pink Aesthetic Skincare Routine Tracker Sjabloon kun je een routine opstellen en volgen om je huid gezond te houden.

Geef de avond- en ochtendpagina's een kleur code op basis van huidverzorgingstype en merk. U kunt ook een lijst met afbeeldingen van huidverzorgingsproducten toevoegen en citaten toevoegen om de visuele aantrekkingskracht te vergroten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd een productlijst bij met beoordeling, volume, prijs, vervaldatum en aankooplink

Maak een boodschappenlijst en vink de producten af als je ze koopt

Maak een lijst van wekelijkse behandelingen met type, producten, frequentie, doel en aantekeningen

🔑 Ideaal voor: Beginners op het gebied van huidverzorging en producttesters die een consistente huidverzorgingsroutine willen opbouwen of de verbetering van hun huid willen bijhouden.

13. Roze esthetische maaltijdplanningssjabloon

via Notion

Het afsluiten van maaltijden kan al snel een hele klus worden, met het kopen van ingrediënten, het zoeken naar recepten en het coördineren van de bereiding. De Pink Aesthetic Meal Planner sjabloon van Notion vereenvoudigt deze dagelijkse taak.

Stel herinneringen in en vink ze af nadat je ze hebt voltooid. Je kunt een maaltijdabonnement en boodschappenlijst voor een hele week of maand maken, zodat je altijd alles bij de hand hebt wat je nodig hebt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Categoriseer recepten en zet ze op een lijst met beoordeling, bereidingstijd en recept-URL

Maak een voedingsdagboek met afbeeldingen, beoordelingen en andere details

Converteer eenheden met behulp van de converter voor nauwkeurige metingen

🔑 Ideaal voor: Chef-koks en koks die op zoek zijn naar een gestructureerde sjabloon om het abonnement en bereiden van maaltijden te stroomlijnen.

14. Sjabloon voor schoonmaakoverzicht

via Notion

Misschien maak je elke dag een deel van het huis schoon, maar er zijn ook klusjes zoals de was doen, grondig schoonmaken, stofzuigen, het gras maaien en andere taken die speciale tijd vergen en met een vaste frequentie moeten worden uitgevoerd. Probeer de schoonmaaktracker-sjabloon van Notion om dergelijke schoonmaaktaken bij te houden.

Maak een lijst met taken en gebruik checklists om de voortgang bij te houden. Je kunt ook opmerkingen toevoegen ter referentie en verbetering, zodat je precies weet wat speciale aandacht nodig heeft en wat al in bestelling is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een productieve afspeellijst om schoonmaken leuk te maken

Categoriseer schoonmaak-taken per kamer voor een eenvoudig abonnement

Automatiseer het resetten van taken met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse resets

🔑 Ideaal voor: Drukbezette personen of huishoudens die op zoek zijn naar een gestructureerde sjabloon om een lijst met schoonmaakklussen op te stellen en een schema op te stellen.

🎥 Bekijk: Het is gemakkelijker om gewoontes vol te houden als je ze binnen dezelfde ruimte kunt registreren, bijhouden en aanpassen. ClickUp maakt dit mogelijk. In deze video wordt uitgelegd hoe je ClickUp het beste kunt gebruiken als je gewoonten bijhouden.

15. Sjabloon voor levensdoelen

via Notion

Wilt u uw dag gefocust en productief houden om uw langetermijndoelen te bereiken? De Life Goals Notion Template helpt u daarbij met een live aftelling voor al uw deadlines. Voeg citaten toe in het inspirerende citatenbox om gemotiveerd te blijven. De sjabloon bevordert mindful journaling, abonnement en presteren met rustgevende afbeeldingen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg gekoppelde links toe om snel toegang te krijgen tot uw meest gebruikte tools en tijd te besparen

Ontvang een SMART-doelengids om al uw doelen op tijd te bereiken

Houd al uw grote en kleine taken bij om alles naadloos te laten verlopen

🔑 Ideaal voor: studenten, ondernemers, creatieve professionals of iedereen die met een gestructureerde aanpak gewoontes wil aanleren.

16. Grafische sjabloon voor visuele gewoonte-tracker

via Notion

De Notion Visual Habit Tracker Graphics maakt het bijhouden van gewoontes tot een visueel aantrekkelijke ervaring. Het heeft een kleurrijke rasterkalender met de functie om je gewoontes met één klik bij te houden.

De sjabloon biedt visuele feedback met kleur, waardoor u gemakkelijk gemotiveerd blijft en uw voortgang in één oogopslag kunt zien. Met een jaarlijkse heatmap kunt u uw gewoonten visualiseren en uw voortgang in de loop van de tijd bijhouden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd uw voortgang bij met kleur-codeerde grafieken

Krijg een overzicht van je jaarlijkse gewoonten om te zien hoever je bent gekomen

Stel herinneringen in om uw dagelijkse routine op orde te houden

🔑 Ideaal voor: Visueel denkers en liefhebbers van zelfverbetering die op een eenvoudige en intuïtieve manier doelen willen stellen en hun voortgang willen visualiseren.

17. Sjabloon voor zelfverbetering 101

via Notion

De Self-Improvement 101 Sjabloon van Notion vereenvoudigt het abonnement en bijhouden van je persoonlijke groeitraject. De begeleidende vragen helpen je bij het plannen, volgen en reflecteren op je voortgang.

Dat is nog niet alles. Kalender-, lijst- en tabelweergaven bieden verschillende perspectieven voor efficiënt bijhouden. Het dankbaarheidsdagboek biedt een evenwichtige benadering van zelfbewustzijn, zodat je de juiste richting inslaat.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel doelen met de SMART-formule en maak een lijst met uitvoerbare stappen

Neem de tijd om na te denken over uitdagingen, dankbaarheid en prestaties

Maak een dagboek en houd uw voortgang bij met de visuele tracker

🔑 Ideaal voor: Iedereen die klaar is om betere routines op te bouwen, een gestructureerd kader wil om doelen voor zelfverbetering in te stellen en aan groei wil werken.

18. Workout Split /Tracker-sjabloon

via Notion

Wilt u zien of u voortgang boekt met uw trainingsroutine? De Workout Split/Tracker sjabloon van Notion helpt u daarbij.

Het heeft een overzichtelijke gebruikersinterface en is georganiseerd op basis van splits, spiergroepen en alle oefeningen. Je kunt eerdere lifts en krachttoename vergelijken en trainingen bewerken op basis van je analyse. Je kunt sets, herhalingen, gewichten en aantekeningen voor elke training bijhouden, allemaal gesorteerd op dag.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Log instellingen met alle details in het ingebouwde formulier

Bekijk de voortgang terwijl het trainingsvolume automatisch wordt bijgewerkt

Koppel elke oefening aan een specifieke spiergroep en de focus-spier

🔑 Ideaal voor: Fitnessliefhebbers die op zoek zijn naar een gestructureerde tool om trainingen te abonnementen en hun succespercentages bij te houden.

19. Blossom Study Planner-sjabloon

via Notion

De Blossom Study Planner Template van Notion helpt je om opdrachten, huiswerk, zelfstudie en lestijd effectief te beheren. Het bevat modules voor lesroosters, wekelijkse takenlijsten, het bijhouden van gewoontes, cijfers, flashcards en aantekening, verpakt in een gemakkelijk te navigeren werkruimte.

Deze planner combineert structuur met flexibiliteit: je kunt je onderwerpen of gewoontes aangepast maken, reflecties of opdrachten vastleggen en alles georganiseerd houden, terwijl je geniet van een visueel aantrekkelijke en intuïtieve layout.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst met onderwerpen en voeg taken, opdrachten en studiemateriaal toe

Houd de tijd bij die nog resteert voor de deadline met de automatische tijdsregistratie

Stel een formule in om de voortgang bij te houden en per onderwerp te zien welke hoofdstukken zijn behandeld

🔑 Ideaal voor: Studenten die op zoek zijn naar een eenvoudig kader om hun academische doelen en taken op een lijst te zetten.

20. Sjabloon voor fitness/routinetracker

via Notion

Wilt u een fitnessroutine opstellen en ervoor zorgen dat u deze consequent volgt zonder excuses? De Fitness/Routine Tracker Template maakt het eenvoudig. Met vooraf opgestelde secties en suggesties voor trainingen helpt de sjabloon u om naadloos een trainingsroutine voor de week op te stellen. Voeg opmerkingen en relevante bestanden toe om trainingstutorials of een dieet na een training toe te voegen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een checklist voor de week en noteer elke dag de status

Categoriseer activiteiten in blokken voor eenvoudig abonnement

Maak een melding van een gedetailleerde routine voor consistente trainingen elke week

🔑 Ideaal voor: Fitnessliefhebbers die een abonnement op hun wekelijkse trainingsroutine willen afsluiten om er een gewoonte van te maken.

Limiet van Notion

Hoewel Notion-sjablonen een eenvoudige manier bieden om gewoontes op te bouwen, hebben ze wel een paar limieten:

neem de tijd om te bouwen*: Het maken van complexe sjablonen vanaf nul is tijdrovend en kan tot frustratie leiden als ze niet goed uitpakken

Beperkte aangepaste lay-out : Hoewel Notion flexibel is, limiet sommige sjablonen de mogelijkheden om de lay-out aan te passen. Sjablonen die zijn gemaakt met het oog op de werkstroom van iemand anders, sluiten mogelijk niet aan bij uw behoeften

Geen ingebouwde trackingtools : Notion biedt geen ingebouwde tijdsregistratie-functies of de mogelijkheid om eenvoudig grafieken te maken. Daarvoor heb je extra tools nodig

leercurve voor nieuwe gebruikers*: In het begin lijkt het ingewikkeld om te begrijpen hoe de sjablonen hun werk doen en hoe je ze kunt aanpassen

*alternatieve Notion-sjablonen

Het bijhouden en analyseren van persoonlijke groei kan een uitdaging zijn met Notion-dagboolsoorten. ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, helpt je om alles moeiteloos te doen.

Hier is een lijst met de beste alternatieve Notion -sjablonen om je op koers te houden:

clickUp-sjabloon voor dagelijkse aantekeningen*

Ontvang een gratis sjabloon Voeg snelle aantekeningen toe, houd voortgang bij en reflecteer op uw dag met het ClickUp Daily Notes Sjabloon

Met het ClickUp Daily Notes sjabloon kun je snel gedachten en aantekeningen opschrijven, je voortgang bijhouden en je reflecties omzetten in actie.

Gebruik de kalenderweergave om uw dagelijkse leven te abonneren met deadlines en schema's in één oogopslag. De notitielijst toont invoeren met aanmaken en de laatste opmerkingen. Bovendien kunt u uw aantekeningen met één klik omzetten in uitvoerbare taken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas uw dagelijkse aantekeningen-formulier aan met reflecties, sleutel-conclusies of abonnementen

Stel realistische doelen en deadlines vast om elke keer weer succes te boeken

Voeg een ClickUp-Whiteboard toe om ideeën in kaart te brengen of werkstroom te schetsen

🔑 Ideaal voor: Drukke professionals en studenten die op zoek zijn naar een gestructureerd format om hun voortgang, sterke punten en zwakke punten gedurende de dag te kunnen zien.

leer hoe u ClickUp kunt gebruiken voor tijdblokkering!*

2. ClickUp-sjabloon voor levensplan

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke doelen, visualiseer voortgang en zie de impact van dagelijkse acties met de ClickUp Life Plan-sjabloon

Voel je je verloren en vraag je je af welke richting je leven op moet gaan? Doel-instelling en op koers blijven worden naadloos gemaakt door het ClickUp Life Plan sjabloon. Het helpt je bij het definiëren en plannen van huidige en toekomstige doelen.

Je kunt doelen ordenen op basis van sleutel levensgebieden, zoals familie, carrière, lichamelijke en geestelijke gezondheid, relaties, financiën en meer. Gebruik het Life Board om een overzicht van taken per gebied te krijgen en de Board Weergave om taken te prioriteren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Wijs een accountability partner aan om jezelf gemotiveerd en op koers bij te houden

Neem de visie, waarden, SMART-doelen , zelfevaluatie en prioriteiten voor uw belangrijkste doelen op

Verdeel taken in subtaak en checklist voor een duidelijke werkstroom

🔑 Ideaal voor: Mensen die een vooraf geformatteerde levensplanner willen om doelen te stellen en na te denken over voortgang en gedachten.

🔎 Wist je dat? Als je je doelen opschrijft, is de kans 42% groter dat je ze bereikt. Een dagboek bijhouden kan dus wel eens de sleutel tot succes zijn!

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijks actieplan*

Ontvang een gratis sjabloon Deel taken op, maak een stappenplan en analyseer de voortgang met de ClickUp Daily Action Plan sjabloon

Met zoveel activiteiten gedurende de dag is een zorgvuldig opgesteld abonnement essentieel om op koers te blijven en te reflecteren. Maar hoe plan je dat tot in de puntjes? De ClickUp Daily Action Plan sjabloon biedt het juiste kader.

Weergave van elke actie met subtaaken, prioriteitsstatus, voortgang, afdelingslabels, startdatum en einddatum, en taakcomplexiteit, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk een tijdlijn per categorie om te zien wat er moet gebeuren en wat er in de pijplijn zit

Voeg opmerkingen toe om gedachten, updates of aanvullende informatie vast te leggen

Stel de instelling van afhankelijkheden in om blokkades te zien en de werkstroom te begrijpen

🔑 Ideaal voor: Doelgerichte professionals en routinematige werkers om professionele en persoonlijke doelen te bereiken en na te denken over de lessen en uitdagingen.

4. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsabonnement

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer middelen, identificeer verbeterpunten en houd de voortgang bij met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Brainstorm over wat u wilt bereiken en bepaal welke vaardigheden u daarvoor nodig hebt met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan. Met deze sjabloon kunt u eenvoudig uitvoerbare abonnementen opstellen, voortgang bijhouden en reflecteren.

Stel mijlpalen in ClickUp in om gemotiveerd te blijven en gebruik aangepaste statussen om georganiseerd te blijven. Bovendien kunt u met ClickUp Documenten naadloos brainstormen over doelen en deze omzetten in een abonnement. Het beste deel? Het biedt filters om informatie te zoeken en te sorteren, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden op een manier die voor u logisch is.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vermeld voor elk actieplan de tijd, doel, ontwikkelingsabonnement, verantwoordelijke persoon en kwartaal

Maak een vaardighedenmatrix om uw bestaande vaardigheden en de vaardigheden die u nog wilt ontwikkelen in kaart te brengen

Bekijk het nummer van de vaardigheden waaraan je elk kwartaal werkt

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een gestructureerd format om hun persoonlijke groei te bevorderen en na te denken over wat ze hebben geleerd.

💡 Pro-tip: Klaar om dagelijks journaling een fluitje van een cent te maken, maar geen zin in een vast sjabloon? Maak kennis met ClickUp Notepad — uw nieuwe favoriet plek om gedachten, ideeën en reflecties vast te leggen! neem aantekening van alles, altijd:* Leg snel uw dagelijkse successen, zorgen of wilde ideeën vast – zonder plakbriefjes

Organiseer met gemak: Maak aparte aantekeningen voor elke dag of elk onderwerp, zodat uw gedachten nooit verloren gaan in de wirwar

synchroniseer tussen apparaten:* begin een invoer op je laptop en maak deze af op je telefoon – je aantekeningen gaan overal mee naartoe

*zet aantekeningen om in actie: zet uw reflecties eenvoudig om in taken of herinneringen, zodat u inzichten kunt omzetten in echte voortgang

5. ClickUp-sjabloon voor zelfzorgabonnement

Ontvang een gratis sjabloon Stel haalbare doelen, organiseer taken en houd de voortgang bij met het ClickUp Self Care Plan sjabloon

Gezond blijven en evenwicht bewaren kan een hele klus zijn, maar met het ClickUp-abonnement voor zelfzorg wordt het een stuk eenvoudiger.

Plan en organiseer je zelfzorgabonnement op basis van categorieën zoals geest, lichaam en ziel, en denk na over wat je echt gelukkig maakt. Creëer aangepaste zelfzorgtypes, gezondheid, financiën, schermtijd, vrije tijd, schoonheid, reizen en meer, om elk aspect van je welzijn te dekken.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Markeer activiteiten als Niet gestart, Op schema, Niet op schema, Behaald, Overweldigend of In de wacht

Denk na over hoe u zich tijdens of na elke activiteit voelde, of maak een aantekening van punten die voor verbetering vatbaar zijn

Maak een lijst van stappen, benodigde middelen en andere details met checklist

🔑 Ideaal voor: Liefhebbers van zelfontplooiing die op zoek zijn naar een georganiseerd kader om hun zelfzorgtraject te verbeteren en consistentie in hun inspanningen te behouden.

📮 ClickUp Insight: Gezondheid en fitness zijn de belangrijkste persoonlijke doelen voor onze enquête-respondenten, maar 38% geeft toe dat ze hun voortgang niet consequent bijhouden. 🤦 Dat is een groot verschil tussen intentie en actie! ClickUp kan je helpen je fitnessniveau te verbeteren met zijn speciale sjablonen voor het bijhouden van gewoontes en terugkerende taken. Stel je voor dat je moeiteloos die routines opbouwt, elke training bijhoudt en die meditatiereeks sterk houdt. *echte resultaten: ClickUp-gebruikers rapporteren een verdubbeling van hun productiviteit, omdat op koers blijven begint met het daadwerkelijk zien van de koers.

6. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse doelen

Ontvang een gratis sjabloon Stel doelen, blijf gemotiveerd en houd alles bij met het ClickUp Daily Doel sjabloon

Met de ClickUp Daily Goal sjabloon kunt u ambitieuze doelstellingen omzetten in haalbare dagelijkse targets. U kunt meetbare doelstellingen definiëren, zoals een training van 30 minuten voltooien of een blogpost schrijven, en deze opsplitsen in beheersbare taken of subtaaken.

Gebruik het aanpasbare notitieformulier om vragen over je dagelijkse doelen toe te voegen of te bewerken en relevante bijlagen toe te voegen voor extra context. Plaats opmerkingen naast taken om updates of reflecties vast te leggen. Stel bovendien een verantwoordingspartner aan om het momentum vast te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bouw een aangepast ClickUp-dashboard en stel mijlpalen in om de voortgang bij te houden

Label taken als reflectie, dankbaarheid, idee en meer, zodat je ze gemakkelijk kunt bijhouden

Voeg tags toe, houd tijdsregistratie bij, definieer taak-relaties en stel prioriteit om gefocust te blijven

🔑 Ideaal voor: Individuen en managers die doelen willen beheren en dagelijkse invoer willen toevoegen om na te denken over voortgang en verbeterpunten.

7. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer taken, houd de voortgang bij en denk na over verbeteringen met het ClickUp Daily Planner sjabloon

Wanneer de nog te doen-lijst steeds langer wordt, vergeet u uiteindelijk bepaalde dingen en daalt uw productiviteit. De ClickUp Daily Planner Sjabloon biedt een gestructureerde werkruimte om persoonlijke en professionele dagelijkse taken overzichtelijk te beheren en dergelijke situaties te voorkomen.

Gebruik de kalenderweergave om dagen te visualiseren en inzicht te krijgen in de tijdsbesteding. Voeg aantekeningen toe aan elke taak om context te geven of suggesties voor verbetering op te nemen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer taken in aanpasbare categorieën voor meer duidelijkheid

Voeg checklists toe, zoals boodschappen doen, bronnen voor dagboekgewoontes en meer

Gebruik het dashboard om uw voortgang bij te houden met intuïtieve, interactieve grafieken

🔑 Ideaal voor: Mensen die op zoek zijn naar productiviteit en een gestructureerd format willen om meer te bereiken gedurende de dag en zich voortdurend te verbeteren.

8. ClickUp maandelijkse plannersjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak een actieplan voor de hele maand en houd voltooiing bij met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse planning

Bent u wel eens van taken voor later in de maand vergeten, en toen de deadline naderde, was het een chaos? Dat gebeurt niet met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse planning. Deze biedt een duidelijke taaklijst met opmerkingen en categorieën zoals vrije tijd, gewoontes, persoonlijke groei en meer.

Met een voltooid overzicht van maandelijkse taken en geplande data maakt deze sjabloon vooruit plannen en gefocust blijven een fluitje van een cent.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel de werklast-capaciteit vast en wijs dagelijkse taken dienovereenkomstig toe

Bekijk de taken die achterstallig zijn, in uitvoering zijn en Voltooid zijn met behulp van de bordweergave

Denk na over successen en tegenslagen en maak een lijst om toekomstige verbeteringen te begeleiden

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een productiviteitstool om efficiënt te blijven en verbeteringen aan te brengen met maandelijkse evaluaties.

9. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse Nog te doen

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw dagelijkse taken op één plek georganiseerd met het ClickUp Daily Nog te doen Sjabloon

De ClickUp Daily Things Nog te Doen Sjabloon biedt een overzichtelijk systeem voor het bijhouden van dagelijkse taken met ingebouwde checklist die is onderverdeeld in levensgebieden zoals Werk, Persoonlijk en School. U kunt subcategorieën aanmaken, zoals dagelijkse taken, werktaken en meer, en activiteiten in checklists opsommen.

Stel afhankelijkheden in, reflecteer op je dag met ingebouwde formulieren of brainstorm over ideeën voor verbetering, allemaal in één georganiseerd digitaal bullet journal. Met ruimte voor opmerkingen of bestandsbijlagen is het een eenvoudige maar krachtige manier om dagelijkse taken georganiseerd en met zichtbaarheid te houden – perfect voor routinematige planning.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Upload taken via CSV, Excel of integreer met andere apps om handmatige invoer over te slaan

Houd de voortgang bij met een automatische tracker die wordt bijgewerkt zodra je taken voltooit

Definieer uw dagelijkse werklast als zwaar, gemiddeld of licht om uw agenda in balans te brengen

🔑 Ideaal voor: Studenten en werkende professionals die op zoek zijn naar een gestructureerde tool om hun productiviteit te verhogen en dagelijkse taken te voltooien.

10. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel gezonde gewoontes, maak dagelijkse taken en meet je voortgang met de ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Wilt u de 75 Hard Wellness Challenge aangaan? De ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon is speciaal ontwikkeld om u door het veeleisende 75-daagse mentale en fysieke fitnessprogramma te loodsen.

Het bevat dagelijkse checklists voor alle kerntaken. Begin met journaling door te brainstormen over de gewoontes die je wilt opbouwen, of het nu gaat om dagelijkse trainingen of het afwerken van je leeslijst, en zet ze op een rijtje voor de 75-daagse reis. Deze gestructureerde layout helpt je om je doelen gemakkelijk bij te houden en op koers te blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg elke dag gedachten toe om de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren

Markeer afhankelijkheden om vertragingen te analyseren en effectiever te abonnementen

Voeg bronnen, stap-voor-stap processen of aanvullende details toe voor elke Taak

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een esthetische dagboek-sjabloon om deel te nemen aan de 75-daagse wellness-uitdaging en elke dag voortgang te boeken.

🧠 Leuk weetje: je gewoontes verlopen in een lus van drie stappen: signaal, routine, beloning! Een signaal trigger het gedrag, de routine is wat je doet en de beloning zorgt ervoor dat je terugkomt voor meer. Het is de manier waarop je hersenen op de automatische piloot gaan!

11. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Ontvang een gratis sjabloon Registreer trainingen, zoek naar specifieke oefeningen en stel meetwaarden in met de ClickUp-sjabloon voor trainingslogboeken

Van sporten een gewoonte maken gaat verder dan alleen je routine voltooien. De ClickUp-trainingslogboeksjabloon is ontworpen om je hele fitnessreis te ondersteunen.

Maak taken voor elke training en noteer details met behulp van aangepaste velden, zoals het type oefening, het lichaamsdeel waarop je je concentreert, de intensiteit en je persoonlijke beoordeling. Je kunt ook het opmerkingenveld gebruiken om na te denken over je prestaties, aantekening te maken hoe je je voelde en verbeteringen bij te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Registreer de duur, verbrande calorieën en andere sleutelstatistieken om de effectiviteit van uw training bij te houden

Houd ondersteunende gewoontes bij, zoals voeding, slaap, hydratatie en het aantal stappen dat u dagelijks zet

Voeg afbeeldingen, links, video-tutorials en stap-voor-stap instructies toe

🔑 Ideaal voor: Fitnessliefhebbers die op zoek zijn naar een intuïtieve en visueel aantrekkelijke tool om hun trainingsroutine te stroomlijnen.

12. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Stel persoonlijke gewoonte-doelen, beoordeel je werklast en visualiseer succes met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon

Met de ClickUp Personal Habit Tracker Sjabloon kunt u taken aanmaken voor elke gewenste gewoonte, zoals sporten, lezen of mediteren, en deze zo instellen dat ze dagelijks, wekelijks of volgens een aangepast schema terugkomen.

Je kunt aangepaste velden toevoegen om statistieken bij te houden, zoals voortgang, doelen en hoeveelheden (bijv. 10.000 stappen, 15 pagina's gelezen), en elke gewoonte bijhouden met statussen zoals Open en Voltooid. Als je serieus bezig bent met het bijhouden van gewoontes als onderdeel van grotere productiviteitsdoelen, kan het ook goed worden geïntegreerd in het bredere ecosysteem voor taak- en doelbeheer van ClickUp.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel automatisering in om de voortgang bij te houden en aanpassingen te maken

Voeg elke dag toe waar je dankbaar voor bent om je positie te vergroten

Houd uw dagelijkse werklast bij om uw dag effectief te plannen

🔑 Ideaal voor: Studenten of professionals die op zoek zijn naar een gedetailleerde en georganiseerde sjabloon om gewoontes te creëren en consistentie te behouden.

*aangepaste klantstem: Dit is wat Beth Barbaglia, directeur Abonnementbeheer bij Vx Group, vindt van het gebruik van ClickUp: ClickUp heeft mijn persoonlijke productiviteit zeker verhoogd en me geholpen om beter georganiseerd te blijven. ClickUp heeft mijn persoonlijke productiviteit zeker verhoogd en me geholpen om beter georganiseerd te blijven.

13. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Ontvang een gratis sjabloon Plan maaltijden, organiseer maaltijden en houd ingrediënten en boodschappenlijstjes bij met de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Met de juiste hulpmiddelen wordt het plannen en bereiden van maaltijden een fluitje van een cent. De ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning biedt alles wat je nodig hebt om tijd te besparen en op schema te blijven.

Plan elke maaltijd voor elke dag van de week en voeg afbeeldingen toe voor snelle referentie binnen de sjabloon. Bovendien kunt u uw abonnement dagelijks eenvoudig controleren om recepten aan te passen, ingrediënten bij te werken of uw boodschappenlijstje aan te passen indien nodig.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel de voorbereiding in subtaken, zoals het maken van de ingrediëntenlijst, boodschappen doen, het recept uploaden en meer

Houd uw netto vet-, koolhydraat-, eiwit-, calorie- en waterinname bij voor een goed voedingsabonnement

Label maaltijden als evenwichtig, keto, plantaardig en meer, zodat ze aansluiten bij je voedingsdoelen

🔑 Ideaal voor: Chef-koks en koks die een gestructureerd format willen om maaltijden te abonneren en recepten en ingrediënten op één plek in een lijst te vermelden.

14. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang een gratis sjabloon Abonneer uw taken, organiseer ze en houd de voortgang bij met de ClickUp Personal Productivity Sjabloon

De ClickUp Personal Productivity Sjabloon is ontworpen om mensen te helpen bij het organiseren van taken, het stellen van SMART persoonlijke doelen en het prioriteren van hun dagelijks leven.

Gebruik functies voor tijdsregistratie om tijd te analyseren en verbeterpunten te vinden. Plan bovendien pauzes en momenten van ontspanning in om het evenwicht te bewaren en burn-out te voorkomen. Of je nu huishoudelijke taken, nevenprojecten of creatieve doelen combineert, deze sjabloon is een gestroomlijnde installatie die alles overzichtelijk, verantwoordelijk en gemakkelijk te beheren houdt zonder dat het overweldigend aanvoelt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd een lijst bij van belangrijke personen en hun contactgegevens om uw werk en privéleven beter te organiseren

Organiseer alles wat u wilt leren of aanschaffen, samen met nuttige bronnen

Denk elke dag na over wat je leuk vond, wat niet werkte, en wat je hebt geleerd met een dagboek

🔑 Ideaal voor: Personen die een gestructureerde tool willen om hun doelen en prioriteiten in te stellen en zo hun productiviteit te verhogen.

15. ClickUp Fitness Jaarlijkse Doelen Sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Stel jaarlijkse fitnessdoelen vast en plan de trainingen met de ClickUp Fitness Yearly Goals Sjabloon

Je hebt een duidelijk fitnessdoel, maar het kan moeilijk zijn om je daar het hele jaar aan te houden. De ClickUp Fitness Yearly Goals Sjabloon geeft je een duidelijk stappenplan om die inconsistentie weg te nemen. Begin met het maken van een document waarin je al je jaarlijkse fitnessdoelen op een lijst zet en je strategie uiteenzet. Verdeel het vervolgens in subpagina's voor elke training, oefening en dieetabonnement.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Definieer sleutelstatistieken zoals herhalingen, sets, duur en meer om resultaten bij te houden

Stel taken voor elke training gedurende het jaar om georganiseerd te blijven

Maak uw profiel aan met fitnessdoelen, voortgangsfoto's en gezondheidsstatistieken

🔑 Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een gestructureerde tool om jaarlijkse fitnessdoelen in te stellen en hun inspanningen af te stemmen om deze te bereiken.

maak elke dag bewust met ClickUp*

Dagboek-sjablonen zijn krachtige hulpmiddelen om georganiseerd te blijven en na te denken over je gedachten en gevoelens. Ze brengen ook structuur in je dag.

ClickUp biedt een bereik aan functies om dit eenvoudig te maken. Met ingebouwde productiviteitstools en kant-en-klare sjablonen helpt het je om doelen bij te houden en een routine te creëren die voor jou werkt.

Meld je gratis aan bij ClickUp en schrijf je hart uit!