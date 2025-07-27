20 gratis sjablonen voor takenlijsten in Notion om productief te blijven

Kant-en-klare sjablonen voor takenlijsten besparen tijd en maken bandbreedte vrij. Ze motiveren je zelfs om aan de slag te gaan, of het nu gaat om boodschappen doen of een productlancering.

Het maken van takenlijsten voor elke taak of elk project is echter vermoeiend, vooral wanneer je projectmanagementtools zoals Notion gebruikt, waar veel opties een prijskaartje hebben.

Deze blog verzamelt enkele van de beste gratis sjablonen voor Notion-takenlijsten voor elk soort taak. En als je op zoek bent naar iets dat nog sneller werkt, hebben we een paar tips van ClickUp, je alles-in-één app voor werk, waarmee je meteen een boost in productiviteit zult merken.

Wat maakt een goede sjabloon voor een Notion-takenlijst?

Wat onderscheidt een effectieve sjabloon voor een takenlijst in Notion eigenlijk van een veredelde digitale plakbriefje? Laten we het eens op een rijtje zetten.

Taakcategorisatie: Kies een sjabloon die taken groepeert via tags, bordweergaven of gefilterde lijsten, zodat u snel inzicht krijgt en snel kunt handelen

Velden voor deadlines en herinneringen: Zoek naar ingebouwde deadlines en optionele herinneringen om te voorkomen dat je belangrijke tijdlijnen mist. Sjablonen met ingebouwde herinneringen of kalendervelden houden je op schema met je doelen

Zichtbaarheid van voortgang: Geef de voorkeur aan sjablonen met visuele indicatoren zoals voortgangsbalkjes, statustags en Kanban-kolommen die realtime updates bieden en bijhouden wat er nog moet gebeuren

Ondersteuning voor aantekeningen en links: Zorg ervoor dat er ruimte is om aantekeningen, bronnen of links rechtstreeks aan elke taak toe te voegen, zodat u deze snel kunt raadplegen

Herbruikbare en flexibele layout: Kies een structuur die gemakkelijk te dupliceren, aan te passen of te schalen is voor verschillende projecten, doelen of werkstromen. Vooraf ingestelde tabellen en weergaven zijn ideaal om aan te passen aan elk gebruik

Snelle integraties: Kies Kies takenlijstoplossingen die kunnen worden gekoppeld aan externe tools zoals vergaderingsbeheerders en Pomodoro-timers voor productieve werksessies en discussies

💡 Pro-tip: Controleer of het platform of de app geschikt is voor mobiel gebruik. Als je veel taken hebt, moet je deze onderweg kunnen afsluiten.

20 voorbeelden van sjablonen voor takenlijsten in Notion

🧠 Leuk weetje: De oudste bekende takenlijst dateert uit het oude Mesopotamië (rond 2500 v.Chr.) en was gekrabbeld op een kleitablet, met daarop de bierrantsoenen voor arbeiders!

Nu u een idee heeft van welke Notion-sjablonen prioriteit moeten krijgen, volgen hier de beste gratis sjablonen voor takenlijsten die op het platform beschikbaar zijn:

Eenvoudige sjablonen voor Notion-takenlijsten voor beginners

1. Eenvoudige sjabloon voor een wekelijkse takenlijst

via Notion

De Simpele sjabloon voor een wekelijkse takenlijst is een checklist waarmee u in één oogopslag uw hele week kunt overzien. U kunt er dagelijks uw doelen toevoegen en een abonnement nemen, en dankzij de overzichtelijke layout kunt u alles gemakkelijk afwerken.

De eenvoudige structuur van deze takenlijst houdt alles overzichtelijk, zodat u aan de slag kunt blijven.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Blijf op de hoogte van veranderende prioriteiten met een flexibel weekabonnement

Houd de voortgang gedurende de week bij op één scherm voor optimale zichtbaarheid

Ga snel aan de slag met de overzichtelijke checklist-weergave

🔑 Ideaal voor: Freelancers die meerdere kleine projecten combineren of iedereen die een wekelijks abonnement heeft.

2. Minimalistische sjabloon voor takenlijst

Heb je wat kleur en veel witte ruimte nodig om je te concentreren? Dan is de sjabloon Minimalistische takenlijst iets voor jou. Dankzij de layout met één ruimte hoef je niet te scrollen.

Deze eenvoudige Notion-sjabloon bevat de essentiële selectievakjes en een aanpasbaar thema. Als je een motiverende kickstart wilt, is er bovendien ruimte om citaten op te schrijven.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Focus zonder afleiding dankzij de voor witruimte geoptimaliseerde layout

Versterk positieve gewoontes met ruimte voor motiverende aantekeningen

Schakel sneller tussen taken met minimaal scrollen

🔑 Ideaal voor: Ontwerpers, studenten, minimalisten of liefhebbers van productiviteit die op zoek zijn naar gestroomlijnd en efficiënt taakbeheer.

3. Sjabloon voor dagelijkse en wekelijkse takenlijsten

Voor gebruikers die moeten schakelen tussen dagelijkse en wekelijkse planning, is de sjabloon Dagelijkse en wekelijkse takenlijsten een uitstekende keuze om op schema te blijven. Met twee gesynchroniseerde weergaven hoeft u taken niet te dupliceren; u schakelt eenvoudig tussen uw prioriteiten.

Het dagelijkse paneel is ontworpen voor gerichte uitvoering, zodat u urgente taken en vergaderingen kunt afhandelen. Het weekbord biedt daarentegen een duidelijk overzicht van aankomende doelen en mijlpalen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd werk en vergaderingen op één lijn met gekoppelde kalenderweergaven

Reageer soepel op dringende updates met bijhouden in twee vensters

Blijf gefocust op wisselende deadlines met naadloos schakelen tussen dag- en weekweergave

🔑 Ideaal voor: Werkende professionals die hun werk voor meerdere dagen plannen, maar in uren uitvoeren.

4. Sjabloon voor eenvoudige paklijst voor backpackers

Bent u van plan om ergens heen te gaan? De sjabloon Eenvoudige paklijst voor backpackers is perfect voor de basisvoorbereiding van uw reis. Het biedt een aanpasbare checklist met taken die een backpacker moet doen, van reisdocumenten tot onmisbare gadgets.

De takenlijsten van de sjabloon zijn vrij eenvoudig te lezen, zelfs voor beginners van Notion, met aparte secties voor organisatie, benodigdheden, kleding en toiletartikelen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verminder de inpaktijd voor reizen met checklists die zijn onderverdeeld in categorieën

Voeg aantekeningen toe en deel groepsupdates met een ingebouwde optie voor opmerkingen

Weet precies waar nieuwe taken worden toegevoegd met vooraf opgestelde categoriebeschrijvingen

🔑 Ideaal voor: Backpackers, solo-reizigers en professionals die zich voorbereiden op alles van zakelijke vergaderingen buiten de stad tot langverwachte roadtrips.

Notion-sjablonen voor takenlijsten met Kanban-borden

5. Sjabloon voor takenlijst ondersteunen

Teams die ervoor willen zorgen dat elke taak bijdraagt aan het einddoel van het project, zullen de sjabloon Support Task List een uitkomst vinden. De layout helpt bij het opsplitsen van taken die moeten worden uitgevoerd, binnenkort moeten worden uitgevoerd en wekelijkse taken.

U kunt ook prioriteitsniveaus en taaktypes toevoegen via tags met kleurcodes. Door alle taken als flashcards weer te geven, houdt deze oplossing teamgenoten gesynchroniseerd en wordt brandjes blussen tot een minimum beperkt.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Identificeer urgente problemen direct met visuele taakherinneringen

Breng moeiteloos meerdere tickets in evenwicht met tags die zijn afgestemd op de status

Zorg voor een goede afstemming binnen het team met een uniforme zichtbaarheid van taken

🔑 Ideaal voor: SaaS-klantenservice-teams of bureaus die veel servicetickets beheren.

6. Sjabloon voor persoonlijke takenlijst zonder grafieken

Wordt u gestrest van grafieken? Houd het simpel met de sjabloon Persoonlijke takenlijst zonder grafieken. Deze sjabloon heeft een bord in Kanban-stijl waarop taakdetails, deadlines en prioriteiten in kaart worden gebracht, dus geen grafieken en geen rommel.

Het bevat ook een kalenderweergave voor planning op basis van tijd en visuele duidelijkheid, zonder dat u problemen in patronen hoeft op te sporen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Beheer dynamische planningen eenvoudig in Kanban-banen met slepen en neerzetten

Beheer terugkerende taken zonder visuele rommel of overdaad aan gegevens

Pas taakwerkstromen moeiteloos aan met de flexibiliteit zonder grafieken

🔑 Ideaal voor: Studenten of zelfstandige professionals die hun taken eenvoudig willen bijhouden.

🔍 Wist u dat? Het voltooien van een taak zorgt voor een golf van dopamine, het feelgoodhormoon. Hoe veeleisender de taak, hoe groter de boost en hoe beter u zich daarna voelt.

7. Sjabloon voor takenlijst

Met de Taaklijst-sjabloon in Notion kunt u uw targets efficiënter creëren en voltooien.

Taken op het Kanban-bord worden onderverdeeld in de statussen Nog te doen, In uitvoering en Klaar voor een snel overzicht van de voortgang, en activiteiten worden gesorteerd op deadlines en tijdlijnen.

U kunt rechtstreeks vanuit het bord een nieuwe taak aanmaken en beschrijvingen en afbeeldingen toevoegen voor meer context.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Creëer momentum voor kleinere taken met tags voor voortgangsfasen

Pak achterstallige items sneller aan met groepering op deadline

Geef last-minute toevoegingen eenvoudig prioriteit met flexibele lijstweergaven

🔑 Ideaal voor: Iedereen die basis- of dagelijkse taken efficiënt wil voltooien.

8. Sjabloon voor dagelijkse agenda en takenlijst

De sjabloon Dagelijkse agenda en takenlijst is zeer geschikt voor teams die hun werk graag rond een einddoel organiseren. De sjabloon heeft een takenbordweergave, maar koppelt elke taak ook aan een specifieke agenda.

Deadlines en aantekeningen maken de lijst compleet en de voortgang wordt voor elk punt op de agenda gemeten. Bovendien kunt u met één klik nieuwe items toevoegen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Breng dagelijkse acties in lijn met resultaten door agenda's te koppelen aan taken

Leg belangrijke deadlines snel vast met aantekeningen in één oogopslag

Optimaliseer uw werklast met een weekweergave van aankomende taken en agenda's

🔑 Ideaal voor: Telewerkers of solopreneurs met een drukke agenda.

Beste sjablonen voor takenlijsten in Notion voor studenten

9. Leuke weekplanner & sjabloon voor takenlijst

Houd uw productiviteit esthetisch en rustgevend met de sjabloon Cute Weekly Planner & To-Do. Deze planner in pasteltinten heeft bloemmotieven, anime-posters en leuke stickers die het afvinken van taken een beetje leuker maken.

Het bevat ook aparte secties voor persoonlijke en werktaken voor een evenwichtige productiviteit. Bovendien kunt u met de sjabloon nieuwe pagina's, afbeeldingen en voltooide taken opslaan.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Creëer een motiverende werkruimte met ingebouwde visuele elementen

Scheid persoonlijke en werkprioriteiten duidelijk met gesegmenteerde weergaven

Sla creatieve inspiratie op naast taken met opties voor opslagruimte voor afbeeldingen

🔑 Ideaal voor: studenten, creatieve professionals en lifestylebloggers die houden van esthetische vibes.

10. Eenvoudige sjabloon voor een takenlijst voor school

De sjabloon Eenvoudige takenlijst voor school is een handige manier om academische, buitenschoolse en persoonlijke taken op één plek te beheren.

Een opvallend element zijn de snel toegankelijke checklists voor routines zoals huiswerk en buitenschoolse activiteiten.

De sjabloon heeft ook een kalenderweergave waarin deadlines en aankomende gebeurtenissen in kaart worden gebracht. En voor al uw eenmalige taken helpt een tabel met takenlijst u bij het vastleggen van alle onderwerpen, deadlines en de laatste voortgang van de taken.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Blijf op schema met eenvoudige, gestructureerde checklists

Breng academische deadlines en klusjes in evenwicht met de subtaak voor activiteiten thuis

Houd buitenschoolse activiteiten moeiteloos bij met de taakspecifieke tabel

🔑 Ideaal voor: Middelbare scholieren of studenten die hun schoolwerk en examens willen beheren.

11. Sjabloon voor boekenlijst

Houdt u zich bezig met studeren of lezen voor uw persoonlijke of professionele ontwikkeling? Met de sjabloon Boekenlijst kunt u bijhouden wat u al hebt gelezen en wat er nog op uw leeslijst staat.

Met taken in flashcard-stijl kunt u zelfs de omslagillustraties en korte beschrijvingen van elk boek visualiseren.

De sjabloon heeft ook velden voor het lezen of kopen van links, zodat je deze gemakkelijk kunt delen of opnieuw kunt bekijken. Bovendien laten de slimme filters je zien wat de volgende stap is, zodat je je leerdoelen op koers houdt.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd boeken visueel bij met een gecombineerde weergave van flashcards en omslagen

Sla belangrijke artikelen op en bekijk ze opnieuw met opgeslagen links en aantekeningen

Filter aankomende boeken eenvoudig met het slimme sorteersysteem

🔑 Ideaal voor: Fervente lezers, studenten, organisatoren van boekenclubs of recensenten.

Notion-sjablonen voor takenlijsten voor professionals

12. Sjabloon voor takenlijst (tijdblokken + Pomodoro)

De sjabloon voor takenlijst (tijdblokken + Pomodoro) helpt u uw tijd te beheren en efficiënt te werken.

De tabelweergave is gestructureerd met blokken van 30 minuten en cellen om abonnementen toe te voegen. Als uw abonnement verandert, kunt u dit ook bijwerken in een sectie 'gewijzigd abonnement' om de wijzigingen te vergelijken. Bovendien kost het bijwerken van de voortgang slechts een snelle klik.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verfijn uw dagelijkse ritme met aanpasbare instellingen voor tijdblokken

Reflecteer op productiviteitspatronen met abonnementvergelijkingen naast elkaar

Pas je prioriteiten halverwege de dag eenvoudig aan met snel te bewerken Pomodoro-blokken

🔑 Ideaal voor: Studenten, programmeurs, schrijvers of telewerkers die gestructureerde sprints en tijdmanagementtechnieken combineren.

13. Planner voor clinici/therapeuten: sjabloon voor taken en clients

Moet u tegelijkertijd jongleren met clientgegevens, aantekeningen van sessies en taken? De sjabloon 'Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients' in Notion is op maat gemaakt voor u.

Hiermee kunt u al uw klantgegevens en alle bijbehorende taken in mappen opslaan. Het sjabloon bevat ook wekelijkse takenlijsten en ruimte om voltooide of gesloten klanten te plaatsen.

Bovendien is er een realtime klok om de sessietijden bij te houden. ⏰

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Beheer aantekeningen en follow-ups van sessies met mappen voor specifieke clients

Blijf punctual tijdens drukke dagen met een geïntegreerde timer voor sessies

Houd moeiteloos professionele dossiers bij met een alles-in-één structuur

🔑 Ideaal voor: Therapeuten, counselors en wellnesscoaches die de zorg voor hun clients beheren.

14. Eisenhower Matrix sjabloon voor takenlijst

De sjabloon Eisenhower Matrix To Do List is ontworpen om prioriteiten beter te kunnen stellen. Het biedt een eenvoudige tabel met selectievakjes om taken snel op belangrijkheid te sorteren.

Deze Notion-sjabloon heeft ook ingebouwde velden voor deadlines, status en projecttags. Met alle details vastgelegd, kun je direct beslissen wat je moet doen, plannen, delegeren of verwijderen.

De gekoppelde database maakt het eenvoudig om je taken bij te houden en altijd een duidelijk overzicht van het project te hebben.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Versnel de besluitvorming met sortering op basis van kwadranten

Verminder de werkdruk met een duidelijk overzicht van belangrijkheid versus urgentie

Vind taken met een lage waarde in één oogopslag dankzij gestructureerde groepering

🔑 Ideaal voor: Ondernemers, managers of besluitvormers die overweldigd worden door taken

Gratis sjablonen voor takenlijsten van Notion voor persoonlijk gebruik

15. Sjabloon voor persoonlijke takenlijst met grafieken

De sjabloon Persoonlijke takenlijst met grafieken is bedoeld voor taakbeheerders die hun statistieken graag in beeld willen zien. Deze sjabloon toont de status en voortgang van uw taken met cirkeldiagrammen en staafdiagrammen.

Voeg taken toe aan de takenlijst en bewerk ze in realtime. Heb je vragen over een taak of wil je een taak markeren als bijzonder zwaar? Voeg deze details gewoon direct toe. Er is ook een Kanban-bord waarmee je de status gemakkelijk kunt bijhouden.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Ga sneller aan de slag met de ingebouwde instructies en de pagina met bronnen

Begrijp prioriteiten en taakdetails met een beknopt Kanban-bord

Duik in trends voor het voltooien van taken met speciale statustabellen voor elke voortgangsstatistiek

🔑 Ideaal voor: Analisten of productiviteitsgerichte personen die houden van resultaten op basis van gegevens.

16. Sjabloon voor receptenlijst

Wilt u zich concentreren op koken in plaats van voortdurend door uw lijst met ingrediënten te scrollen? De sjabloon Receptenlijst is een uitstekende keuze.

Deze Notion-sjabloon bevat belangrijke gegevensvelden zoals keukens en gerechten om je gerechten te categoriseren. Bovendien helpt het bij het plannen van menu's, de bereidingstijd en het bijhouden van ingrediënten.

Het vereenvoudigt ook uw besluitvorming met dieetspecifieke tags en gemiddelde beoordelingen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer menu's in enkele seconden met tags voor gerechten en gangen

Versnel het plannen van maaltijden met filters voor bereidingstijd

Kies moeiteloos recepten met de velden voor dieet en beoordelingen

🔑 Ideaal voor: Thuiskoks, foodbloggers of iedereen met een groeiende verzameling recepten.

17. Sjabloon voor boodschappenlijst

Voor iedereen die van plan is om voorraden in te slaan, helpt de sjabloon Boodschappenlijst om dit in één keer te doen.

Dit sjabloon helpt je georganiseerd te blijven met het ingebouwde maaltijdplan en de inventaristabel. Plan je wekelijkse maaltijden, koppel de ingrediënten aan je voorraadkast en ontbrekende ingrediënten worden automatisch aan je boodschappenlijst toegevoegd.

Bovendien helpt de speciale boodschappenlijst bij het bijhouden en zelfs in kaart brengen van de specifieke winkel waar elk item verkrijgbaar is. Al met al vereenvoudigt en organiseert het sjabloon het boodschappen doen.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd het verbruik bij met velden voor laatst bestelde gegevens

Optimaliseer boodschappen doen met de winkelwagenweergave op basis van de winkelindeling

Plan eenvoudig je wekelijkse boodschappen met de integratie van maaltijdplanners

🔑 Ideaal voor: Drukke gezinnen, inkoopteams van restaurants of mensen die hun maaltijden van tevoren plannen.

18. Sjabloon voor takenlijst voor 's ochtends 4:30–6:30

Deze sjabloon voor een ochtend-takenlijst van 4:30 tot 6:30 is ontworpen voor vroege vogels en zorgt ervoor dat je 's ochtends met een doel voor ogen aan je werkstroom begint. De sjabloon opent met afbeeldingen van een heldere hemel en zonneschijn om je energieniveau voor je routine op peil te brengen.

Bovendien bevat het selectievakjes voor alles, van ochtendtrainingen tot ontbijtgewoontes. De sjabloon is een geweldige manier om mentale helderheid te creëren en beslissingsmoeheid te voorkomen, omdat u deze kunt aanpassen aan verschillende routines en tijden.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Begin uw ochtenden met een positief en uitnodigend thema

Bouw gezonde routines op met de eenvoudig bij te werken checklist-opties

Verminder beslissingsmoeheid met vooraf gestructureerde activiteitenreeksen

🔑 Ideaal voor: Oprichters, fitnessfanaten of liefhebbers van ochtendroutines.

Geavanceerde sjablonen voor takenlijsten in Notion

19. Ultieme sjabloon voor takenlijst

Als je niet wilt stoppen bij taakoverzichten, zal de sjabloon Ultimate To-Do List een plekje verdienen in je Notion-werkruimte. Het hoofdgedeelte voor taken houdt alles bij, van prioriteit en taakcategorie tot gekoppelde subtaken en live voortgang.

Het sjabloon biedt plaknotities in het linkerdeelvenster voor snelle checklists. Er is ook een speciaal gedeelte om details van subtaken en achterstallige activiteiten te bekijken.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Beheer grote werkstromen met een schaalbaar lijstontwerp

Verdeel taken in taken en subtaak gesorteerd op categorie, urgentie en belangrijkheid

Houd gemiste of achterstallige items moeiteloos bij met het overzicht van achterstallige items

🔑 Ideaal voor: Projectleiders of ervaren gebruikers met meerdere prioriteiten en complexe planningen.

20. Sjabloon voor geavanceerde takenlijst

De sjabloon Geavanceerde takenlijst is een andere oplossing die een diepgaande aanpak hanteert. In plaats van speciale secties worden taken in verschillende tabbladen georganiseerd.

De primaire tabel bevat alle relevante taakinformatie, inclusief tags en prioriteiten. Daarnaast heeft het sjabloon specifieke tabbladen voor voltooide en projectspecifieke activiteiten. Voeg met één klik nieuwe taken en projecten toe en bekijk uw taken op prioriteit, status of type.

Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bekijk eenvoudig projectoverschrijdende afhankelijkheden met het tabbladformaat

Segmenteer voltooid werk voor snellere rapportage met speciale archieven

Optimaliseer lopende prioriteiten met ingebouwde voortgang velden

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, consultants of productiviteitsfreaks die te maken hebben met veelzijdige werkstromen.

Beperkingen van Notion

Natuurlijk biedt Notion tal van sjablonen, maar dat betekent niet dat het geen nadelen heeft. Voordat u besluit om het als taakbeheersoftware te gaan gebruiken, zijn hier een paar beperkingen om in gedachten te houden:

Beperkte ondersteuning voor terugkerende taken: Veel gebruikers vinden het vervelend om terugkerende taken in Notion in te stellen. Dit kan het ongeschikt maken voor projecten met een lange duur

Problemen met prestaties bij grote hoeveelheden content: Het platform kan traag worden of niet meer reageren bij het verwerken van zware content of complexe Notion-databases

Beperkingen van de mobiele app: De mobiele versie mist verschillende functies van de desktop-app en kan onhandig aanvoelen voor serieuze productiviteit

Beperkte automatisering en integraties: In vergelijking met andere tools heeft Notion beperkte ingebouwde automatiseringen en integraties met andere tools

Steile leercurve: Het aanpassen van taaksystemen en het gebruik van geavanceerde functies zoals het Notion-dashboard kan tijdrovend zijn

Alternatieven voor Notion-sjablonen

Notion is misschien niet de beste keuze als u taken grondig en naadloos wilt voltooien.

Wanneer u op zoek gaat naar alternatieven voor Notion, zult u ClickUp al snel zien als een van de beste keuzes op het gebied van aanpassing, het bijhouden van taken en AI-aangedreven productiviteit.

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft over ClickUp:

Na twee jaar worstelen met Notion was de mogelijkheid om binnen enkele seconden automatiseringen in te stellen revolutionair. ClickUp verving meerdere abonnementen (Loom, Slack en Notion) en bood tegelijkertijd een georganiseerd systeem met speciale lijsten, mappen en documenten die niet helemaal opnieuw hoeven te worden opgebouwd. Alles voelt natuurlijk georganiseerd, waardoor we uren besparen die voorheen werden besteed aan het onderhouden van onze werkruimte, en meer tijd overhouden voor daadwerkelijke projecten van clients. ”

Na twee jaar worstelen met Notion was de mogelijkheid om binnen enkele seconden automatiseringen in te stellen revolutionair. ClickUp verving meerdere abonnementen (Loom, Slack en Notion) en bood tegelijkertijd een georganiseerd systeem met speciale lijsten, mappen en documenten die niet helemaal opnieuw hoeven te worden opgebouwd. Alles voelt natuurlijk georganiseerd, waardoor we uren besparen die we voorheen kwijt waren aan het onderhouden van onze werkruimte en meer tijd overhouden voor daadwerkelijke projecten van clients. ”

Laten we nu eens kijken wat de gratis sjablonen voor takenlijsten van ClickUp te bieden hebben om Notion voor uw professionele en persoonlijke leven in een handomdraai te overtreffen:

1. ClickUp Basic sjabloon voor takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Maak, delegeer en voltooi al uw taken met de ClickUp Basic-sjabloon voor takenlijsten

Wilt u beginnen met het afwerken van taken die u moet doen? De ClickUp Basic To-Do List Template is een eenvoudig startpunt waarmee u taken kunt typen, plannen en afwerken. Met startdatums, deadlines, toegewezen personen en prioriteitenlijsten is dit aanpasbare sjabloon ideaal voor dagen waarop u zich volledig moet concentreren.

Elke taak bevat ook ruimte voor gedetailleerde beschrijvingen en ingebouwde tijdsregistratie om uw team scherp en binnen het budget te houden.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Stel duidelijke prioriteiten met eenvoudig te markeren taken die veel aandacht vereisen

Beheer werklast en verwachtingen met een tijdsinschatting

Houd taken bij op status met de meegeleverde bordweergave

Blijf georganiseerd tijdens al uw projecten en activiteiten met de aangepaste tags

🔑 Ideaal voor: Individuen, freelancers en teams die op zoek zijn naar een overzichtelijke, effectieve manier om taken te beheren en deadlines te halen.

🔍 Wist u dat? Effectieve prioritering leidt bijna twee keer zo vaak tot positieve veranderingen. Bedenk eens wat speciale prioriteitenlijsten voor u kunnen betekenen!

2. Sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf gemotiveerd en houd je routine op schema met de sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp

Als u uw bestaande routine wilt optimaliseren, is de sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp een uitstekende keuze. De vooraf ontworpen subtaken voor ochtend-, middag- en avondroutines zorgen ervoor dat gezonde gewoontes actief blijven.

Geautomatiseerde herinneringen en voortgangsupdates helpen u op koers te blijven. Bovendien biedt de sjabloon categorieën vol emoji's, zoals geluk, werk en klusjes, om uw acties nog meer focus te geven.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Houd consistentie bij met een ingebouwde streak-teller om dagelijkse gewoontes te versterken

Plan je voorbereiding en reistijd met ingebouwde locatietags

Pas routines voor elk project aan met ingebouwde AI-aangedreven beschrijvingen

🔑 Ideaal voor: Gewoontetrackers, dagelijkse taakplanners, studenten en professionals die op afstand werken en behoefte hebben aan gestructureerd maar flexibel dagelijks taakbeheer.

📮 ClickUp Insight: Denkt u dat uw takenlijst werkt? Denk nog eens na. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun eigen prioriteringssysteem gebruikt voor taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke taken in plaats van op taken met een hoge waarde, zonder effectieve prioritering. De taakprioriteiten van ClickUp veranderen de manier waarop u complexe projecten visualiseert en aanpakt, door kritieke taken eenvoudig te markeren. Met de AI-aangedreven werkstromen en aangepaste prioriteitsvlaggen van ClickUp weet u altijd wat u eerst moet aanpakken.

3. ClickUp-sjabloon voor takenlijst in kalender

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn vergaderverzoeken en geplande discussies met de sjabloon voor takenlijst in de kalender van ClickUp

Bent u het beu om te worstelen met ongeplande taken en plotselinge vergaderingen? Vereenvoudig en plan discussies beter met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten in de kalender. Deze sjabloon onderscheidt zich door meerdere kalenderweergaven die rollen en taakcategorieën markeren in levendige kleurcodes.

Er is ook een dashboard met een planning met details, namen en tijden om u te helpen slimmer voor te bereiden. Bovendien wordt de sjabloon geleverd met een formulier voor vergaderverzoeken waarmee gebruikers verzoeken met agendapunten en prioriteitsniveaus kunnen indienen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Houd discussies soepel en constructief met velden om referentiedocumenten bij te voegen

Reageer direct op vergaderingen met geautomatiseerde e-mailcommunicatie

Verstuur e-mail uitnodigingen en links naar vergaderingen met native Zoom-integratie

Houd aankomende vergaderingen en taken die vóór de vergadering moeten worden voltooid bij met de weergave Vergaderverzoek

🔑 Ideaal voor: Projectleiders, executive assistants en teams die in contact staan met klanten, die veel vergaderingen beheren en een tool nodig hebben om elk detail gemakkelijk te organiseren.

💡 Pro-tip: We hebben een korte uitleg samengesteld over hoe je de kalenderweergave van ClickUp het beste kunt gebruiken. Bekijk deze hier 👇.

4. ClickUp sjabloon voor takenlijst voor werk

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van terugkerende prioriteiten en stroomlijn uw planning met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten

De ClickUp-sjabloon voor takenlijsten is een kickstarter-tool voor teams om werkspecifieke taken te stroomlijnen. Het biedt meer dan vijf gegevensvelden voor alles van taakfrequentie tot contactgegevens voor een meer op maat gemaakte werkstroom.

Dit sjabloon heeft ook maand- en weekweergaven van de kalender voor managers om langetermijndoelen zoals budgetbeheer en het bijhouden van verkopen te stimuleren. Bovendien centraliseren flexibele taakstatussen en aantekeningen de voortgang en belangrijke communicatie.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Voeg context toe aan taken met aangepaste attributen zoals belangrijke aantekeningen en bronnen

Bekijk al uw taken op één plek met de lijstweergave voor taken, zodat u gemakkelijker kunt plannen en bijhouden

Stroom taken in met automatisering die ze naar de juiste afdeling stuurt wanneer de status of het type verandert

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, projectmanagers en operationele leidinggevenden die terugkerende en deadline-gedreven taken beheren.

💡 Pro-tip: Beheer uw takenlijsten voor werk zonder gedoe met ClickUp Brain: Hiermee kunt u: Maak taken of subtaken voor uw taken. Beschrijf gewoon wat u nodig hebt en het wordt toegevoegd aan de door u gekozen lijst

Vat lange of complexe taken samen, zodat u in één oogopslag ziet wat er moet gebeuren

Vind specifieke taken, achterstallige items of taken die aan u zijn toegewezen. Bovendien kunt u uw taken filteren en ordenen op basis van prioriteit, deadline of status

Stel herinneringen in voor je taken, zodat je nooit een deadline mist Brainstorm, plan en maak taken voor uw aankomende projecten met ClickUp Brain

5. Sjabloon voor activiteitenlijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Creëer, orden en voer projecten of activiteiten van elke omvang uit met de sjabloon voor activiteitenlijsten van ClickUp

Verwacht u een nieuw project bovenop uw huidige werklast? De sjabloon voor activiteitenlijst van ClickUp is gemaakt om overweldiging tegen te gaan. Als taaksjabloon wordt deze geleverd met een hele lijst van activiteiten die zijn gepland in snelle subtaken.

Voor teams die zich richten op kwaliteitscontrole bevat het sjabloon eenvoudig toe te voegen checklists die iedereen moet voltooien voordat een taak kan worden gesloten. Het beste deel? Als je niet zeker bent van de volgende stappen, klik je gewoon op 'Subtaken voorstellen' en laat je AI je actieplan opstellen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Breng uw werk effectief in orde met vooraf gedefinieerde afhankelijkheid van taken

Bekijk de voortgang in realtime met een balk die automatisch wordt gekoppeld aan alle subtaken

Voeg updates en feedback toe aan teamleden met de balk voor activiteiten en het opmerkingenveld

🔑 Ideaal voor: QA-teams, Sprint-managers of snelle operationele teams die met meerdere deliverables jongleren binnen strakke tijdlijnen.

6. Sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan uw werklast, krijg snel een overzicht van projecten en sla alle taakbronnen op met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

De sjabloon voor taakbeheer van ClickUp helpt je om je inspanningen te segmenteren met aparte lijsten voor ideeën, actie-items en backlogs, en verbetert ook de prioritering.

Elke weergave en lijst is voorzien van een balk voor realtime voortgang, zodat u knelpunten kunt opsporen en momentum kunt bijhouden. Bovendien worden alle documenten die u maakt automatisch toegevoegd aan een speciale weergave, waardoor het heel eenvoudig is om het bijhouden van taken te combineren met de nieuwste informatie en updates.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer de capaciteit van uw team in één oogopslag met een cirkeldiagram met een overzicht van toegewezen en niet-toegewezen taken

Blijf op de hoogte met dagelijkse projectsamenvattingen met AI-aangedreven ClickUp Brain in het overzicht

Organiseer uw werkruimte en vind direct inzichten met gemakkelijk toegankelijke bladwijzers en ingesloten documenten

🔑 Ideaal voor: Teamleiders, cross-functionele managers en operationele managers die meerdere projecten jongleren en op zoek zijn naar een taakweergave in de stijl van een commandocentrum.

7. Sjabloon voor verplaatsbare takenlijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vink elke checklist af, van het inpakken en inladen tot het settelen in je nieuwe huis met de ClickUp-sjabloon voor een verhuistakenlijst

Bent u bang dat u iets vergeet op de verhuisdag? De sjabloon voor verhuis-takenlijst van ClickUp neemt al die chaos weg. De bordweergave omvat elk object, elke activiteit en elke kamer, waardoor het supergemakkelijk is om te navigeren.

De sjabloon bevat ook velden voor datum en toegewezen persoon, perfect voor professionele verhuizers die de werklast van hun team moeten verdelen. En als u het type gezin bent dat alles digitaal plant, is dit sjabloon echt iets voor u.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Plan elke fase van de verhuizing, van het inpakken tot het settelen, met velden voor de inventaris van elk item, waarin je de kamer, hoeveelheid en voorwaarde kunt vastleggen

Stel herinneringen in om schakelaars uit te schakelen, aannemers te betalen of sleutels terug te geven met meldingen die op alle apparaten en via e-mail verschijnen

Documenteer instructies voor breekbare artikelen en speciale verzoeken met behulp van het aangepaste veld voor opmerkingen dat aan elk item is toegevoegd

🔑 Ideaal voor: Gezinnen die verhuizen, verhuizers of iedereen die een checklist voor de installatie van een huis van begin tot eind beheert.

💡 Pro-tip: Bent u nog niet bekend met Kanban-borden voor taakbeheer? Geen probleem. In onze video vindt u alles wat u moet weten.

8. ClickUp-sjabloon voor bucketlist

Gratis sjabloon downloaden Maak een einde aan de chaos en zet je droomervaringen om in geplande avonturen met de sjabloon voor bucketlist van ClickUp

De Bucket List-sjabloon van ClickUp is een vooraf ontworpen ruimte om de ervaringen waar je altijd al van gedroomd hebt te plannen, zonder chaos. Voordat je wensen verloren gaan in de rommel, helpt het je ze te ordenen in categorieën zoals eten en activiteiten.

Deze sjabloon bevat ook subcategorieën voor uw reis-, hobby-, relatie- en spirituele doelen.

Bovendien kunt u elke ervaring beoordelen op prioriteit, zodat u kunt kiezen waar u zich eerst op wilt concentreren.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Visualiseer uw doelen met continent- en persoonsgerichte weergaven van uw bucketlist

Herbeleef hoogtepunten met het ingebouwde aangepaste veld om reisfoto's op te slaan

Houd je bucketlist-doelen actueel met AI-gestuurde automatiseringen die gepersonaliseerde suggesties toevoegen zodra je ze afvinkt

🔑 Ideaal voor: Reizigers, doelgerichte stellen, digitale planners of iedereen die dromen omzet in haalbare abonnementen.

9. ClickUp-sjabloon voor takenlijst met klasopdrachtene

Gratis sjabloon downloaden Blijf elke cursus, quiz en hoofdstuk voor met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten voor opdrachten voor lessen

Moet u jongleren met lessen, quizzen en deadlines? De sjabloon voor takenlijsten voor opdrachten van ClickUp is uw semesterhulpje. Het biedt u kant-en-klare mappen voor zowel het voorjaar als het najaar, zodat u gemakkelijk kunt navigeren.

Deze sjabloon biedt ook lijsten per onderwerp, zoals Spaans, Geschiedenis, Geologie, Wereldwetenschappen en Informatica, elk met vooraf ingevulde, aanpasbare opdrachten.

Het beste? Je kunt vastleggen hoe lang elke opdracht duurt, wat deze waard is, studieboeken koppelen en de betreffende hoofdstukken markeren.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Plan je carrière en kredieten slim met de weergave voor studieplanning, die laat zien welke vakken zijn voltooid, verplicht en optioneel zijn

Wissel eenvoudig feedback en tips uit met je studiegroep via privé en beveiligde links om dingen te delen

Maak onderweg aantekeningen met één klik toegang tot onderwerpgerichte weergaven van documenten

🔑 Ideaal voor: Studenten die elk vak en elk semester goed willen bijhouden.

🔍 Wist je dat? MIT biedt een piratencertificaat aan studenten die de cursussen boogschieten, schermen, pistoolschieten en zeilen voltooien. Dat is nog eens een upgrade van je checklist voor lichamelijke opvoeding!

10. ClickUp sjabloon voor takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Optimaliseer je abonnementen en ga moeiteloos aan de slag met de sjabloon 'Getting Things Done' van ClickUp

Wilt u verder gaan dan alleen plannen en echt aan de slag gaan? De sjabloon 'Getting Things Done' van ClickUp is een kant-en-klare map die is ontworpen om momentum te creëren.

De meest effectieve aspecten zijn de aangepaste velden die elke mogelijke context vastleggen, van werk- en thuistaken tot gedelegeerde items, openstaande projecten en financiën.

Nieuw met de actiegerichte mindset? Deze sjabloon voor Getting Things Done, ook wel GTD genoemd, bevat een snelstartgids, een instructievideo en vastgemaakte taken voor eenvoudige, directe toegang. Het is erg handig om onnodige vertragingen en hersenmist te voorkomen.

Dit is waarom je het geweldig zult vinden:

Sorteer en onderneem actie op alles wat in je taken-inbox terechtkomt met gemarkeerde regels voor het beheren van informatie

Plan uw takenlijsten slimmer, vanaf het moment dat ze worden aangemaakt, met een Likert-schaal voor beoordeling van de inspanning

Verduidelijk, haal achterstanden in en breng projecten op creatieve wijze vooruit met de weergave Wekelijkse overzicht

🔑 Ideaal voor: GTD-fans, productiviteitsnerds of iedereen die minder stress wil en meer gedaan wil krijgen voor het einde van de week.

💡 Pro-tip: Houd de voortgang van je doelen bij met aangepaste statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar' met ClickUp Custom Statues.

Maak het voltooien van taken een fluitje van een cent met ClickUp

Notion-sjablonen voor takenlijsten zijn een goede start om uw openstaande activiteiten af te ronden. Met de juiste taaksjablonen kunt u uw werk en mogelijk zelfs uw hele leven overzichtelijk en efficiënt maken.

Als je een keuze maakt uit de gratis Notion-sjablonen die we hebben besproken, ben je op de goede weg. Maar waarom zou je je beperken tot eenvoudige checklists als je alles super georganiseerd kunt houden met de geavanceerde visualisaties en intuïtieve taakregistratie van ClickUp?

ClickUp biedt ook uitgebreide taakbeheer, AI-aangedreven taakoverzichten, directe contentgeneratie en aanpasbare analyses. Bovendien is alles toegankelijk vanuit elke tool of sjabloon.

Klaar om je taken beter af te vinken? Meld je vandaag nog aan bij ClickUp!